Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00
-6,43
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.264,00
|-1,13
|1,09
|İş Bankası (C)
|6,16
|-3,45
|-7,78
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,00
|2,93
|-13,38
|İş Fin.Kir.
|4,98
|19,71
|234,23
|İş Girişim
|1,89
|-0,53
|8,62
|İş GMYO
|1,23
|-1,60
|-4,20
|İş Y. Men. Değ.
|2,11
|0,96
|-1,05
|İş Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|6,46
|İşbir Holding
|219,90
|-6,03
|18,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,00
|-15,00
|İttifak Holding
|3,00
|-0,99
|28,76
|İz Hayvancılık Tarım
|2,44
|3,39
|28,42
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|-3,40
|-20,99
|İzmir Fırça
|6,90
|0,00
|-25,41
|İzocam
|24,82
|-2,21
|-6,13
|Jantsa Jant Sanayi
|28,06
|-1,96
|-8,74
|Kapital Yat. Holding
|2,87
|-0,35
|131,45
|Kaplamin
|4,05
|-3,34
|3,32
|Kardemir (A)
|3,62
|-4,23
|22,71
|Kardemir (B)
|3,61
|-4,50
|23,21
|Kardemir (D)
|4,26
|-2,52
|32,71
|Karel Elektronik
|7,30
|4,14
|25,65
|Karsan Otomotiv
|2,01
|-1,95
|28,85
|Karsu Tekstil
|1,41
|-0,70
|-28,79
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,00
|-1,64
|21,21
|Kartonsan
|260,90
|-1,92
|-6,24
|Katmerciler Ekipman
|9,88
|-2,56
|-17,39
|Kent Gıda
|130,80
|-1,95
|-4,18
|Kerevitaş Gıda
|80,00
|-4,42
|-32,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-3,77
|45,71
|Kiler GMYO
|3,06
|-3,47
|-16,39
|Kipa Ticaret
|2,39
|-19,80
|-7,36
|Klimasan Klima
|6,99
|-1,96
|19,49
|Koç Holding
|13,88
|-4,34
|-23,27
|Konfrut Gıda
|18,08
|1,29
|26,43
|Konya Çimento
|226,90
|-2,20
|-11,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,97
|-2,65
|-5,07
|Koza Altın
|46,62
|-4,31
|22,04
|Koza Madencilik
|6,04
|-0,66
|-6,21
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|-9,64
|Kristal Kola
|1,79
|2,87
|-0,56
|Kron Telekomünikasyon
|13,63
|-3,40
|-26,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,50
|2,50
|20,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|5,00
|-1,57
|20,48
|Kütahya Porselen
|5,70
|-1,21
|-20,50
|Lider Faktoring
|4,39
|0,23
|-0,45
|Link Bilgisayar
|11,11
|-1,51
|-22,09
|Logo Yazılım
|47,54
|-0,75
|-19,08
|Lokman Hekim Sağlık
|6,60
|1,23
|7,14
|Lüks Kadife
|4,49
|-1,97
|-4,67
|Makina Takım
|1,59
|-2,45
|-20,50
|Mardin Çimento
|4,49
|-1,54
|4,66
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|0,00
|-21,89
|Marmaris Altınyunus
|16,07
|-2,19
|-15,42
|Marshall
|55,00
|0,36
|6,18
|Martı GMYO
|1,00
|-0,99
|-52,83
|Martı Otel
|0,88
|-2,22
|-4,35
|Mavi Giyim
|47,60
|-2,86
|-17,93
|Mazhar Zorlu Holding
|6,40
|-20,00
|60,40
|MCT Danışmanlık
|10,50
|1,94
|75,00
|Mega Polietilen
|1,39
|-2,11
|21,93
|Menderes Tekstil
|1,11
|-4,31
|33,73
|Merit Turizm
|6,90
|-1,43
|17,15
|Merko Gıda
|1,18
|-0,84
|-11,28
|Metal Gayrimenkul
|1,31
|-2,96
|0,77
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|-2,10
|-5,41
|Metro Holding
|0,95
|-3,06
|-4,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,12
|-2,30
|-22,91
|Migros Ticaret
|23,10
|-0,26
|-16,18
|Milpa
|1,60
|-4,19
|-25,93
|Mish Dekorasyon
|0,19
|0,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,79
|-1,19
|-21,65
|MLP Sağlık
|16,50
|-5,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,46
|-2,67
|5,04
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|-2,52
|-14,36
|Net Holding
|2,03
|-2,87
|-8,14
|Netaş Telekom.
|11,90
|-3,02
|-24,87
|Niğbaş Niğde Beton
|1,84
|-20,00
|95,74
|Nuh Çimento
|10,22
|-0,68
|2,51
|Nurol GMYO
|4,64
|-0,43
|-2,32
|Odaş Elektrik
|6,19
|-2,52
|3,17
|Olmuksan-IP
|4,51
|-2,38
|-1,40
|Orge Enerji Elektrik
|8,77
|-2,01
|-13,25
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-2,56
|0,88
|Osmanlı Menkul
|2,64
|-0,38
|-15,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|0,00
|-11,04
|Otokar
|85,50
|-6,56
|-29,17
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|-2,80
|2,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,72
|0,58
|1,18
|Özak GMYO
|2,62
|-1,50
|11,97
|Özbal Çelik Boru
|1,44
|-1,37
|-12,73
|Özderici GMYO
|11,99
|-1,72
|668,59
|Özerden Plastik
|3,42
|0,59
|14,77
|Panora GMYO
|4,68
|-1,47
|3,83
|Park Elek.Madencilik
|3,69
|-3,66
|-11,51
|Parsan
|16,70
|-2,05
|42,74
|Pegasus
|29,70
|-1,59
|-12,13
|Peker GMYO
|8,11
|1,25
|Penguen Gıda
|1,83
|-2,14
|-17,94
|Pera GMYO
|0,91
|-7,14
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|7,27
|0,97
|89,82
|Petkim
|7,33
|-3,17
|-5,66
|Petrokent Turizm
|53,00
|0,00
|11,63
|Pınar Et ve Un
|9,32
|0,22
|1,25
|Pınar Su
|1,70
|-1,73
|-5,56
|Pınar Süt
|12,00
|0,84
|-0,95
|Plastikkart
|2,64
|-1,49
|-8,65
|Polisan Holding
|6,14
|0,00
|-29,59
|Politeknik Metal
|38,52
|-3,70
|15,68
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|1,18
|6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,25
|-0,23
|8,97
|QNB Finansbank
|5,47
|-2,32
|-0,55
|Ral Yatırım Holding
|1,30
|2,36
|-20,25
|Ray Sigorta
|1,31
|-2,24
|-27,62
|Reysaş GMYO
|1,37
|2,24
|7,87
|Reysaş Lojistik
|0,99
|-3,88
|-22,66
|Rhea Girişim
|0,89
|-2,20
|-20,54
|Rodrigo Tekstil
|1,33
|-0,75
|-55,52
|Royal Halı
|0,84
|0,00
|-7,69
|RTA Laboratuvarları
|2,11
|-1,86
|-23,55
|Sabancı Holding
|10,04
|-1,86
|-7,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,87
|-1,58
|Salix Yatırım Holding
|4,32
|8,00
|-44,62
|Sanel Mühendislik
|1,58
|-1,25
|-7,60
|Sanifoam Sünger
|1,68
|0,60
|0,00
|Sanko Pazarlama
|3,81
|0,26
|12,39
|Saray Matbaacılık
|1,46
|19,67
|36,45
|Sarkuysan
|3,49
|-0,29
|5,76
|Sasa Polyester
|13,27
|-5,95
|15,49
|Say Reklamcılık
|1,44
|-2,04
|-13,77
|Sekuro Plastik
|13,80
|0,36
|60,47
|Selçuk Ecza Deposu
|3,49
|-1,97
|-0,35
|Selçuk Gıda
|0,50
|-7,41
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,35
|-2,17
|-27,42
|Serve Kırtasiye
|0,55
|5,77
|-11,29
|Servet GMYO
|3,45
|0,88
|13,49
|Seyitler Kimya
|8,48
|-0,24
|-5,57
|Silverline Endüstri
|2,38
|-1,65
|8,68
|Sinpaş GMYO
|0,70
|1,45
|-9,09
|Soda Sanayii
|5,13
|-2,84
|1,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,02
|-1,95
|17,94
|Söktaş
|1,65
|-1,20
|-0,60
|Sönmez Filament
|3,98
|-1,49
|-4,10
|Sönmez Pamuklu
|4,14
|-1,66
|4,55
|Sumaş Suni Tahta
|4,62
|1,54
|Şeker Fin. Kir.
|2,39
|-3,63
|-7,00
|Şekerbank
|1,53
|-3,77
|-16,39
|Şişe Cam
|4,83
|-1,63
|2,77
|T. Halk Bankası
|8,68
|-2,25
|-19,48
|T. Kalkınma Bank.
|5,08
|-0,78
|-8,30
|T.S.K.B.
|1,42
|-2,07
|1,16
|T.Tuborg
|12,11
|1,34
|19,90
|Taç Tarım Ürünleri
|2,35
|-1,67
|-3,29
|Tat Gıda
|5,37
|-2,72
|4,57
|TAV Havalimanları
|24,22
|-1,22
|12,86
|Taze Kuru Gıda
|7,61
|-3,67
|-6,63
|Tek-Art Turizm
|0,84
|-10,64
|11,61
|Tekfen Holding
|17,54
|-0,06
|7,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,39
|-0,68
|-14,76
|Temapol Polimer Plastik
|3,75
|-2,85
|-21,38
|TGS Dış Ticaret
|5,24
|0,96
|44,35
|Tofaş Oto. Fab.
|25,08
|-3,98
|-19,48
|Torunlar GMYO
|2,82
|1,44
|-15,32
|Trabzon Liman
|13,50
|-2,03
|Trabzonspor Sportif
|1,65
|-2,94
|-25,00
|Trakya Cam
|4,91
|-1,01
|6,28
|Trend GMYO
|1,46
|1,39
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|0,00
|Tuğçelik
|3,31
|-1,78
|4,09
|Tukaş
|1,79
|-3,24
|-19,73
|Turcas Petrol
|2,13
|-3,18
|-10,50
|Turkcell
|14,18
|-1,05
|-8,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,11
|-8,53
|-19,50
|Tüpraş
|104,40
|-1,69
|-3,20
|Türk Hava Yolları
|17,25
|-1,54
|9,94
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|-2,36
|-17,31
|Türk Telekom
|6,35
|-0,47
|-1,40
|Türk Traktör
|65,85
|-4,84
|-6,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,16
|-1,06
|-1,06
|Ufuk Yatırım
|2,15
|-2,27
|-29,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|-1,18
|-2,34
|Ulusoy Elektrik
|17,35
|-0,57
|-7,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,48
|-3,88
|-10,79
|Umpaş Holding
|0,59
|1,72
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,07
|-3,27
|-15,51
|Utopya Turizm
|3,73
|-5,09
|-16,93
|Uzertaş Boya
|1,01
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|21,30
|-1,66
|8,29
|Ünye Çimento
|4,77
|-0,42
|14,66
|Vakıf Fin. Kir.
|2,07
|-2,82
|-0,48
|Vakıf GMYO
|2,41
|-2,03
|-7,31
|Vakıf Yat. Ort.
|1,38
|-1,43
|-2,82
|Vakıflar Bankası
|6,27
|-2,64
|-7,39
|Vakko Tekstil
|4,42
|-4,12
|43,51
|Vanet Gıda
|2,89
|0,35
|-9,69
|Verusa Holding
|25,26
|0,80
|10,21
|Verusaturk Girisim
|2,37
|-1,66
|0,42
|Vestel
|9,93
|-2,65
|31,18
|Vestel Beyaz Eşya
|10,85
|-1,27
|13,38
|Viking Kağıt
|1,35
|-2,17
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,95
|-2,99
|-15,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,15
|-2,58
|-4,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,27
|0,00
|-8,84
|Yataş
|28,60
|-0,69
|1,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,45
|-3,33
|38,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|-0,74
|-4,02
|Yeşil GMYO
|0,60
|-3,23
|-4,76
|Yeşil Yapı
|0,61
|-3,17
|-40,20
|Yeşil Yatırım Holding
|17,87
|-4,95
|11,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.451,40
|-1,94
|34,69
|Yonga Mobilya
|1.546,60
|1,76
|547,38
|Yünsa
|6,98
|-2,38
|55,11
|Zorlu Enerji
|1,75
|-3,85
|10,76
(Son)