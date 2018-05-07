Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.250,00
|0,00
|-0,03
|İş Bankası (C)
|5,90
|-1,50
|-11,67
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,10
|-13,37
|İş Fin.Kir.
|3,88
|1,57
|160,40
|İş Girişim
|1,66
|-1,78
|-4,60
|İş GMYO
|1,16
|0,00
|-5,20
|İş Y. Men. Değ.
|2,13
|-1,84
|-0,11
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|220,00
|18,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|3,13
|-17,50
|İttifak Holding
|3,12
|-10,60
|33,91
|İz Hayvancılık Tarım
|2,25
|-0,44
|18,42
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|-1,65
|-26,23
|İzmir Fırça
|7,27
|2,25
|-21,41
|İzocam
|24,00
|0,00
|-9,23
|Jantsa Jant Sanayi
|24,80
|-1,90
|-19,35
|Kapital Yat. Holding
|2,26
|-11,37
|82,26
|Kaplamin
|4,03
|-0,98
|2,81
|Kardemir (A)
|3,33
|-4,86
|12,88
|Kardemir (B)
|3,32
|-4,87
|13,31
|Kardemir (D)
|3,96
|-5,94
|23,36
|Karel Elektronik
|6,48
|-2,70
|11,53
|Karsan Otomotiv
|1,86
|1,64
|19,23
|Karsu Tekstil
|1,38
|-0,72
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,34
|-10,25
|7,88
|Kartonsan
|258,00
|-1,53
|-7,28
|Katmerciler Ekipman
|8,69
|-3,98
|-27,34
|Kent Gıda
|132,70
|-1,70
|-2,78
|Kerevitaş Gıda
|77,05
|4,83
|-34,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|34,29
|Kiler GMYO
|2,47
|-3,52
|-32,51
|Kipa Ticaret
|2,10
|0,00
|-18,60
|Klimasan Klima
|6,70
|-0,15
|14,53
|Koç Holding
|13,71
|-0,58
|-24,21
|Konfrut Gıda
|21,08
|7,55
|47,41
|Konya Çimento
|218,00
|-0,91
|-14,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,01
|0,72
|-4,52
|Koza Altın
|43,70
|0,05
|14,40
|Koza Madencilik
|5,95
|-1,65
|-7,61
|Körfez GMYO
|1,30
|-3,70
|-21,69
|Kristal Kola
|1,68
|-1,75
|-6,67
|Kron Telekomünikasyon
|11,98
|-2,52
|-35,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,45
|0,00
|30,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,25
|-6,39
|2,41
|Kütahya Porselen
|5,57
|0,00
|-22,32
|Lider Faktoring
|4,02
|-0,99
|-8,84
|Link Bilgisayar
|10,47
|-2,70
|-26,58
|Logo Yazılım
|47,10
|-0,55
|-19,83
|Lokman Hekim Sağlık
|5,99
|-0,17
|-2,76
|Lüks Kadife
|4,31
|-0,46
|-8,49
|Makina Takım
|1,48
|0,00
|-26,00
|Mardin Çimento
|4,29
|-1,38
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|-6,67
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|15,37
|-1,03
|-19,11
|Marshall
|55,30
|1,75
|6,76
|Martı GMYO
|0,85
|-3,41
|-59,91
|Martı Otel
|0,82
|-3,53
|-10,87
|Mavi Giyim
|45,14
|-4,97
|-22,17
|Mazhar Zorlu Holding
|7,31
|4,73
|83,21
|MCT Danışmanlık
|11,73
|19,94
|95,50
|Mega Polietilen
|1,49
|7,19
|30,70
|Menderes Tekstil
|1,08
|0,00
|30,12
|Merit Turizm
|6,35
|-0,16
|7,81
|Merko Gıda
|1,11
|-0,89
|-16,54
|Metal Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-4,62
|Metemtur Otelcilik
|1,34
|-2,19
|-9,46
|Metro Holding
|0,90
|-2,17
|-9,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,99
|-1,97
|-27,64
|Migros Ticaret
|21,50
|-0,83
|-21,99
|Milpa
|1,50
|1,35
|-30,56
|Mistral GMYO
|5,90
|0,00
|-20,16
|MLP Sağlık
|16,38
|-0,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|0,00
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,68
|-3,45
|-7,18
|Net Holding
|1,94
|-0,51
|-12,22
|Netaş Telekom.
|11,27
|-2,00
|-28,85
|Niğbaş Niğde Beton
|1,27
|0,00
|35,11
|Nuh Çimento
|10,03
|-0,50
|0,60
|Nurol GMYO
|3,87
|-1,02
|-18,53
|Odaş Elektrik
|5,68
|-2,41
|-5,33
|Olmuksan-IP
|4,29
|-0,23
|-6,21
|Orge Enerji Elektrik
|8,25
|-1,08
|-18,40
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|5,36
|4,42
|Osmanlı Menkul
|2,62
|-1,13
|-16,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,36
|1,49
|-16,56
|Otokar
|77,60
|-2,94
|-35,72
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|-2,02
|-3,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,63
|-1,81
|-4,12
|Özak GMYO
|2,82
|2,55
|20,51
|Özbal Çelik Boru
|1,69
|-7,14
|-37,21
|Özderici GMYO
|9,99
|-3,01
|540,38
|Özerden Plastik
|3,39
|-1,74
|13,76
|Panora GMYO
|4,79
|0,00
|6,27
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|-3,19
|-19,90
|Parsan
|17,00
|-0,87
|45,30
|Pegasus
|26,82
|-2,19
|-20,65
|Peker GMYO
|7,13
|0,00
|Penguen Gıda
|1,66
|-2,92
|-25,56
|Pera GMYO
|0,89
|1,14
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|5,73
|-2,05
|49,61
|Petkim
|5,82
|-3,32
|-21,17
|Petrokent Turizm
|49,00
|-2,00
|3,20
|Pınar Et ve Un
|8,85
|-0,56
|-3,86
|Pınar Su
|1,65
|-0,60
|-8,33
|Pınar Süt
|10,98
|-0,54
|-9,37
|Plastikkart
|2,45
|-0,41
|-15,22
|Polisan Holding
|6,23
|-2,81
|-28,56
|Politeknik Metal
|39,70
|0,51
|19,22
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|0,60
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,10
|7,61
|5,13
|QNB Finansbank
|5,30
|-0,75
|-3,64
|Ral Yatırım Holding
|1,49
|6,43
|-8,59
|Ray Sigorta
|1,13
|-3,42
|-37,57
|Reysaş GMYO
|1,27
|-3,05
|0,00
|Reysaş Lojistik
|0,96
|0,00
|-25,00
|Rhea Girişim
|0,76
|-3,80
|-32,14
|Rodrigo Tekstil
|1,26
|-4,55
|-57,86
|Royal Halı
|0,89
|1,14
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|1,97
|-0,51
|-28,62
|Sabancı Holding
|9,83
|-0,91
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|-0,60
|Salix Yatırım Holding
|4,28
|9,74
|-45,13
|Sanel Mühendislik
|1,51
|-3,21
|-11,70
|Sanifoam Sünger
|1,57
|-2,48
|-6,55
|Sanko Pazarlama
|3,88
|-2,02
|14,45
|Saray Matbaacılık
|1,23
|1,65
|14,95
|Sarkuysan
|3,64
|0,28
|10,30
|Sasa Polyester
|11,76
|-4,39
|2,35
|Say Reklamcılık
|1,39
|0,00
|-16,77
|Sekuro Plastik
|7,07
|1,43
|-17,79
|Selçuk Ecza Deposu
|3,40
|-0,58
|-2,92
|Selçuk Gıda
|0,50
|0,00
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,31
|-2,24
|-29,57
|Serve Kırtasiye
|0,50
|-3,85
|-19,35
|Servet GMYO
|3,50
|0,29
|15,13
|Seyitler Kimya
|8,65
|-0,12
|-3,67
|Silverline Endüstri
|1,65
|-7,82
|-24,66
|Sinpaş GMYO
|0,68
|0,00
|-11,69
|Soda Sanayii
|5,10
|0,00
|1,19
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,70
|-1,05
|37,89
|Söktaş
|1,49
|-1,32
|-10,24
|Sönmez Filament
|3,52
|-4,61
|-15,18
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|-2,87
|-6,06
|Sumaş Suni Tahta
|4,80
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,56
|1,19
|-0,39
|Şekerbank
|1,43
|-0,69
|-21,86
|Şişe Cam
|4,43
|-2,21
|-5,74
|T. Halk Bankası
|7,88
|-1,25
|-26,90
|T. Kalkınma Bank.
|4,49
|-0,44
|-18,95
|T.S.K.B.
|1,29
|-1,53
|-8,10
|T.Tuborg
|12,20
|0,16
|20,79
|Taç Tarım Ürünleri
|2,03
|-0,98
|-16,46
|Tat Gıda
|4,52
|-1,53
|-11,98
|TAV Havalimanları
|20,88
|-5,35
|-2,70
|Taze Kuru Gıda
|7,78
|-0,26
|-4,54
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|2,31
|Tekfen Holding
|15,70
|-0,44
|-4,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,78
|-3,57
|-26,60
|Temapol Polimer Plastik
|3,63
|-1,09
|-23,90
|TGS Dış Ticaret
|5,32
|-0,93
|46,56
|Tofaş Oto. Fab.
|24,36
|-1,77
|-21,79
|Torunlar GMYO
|2,52
|-2,33
|-24,32
|Trabzon Liman
|12,80
|-1,31
|Trabzonspor Sportif
|1,51
|1,34
|-31,36
|Trakya Cam
|4,45
|-1,98
|-3,68
|Trend GMYO
|1,39
|-0,71
|TSKB GMYO
|0,68
|0,00
|-6,85
|Tuğçelik
|3,05
|-2,24
|-4,09
|Tukaş
|1,66
|-0,60
|-25,56
|Turcas Petrol
|2,09
|-0,95
|-12,18
|Turkcell
|12,55
|-2,64
|-18,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,58
|-3,12
|-26,48
|Tüpraş
|101,00
|-0,30
|-6,35
|Türk Hava Yolları
|16,58
|0,48
|5,67
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|-1,49
|-20,50
|Türk Telekom
|5,73
|-1,21
|-11,02
|Türk Traktör
|57,10
|-1,30
|-18,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,10
|-0,37
|1,44
|Ufuk Yatırım
|2,00
|0,00
|-34,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|-1,92
|-10,53
|Ulusoy Elektrik
|8,85
|0,57
|-5,14
|Ulusoy Un Sanayi
|2,27
|-2,16
|-18,35
|Umpaş Holding
|0,57
|1,79
|-9,52
|Uşak Seramik
|1,95
|-1,52
|-20,41
|Utopya Turizm
|3,78
|-4,30
|-15,81
|Uzertaş Boya
|0,99
|-13,16
|Ülker Bisküvi
|21,16
|2,42
|7,57
|Ünye Çimento
|4,71
|-0,84
|13,22
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|0,94
|2,88
|Vakıf GMYO
|2,28
|-2,15
|-12,31
|Vakıf Yat. Ort.
|1,27
|-2,31
|-10,56
|Vakıflar Bankası
|5,73
|-2,39
|-15,36
|Vakko Tekstil
|3,73
|-6,05
|26,66
|Vanet Gıda
|2,30
|-1,29
|-28,13
|Verusa Holding
|23,40
|-4,49
|2,09
|Verusaturk Girisim
|2,33
|-2,51
|-1,27
|Vestel
|9,35
|-3,51
|23,51
|Vestel Beyaz Eşya
|11,00
|0,46
|14,94
|Viking Kağıt
|1,27
|-1,55
|5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,76
|-0,56
|-24,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,07
|-1,45
|-6,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,21
|0,00
|-11,24
|Yataş
|25,36
|-4,16
|-10,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,44
|0,70
|37,17
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|0,33
|-3,30
|Yeşil GMYO
|0,54
|-1,82
|-14,29
|Yeşil Yapı
|0,54
|-3,57
|-47,06
|Yeşil Yatırım Holding
|12,66
|-6,22
|-20,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.000,00
|-9,55
|10,85
|Yonga Mobilya
|1.279,00
|19,91
|435,37
|Yünsa
|5,53
|-11,80
|22,89
|Zorlu Enerji
|1,67
|-0,60
|5,70
(Son)