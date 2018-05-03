Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.275,00
|1,97
|İş Bankası (C)
|5,91
|-3,75
|-11,52
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,10
|-13,37
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-17,28
|157,05
|İş Girişim
|1,71
|-0,58
|-1,72
|İş GMYO
|1,21
|0,00
|-5,75
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|-3,08
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,82
|-1,20
|3,93
|İşbir Holding
|225,00
|-2,09
|21,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,00
|-20,00
|İttifak Holding
|3,26
|1,87
|39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|2,29
|-1,72
|20,53
|İzmir Demir Çelik
|2,47
|-1,20
|-23,77
|İzmir Fırça
|7,28
|1,68
|-21,30
|İzocam
|24,16
|-0,58
|-8,62
|Jantsa Jant Sanayi
|25,72
|-3,31
|-16,35
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|-8,55
|150,00
|Kaplamin
|4,02
|0,25
|2,55
|Kardemir (A)
|3,59
|1,99
|21,69
|Kardemir (B)
|3,57
|2,00
|21,84
|Kardemir (D)
|4,35
|2,59
|35,51
|Karel Elektronik
|6,61
|-1,05
|13,77
|Karsan Otomotiv
|1,89
|-1,56
|21,15
|Karsu Tekstil
|1,41
|-0,70
|-28,79
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,45
|-6,84
|10,10
|Kartonsan
|260,60
|1,76
|-6,34
|Katmerciler Ekipman
|9,31
|-3,02
|-22,16
|Kent Gıda
|132,80
|-0,75
|-2,71
|Kerevitaş Gıda
|76,50
|-0,46
|-35,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|4,26
|40,00
|Kiler GMYO
|2,68
|-6,62
|-26,78
|Kipa Ticaret
|2,07
|0,98
|-19,77
|Klimasan Klima
|6,64
|-2,50
|13,50
|Koç Holding
|13,36
|-2,98
|-26,14
|Konfrut Gıda
|19,99
|-7,02
|39,79
|Konya Çimento
|220,50
|-0,99
|-13,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,78
|-2,59
|-7,65
|Koza Altın
|45,26
|-2,92
|18,48
|Koza Madencilik
|6,19
|1,31
|-3,88
|Körfez GMYO
|1,41
|-1,40
|-15,06
|Kristal Kola
|1,70
|-1,16
|-5,56
|Kron Telekomünikasyon
|12,95
|-1,89
|-30,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,45
|-0,40
|30,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,52
|-0,22
|8,92
|Kütahya Porselen
|5,50
|-0,90
|-23,29
|Lider Faktoring
|3,99
|-6,78
|-9,52
|Link Bilgisayar
|10,75
|-4,19
|-24,61
|Logo Yazılım
|47,88
|0,21
|-18,50
|Lokman Hekim Sağlık
|6,04
|-2,27
|-1,95
|Lüks Kadife
|4,35
|-2,25
|-7,64
|Makina Takım
|1,49
|-1,97
|-25,50
|Mardin Çimento
|4,35
|-0,46
|1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,38
|0,00
|-18,34
|Marmaris Altınyunus
|15,71
|0,45
|-17,32
|Marshall
|54,95
|0,92
|6,08
|Martı GMYO
|0,90
|-3,23
|-57,55
|Martı Otel
|0,86
|-1,15
|-6,52
|Mavi Giyim
|47,70
|-0,62
|-17,76
|Mazhar Zorlu Holding
|6,88
|-4,58
|72,43
|MCT Danışmanlık
|9,77
|-1,91
|62,83
|Mega Polietilen
|1,34
|-0,74
|17,54
|Menderes Tekstil
|1,07
|0,94
|28,92
|Merit Turizm
|6,38
|-0,31
|8,32
|Merko Gıda
|1,16
|-0,85
|-12,78
|Metal Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|-3,08
|Metemtur Otelcilik
|1,33
|-2,21
|-10,14
|Metro Holding
|0,92
|-1,08
|-7,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,05
|-1,44
|-25,45
|Migros Ticaret
|22,20
|0,09
|-19,45
|Milpa
|1,53
|2,00
|-29,17
|Mistral GMYO
|5,84
|-2,67
|-20,97
|MLP Sağlık
|16,52
|-0,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,59
|0,00
|14,39
|Mondi Tire Kutsan
|1,70
|0,59
|-6,08
|Net Holding
|1,97
|0,00
|-10,86
|Netaş Telekom.
|11,50
|0,17
|-27,40
|Niğbaş Niğde Beton
|1,29
|-0,77
|37,23
|Nuh Çimento
|10,10
|-0,20
|1,30
|Nurol GMYO
|4,06
|-3,10
|-14,53
|Odaş Elektrik
|5,87
|-0,68
|-2,17
|Olmuksan-IP
|4,34
|-0,23
|-5,12
|Orge Enerji Elektrik
|8,50
|-0,47
|-15,92
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|2,60
|-5,11
|-17,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,36
|-2,86
|-16,56
|Otokar
|79,70
|-1,30
|-33,98
|Oyak Yat. Ort.
|1,01
|-0,98
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,64
|-2,38
|-3,53
|Özak GMYO
|2,75
|-1,08
|17,52
|Özbal Çelik Boru
|1,35
|-1,46
|-18,18
|Özderici GMYO
|10,30
|-2,65
|560,26
|Özerden Plastik
|3,42
|-0,87
|14,77
|Panora GMYO
|4,70
|-1,67
|4,28
|Park Elek.Madencilik
|3,50
|-3,31
|-16,07
|Parsan
|18,43
|-1,86
|57,52
|Pegasus
|28,08
|-0,07
|-16,92
|Peker GMYO
|7,33
|-5,30
|Penguen Gıda
|1,74
|-2,25
|-21,97
|Pera GMYO
|0,87
|-1,14
|-1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-3,51
|57,97
|Petkim
|6,72
|-2,04
|-8,97
|Petrokent Turizm
|52,55
|3,04
|10,68
|Pınar Et ve Un
|9,08
|-0,33
|-1,36
|Pınar Su
|1,67
|-0,60
|-7,22
|Pınar Süt
|11,05
|-4,08
|-8,79
|Plastikkart
|2,46
|-0,81
|-14,88
|Polisan Holding
|6,53
|2,03
|-25,11
|Politeknik Metal
|39,62
|0,87
|18,98
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|0,00
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,38
|1,86
|12,31
|QNB Finansbank
|5,36
|-0,74
|-2,55
|Ral Yatırım Holding
|1,36
|-2,86
|-16,56
|Ray Sigorta
|1,19
|-2,46
|-34,25
|Reysaş GMYO
|1,31
|1,55
|3,15
|Reysaş Lojistik
|0,97
|0,00
|-24,22
|Rhea Girişim
|0,80
|-3,61
|-28,57
|Rodrigo Tekstil
|1,30
|-1,52
|-56,52
|Royal Halı
|0,87
|1,16
|-4,40
|RTA Laboratuvarları
|1,98
|-1,00
|-28,26
|Sabancı Holding
|9,71
|-0,61
|-10,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|-1,18
|Salix Yatırım Holding
|4,06
|1,25
|-47,95
|Sanel Mühendislik
|1,57
|-3,09
|-8,19
|Sanifoam Sünger
|1,61
|-2,42
|-4,17
|Sanko Pazarlama
|3,82
|0,00
|12,68
|Saray Matbaacılık
|1,22
|-3,17
|14,02
|Sarkuysan
|3,64
|4,00
|10,30
|Sasa Polyester
|12,68
|-2,39
|10,36
|Say Reklamcılık
|1,40
|-1,41
|-16,17
|Sekuro Plastik
|6,96
|-19,91
|-19,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,39
|0,00
|-3,20
|Selçuk Gıda
|0,49
|-2,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,35
|-0,74
|-27,42
|Serve Kırtasiye
|0,51
|-1,92
|-17,74
|Servet GMYO
|3,38
|-0,29
|11,18
|Seyitler Kimya
|8,66
|-0,46
|-3,56
|Silverline Endüstri
|1,85
|-5,13
|-15,53
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,00
|-10,39
|Soda Sanayii
|4,94
|-0,20
|-1,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,10
|-0,73
|20,28
|Söktaş
|1,54
|-1,28
|-7,23
|Sönmez Filament
|3,81
|-1,30
|-8,19
|Sönmez Pamuklu
|3,95
|-0,50
|-0,25
|Sumaş Suni Tahta
|4,82
|-3,02
|Şeker Fin. Kir.
|2,53
|-2,69
|-1,56
|Şekerbank
|1,45
|-1,36
|-20,77
|Şişe Cam
|4,39
|-1,79
|-6,60
|T. Halk Bankası
|7,98
|-2,09
|-25,97
|T. Kalkınma Bank.
|4,65
|-0,64
|-16,06
|T.S.K.B.
|1,32
|-4,35
|-5,97
|T.Tuborg
|12,15
|0,00
|20,30
|Taç Tarım Ürünleri
|2,07
|0,00
|-14,81
|Tat Gıda
|4,53
|-3,41
|-11,79
|TAV Havalimanları
|23,10
|2,21
|7,64
|Taze Kuru Gıda
|7,85
|4,67
|-3,68
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-2,50
|3,64
|Tekfen Holding
|15,82
|-1,56
|-3,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,02
|-2,90
|-21,94
|Temapol Polimer Plastik
|3,70
|-0,54
|-22,43
|TGS Dış Ticaret
|5,39
|1,70
|48,48
|Tofaş Oto. Fab.
|25,02
|-1,96
|-19,67
|Torunlar GMYO
|2,56
|-3,40
|-23,12
|Trabzon Liman
|13,10
|-0,30
|Trabzonspor Sportif
|1,52
|-2,56
|-30,91
|Trakya Cam
|4,61
|-0,43
|-0,22
|Trend GMYO
|1,40
|-2,78
|TSKB GMYO
|0,69
|-1,43
|-5,48
|Tuğçelik
|3,20
|-6,71
|0,63
|Tukaş
|1,68
|0,00
|-24,66
|Turcas Petrol
|2,10
|-2,78
|-11,76
|Turkcell
|13,25
|-2,43
|-14,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,92
|1,54
|-22,00
|Tüpraş
|101,80
|-0,68
|-5,61
|Türk Hava Yolları
|16,75
|-1,93
|6,76
|Türk Prysmian Kablo
|2,05
|0,49
|-18,10
|Türk Telekom
|5,95
|-3,41
|-7,61
|Türk Traktör
|56,95
|-3,39
|-19,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,46
|-0,21
|2,40
|Ufuk Yatırım
|2,02
|-3,35
|-34,20
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|-2,45
|-7,02
|Ulusoy Elektrik
|17,87
|2,82
|-4,23
|Ulusoy Un Sanayi
|2,35
|-1,26
|-15,47
|Umpaş Holding
|0,57
|-3,39
|-9,52
|Uşak Seramik
|2,00
|-1,48
|-18,37
|Utopya Turizm
|3,74
|-0,27
|-16,70
|Uzertaş Boya
|0,95
|-16,67
|Ülker Bisküvi
|20,58
|-2,00
|4,63
|Ünye Çimento
|4,78
|0,00
|14,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-0,94
|1,44
|Vakıf GMYO
|2,33
|-1,69
|-10,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,31
|-0,76
|-7,75
|Vakıflar Bankası
|5,82
|-1,36
|-14,03
|Vakko Tekstil
|4,08
|2,51
|38,54
|Vanet Gıda
|2,42
|-0,41
|-24,38
|Verusa Holding
|25,42
|-0,31
|10,91
|Verusaturk Girisim
|2,34
|0,43
|-0,85
|Vestel
|9,81
|-0,30
|29,59
|Vestel Beyaz Eşya
|10,81
|-1,73
|12,96
|Viking Kağıt
|1,32
|1,54
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,79
|-0,56
|-22,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,01
|0,75
|-7,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,21
|0,00
|-11,24
|Yataş
|26,20
|0,92
|-7,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,40
|-0,71
|33,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|-0,08
|-3,46
|Yeşil GMYO
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Yeşil Yapı
|0,57
|-1,72
|-44,12
|Yeşil Yatırım Holding
|15,08
|-9,81
|-5,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.214,90
|0,00
|22,76
|Yonga Mobilya
|1.100,00
|-4,36
|360,44
|Yünsa
|6,34
|-1,86
|40,89
|Zorlu Enerji
|1,68
|-0,59
|6,33
(Son)