Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00
-6,43
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.278,40
|-3,52
|2,24
|İş Bankası (C)
|6,38
|-0,62
|-4,49
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|4,16
|2,46
|179,19
|İş Girişim
|1,90
|0,00
|9,20
|İş GMYO
|1,25
|0,00
|-2,64
|İş Y. Men. Değ.
|2,09
|-1,42
|-1,99
|İş Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|6,46
|İşbir Holding
|234,00
|-2,50
|26,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|-2,86
|-15,00
|İttifak Holding
|3,03
|7,07
|30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|2,36
|-0,42
|24,21
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-2,57
|-18,21
|İzmir Fırça
|6,90
|-0,58
|-25,41
|İzocam
|25,38
|-1,70
|-4,01
|Jantsa Jant Sanayi
|30,12
|0,67
|-6,92
|Kapital Yat. Holding
|2,88
|20,00
|132,26
|Kaplamin
|4,19
|5,28
|6,89
|Kardemir (A)
|3,78
|0,80
|28,14
|Kardemir (B)
|3,78
|1,07
|29,01
|Kardemir (D)
|4,37
|0,69
|36,14
|Karel Elektronik
|7,01
|-0,57
|20,65
|Karsan Otomotiv
|2,05
|0,99
|31,41
|Karsu Tekstil
|1,42
|-1,39
|-28,28
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,10
|4,27
|23,23
|Kartonsan
|266,00
|-0,19
|-4,40
|Katmerciler Ekipman
|10,14
|-1,07
|-15,22
|Kent Gıda
|133,40
|-0,67
|-2,27
|Kerevitaş Gıda
|83,70
|-3,96
|-29,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|0,00
|51,43
|Kiler GMYO
|3,17
|-1,86
|-13,39
|Kipa Ticaret
|2,98
|-8,02
|15,50
|Klimasan Klima
|7,13
|-1,52
|21,88
|Koç Holding
|14,51
|-2,09
|-19,79
|Konfrut Gıda
|17,85
|-1,22
|24,83
|Konya Çimento
|232,00
|-0,85
|-9,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,16
|-1,65
|-2,48
|Koza Altın
|48,72
|-0,16
|27,54
|Koza Madencilik
|6,08
|-1,94
|-5,59
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|-9,64
|Kristal Kola
|1,74
|0,00
|-3,33
|Kron Telekomünikasyon
|14,11
|-0,42
|-23,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,22
|0,99
|17,99
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|5,08
|3,25
|22,41
|Kütahya Porselen
|5,77
|-1,03
|-19,53
|Lider Faktoring
|4,38
|-1,57
|-0,68
|Link Bilgisayar
|11,28
|-0,79
|-20,90
|Logo Yazılım
|47,90
|-0,58
|-18,47
|Lokman Hekim Sağlık
|6,52
|-2,10
|5,84
|Lüks Kadife
|4,58
|1,33
|-2,76
|Makina Takım
|1,63
|-1,21
|-18,50
|Mardin Çimento
|4,56
|0,22
|6,29
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|6,45
|-21,89
|Marmaris Altınyunus
|16,43
|0,37
|-13,53
|Marshall
|54,80
|1,01
|5,79
|Martı GMYO
|1,01
|-1,94
|-52,36
|Martı Otel
|0,90
|0,00
|-2,17
|Mavi Giyim
|49,00
|-1,96
|-15,52
|Mazhar Zorlu Holding
|8,00
|-14,98
|100,50
|MCT Danışmanlık
|10,30
|-0,96
|71,67
|Mega Polietilen
|1,42
|0,71
|24,56
|Menderes Tekstil
|1,16
|2,65
|39,76
|Merit Turizm
|7,00
|18,85
|Merko Gıda
|1,19
|-0,83
|-10,53
|Metal Gayrimenkul
|1,35
|-7,53
|3,85
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|-0,69
|-3,38
|Metro Holding
|0,98
|0,00
|-1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,17
|-1,36
|-21,09
|Migros Ticaret
|23,16
|-2,53
|-15,97
|Milpa
|1,67
|-0,60
|-22,69
|Mish Dekorasyon
|0,19
|0,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,86
|-1,18
|-20,70
|MLP Sağlık
|17,38
|-1,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|-2,60
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-1,24
|-12,15
|Net Holding
|2,09
|0,00
|-5,43
|Netaş Telekom.
|12,27
|-1,68
|-22,54
|Niğbaş Niğde Beton
|2,30
|15,00
|144,68
|Nuh Çimento
|10,29
|-0,68
|3,21
|Nurol GMYO
|4,66
|1,08
|-1,89
|Odaş Elektrik
|6,35
|-2,01
|5,83
|Olmuksan-IP
|4,62
|-0,43
|1,01
|Orge Enerji Elektrik
|8,95
|-1,10
|-11,47
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|0,86
|3,54
|Osmanlı Menkul
|2,65
|-1,49
|-15,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|0,69
|-11,04
|Otokar
|91,50
|-6,54
|-24,20
|Oyak Yat. Ort.
|1,07
|-0,93
|5,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,71
|-1,72
|0,59
|Özak GMYO
|2,66
|4,31
|13,68
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|-1,35
|-11,52
|Özderici GMYO
|12,20
|-2,01
|682,05
|Özerden Plastik
|3,40
|-9,57
|14,09
|Panora GMYO
|4,75
|1,06
|5,39
|Park Elek.Madencilik
|3,83
|-2,54
|-8,15
|Parsan
|17,05
|-3,78
|45,73
|Pegasus
|30,18
|-3,64
|-10,71
|Peker GMYO
|8,01
|-2,32
|Penguen Gıda
|1,87
|-1,58
|-16,14
|Pera GMYO
|0,98
|4,26
|11,36
|Pergamon Dış Ticaret
|7,20
|1,98
|87,99
|Petkim
|7,57
|-0,92
|-2,57
|Petrokent Turizm
|53,00
|-1,85
|11,63
|Pınar Et ve Un
|9,30
|-0,96
|1,03
|Pınar Su
|1,73
|-0,57
|-3,89
|Pınar Süt
|11,90
|-0,34
|-1,78
|Plastikkart
|2,68
|-0,74
|-7,27
|Polisan Holding
|6,14
|2,16
|-29,59
|Politeknik Metal
|40,00
|-0,89
|20,12
|Prizma Press Matbaacılık
|1,70
|-0,58
|4,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,26
|-0,70
|9,23
|QNB Finansbank
|5,60
|-0,36
|1,82
|Ral Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|-22,09
|Ray Sigorta
|1,34
|-1,47
|-25,97
|Reysaş GMYO
|1,34
|-2,19
|5,51
|Reysaş Lojistik
|1,03
|-1,90
|-19,53
|Rhea Girişim
|0,91
|0,00
|-18,75
|Rodrigo Tekstil
|1,34
|0,00
|-55,18
|Royal Halı
|0,84
|-2,33
|-7,69
|RTA Laboratuvarları
|2,15
|1,42
|-22,10
|Sabancı Holding
|10,23
|0,79
|-5,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|-0,52
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-3,15
|-48,72
|Sanel Mühendislik
|1,60
|-1,23
|-6,43
|Sanifoam Sünger
|1,67
|-3,47
|-0,60
|Sanko Pazarlama
|3,80
|0,26
|12,09
|Saray Matbaacılık
|1,22
|0,00
|14,02
|Sarkuysan
|3,50
|-1,69
|6,06
|Sasa Polyester
|14,11
|-1,33
|22,80
|Say Reklamcılık
|1,47
|0,00
|-11,98
|Sekuro Plastik
|13,75
|0,44
|59,88
|Selçuk Ecza Deposu
|3,56
|-2,73
|1,65
|Selçuk Gıda
|0,54
|5,88
|92,86
|Senkron Güvenlik
|1,38
|-1,43
|-25,81
|Serve Kırtasiye
|0,52
|-5,45
|-16,13
|Servet GMYO
|3,42
|0,00
|12,50
|Seyitler Kimya
|8,50
|-2,30
|-5,35
|Silverline Endüstri
|2,42
|5,22
|10,50
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,00
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,28
|-0,75
|4,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,10
|-0,97
|20,28
|Söktaş
|1,67
|-0,60
|0,60
|Sönmez Filament
|4,04
|-0,98
|-2,65
|Sönmez Pamuklu
|4,21
|-1,86
|6,31
|Sumaş Suni Tahta
|4,55
|3,41
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|0,81
|-3,50
|Şekerbank
|1,59
|-0,63
|-13,11
|Şişe Cam
|4,91
|0,41
|4,47
|T. Halk Bankası
|8,88
|-3,48
|-17,63
|T. Kalkınma Bank.
|5,12
|-1,54
|-7,58
|T.S.K.B.
|1,45
|0,00
|3,29
|T.Tuborg
|11,95
|-0,83
|18,32
|Taç Tarım Ürünleri
|2,39
|0,00
|-1,65
|Tat Gıda
|5,52
|0,55
|7,49
|TAV Havalimanları
|24,52
|-5,69
|14,26
|Taze Kuru Gıda
|7,90
|0,00
|-3,07
|Tek-Art Turizm
|0,94
|0,00
|24,90
|Tekfen Holding
|17,55
|3,17
|7,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,42
|0,91
|-14,17
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|0,00
|-19,08
|TGS Dış Ticaret
|5,19
|-0,76
|42,98
|Tofaş Oto. Fab.
|26,12
|-1,58
|-16,14
|Torunlar GMYO
|2,78
|-0,71
|-16,52
|Trabzon Liman
|13,78
|-0,14
|Trabzonspor Sportif
|1,70
|-2,86
|-22,73
|Trakya Cam
|4,96
|0,00
|7,36
|Trend GMYO
|1,44
|0,00
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|0,00
|Tuğçelik
|3,37
|0,30
|5,97
|Tukaş
|1,85
|-1,07
|-17,04
|Turcas Petrol
|2,20
|-0,45
|-7,56
|Turkcell
|14,33
|-0,21
|-7,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,68
|-4,84
|-11,99
|Tüpraş
|106,20
|-0,75
|-1,53
|Türk Hava Yolları
|17,52
|-4,00
|11,66
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|0,00
|-15,31
|Türk Telekom
|6,38
|0,31
|-0,93
|Türk Traktör
|69,20
|-1,98
|-1,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,56
|-0,11
|0,00
|Ufuk Yatırım
|2,20
|-2,22
|-28,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|-0,59
|-1,17
|Ulusoy Elektrik
|17,45
|0,58
|-6,48
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|0,39
|-7,19
|Umpaş Holding
|0,58
|-1,69
|-7,94
|Uşak Seramik
|2,14
|-1,38
|-12,65
|Utopya Turizm
|3,93
|-1,01
|-12,47
|Uzertaş Boya
|1,01
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|21,66
|1,69
|10,12
|Ünye Çimento
|4,79
|0,21
|15,14
|Vakıf Fin. Kir.
|2,13
|-0,93
|2,40
|Vakıf GMYO
|2,46
|-1,20
|-5,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|-1,41
|Vakıflar Bankası
|6,44
|1,74
|-4,87
|Vakko Tekstil
|4,61
|-0,86
|49,68
|Vanet Gıda
|2,88
|11,63
|-10,00
|Verusa Holding
|25,06
|0,64
|9,34
|Verusaturk Girisim
|2,41
|2,55
|2,12
|Vestel
|10,20
|-1,16
|34,74
|Vestel Beyaz Eşya
|10,99
|0,55
|14,84
|Viking Kağıt
|1,38
|-0,72
|15,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,01
|-0,50
|-13,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,26
|-0,47
|-1,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,27
|-0,44
|-8,84
|Yataş
|28,80
|-2,11
|1,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,50
|-0,66
|42,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|0,50
|-3,30
|Yeşil GMYO
|0,62
|1,64
|-1,59
|Yeşil Yapı
|0,63
|-1,56
|-38,24
|Yeşil Yatırım Holding
|18,80
|-0,53
|17,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.500,00
|0,00
|37,36
|Yonga Mobilya
|1.519,80
|-5,01
|536,17
|Yünsa
|7,15
|2,14
|58,89
|Zorlu Enerji
|1,82
|-1,09
|15,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)