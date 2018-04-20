Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.325,00 1,09 5,97
İş Bankası (C) 6,42 -2,43 -3,89
İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84
İş Fin.Kir. 4,06 6,84 172,48
İş Girişim 1,90 -1,04 9,20
İş GMYO 1,25 -1,57 -2,64
İş Y. Men. Değ. 2,12 0,00 -0,58
İş Yat. Ort. 0,84 1,20 6,46
İşbir Holding 240,00 -1,64 29,66
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50
İttifak Holding 2,83 -3,08 21,46
İz Hayvancılık Tarım 2,37 -1,25 24,74
İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37 -16,05
İzmir Fırça 6,94 -0,29 -24,97
İzocam 25,82 1,41 -2,34
Jantsa Jant Sanayi 29,92 0,07 -7,54
Kapital Yat. Holding 2,40 20,00 93,55
Kaplamin 3,98 0,76 1,53
Kardemir (A) 3,75 0,81 27,12
Kardemir (B) 3,74 -0,27 27,65
Kardemir (D) 4,34 2,12 35,20
Karel Elektronik 7,05 -3,03 21,34
Karsan Otomotiv 2,03 -2,40 30,13
Karsu Tekstil 1,44 0,00 -27,27
Karsusan Su Ürünleri San. 5,85 -2,50 18,18
Kartonsan 266,50 0,45 -4,22
Katmerciler Ekipman 10,25 -1,44 -14,30
Kent Gıda 134,30 -0,52 -1,61
Kerevitaş Gıda 87,15 1,57 -26,33
Kervansaray Yat. Holding 0,53 -1,85 51,43
Kiler GMYO 3,23 0,94 -11,75
Kipa Ticaret 3,24 -15,18 25,58
Klimasan Klima 7,24 -1,63 23,76
Koç Holding 14,82 -2,18 -18,07
Konfrut Gıda 18,07 -0,71 26,36
Konya Çimento 234,00 -0,17 -8,24
Kordsa Teknik Tekstil 7,28 -1,49 -0,84
Koza Altın 48,80 -3,84 27,75
Koza Madencilik 6,20 -2,21 -3,73
Körfez GMYO 1,50 -0,66 -9,64
Kristal Kola 1,74 -1,14 -3,33
Kron Telekomünikasyon 14,17 -0,91 -23,41
Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 1,00 16,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,92 2,50 18,55
Kütahya Porselen 5,83 0,34 -18,69
Lider Faktoring 4,45 0,23 0,91
Link Bilgisayar 11,37 -1,30 -20,27
Logo Yazılım 48,18 0,04 -17,99
Lokman Hekim Sağlık 6,66 -0,89 8,12
Lüks Kadife 4,52 -0,66 -4,03
Makina Takım 1,65 -1,20 -17,50
Mardin Çimento 4,55 -0,22 6,06
Marka Yatırım Holding 1,24 -1,59 -26,63
Marmaris Altınyunus 16,37 -0,37 -13,84
Marshall 54,25 2,17 4,73
Martı GMYO 1,03 -0,96 -51,42
Martı Otel 0,90 -1,10 -2,17
Mavi Giyim 49,98 0,36 -13,83
Mazhar Zorlu Holding 9,41 12,83 135,84
MCT Danışmanlık 10,40 0,00 73,33
Mega Polietilen 1,41 -2,08 23,68
Menderes Tekstil 1,13 -2,59 36,14
Merit Turizm 7,00 0,00 18,85
Merko Gıda 1,20 -1,64 -9,77
Metal Gayrimenkul 1,46 -11,52 12,31
Metemtur Otelcilik 1,44 0,00 -2,70
Metro Holding 0,98 -1,01 -1,01
Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 -0,90 -20,00
Migros Ticaret 23,76 -0,17 -13,79
Milpa 1,68 -2,89 -22,22
Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83
Mistral GMYO 5,93 -1,17 -19,76
MLP Sağlık 17,60 0,57
MMC San. ve Tic. Yat. 1,54 0,00 10,79
Mondi Tire Kutsan 1,61 -1,23 -11,05
Net Holding 2,09 -0,95 -5,43
Netaş Telekom. 12,48 -2,50 -21,21
Niğbaş Niğde Beton 2,00 2,56 112,77
Nuh Çimento 10,36 -0,29 3,91
Nurol GMYO 4,61 1,32 -2,95
Odaş Elektrik 6,48 0,78 8,00
Olmuksan-IP 4,64 0,00 1,44
Orge Enerji Elektrik 9,05 0,00 -10,48
Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,00 2,65
Osmanlı Menkul 2,69 -3,58 -14,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,44 0,00 -11,66
Otokar 97,90 -1,41 -18,90
Oyak Yat. Ort. 1,08 1,89 6,93
Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 -0,57 2,35
Özak GMYO 2,55 0,39 8,97
Özbal Çelik Boru 1,48 -0,67 -10,30
Özderici GMYO 12,45 0,73 698,08
Özerden Plastik 3,76 4,74 26,17
Panora GMYO 4,70 0,00 4,28
Park Elek.Madencilik 3,93 1,03 -5,76
Parsan 17,72 0,97 51,45
Pegasus 31,32 -4,04 -7,34
Peker GMYO 8,20 14,21
Penguen Gıda 1,90 -1,04 -14,80
Pera GMYO 0,94 2,17 6,82
Pergamon Dış Ticaret 7,06 8,45 84,34
Petkim 7,64 -1,29 -1,67
Petrokent Turizm 54,00 -5,01 13,73
Pınar Et ve Un 9,39 -1,16 2,01
Pınar Su 1,74 1,16 -3,33
Pınar Süt 11,94 -0,25 -1,45
Plastikkart 2,70 -2,53 -6,57
Polisan Holding 6,01 -0,66 -31,08
Politeknik Metal 40,36 -1,32 21,20
Prizma Press Matbaacılık 1,71 -3,39 5,56
QNB Finans Fin. Kir. 4,29 0,00 10,00
QNB Finansbank 5,62 -0,53 2,18
Ral Yatırım Holding 1,26 -2,33 -22,70
Ray Sigorta 1,36 -1,45 -24,86
Reysaş GMYO 1,37 1,48 7,87
Reysaş Lojistik 1,05 0,96 -17,97
Rhea Girişim 0,91 -1,09 -18,75
Rodrigo Tekstil 1,34 -0,74 -55,18
Royal Halı 0,86 -1,15 -5,49
RTA Laboratuvarları 2,12 -0,47 -23,19
Sabancı Holding 10,15 -0,29 -6,03
Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -1,04
Salix Yatırım Holding 4,13 2,23 -47,05
Sanel Mühendislik 1,62 0,00 -5,26
Sanifoam Sünger 1,73 0,58 2,98
Sanko Pazarlama 3,79 -2,07 11,80
Saray Matbaacılık 1,22 -6,87 14,02
Sarkuysan 3,56 -0,28 7,88
Sasa Polyester 14,30 -2,19 24,46
Say Reklamcılık 1,47 0,00 -11,98
Sekuro Plastik 13,69 0,88 59,19
Selçuk Ecza Deposu 3,66 -0,27 4,51
Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14
Senkron Güvenlik 1,40 1,45 -24,73
Serve Kırtasiye 0,55 0,00 -11,29
Servet GMYO 3,42 -2,29 12,50
Seyitler Kimya 8,70 0,23 -3,12
Silverline Endüstri 2,30 1,77 5,02
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39
Soda Sanayii 5,32 0,57 5,56
Sodaş Sodyum Sanayii 4,14 0,24 21,46
Söktaş 1,68 0,00 1,20
Sönmez Filament 4,08 -1,45 -1,69
Sönmez Pamuklu 4,29 -0,69 8,33
Sumaş Suni Tahta 4,40 -2,22
Şeker Fin. Kir. 2,46 -0,81 -4,28
Şekerbank 1,60 -0,62 -12,57
Şişe Cam 4,89 0,82 4,04
T. Halk Bankası 9,20 -0,76 -14,66
T. Kalkınma Bank. 5,20 -0,38 -6,14
T.S.K.B. 1,45 -0,68 3,29
T.Tuborg 12,05 0,84 19,31
Taç Tarım Ürünleri 2,39 -1,65 -1,65
Tat Gıda 5,49 0,73 6,91
TAV Havalimanları 26,00 1,72 21,16
Taze Kuru Gıda 7,90 2,33 -3,07
Tek-Art Turizm 0,94 2,17 24,90
Tekfen Holding 17,01 -0,53 3,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,38 0,00 -14,95
Temapol Polimer Plastik 3,86 -0,77 -19,08
TGS Dış Ticaret 5,23 -1,13 44,08
Tofaş Oto. Fab. 26,54 -1,70 -14,79
Torunlar GMYO 2,80 2,19 -15,92
Trabzon Liman 13,80 0,29
Trabzonspor Sportif 1,75 -2,23 -20,45
Trakya Cam 4,96 -0,80 7,36
Trend GMYO 1,44 0,00
TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37
Tuğçelik 3,36 2,44 5,66
Tukaş 1,87 -0,53 -16,14
Turcas Petrol 2,21 0,00 -7,14
Turkcell 14,36 -0,83 -7,24
Tümosan Motor ve Traktör 7,02 -1,82 -7,51
Tüpraş 107,00 -3,69 -0,79
Türk Hava Yolları 18,25 -3,29 16,32
Türk Prysmian Kablo 2,12 -1,85 -15,31
Türk Telekom 6,36 -0,47 -1,24
Türk Traktör 70,60 -0,84 0,16
Türker Proje Gayrimenkul 37,60 -0,21 0,11
Ufuk Yatırım 2,25 -0,44 -26,71
Ulaşlar Turizm Yat. 1,70 -1,16 -0,58
Ulusoy Elektrik 17,35 -3,56 -7,02
Ulusoy Un Sanayi 2,57 -0,39 -7,55
Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35
Uşak Seramik 2,17 -0,91 -11,43
Utopya Turizm 3,97 1,53 -11,58
Uzertaş Boya 1,01 1,00 -11,40
Ülker Bisküvi 21,30 -1,66 8,29
Ünye Çimento 4,78 -0,42 14,90
Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 3,37
Vakıf GMYO 2,49 -1,58 -4,23
Vakıf Yat. Ort. 1,41 0,00 -0,70
Vakıflar Bankası 6,33 -1,86 -6,50
Vakko Tekstil 4,65 2,65 50,97
Vanet Gıda 2,58 -0,77 -19,38
Verusa Holding 24,90 -1,81 8,64
Verusaturk Girisim 2,35 1,29 -0,42
Vestel 10,32 -2,55 36,33
Vestel Beyaz Eşya 10,93 0,18 14,21
Viking Kağıt 1,39 1,46 15,83
Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 0,00 -12,93
Yapı ve Kredi Bank. 4,28 -1,38 -1,38
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 -2,15 -8,43
Yataş 29,42 -3,60 3,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,51 0,00 43,84
Yeni Gimat GMYO 12,03 -0,91 -3,78
Yeşil GMYO 0,61 -1,61 -3,17
Yeşil Yapı 0,64 0,00 -37,25
Yeşil Yatırım Holding 18,90 -5,45 18,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,10 -2,15 37,37
Yonga Mobilya 1.600,00 -3,56 569,74
Yünsa 7,00 -0,14 55,56
Zorlu Enerji 1,84 -2,65 16,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et