Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.245,00 0,00 -0,43 İş Bankası (C) 6,14 -0,32 -8,08 İş Bankası (Kur.) 6.701,10 -13,37 İş Fin.Kir. 4,63 -19,90 210,74 İş Girişim 1,72 -4,44 -1,15 İş GMYO 1,21 -0,82 -5,75 İş Y. Men. Değ. 2,27 5,58 6,45 İş Yat. Ort. 0,83 0,00 5,19 İşbir Holding 231,00 -0,43 24,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -3,03 -20,00 İttifak Holding 3,20 1,91 37,34 İz Hayvancılık Tarım 2,33 2,19 22,63 İzmir Demir Çelik 2,50 -0,79 -22,84 İzmir Fırça 7,16 1,85 -22,59 İzocam 24,30 0,00 -8,09 Jantsa Jant Sanayi 26,60 -1,55 -13,49 Kapital Yat. Holding 3,39 15,70 173,39 Kaplamin 4,01 -3,84 2,30 Kardemir (A) 3,52 4,76 19,32 Kardemir (B) 3,50 3,24 19,45 Kardemir (D) 4,24 4,18 32,09 Karel Elektronik 6,68 -2,20 14,97 Karsan Otomotiv 1,92 -1,54 23,08 Karsu Tekstil 1,42 2,90 -28,28 Karsusan Su Ürünleri San. 5,85 9,14 18,18 Kartonsan 256,10 0,87 -7,96 Katmerciler Ekipman 9,60 -2,04 -19,73 Kent Gıda 133,80 1,13 -1,98 Kerevitaş Gıda 76,85 -1,47 -35,04 Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 34,29 Kiler GMYO 2,87 -4,33 -21,58 Kipa Ticaret 2,05 -4,65 -20,54 Klimasan Klima 6,81 0,15 16,41 Koç Holding 13,77 0,36 -23,88 Konfrut Gıda 21,50 19,51 50,35 Konya Çimento 222,70 -0,31 -12,67 Kordsa Teknik Tekstil 6,96 -1,28 -5,20 Koza Altın 46,62 2,87 22,04 Koza Madencilik 6,11 6,26 -5,12 Körfez GMYO 1,43 -2,72 -13,86 Kristal Kola 1,72 -0,58 -4,44 Kron Telekomünikasyon 13,20 -1,49 -28,65 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,53 9,95 9,16 Kütahya Porselen 5,55 -2,12 -22,59 Lider Faktoring 4,28 0,71 -2,95 Link Bilgisayar 11,22 -21,32 Logo Yazılım 47,78 -0,46 -18,67 Lokman Hekim Sağlık 6,18 -1,90 0,32 Lüks Kadife 4,45 -1,11 -5,52 Makina Takım 1,52 -1,30 -24,00 Mardin Çimento 4,37 -0,68 1,86 Marka Yatırım Holding 1,38 3,76 -18,34 Marmaris Altınyunus 15,64 -0,70 -17,68 Marshall 54,45 -2,24 5,12 Martı GMYO 0,93 -3,12 -56,13 Martı Otel 0,87 -2,25 -5,43 Mavi Giyim 48,00 -1,64 -17,24 Mazhar Zorlu Holding 7,21 -6,36 80,70 MCT Danışmanlık 9,96 -3,30 66,00 Mega Polietilen 1,35 -2,17 18,42 Menderes Tekstil 1,06 -2,75 27,71 Merit Turizm 6,40 -3,03 8,66 Merko Gıda 1,17 0,00 -12,03 Metal Gayrimenkul 1,25 -4,58 -3,85 Metemtur Otelcilik 1,36 -2,16 -8,11 Metro Holding 0,93 -2,11 -6,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,08 -0,48 -24,36 Migros Ticaret 22,18 -2,72 -19,52 Milpa 1,50 -1,32 -30,56 Mistral GMYO 6,00 -0,33 -18,81 MLP Sağlık 16,60 -2,01 MMC San. ve Tic. Yat. 1,59 -6,47 14,39 Mondi Tire Kutsan 1,69 -3,43 -6,63 Net Holding 1,97 -1,50 -10,86 Netaş Telekom. 11,48 -2,30 -27,53 Niğbaş Niğde Beton 1,30 -5,11 38,30 Nuh Çimento 10,12 0,20 1,50 Nurol GMYO 4,19 5,01 -11,79 Odaş Elektrik 5,91 -2,80 -1,50 Olmuksan-IP 4,35 0,00 -4,90 Orge Enerji Elektrik 8,54 -1,39 -15,53 Orma Orman Mahsulleri 1,15 -2,54 1,77 Osmanlı Menkul 2,74 3,40 -12,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,40 -3,45 -14,11 Otokar 80,75 0,44 -33,11 Oyak Yat. Ort. 1,02 -0,97 0,99 Oylum Sınai Yatırımlar 1,68 0,60 -1,18 Özak GMYO 2,78 -1,77 18,80 Özbal Çelik Boru 1,37 -1,44 -16,97 Özderici GMYO 10,58 -1,58 578,21 Özerden Plastik 3,45 0,58 15,77 Panora GMYO 4,78 3,02 6,05 Park Elek.Madencilik 3,62 -0,55 -13,19 Parsan 18,78 3,64 60,51 Pegasus 28,10 -0,35 -16,86 Peker GMYO 7,74 -4,33 Penguen Gıda 1,78 -2,20 -20,18 Pera GMYO 0,88 -1,12 0,00 Pergamon Dış Ticaret 6,27 -11,57 63,71 Petkim 7,22 0,56 -7,08 Petrokent Turizm 51,00 -2,76 7,41 Pınar Et ve Un 9,11 -0,76 -1,03 Pınar Su 1,68 -0,59 -6,67 Pınar Süt 11,52 -4,64 -4,91 Plastikkart 2,48 -2,36 -14,19 Polisan Holding 6,40 3,23 -26,61 Politeknik Metal 39,28 -1,31 17,96 Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,60 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,30 -0,46 10,26 QNB Finansbank 5,40 0,00 -1,82 Ral Yatırım Holding 1,40 10,24 -14,11 Ray Sigorta 1,22 -4,69 -32,60 Reysaş GMYO 1,29 -1,53 1,57 Reysaş Lojistik 0,97 0,00 -24,22 Rhea Girişim 0,83 -3,49 -25,89 Rodrigo Tekstil 1,32 2,33 -55,85 Royal Halı 0,86 1,18 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,00 -2,44 -27,54 Sabancı Holding 9,77 1,56 -9,55 Safkar Ege Soğutmacılık 1,69 -3,43 Salix Yatırım Holding 4,01 -4,75 -48,59 Sanel Mühendislik 1,62 3,85 -5,26 Sanifoam Sünger 1,65 -1,20 -1,79 Sanko Pazarlama 3,82 -0,26 12,68 Saray Matbaacılık 1,26 -7,35 17,76 Sarkuysan 3,50 0,29 6,06 Sasa Polyester 12,99 -2,62 13,05 Say Reklamcılık 1,42 0,71 -14,97 Sekuro Plastik 8,69 -14,72 1,05 Selçuk Ecza Deposu 3,39 0,00 -3,20 Selçuk Gıda 0,50 -1,96 78,57 Senkron Güvenlik 1,36 0,74 -26,88 Serve Kırtasiye 0,52 -3,70 -16,13 Servet GMYO 3,39 -2,31 11,51 Seyitler Kimya 8,70 -0,23 -3,12 Silverline Endüstri 1,95 -14,85 -10,96 Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 4,95 2,48 -1,79 Sodaş Sodyum Sanayii 4,13 0,73 21,16 Söktaş 1,56 -3,70 -6,02 Sönmez Filament 3,86 -1,53 -6,99 Sönmez Pamuklu 3,97 -1,49 0,25 Sumaş Suni Tahta 4,97 1,43 Şeker Fin. Kir. 2,60 1,96 1,17 Şekerbank 1,47 -2,65 -19,67 Şişe Cam 4,47 -0,89 -4,89 T. Halk Bankası 8,15 -1,45 -24,40 T. Kalkınma Bank. 4,68 -2,90 -15,52 T.S.K.B. 1,38 -1,43 -1,69 T.Tuborg 12,15 0,08 20,30 Taç Tarım Ürünleri 2,07 -7,17 -14,81 Tat Gıda 4,69 -3,50 -8,67 TAV Havalimanları 22,60 3,76 5,31 Taze Kuru Gıda 7,50 -3,23 -7,98 Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 6,30 Tekfen Holding 16,07 4,49 -1,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,14 -1,43 -19,61 Temapol Polimer Plastik 3,72 -0,80 -22,01 TGS Dış Ticaret 5,30 -1,67 46,01 Tofaş Oto. Fab. 25,52 2,00 -18,07 Torunlar GMYO 2,65 -5,36 -20,42 Trabzon Liman 13,14 -1,50 Trabzonspor Sportif 1,56 -2,50 -29,09 Trakya Cam 4,63 -1,28 0,22 Trend GMYO 1,44 1,41 TSKB GMYO 0,70 -1,41 -4,11 Tuğçelik 3,43 3,63 7,86 Tukaş 1,68 -3,45 -24,66 Turcas Petrol 2,16 1,41 -9,24 Turkcell 13,58 -2,72 -12,27 Tümosan Motor ve Traktör 5,83 -2,67 -23,19 Tüpraş 102,50 -0,97 -4,96 Türk Hava Yolları 17,08 2,21 8,86 Türk Prysmian Kablo 2,04 -0,49 -18,50 Türk Telekom 6,16 -1,91 -4,35 Türk Traktör 58,95 -2,56 -16,37 Türker Proje Gayrimenkul 38,54 1,74 2,61 Ufuk Yatırım 2,09 -5,00 -31,92 Ulaşlar Turizm Yat. 1,63 -1,81 -4,68 Ulusoy Elektrik 17,38 -0,69 -6,86 Ulusoy Un Sanayi 2,38 -2,46 -14,39 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,03 -0,49 -17,14 Utopya Turizm 3,75 -2,85 -16,48 Uzertaş Boya 0,95 0,00 -16,67 Ülker Bisküvi 21,00 -1,41 6,76 Ünye Çimento 4,78 0,00 14,90 Vakıf Fin. Kir. 2,13 -0,47 2,40 Vakıf GMYO 2,37 -0,42 -8,85 Vakıf Yat. Ort. 1,32 -1,49 -7,04 Vakıflar Bankası 5,90 -1,17 -12,85 Vakko Tekstil 3,98 -2,93 35,15 Vanet Gıda 2,43 -5,45 -24,06 Verusa Holding 25,50 2,16 11,26 Verusaturk Girisim 2,33 1,75 -1,27 Vestel 9,84 -0,81 29,99 Vestel Beyaz Eşya 11,00 0,00 14,94 Viking Kağıt 1,30 -1,52 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,80 -3,74 -22,41 Yapı ve Kredi Bank. 3,98 0,00 -8,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 -0,90 -11,24 Yataş 25,96 -4,70 -8,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,41 -0,70 34,31 Yeni Gimat GMYO 12,08 0,33 -3,38 Yeşil GMYO 0,57 -3,39 -9,52 Yeşil Yapı 0,58 -1,69 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 16,72 -3,24 4,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.214,90 -0,32 22,76 Yonga Mobilya 1.150,10 -7,99 381,41 Yünsa 6,46 -0,62 43,56 Zorlu Enerji 1,69 -0,59 6,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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