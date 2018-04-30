Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 0,63 -5,84
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|0,63
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.245,00
|-2,43
|-0,43
|İş Bankası (C)
|6,16
|-3,75
|-7,78
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,10
|0,00
|-13,37
|İş Fin.Kir.
|5,78
|1,40
|287,92
|İş Girişim
|1,80
|-5,76
|3,45
|İş GMYO
|1,22
|0,00
|-4,98
|İş Y. Men. Değ.
|2,15
|-2,27
|0,83
|İş Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|5,19
|İşbir Holding
|232,00
|0,87
|25,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-17,50
|İttifak Holding
|3,14
|1,95
|34,76
|İz Hayvancılık Tarım
|2,28
|-3,39
|20,00
|İzmir Demir Çelik
|2,52
|-2,70
|-22,22
|İzmir Fırça
|7,03
|0,86
|-24,00
|İzocam
|24,30
|-1,14
|-8,09
|Jantsa Jant Sanayi
|27,02
|-6,31
|-12,13
|Kapital Yat. Holding
|2,93
|-11,21
|136,29
|Kaplamin
|4,17
|1,71
|6,38
|Kardemir (A)
|3,36
|-3,72
|13,90
|Kardemir (B)
|3,39
|-3,14
|15,70
|Kardemir (D)
|4,07
|-3,78
|26,79
|Karel Elektronik
|6,83
|-4,21
|17,56
|Karsan Otomotiv
|1,95
|-2,99
|25,00
|Karsu Tekstil
|1,38
|-1,43
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,36
|-9,46
|8,28
|Kartonsan
|253,90
|-2,57
|-8,75
|Katmerciler Ekipman
|9,80
|-2,87
|-18,06
|Kent Gıda
|132,30
|-0,82
|-3,08
|Kerevitaş Gıda
|78,00
|-1,89
|-34,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-4,08
|34,29
|Kiler GMYO
|3,00
|-1,64
|-18,03
|Kipa Ticaret
|2,15
|-7,73
|-16,67
|Klimasan Klima
|6,80
|-1,73
|16,24
|Koç Holding
|13,72
|-3,18
|-24,15
|Konfrut Gıda
|17,99
|-2,44
|25,80
|Konya Çimento
|223,40
|-1,19
|-12,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,05
|-2,49
|-3,98
|Koza Altın
|45,32
|-5,70
|18,64
|Koza Madencilik
|5,75
|-6,20
|-10,71
|Körfez GMYO
|1,47
|-1,34
|-11,45
|Kristal Kola
|1,73
|-0,57
|-3,89
|Kron Telekomünikasyon
|13,40
|-1,11
|-27,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,50
|0,00
|31,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,12
|-3,06
|-0,72
|Kütahya Porselen
|5,67
|-0,35
|-20,92
|Lider Faktoring
|4,25
|-2,75
|-3,63
|Link Bilgisayar
|11,22
|2,00
|-21,32
|Logo Yazılım
|48,00
|0,00
|-18,30
|Lokman Hekim Sağlık
|6,30
|-2,78
|2,27
|Lüks Kadife
|4,50
|-3,23
|-4,46
|Makina Takım
|1,54
|-3,14
|-23,00
|Mardin Çimento
|4,40
|-0,68
|2,56
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|-2,21
|-21,30
|Marmaris Altınyunus
|15,75
|-1,01
|-17,11
|Marshall
|55,70
|0,54
|7,53
|Martı GMYO
|0,96
|-3,03
|-54,72
|Martı Otel
|0,89
|2,30
|-3,26
|Mavi Giyim
|48,80
|0,00
|-15,86
|Mazhar Zorlu Holding
|7,70
|-8,00
|92,98
|MCT Danışmanlık
|10,30
|3,00
|71,67
|Mega Polietilen
|1,38
|0,73
|21,05
|Menderes Tekstil
|1,09
|-6,03
|31,33
|Merit Turizm
|6,60
|-0,45
|12,05
|Merko Gıda
|1,17
|-4,10
|-12,03
|Metal Gayrimenkul
|1,31
|-2,96
|0,77
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|-2,11
|-6,08
|Metro Holding
|0,95
|-1,04
|-4,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,09
|-2,34
|-24,00
|Migros Ticaret
|22,80
|-0,87
|-17,27
|Milpa
|1,52
|-4,40
|-29,63
|Mish Dekorasyon
|0,19
|0,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|6,02
|-5,94
|-18,54
|MLP Sağlık
|16,94
|-2,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|13,33
|22,30
|Mondi Tire Kutsan
|1,75
|12,18
|-3,31
|Net Holding
|2,00
|-1,48
|-9,50
|Netaş Telekom.
|11,75
|-2,33
|-25,82
|Niğbaş Niğde Beton
|1,37
|-14,38
|45,74
|Nuh Çimento
|10,10
|-1,27
|1,30
|Nurol GMYO
|3,99
|-3,62
|-16,00
|Odaş Elektrik
|6,08
|-2,88
|1,33
|Olmuksan-IP
|4,35
|-4,19
|-4,90
|Orge Enerji Elektrik
|8,66
|-2,26
|-14,34
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|-1,67
|4,42
|Osmanlı Menkul
|2,65
|-1,49
|-15,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|-2,03
|-11,04
|Otokar
|80,40
|-6,13
|-33,40
|Oyak Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|1,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,67
|-2,91
|-1,76
|Özak GMYO
|2,83
|-6,60
|20,94
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|-1,42
|-15,76
|Özderici GMYO
|10,75
|-10,27
|589,10
|Özerden Plastik
|3,43
|-0,58
|15,10
|Panora GMYO
|4,64
|-2,11
|2,95
|Park Elek.Madencilik
|3,64
|-2,67
|-12,71
|Parsan
|18,12
|1,06
|54,87
|Pegasus
|28,20
|-5,05
|-16,57
|Peker GMYO
|8,09
|-0,25
|Penguen Gıda
|1,82
|-1,62
|-18,39
|Pera GMYO
|0,89
|-4,30
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|7,09
|-0,42
|85,12
|Petkim
|7,18
|-4,14
|-7,59
|Petrokent Turizm
|52,45
|0,00
|10,47
|Pınar Et ve Un
|9,18
|-1,29
|-0,27
|Pınar Su
|1,69
|-1,17
|-6,11
|Pınar Süt
|12,08
|-2,58
|-0,29
|Plastikkart
|2,54
|-2,68
|-12,11
|Polisan Holding
|6,20
|0,32
|-28,90
|Politeknik Metal
|39,80
|3,38
|19,52
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|-1,18
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,32
|-0,69
|10,77
|QNB Finansbank
|5,40
|-2,00
|-1,82
|Ral Yatırım Holding
|1,27
|-5,93
|-22,09
|Ray Sigorta
|1,28
|-2,29
|-29,28
|Reysaş GMYO
|1,31
|-4,38
|3,15
|Reysaş Lojistik
|0,97
|-3,96
|-24,22
|Rhea Girişim
|0,86
|-3,37
|-23,21
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|-0,77
|-56,86
|Royal Halı
|0,85
|-1,16
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,05
|-1,91
|-25,72
|Sabancı Holding
|9,62
|-3,41
|-10,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|-2,78
|Salix Yatırım Holding
|4,21
|-2,77
|-46,03
|Sanel Mühendislik
|1,56
|-1,89
|-8,77
|Sanifoam Sünger
|1,67
|-2,34
|-0,60
|Sanko Pazarlama
|3,83
|-1,54
|12,98
|Saray Matbaacılık
|1,36
|0,00
|27,10
|Sarkuysan
|3,49
|0,29
|5,76
|Sasa Polyester
|13,34
|-1,33
|16,10
|Say Reklamcılık
|1,41
|-2,76
|-15,57
|Sekuro Plastik
|10,19
|-8,12
|18,49
|Selçuk Ecza Deposu
|3,39
|0,89
|-3,20
|Selçuk Gıda
|0,51
|4,08
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,35
|1,50
|-27,42
|Serve Kırtasiye
|0,54
|1,89
|-12,90
|Servet GMYO
|3,47
|-3,07
|14,14
|Seyitler Kimya
|8,72
|0,23
|-2,90
|Silverline Endüstri
|2,29
|-3,38
|4,57
|Sinpaş GMYO
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Soda Sanayii
|4,83
|-5,29
|-4,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,10
|-0,49
|20,28
|Söktaş
|1,62
|-0,61
|-2,41
|Sönmez Filament
|3,92
|-0,25
|-5,54
|Sönmez Pamuklu
|4,03
|-0,74
|1,77
|Sumaş Suni Tahta
|4,90
|-2,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,55
|-3,77
|-0,78
|Şekerbank
|1,51
|-1,31
|-17,49
|Şişe Cam
|4,51
|-5,45
|-4,04
|T. Halk Bankası
|8,27
|-3,84
|-23,28
|T. Kalkınma Bank.
|4,82
|-0,62
|-13,00
|T.S.K.B.
|1,40
|-2,10
|-0,27
|T.Tuborg
|12,14
|0,33
|20,20
|Taç Tarım Ürünleri
|2,23
|-4,29
|-8,23
|Tat Gıda
|4,86
|-7,78
|-5,36
|TAV Havalimanları
|21,78
|-7,79
|1,49
|Taze Kuru Gıda
|7,75
|-0,26
|-4,91
|Tek-Art Turizm
|0,81
|2,53
|7,63
|Tekfen Holding
|15,38
|-4,11
|-6,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,20
|-2,55
|-18,45
|Temapol Polimer Plastik
|3,75
|-1,83
|-21,38
|TGS Dış Ticaret
|5,39
|0,19
|48,48
|Tofaş Oto. Fab.
|25,02
|-0,71
|-19,67
|Torunlar GMYO
|2,80
|-3,11
|-15,92
|Trabzon Liman
|13,34
|-1,48
|Trabzonspor Sportif
|1,60
|-3,03
|-27,27
|Trakya Cam
|4,69
|-3,30
|1,52
|Trend GMYO
|1,42
|-2,07
|TSKB GMYO
|0,71
|-2,74
|-2,74
|Tuğçelik
|3,31
|-0,90
|4,09
|Tukaş
|1,74
|-1,69
|-21,97
|Turcas Petrol
|2,13
|-2,29
|-10,50
|Turkcell
|13,96
|-1,83
|-9,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,99
|-3,39
|-21,08
|Tüpraş
|103,50
|-3,00
|-4,04
|Türk Hava Yolları
|16,71
|-4,08
|6,50
|Türk Prysmian Kablo
|2,05
|-1,91
|-18,10
|Türk Telekom
|6,28
|-2,48
|-2,48
|Türk Traktör
|60,50
|0,00
|-14,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,88
|0,74
|0,85
|Ufuk Yatırım
|2,20
|-1,35
|-28,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,66
|-1,78
|-2,92
|Ulusoy Elektrik
|17,50
|-0,85
|-6,22
|Ulusoy Un Sanayi
|2,44
|-1,61
|-12,23
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,04
|-0,97
|-16,73
|Utopya Turizm
|3,86
|-0,26
|-14,03
|Uzertaş Boya
|0,95
|-5,94
|-16,67
|Ülker Bisküvi
|21,30
|0,00
|8,29
|Ünye Çimento
|4,78
|0,42
|14,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|-0,47
|2,88
|Vakıf GMYO
|2,38
|-2,46
|-8,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|-2,90
|-5,63
|Vakıflar Bankası
|5,97
|-4,78
|-11,82
|Vakko Tekstil
|4,10
|-4,21
|39,22
|Vanet Gıda
|2,57
|-3,02
|-19,69
|Verusa Holding
|24,96
|-3,18
|8,90
|Verusaturk Girisim
|2,29
|-2,97
|-2,97
|Vestel
|9,92
|-1,39
|31,04
|Vestel Beyaz Eşya
|11,00
|-2,57
|14,94
|Viking Kağıt
|1,32
|-2,22
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,87
|-4,10
|-19,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,98
|-3,40
|-8,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,23
|-2,62
|-10,44
|Yataş
|27,24
|-2,08
|-3,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,42
|-0,70
|35,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|0,17
|-3,70
|Yeşil GMYO
|0,59
|-1,67
|-6,35
|Yeşil Yapı
|0,59
|-3,28
|-42,16
|Yeşil Yatırım Holding
|17,28
|-2,65
|8,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.221,90
|-7,42
|23,14
|Yonga Mobilya
|1.250,00
|-10,57
|423,23
|Yünsa
|6,50
|-2,40
|44,44
|Zorlu Enerji
|1,70
|-3,41
|7,59
(Son)