Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.278,40 -3,52 2,24 İş Bankası (C) 6,38 -0,62 -4,49 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 4,16 2,46 179,19 İş Girişim 1,90 0,00 9,20 İş GMYO 1,25 0,00 -2,64 İş Y. Men. Değ. 2,09 -1,42 -1,99 İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 234,00 -2,50 26,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 -15,00 İttifak Holding 3,03 7,07 30,04 İz Hayvancılık Tarım 2,36 -0,42 24,21 İzmir Demir Çelik 2,65 -2,57 -18,21 İzmir Fırça 6,90 -0,58 -25,41 İzocam 25,38 -1,70 -4,01 Jantsa Jant Sanayi 30,12 0,67 -6,92 Kapital Yat. Holding 2,88 20,00 132,26 Kaplamin 4,19 5,28 6,89 Kardemir (A) 3,78 0,80 28,14 Kardemir (B) 3,78 1,07 29,01 Kardemir (D) 4,37 0,69 36,14 Karel Elektronik 7,01 -0,57 20,65 Karsan Otomotiv 2,05 0,99 31,41 Karsu Tekstil 1,42 -1,39 -28,28 Karsusan Su Ürünleri San. 6,10 4,27 23,23 Kartonsan 266,00 -0,19 -4,40 Katmerciler Ekipman 10,14 -1,07 -15,22 Kent Gıda 133,40 -0,67 -2,27 Kerevitaş Gıda 83,70 -3,96 -29,25 Kervansaray Yat. Holding 0,53 0,00 51,43 Kiler GMYO 3,17 -1,86 -13,39 Kipa Ticaret 2,98 -8,02 15,50 Klimasan Klima 7,13 -1,52 21,88 Koç Holding 14,51 -2,09 -19,79 Konfrut Gıda 17,85 -1,22 24,83 Konya Çimento 232,00 -0,85 -9,02 Kordsa Teknik Tekstil 7,16 -1,65 -2,48 Koza Altın 48,72 -0,16 27,54 Koza Madencilik 6,08 -1,94 -5,59 Körfez GMYO 1,50 0,00 -9,64 Kristal Kola 1,74 0,00 -3,33 Kron Telekomünikasyon 14,11 -0,42 -23,73 Kuştur Kuşadası Turizm 11,22 0,99 17,99 Kuyumcukent Gayrimenkul 5,08 3,25 22,41 Kütahya Porselen 5,77 -1,03 -19,53 Lider Faktoring 4,38 -1,57 -0,68 Link Bilgisayar 11,28 -0,79 -20,90 Logo Yazılım 47,90 -0,58 -18,47 Lokman Hekim Sağlık 6,52 -2,10 5,84 Lüks Kadife 4,58 1,33 -2,76 Makina Takım 1,63 -1,21 -18,50 Mardin Çimento 4,56 0,22 6,29 Marka Yatırım Holding 1,32 6,45 -21,89 Marmaris Altınyunus 16,43 0,37 -13,53 Marshall 54,80 1,01 5,79 Martı GMYO 1,01 -1,94 -52,36 Martı Otel 0,90 0,00 -2,17 Mavi Giyim 49,00 -1,96 -15,52 Mazhar Zorlu Holding 8,00 -14,98 100,50 MCT Danışmanlık 10,30 -0,96 71,67 Mega Polietilen 1,42 0,71 24,56 Menderes Tekstil 1,16 2,65 39,76 Merit Turizm 7,00 18,85 Merko Gıda 1,19 -0,83 -10,53 Metal Gayrimenkul 1,35 -7,53 3,85 Metemtur Otelcilik 1,43 -0,69 -3,38 Metro Holding 0,98 0,00 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 -1,36 -21,09 Migros Ticaret 23,16 -2,53 -15,97 Milpa 1,67 -0,60 -22,69 Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83 Mistral GMYO 5,86 -1,18 -20,70 MLP Sağlık 17,38 -1,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 -2,60 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,59 -1,24 -12,15 Net Holding 2,09 0,00 -5,43 Netaş Telekom. 12,27 -1,68 -22,54 Niğbaş Niğde Beton 2,30 15,00 144,68 Nuh Çimento 10,29 -0,68 3,21 Nurol GMYO 4,66 1,08 -1,89 Odaş Elektrik 6,35 -2,01 5,83 Olmuksan-IP 4,62 -0,43 1,01 Orge Enerji Elektrik 8,95 -1,10 -11,47 Orma Orman Mahsulleri 1,17 0,86 3,54 Osmanlı Menkul 2,65 -1,49 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,45 0,69 -11,04 Otokar 91,50 -6,54 -24,20 Oyak Yat. Ort. 1,07 -0,93 5,94 Oylum Sınai Yatırımlar 1,71 -1,72 0,59 Özak GMYO 2,66 4,31 13,68 Özbal Çelik Boru 1,46 -1,35 -11,52 Özderici GMYO 12,20 -2,01 682,05 Özerden Plastik 3,40 -9,57 14,09 Panora GMYO 4,75 1,06 5,39 Park Elek.Madencilik 3,83 -2,54 -8,15 Parsan 17,05 -3,78 45,73 Pegasus 30,18 -3,64 -10,71 Peker GMYO 8,01 -2,32 Penguen Gıda 1,87 -1,58 -16,14 Pera GMYO 0,98 4,26 11,36 Pergamon Dış Ticaret 7,20 1,98 87,99 Petkim 7,57 -0,92 -2,57 Petrokent Turizm 53,00 -1,85 11,63 Pınar Et ve Un 9,30 -0,96 1,03 Pınar Su 1,73 -0,57 -3,89 Pınar Süt 11,90 -0,34 -1,78 Plastikkart 2,68 -0,74 -7,27 Polisan Holding 6,14 2,16 -29,59 Politeknik Metal 40,00 -0,89 20,12 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -0,58 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 4,26 -0,70 9,23 QNB Finansbank 5,60 -0,36 1,82 Ral Yatırım Holding 1,27 0,79 -22,09 Ray Sigorta 1,34 -1,47 -25,97 Reysaş GMYO 1,34 -2,19 5,51 Reysaş Lojistik 1,03 -1,90 -19,53 Rhea Girişim 0,91 0,00 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,34 0,00 -55,18 Royal Halı 0,84 -2,33 -7,69 RTA Laboratuvarları 2,15 1,42 -22,10 Sabancı Holding 10,23 0,79 -5,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -0,52 Salix Yatırım Holding 4,00 -3,15 -48,72 Sanel Mühendislik 1,60 -1,23 -6,43 Sanifoam Sünger 1,67 -3,47 -0,60 Sanko Pazarlama 3,80 0,26 12,09 Saray Matbaacılık 1,22 0,00 14,02 Sarkuysan 3,50 -1,69 6,06 Sasa Polyester 14,11 -1,33 22,80 Say Reklamcılık 1,47 0,00 -11,98 Sekuro Plastik 13,75 0,44 59,88 Selçuk Ecza Deposu 3,56 -2,73 1,65 Selçuk Gıda 0,54 5,88 92,86 Senkron Güvenlik 1,38 -1,43 -25,81 Serve Kırtasiye 0,52 -5,45 -16,13 Servet GMYO 3,42 0,00 12,50 Seyitler Kimya 8,50 -2,30 -5,35 Silverline Endüstri 2,42 5,22 10,50 Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 5,28 -0,75 4,76 Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 -0,97 20,28 Söktaş 1,67 -0,60 0,60 Sönmez Filament 4,04 -0,98 -2,65 Sönmez Pamuklu 4,21 -1,86 6,31 Sumaş Suni Tahta 4,55 3,41 Şeker Fin. Kir. 2,48 0,81 -3,50 Şekerbank 1,59 -0,63 -13,11 Şişe Cam 4,91 0,41 4,47 T. Halk Bankası 8,88 -3,48 -17,63 T. Kalkınma Bank. 5,12 -1,54 -7,58 T.S.K.B. 1,45 0,00 3,29 T.Tuborg 11,95 -0,83 18,32 Taç Tarım Ürünleri 2,39 0,00 -1,65 Tat Gıda 5,52 0,55 7,49 TAV Havalimanları 24,52 -5,69 14,26 Taze Kuru Gıda 7,90 0,00 -3,07 Tek-Art Turizm 0,94 0,00 24,90 Tekfen Holding 17,55 3,17 7,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 0,91 -14,17 Temapol Polimer Plastik 3,86 0,00 -19,08 TGS Dış Ticaret 5,19 -0,76 42,98 Tofaş Oto. Fab. 26,12 -1,58 -16,14 Torunlar GMYO 2,78 -0,71 -16,52 Trabzon Liman 13,78 -0,14 Trabzonspor Sportif 1,70 -2,86 -22,73 Trakya Cam 4,96 0,00 7,36 Trend GMYO 1,44 0,00 TSKB GMYO 0,73 -1,35 0,00 Tuğçelik 3,37 0,30 5,97 Tukaş 1,85 -1,07 -17,04 Turcas Petrol 2,20 -0,45 -7,56 Turkcell 14,33 -0,21 -7,43 Tümosan Motor ve Traktör 6,68 -4,84 -11,99 Tüpraş 106,20 -0,75 -1,53 Türk Hava Yolları 17,52 -4,00 11,66 Türk Prysmian Kablo 2,12 0,00 -15,31 Türk Telekom 6,38 0,31 -0,93 Türk Traktör 69,20 -1,98 -1,83 Türker Proje Gayrimenkul 37,56 -0,11 0,00 Ufuk Yatırım 2,20 -2,22 -28,34 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 -0,59 -1,17 Ulusoy Elektrik 17,45 0,58 -6,48 Ulusoy Un Sanayi 2,58 0,39 -7,19 Umpaş Holding 0,58 -1,69 -7,94 Uşak Seramik 2,14 -1,38 -12,65 Utopya Turizm 3,93 -1,01 -12,47 Uzertaş Boya 1,01 -11,40 Ülker Bisküvi 21,66 1,69 10,12 Ünye Çimento 4,79 0,21 15,14 Vakıf Fin. Kir. 2,13 -0,93 2,40 Vakıf GMYO 2,46 -1,20 -5,38 Vakıf Yat. Ort. 1,40 -0,71 -1,41 Vakıflar Bankası 6,44 1,74 -4,87 Vakko Tekstil 4,61 -0,86 49,68 Vanet Gıda 2,88 11,63 -10,00 Verusa Holding 25,06 0,64 9,34 Verusaturk Girisim 2,41 2,55 2,12 Vestel 10,20 -1,16 34,74 Vestel Beyaz Eşya 10,99 0,55 14,84 Viking Kağıt 1,38 -0,72 15,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 -0,50 -13,36 Yapı ve Kredi Bank. 4,26 -0,47 -1,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 -0,44 -8,84 Yataş 28,80 -2,11 1,77 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,50 -0,66 42,89 Yeni Gimat GMYO 12,09 0,50 -3,30 Yeşil GMYO 0,62 1,64 -1,59 Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -38,24 Yeşil Yatırım Holding 18,80 -0,53 17,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,00 0,00 37,36 Yonga Mobilya 1.519,80 -5,01 536,17 Yünsa 7,15 2,14 58,89 Zorlu Enerji 1,82 -1,09 15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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