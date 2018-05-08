Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.240,00 -0,80 -0,83 İş Bankası (C) 5,75 -2,54 -13,92 İş Bankası (Kur.) 6.710,00 0,13 -13,26 İş Fin.Kir. 3,70 -4,64 148,32 İş Girişim 1,54 -7,23 -11,49 İş GMYO 1,14 -1,72 -6,83 İş Y. Men. Değ. 2,10 -1,41 -1,52 İş Yat. Ort. 0,80 -2,44 1,39 İşbir Holding 195,10 -7,10 5,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 -6,06 -22,50 İttifak Holding 2,84 -8,97 21,89 İz Hayvancılık Tarım 2,13 -5,33 12,11 İzmir Demir Çelik 2,30 -3,77 -29,01 İzmir Fırça 7,23 -0,55 -21,84 İzocam 23,40 -2,50 -11,50 Jantsa Jant Sanayi 24,12 -2,74 -21,56 Kapital Yat. Holding 2,26 0,00 82,26 Kaplamin 3,93 -2,48 0,26 Kardemir (A) 3,32 -0,30 12,54 Kardemir (B) 3,30 -0,60 12,63 Kardemir (D) 4,10 3,54 27,73 Karel Elektronik 5,94 -8,33 2,24 Karsan Otomotiv 1,85 -0,54 18,59 Karsu Tekstil 1,38 0,00 -30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 5,28 -1,12 6,67 Kartonsan 251,20 -2,64 -9,72 Katmerciler Ekipman 8,21 -5,52 -31,35 Kent Gıda 129,10 -2,71 -5,42 Kerevitaş Gıda 74,05 -3,89 -37,40 Kervansaray Yat. Holding 0,43 -8,51 22,86 Kiler GMYO 2,26 -8,50 -38,25 Kipa Ticaret 2,00 -4,76 -22,48 Klimasan Klima 6,57 -1,94 12,31 Koç Holding 13,05 -4,81 -27,86 Konfrut Gıda 21,40 1,52 49,65 Konya Çimento 211,50 -2,98 -17,06 Kordsa Teknik Tekstil 6,75 -3,71 -8,06 Koza Altın 40,68 -6,91 6,49 Koza Madencilik 5,51 -7,39 -14,44 Körfez GMYO 1,30 0,00 -21,69 Kristal Kola 1,66 -1,19 -7,78 Kron Telekomünikasyon 11,58 -3,34 -37,41 Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 30,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,05 -4,71 -2,41 Kütahya Porselen 5,44 -2,33 -24,13 Lider Faktoring 3,91 -2,74 -11,34 Link Bilgisayar 9,80 -6,40 -31,28 Logo Yazılım 44,50 -5,52 -24,26 Lokman Hekim Sağlık 5,79 -3,34 -6,01 Lüks Kadife 4,16 -3,48 -11,68 Makina Takım 1,42 -4,05 -29,00 Mardin Çimento 4,23 -1,40 -1,40 Marka Yatırım Holding 1,26 0,00 -25,44 Marmaris Altınyunus 14,98 -2,54 -21,16 Marshall 55,20 -0,18 6,56 Martı GMYO 0,78 -8,24 -63,21 Martı Otel 0,78 -4,88 -15,22 Mavi Giyim 43,50 -3,63 -25,00 Mazhar Zorlu Holding 6,81 -6,84 70,68 MCT Danışmanlık 11,79 0,51 96,50 Mega Polietilen 1,50 0,67 31,58 Menderes Tekstil 1,02 -5,56 22,89 Merit Turizm 5,95 -6,15 1,02 Merko Gıda 1,06 -4,50 -20,30 Metal Gayrimenkul 1,18 -4,84 -9,23 Metemtur Otelcilik 1,28 -4,48 -13,51 Metro Holding 0,85 -5,56 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,87 -6,03 -32,00 Migros Ticaret 20,72 -3,63 -24,82 Milpa 1,43 -4,67 -33,80 Mistral GMYO 5,77 -2,20 -21,92 MLP Sağlık 16,60 1,34 MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -6,67 0,72 Mondi Tire Kutsan 1,60 -4,76 -11,60 Net Holding 1,91 -1,55 -13,57 Netaş Telekom. 10,86 -3,64 -31,44 Niğbaş Niğde Beton 1,35 6,30 43,62 Nuh Çimento 9,84 -1,89 -1,30 Nurol GMYO 3,71 -4,13 -21,89 Odaş Elektrik 5,32 -6,34 -11,33 Olmuksan-IP 4,22 -1,63 -7,74 Orge Enerji Elektrik 7,85 -4,85 -22,35 Orma Orman Mahsulleri 1,13 -1,74 0,00 Osmanlı Menkul 2,58 -1,53 -17,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,40 2,94 -14,11 Otokar 73,95 -4,70 -38,74 Oyak Yat. Ort. 0,95 -2,06 -5,94 Oylum Sınai Yatırımlar 1,56 -4,29 -8,24 Özak GMYO 2,76 -2,13 17,95 Özbal Çelik Boru 1,53 -9,47 -43,15 Özderici GMYO 9,40 -5,91 502,56 Özerden Plastik 3,42 0,88 14,77 Panora GMYO 4,66 -2,71 3,39 Park Elek.Madencilik 3,13 -6,29 -24,94 Parsan 16,47 -3,12 40,77 Pegasus 26,12 -2,61 -22,72 Peker GMYO 7,10 -0,42 Penguen Gıda 1,58 -4,82 -29,15 Pera GMYO 0,89 0,00 1,14 Pergamon Dış Ticaret 5,26 -8,20 37,34 Petkim 5,39 -7,39 -26,99 Petrokent Turizm 47,10 -3,88 -0,80 Pınar Et ve Un 8,75 -1,13 -4,95 Pınar Su 1,62 -1,82 -10,00 Pınar Süt 10,52 -4,19 -13,17 Plastikkart 2,33 -4,90 -19,38 Polisan Holding 5,89 -5,46 -32,45 Politeknik Metal 38,12 -3,98 14,47 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,27 4,15 9,49 QNB Finansbank 5,16 -2,64 -6,18 Ral Yatırım Holding 1,40 -6,04 -14,11 Ray Sigorta 1,07 -5,31 -40,88 Reysaş GMYO 1,26 -0,79 -0,79 Reysaş Lojistik 0,93 -3,12 -27,34 Rhea Girişim 0,69 -9,21 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,21 -3,97 -59,53 Royal Halı 0,85 -4,49 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,88 -4,57 -31,88 Sabancı Holding 9,83 0,00 -8,99 Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -3,03 Salix Yatırım Holding 3,90 -8,88 -50,00 Sanel Mühendislik 1,45 -3,97 -15,20 Sanifoam Sünger 1,53 -2,55 -8,93 Sanko Pazarlama 3,78 -2,58 11,50 Saray Matbaacılık 1,19 -3,25 11,21 Sarkuysan 3,51 -3,57 6,36 Sasa Polyester 11,23 -4,51 -2,26 Say Reklamcılık 1,29 -7,19 -22,75 Sekuro Plastik 7,05 -0,28 -18,02 Selçuk Ecza Deposu 3,37 -0,88 -3,77 Selçuk Gıda 0,50 0,00 78,57 Senkron Güvenlik 1,28 -2,29 -31,18 Serve Kırtasiye 0,52 4,00 -16,13 Servet GMYO 3,50 0,00 15,13 Seyitler Kimya 8,65 0,00 -3,67 Silverline Endüstri 1,59 -3,64 -27,40 Sinpaş GMYO 0,66 -2,94 -14,29 Soda Sanayii 5,01 -1,76 -0,60 Sodaş Sodyum Sanayii 4,69 -0,21 37,59 Söktaş 1,43 -4,03 -13,86 Sönmez Filament 3,33 -5,40 -19,76 Sönmez Pamuklu 3,43 -7,80 -13,38 Sumaş Suni Tahta 4,80 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,50 -2,34 -2,72 Şekerbank 1,37 -4,20 -25,14 Şişe Cam 4,44 0,23 -5,53 T. Halk Bankası 7,37 -6,47 -31,63 T. Kalkınma Bank. 4,38 -2,45 -20,94 T.S.K.B. 1,27 -1,55 -9,53 T.Tuborg 12,15 -0,41 20,30 Taç Tarım Ürünleri 1,96 -3,45 -19,34 Tat Gıda 4,24 -6,19 -17,43 TAV Havalimanları 21,14 1,25 -1,49 Taze Kuru Gıda 7,65 -1,67 -6,13 Tek-Art Turizm 0,73 -5,19 -3,00 Tekfen Holding 15,50 -1,27 -5,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,51 -7,14 -31,84 Temapol Polimer Plastik 3,49 -3,86 -26,83 TGS Dış Ticaret 5,29 -0,56 45,73 Tofaş Oto. Fab. 23,58 -3,20 -24,30 Torunlar GMYO 2,51 -0,40 -24,62 Trabzon Liman 12,54 -2,03 Trabzonspor Sportif 1,46 -3,31 -33,64 Trakya Cam 4,50 1,12 -2,60 Trend GMYO 1,39 0,00 TSKB GMYO 0,64 -5,88 -12,33 Tuğçelik 2,91 -4,59 -8,49 Tukaş 1,58 -4,82 -29,15 Turcas Petrol 2,03 -2,87 -14,71 Turkcell 12,60 0,40 -18,60 Tümosan Motor ve Traktör 5,30 -5,02 -30,17 Tüpraş 99,00 -1,98 -8,21 Türk Hava Yolları 16,02 -3,38 2,10 Türk Prysmian Kablo 1,92 -3,52 -23,30 Türk Telekom 5,68 -0,87 -11,80 Türk Traktör 56,60 -0,88 -19,70 Türker Proje Gayrimenkul 38,00 -0,26 1,17 Ufuk Yatırım 1,94 -3,00 -36,81 Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 -5,23 -15,20 Ulusoy Elektrik 8,54 -3,50 -8,47 Ulusoy Un Sanayi 2,13 -6,17 -23,38 Umpaş Holding 0,56 -1,75 -11,11 Uşak Seramik 1,86 -4,62 -24,08 Utopya Turizm 3,61 -4,50 -19,60 Uzertaş Boya 0,99 -13,16 Ülker Bisküvi 20,50 -3,12 4,22 Ünye Çimento 4,68 -0,64 12,50 Vakıf Fin. Kir. 2,04 -4,67 -1,92 Vakıf GMYO 2,16 -5,26 -16,92 Vakıf Yat. Ort. 1,22 -3,94 -14,08 Vakıflar Bankası 5,54 -3,32 -18,17 Vakko Tekstil 3,48 -6,70 18,17 Vanet Gıda 2,14 -6,96 -33,13 Verusa Holding 24,50 4,70 6,89 Verusaturk Girisim 2,19 -6,01 -7,20 Vestel 8,73 -6,63 15,32 Vestel Beyaz Eşya 10,67 -3,00 11,49 Viking Kağıt 1,23 -3,15 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,61 -8,52 -30,60 Yapı ve Kredi Bank. 3,86 -5,16 -11,06 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,17 -1,81 -12,85 Yataş 23,94 -5,60 -15,41 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,39 -3,47 32,41 Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,58 -3,86 Yeşil GMYO 0,50 -7,41 -20,63 Yeşil Yapı 0,53 -1,85 -48,04 Yeşil Yatırım Holding 14,41 13,82 -9,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.087,50 4,38 15,70 Yonga Mobilya 1.328,60 3,88 456,13 Yünsa 4,99 -9,76 10,89 Zorlu Enerji 1,57 -5,99 -0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)