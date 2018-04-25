Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00
-6,43
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.264,00 -1,13 1,09
İş Bankası (C) 6,16 -3,45 -7,78
İş Bankası (Kur.) 6.701,00 2,93 -13,38
İş Fin.Kir. 4,98 19,71 234,23
İş Girişim 1,89 -0,53 8,62
İş GMYO 1,23 -1,60 -4,20
İş Y. Men. Değ. 2,11 0,96 -1,05
İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46
İşbir Holding 219,90 -6,03 18,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -15,00
İttifak Holding 3,00 -0,99 28,76
İz Hayvancılık Tarım 2,44 3,39 28,42
İzmir Demir Çelik 2,56 -3,40 -20,99
İzmir Fırça 6,90 0,00 -25,41
İzocam 24,82 -2,21 -6,13
Jantsa Jant Sanayi 28,06 -1,96 -8,74
Kapital Yat. Holding 2,87 -0,35 131,45
Kaplamin 4,05 -3,34 3,32
Kardemir (A) 3,62 -4,23 22,71
Kardemir (B) 3,61 -4,50 23,21
Kardemir (D) 4,26 -2,52 32,71
Karel Elektronik 7,30 4,14 25,65
Karsan Otomotiv 2,01 -1,95 28,85
Karsu Tekstil 1,41 -0,70 -28,79
Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 -1,64 21,21
Kartonsan 260,90 -1,92 -6,24
Katmerciler Ekipman 9,88 -2,56 -17,39
Kent Gıda 130,80 -1,95 -4,18
Kerevitaş Gıda 80,00 -4,42 -32,38
Kervansaray Yat. Holding 0,51 -3,77 45,71
Kiler GMYO 3,06 -3,47 -16,39
Kipa Ticaret 2,39 -19,80 -7,36
Klimasan Klima 6,99 -1,96 19,49
Koç Holding 13,88 -4,34 -23,27
Konfrut Gıda 18,08 1,29 26,43
Konya Çimento 226,90 -2,20 -11,02
Kordsa Teknik Tekstil 6,97 -2,65 -5,07
Koza Altın 46,62 -4,31 22,04
Koza Madencilik 6,04 -0,66 -6,21
Körfez GMYO 1,50 0,00 -9,64
Kristal Kola 1,79 2,87 -0,56
Kron Telekomünikasyon 13,63 -3,40 -26,32
Kuştur Kuşadası Turizm 11,50 2,50 20,93
Kuyumcukent Gayrimenkul 5,00 -1,57 20,48
Kütahya Porselen 5,70 -1,21 -20,50
Lider Faktoring 4,39 0,23 -0,45
Link Bilgisayar 11,11 -1,51 -22,09
Logo Yazılım 47,54 -0,75 -19,08
Lokman Hekim Sağlık 6,60 1,23 7,14
Lüks Kadife 4,49 -1,97 -4,67
Makina Takım 1,59 -2,45 -20,50
Mardin Çimento 4,49 -1,54 4,66
Marka Yatırım Holding 1,32 0,00 -21,89
Marmaris Altınyunus 16,07 -2,19 -15,42
Marshall 55,00 0,36 6,18
Martı GMYO 1,00 -0,99 -52,83
Martı Otel 0,88 -2,22 -4,35
Mavi Giyim 47,60 -2,86 -17,93
Mazhar Zorlu Holding 6,40 -20,00 60,40
MCT Danışmanlık 10,50 1,94 75,00
Mega Polietilen 1,39 -2,11 21,93
Menderes Tekstil 1,11 -4,31 33,73
Merit Turizm 6,90 -1,43 17,15
Merko Gıda 1,18 -0,84 -11,28
Metal Gayrimenkul 1,31 -2,96 0,77
Metemtur Otelcilik 1,40 -2,10 -5,41
Metro Holding 0,95 -3,06 -4,04
Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 -2,30 -22,91
Migros Ticaret 23,10 -0,26 -16,18
Milpa 1,60 -4,19 -25,93
Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83
Mistral GMYO 5,79 -1,19 -21,65
MLP Sağlık 16,50 -5,06
MMC San. ve Tic. Yat. 1,46 -2,67 5,04
Mondi Tire Kutsan 1,55 -2,52 -14,36
Net Holding 2,03 -2,87 -8,14
Netaş Telekom. 11,90 -3,02 -24,87
Niğbaş Niğde Beton 1,84 -20,00 95,74
Nuh Çimento 10,22 -0,68 2,51
Nurol GMYO 4,64 -0,43 -2,32
Odaş Elektrik 6,19 -2,52 3,17
Olmuksan-IP 4,51 -2,38 -1,40
Orge Enerji Elektrik 8,77 -2,01 -13,25
Orma Orman Mahsulleri 1,14 -2,56 0,88
Osmanlı Menkul 2,64 -0,38 -15,92
Ostim Endüstriyel Yat 1,45 0,00 -11,04
Otokar 85,50 -6,56 -29,17
Oyak Yat. Ort. 1,04 -2,80 2,97
Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 0,58 1,18
Özak GMYO 2,62 -1,50 11,97
Özbal Çelik Boru 1,44 -1,37 -12,73
Özderici GMYO 11,99 -1,72 668,59
Özerden Plastik 3,42 0,59 14,77
Panora GMYO 4,68 -1,47 3,83
Park Elek.Madencilik 3,69 -3,66 -11,51
Parsan 16,70 -2,05 42,74
Pegasus 29,70 -1,59 -12,13
Peker GMYO 8,11 1,25
Penguen Gıda 1,83 -2,14 -17,94
Pera GMYO 0,91 -7,14 3,41
Pergamon Dış Ticaret 7,27 0,97 89,82
Petkim 7,33 -3,17 -5,66
Petrokent Turizm 53,00 0,00 11,63
Pınar Et ve Un 9,32 0,22 1,25
Pınar Su 1,70 -1,73 -5,56
Pınar Süt 12,00 0,84 -0,95
Plastikkart 2,64 -1,49 -8,65
Polisan Holding 6,14 0,00 -29,59
Politeknik Metal 38,52 -3,70 15,68
Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 6,17
QNB Finans Fin. Kir. 4,25 -0,23 8,97
QNB Finansbank 5,47 -2,32 -0,55
Ral Yatırım Holding 1,30 2,36 -20,25
Ray Sigorta 1,31 -2,24 -27,62
Reysaş GMYO 1,37 2,24 7,87
Reysaş Lojistik 0,99 -3,88 -22,66
Rhea Girişim 0,89 -2,20 -20,54
Rodrigo Tekstil 1,33 -0,75 -55,52
Royal Halı 0,84 0,00 -7,69
RTA Laboratuvarları 2,11 -1,86 -23,55
Sabancı Holding 10,04 -1,86 -7,05
Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -1,58
Salix Yatırım Holding 4,32 8,00 -44,62
Sanel Mühendislik 1,58 -1,25 -7,60
Sanifoam Sünger 1,68 0,60 0,00
Sanko Pazarlama 3,81 0,26 12,39
Saray Matbaacılık 1,46 19,67 36,45
Sarkuysan 3,49 -0,29 5,76
Sasa Polyester 13,27 -5,95 15,49
Say Reklamcılık 1,44 -2,04 -13,77
Sekuro Plastik 13,80 0,36 60,47
Selçuk Ecza Deposu 3,49 -1,97 -0,35
Selçuk Gıda 0,50 -7,41 78,57
Senkron Güvenlik 1,35 -2,17 -27,42
Serve Kırtasiye 0,55 5,77 -11,29
Servet GMYO 3,45 0,88 13,49
Seyitler Kimya 8,48 -0,24 -5,57
Silverline Endüstri 2,38 -1,65 8,68
Sinpaş GMYO 0,70 1,45 -9,09
Soda Sanayii 5,13 -2,84 1,79
Sodaş Sodyum Sanayii 4,02 -1,95 17,94
Söktaş 1,65 -1,20 -0,60
Sönmez Filament 3,98 -1,49 -4,10
Sönmez Pamuklu 4,14 -1,66 4,55
Sumaş Suni Tahta 4,62 1,54
Şeker Fin. Kir. 2,39 -3,63 -7,00
Şekerbank 1,53 -3,77 -16,39
Şişe Cam 4,83 -1,63 2,77
T. Halk Bankası 8,68 -2,25 -19,48
T. Kalkınma Bank. 5,08 -0,78 -8,30
T.S.K.B. 1,42 -2,07 1,16
T.Tuborg 12,11 1,34 19,90
Taç Tarım Ürünleri 2,35 -1,67 -3,29
Tat Gıda 5,37 -2,72 4,57
TAV Havalimanları 24,22 -1,22 12,86
Taze Kuru Gıda 7,61 -3,67 -6,63
Tek-Art Turizm 0,84 -10,64 11,61
Tekfen Holding 17,54 -0,06 7,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,39 -0,68 -14,76
Temapol Polimer Plastik 3,75 -2,85 -21,38
TGS Dış Ticaret 5,24 0,96 44,35
Tofaş Oto. Fab. 25,08 -3,98 -19,48
Torunlar GMYO 2,82 1,44 -15,32
Trabzon Liman 13,50 -2,03
Trabzonspor Sportif 1,65 -2,94 -25,00
Trakya Cam 4,91 -1,01 6,28
Trend GMYO 1,46 1,39
TSKB GMYO 0,73 0,00 0,00
Tuğçelik 3,31 -1,78 4,09
Tukaş 1,79 -3,24 -19,73
Turcas Petrol 2,13 -3,18 -10,50
Turkcell 14,18 -1,05 -8,40
Tümosan Motor ve Traktör 6,11 -8,53 -19,50
Tüpraş 104,40 -1,69 -3,20
Türk Hava Yolları 17,25 -1,54 9,94
Türk Prysmian Kablo 2,07 -2,36 -17,31
Türk Telekom 6,35 -0,47 -1,40
Türk Traktör 65,85 -4,84 -6,58
Türker Proje Gayrimenkul 37,16 -1,06 -1,06
Ufuk Yatırım 2,15 -2,27 -29,97
Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 -1,18 -2,34
Ulusoy Elektrik 17,35 -0,57 -7,02
Ulusoy Un Sanayi 2,48 -3,88 -10,79
Umpaş Holding 0,59 1,72 -6,35
Uşak Seramik 2,07 -3,27 -15,51
Utopya Turizm 3,73 -5,09 -16,93
Uzertaş Boya 1,01 -11,40
Ülker Bisküvi 21,30 -1,66 8,29
Ünye Çimento 4,77 -0,42 14,66
Vakıf Fin. Kir. 2,07 -2,82 -0,48
Vakıf GMYO 2,41 -2,03 -7,31
Vakıf Yat. Ort. 1,38 -1,43 -2,82
Vakıflar Bankası 6,27 -2,64 -7,39
Vakko Tekstil 4,42 -4,12 43,51
Vanet Gıda 2,89 0,35 -9,69
Verusa Holding 25,26 0,80 10,21
Verusaturk Girisim 2,37 -1,66 0,42
Vestel 9,93 -2,65 31,18
Vestel Beyaz Eşya 10,85 -1,27 13,38
Viking Kağıt 1,35 -2,17 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 -2,99 -15,95
Yapı ve Kredi Bank. 4,15 -2,58 -4,38
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 0,00 -8,84
Yataş 28,60 -0,69 1,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,45 -3,33 38,12
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,74 -4,02
Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -4,76
Yeşil Yapı 0,61 -3,17 -40,20
Yeşil Yatırım Holding 17,87 -4,95 11,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.451,40 -1,94 34,69
Yonga Mobilya 1.546,60 1,76 547,38
Yünsa 6,98 -2,38 55,11
Zorlu Enerji 1,75 -3,85 10,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et