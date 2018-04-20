Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.325,00
|1,09
|5,97
|İş Bankası (C)
|6,42
|-2,43
|-3,89
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|4,06
|6,84
|172,48
|İş Girişim
|1,90
|-1,04
|9,20
|İş GMYO
|1,25
|-1,57
|-2,64
|İş Y. Men. Değ.
|2,12
|0,00
|-0,58
|İş Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|6,46
|İşbir Holding
|240,00
|-1,64
|29,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-12,50
|İttifak Holding
|2,83
|-3,08
|21,46
|İz Hayvancılık Tarım
|2,37
|-1,25
|24,74
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|-0,37
|-16,05
|İzmir Fırça
|6,94
|-0,29
|-24,97
|İzocam
|25,82
|1,41
|-2,34
|Jantsa Jant Sanayi
|29,92
|0,07
|-7,54
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|20,00
|93,55
|Kaplamin
|3,98
|0,76
|1,53
|Kardemir (A)
|3,75
|0,81
|27,12
|Kardemir (B)
|3,74
|-0,27
|27,65
|Kardemir (D)
|4,34
|2,12
|35,20
|Karel Elektronik
|7,05
|-3,03
|21,34
|Karsan Otomotiv
|2,03
|-2,40
|30,13
|Karsu Tekstil
|1,44
|0,00
|-27,27
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,85
|-2,50
|18,18
|Kartonsan
|266,50
|0,45
|-4,22
|Katmerciler Ekipman
|10,25
|-1,44
|-14,30
|Kent Gıda
|134,30
|-0,52
|-1,61
|Kerevitaş Gıda
|87,15
|1,57
|-26,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|51,43
|Kiler GMYO
|3,23
|0,94
|-11,75
|Kipa Ticaret
|3,24
|-15,18
|25,58
|Klimasan Klima
|7,24
|-1,63
|23,76
|Koç Holding
|14,82
|-2,18
|-18,07
|Konfrut Gıda
|18,07
|-0,71
|26,36
|Konya Çimento
|234,00
|-0,17
|-8,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,28
|-1,49
|-0,84
|Koza Altın
|48,80
|-3,84
|27,75
|Koza Madencilik
|6,20
|-2,21
|-3,73
|Körfez GMYO
|1,50
|-0,66
|-9,64
|Kristal Kola
|1,74
|-1,14
|-3,33
|Kron Telekomünikasyon
|14,17
|-0,91
|-23,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,11
|1,00
|16,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,92
|2,50
|18,55
|Kütahya Porselen
|5,83
|0,34
|-18,69
|Lider Faktoring
|4,45
|0,23
|0,91
|Link Bilgisayar
|11,37
|-1,30
|-20,27
|Logo Yazılım
|48,18
|0,04
|-17,99
|Lokman Hekim Sağlık
|6,66
|-0,89
|8,12
|Lüks Kadife
|4,52
|-0,66
|-4,03
|Makina Takım
|1,65
|-1,20
|-17,50
|Mardin Çimento
|4,55
|-0,22
|6,06
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|-1,59
|-26,63
|Marmaris Altınyunus
|16,37
|-0,37
|-13,84
|Marshall
|54,25
|2,17
|4,73
|Martı GMYO
|1,03
|-0,96
|-51,42
|Martı Otel
|0,90
|-1,10
|-2,17
|Mavi Giyim
|49,98
|0,36
|-13,83
|Mazhar Zorlu Holding
|9,41
|12,83
|135,84
|MCT Danışmanlık
|10,40
|0,00
|73,33
|Mega Polietilen
|1,41
|-2,08
|23,68
|Menderes Tekstil
|1,13
|-2,59
|36,14
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|18,85
|Merko Gıda
|1,20
|-1,64
|-9,77
|Metal Gayrimenkul
|1,46
|-11,52
|12,31
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|0,00
|-2,70
|Metro Holding
|0,98
|-1,01
|-1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|-0,90
|-20,00
|Migros Ticaret
|23,76
|-0,17
|-13,79
|Milpa
|1,68
|-2,89
|-22,22
|Mish Dekorasyon
|0,19
|-5,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,93
|-1,17
|-19,76
|MLP Sağlık
|17,60
|0,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,54
|0,00
|10,79
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|-1,23
|-11,05
|Net Holding
|2,09
|-0,95
|-5,43
|Netaş Telekom.
|12,48
|-2,50
|-21,21
|Niğbaş Niğde Beton
|2,00
|2,56
|112,77
|Nuh Çimento
|10,36
|-0,29
|3,91
|Nurol GMYO
|4,61
|1,32
|-2,95
|Odaş Elektrik
|6,48
|0,78
|8,00
|Olmuksan-IP
|4,64
|0,00
|1,44
|Orge Enerji Elektrik
|9,05
|0,00
|-10,48
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,00
|2,65
|Osmanlı Menkul
|2,69
|-3,58
|-14,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,44
|0,00
|-11,66
|Otokar
|97,90
|-1,41
|-18,90
|Oyak Yat. Ort.
|1,08
|1,89
|6,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,74
|-0,57
|2,35
|Özak GMYO
|2,55
|0,39
|8,97
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|-0,67
|-10,30
|Özderici GMYO
|12,45
|0,73
|698,08
|Özerden Plastik
|3,76
|4,74
|26,17
|Panora GMYO
|4,70
|0,00
|4,28
|Park Elek.Madencilik
|3,93
|1,03
|-5,76
|Parsan
|17,72
|0,97
|51,45
|Pegasus
|31,32
|-4,04
|-7,34
|Peker GMYO
|8,20
|14,21
|Penguen Gıda
|1,90
|-1,04
|-14,80
|Pera GMYO
|0,94
|2,17
|6,82
|Pergamon Dış Ticaret
|7,06
|8,45
|84,34
|Petkim
|7,64
|-1,29
|-1,67
|Petrokent Turizm
|54,00
|-5,01
|13,73
|Pınar Et ve Un
|9,39
|-1,16
|2,01
|Pınar Su
|1,74
|1,16
|-3,33
|Pınar Süt
|11,94
|-0,25
|-1,45
|Plastikkart
|2,70
|-2,53
|-6,57
|Polisan Holding
|6,01
|-0,66
|-31,08
|Politeknik Metal
|40,36
|-1,32
|21,20
|Prizma Press Matbaacılık
|1,71
|-3,39
|5,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,29
|0,00
|10,00
|QNB Finansbank
|5,62
|-0,53
|2,18
|Ral Yatırım Holding
|1,26
|-2,33
|-22,70
|Ray Sigorta
|1,36
|-1,45
|-24,86
|Reysaş GMYO
|1,37
|1,48
|7,87
|Reysaş Lojistik
|1,05
|0,96
|-17,97
|Rhea Girişim
|0,91
|-1,09
|-18,75
|Rodrigo Tekstil
|1,34
|-0,74
|-55,18
|Royal Halı
|0,86
|-1,15
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,12
|-0,47
|-23,19
|Sabancı Holding
|10,15
|-0,29
|-6,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,91
|-1,04
|Salix Yatırım Holding
|4,13
|2,23
|-47,05
|Sanel Mühendislik
|1,62
|0,00
|-5,26
|Sanifoam Sünger
|1,73
|0,58
|2,98
|Sanko Pazarlama
|3,79
|-2,07
|11,80
|Saray Matbaacılık
|1,22
|-6,87
|14,02
|Sarkuysan
|3,56
|-0,28
|7,88
|Sasa Polyester
|14,30
|-2,19
|24,46
|Say Reklamcılık
|1,47
|0,00
|-11,98
|Sekuro Plastik
|13,69
|0,88
|59,19
|Selçuk Ecza Deposu
|3,66
|-0,27
|4,51
|Selçuk Gıda
|0,51
|0,00
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,40
|1,45
|-24,73
|Serve Kırtasiye
|0,55
|0,00
|-11,29
|Servet GMYO
|3,42
|-2,29
|12,50
|Seyitler Kimya
|8,70
|0,23
|-3,12
|Silverline Endüstri
|2,30
|1,77
|5,02
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,00
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,32
|0,57
|5,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,14
|0,24
|21,46
|Söktaş
|1,68
|0,00
|1,20
|Sönmez Filament
|4,08
|-1,45
|-1,69
|Sönmez Pamuklu
|4,29
|-0,69
|8,33
|Sumaş Suni Tahta
|4,40
|-2,22
|Şeker Fin. Kir.
|2,46
|-0,81
|-4,28
|Şekerbank
|1,60
|-0,62
|-12,57
|Şişe Cam
|4,89
|0,82
|4,04
|T. Halk Bankası
|9,20
|-0,76
|-14,66
|T. Kalkınma Bank.
|5,20
|-0,38
|-6,14
|T.S.K.B.
|1,45
|-0,68
|3,29
|T.Tuborg
|12,05
|0,84
|19,31
|Taç Tarım Ürünleri
|2,39
|-1,65
|-1,65
|Tat Gıda
|5,49
|0,73
|6,91
|TAV Havalimanları
|26,00
|1,72
|21,16
|Taze Kuru Gıda
|7,90
|2,33
|-3,07
|Tek-Art Turizm
|0,94
|2,17
|24,90
|Tekfen Holding
|17,01
|-0,53
|3,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,38
|0,00
|-14,95
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|-0,77
|-19,08
|TGS Dış Ticaret
|5,23
|-1,13
|44,08
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|-1,70
|-14,79
|Torunlar GMYO
|2,80
|2,19
|-15,92
|Trabzon Liman
|13,80
|0,29
|Trabzonspor Sportif
|1,75
|-2,23
|-20,45
|Trakya Cam
|4,96
|-0,80
|7,36
|Trend GMYO
|1,44
|0,00
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|1,37
|Tuğçelik
|3,36
|2,44
|5,66
|Tukaş
|1,87
|-0,53
|-16,14
|Turcas Petrol
|2,21
|0,00
|-7,14
|Turkcell
|14,36
|-0,83
|-7,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|-1,82
|-7,51
|Tüpraş
|107,00
|-3,69
|-0,79
|Türk Hava Yolları
|18,25
|-3,29
|16,32
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|-1,85
|-15,31
|Türk Telekom
|6,36
|-0,47
|-1,24
|Türk Traktör
|70,60
|-0,84
|0,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,60
|-0,21
|0,11
|Ufuk Yatırım
|2,25
|-0,44
|-26,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,70
|-1,16
|-0,58
|Ulusoy Elektrik
|17,35
|-3,56
|-7,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,57
|-0,39
|-7,55
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,17
|-0,91
|-11,43
|Utopya Turizm
|3,97
|1,53
|-11,58
|Uzertaş Boya
|1,01
|1,00
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|21,30
|-1,66
|8,29
|Ünye Çimento
|4,78
|-0,42
|14,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|-0,46
|3,37
|Vakıf GMYO
|2,49
|-1,58
|-4,23
|Vakıf Yat. Ort.
|1,41
|0,00
|-0,70
|Vakıflar Bankası
|6,33
|-1,86
|-6,50
|Vakko Tekstil
|4,65
|2,65
|50,97
|Vanet Gıda
|2,58
|-0,77
|-19,38
|Verusa Holding
|24,90
|-1,81
|8,64
|Verusaturk Girisim
|2,35
|1,29
|-0,42
|Vestel
|10,32
|-2,55
|36,33
|Vestel Beyaz Eşya
|10,93
|0,18
|14,21
|Viking Kağıt
|1,39
|1,46
|15,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|0,00
|-12,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,28
|-1,38
|-1,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,28
|-2,15
|-8,43
|Yataş
|29,42
|-3,60
|3,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,51
|0,00
|43,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|-0,91
|-3,78
|Yeşil GMYO
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Yeşil Yapı
|0,64
|0,00
|-37,25
|Yeşil Yatırım Holding
|18,90
|-5,45
|18,12
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.500,10
|-2,15
|37,37
|Yonga Mobilya
|1.600,00
|-3,56
|569,74
|Yünsa
|7,00
|-0,14
|55,56
|Zorlu Enerji
|1,84
|-2,65
|16,46
(Son)