Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 0,63 -5,84
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 0,63 -5,84
İş Bankası (B) 1.245,00 -2,43 -0,43
İş Bankası (C) 6,16 -3,75 -7,78
İş Bankası (Kur.) 6.701,10 0,00 -13,37
İş Fin.Kir. 5,78 1,40 287,92
İş Girişim 1,80 -5,76 3,45
İş GMYO 1,22 0,00 -4,98
İş Y. Men. Değ. 2,15 -2,27 0,83
İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 5,19
İşbir Holding 232,00 0,87 25,34
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -17,50
İttifak Holding 3,14 1,95 34,76
İz Hayvancılık Tarım 2,28 -3,39 20,00
İzmir Demir Çelik 2,52 -2,70 -22,22
İzmir Fırça 7,03 0,86 -24,00
İzocam 24,30 -1,14 -8,09
Jantsa Jant Sanayi 27,02 -6,31 -12,13
Kapital Yat. Holding 2,93 -11,21 136,29
Kaplamin 4,17 1,71 6,38
Kardemir (A) 3,36 -3,72 13,90
Kardemir (B) 3,39 -3,14 15,70
Kardemir (D) 4,07 -3,78 26,79
Karel Elektronik 6,83 -4,21 17,56
Karsan Otomotiv 1,95 -2,99 25,00
Karsu Tekstil 1,38 -1,43 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 5,36 -9,46 8,28
Kartonsan 253,90 -2,57 -8,75
Katmerciler Ekipman 9,80 -2,87 -18,06
Kent Gıda 132,30 -0,82 -3,08
Kerevitaş Gıda 78,00 -1,89 -34,07
Kervansaray Yat. Holding 0,47 -4,08 34,29
Kiler GMYO 3,00 -1,64 -18,03
Kipa Ticaret 2,15 -7,73 -16,67
Klimasan Klima 6,80 -1,73 16,24
Koç Holding 13,72 -3,18 -24,15
Konfrut Gıda 17,99 -2,44 25,80
Konya Çimento 223,40 -1,19 -12,39
Kordsa Teknik Tekstil 7,05 -2,49 -3,98
Koza Altın 45,32 -5,70 18,64
Koza Madencilik 5,75 -6,20 -10,71
Körfez GMYO 1,47 -1,34 -11,45
Kristal Kola 1,73 -0,57 -3,89
Kron Telekomünikasyon 13,40 -1,11 -27,57
Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 0,00 31,45
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,12 -3,06 -0,72
Kütahya Porselen 5,67 -0,35 -20,92
Lider Faktoring 4,25 -2,75 -3,63
Link Bilgisayar 11,22 2,00 -21,32
Logo Yazılım 48,00 0,00 -18,30
Lokman Hekim Sağlık 6,30 -2,78 2,27
Lüks Kadife 4,50 -3,23 -4,46
Makina Takım 1,54 -3,14 -23,00
Mardin Çimento 4,40 -0,68 2,56
Marka Yatırım Holding 1,33 -2,21 -21,30
Marmaris Altınyunus 15,75 -1,01 -17,11
Marshall 55,70 0,54 7,53
Martı GMYO 0,96 -3,03 -54,72
Martı Otel 0,89 2,30 -3,26
Mavi Giyim 48,80 0,00 -15,86
Mazhar Zorlu Holding 7,70 -8,00 92,98
MCT Danışmanlık 10,30 3,00 71,67
Mega Polietilen 1,38 0,73 21,05
Menderes Tekstil 1,09 -6,03 31,33
Merit Turizm 6,60 -0,45 12,05
Merko Gıda 1,17 -4,10 -12,03
Metal Gayrimenkul 1,31 -2,96 0,77
Metemtur Otelcilik 1,39 -2,11 -6,08
Metro Holding 0,95 -1,04 -4,04
Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -2,34 -24,00
Migros Ticaret 22,80 -0,87 -17,27
Milpa 1,52 -4,40 -29,63
Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83
Mistral GMYO 6,02 -5,94 -18,54
MLP Sağlık 16,94 -2,08
MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 13,33 22,30
Mondi Tire Kutsan 1,75 12,18 -3,31
Net Holding 2,00 -1,48 -9,50
Netaş Telekom. 11,75 -2,33 -25,82
Niğbaş Niğde Beton 1,37 -14,38 45,74
Nuh Çimento 10,10 -1,27 1,30
Nurol GMYO 3,99 -3,62 -16,00
Odaş Elektrik 6,08 -2,88 1,33
Olmuksan-IP 4,35 -4,19 -4,90
Orge Enerji Elektrik 8,66 -2,26 -14,34
Orma Orman Mahsulleri 1,18 -1,67 4,42
Osmanlı Menkul 2,65 -1,49 -15,61
Ostim Endüstriyel Yat 1,45 -2,03 -11,04
Otokar 80,40 -6,13 -33,40
Oyak Yat. Ort. 1,03 -0,96 1,98
Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 -2,91 -1,76
Özak GMYO 2,83 -6,60 20,94
Özbal Çelik Boru 1,39 -1,42 -15,76
Özderici GMYO 10,75 -10,27 589,10
Özerden Plastik 3,43 -0,58 15,10
Panora GMYO 4,64 -2,11 2,95
Park Elek.Madencilik 3,64 -2,67 -12,71
Parsan 18,12 1,06 54,87
Pegasus 28,20 -5,05 -16,57
Peker GMYO 8,09 -0,25
Penguen Gıda 1,82 -1,62 -18,39
Pera GMYO 0,89 -4,30 1,14
Pergamon Dış Ticaret 7,09 -0,42 85,12
Petkim 7,18 -4,14 -7,59
Petrokent Turizm 52,45 0,00 10,47
Pınar Et ve Un 9,18 -1,29 -0,27
Pınar Su 1,69 -1,17 -6,11
Pınar Süt 12,08 -2,58 -0,29
Plastikkart 2,54 -2,68 -12,11
Polisan Holding 6,20 0,32 -28,90
Politeknik Metal 39,80 3,38 19,52
Prizma Press Matbaacılık 1,67 -1,18 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 4,32 -0,69 10,77
QNB Finansbank 5,40 -2,00 -1,82
Ral Yatırım Holding 1,27 -5,93 -22,09
Ray Sigorta 1,28 -2,29 -29,28
Reysaş GMYO 1,31 -4,38 3,15
Reysaş Lojistik 0,97 -3,96 -24,22
Rhea Girişim 0,86 -3,37 -23,21
Rodrigo Tekstil 1,29 -0,77 -56,86
Royal Halı 0,85 -1,16 -6,59
RTA Laboratuvarları 2,05 -1,91 -25,72
Sabancı Holding 9,62 -3,41 -10,94
Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 -2,78
Salix Yatırım Holding 4,21 -2,77 -46,03
Sanel Mühendislik 1,56 -1,89 -8,77
Sanifoam Sünger 1,67 -2,34 -0,60
Sanko Pazarlama 3,83 -1,54 12,98
Saray Matbaacılık 1,36 0,00 27,10
Sarkuysan 3,49 0,29 5,76
Sasa Polyester 13,34 -1,33 16,10
Say Reklamcılık 1,41 -2,76 -15,57
Sekuro Plastik 10,19 -8,12 18,49
Selçuk Ecza Deposu 3,39 0,89 -3,20
Selçuk Gıda 0,51 4,08 82,14
Senkron Güvenlik 1,35 1,50 -27,42
Serve Kırtasiye 0,54 1,89 -12,90
Servet GMYO 3,47 -3,07 14,14
Seyitler Kimya 8,72 0,23 -2,90
Silverline Endüstri 2,29 -3,38 4,57
Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 -10,39
Soda Sanayii 4,83 -5,29 -4,17
Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 -0,49 20,28
Söktaş 1,62 -0,61 -2,41
Sönmez Filament 3,92 -0,25 -5,54
Sönmez Pamuklu 4,03 -0,74 1,77
Sumaş Suni Tahta 4,90 -2,00
Şeker Fin. Kir. 2,55 -3,77 -0,78
Şekerbank 1,51 -1,31 -17,49
Şişe Cam 4,51 -5,45 -4,04
T. Halk Bankası 8,27 -3,84 -23,28
T. Kalkınma Bank. 4,82 -0,62 -13,00
T.S.K.B. 1,40 -2,10 -0,27
T.Tuborg 12,14 0,33 20,20
Taç Tarım Ürünleri 2,23 -4,29 -8,23
Tat Gıda 4,86 -7,78 -5,36
TAV Havalimanları 21,78 -7,79 1,49
Taze Kuru Gıda 7,75 -0,26 -4,91
Tek-Art Turizm 0,81 2,53 7,63
Tekfen Holding 15,38 -4,11 -6,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,20 -2,55 -18,45
Temapol Polimer Plastik 3,75 -1,83 -21,38
TGS Dış Ticaret 5,39 0,19 48,48
Tofaş Oto. Fab. 25,02 -0,71 -19,67
Torunlar GMYO 2,80 -3,11 -15,92
Trabzon Liman 13,34 -1,48
Trabzonspor Sportif 1,60 -3,03 -27,27
Trakya Cam 4,69 -3,30 1,52
Trend GMYO 1,42 -2,07
TSKB GMYO 0,71 -2,74 -2,74
Tuğçelik 3,31 -0,90 4,09
Tukaş 1,74 -1,69 -21,97
Turcas Petrol 2,13 -2,29 -10,50
Turkcell 13,96 -1,83 -9,82
Tümosan Motor ve Traktör 5,99 -3,39 -21,08
Tüpraş 103,50 -3,00 -4,04
Türk Hava Yolları 16,71 -4,08 6,50
Türk Prysmian Kablo 2,05 -1,91 -18,10
Türk Telekom 6,28 -2,48 -2,48
Türk Traktör 60,50 0,00 -14,17
Türker Proje Gayrimenkul 37,88 0,74 0,85
Ufuk Yatırım 2,20 -1,35 -28,34
Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 -1,78 -2,92
Ulusoy Elektrik 17,50 -0,85 -6,22
Ulusoy Un Sanayi 2,44 -1,61 -12,23
Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35
Uşak Seramik 2,04 -0,97 -16,73
Utopya Turizm 3,86 -0,26 -14,03
Uzertaş Boya 0,95 -5,94 -16,67
Ülker Bisküvi 21,30 0,00 8,29
Ünye Çimento 4,78 0,42 14,90
Vakıf Fin. Kir. 2,14 -0,47 2,88
Vakıf GMYO 2,38 -2,46 -8,46
Vakıf Yat. Ort. 1,34 -2,90 -5,63
Vakıflar Bankası 5,97 -4,78 -11,82
Vakko Tekstil 4,10 -4,21 39,22
Vanet Gıda 2,57 -3,02 -19,69
Verusa Holding 24,96 -3,18 8,90
Verusaturk Girisim 2,29 -2,97 -2,97
Vestel 9,92 -1,39 31,04
Vestel Beyaz Eşya 11,00 -2,57 14,94
Viking Kağıt 1,32 -2,22 10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,87 -4,10 -19,40
Yapı ve Kredi Bank. 3,98 -3,40 -8,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,23 -2,62 -10,44
Yataş 27,24 -2,08 -3,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 -0,70 35,27
Yeni Gimat GMYO 12,04 0,17 -3,70
Yeşil GMYO 0,59 -1,67 -6,35
Yeşil Yapı 0,59 -3,28 -42,16
Yeşil Yatırım Holding 17,28 -2,65 8,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.221,90 -7,42 23,14
Yonga Mobilya 1.250,00 -10,57 423,23
Yünsa 6,50 -2,40 44,44
Zorlu Enerji 1,70 -3,41 7,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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