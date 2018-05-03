Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.275,00 1,97
İş Bankası (C) 5,91 -3,75 -11,52
İş Bankası (Kur.) 6.701,10 -13,37
İş Fin.Kir. 3,83 -17,28 157,05
İş Girişim 1,71 -0,58 -1,72
İş GMYO 1,21 0,00 -5,75
İş Y. Men. Değ. 2,20 -3,08 3,17
İş Yat. Ort. 0,82 -1,20 3,93
İşbir Holding 225,00 -2,09 21,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,00 -20,00
İttifak Holding 3,26 1,87 39,91
İz Hayvancılık Tarım 2,29 -1,72 20,53
İzmir Demir Çelik 2,47 -1,20 -23,77
İzmir Fırça 7,28 1,68 -21,30
İzocam 24,16 -0,58 -8,62
Jantsa Jant Sanayi 25,72 -3,31 -16,35
Kapital Yat. Holding 3,10 -8,55 150,00
Kaplamin 4,02 0,25 2,55
Kardemir (A) 3,59 1,99 21,69
Kardemir (B) 3,57 2,00 21,84
Kardemir (D) 4,35 2,59 35,51
Karel Elektronik 6,61 -1,05 13,77
Karsan Otomotiv 1,89 -1,56 21,15
Karsu Tekstil 1,41 -0,70 -28,79
Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 -6,84 10,10
Kartonsan 260,60 1,76 -6,34
Katmerciler Ekipman 9,31 -3,02 -22,16
Kent Gıda 132,80 -0,75 -2,71
Kerevitaş Gıda 76,50 -0,46 -35,33
Kervansaray Yat. Holding 0,49 4,26 40,00
Kiler GMYO 2,68 -6,62 -26,78
Kipa Ticaret 2,07 0,98 -19,77
Klimasan Klima 6,64 -2,50 13,50
Koç Holding 13,36 -2,98 -26,14
Konfrut Gıda 19,99 -7,02 39,79
Konya Çimento 220,50 -0,99 -13,53
Kordsa Teknik Tekstil 6,78 -2,59 -7,65
Koza Altın 45,26 -2,92 18,48
Koza Madencilik 6,19 1,31 -3,88
Körfez GMYO 1,41 -1,40 -15,06
Kristal Kola 1,70 -1,16 -5,56
Kron Telekomünikasyon 12,95 -1,89 -30,00
Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 -0,40 30,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,52 -0,22 8,92
Kütahya Porselen 5,50 -0,90 -23,29
Lider Faktoring 3,99 -6,78 -9,52
Link Bilgisayar 10,75 -4,19 -24,61
Logo Yazılım 47,88 0,21 -18,50
Lokman Hekim Sağlık 6,04 -2,27 -1,95
Lüks Kadife 4,35 -2,25 -7,64
Makina Takım 1,49 -1,97 -25,50
Mardin Çimento 4,35 -0,46 1,40
Marka Yatırım Holding 1,38 0,00 -18,34
Marmaris Altınyunus 15,71 0,45 -17,32
Marshall 54,95 0,92 6,08
Martı GMYO 0,90 -3,23 -57,55
Martı Otel 0,86 -1,15 -6,52
Mavi Giyim 47,70 -0,62 -17,76
Mazhar Zorlu Holding 6,88 -4,58 72,43
MCT Danışmanlık 9,77 -1,91 62,83
Mega Polietilen 1,34 -0,74 17,54
Menderes Tekstil 1,07 0,94 28,92
Merit Turizm 6,38 -0,31 8,32
Merko Gıda 1,16 -0,85 -12,78
Metal Gayrimenkul 1,26 0,80 -3,08
Metemtur Otelcilik 1,33 -2,21 -10,14
Metro Holding 0,92 -1,08 -7,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 -1,44 -25,45
Migros Ticaret 22,20 0,09 -19,45
Milpa 1,53 2,00 -29,17
Mistral GMYO 5,84 -2,67 -20,97
MLP Sağlık 16,52 -0,48
MMC San. ve Tic. Yat. 1,59 0,00 14,39
Mondi Tire Kutsan 1,70 0,59 -6,08
Net Holding 1,97 0,00 -10,86
Netaş Telekom. 11,50 0,17 -27,40
Niğbaş Niğde Beton 1,29 -0,77 37,23
Nuh Çimento 10,10 -0,20 1,30
Nurol GMYO 4,06 -3,10 -14,53
Odaş Elektrik 5,87 -0,68 -2,17
Olmuksan-IP 4,34 -0,23 -5,12
Orge Enerji Elektrik 8,50 -0,47 -15,92
Orma Orman Mahsulleri 1,12 -0,88
Osmanlı Menkul 2,60 -5,11 -17,20
Ostim Endüstriyel Yat 1,36 -2,86 -16,56
Otokar 79,70 -1,30 -33,98
Oyak Yat. Ort. 1,01 -0,98 0,00
Oylum Sınai Yatırımlar 1,64 -2,38 -3,53
Özak GMYO 2,75 -1,08 17,52
Özbal Çelik Boru 1,35 -1,46 -18,18
Özderici GMYO 10,30 -2,65 560,26
Özerden Plastik 3,42 -0,87 14,77
Panora GMYO 4,70 -1,67 4,28
Park Elek.Madencilik 3,50 -3,31 -16,07
Parsan 18,43 -1,86 57,52
Pegasus 28,08 -0,07 -16,92
Peker GMYO 7,33 -5,30
Penguen Gıda 1,74 -2,25 -21,97
Pera GMYO 0,87 -1,14 -1,14
Pergamon Dış Ticaret 6,05 -3,51 57,97
Petkim 6,72 -2,04 -8,97
Petrokent Turizm 52,55 3,04 10,68
Pınar Et ve Un 9,08 -0,33 -1,36
Pınar Su 1,67 -0,60 -7,22
Pınar Süt 11,05 -4,08 -8,79
Plastikkart 2,46 -0,81 -14,88
Polisan Holding 6,53 2,03 -25,11
Politeknik Metal 39,62 0,87 18,98
Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,00 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,38 1,86 12,31
QNB Finansbank 5,36 -0,74 -2,55
Ral Yatırım Holding 1,36 -2,86 -16,56
Ray Sigorta 1,19 -2,46 -34,25
Reysaş GMYO 1,31 1,55 3,15
Reysaş Lojistik 0,97 0,00 -24,22
Rhea Girişim 0,80 -3,61 -28,57
Rodrigo Tekstil 1,30 -1,52 -56,52
Royal Halı 0,87 1,16 -4,40
RTA Laboratuvarları 1,98 -1,00 -28,26
Sabancı Holding 9,71 -0,61 -10,10
Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 -1,18
Salix Yatırım Holding 4,06 1,25 -47,95
Sanel Mühendislik 1,57 -3,09 -8,19
Sanifoam Sünger 1,61 -2,42 -4,17
Sanko Pazarlama 3,82 0,00 12,68
Saray Matbaacılık 1,22 -3,17 14,02
Sarkuysan 3,64 4,00 10,30
Sasa Polyester 12,68 -2,39 10,36
Say Reklamcılık 1,40 -1,41 -16,17
Sekuro Plastik 6,96 -19,91 -19,07
Selçuk Ecza Deposu 3,39 0,00 -3,20
Selçuk Gıda 0,49 -2,00 75,00
Senkron Güvenlik 1,35 -0,74 -27,42
Serve Kırtasiye 0,51 -1,92 -17,74
Servet GMYO 3,38 -0,29 11,18
Seyitler Kimya 8,66 -0,46 -3,56
Silverline Endüstri 1,85 -5,13 -15,53
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39
Soda Sanayii 4,94 -0,20 -1,98
Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 -0,73 20,28
Söktaş 1,54 -1,28 -7,23
Sönmez Filament 3,81 -1,30 -8,19
Sönmez Pamuklu 3,95 -0,50 -0,25
Sumaş Suni Tahta 4,82 -3,02
Şeker Fin. Kir. 2,53 -2,69 -1,56
Şekerbank 1,45 -1,36 -20,77
Şişe Cam 4,39 -1,79 -6,60
T. Halk Bankası 7,98 -2,09 -25,97
T. Kalkınma Bank. 4,65 -0,64 -16,06
T.S.K.B. 1,32 -4,35 -5,97
T.Tuborg 12,15 0,00 20,30
Taç Tarım Ürünleri 2,07 0,00 -14,81
Tat Gıda 4,53 -3,41 -11,79
TAV Havalimanları 23,10 2,21 7,64
Taze Kuru Gıda 7,85 4,67 -3,68
Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 3,64
Tekfen Holding 15,82 -1,56 -3,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,02 -2,90 -21,94
Temapol Polimer Plastik 3,70 -0,54 -22,43
TGS Dış Ticaret 5,39 1,70 48,48
Tofaş Oto. Fab. 25,02 -1,96 -19,67
Torunlar GMYO 2,56 -3,40 -23,12
Trabzon Liman 13,10 -0,30
Trabzonspor Sportif 1,52 -2,56 -30,91
Trakya Cam 4,61 -0,43 -0,22
Trend GMYO 1,40 -2,78
TSKB GMYO 0,69 -1,43 -5,48
Tuğçelik 3,20 -6,71 0,63
Tukaş 1,68 0,00 -24,66
Turcas Petrol 2,10 -2,78 -11,76
Turkcell 13,25 -2,43 -14,41
Tümosan Motor ve Traktör 5,92 1,54 -22,00
Tüpraş 101,80 -0,68 -5,61
Türk Hava Yolları 16,75 -1,93 6,76
Türk Prysmian Kablo 2,05 0,49 -18,10
Türk Telekom 5,95 -3,41 -7,61
Türk Traktör 56,95 -3,39 -19,21
Türker Proje Gayrimenkul 38,46 -0,21 2,40
Ufuk Yatırım 2,02 -3,35 -34,20
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 -2,45 -7,02
Ulusoy Elektrik 17,87 2,82 -4,23
Ulusoy Un Sanayi 2,35 -1,26 -15,47
Umpaş Holding 0,57 -3,39 -9,52
Uşak Seramik 2,00 -1,48 -18,37
Utopya Turizm 3,74 -0,27 -16,70
Uzertaş Boya 0,95 -16,67
Ülker Bisküvi 20,58 -2,00 4,63
Ünye Çimento 4,78 0,00 14,90
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -0,94 1,44
Vakıf GMYO 2,33 -1,69 -10,38
Vakıf Yat. Ort. 1,31 -0,76 -7,75
Vakıflar Bankası 5,82 -1,36 -14,03
Vakko Tekstil 4,08 2,51 38,54
Vanet Gıda 2,42 -0,41 -24,38
Verusa Holding 25,42 -0,31 10,91
Verusaturk Girisim 2,34 0,43 -0,85
Vestel 9,81 -0,30 29,59
Vestel Beyaz Eşya 10,81 -1,73 12,96
Viking Kağıt 1,32 1,54 10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 -0,56 -22,84
Yapı ve Kredi Bank. 4,01 0,75 -7,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 0,00 -11,24
Yataş 26,20 0,92 -7,42
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -0,71 33,36
Yeni Gimat GMYO 12,07 -0,08 -3,46
Yeşil GMYO 0,56 -1,75 -11,11
Yeşil Yapı 0,57 -1,72 -44,12
Yeşil Yatırım Holding 15,08 -9,81 -5,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.214,90 0,00 22,76
Yonga Mobilya 1.100,00 -4,36 360,44
Yünsa 6,34 -1,86 40,89
Zorlu Enerji 1,68 -0,59 6,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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