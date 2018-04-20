Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.325,00 1,09 5,97 İş Bankası (C) 6,42 -2,43 -3,89 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 4,06 6,84 172,48 İş Girişim 1,90 -1,04 9,20 İş GMYO 1,25 -1,57 -2,64 İş Y. Men. Değ. 2,12 0,00 -0,58 İş Yat. Ort. 0,84 1,20 6,46 İşbir Holding 240,00 -1,64 29,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50 İttifak Holding 2,83 -3,08 21,46 İz Hayvancılık Tarım 2,37 -1,25 24,74 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37 -16,05 İzmir Fırça 6,94 -0,29 -24,97 İzocam 25,82 1,41 -2,34 Jantsa Jant Sanayi 29,92 0,07 -7,54 Kapital Yat. Holding 2,40 20,00 93,55 Kaplamin 3,98 0,76 1,53 Kardemir (A) 3,75 0,81 27,12 Kardemir (B) 3,74 -0,27 27,65 Kardemir (D) 4,34 2,12 35,20 Karel Elektronik 7,05 -3,03 21,34 Karsan Otomotiv 2,03 -2,40 30,13 Karsu Tekstil 1,44 0,00 -27,27 Karsusan Su Ürünleri San. 5,85 -2,50 18,18 Kartonsan 266,50 0,45 -4,22 Katmerciler Ekipman 10,25 -1,44 -14,30 Kent Gıda 134,30 -0,52 -1,61 Kerevitaş Gıda 87,15 1,57 -26,33 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -1,85 51,43 Kiler GMYO 3,23 0,94 -11,75 Kipa Ticaret 3,24 -15,18 25,58 Klimasan Klima 7,24 -1,63 23,76 Koç Holding 14,82 -2,18 -18,07 Konfrut Gıda 18,07 -0,71 26,36 Konya Çimento 234,00 -0,17 -8,24 Kordsa Teknik Tekstil 7,28 -1,49 -0,84 Koza Altın 48,80 -3,84 27,75 Koza Madencilik 6,20 -2,21 -3,73 Körfez GMYO 1,50 -0,66 -9,64 Kristal Kola 1,74 -1,14 -3,33 Kron Telekomünikasyon 14,17 -0,91 -23,41 Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 1,00 16,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,92 2,50 18,55 Kütahya Porselen 5,83 0,34 -18,69 Lider Faktoring 4,45 0,23 0,91 Link Bilgisayar 11,37 -1,30 -20,27 Logo Yazılım 48,18 0,04 -17,99 Lokman Hekim Sağlık 6,66 -0,89 8,12 Lüks Kadife 4,52 -0,66 -4,03 Makina Takım 1,65 -1,20 -17,50 Mardin Çimento 4,55 -0,22 6,06 Marka Yatırım Holding 1,24 -1,59 -26,63 Marmaris Altınyunus 16,37 -0,37 -13,84 Marshall 54,25 2,17 4,73 Martı GMYO 1,03 -0,96 -51,42 Martı Otel 0,90 -1,10 -2,17 Mavi Giyim 49,98 0,36 -13,83 Mazhar Zorlu Holding 9,41 12,83 135,84 MCT Danışmanlık 10,40 0,00 73,33 Mega Polietilen 1,41 -2,08 23,68 Menderes Tekstil 1,13 -2,59 36,14 Merit Turizm 7,00 0,00 18,85 Merko Gıda 1,20 -1,64 -9,77 Metal Gayrimenkul 1,46 -11,52 12,31 Metemtur Otelcilik 1,44 0,00 -2,70 Metro Holding 0,98 -1,01 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 -0,90 -20,00 Migros Ticaret 23,76 -0,17 -13,79 Milpa 1,68 -2,89 -22,22 Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83 Mistral GMYO 5,93 -1,17 -19,76 MLP Sağlık 17,60 0,57 MMC San. ve Tic. Yat. 1,54 0,00 10,79 Mondi Tire Kutsan 1,61 -1,23 -11,05 Net Holding 2,09 -0,95 -5,43 Netaş Telekom. 12,48 -2,50 -21,21 Niğbaş Niğde Beton 2,00 2,56 112,77 Nuh Çimento 10,36 -0,29 3,91 Nurol GMYO 4,61 1,32 -2,95 Odaş Elektrik 6,48 0,78 8,00 Olmuksan-IP 4,64 0,00 1,44 Orge Enerji Elektrik 9,05 0,00 -10,48 Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,00 2,65 Osmanlı Menkul 2,69 -3,58 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,44 0,00 -11,66 Otokar 97,90 -1,41 -18,90 Oyak Yat. Ort. 1,08 1,89 6,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 -0,57 2,35 Özak GMYO 2,55 0,39 8,97 Özbal Çelik Boru 1,48 -0,67 -10,30 Özderici GMYO 12,45 0,73 698,08 Özerden Plastik 3,76 4,74 26,17 Panora GMYO 4,70 0,00 4,28 Park Elek.Madencilik 3,93 1,03 -5,76 Parsan 17,72 0,97 51,45 Pegasus 31,32 -4,04 -7,34 Peker GMYO 8,20 14,21 Penguen Gıda 1,90 -1,04 -14,80 Pera GMYO 0,94 2,17 6,82 Pergamon Dış Ticaret 7,06 8,45 84,34 Petkim 7,64 -1,29 -1,67 Petrokent Turizm 54,00 -5,01 13,73 Pınar Et ve Un 9,39 -1,16 2,01 Pınar Su 1,74 1,16 -3,33 Pınar Süt 11,94 -0,25 -1,45 Plastikkart 2,70 -2,53 -6,57 Polisan Holding 6,01 -0,66 -31,08 Politeknik Metal 40,36 -1,32 21,20 Prizma Press Matbaacılık 1,71 -3,39 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 4,29 0,00 10,00 QNB Finansbank 5,62 -0,53 2,18 Ral Yatırım Holding 1,26 -2,33 -22,70 Ray Sigorta 1,36 -1,45 -24,86 Reysaş GMYO 1,37 1,48 7,87 Reysaş Lojistik 1,05 0,96 -17,97 Rhea Girişim 0,91 -1,09 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,34 -0,74 -55,18 Royal Halı 0,86 -1,15 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,12 -0,47 -23,19 Sabancı Holding 10,15 -0,29 -6,03 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -1,04 Salix Yatırım Holding 4,13 2,23 -47,05 Sanel Mühendislik 1,62 0,00 -5,26 Sanifoam Sünger 1,73 0,58 2,98 Sanko Pazarlama 3,79 -2,07 11,80 Saray Matbaacılık 1,22 -6,87 14,02 Sarkuysan 3,56 -0,28 7,88 Sasa Polyester 14,30 -2,19 24,46 Say Reklamcılık 1,47 0,00 -11,98 Sekuro Plastik 13,69 0,88 59,19 Selçuk Ecza Deposu 3,66 -0,27 4,51 Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,40 1,45 -24,73 Serve Kırtasiye 0,55 0,00 -11,29 Servet GMYO 3,42 -2,29 12,50 Seyitler Kimya 8,70 0,23 -3,12 Silverline Endüstri 2,30 1,77 5,02 Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 5,32 0,57 5,56 Sodaş Sodyum Sanayii 4,14 0,24 21,46 Söktaş 1,68 0,00 1,20 Sönmez Filament 4,08 -1,45 -1,69 Sönmez Pamuklu 4,29 -0,69 8,33 Sumaş Suni Tahta 4,40 -2,22 Şeker Fin. Kir. 2,46 -0,81 -4,28 Şekerbank 1,60 -0,62 -12,57 Şişe Cam 4,89 0,82 4,04 T. Halk Bankası 9,20 -0,76 -14,66 T. Kalkınma Bank. 5,20 -0,38 -6,14 T.S.K.B. 1,45 -0,68 3,29 T.Tuborg 12,05 0,84 19,31 Taç Tarım Ürünleri 2,39 -1,65 -1,65 Tat Gıda 5,49 0,73 6,91 TAV Havalimanları 26,00 1,72 21,16 Taze Kuru Gıda 7,90 2,33 -3,07 Tek-Art Turizm 0,94 2,17 24,90 Tekfen Holding 17,01 -0,53 3,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,38 0,00 -14,95 Temapol Polimer Plastik 3,86 -0,77 -19,08 TGS Dış Ticaret 5,23 -1,13 44,08 Tofaş Oto. Fab. 26,54 -1,70 -14,79 Torunlar GMYO 2,80 2,19 -15,92 Trabzon Liman 13,80 0,29 Trabzonspor Sportif 1,75 -2,23 -20,45 Trakya Cam 4,96 -0,80 7,36 Trend GMYO 1,44 0,00 TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37 Tuğçelik 3,36 2,44 5,66 Tukaş 1,87 -0,53 -16,14 Turcas Petrol 2,21 0,00 -7,14 Turkcell 14,36 -0,83 -7,24 Tümosan Motor ve Traktör 7,02 -1,82 -7,51 Tüpraş 107,00 -3,69 -0,79 Türk Hava Yolları 18,25 -3,29 16,32 Türk Prysmian Kablo 2,12 -1,85 -15,31 Türk Telekom 6,36 -0,47 -1,24 Türk Traktör 70,60 -0,84 0,16 Türker Proje Gayrimenkul 37,60 -0,21 0,11 Ufuk Yatırım 2,25 -0,44 -26,71 Ulaşlar Turizm Yat. 1,70 -1,16 -0,58 Ulusoy Elektrik 17,35 -3,56 -7,02 Ulusoy Un Sanayi 2,57 -0,39 -7,55 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,17 -0,91 -11,43 Utopya Turizm 3,97 1,53 -11,58 Uzertaş Boya 1,01 1,00 -11,40 Ülker Bisküvi 21,30 -1,66 8,29 Ünye Çimento 4,78 -0,42 14,90 Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 3,37 Vakıf GMYO 2,49 -1,58 -4,23 Vakıf Yat. Ort. 1,41 0,00 -0,70 Vakıflar Bankası 6,33 -1,86 -6,50 Vakko Tekstil 4,65 2,65 50,97 Vanet Gıda 2,58 -0,77 -19,38 Verusa Holding 24,90 -1,81 8,64 Verusaturk Girisim 2,35 1,29 -0,42 Vestel 10,32 -2,55 36,33 Vestel Beyaz Eşya 10,93 0,18 14,21 Viking Kağıt 1,39 1,46 15,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 0,00 -12,93 Yapı ve Kredi Bank. 4,28 -1,38 -1,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 -2,15 -8,43 Yataş 29,42 -3,60 3,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,51 0,00 43,84 Yeni Gimat GMYO 12,03 -0,91 -3,78 Yeşil GMYO 0,61 -1,61 -3,17 Yeşil Yapı 0,64 0,00 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 18,90 -5,45 18,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,10 -2,15 37,37 Yonga Mobilya 1.600,00 -3,56 569,74 Yünsa 7,00 -0,14 55,56 Zorlu Enerji 1,84 -2,65 16,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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