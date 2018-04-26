Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00
-6,43
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.264,00 0,00 1,09
İş Bankası (C) 6,26 1,62 -6,28
İş Bankası (Kur.) 6.701,00 -13,38
İş Fin.Kir. 5,80 16,47 289,26
İş Girişim 1,93 2,12 10,92
İş GMYO 1,23 0,00 -4,20
İş Y. Men. Değ. 2,20 4,27 3,17
İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46
İşbir Holding 220,00 0,05 18,85
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -15,00
İttifak Holding 2,90 -3,33 24,46
İz Hayvancılık Tarım 2,37 -2,87 24,74
İzmir Demir Çelik 2,56 0,00 -20,99
İzmir Fırça 6,94 0,58 -24,97
İzocam 24,36 -1,85 -7,87
Jantsa Jant Sanayi 28,28 0,78 -8,03
Kapital Yat. Holding 3,07 6,97 147,58
Kaplamin 4,11 1,48 4,85
Kardemir (A) 3,53 -2,49 19,66
Kardemir (B) 3,52 -2,49 20,14
Kardemir (D) 4,22 -0,94 31,46
Karel Elektronik 7,23 -0,96 24,44
Karsan Otomotiv 2,00 -0,50 28,21
Karsu Tekstil 1,41 0,00 -28,79
Karsusan Su Ürünleri San. 5,92 -1,33 19,60
Kartonsan 261,40 0,19 -6,06
Katmerciler Ekipman 10,13 2,53 -15,30
Kent Gıda 130,20 -0,46 -4,62
Kerevitaş Gıda 78,00 -2,50 -34,07
Kervansaray Yat. Holding 0,49 -3,92 40,00
Kiler GMYO 3,02 -1,31 -17,49
Kipa Ticaret 2,44 2,09 -5,43
Klimasan Klima 7,05 0,86 20,51
Koç Holding 13,94 0,43 -22,94
Konfrut Gıda 18,75 3,71 31,12
Konya Çimento 226,00 -0,40 -11,37
Kordsa Teknik Tekstil 7,06 1,29 -3,84
Koza Altın 45,58 -2,23 19,32
Koza Madencilik 6,08 0,66 -5,59
Körfez GMYO 1,49 -0,67 -10,24
Kristal Kola 1,78 -0,56 -1,11
Kron Telekomünikasyon 13,55 -0,59 -26,76
Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 8,70 31,45
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,05 -19,00 -2,41
Kütahya Porselen 5,68 -0,35 -20,78
Lider Faktoring 4,43 0,91 0,45
Link Bilgisayar 10,78 -2,97 -24,40
Logo Yazılım 47,72 0,38 -18,77
Lokman Hekim Sağlık 6,56 -0,61 6,49
Lüks Kadife 4,50 0,22 -4,46
Makina Takım 1,55 -2,52 -22,50
Mardin Çimento 4,42 -1,56 3,03
Marka Yatırım Holding 1,32 0,00 -21,89
Marmaris Altınyunus 16,02 -0,31 -15,68
Marshall 55,10 0,18 6,37
Martı GMYO 0,99 -1,00 -53,30
Martı Otel 0,86 -2,27 -6,52
Mavi Giyim 48,10 1,05 -17,07
Mazhar Zorlu Holding 7,55 17,97 89,22
MCT Danışmanlık 9,88 -5,90 64,67
Mega Polietilen 1,37 -1,44 20,18
Menderes Tekstil 1,16 4,50 39,76
Merit Turizm 6,79 -1,59 15,28
Merko Gıda 1,19 0,85 -10,53
Metal Gayrimenkul 1,37 4,58 5,38
Metemtur Otelcilik 1,39 -0,71 -6,08
Metro Holding 0,95 0,00 -4,04
Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 0,00 -22,91
Migros Ticaret 22,88 -0,95 -16,98
Milpa 1,57 -1,88 -27,31
Mish Dekorasyon 0,20 5,26 -16,67
Mistral GMYO 5,80 0,17 -21,52
MLP Sağlık 17,30 4,85
MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 2,74 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,54 -0,65 -14,92
Net Holding 2,02 -0,49 -8,60
Netaş Telekom. 11,78 -1,01 -25,63
Niğbaş Niğde Beton 2,00 8,70 112,77
Nuh Çimento 10,22 0,00 2,51
Nurol GMYO 4,18 -9,91 -12,00
Odaş Elektrik 6,15 -0,65 2,50
Olmuksan-IP 4,56 1,11 -0,31
Orge Enerji Elektrik 8,85 0,91 -12,46
Orma Orman Mahsulleri 1,24 8,77 9,73
Osmanlı Menkul 2,63 -0,38 -16,24
Ostim Endüstriyel Yat 1,49 2,76 -8,59
Otokar 83,35 -2,51 -30,95
Oyak Yat. Ort. 1,03 -0,96 1,98
Oylum Sınai Yatırımlar 1,70 -1,16 0,00
Özak GMYO 2,64 0,76 12,82
Özbal Çelik Boru 1,42 -1,39 -13,94
Özderici GMYO 11,96 -0,25 666,67
Özerden Plastik 3,43 0,29 15,10
Panora GMYO 4,77 1,92 5,83
Park Elek.Madencilik 3,68 -0,27 -11,75
Parsan 16,95 1,50 44,87
Pegasus 29,32 -1,28 -13,25
Peker GMYO 8,10 -0,12
Penguen Gıda 1,87 2,19 -16,14
Pera GMYO 0,91 0,00 3,41
Pergamon Dış Ticaret 7,16 -1,51 86,95
Petkim 7,45 1,64 -4,12
Petrokent Turizm 51,80 -2,26 9,10
Pınar Et ve Un 9,40 0,86 2,12
Pınar Su 1,71 0,59 -5,00
Pınar Süt 11,88 -1,00 -1,94
Plastikkart 2,65 0,38 -8,30
Polisan Holding 6,17 0,49 -29,24
Politeknik Metal 38,82 0,78 16,58
Prizma Press Matbaacılık 1,68 -2,33 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,24 -0,24 8,72
QNB Finansbank 5,49 0,37 -0,18
Ral Yatırım Holding 1,34 3,08 -17,79
Ray Sigorta 1,30 -0,76 -28,18
Reysaş GMYO 1,40 2,19 10,24
Reysaş Lojistik 1,00 1,01 -21,88
Rhea Girişim 0,89 0,00 -20,54
Rodrigo Tekstil 1,30 -2,26 -56,52
Royal Halı 0,86 2,38 -5,49
RTA Laboratuvarları 2,09 -0,95 -24,28
Sabancı Holding 10,13 0,90 -6,22
Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60
Salix Yatırım Holding 4,33 0,23 -44,49
Sanel Mühendislik 1,58 0,00 -7,60
Sanifoam Sünger 1,70 1,19 1,19
Sanko Pazarlama 3,85 1,05 13,57
Saray Matbaacılık 1,44 -1,37 34,58
Sarkuysan 3,49 0,00 5,76
Sasa Polyester 13,56 2,19 18,02
Say Reklamcılık 1,43 -0,69 -14,37
Sekuro Plastik 13,86 0,43 61,16
Selçuk Ecza Deposu 3,36 -3,72 -4,06
Selçuk Gıda 0,50 0,00 78,57
Senkron Güvenlik 1,36 0,74 -26,88
Serve Kırtasiye 0,53 -3,64 -14,52
Servet GMYO 3,44 -0,29 13,16
Seyitler Kimya 8,70 2,59 -3,12
Silverline Endüstri 2,39 0,42 9,13
Sinpaş GMYO 0,71 1,43 -7,79
Soda Sanayii 5,14 0,19 1,98
Sodaş Sodyum Sanayii 4,13 2,74 21,16
Söktaş 1,62 -1,82 -2,41
Sönmez Filament 3,89 -2,26 -6,27
Sönmez Pamuklu 4,07 -1,69 2,78
Sumaş Suni Tahta 4,90 6,06
Şeker Fin. Kir. 2,50 4,60 -2,72
Şekerbank 1,56 1,96 -14,75
Şişe Cam 4,74 -1,86 0,85
T. Halk Bankası 8,55 -1,50 -20,69
T. Kalkınma Bank. 4,96 -2,36 -10,47
T.S.K.B. 1,42 0,00 1,16
T.Tuborg 11,92 -1,57 18,02
Taç Tarım Ürünleri 2,33 -0,85 -4,12
Tat Gıda 5,31 -1,12 3,40
TAV Havalimanları 24,16 -0,25 12,58
Taze Kuru Gıda 7,85 3,15 -3,68
Tek-Art Turizm 0,76 -9,52 0,98
Tekfen Holding 16,85 -3,93 2,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,33 -1,37 -15,92
Temapol Polimer Plastik 3,93 4,80 -17,61
TGS Dış Ticaret 5,47 4,39 50,69
Tofaş Oto. Fab. 25,20 0,48 -19,10
Torunlar GMYO 2,85 1,06 -14,41
Trabzon Liman 13,51 0,07
Trabzonspor Sportif 1,62 -1,82 -26,36
Trakya Cam 4,89 -0,41 5,84
Trend GMYO 1,43 -2,05
TSKB GMYO 0,71 -2,74 -2,74
Tuğçelik 3,33 0,60 4,72
Tukaş 1,76 -1,68 -21,08
Turcas Petrol 2,11 -0,94 -11,34
Turkcell 14,19 0,07 -8,33
Tümosan Motor ve Traktör 6,08 -0,49 -19,89
Tüpraş 105,40 0,96 -2,27
Türk Hava Yolları 17,06 -1,10 8,73
Türk Prysmian Kablo 2,08 0,48 -16,91
Türk Telekom 6,42 1,10 -0,31
Türk Traktör 61,95 -5,92 -12,11
Türker Proje Gayrimenkul 37,24 0,22 -0,85
Ufuk Yatırım 2,10 -2,33 -31,60
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 0,60 -1,75
Ulusoy Elektrik 17,44 0,52 -6,54
Ulusoy Un Sanayi 2,48 0,00 -10,79
Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35
Uşak Seramik 2,05 -0,97 -16,33
Utopya Turizm 3,78 1,34 -15,81
Uzertaş Boya 1,01 -11,40
Ülker Bisküvi 20,86 -2,07 6,05
Ünye Çimento 4,76 -0,21 14,42
Vakıf Fin. Kir. 2,16 4,35 3,85
Vakıf GMYO 2,44 1,24 -6,15
Vakıf Yat. Ort. 1,37 -0,72 -3,52
Vakıflar Bankası 6,18 -1,44 -8,71
Vakko Tekstil 4,34 2,69 47,37
Vanet Gıda 2,73 -5,54 -14,69
Verusa Holding 25,74 1,90 12,30
Verusaturk Girisim 2,35 -0,84 -0,42
Vestel 10,00 0,70 32,10
Vestel Beyaz Eşya 11,23 3,50 17,35
Viking Kağıt 1,35 0,00 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,96 0,51 -15,52
Yapı ve Kredi Bank. 4,13 -0,48 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 0,00 -8,84
Yataş 27,76 -2,94 -1,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -1,38 36,22
Yeni Gimat GMYO 12,02 0,17 -3,86
Yeşil GMYO 0,59 -1,67 -6,35
Yeşil Yapı 0,61 0,00 -40,20
Yeşil Yatırım Holding 17,16 -3,97 7,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 -1,25 33,01
Yonga Mobilya 1.605,00 3,78 571,83
Yünsa 6,79 -2,72 50,89
Zorlu Enerji 1,75 0,00 10,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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