Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00
-6,43
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.264,00
|0,00
|1,09
|İş Bankası (C)
|6,26
|1,62
|-6,28
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,00
|-13,38
|İş Fin.Kir.
|5,80
|16,47
|289,26
|İş Girişim
|1,93
|2,12
|10,92
|İş GMYO
|1,23
|0,00
|-4,20
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|4,27
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|6,46
|İşbir Holding
|220,00
|0,05
|18,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,00
|-15,00
|İttifak Holding
|2,90
|-3,33
|24,46
|İz Hayvancılık Tarım
|2,37
|-2,87
|24,74
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|0,00
|-20,99
|İzmir Fırça
|6,94
|0,58
|-24,97
|İzocam
|24,36
|-1,85
|-7,87
|Jantsa Jant Sanayi
|28,28
|0,78
|-8,03
|Kapital Yat. Holding
|3,07
|6,97
|147,58
|Kaplamin
|4,11
|1,48
|4,85
|Kardemir (A)
|3,53
|-2,49
|19,66
|Kardemir (B)
|3,52
|-2,49
|20,14
|Kardemir (D)
|4,22
|-0,94
|31,46
|Karel Elektronik
|7,23
|-0,96
|24,44
|Karsan Otomotiv
|2,00
|-0,50
|28,21
|Karsu Tekstil
|1,41
|0,00
|-28,79
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,92
|-1,33
|19,60
|Kartonsan
|261,40
|0,19
|-6,06
|Katmerciler Ekipman
|10,13
|2,53
|-15,30
|Kent Gıda
|130,20
|-0,46
|-4,62
|Kerevitaş Gıda
|78,00
|-2,50
|-34,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-3,92
|40,00
|Kiler GMYO
|3,02
|-1,31
|-17,49
|Kipa Ticaret
|2,44
|2,09
|-5,43
|Klimasan Klima
|7,05
|0,86
|20,51
|Koç Holding
|13,94
|0,43
|-22,94
|Konfrut Gıda
|18,75
|3,71
|31,12
|Konya Çimento
|226,00
|-0,40
|-11,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,06
|1,29
|-3,84
|Koza Altın
|45,58
|-2,23
|19,32
|Koza Madencilik
|6,08
|0,66
|-5,59
|Körfez GMYO
|1,49
|-0,67
|-10,24
|Kristal Kola
|1,78
|-0,56
|-1,11
|Kron Telekomünikasyon
|13,55
|-0,59
|-26,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,50
|8,70
|31,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,05
|-19,00
|-2,41
|Kütahya Porselen
|5,68
|-0,35
|-20,78
|Lider Faktoring
|4,43
|0,91
|0,45
|Link Bilgisayar
|10,78
|-2,97
|-24,40
|Logo Yazılım
|47,72
|0,38
|-18,77
|Lokman Hekim Sağlık
|6,56
|-0,61
|6,49
|Lüks Kadife
|4,50
|0,22
|-4,46
|Makina Takım
|1,55
|-2,52
|-22,50
|Mardin Çimento
|4,42
|-1,56
|3,03
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|0,00
|-21,89
|Marmaris Altınyunus
|16,02
|-0,31
|-15,68
|Marshall
|55,10
|0,18
|6,37
|Martı GMYO
|0,99
|-1,00
|-53,30
|Martı Otel
|0,86
|-2,27
|-6,52
|Mavi Giyim
|48,10
|1,05
|-17,07
|Mazhar Zorlu Holding
|7,55
|17,97
|89,22
|MCT Danışmanlık
|9,88
|-5,90
|64,67
|Mega Polietilen
|1,37
|-1,44
|20,18
|Menderes Tekstil
|1,16
|4,50
|39,76
|Merit Turizm
|6,79
|-1,59
|15,28
|Merko Gıda
|1,19
|0,85
|-10,53
|Metal Gayrimenkul
|1,37
|4,58
|5,38
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|-0,71
|-6,08
|Metro Holding
|0,95
|0,00
|-4,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,12
|0,00
|-22,91
|Migros Ticaret
|22,88
|-0,95
|-16,98
|Milpa
|1,57
|-1,88
|-27,31
|Mish Dekorasyon
|0,20
|5,26
|-16,67
|Mistral GMYO
|5,80
|0,17
|-21,52
|MLP Sağlık
|17,30
|4,85
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|2,74
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|-0,65
|-14,92
|Net Holding
|2,02
|-0,49
|-8,60
|Netaş Telekom.
|11,78
|-1,01
|-25,63
|Niğbaş Niğde Beton
|2,00
|8,70
|112,77
|Nuh Çimento
|10,22
|0,00
|2,51
|Nurol GMYO
|4,18
|-9,91
|-12,00
|Odaş Elektrik
|6,15
|-0,65
|2,50
|Olmuksan-IP
|4,56
|1,11
|-0,31
|Orge Enerji Elektrik
|8,85
|0,91
|-12,46
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|8,77
|9,73
|Osmanlı Menkul
|2,63
|-0,38
|-16,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,49
|2,76
|-8,59
|Otokar
|83,35
|-2,51
|-30,95
|Oyak Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|1,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,70
|-1,16
|0,00
|Özak GMYO
|2,64
|0,76
|12,82
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|-1,39
|-13,94
|Özderici GMYO
|11,96
|-0,25
|666,67
|Özerden Plastik
|3,43
|0,29
|15,10
|Panora GMYO
|4,77
|1,92
|5,83
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|-0,27
|-11,75
|Parsan
|16,95
|1,50
|44,87
|Pegasus
|29,32
|-1,28
|-13,25
|Peker GMYO
|8,10
|-0,12
|Penguen Gıda
|1,87
|2,19
|-16,14
|Pera GMYO
|0,91
|0,00
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|7,16
|-1,51
|86,95
|Petkim
|7,45
|1,64
|-4,12
|Petrokent Turizm
|51,80
|-2,26
|9,10
|Pınar Et ve Un
|9,40
|0,86
|2,12
|Pınar Su
|1,71
|0,59
|-5,00
|Pınar Süt
|11,88
|-1,00
|-1,94
|Plastikkart
|2,65
|0,38
|-8,30
|Polisan Holding
|6,17
|0,49
|-29,24
|Politeknik Metal
|38,82
|0,78
|16,58
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|-2,33
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,24
|-0,24
|8,72
|QNB Finansbank
|5,49
|0,37
|-0,18
|Ral Yatırım Holding
|1,34
|3,08
|-17,79
|Ray Sigorta
|1,30
|-0,76
|-28,18
|Reysaş GMYO
|1,40
|2,19
|10,24
|Reysaş Lojistik
|1,00
|1,01
|-21,88
|Rhea Girişim
|0,89
|0,00
|-20,54
|Rodrigo Tekstil
|1,30
|-2,26
|-56,52
|Royal Halı
|0,86
|2,38
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,09
|-0,95
|-24,28
|Sabancı Holding
|10,13
|0,90
|-6,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,84
|-1,60
|Salix Yatırım Holding
|4,33
|0,23
|-44,49
|Sanel Mühendislik
|1,58
|0,00
|-7,60
|Sanifoam Sünger
|1,70
|1,19
|1,19
|Sanko Pazarlama
|3,85
|1,05
|13,57
|Saray Matbaacılık
|1,44
|-1,37
|34,58
|Sarkuysan
|3,49
|0,00
|5,76
|Sasa Polyester
|13,56
|2,19
|18,02
|Say Reklamcılık
|1,43
|-0,69
|-14,37
|Sekuro Plastik
|13,86
|0,43
|61,16
|Selçuk Ecza Deposu
|3,36
|-3,72
|-4,06
|Selçuk Gıda
|0,50
|0,00
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,36
|0,74
|-26,88
|Serve Kırtasiye
|0,53
|-3,64
|-14,52
|Servet GMYO
|3,44
|-0,29
|13,16
|Seyitler Kimya
|8,70
|2,59
|-3,12
|Silverline Endüstri
|2,39
|0,42
|9,13
|Sinpaş GMYO
|0,71
|1,43
|-7,79
|Soda Sanayii
|5,14
|0,19
|1,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,13
|2,74
|21,16
|Söktaş
|1,62
|-1,82
|-2,41
|Sönmez Filament
|3,89
|-2,26
|-6,27
|Sönmez Pamuklu
|4,07
|-1,69
|2,78
|Sumaş Suni Tahta
|4,90
|6,06
|Şeker Fin. Kir.
|2,50
|4,60
|-2,72
|Şekerbank
|1,56
|1,96
|-14,75
|Şişe Cam
|4,74
|-1,86
|0,85
|T. Halk Bankası
|8,55
|-1,50
|-20,69
|T. Kalkınma Bank.
|4,96
|-2,36
|-10,47
|T.S.K.B.
|1,42
|0,00
|1,16
|T.Tuborg
|11,92
|-1,57
|18,02
|Taç Tarım Ürünleri
|2,33
|-0,85
|-4,12
|Tat Gıda
|5,31
|-1,12
|3,40
|TAV Havalimanları
|24,16
|-0,25
|12,58
|Taze Kuru Gıda
|7,85
|3,15
|-3,68
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-9,52
|0,98
|Tekfen Holding
|16,85
|-3,93
|2,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,33
|-1,37
|-15,92
|Temapol Polimer Plastik
|3,93
|4,80
|-17,61
|TGS Dış Ticaret
|5,47
|4,39
|50,69
|Tofaş Oto. Fab.
|25,20
|0,48
|-19,10
|Torunlar GMYO
|2,85
|1,06
|-14,41
|Trabzon Liman
|13,51
|0,07
|Trabzonspor Sportif
|1,62
|-1,82
|-26,36
|Trakya Cam
|4,89
|-0,41
|5,84
|Trend GMYO
|1,43
|-2,05
|TSKB GMYO
|0,71
|-2,74
|-2,74
|Tuğçelik
|3,33
|0,60
|4,72
|Tukaş
|1,76
|-1,68
|-21,08
|Turcas Petrol
|2,11
|-0,94
|-11,34
|Turkcell
|14,19
|0,07
|-8,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,08
|-0,49
|-19,89
|Tüpraş
|105,40
|0,96
|-2,27
|Türk Hava Yolları
|17,06
|-1,10
|8,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|0,48
|-16,91
|Türk Telekom
|6,42
|1,10
|-0,31
|Türk Traktör
|61,95
|-5,92
|-12,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,24
|0,22
|-0,85
|Ufuk Yatırım
|2,10
|-2,33
|-31,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|0,60
|-1,75
|Ulusoy Elektrik
|17,44
|0,52
|-6,54
|Ulusoy Un Sanayi
|2,48
|0,00
|-10,79
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,05
|-0,97
|-16,33
|Utopya Turizm
|3,78
|1,34
|-15,81
|Uzertaş Boya
|1,01
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|20,86
|-2,07
|6,05
|Ünye Çimento
|4,76
|-0,21
|14,42
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|4,35
|3,85
|Vakıf GMYO
|2,44
|1,24
|-6,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,37
|-0,72
|-3,52
|Vakıflar Bankası
|6,18
|-1,44
|-8,71
|Vakko Tekstil
|4,34
|2,69
|47,37
|Vanet Gıda
|2,73
|-5,54
|-14,69
|Verusa Holding
|25,74
|1,90
|12,30
|Verusaturk Girisim
|2,35
|-0,84
|-0,42
|Vestel
|10,00
|0,70
|32,10
|Vestel Beyaz Eşya
|11,23
|3,50
|17,35
|Viking Kağıt
|1,35
|0,00
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,96
|0,51
|-15,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,13
|-0,48
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,27
|0,00
|-8,84
|Yataş
|27,76
|-2,94
|-1,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|-1,38
|36,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,02
|0,17
|-3,86
|Yeşil GMYO
|0,59
|-1,67
|-6,35
|Yeşil Yapı
|0,61
|0,00
|-40,20
|Yeşil Yatırım Holding
|17,16
|-3,97
|7,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.400,00
|-1,25
|33,01
|Yonga Mobilya
|1.605,00
|3,78
|571,83
|Yünsa
|6,79
|-2,72
|50,89
|Zorlu Enerji
|1,75
|0,00
|10,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)