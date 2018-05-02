Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.245,00
|0,00
|-0,43
|İş Bankası (C)
|6,14
|-0,32
|-8,08
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,10
|-13,37
|İş Fin.Kir.
|4,63
|-19,90
|210,74
|İş Girişim
|1,72
|-4,44
|-1,15
|İş GMYO
|1,21
|-0,82
|-5,75
|İş Y. Men. Değ.
|2,27
|5,58
|6,45
|İş Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|5,19
|İşbir Holding
|231,00
|-0,43
|24,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|-3,03
|-20,00
|İttifak Holding
|3,20
|1,91
|37,34
|İz Hayvancılık Tarım
|2,33
|2,19
|22,63
|İzmir Demir Çelik
|2,50
|-0,79
|-22,84
|İzmir Fırça
|7,16
|1,85
|-22,59
|İzocam
|24,30
|0,00
|-8,09
|Jantsa Jant Sanayi
|26,60
|-1,55
|-13,49
|Kapital Yat. Holding
|3,39
|15,70
|173,39
|Kaplamin
|4,01
|-3,84
|2,30
|Kardemir (A)
|3,52
|4,76
|19,32
|Kardemir (B)
|3,50
|3,24
|19,45
|Kardemir (D)
|4,24
|4,18
|32,09
|Karel Elektronik
|6,68
|-2,20
|14,97
|Karsan Otomotiv
|1,92
|-1,54
|23,08
|Karsu Tekstil
|1,42
|2,90
|-28,28
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,85
|9,14
|18,18
|Kartonsan
|256,10
|0,87
|-7,96
|Katmerciler Ekipman
|9,60
|-2,04
|-19,73
|Kent Gıda
|133,80
|1,13
|-1,98
|Kerevitaş Gıda
|76,85
|-1,47
|-35,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|34,29
|Kiler GMYO
|2,87
|-4,33
|-21,58
|Kipa Ticaret
|2,05
|-4,65
|-20,54
|Klimasan Klima
|6,81
|0,15
|16,41
|Koç Holding
|13,77
|0,36
|-23,88
|Konfrut Gıda
|21,50
|19,51
|50,35
|Konya Çimento
|222,70
|-0,31
|-12,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,96
|-1,28
|-5,20
|Koza Altın
|46,62
|2,87
|22,04
|Koza Madencilik
|6,11
|6,26
|-5,12
|Körfez GMYO
|1,43
|-2,72
|-13,86
|Kristal Kola
|1,72
|-0,58
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|13,20
|-1,49
|-28,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,50
|31,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,53
|9,95
|9,16
|Kütahya Porselen
|5,55
|-2,12
|-22,59
|Lider Faktoring
|4,28
|0,71
|-2,95
|Link Bilgisayar
|11,22
|-21,32
|Logo Yazılım
|47,78
|-0,46
|-18,67
|Lokman Hekim Sağlık
|6,18
|-1,90
|0,32
|Lüks Kadife
|4,45
|-1,11
|-5,52
|Makina Takım
|1,52
|-1,30
|-24,00
|Mardin Çimento
|4,37
|-0,68
|1,86
|Marka Yatırım Holding
|1,38
|3,76
|-18,34
|Marmaris Altınyunus
|15,64
|-0,70
|-17,68
|Marshall
|54,45
|-2,24
|5,12
|Martı GMYO
|0,93
|-3,12
|-56,13
|Martı Otel
|0,87
|-2,25
|-5,43
|Mavi Giyim
|48,00
|-1,64
|-17,24
|Mazhar Zorlu Holding
|7,21
|-6,36
|80,70
|MCT Danışmanlık
|9,96
|-3,30
|66,00
|Mega Polietilen
|1,35
|-2,17
|18,42
|Menderes Tekstil
|1,06
|-2,75
|27,71
|Merit Turizm
|6,40
|-3,03
|8,66
|Merko Gıda
|1,17
|0,00
|-12,03
|Metal Gayrimenkul
|1,25
|-4,58
|-3,85
|Metemtur Otelcilik
|1,36
|-2,16
|-8,11
|Metro Holding
|0,93
|-2,11
|-6,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,08
|-0,48
|-24,36
|Migros Ticaret
|22,18
|-2,72
|-19,52
|Milpa
|1,50
|-1,32
|-30,56
|Mistral GMYO
|6,00
|-0,33
|-18,81
|MLP Sağlık
|16,60
|-2,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,59
|-6,47
|14,39
|Mondi Tire Kutsan
|1,69
|-3,43
|-6,63
|Net Holding
|1,97
|-1,50
|-10,86
|Netaş Telekom.
|11,48
|-2,30
|-27,53
|Niğbaş Niğde Beton
|1,30
|-5,11
|38,30
|Nuh Çimento
|10,12
|0,20
|1,50
|Nurol GMYO
|4,19
|5,01
|-11,79
|Odaş Elektrik
|5,91
|-2,80
|-1,50
|Olmuksan-IP
|4,35
|0,00
|-4,90
|Orge Enerji Elektrik
|8,54
|-1,39
|-15,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|-2,54
|1,77
|Osmanlı Menkul
|2,74
|3,40
|-12,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,40
|-3,45
|-14,11
|Otokar
|80,75
|0,44
|-33,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|0,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,68
|0,60
|-1,18
|Özak GMYO
|2,78
|-1,77
|18,80
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|-1,44
|-16,97
|Özderici GMYO
|10,58
|-1,58
|578,21
|Özerden Plastik
|3,45
|0,58
|15,77
|Panora GMYO
|4,78
|3,02
|6,05
|Park Elek.Madencilik
|3,62
|-0,55
|-13,19
|Parsan
|18,78
|3,64
|60,51
|Pegasus
|28,10
|-0,35
|-16,86
|Peker GMYO
|7,74
|-4,33
|Penguen Gıda
|1,78
|-2,20
|-20,18
|Pera GMYO
|0,88
|-1,12
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|6,27
|-11,57
|63,71
|Petkim
|7,22
|0,56
|-7,08
|Petrokent Turizm
|51,00
|-2,76
|7,41
|Pınar Et ve Un
|9,11
|-0,76
|-1,03
|Pınar Su
|1,68
|-0,59
|-6,67
|Pınar Süt
|11,52
|-4,64
|-4,91
|Plastikkart
|2,48
|-2,36
|-14,19
|Polisan Holding
|6,40
|3,23
|-26,61
|Politeknik Metal
|39,28
|-1,31
|17,96
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|0,60
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,30
|-0,46
|10,26
|QNB Finansbank
|5,40
|0,00
|-1,82
|Ral Yatırım Holding
|1,40
|10,24
|-14,11
|Ray Sigorta
|1,22
|-4,69
|-32,60
|Reysaş GMYO
|1,29
|-1,53
|1,57
|Reysaş Lojistik
|0,97
|0,00
|-24,22
|Rhea Girişim
|0,83
|-3,49
|-25,89
|Rodrigo Tekstil
|1,32
|2,33
|-55,85
|Royal Halı
|0,86
|1,18
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,00
|-2,44
|-27,54
|Sabancı Holding
|9,77
|1,56
|-9,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|-3,43
|Salix Yatırım Holding
|4,01
|-4,75
|-48,59
|Sanel Mühendislik
|1,62
|3,85
|-5,26
|Sanifoam Sünger
|1,65
|-1,20
|-1,79
|Sanko Pazarlama
|3,82
|-0,26
|12,68
|Saray Matbaacılık
|1,26
|-7,35
|17,76
|Sarkuysan
|3,50
|0,29
|6,06
|Sasa Polyester
|12,99
|-2,62
|13,05
|Say Reklamcılık
|1,42
|0,71
|-14,97
|Sekuro Plastik
|8,69
|-14,72
|1,05
|Selçuk Ecza Deposu
|3,39
|0,00
|-3,20
|Selçuk Gıda
|0,50
|-1,96
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,36
|0,74
|-26,88
|Serve Kırtasiye
|0,52
|-3,70
|-16,13
|Servet GMYO
|3,39
|-2,31
|11,51
|Seyitler Kimya
|8,70
|-0,23
|-3,12
|Silverline Endüstri
|1,95
|-14,85
|-10,96
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,00
|-10,39
|Soda Sanayii
|4,95
|2,48
|-1,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,13
|0,73
|21,16
|Söktaş
|1,56
|-3,70
|-6,02
|Sönmez Filament
|3,86
|-1,53
|-6,99
|Sönmez Pamuklu
|3,97
|-1,49
|0,25
|Sumaş Suni Tahta
|4,97
|1,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,60
|1,96
|1,17
|Şekerbank
|1,47
|-2,65
|-19,67
|Şişe Cam
|4,47
|-0,89
|-4,89
|T. Halk Bankası
|8,15
|-1,45
|-24,40
|T. Kalkınma Bank.
|4,68
|-2,90
|-15,52
|T.S.K.B.
|1,38
|-1,43
|-1,69
|T.Tuborg
|12,15
|0,08
|20,30
|Taç Tarım Ürünleri
|2,07
|-7,17
|-14,81
|Tat Gıda
|4,69
|-3,50
|-8,67
|TAV Havalimanları
|22,60
|3,76
|5,31
|Taze Kuru Gıda
|7,50
|-3,23
|-7,98
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-1,23
|6,30
|Tekfen Holding
|16,07
|4,49
|-1,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,14
|-1,43
|-19,61
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|-0,80
|-22,01
|TGS Dış Ticaret
|5,30
|-1,67
|46,01
|Tofaş Oto. Fab.
|25,52
|2,00
|-18,07
|Torunlar GMYO
|2,65
|-5,36
|-20,42
|Trabzon Liman
|13,14
|-1,50
|Trabzonspor Sportif
|1,56
|-2,50
|-29,09
|Trakya Cam
|4,63
|-1,28
|0,22
|Trend GMYO
|1,44
|1,41
|TSKB GMYO
|0,70
|-1,41
|-4,11
|Tuğçelik
|3,43
|3,63
|7,86
|Tukaş
|1,68
|-3,45
|-24,66
|Turcas Petrol
|2,16
|1,41
|-9,24
|Turkcell
|13,58
|-2,72
|-12,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,83
|-2,67
|-23,19
|Tüpraş
|102,50
|-0,97
|-4,96
|Türk Hava Yolları
|17,08
|2,21
|8,86
|Türk Prysmian Kablo
|2,04
|-0,49
|-18,50
|Türk Telekom
|6,16
|-1,91
|-4,35
|Türk Traktör
|58,95
|-2,56
|-16,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,54
|1,74
|2,61
|Ufuk Yatırım
|2,09
|-5,00
|-31,92
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|-1,81
|-4,68
|Ulusoy Elektrik
|17,38
|-0,69
|-6,86
|Ulusoy Un Sanayi
|2,38
|-2,46
|-14,39
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,03
|-0,49
|-17,14
|Utopya Turizm
|3,75
|-2,85
|-16,48
|Uzertaş Boya
|0,95
|0,00
|-16,67
|Ülker Bisküvi
|21,00
|-1,41
|6,76
|Ünye Çimento
|4,78
|0,00
|14,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,13
|-0,47
|2,40
|Vakıf GMYO
|2,37
|-0,42
|-8,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,32
|-1,49
|-7,04
|Vakıflar Bankası
|5,90
|-1,17
|-12,85
|Vakko Tekstil
|3,98
|-2,93
|35,15
|Vanet Gıda
|2,43
|-5,45
|-24,06
|Verusa Holding
|25,50
|2,16
|11,26
|Verusaturk Girisim
|2,33
|1,75
|-1,27
|Vestel
|9,84
|-0,81
|29,99
|Vestel Beyaz Eşya
|11,00
|0,00
|14,94
|Viking Kağıt
|1,30
|-1,52
|8,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,80
|-3,74
|-22,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,98
|0,00
|-8,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,21
|-0,90
|-11,24
|Yataş
|25,96
|-4,70
|-8,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,41
|-0,70
|34,31
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,33
|-3,38
|Yeşil GMYO
|0,57
|-3,39
|-9,52
|Yeşil Yapı
|0,58
|-1,69
|-43,14
|Yeşil Yatırım Holding
|16,72
|-3,24
|4,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.214,90
|-0,32
|22,76
|Yonga Mobilya
|1.150,10
|-7,99
|381,41
|Yünsa
|6,46
|-0,62
|43,56
|Zorlu Enerji
|1,69
|-0,59
|6,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)