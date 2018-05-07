Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.250,00 0,00 -0,03
İş Bankası (C) 5,90 -1,50 -11,67
İş Bankası (Kur.) 6.701,10 -13,37
İş Fin.Kir. 3,88 1,57 160,40
İş Girişim 1,66 -1,78 -4,60
İş GMYO 1,16 0,00 -5,20
İş Y. Men. Değ. 2,13 -1,84 -0,11
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93
İşbir Holding 220,00 18,85
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 3,13 -17,50
İttifak Holding 3,12 -10,60 33,91
İz Hayvancılık Tarım 2,25 -0,44 18,42
İzmir Demir Çelik 2,39 -1,65 -26,23
İzmir Fırça 7,27 2,25 -21,41
İzocam 24,00 0,00 -9,23
Jantsa Jant Sanayi 24,80 -1,90 -19,35
Kapital Yat. Holding 2,26 -11,37 82,26
Kaplamin 4,03 -0,98 2,81
Kardemir (A) 3,33 -4,86 12,88
Kardemir (B) 3,32 -4,87 13,31
Kardemir (D) 3,96 -5,94 23,36
Karel Elektronik 6,48 -2,70 11,53
Karsan Otomotiv 1,86 1,64 19,23
Karsu Tekstil 1,38 -0,72 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 5,34 -10,25 7,88
Kartonsan 258,00 -1,53 -7,28
Katmerciler Ekipman 8,69 -3,98 -27,34
Kent Gıda 132,70 -1,70 -2,78
Kerevitaş Gıda 77,05 4,83 -34,87
Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 34,29
Kiler GMYO 2,47 -3,52 -32,51
Kipa Ticaret 2,10 0,00 -18,60
Klimasan Klima 6,70 -0,15 14,53
Koç Holding 13,71 -0,58 -24,21
Konfrut Gıda 21,08 7,55 47,41
Konya Çimento 218,00 -0,91 -14,51
Kordsa Teknik Tekstil 7,01 0,72 -4,52
Koza Altın 43,70 0,05 14,40
Koza Madencilik 5,95 -1,65 -7,61
Körfez GMYO 1,30 -3,70 -21,69
Kristal Kola 1,68 -1,75 -6,67
Kron Telekomünikasyon 11,98 -2,52 -35,24
Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 0,00 30,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,25 -6,39 2,41
Kütahya Porselen 5,57 0,00 -22,32
Lider Faktoring 4,02 -0,99 -8,84
Link Bilgisayar 10,47 -2,70 -26,58
Logo Yazılım 47,10 -0,55 -19,83
Lokman Hekim Sağlık 5,99 -0,17 -2,76
Lüks Kadife 4,31 -0,46 -8,49
Makina Takım 1,48 0,00 -26,00
Mardin Çimento 4,29 -1,38 0,00
Marka Yatırım Holding 1,26 -6,67 -25,44
Marmaris Altınyunus 15,37 -1,03 -19,11
Marshall 55,30 1,75 6,76
Martı GMYO 0,85 -3,41 -59,91
Martı Otel 0,82 -3,53 -10,87
Mavi Giyim 45,14 -4,97 -22,17
Mazhar Zorlu Holding 7,31 4,73 83,21
MCT Danışmanlık 11,73 19,94 95,50
Mega Polietilen 1,49 7,19 30,70
Menderes Tekstil 1,08 0,00 30,12
Merit Turizm 6,35 -0,16 7,81
Merko Gıda 1,11 -0,89 -16,54
Metal Gayrimenkul 1,24 0,00 -4,62
Metemtur Otelcilik 1,34 -2,19 -9,46
Metro Holding 0,90 -2,17 -9,09
Metro Petrol ve Tesisleri 1,99 -1,97 -27,64
Migros Ticaret 21,50 -0,83 -21,99
Milpa 1,50 1,35 -30,56
Mistral GMYO 5,90 0,00 -20,16
MLP Sağlık 16,38 -0,73
MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,68 -3,45 -7,18
Net Holding 1,94 -0,51 -12,22
Netaş Telekom. 11,27 -2,00 -28,85
Niğbaş Niğde Beton 1,27 0,00 35,11
Nuh Çimento 10,03 -0,50 0,60
Nurol GMYO 3,87 -1,02 -18,53
Odaş Elektrik 5,68 -2,41 -5,33
Olmuksan-IP 4,29 -0,23 -6,21
Orge Enerji Elektrik 8,25 -1,08 -18,40
Orma Orman Mahsulleri 1,18 5,36 4,42
Osmanlı Menkul 2,62 -1,13 -16,56
Ostim Endüstriyel Yat 1,36 1,49 -16,56
Otokar 77,60 -2,94 -35,72
Oyak Yat. Ort. 0,97 -2,02 -3,96
Oylum Sınai Yatırımlar 1,63 -1,81 -4,12
Özak GMYO 2,82 2,55 20,51
Özbal Çelik Boru 1,69 -7,14 -37,21
Özderici GMYO 9,99 -3,01 540,38
Özerden Plastik 3,39 -1,74 13,76
Panora GMYO 4,79 0,00 6,27
Park Elek.Madencilik 3,34 -3,19 -19,90
Parsan 17,00 -0,87 45,30
Pegasus 26,82 -2,19 -20,65
Peker GMYO 7,13 0,00
Penguen Gıda 1,66 -2,92 -25,56
Pera GMYO 0,89 1,14 1,14
Pergamon Dış Ticaret 5,73 -2,05 49,61
Petkim 5,82 -3,32 -21,17
Petrokent Turizm 49,00 -2,00 3,20
Pınar Et ve Un 8,85 -0,56 -3,86
Pınar Su 1,65 -0,60 -8,33
Pınar Süt 10,98 -0,54 -9,37
Plastikkart 2,45 -0,41 -15,22
Polisan Holding 6,23 -2,81 -28,56
Politeknik Metal 39,70 0,51 19,22
Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,60 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,10 7,61 5,13
QNB Finansbank 5,30 -0,75 -3,64
Ral Yatırım Holding 1,49 6,43 -8,59
Ray Sigorta 1,13 -3,42 -37,57
Reysaş GMYO 1,27 -3,05 0,00
Reysaş Lojistik 0,96 0,00 -25,00
Rhea Girişim 0,76 -3,80 -32,14
Rodrigo Tekstil 1,26 -4,55 -57,86
Royal Halı 0,89 1,14 -2,20
RTA Laboratuvarları 1,97 -0,51 -28,62
Sabancı Holding 9,83 -0,91 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -0,60
Salix Yatırım Holding 4,28 9,74 -45,13
Sanel Mühendislik 1,51 -3,21 -11,70
Sanifoam Sünger 1,57 -2,48 -6,55
Sanko Pazarlama 3,88 -2,02 14,45
Saray Matbaacılık 1,23 1,65 14,95
Sarkuysan 3,64 0,28 10,30
Sasa Polyester 11,76 -4,39 2,35
Say Reklamcılık 1,39 0,00 -16,77
Sekuro Plastik 7,07 1,43 -17,79
Selçuk Ecza Deposu 3,40 -0,58 -2,92
Selçuk Gıda 0,50 0,00 78,57
Senkron Güvenlik 1,31 -2,24 -29,57
Serve Kırtasiye 0,50 -3,85 -19,35
Servet GMYO 3,50 0,29 15,13
Seyitler Kimya 8,65 -0,12 -3,67
Silverline Endüstri 1,65 -7,82 -24,66
Sinpaş GMYO 0,68 0,00 -11,69
Soda Sanayii 5,10 0,00 1,19
Sodaş Sodyum Sanayii 4,70 -1,05 37,89
Söktaş 1,49 -1,32 -10,24
Sönmez Filament 3,52 -4,61 -15,18
Sönmez Pamuklu 3,72 -2,87 -6,06
Sumaş Suni Tahta 4,80 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,56 1,19 -0,39
Şekerbank 1,43 -0,69 -21,86
Şişe Cam 4,43 -2,21 -5,74
T. Halk Bankası 7,88 -1,25 -26,90
T. Kalkınma Bank. 4,49 -0,44 -18,95
T.S.K.B. 1,29 -1,53 -8,10
T.Tuborg 12,20 0,16 20,79
Taç Tarım Ürünleri 2,03 -0,98 -16,46
Tat Gıda 4,52 -1,53 -11,98
TAV Havalimanları 20,88 -5,35 -2,70
Taze Kuru Gıda 7,78 -0,26 -4,54
Tek-Art Turizm 0,77 0,00 2,31
Tekfen Holding 15,70 -0,44 -4,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,78 -3,57 -26,60
Temapol Polimer Plastik 3,63 -1,09 -23,90
TGS Dış Ticaret 5,32 -0,93 46,56
Tofaş Oto. Fab. 24,36 -1,77 -21,79
Torunlar GMYO 2,52 -2,33 -24,32
Trabzon Liman 12,80 -1,31
Trabzonspor Sportif 1,51 1,34 -31,36
Trakya Cam 4,45 -1,98 -3,68
Trend GMYO 1,39 -0,71
TSKB GMYO 0,68 0,00 -6,85
Tuğçelik 3,05 -2,24 -4,09
Tukaş 1,66 -0,60 -25,56
Turcas Petrol 2,09 -0,95 -12,18
Turkcell 12,55 -2,64 -18,93
Tümosan Motor ve Traktör 5,58 -3,12 -26,48
Tüpraş 101,00 -0,30 -6,35
Türk Hava Yolları 16,58 0,48 5,67
Türk Prysmian Kablo 1,99 -1,49 -20,50
Türk Telekom 5,73 -1,21 -11,02
Türk Traktör 57,10 -1,30 -18,99
Türker Proje Gayrimenkul 38,10 -0,37 1,44
Ufuk Yatırım 2,00 0,00 -34,85
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 -1,92 -10,53
Ulusoy Elektrik 8,85 0,57 -5,14
Ulusoy Un Sanayi 2,27 -2,16 -18,35
Umpaş Holding 0,57 1,79 -9,52
Uşak Seramik 1,95 -1,52 -20,41
Utopya Turizm 3,78 -4,30 -15,81
Uzertaş Boya 0,99 -13,16
Ülker Bisküvi 21,16 2,42 7,57
Ünye Çimento 4,71 -0,84 13,22
Vakıf Fin. Kir. 2,14 0,94 2,88
Vakıf GMYO 2,28 -2,15 -12,31
Vakıf Yat. Ort. 1,27 -2,31 -10,56
Vakıflar Bankası 5,73 -2,39 -15,36
Vakko Tekstil 3,73 -6,05 26,66
Vanet Gıda 2,30 -1,29 -28,13
Verusa Holding 23,40 -4,49 2,09
Verusaturk Girisim 2,33 -2,51 -1,27
Vestel 9,35 -3,51 23,51
Vestel Beyaz Eşya 11,00 0,46 14,94
Viking Kağıt 1,27 -1,55 5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,76 -0,56 -24,14
Yapı ve Kredi Bank. 4,07 -1,45 -6,22
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 0,00 -11,24
Yataş 25,36 -4,16 -10,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,44 0,70 37,17
Yeni Gimat GMYO 12,09 0,33 -3,30
Yeşil GMYO 0,54 -1,82 -14,29
Yeşil Yapı 0,54 -3,57 -47,06
Yeşil Yatırım Holding 12,66 -6,22 -20,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 -9,55 10,85
Yonga Mobilya 1.279,00 19,91 435,37
Yünsa 5,53 -11,80 22,89
Zorlu Enerji 1,67 -0,60 5,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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