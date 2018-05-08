Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.240,00
|-0,80
|-0,83
|İş Bankası (C)
|5,75
|-2,54
|-13,92
|İş Bankası (Kur.)
|6.710,00
|0,13
|-13,26
|İş Fin.Kir.
|3,70
|-4,64
|148,32
|İş Girişim
|1,54
|-7,23
|-11,49
|İş GMYO
|1,14
|-1,72
|-6,83
|İş Y. Men. Değ.
|2,10
|-1,41
|-1,52
|İş Yat. Ort.
|0,80
|-2,44
|1,39
|İşbir Holding
|195,10
|-7,10
|5,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|-6,06
|-22,50
|İttifak Holding
|2,84
|-8,97
|21,89
|İz Hayvancılık Tarım
|2,13
|-5,33
|12,11
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|-3,77
|-29,01
|İzmir Fırça
|7,23
|-0,55
|-21,84
|İzocam
|23,40
|-2,50
|-11,50
|Jantsa Jant Sanayi
|24,12
|-2,74
|-21,56
|Kapital Yat. Holding
|2,26
|0,00
|82,26
|Kaplamin
|3,93
|-2,48
|0,26
|Kardemir (A)
|3,32
|-0,30
|12,54
|Kardemir (B)
|3,30
|-0,60
|12,63
|Kardemir (D)
|4,10
|3,54
|27,73
|Karel Elektronik
|5,94
|-8,33
|2,24
|Karsan Otomotiv
|1,85
|-0,54
|18,59
|Karsu Tekstil
|1,38
|0,00
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,28
|-1,12
|6,67
|Kartonsan
|251,20
|-2,64
|-9,72
|Katmerciler Ekipman
|8,21
|-5,52
|-31,35
|Kent Gıda
|129,10
|-2,71
|-5,42
|Kerevitaş Gıda
|74,05
|-3,89
|-37,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-8,51
|22,86
|Kiler GMYO
|2,26
|-8,50
|-38,25
|Kipa Ticaret
|2,00
|-4,76
|-22,48
|Klimasan Klima
|6,57
|-1,94
|12,31
|Koç Holding
|13,05
|-4,81
|-27,86
|Konfrut Gıda
|21,40
|1,52
|49,65
|Konya Çimento
|211,50
|-2,98
|-17,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,75
|-3,71
|-8,06
|Koza Altın
|40,68
|-6,91
|6,49
|Koza Madencilik
|5,51
|-7,39
|-14,44
|Körfez GMYO
|1,30
|0,00
|-21,69
|Kristal Kola
|1,66
|-1,19
|-7,78
|Kron Telekomünikasyon
|11,58
|-3,34
|-37,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,45
|30,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,05
|-4,71
|-2,41
|Kütahya Porselen
|5,44
|-2,33
|-24,13
|Lider Faktoring
|3,91
|-2,74
|-11,34
|Link Bilgisayar
|9,80
|-6,40
|-31,28
|Logo Yazılım
|44,50
|-5,52
|-24,26
|Lokman Hekim Sağlık
|5,79
|-3,34
|-6,01
|Lüks Kadife
|4,16
|-3,48
|-11,68
|Makina Takım
|1,42
|-4,05
|-29,00
|Mardin Çimento
|4,23
|-1,40
|-1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|14,98
|-2,54
|-21,16
|Marshall
|55,20
|-0,18
|6,56
|Martı GMYO
|0,78
|-8,24
|-63,21
|Martı Otel
|0,78
|-4,88
|-15,22
|Mavi Giyim
|43,50
|-3,63
|-25,00
|Mazhar Zorlu Holding
|6,81
|-6,84
|70,68
|MCT Danışmanlık
|11,79
|0,51
|96,50
|Mega Polietilen
|1,50
|0,67
|31,58
|Menderes Tekstil
|1,02
|-5,56
|22,89
|Merit Turizm
|5,95
|-6,15
|1,02
|Merko Gıda
|1,06
|-4,50
|-20,30
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|-4,84
|-9,23
|Metemtur Otelcilik
|1,28
|-4,48
|-13,51
|Metro Holding
|0,85
|-5,56
|-14,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,87
|-6,03
|-32,00
|Migros Ticaret
|20,72
|-3,63
|-24,82
|Milpa
|1,43
|-4,67
|-33,80
|Mistral GMYO
|5,77
|-2,20
|-21,92
|MLP Sağlık
|16,60
|1,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,40
|-6,67
|0,72
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|-4,76
|-11,60
|Net Holding
|1,91
|-1,55
|-13,57
|Netaş Telekom.
|10,86
|-3,64
|-31,44
|Niğbaş Niğde Beton
|1,35
|6,30
|43,62
|Nuh Çimento
|9,84
|-1,89
|-1,30
|Nurol GMYO
|3,71
|-4,13
|-21,89
|Odaş Elektrik
|5,32
|-6,34
|-11,33
|Olmuksan-IP
|4,22
|-1,63
|-7,74
|Orge Enerji Elektrik
|7,85
|-4,85
|-22,35
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|-1,74
|0,00
|Osmanlı Menkul
|2,58
|-1,53
|-17,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,40
|2,94
|-14,11
|Otokar
|73,95
|-4,70
|-38,74
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|-2,06
|-5,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,56
|-4,29
|-8,24
|Özak GMYO
|2,76
|-2,13
|17,95
|Özbal Çelik Boru
|1,53
|-9,47
|-43,15
|Özderici GMYO
|9,40
|-5,91
|502,56
|Özerden Plastik
|3,42
|0,88
|14,77
|Panora GMYO
|4,66
|-2,71
|3,39
|Park Elek.Madencilik
|3,13
|-6,29
|-24,94
|Parsan
|16,47
|-3,12
|40,77
|Pegasus
|26,12
|-2,61
|-22,72
|Peker GMYO
|7,10
|-0,42
|Penguen Gıda
|1,58
|-4,82
|-29,15
|Pera GMYO
|0,89
|0,00
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|5,26
|-8,20
|37,34
|Petkim
|5,39
|-7,39
|-26,99
|Petrokent Turizm
|47,10
|-3,88
|-0,80
|Pınar Et ve Un
|8,75
|-1,13
|-4,95
|Pınar Su
|1,62
|-1,82
|-10,00
|Pınar Süt
|10,52
|-4,19
|-13,17
|Plastikkart
|2,33
|-4,90
|-19,38
|Polisan Holding
|5,89
|-5,46
|-32,45
|Politeknik Metal
|38,12
|-3,98
|14,47
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-1,19
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,27
|4,15
|9,49
|QNB Finansbank
|5,16
|-2,64
|-6,18
|Ral Yatırım Holding
|1,40
|-6,04
|-14,11
|Ray Sigorta
|1,07
|-5,31
|-40,88
|Reysaş GMYO
|1,26
|-0,79
|-0,79
|Reysaş Lojistik
|0,93
|-3,12
|-27,34
|Rhea Girişim
|0,69
|-9,21
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,21
|-3,97
|-59,53
|Royal Halı
|0,85
|-4,49
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,88
|-4,57
|-31,88
|Sabancı Holding
|9,83
|0,00
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|-3,03
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|-8,88
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|1,45
|-3,97
|-15,20
|Sanifoam Sünger
|1,53
|-2,55
|-8,93
|Sanko Pazarlama
|3,78
|-2,58
|11,50
|Saray Matbaacılık
|1,19
|-3,25
|11,21
|Sarkuysan
|3,51
|-3,57
|6,36
|Sasa Polyester
|11,23
|-4,51
|-2,26
|Say Reklamcılık
|1,29
|-7,19
|-22,75
|Sekuro Plastik
|7,05
|-0,28
|-18,02
|Selçuk Ecza Deposu
|3,37
|-0,88
|-3,77
|Selçuk Gıda
|0,50
|0,00
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,28
|-2,29
|-31,18
|Serve Kırtasiye
|0,52
|4,00
|-16,13
|Servet GMYO
|3,50
|0,00
|15,13
|Seyitler Kimya
|8,65
|0,00
|-3,67
|Silverline Endüstri
|1,59
|-3,64
|-27,40
|Sinpaş GMYO
|0,66
|-2,94
|-14,29
|Soda Sanayii
|5,01
|-1,76
|-0,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,69
|-0,21
|37,59
|Söktaş
|1,43
|-4,03
|-13,86
|Sönmez Filament
|3,33
|-5,40
|-19,76
|Sönmez Pamuklu
|3,43
|-7,80
|-13,38
|Sumaş Suni Tahta
|4,80
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,50
|-2,34
|-2,72
|Şekerbank
|1,37
|-4,20
|-25,14
|Şişe Cam
|4,44
|0,23
|-5,53
|T. Halk Bankası
|7,37
|-6,47
|-31,63
|T. Kalkınma Bank.
|4,38
|-2,45
|-20,94
|T.S.K.B.
|1,27
|-1,55
|-9,53
|T.Tuborg
|12,15
|-0,41
|20,30
|Taç Tarım Ürünleri
|1,96
|-3,45
|-19,34
|Tat Gıda
|4,24
|-6,19
|-17,43
|TAV Havalimanları
|21,14
|1,25
|-1,49
|Taze Kuru Gıda
|7,65
|-1,67
|-6,13
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-5,19
|-3,00
|Tekfen Holding
|15,50
|-1,27
|-5,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,51
|-7,14
|-31,84
|Temapol Polimer Plastik
|3,49
|-3,86
|-26,83
|TGS Dış Ticaret
|5,29
|-0,56
|45,73
|Tofaş Oto. Fab.
|23,58
|-3,20
|-24,30
|Torunlar GMYO
|2,51
|-0,40
|-24,62
|Trabzon Liman
|12,54
|-2,03
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|-3,31
|-33,64
|Trakya Cam
|4,50
|1,12
|-2,60
|Trend GMYO
|1,39
|0,00
|TSKB GMYO
|0,64
|-5,88
|-12,33
|Tuğçelik
|2,91
|-4,59
|-8,49
|Tukaş
|1,58
|-4,82
|-29,15
|Turcas Petrol
|2,03
|-2,87
|-14,71
|Turkcell
|12,60
|0,40
|-18,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,30
|-5,02
|-30,17
|Tüpraş
|99,00
|-1,98
|-8,21
|Türk Hava Yolları
|16,02
|-3,38
|2,10
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|-3,52
|-23,30
|Türk Telekom
|5,68
|-0,87
|-11,80
|Türk Traktör
|56,60
|-0,88
|-19,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,00
|-0,26
|1,17
|Ufuk Yatırım
|1,94
|-3,00
|-36,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,45
|-5,23
|-15,20
|Ulusoy Elektrik
|8,54
|-3,50
|-8,47
|Ulusoy Un Sanayi
|2,13
|-6,17
|-23,38
|Umpaş Holding
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,86
|-4,62
|-24,08
|Utopya Turizm
|3,61
|-4,50
|-19,60
|Uzertaş Boya
|0,99
|-13,16
|Ülker Bisküvi
|20,50
|-3,12
|4,22
|Ünye Çimento
|4,68
|-0,64
|12,50
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|-4,67
|-1,92
|Vakıf GMYO
|2,16
|-5,26
|-16,92
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|-3,94
|-14,08
|Vakıflar Bankası
|5,54
|-3,32
|-18,17
|Vakko Tekstil
|3,48
|-6,70
|18,17
|Vanet Gıda
|2,14
|-6,96
|-33,13
|Verusa Holding
|24,50
|4,70
|6,89
|Verusaturk Girisim
|2,19
|-6,01
|-7,20
|Vestel
|8,73
|-6,63
|15,32
|Vestel Beyaz Eşya
|10,67
|-3,00
|11,49
|Viking Kağıt
|1,23
|-3,15
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,61
|-8,52
|-30,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,86
|-5,16
|-11,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,17
|-1,81
|-12,85
|Yataş
|23,94
|-5,60
|-15,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,39
|-3,47
|32,41
|Yeni Gimat GMYO
|12,02
|-0,58
|-3,86
|Yeşil GMYO
|0,50
|-7,41
|-20,63
|Yeşil Yapı
|0,53
|-1,85
|-48,04
|Yeşil Yatırım Holding
|14,41
|13,82
|-9,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.087,50
|4,38
|15,70
|Yonga Mobilya
|1.328,60
|3,88
|456,13
|Yünsa
|4,99
|-9,76
|10,89
|Zorlu Enerji
|1,57
|-5,99
|-0,63
(Son)