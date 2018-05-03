Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.275,00 1,97 İş Bankası (C) 5,91 -3,75 -11,52 İş Bankası (Kur.) 6.701,10 -13,37 İş Fin.Kir. 3,83 -17,28 157,05 İş Girişim 1,71 -0,58 -1,72 İş GMYO 1,21 0,00 -5,75 İş Y. Men. Değ. 2,20 -3,08 3,17 İş Yat. Ort. 0,82 -1,20 3,93 İşbir Holding 225,00 -2,09 21,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,00 -20,00 İttifak Holding 3,26 1,87 39,91 İz Hayvancılık Tarım 2,29 -1,72 20,53 İzmir Demir Çelik 2,47 -1,20 -23,77 İzmir Fırça 7,28 1,68 -21,30 İzocam 24,16 -0,58 -8,62 Jantsa Jant Sanayi 25,72 -3,31 -16,35 Kapital Yat. Holding 3,10 -8,55 150,00 Kaplamin 4,02 0,25 2,55 Kardemir (A) 3,59 1,99 21,69 Kardemir (B) 3,57 2,00 21,84 Kardemir (D) 4,35 2,59 35,51 Karel Elektronik 6,61 -1,05 13,77 Karsan Otomotiv 1,89 -1,56 21,15 Karsu Tekstil 1,41 -0,70 -28,79 Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 -6,84 10,10 Kartonsan 260,60 1,76 -6,34 Katmerciler Ekipman 9,31 -3,02 -22,16 Kent Gıda 132,80 -0,75 -2,71 Kerevitaş Gıda 76,50 -0,46 -35,33 Kervansaray Yat. Holding 0,49 4,26 40,00 Kiler GMYO 2,68 -6,62 -26,78 Kipa Ticaret 2,07 0,98 -19,77 Klimasan Klima 6,64 -2,50 13,50 Koç Holding 13,36 -2,98 -26,14 Konfrut Gıda 19,99 -7,02 39,79 Konya Çimento 220,50 -0,99 -13,53 Kordsa Teknik Tekstil 6,78 -2,59 -7,65 Koza Altın 45,26 -2,92 18,48 Koza Madencilik 6,19 1,31 -3,88 Körfez GMYO 1,41 -1,40 -15,06 Kristal Kola 1,70 -1,16 -5,56 Kron Telekomünikasyon 12,95 -1,89 -30,00 Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 -0,40 30,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,52 -0,22 8,92 Kütahya Porselen 5,50 -0,90 -23,29 Lider Faktoring 3,99 -6,78 -9,52 Link Bilgisayar 10,75 -4,19 -24,61 Logo Yazılım 47,88 0,21 -18,50 Lokman Hekim Sağlık 6,04 -2,27 -1,95 Lüks Kadife 4,35 -2,25 -7,64 Makina Takım 1,49 -1,97 -25,50 Mardin Çimento 4,35 -0,46 1,40 Marka Yatırım Holding 1,38 0,00 -18,34 Marmaris Altınyunus 15,71 0,45 -17,32 Marshall 54,95 0,92 6,08 Martı GMYO 0,90 -3,23 -57,55 Martı Otel 0,86 -1,15 -6,52 Mavi Giyim 47,70 -0,62 -17,76 Mazhar Zorlu Holding 6,88 -4,58 72,43 MCT Danışmanlık 9,77 -1,91 62,83 Mega Polietilen 1,34 -0,74 17,54 Menderes Tekstil 1,07 0,94 28,92 Merit Turizm 6,38 -0,31 8,32 Merko Gıda 1,16 -0,85 -12,78 Metal Gayrimenkul 1,26 0,80 -3,08 Metemtur Otelcilik 1,33 -2,21 -10,14 Metro Holding 0,92 -1,08 -7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 -1,44 -25,45 Migros Ticaret 22,20 0,09 -19,45 Milpa 1,53 2,00 -29,17 Mistral GMYO 5,84 -2,67 -20,97 MLP Sağlık 16,52 -0,48 MMC San. ve Tic. Yat. 1,59 0,00 14,39 Mondi Tire Kutsan 1,70 0,59 -6,08 Net Holding 1,97 0,00 -10,86 Netaş Telekom. 11,50 0,17 -27,40 Niğbaş Niğde Beton 1,29 -0,77 37,23 Nuh Çimento 10,10 -0,20 1,30 Nurol GMYO 4,06 -3,10 -14,53 Odaş Elektrik 5,87 -0,68 -2,17 Olmuksan-IP 4,34 -0,23 -5,12 Orge Enerji Elektrik 8,50 -0,47 -15,92 Orma Orman Mahsulleri 1,12 -0,88 Osmanlı Menkul 2,60 -5,11 -17,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,36 -2,86 -16,56 Otokar 79,70 -1,30 -33,98 Oyak Yat. Ort. 1,01 -0,98 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 1,64 -2,38 -3,53 Özak GMYO 2,75 -1,08 17,52 Özbal Çelik Boru 1,35 -1,46 -18,18 Özderici GMYO 10,30 -2,65 560,26 Özerden Plastik 3,42 -0,87 14,77 Panora GMYO 4,70 -1,67 4,28 Park Elek.Madencilik 3,50 -3,31 -16,07 Parsan 18,43 -1,86 57,52 Pegasus 28,08 -0,07 -16,92 Peker GMYO 7,33 -5,30 Penguen Gıda 1,74 -2,25 -21,97 Pera GMYO 0,87 -1,14 -1,14 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -3,51 57,97 Petkim 6,72 -2,04 -8,97 Petrokent Turizm 52,55 3,04 10,68 Pınar Et ve Un 9,08 -0,33 -1,36 Pınar Su 1,67 -0,60 -7,22 Pınar Süt 11,05 -4,08 -8,79 Plastikkart 2,46 -0,81 -14,88 Polisan Holding 6,53 2,03 -25,11 Politeknik Metal 39,62 0,87 18,98 Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,00 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,38 1,86 12,31 QNB Finansbank 5,36 -0,74 -2,55 Ral Yatırım Holding 1,36 -2,86 -16,56 Ray Sigorta 1,19 -2,46 -34,25 Reysaş GMYO 1,31 1,55 3,15 Reysaş Lojistik 0,97 0,00 -24,22 Rhea Girişim 0,80 -3,61 -28,57 Rodrigo Tekstil 1,30 -1,52 -56,52 Royal Halı 0,87 1,16 -4,40 RTA Laboratuvarları 1,98 -1,00 -28,26 Sabancı Holding 9,71 -0,61 -10,10 Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 -1,18 Salix Yatırım Holding 4,06 1,25 -47,95 Sanel Mühendislik 1,57 -3,09 -8,19 Sanifoam Sünger 1,61 -2,42 -4,17 Sanko Pazarlama 3,82 0,00 12,68 Saray Matbaacılık 1,22 -3,17 14,02 Sarkuysan 3,64 4,00 10,30 Sasa Polyester 12,68 -2,39 10,36 Say Reklamcılık 1,40 -1,41 -16,17 Sekuro Plastik 6,96 -19,91 -19,07 Selçuk Ecza Deposu 3,39 0,00 -3,20 Selçuk Gıda 0,49 -2,00 75,00 Senkron Güvenlik 1,35 -0,74 -27,42 Serve Kırtasiye 0,51 -1,92 -17,74 Servet GMYO 3,38 -0,29 11,18 Seyitler Kimya 8,66 -0,46 -3,56 Silverline Endüstri 1,85 -5,13 -15,53 Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 4,94 -0,20 -1,98 Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 -0,73 20,28 Söktaş 1,54 -1,28 -7,23 Sönmez Filament 3,81 -1,30 -8,19 Sönmez Pamuklu 3,95 -0,50 -0,25 Sumaş Suni Tahta 4,82 -3,02 Şeker Fin. Kir. 2,53 -2,69 -1,56 Şekerbank 1,45 -1,36 -20,77 Şişe Cam 4,39 -1,79 -6,60 T. Halk Bankası 7,98 -2,09 -25,97 T. Kalkınma Bank. 4,65 -0,64 -16,06 T.S.K.B. 1,32 -4,35 -5,97 T.Tuborg 12,15 0,00 20,30 Taç Tarım Ürünleri 2,07 0,00 -14,81 Tat Gıda 4,53 -3,41 -11,79 TAV Havalimanları 23,10 2,21 7,64 Taze Kuru Gıda 7,85 4,67 -3,68 Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 3,64 Tekfen Holding 15,82 -1,56 -3,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,02 -2,90 -21,94 Temapol Polimer Plastik 3,70 -0,54 -22,43 TGS Dış Ticaret 5,39 1,70 48,48 Tofaş Oto. Fab. 25,02 -1,96 -19,67 Torunlar GMYO 2,56 -3,40 -23,12 Trabzon Liman 13,10 -0,30 Trabzonspor Sportif 1,52 -2,56 -30,91 Trakya Cam 4,61 -0,43 -0,22 Trend GMYO 1,40 -2,78 TSKB GMYO 0,69 -1,43 -5,48 Tuğçelik 3,20 -6,71 0,63 Tukaş 1,68 0,00 -24,66 Turcas Petrol 2,10 -2,78 -11,76 Turkcell 13,25 -2,43 -14,41 Tümosan Motor ve Traktör 5,92 1,54 -22,00 Tüpraş 101,80 -0,68 -5,61 Türk Hava Yolları 16,75 -1,93 6,76 Türk Prysmian Kablo 2,05 0,49 -18,10 Türk Telekom 5,95 -3,41 -7,61 Türk Traktör 56,95 -3,39 -19,21 Türker Proje Gayrimenkul 38,46 -0,21 2,40 Ufuk Yatırım 2,02 -3,35 -34,20 Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 -2,45 -7,02 Ulusoy Elektrik 17,87 2,82 -4,23 Ulusoy Un Sanayi 2,35 -1,26 -15,47 Umpaş Holding 0,57 -3,39 -9,52 Uşak Seramik 2,00 -1,48 -18,37 Utopya Turizm 3,74 -0,27 -16,70 Uzertaş Boya 0,95 -16,67 Ülker Bisküvi 20,58 -2,00 4,63 Ünye Çimento 4,78 0,00 14,90 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -0,94 1,44 Vakıf GMYO 2,33 -1,69 -10,38 Vakıf Yat. Ort. 1,31 -0,76 -7,75 Vakıflar Bankası 5,82 -1,36 -14,03 Vakko Tekstil 4,08 2,51 38,54 Vanet Gıda 2,42 -0,41 -24,38 Verusa Holding 25,42 -0,31 10,91 Verusaturk Girisim 2,34 0,43 -0,85 Vestel 9,81 -0,30 29,59 Vestel Beyaz Eşya 10,81 -1,73 12,96 Viking Kağıt 1,32 1,54 10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 -0,56 -22,84 Yapı ve Kredi Bank. 4,01 0,75 -7,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 0,00 -11,24 Yataş 26,20 0,92 -7,42 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -0,71 33,36 Yeni Gimat GMYO 12,07 -0,08 -3,46 Yeşil GMYO 0,56 -1,75 -11,11 Yeşil Yapı 0,57 -1,72 -44,12 Yeşil Yatırım Holding 15,08 -9,81 -5,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.214,90 0,00 22,76 Yonga Mobilya 1.100,00 -4,36 360,44 Yünsa 6,34 -1,86 40,89 Zorlu Enerji 1,68 -0,59 6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)