Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 0,63 -5,84 İş Bankası (B) 1.245,00 -2,43 -0,43 İş Bankası (C) 6,16 -3,75 -7,78 İş Bankası (Kur.) 6.701,10 0,00 -13,37 İş Fin.Kir. 5,78 1,40 287,92 İş Girişim 1,80 -5,76 3,45 İş GMYO 1,22 0,00 -4,98 İş Y. Men. Değ. 2,15 -2,27 0,83 İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 5,19 İşbir Holding 232,00 0,87 25,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -17,50 İttifak Holding 3,14 1,95 34,76 İz Hayvancılık Tarım 2,28 -3,39 20,00 İzmir Demir Çelik 2,52 -2,70 -22,22 İzmir Fırça 7,03 0,86 -24,00 İzocam 24,30 -1,14 -8,09 Jantsa Jant Sanayi 27,02 -6,31 -12,13 Kapital Yat. Holding 2,93 -11,21 136,29 Kaplamin 4,17 1,71 6,38 Kardemir (A) 3,36 -3,72 13,90 Kardemir (B) 3,39 -3,14 15,70 Kardemir (D) 4,07 -3,78 26,79 Karel Elektronik 6,83 -4,21 17,56 Karsan Otomotiv 1,95 -2,99 25,00 Karsu Tekstil 1,38 -1,43 -30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 5,36 -9,46 8,28 Kartonsan 253,90 -2,57 -8,75 Katmerciler Ekipman 9,80 -2,87 -18,06 Kent Gıda 132,30 -0,82 -3,08 Kerevitaş Gıda 78,00 -1,89 -34,07 Kervansaray Yat. Holding 0,47 -4,08 34,29 Kiler GMYO 3,00 -1,64 -18,03 Kipa Ticaret 2,15 -7,73 -16,67 Klimasan Klima 6,80 -1,73 16,24 Koç Holding 13,72 -3,18 -24,15 Konfrut Gıda 17,99 -2,44 25,80 Konya Çimento 223,40 -1,19 -12,39 Kordsa Teknik Tekstil 7,05 -2,49 -3,98 Koza Altın 45,32 -5,70 18,64 Koza Madencilik 5,75 -6,20 -10,71 Körfez GMYO 1,47 -1,34 -11,45 Kristal Kola 1,73 -0,57 -3,89 Kron Telekomünikasyon 13,40 -1,11 -27,57 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 0,00 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,12 -3,06 -0,72 Kütahya Porselen 5,67 -0,35 -20,92 Lider Faktoring 4,25 -2,75 -3,63 Link Bilgisayar 11,22 2,00 -21,32 Logo Yazılım 48,00 0,00 -18,30 Lokman Hekim Sağlık 6,30 -2,78 2,27 Lüks Kadife 4,50 -3,23 -4,46 Makina Takım 1,54 -3,14 -23,00 Mardin Çimento 4,40 -0,68 2,56 Marka Yatırım Holding 1,33 -2,21 -21,30 Marmaris Altınyunus 15,75 -1,01 -17,11 Marshall 55,70 0,54 7,53 Martı GMYO 0,96 -3,03 -54,72 Martı Otel 0,89 2,30 -3,26 Mavi Giyim 48,80 0,00 -15,86 Mazhar Zorlu Holding 7,70 -8,00 92,98 MCT Danışmanlık 10,30 3,00 71,67 Mega Polietilen 1,38 0,73 21,05 Menderes Tekstil 1,09 -6,03 31,33 Merit Turizm 6,60 -0,45 12,05 Merko Gıda 1,17 -4,10 -12,03 Metal Gayrimenkul 1,31 -2,96 0,77 Metemtur Otelcilik 1,39 -2,11 -6,08 Metro Holding 0,95 -1,04 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -2,34 -24,00 Migros Ticaret 22,80 -0,87 -17,27 Milpa 1,52 -4,40 -29,63 Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83 Mistral GMYO 6,02 -5,94 -18,54 MLP Sağlık 16,94 -2,08 MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 13,33 22,30 Mondi Tire Kutsan 1,75 12,18 -3,31 Net Holding 2,00 -1,48 -9,50 Netaş Telekom. 11,75 -2,33 -25,82 Niğbaş Niğde Beton 1,37 -14,38 45,74 Nuh Çimento 10,10 -1,27 1,30 Nurol GMYO 3,99 -3,62 -16,00 Odaş Elektrik 6,08 -2,88 1,33 Olmuksan-IP 4,35 -4,19 -4,90 Orge Enerji Elektrik 8,66 -2,26 -14,34 Orma Orman Mahsulleri 1,18 -1,67 4,42 Osmanlı Menkul 2,65 -1,49 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,45 -2,03 -11,04 Otokar 80,40 -6,13 -33,40 Oyak Yat. Ort. 1,03 -0,96 1,98 Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 -2,91 -1,76 Özak GMYO 2,83 -6,60 20,94 Özbal Çelik Boru 1,39 -1,42 -15,76 Özderici GMYO 10,75 -10,27 589,10 Özerden Plastik 3,43 -0,58 15,10 Panora GMYO 4,64 -2,11 2,95 Park Elek.Madencilik 3,64 -2,67 -12,71 Parsan 18,12 1,06 54,87 Pegasus 28,20 -5,05 -16,57 Peker GMYO 8,09 -0,25 Penguen Gıda 1,82 -1,62 -18,39 Pera GMYO 0,89 -4,30 1,14 Pergamon Dış Ticaret 7,09 -0,42 85,12 Petkim 7,18 -4,14 -7,59 Petrokent Turizm 52,45 0,00 10,47 Pınar Et ve Un 9,18 -1,29 -0,27 Pınar Su 1,69 -1,17 -6,11 Pınar Süt 12,08 -2,58 -0,29 Plastikkart 2,54 -2,68 -12,11 Polisan Holding 6,20 0,32 -28,90 Politeknik Metal 39,80 3,38 19,52 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -1,18 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,32 -0,69 10,77 QNB Finansbank 5,40 -2,00 -1,82 Ral Yatırım Holding 1,27 -5,93 -22,09 Ray Sigorta 1,28 -2,29 -29,28 Reysaş GMYO 1,31 -4,38 3,15 Reysaş Lojistik 0,97 -3,96 -24,22 Rhea Girişim 0,86 -3,37 -23,21 Rodrigo Tekstil 1,29 -0,77 -56,86 Royal Halı 0,85 -1,16 -6,59 RTA Laboratuvarları 2,05 -1,91 -25,72 Sabancı Holding 9,62 -3,41 -10,94 Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 -2,78 Salix Yatırım Holding 4,21 -2,77 -46,03 Sanel Mühendislik 1,56 -1,89 -8,77 Sanifoam Sünger 1,67 -2,34 -0,60 Sanko Pazarlama 3,83 -1,54 12,98 Saray Matbaacılık 1,36 0,00 27,10 Sarkuysan 3,49 0,29 5,76 Sasa Polyester 13,34 -1,33 16,10 Say Reklamcılık 1,41 -2,76 -15,57 Sekuro Plastik 10,19 -8,12 18,49 Selçuk Ecza Deposu 3,39 0,89 -3,20 Selçuk Gıda 0,51 4,08 82,14 Senkron Güvenlik 1,35 1,50 -27,42 Serve Kırtasiye 0,54 1,89 -12,90 Servet GMYO 3,47 -3,07 14,14 Seyitler Kimya 8,72 0,23 -2,90 Silverline Endüstri 2,29 -3,38 4,57 Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 -10,39 Soda Sanayii 4,83 -5,29 -4,17 Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 -0,49 20,28 Söktaş 1,62 -0,61 -2,41 Sönmez Filament 3,92 -0,25 -5,54 Sönmez Pamuklu 4,03 -0,74 1,77 Sumaş Suni Tahta 4,90 -2,00 Şeker Fin. Kir. 2,55 -3,77 -0,78 Şekerbank 1,51 -1,31 -17,49 Şişe Cam 4,51 -5,45 -4,04 T. Halk Bankası 8,27 -3,84 -23,28 T. Kalkınma Bank. 4,82 -0,62 -13,00 T.S.K.B. 1,40 -2,10 -0,27 T.Tuborg 12,14 0,33 20,20 Taç Tarım Ürünleri 2,23 -4,29 -8,23 Tat Gıda 4,86 -7,78 -5,36 TAV Havalimanları 21,78 -7,79 1,49 Taze Kuru Gıda 7,75 -0,26 -4,91 Tek-Art Turizm 0,81 2,53 7,63 Tekfen Holding 15,38 -4,11 -6,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,20 -2,55 -18,45 Temapol Polimer Plastik 3,75 -1,83 -21,38 TGS Dış Ticaret 5,39 0,19 48,48 Tofaş Oto. Fab. 25,02 -0,71 -19,67 Torunlar GMYO 2,80 -3,11 -15,92 Trabzon Liman 13,34 -1,48 Trabzonspor Sportif 1,60 -3,03 -27,27 Trakya Cam 4,69 -3,30 1,52 Trend GMYO 1,42 -2,07 TSKB GMYO 0,71 -2,74 -2,74 Tuğçelik 3,31 -0,90 4,09 Tukaş 1,74 -1,69 -21,97 Turcas Petrol 2,13 -2,29 -10,50 Turkcell 13,96 -1,83 -9,82 Tümosan Motor ve Traktör 5,99 -3,39 -21,08 Tüpraş 103,50 -3,00 -4,04 Türk Hava Yolları 16,71 -4,08 6,50 Türk Prysmian Kablo 2,05 -1,91 -18,10 Türk Telekom 6,28 -2,48 -2,48 Türk Traktör 60,50 0,00 -14,17 Türker Proje Gayrimenkul 37,88 0,74 0,85 Ufuk Yatırım 2,20 -1,35 -28,34 Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 -1,78 -2,92 Ulusoy Elektrik 17,50 -0,85 -6,22 Ulusoy Un Sanayi 2,44 -1,61 -12,23 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,04 -0,97 -16,73 Utopya Turizm 3,86 -0,26 -14,03 Uzertaş Boya 0,95 -5,94 -16,67 Ülker Bisküvi 21,30 0,00 8,29 Ünye Çimento 4,78 0,42 14,90 Vakıf Fin. Kir. 2,14 -0,47 2,88 Vakıf GMYO 2,38 -2,46 -8,46 Vakıf Yat. Ort. 1,34 -2,90 -5,63 Vakıflar Bankası 5,97 -4,78 -11,82 Vakko Tekstil 4,10 -4,21 39,22 Vanet Gıda 2,57 -3,02 -19,69 Verusa Holding 24,96 -3,18 8,90 Verusaturk Girisim 2,29 -2,97 -2,97 Vestel 9,92 -1,39 31,04 Vestel Beyaz Eşya 11,00 -2,57 14,94 Viking Kağıt 1,32 -2,22 10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,87 -4,10 -19,40 Yapı ve Kredi Bank. 3,98 -3,40 -8,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,23 -2,62 -10,44 Yataş 27,24 -2,08 -3,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 -0,70 35,27 Yeni Gimat GMYO 12,04 0,17 -3,70 Yeşil GMYO 0,59 -1,67 -6,35 Yeşil Yapı 0,59 -3,28 -42,16 Yeşil Yatırım Holding 17,28 -2,65 8,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.221,90 -7,42 23,14 Yonga Mobilya 1.250,00 -10,57 423,23 Yünsa 6,50 -2,40 44,44 Zorlu Enerji 1,70 -3,41 7,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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