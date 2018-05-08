Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.240,00 -0,80 -0,83
İş Bankası (C) 5,75 -2,54 -13,92
İş Bankası (Kur.) 6.710,00 0,13 -13,26
İş Fin.Kir. 3,70 -4,64 148,32
İş Girişim 1,54 -7,23 -11,49
İş GMYO 1,14 -1,72 -6,83
İş Y. Men. Değ. 2,10 -1,41 -1,52
İş Yat. Ort. 0,80 -2,44 1,39
İşbir Holding 195,10 -7,10 5,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 -6,06 -22,50
İttifak Holding 2,84 -8,97 21,89
İz Hayvancılık Tarım 2,13 -5,33 12,11
İzmir Demir Çelik 2,30 -3,77 -29,01
İzmir Fırça 7,23 -0,55 -21,84
İzocam 23,40 -2,50 -11,50
Jantsa Jant Sanayi 24,12 -2,74 -21,56
Kapital Yat. Holding 2,26 0,00 82,26
Kaplamin 3,93 -2,48 0,26
Kardemir (A) 3,32 -0,30 12,54
Kardemir (B) 3,30 -0,60 12,63
Kardemir (D) 4,10 3,54 27,73
Karel Elektronik 5,94 -8,33 2,24
Karsan Otomotiv 1,85 -0,54 18,59
Karsu Tekstil 1,38 0,00 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 5,28 -1,12 6,67
Kartonsan 251,20 -2,64 -9,72
Katmerciler Ekipman 8,21 -5,52 -31,35
Kent Gıda 129,10 -2,71 -5,42
Kerevitaş Gıda 74,05 -3,89 -37,40
Kervansaray Yat. Holding 0,43 -8,51 22,86
Kiler GMYO 2,26 -8,50 -38,25
Kipa Ticaret 2,00 -4,76 -22,48
Klimasan Klima 6,57 -1,94 12,31
Koç Holding 13,05 -4,81 -27,86
Konfrut Gıda 21,40 1,52 49,65
Konya Çimento 211,50 -2,98 -17,06
Kordsa Teknik Tekstil 6,75 -3,71 -8,06
Koza Altın 40,68 -6,91 6,49
Koza Madencilik 5,51 -7,39 -14,44
Körfez GMYO 1,30 0,00 -21,69
Kristal Kola 1,66 -1,19 -7,78
Kron Telekomünikasyon 11,58 -3,34 -37,41
Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 30,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,05 -4,71 -2,41
Kütahya Porselen 5,44 -2,33 -24,13
Lider Faktoring 3,91 -2,74 -11,34
Link Bilgisayar 9,80 -6,40 -31,28
Logo Yazılım 44,50 -5,52 -24,26
Lokman Hekim Sağlık 5,79 -3,34 -6,01
Lüks Kadife 4,16 -3,48 -11,68
Makina Takım 1,42 -4,05 -29,00
Mardin Çimento 4,23 -1,40 -1,40
Marka Yatırım Holding 1,26 0,00 -25,44
Marmaris Altınyunus 14,98 -2,54 -21,16
Marshall 55,20 -0,18 6,56
Martı GMYO 0,78 -8,24 -63,21
Martı Otel 0,78 -4,88 -15,22
Mavi Giyim 43,50 -3,63 -25,00
Mazhar Zorlu Holding 6,81 -6,84 70,68
MCT Danışmanlık 11,79 0,51 96,50
Mega Polietilen 1,50 0,67 31,58
Menderes Tekstil 1,02 -5,56 22,89
Merit Turizm 5,95 -6,15 1,02
Merko Gıda 1,06 -4,50 -20,30
Metal Gayrimenkul 1,18 -4,84 -9,23
Metemtur Otelcilik 1,28 -4,48 -13,51
Metro Holding 0,85 -5,56 -14,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,87 -6,03 -32,00
Migros Ticaret 20,72 -3,63 -24,82
Milpa 1,43 -4,67 -33,80
Mistral GMYO 5,77 -2,20 -21,92
MLP Sağlık 16,60 1,34
MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -6,67 0,72
Mondi Tire Kutsan 1,60 -4,76 -11,60
Net Holding 1,91 -1,55 -13,57
Netaş Telekom. 10,86 -3,64 -31,44
Niğbaş Niğde Beton 1,35 6,30 43,62
Nuh Çimento 9,84 -1,89 -1,30
Nurol GMYO 3,71 -4,13 -21,89
Odaş Elektrik 5,32 -6,34 -11,33
Olmuksan-IP 4,22 -1,63 -7,74
Orge Enerji Elektrik 7,85 -4,85 -22,35
Orma Orman Mahsulleri 1,13 -1,74 0,00
Osmanlı Menkul 2,58 -1,53 -17,83
Ostim Endüstriyel Yat 1,40 2,94 -14,11
Otokar 73,95 -4,70 -38,74
Oyak Yat. Ort. 0,95 -2,06 -5,94
Oylum Sınai Yatırımlar 1,56 -4,29 -8,24
Özak GMYO 2,76 -2,13 17,95
Özbal Çelik Boru 1,53 -9,47 -43,15
Özderici GMYO 9,40 -5,91 502,56
Özerden Plastik 3,42 0,88 14,77
Panora GMYO 4,66 -2,71 3,39
Park Elek.Madencilik 3,13 -6,29 -24,94
Parsan 16,47 -3,12 40,77
Pegasus 26,12 -2,61 -22,72
Peker GMYO 7,10 -0,42
Penguen Gıda 1,58 -4,82 -29,15
Pera GMYO 0,89 0,00 1,14
Pergamon Dış Ticaret 5,26 -8,20 37,34
Petkim 5,39 -7,39 -26,99
Petrokent Turizm 47,10 -3,88 -0,80
Pınar Et ve Un 8,75 -1,13 -4,95
Pınar Su 1,62 -1,82 -10,00
Pınar Süt 10,52 -4,19 -13,17
Plastikkart 2,33 -4,90 -19,38
Polisan Holding 5,89 -5,46 -32,45
Politeknik Metal 38,12 -3,98 14,47
Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 4,27 4,15 9,49
QNB Finansbank 5,16 -2,64 -6,18
Ral Yatırım Holding 1,40 -6,04 -14,11
Ray Sigorta 1,07 -5,31 -40,88
Reysaş GMYO 1,26 -0,79 -0,79
Reysaş Lojistik 0,93 -3,12 -27,34
Rhea Girişim 0,69 -9,21 -38,39
Rodrigo Tekstil 1,21 -3,97 -59,53
Royal Halı 0,85 -4,49 -6,59
RTA Laboratuvarları 1,88 -4,57 -31,88
Sabancı Holding 9,83 0,00 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -3,03
Salix Yatırım Holding 3,90 -8,88 -50,00
Sanel Mühendislik 1,45 -3,97 -15,20
Sanifoam Sünger 1,53 -2,55 -8,93
Sanko Pazarlama 3,78 -2,58 11,50
Saray Matbaacılık 1,19 -3,25 11,21
Sarkuysan 3,51 -3,57 6,36
Sasa Polyester 11,23 -4,51 -2,26
Say Reklamcılık 1,29 -7,19 -22,75
Sekuro Plastik 7,05 -0,28 -18,02
Selçuk Ecza Deposu 3,37 -0,88 -3,77
Selçuk Gıda 0,50 0,00 78,57
Senkron Güvenlik 1,28 -2,29 -31,18
Serve Kırtasiye 0,52 4,00 -16,13
Servet GMYO 3,50 0,00 15,13
Seyitler Kimya 8,65 0,00 -3,67
Silverline Endüstri 1,59 -3,64 -27,40
Sinpaş GMYO 0,66 -2,94 -14,29
Soda Sanayii 5,01 -1,76 -0,60
Sodaş Sodyum Sanayii 4,69 -0,21 37,59
Söktaş 1,43 -4,03 -13,86
Sönmez Filament 3,33 -5,40 -19,76
Sönmez Pamuklu 3,43 -7,80 -13,38
Sumaş Suni Tahta 4,80 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,50 -2,34 -2,72
Şekerbank 1,37 -4,20 -25,14
Şişe Cam 4,44 0,23 -5,53
T. Halk Bankası 7,37 -6,47 -31,63
T. Kalkınma Bank. 4,38 -2,45 -20,94
T.S.K.B. 1,27 -1,55 -9,53
T.Tuborg 12,15 -0,41 20,30
Taç Tarım Ürünleri 1,96 -3,45 -19,34
Tat Gıda 4,24 -6,19 -17,43
TAV Havalimanları 21,14 1,25 -1,49
Taze Kuru Gıda 7,65 -1,67 -6,13
Tek-Art Turizm 0,73 -5,19 -3,00
Tekfen Holding 15,50 -1,27 -5,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,51 -7,14 -31,84
Temapol Polimer Plastik 3,49 -3,86 -26,83
TGS Dış Ticaret 5,29 -0,56 45,73
Tofaş Oto. Fab. 23,58 -3,20 -24,30
Torunlar GMYO 2,51 -0,40 -24,62
Trabzon Liman 12,54 -2,03
Trabzonspor Sportif 1,46 -3,31 -33,64
Trakya Cam 4,50 1,12 -2,60
Trend GMYO 1,39 0,00
TSKB GMYO 0,64 -5,88 -12,33
Tuğçelik 2,91 -4,59 -8,49
Tukaş 1,58 -4,82 -29,15
Turcas Petrol 2,03 -2,87 -14,71
Turkcell 12,60 0,40 -18,60
Tümosan Motor ve Traktör 5,30 -5,02 -30,17
Tüpraş 99,00 -1,98 -8,21
Türk Hava Yolları 16,02 -3,38 2,10
Türk Prysmian Kablo 1,92 -3,52 -23,30
Türk Telekom 5,68 -0,87 -11,80
Türk Traktör 56,60 -0,88 -19,70
Türker Proje Gayrimenkul 38,00 -0,26 1,17
Ufuk Yatırım 1,94 -3,00 -36,81
Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 -5,23 -15,20
Ulusoy Elektrik 8,54 -3,50 -8,47
Ulusoy Un Sanayi 2,13 -6,17 -23,38
Umpaş Holding 0,56 -1,75 -11,11
Uşak Seramik 1,86 -4,62 -24,08
Utopya Turizm 3,61 -4,50 -19,60
Uzertaş Boya 0,99 -13,16
Ülker Bisküvi 20,50 -3,12 4,22
Ünye Çimento 4,68 -0,64 12,50
Vakıf Fin. Kir. 2,04 -4,67 -1,92
Vakıf GMYO 2,16 -5,26 -16,92
Vakıf Yat. Ort. 1,22 -3,94 -14,08
Vakıflar Bankası 5,54 -3,32 -18,17
Vakko Tekstil 3,48 -6,70 18,17
Vanet Gıda 2,14 -6,96 -33,13
Verusa Holding 24,50 4,70 6,89
Verusaturk Girisim 2,19 -6,01 -7,20
Vestel 8,73 -6,63 15,32
Vestel Beyaz Eşya 10,67 -3,00 11,49
Viking Kağıt 1,23 -3,15 2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,61 -8,52 -30,60
Yapı ve Kredi Bank. 3,86 -5,16 -11,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,17 -1,81 -12,85
Yataş 23,94 -5,60 -15,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,39 -3,47 32,41
Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,58 -3,86
Yeşil GMYO 0,50 -7,41 -20,63
Yeşil Yapı 0,53 -1,85 -48,04
Yeşil Yatırım Holding 14,41 13,82 -9,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.087,50 4,38 15,70
Yonga Mobilya 1.328,60 3,88 456,13
Yünsa 4,99 -9,76 10,89
Zorlu Enerji 1,57 -5,99 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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