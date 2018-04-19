Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.310,70 0,00 4,82 İş Bankası (C) 6,58 -0,60 -1,49 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 3,80 7,95 155,03 İş Girişim 1,92 5,49 10,34 İş GMYO 1,27 0,79 -1,08 İş Y. Men. Değ. 2,12 1,92 -0,58 İş Yat. Ort. 0,83 0,00 5,19 İşbir Holding 244,00 1,24 31,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50 İttifak Holding 2,92 5,42 25,32 İz Hayvancılık Tarım 2,40 0,00 26,32 İzmir Demir Çelik 2,73 3,80 -15,74 İzmir Fırça 6,96 2,35 -24,76 İzocam 25,46 0,87 -3,71 Jantsa Jant Sanayi 29,90 -0,07 -7,60 Kapital Yat. Holding 2,00 19,76 61,29 Kaplamin 3,95 -0,50 0,77 Kardemir (A) 3,72 2,48 26,10 Kardemir (B) 3,75 3,31 27,99 Kardemir (D) 4,25 4,17 32,40 Karel Elektronik 7,27 -1,09 25,13 Karsan Otomotiv 2,08 -0,48 33,33 Karsu Tekstil 1,44 3,60 -27,27 Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 1,69 21,21 Kartonsan 265,30 -0,45 -4,65 Katmerciler Ekipman 10,40 -0,86 -13,04 Kent Gıda 135,00 -1,46 -1,10 Kerevitaş Gıda 85,80 3,44 -27,47 Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,20 -0,93 -12,57 Kipa Ticaret 3,82 19,75 48,06 Klimasan Klima 7,36 2,36 25,81 Koç Holding 15,15 -0,20 -16,25 Konfrut Gıda 18,20 0,89 27,27 Konya Çimento 234,40 0,51 -8,08 Kordsa Teknik Tekstil 7,39 1,51 0,65 Koza Altın 50,75 1,10 32,85 Koza Madencilik 6,34 2,42 -1,55 Körfez GMYO 1,51 -1,31 -9,04 Kristal Kola 1,76 0,00 -2,22 Kron Telekomünikasyon 14,30 0,92 -22,70 Kuştur Kuşadası Turizm 11,00 -3,51 15,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,80 -0,21 15,66 Kütahya Porselen 5,81 1,93 -18,97 Lider Faktoring 4,44 0,91 0,68 Link Bilgisayar 11,52 1,59 -19,21 Logo Yazılım 48,16 1,43 -18,03 Lokman Hekim Sağlık 6,72 -0,74 9,09 Lüks Kadife 4,55 0,00 -3,40 Makina Takım 1,67 0,00 -16,50 Mardin Çimento 4,56 0,44 6,29 Marka Yatırım Holding 1,26 0,80 -25,44 Marmaris Altınyunus 16,43 -0,12 -13,53 Marshall 53,10 1,14 2,51 Martı GMYO 1,04 -2,80 -50,94 Martı Otel 0,91 -1,09 -1,09 Mavi Giyim 49,80 0,00 -14,14 Mazhar Zorlu Holding 8,34 10,03 109,02 MCT Danışmanlık 10,40 -10,81 73,33 Mega Polietilen 1,44 0,70 26,32 Menderes Tekstil 1,16 5,45 39,76 Merit Turizm 7,00 0,00 18,85 Merko Gıda 1,22 0,83 -8,27 Metal Gayrimenkul 1,65 1,23 26,92 Metemtur Otelcilik 1,44 -2,04 -2,70 Metro Holding 0,99 1,02 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 1,83 -19,27 Migros Ticaret 23,80 5,97 -13,64 Milpa 1,73 4,85 -19,91 Mish Dekorasyon 0,20 5,26 -16,67 Mistral GMYO 6,00 0,84 -18,81 MLP Sağlık 17,50 -1,13 MMC San. ve Tic. Yat. 1,54 4,76 10,79 Mondi Tire Kutsan 1,63 0,00 -9,94 Net Holding 2,11 1,44 -4,52 Netaş Telekom. 12,80 -0,93 -19,19 Niğbaş Niğde Beton 1,95 0,00 107,45 Nuh Çimento 10,39 -0,48 4,21 Nurol GMYO 4,55 -4,21 -4,21 Odaş Elektrik 6,43 -0,62 7,17 Olmuksan-IP 4,64 -0,22 1,44 Orge Enerji Elektrik 9,05 1,34 -10,48 Orma Orman Mahsulleri 1,16 -1,69 2,65 Osmanlı Menkul 2,79 3,33 -11,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,44 1,41 -11,66 Otokar 99,30 -0,70 -17,74 Oyak Yat. Ort. 1,06 0,00 4,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 1,16 2,94 Özak GMYO 2,54 -1,17 8,55 Özbal Çelik Boru 1,49 0,00 -9,70 Özderici GMYO 12,36 -0,32 692,31 Özerden Plastik 3,59 -0,83 20,47 Panora GMYO 4,70 1,29 4,28 Park Elek.Madencilik 3,89 2,37 -6,71 Parsan 17,55 5,22 50,00 Pegasus 32,64 -0,79 -3,43 Peker GMYO 7,18 -0,14 Penguen Gıda 1,92 2,13 -13,90 Pera GMYO 0,92 1,10 4,55 Pergamon Dış Ticaret 6,51 3,99 69,98 Petkim 7,74 -0,26 -0,39 Petrokent Turizm 56,85 -1,13 19,73 Pınar Et ve Un 9,99 1,94 3,20 Pınar Su 1,72 0,00 -4,44 Pınar Süt 12,35 1,73 -1,20 Plastikkart 2,77 1,47 -4,15 Polisan Holding 6,05 -1,14 -30,62 Politeknik Metal 40,90 0,54 22,82 Prizma Press Matbaacılık 1,77 -5,85 9,26 QNB Finans Fin. Kir. 4,29 0,23 10,00 QNB Finansbank 5,65 0,18 2,73 Ral Yatırım Holding 1,29 5,74 -20,86 Ray Sigorta 1,38 0,73 -23,76 Reysaş GMYO 1,35 0,00 6,30 Reysaş Lojistik 1,04 1,96 -18,75 Rhea Girişim 0,92 -1,08 -17,86 Rodrigo Tekstil 1,35 -5,59 -54,85 Royal Halı 0,87 -1,14 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,13 -0,93 -22,83 Sabancı Holding 10,18 -1,64 -5,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 0,00 Salix Yatırım Holding 4,04 0,75 -48,21 Sanel Mühendislik 1,62 0,00 -5,26 Sanifoam Sünger 1,72 1,78 2,38 Sanko Pazarlama 3,87 0,52 14,16 Saray Matbaacılık 1,31 0,77 22,43 Sarkuysan 3,57 1,71 8,18 Sasa Polyester 14,62 3,76 27,24 Say Reklamcılık 1,47 -2,65 -11,98 Sekuro Plastik 13,57 0,59 57,79 Selçuk Ecza Deposu 3,67 1,94 4,79 Selçuk Gıda 0,51 2,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,38 -0,72 -25,81 Serve Kırtasiye 0,55 1,85 -11,29 Servet GMYO 3,50 -0,28 15,13 Seyitler Kimya 8,68 0,00 -3,34 Silverline Endüstri 2,26 -0,44 3,20 Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 -10,39 Soda Sanayii 5,29 2,72 4,96 Sodaş Sodyum Sanayii 4,13 -2,36 21,16 Söktaş 1,68 0,00 1,20 Sönmez Filament 4,14 1,72 -0,24 Sönmez Pamuklu 4,32 -1,59 9,09 Sumaş Suni Tahta 4,50 -1,75 Şeker Fin. Kir. 2,48 0,00 -3,50 Şekerbank 1,61 0,63 -12,02 Şişe Cam 4,85 0,00 3,19 T. Halk Bankası 9,27 2,54 -14,01 T. Kalkınma Bank. 5,22 0,00 -5,78 T.S.K.B. 1,46 0,69 4,01 T.Tuborg 11,95 0,42 18,32 Taç Tarım Ürünleri 2,43 3,40 0,00 Tat Gıda 5,45 1,11 6,13 TAV Havalimanları 25,56 2,49 19,11 Taze Kuru Gıda 7,72 -2,28 -5,28 Tek-Art Turizm 0,92 2,22 22,24 Tekfen Holding 17,10 1,18 4,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,38 1,39 -14,95 Temapol Polimer Plastik 3,89 -0,77 -18,45 TGS Dış Ticaret 5,29 -1,12 45,73 Tofaş Oto. Fab. 27,00 -0,59 -13,32 Torunlar GMYO 2,74 2,24 -17,72 Trabzon Liman 13,76 1,47 Trabzonspor Sportif 1,79 2,29 -18,64 Trakya Cam 5,00 1,42 8,23 Trend GMYO 1,44 0,00 TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37 Tuğçelik 3,28 1,86 3,14 Tukaş 1,88 0,00 -15,70 Turcas Petrol 2,21 0,45 -7,14 Turkcell 14,48 0,21 -6,46 Tümosan Motor ve Traktör 7,15 -0,83 -5,80 Tüpraş 111,10 -1,86 3,01 Türk Hava Yolları 18,87 -0,94 20,27 Türk Prysmian Kablo 2,16 1,89 -13,71 Türk Telekom 6,39 0,79 -0,78 Türk Traktör 71,20 1,21 1,01 Türker Proje Gayrimenkul 37,68 0,05 0,32 Ufuk Yatırım 2,26 3,67 -26,38 Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 0,00 0,58 Ulusoy Elektrik 17,99 -0,28 -3,59 Ulusoy Un Sanayi 2,58 1,57 -7,19 Umpaş Holding 0,59 -1,67 -6,35 Uşak Seramik 2,19 1,39 -10,61 Utopya Turizm 3,91 -3,22 -12,92 Uzertaş Boya 1,00 0,00 -12,28 Ülker Bisküvi 21,66 0,74 10,12 Ünye Çimento 4,80 0,00 15,38 Vakıf Fin. Kir. 2,16 -1,82 3,85 Vakıf GMYO 2,53 0,00 -2,69 Vakıf Yat. Ort. 1,41 -0,70 -0,70 Vakıflar Bankası 6,45 0,47 -4,73 Vakko Tekstil 4,53 2,26 47,08 Vanet Gıda 2,60 1,56 -18,75 Verusa Holding 25,36 -1,09 10,65 Verusaturk Girisim 2,32 4,98 -1,69 Vestel 10,59 2,12 39,89 Vestel Beyaz Eşya 10,91 1,02 14,00 Viking Kağıt 1,37 2,24 14,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 -0,98 -12,93 Yapı ve Kredi Bank. 4,34 -0,23 0,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,33 0,43 -6,43 Yataş 30,52 0,20 7,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,51 -1,31 43,84 Yeni Gimat GMYO 12,14 0,41 -2,90 Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -1,59 Yeşil Yapı 0,64 -1,54 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 19,99 -4,90 24,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.555,10 0,20 40,39 Yonga Mobilya 1.659,00 8,39 594,43 Yünsa 7,01 2,79 55,78 Zorlu Enerji 1,89 -0,53 19,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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