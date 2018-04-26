Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.264,00 0,00 1,09 İş Bankası (C) 6,26 1,62 -6,28 İş Bankası (Kur.) 6.701,00 -13,38 İş Fin.Kir. 5,80 16,47 289,26 İş Girişim 1,93 2,12 10,92 İş GMYO 1,23 0,00 -4,20 İş Y. Men. Değ. 2,20 4,27 3,17 İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 220,00 0,05 18,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -15,00 İttifak Holding 2,90 -3,33 24,46 İz Hayvancılık Tarım 2,37 -2,87 24,74 İzmir Demir Çelik 2,56 0,00 -20,99 İzmir Fırça 6,94 0,58 -24,97 İzocam 24,36 -1,85 -7,87 Jantsa Jant Sanayi 28,28 0,78 -8,03 Kapital Yat. Holding 3,07 6,97 147,58 Kaplamin 4,11 1,48 4,85 Kardemir (A) 3,53 -2,49 19,66 Kardemir (B) 3,52 -2,49 20,14 Kardemir (D) 4,22 -0,94 31,46 Karel Elektronik 7,23 -0,96 24,44 Karsan Otomotiv 2,00 -0,50 28,21 Karsu Tekstil 1,41 0,00 -28,79 Karsusan Su Ürünleri San. 5,92 -1,33 19,60 Kartonsan 261,40 0,19 -6,06 Katmerciler Ekipman 10,13 2,53 -15,30 Kent Gıda 130,20 -0,46 -4,62 Kerevitaş Gıda 78,00 -2,50 -34,07 Kervansaray Yat. Holding 0,49 -3,92 40,00 Kiler GMYO 3,02 -1,31 -17,49 Kipa Ticaret 2,44 2,09 -5,43 Klimasan Klima 7,05 0,86 20,51 Koç Holding 13,94 0,43 -22,94 Konfrut Gıda 18,75 3,71 31,12 Konya Çimento 226,00 -0,40 -11,37 Kordsa Teknik Tekstil 7,06 1,29 -3,84 Koza Altın 45,58 -2,23 19,32 Koza Madencilik 6,08 0,66 -5,59 Körfez GMYO 1,49 -0,67 -10,24 Kristal Kola 1,78 -0,56 -1,11 Kron Telekomünikasyon 13,55 -0,59 -26,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 8,70 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,05 -19,00 -2,41 Kütahya Porselen 5,68 -0,35 -20,78 Lider Faktoring 4,43 0,91 0,45 Link Bilgisayar 10,78 -2,97 -24,40 Logo Yazılım 47,72 0,38 -18,77 Lokman Hekim Sağlık 6,56 -0,61 6,49 Lüks Kadife 4,50 0,22 -4,46 Makina Takım 1,55 -2,52 -22,50 Mardin Çimento 4,42 -1,56 3,03 Marka Yatırım Holding 1,32 0,00 -21,89 Marmaris Altınyunus 16,02 -0,31 -15,68 Marshall 55,10 0,18 6,37 Martı GMYO 0,99 -1,00 -53,30 Martı Otel 0,86 -2,27 -6,52 Mavi Giyim 48,10 1,05 -17,07 Mazhar Zorlu Holding 7,55 17,97 89,22 MCT Danışmanlık 9,88 -5,90 64,67 Mega Polietilen 1,37 -1,44 20,18 Menderes Tekstil 1,16 4,50 39,76 Merit Turizm 6,79 -1,59 15,28 Merko Gıda 1,19 0,85 -10,53 Metal Gayrimenkul 1,37 4,58 5,38 Metemtur Otelcilik 1,39 -0,71 -6,08 Metro Holding 0,95 0,00 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 0,00 -22,91 Migros Ticaret 22,88 -0,95 -16,98 Milpa 1,57 -1,88 -27,31 Mish Dekorasyon 0,20 5,26 -16,67 Mistral GMYO 5,80 0,17 -21,52 MLP Sağlık 17,30 4,85 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 2,74 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,54 -0,65 -14,92 Net Holding 2,02 -0,49 -8,60 Netaş Telekom. 11,78 -1,01 -25,63 Niğbaş Niğde Beton 2,00 8,70 112,77 Nuh Çimento 10,22 0,00 2,51 Nurol GMYO 4,18 -9,91 -12,00 Odaş Elektrik 6,15 -0,65 2,50 Olmuksan-IP 4,56 1,11 -0,31 Orge Enerji Elektrik 8,85 0,91 -12,46 Orma Orman Mahsulleri 1,24 8,77 9,73 Osmanlı Menkul 2,63 -0,38 -16,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,49 2,76 -8,59 Otokar 83,35 -2,51 -30,95 Oyak Yat. Ort. 1,03 -0,96 1,98 Oylum Sınai Yatırımlar 1,70 -1,16 0,00 Özak GMYO 2,64 0,76 12,82 Özbal Çelik Boru 1,42 -1,39 -13,94 Özderici GMYO 11,96 -0,25 666,67 Özerden Plastik 3,43 0,29 15,10 Panora GMYO 4,77 1,92 5,83 Park Elek.Madencilik 3,68 -0,27 -11,75 Parsan 16,95 1,50 44,87 Pegasus 29,32 -1,28 -13,25 Peker GMYO 8,10 -0,12 Penguen Gıda 1,87 2,19 -16,14 Pera GMYO 0,91 0,00 3,41 Pergamon Dış Ticaret 7,16 -1,51 86,95 Petkim 7,45 1,64 -4,12 Petrokent Turizm 51,80 -2,26 9,10 Pınar Et ve Un 9,40 0,86 2,12 Pınar Su 1,71 0,59 -5,00 Pınar Süt 11,88 -1,00 -1,94 Plastikkart 2,65 0,38 -8,30 Polisan Holding 6,17 0,49 -29,24 Politeknik Metal 38,82 0,78 16,58 Prizma Press Matbaacılık 1,68 -2,33 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,24 -0,24 8,72 QNB Finansbank 5,49 0,37 -0,18 Ral Yatırım Holding 1,34 3,08 -17,79 Ray Sigorta 1,30 -0,76 -28,18 Reysaş GMYO 1,40 2,19 10,24 Reysaş Lojistik 1,00 1,01 -21,88 Rhea Girişim 0,89 0,00 -20,54 Rodrigo Tekstil 1,30 -2,26 -56,52 Royal Halı 0,86 2,38 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,09 -0,95 -24,28 Sabancı Holding 10,13 0,90 -6,22 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60 Salix Yatırım Holding 4,33 0,23 -44,49 Sanel Mühendislik 1,58 0,00 -7,60 Sanifoam Sünger 1,70 1,19 1,19 Sanko Pazarlama 3,85 1,05 13,57 Saray Matbaacılık 1,44 -1,37 34,58 Sarkuysan 3,49 0,00 5,76 Sasa Polyester 13,56 2,19 18,02 Say Reklamcılık 1,43 -0,69 -14,37 Sekuro Plastik 13,86 0,43 61,16 Selçuk Ecza Deposu 3,36 -3,72 -4,06 Selçuk Gıda 0,50 0,00 78,57 Senkron Güvenlik 1,36 0,74 -26,88 Serve Kırtasiye 0,53 -3,64 -14,52 Servet GMYO 3,44 -0,29 13,16 Seyitler Kimya 8,70 2,59 -3,12 Silverline Endüstri 2,39 0,42 9,13 Sinpaş GMYO 0,71 1,43 -7,79 Soda Sanayii 5,14 0,19 1,98 Sodaş Sodyum Sanayii 4,13 2,74 21,16 Söktaş 1,62 -1,82 -2,41 Sönmez Filament 3,89 -2,26 -6,27 Sönmez Pamuklu 4,07 -1,69 2,78 Sumaş Suni Tahta 4,90 6,06 Şeker Fin. Kir. 2,50 4,60 -2,72 Şekerbank 1,56 1,96 -14,75 Şişe Cam 4,74 -1,86 0,85 T. Halk Bankası 8,55 -1,50 -20,69 T. Kalkınma Bank. 4,96 -2,36 -10,47 T.S.K.B. 1,42 0,00 1,16 T.Tuborg 11,92 -1,57 18,02 Taç Tarım Ürünleri 2,33 -0,85 -4,12 Tat Gıda 5,31 -1,12 3,40 TAV Havalimanları 24,16 -0,25 12,58 Taze Kuru Gıda 7,85 3,15 -3,68 Tek-Art Turizm 0,76 -9,52 0,98 Tekfen Holding 16,85 -3,93 2,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,33 -1,37 -15,92 Temapol Polimer Plastik 3,93 4,80 -17,61 TGS Dış Ticaret 5,47 4,39 50,69 Tofaş Oto. Fab. 25,20 0,48 -19,10 Torunlar GMYO 2,85 1,06 -14,41 Trabzon Liman 13,51 0,07 Trabzonspor Sportif 1,62 -1,82 -26,36 Trakya Cam 4,89 -0,41 5,84 Trend GMYO 1,43 -2,05 TSKB GMYO 0,71 -2,74 -2,74 Tuğçelik 3,33 0,60 4,72 Tukaş 1,76 -1,68 -21,08 Turcas Petrol 2,11 -0,94 -11,34 Turkcell 14,19 0,07 -8,33 Tümosan Motor ve Traktör 6,08 -0,49 -19,89 Tüpraş 105,40 0,96 -2,27 Türk Hava Yolları 17,06 -1,10 8,73 Türk Prysmian Kablo 2,08 0,48 -16,91 Türk Telekom 6,42 1,10 -0,31 Türk Traktör 61,95 -5,92 -12,11 Türker Proje Gayrimenkul 37,24 0,22 -0,85 Ufuk Yatırım 2,10 -2,33 -31,60 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 0,60 -1,75 Ulusoy Elektrik 17,44 0,52 -6,54 Ulusoy Un Sanayi 2,48 0,00 -10,79 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,05 -0,97 -16,33 Utopya Turizm 3,78 1,34 -15,81 Uzertaş Boya 1,01 -11,40 Ülker Bisküvi 20,86 -2,07 6,05 Ünye Çimento 4,76 -0,21 14,42 Vakıf Fin. Kir. 2,16 4,35 3,85 Vakıf GMYO 2,44 1,24 -6,15 Vakıf Yat. Ort. 1,37 -0,72 -3,52 Vakıflar Bankası 6,18 -1,44 -8,71 Vakko Tekstil 4,34 2,69 47,37 Vanet Gıda 2,73 -5,54 -14,69 Verusa Holding 25,74 1,90 12,30 Verusaturk Girisim 2,35 -0,84 -0,42 Vestel 10,00 0,70 32,10 Vestel Beyaz Eşya 11,23 3,50 17,35 Viking Kağıt 1,35 0,00 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,96 0,51 -15,52 Yapı ve Kredi Bank. 4,13 -0,48 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 0,00 -8,84 Yataş 27,76 -2,94 -1,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -1,38 36,22 Yeni Gimat GMYO 12,02 0,17 -3,86 Yeşil GMYO 0,59 -1,67 -6,35 Yeşil Yapı 0,61 0,00 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 17,16 -3,97 7,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 -1,25 33,01 Yonga Mobilya 1.605,00 3,78 571,83 Yünsa 6,79 -2,72 50,89 Zorlu Enerji 1,75 0,00 10,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)