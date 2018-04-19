Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.310,70 0,00 4,82
İş Bankası (C) 6,58 -0,60 -1,49
İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84
İş Fin.Kir. 3,80 7,95 155,03
İş Girişim 1,92 5,49 10,34
İş GMYO 1,27 0,79 -1,08
İş Y. Men. Değ. 2,12 1,92 -0,58
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 5,19
İşbir Holding 244,00 1,24 31,82
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50
İttifak Holding 2,92 5,42 25,32
İz Hayvancılık Tarım 2,40 0,00 26,32
İzmir Demir Çelik 2,73 3,80 -15,74
İzmir Fırça 6,96 2,35 -24,76
İzocam 25,46 0,87 -3,71
Jantsa Jant Sanayi 29,90 -0,07 -7,60
Kapital Yat. Holding 2,00 19,76 61,29
Kaplamin 3,95 -0,50 0,77
Kardemir (A) 3,72 2,48 26,10
Kardemir (B) 3,75 3,31 27,99
Kardemir (D) 4,25 4,17 32,40
Karel Elektronik 7,27 -1,09 25,13
Karsan Otomotiv 2,08 -0,48 33,33
Karsu Tekstil 1,44 3,60 -27,27
Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 1,69 21,21
Kartonsan 265,30 -0,45 -4,65
Katmerciler Ekipman 10,40 -0,86 -13,04
Kent Gıda 135,00 -1,46 -1,10
Kerevitaş Gıda 85,80 3,44 -27,47
Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29
Kiler GMYO 3,20 -0,93 -12,57
Kipa Ticaret 3,82 19,75 48,06
Klimasan Klima 7,36 2,36 25,81
Koç Holding 15,15 -0,20 -16,25
Konfrut Gıda 18,20 0,89 27,27
Konya Çimento 234,40 0,51 -8,08
Kordsa Teknik Tekstil 7,39 1,51 0,65
Koza Altın 50,75 1,10 32,85
Koza Madencilik 6,34 2,42 -1,55
Körfez GMYO 1,51 -1,31 -9,04
Kristal Kola 1,76 0,00 -2,22
Kron Telekomünikasyon 14,30 0,92 -22,70
Kuştur Kuşadası Turizm 11,00 -3,51 15,68
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,80 -0,21 15,66
Kütahya Porselen 5,81 1,93 -18,97
Lider Faktoring 4,44 0,91 0,68
Link Bilgisayar 11,52 1,59 -19,21
Logo Yazılım 48,16 1,43 -18,03
Lokman Hekim Sağlık 6,72 -0,74 9,09
Lüks Kadife 4,55 0,00 -3,40
Makina Takım 1,67 0,00 -16,50
Mardin Çimento 4,56 0,44 6,29
Marka Yatırım Holding 1,26 0,80 -25,44
Marmaris Altınyunus 16,43 -0,12 -13,53
Marshall 53,10 1,14 2,51
Martı GMYO 1,04 -2,80 -50,94
Martı Otel 0,91 -1,09 -1,09
Mavi Giyim 49,80 0,00 -14,14
Mazhar Zorlu Holding 8,34 10,03 109,02
MCT Danışmanlık 10,40 -10,81 73,33
Mega Polietilen 1,44 0,70 26,32
Menderes Tekstil 1,16 5,45 39,76
Merit Turizm 7,00 0,00 18,85
Merko Gıda 1,22 0,83 -8,27
Metal Gayrimenkul 1,65 1,23 26,92
Metemtur Otelcilik 1,44 -2,04 -2,70
Metro Holding 0,99 1,02 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 1,83 -19,27
Migros Ticaret 23,80 5,97 -13,64
Milpa 1,73 4,85 -19,91
Mish Dekorasyon 0,20 5,26 -16,67
Mistral GMYO 6,00 0,84 -18,81
MLP Sağlık 17,50 -1,13
MMC San. ve Tic. Yat. 1,54 4,76 10,79
Mondi Tire Kutsan 1,63 0,00 -9,94
Net Holding 2,11 1,44 -4,52
Netaş Telekom. 12,80 -0,93 -19,19
Niğbaş Niğde Beton 1,95 0,00 107,45
Nuh Çimento 10,39 -0,48 4,21
Nurol GMYO 4,55 -4,21 -4,21
Odaş Elektrik 6,43 -0,62 7,17
Olmuksan-IP 4,64 -0,22 1,44
Orge Enerji Elektrik 9,05 1,34 -10,48
Orma Orman Mahsulleri 1,16 -1,69 2,65
Osmanlı Menkul 2,79 3,33 -11,15
Ostim Endüstriyel Yat 1,44 1,41 -11,66
Otokar 99,30 -0,70 -17,74
Oyak Yat. Ort. 1,06 0,00 4,95
Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 1,16 2,94
Özak GMYO 2,54 -1,17 8,55
Özbal Çelik Boru 1,49 0,00 -9,70
Özderici GMYO 12,36 -0,32 692,31
Özerden Plastik 3,59 -0,83 20,47
Panora GMYO 4,70 1,29 4,28
Park Elek.Madencilik 3,89 2,37 -6,71
Parsan 17,55 5,22 50,00
Pegasus 32,64 -0,79 -3,43
Peker GMYO 7,18 -0,14
Penguen Gıda 1,92 2,13 -13,90
Pera GMYO 0,92 1,10 4,55
Pergamon Dış Ticaret 6,51 3,99 69,98
Petkim 7,74 -0,26 -0,39
Petrokent Turizm 56,85 -1,13 19,73
Pınar Et ve Un 9,99 1,94 3,20
Pınar Su 1,72 0,00 -4,44
Pınar Süt 12,35 1,73 -1,20
Plastikkart 2,77 1,47 -4,15
Polisan Holding 6,05 -1,14 -30,62
Politeknik Metal 40,90 0,54 22,82
Prizma Press Matbaacılık 1,77 -5,85 9,26
QNB Finans Fin. Kir. 4,29 0,23 10,00
QNB Finansbank 5,65 0,18 2,73
Ral Yatırım Holding 1,29 5,74 -20,86
Ray Sigorta 1,38 0,73 -23,76
Reysaş GMYO 1,35 0,00 6,30
Reysaş Lojistik 1,04 1,96 -18,75
Rhea Girişim 0,92 -1,08 -17,86
Rodrigo Tekstil 1,35 -5,59 -54,85
Royal Halı 0,87 -1,14 -4,40
RTA Laboratuvarları 2,13 -0,93 -22,83
Sabancı Holding 10,18 -1,64 -5,75
Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 0,00
Salix Yatırım Holding 4,04 0,75 -48,21
Sanel Mühendislik 1,62 0,00 -5,26
Sanifoam Sünger 1,72 1,78 2,38
Sanko Pazarlama 3,87 0,52 14,16
Saray Matbaacılık 1,31 0,77 22,43
Sarkuysan 3,57 1,71 8,18
Sasa Polyester 14,62 3,76 27,24
Say Reklamcılık 1,47 -2,65 -11,98
Sekuro Plastik 13,57 0,59 57,79
Selçuk Ecza Deposu 3,67 1,94 4,79
Selçuk Gıda 0,51 2,00 82,14
Senkron Güvenlik 1,38 -0,72 -25,81
Serve Kırtasiye 0,55 1,85 -11,29
Servet GMYO 3,50 -0,28 15,13
Seyitler Kimya 8,68 0,00 -3,34
Silverline Endüstri 2,26 -0,44 3,20
Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 -10,39
Soda Sanayii 5,29 2,72 4,96
Sodaş Sodyum Sanayii 4,13 -2,36 21,16
Söktaş 1,68 0,00 1,20
Sönmez Filament 4,14 1,72 -0,24
Sönmez Pamuklu 4,32 -1,59 9,09
Sumaş Suni Tahta 4,50 -1,75
Şeker Fin. Kir. 2,48 0,00 -3,50
Şekerbank 1,61 0,63 -12,02
Şişe Cam 4,85 0,00 3,19
T. Halk Bankası 9,27 2,54 -14,01
T. Kalkınma Bank. 5,22 0,00 -5,78
T.S.K.B. 1,46 0,69 4,01
T.Tuborg 11,95 0,42 18,32
Taç Tarım Ürünleri 2,43 3,40 0,00
Tat Gıda 5,45 1,11 6,13
TAV Havalimanları 25,56 2,49 19,11
Taze Kuru Gıda 7,72 -2,28 -5,28
Tek-Art Turizm 0,92 2,22 22,24
Tekfen Holding 17,10 1,18 4,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,38 1,39 -14,95
Temapol Polimer Plastik 3,89 -0,77 -18,45
TGS Dış Ticaret 5,29 -1,12 45,73
Tofaş Oto. Fab. 27,00 -0,59 -13,32
Torunlar GMYO 2,74 2,24 -17,72
Trabzon Liman 13,76 1,47
Trabzonspor Sportif 1,79 2,29 -18,64
Trakya Cam 5,00 1,42 8,23
Trend GMYO 1,44 0,00
TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37
Tuğçelik 3,28 1,86 3,14
Tukaş 1,88 0,00 -15,70
Turcas Petrol 2,21 0,45 -7,14
Turkcell 14,48 0,21 -6,46
Tümosan Motor ve Traktör 7,15 -0,83 -5,80
Tüpraş 111,10 -1,86 3,01
Türk Hava Yolları 18,87 -0,94 20,27
Türk Prysmian Kablo 2,16 1,89 -13,71
Türk Telekom 6,39 0,79 -0,78
Türk Traktör 71,20 1,21 1,01
Türker Proje Gayrimenkul 37,68 0,05 0,32
Ufuk Yatırım 2,26 3,67 -26,38
Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 0,00 0,58
Ulusoy Elektrik 17,99 -0,28 -3,59
Ulusoy Un Sanayi 2,58 1,57 -7,19
Umpaş Holding 0,59 -1,67 -6,35
Uşak Seramik 2,19 1,39 -10,61
Utopya Turizm 3,91 -3,22 -12,92
Uzertaş Boya 1,00 0,00 -12,28
Ülker Bisküvi 21,66 0,74 10,12
Ünye Çimento 4,80 0,00 15,38
Vakıf Fin. Kir. 2,16 -1,82 3,85
Vakıf GMYO 2,53 0,00 -2,69
Vakıf Yat. Ort. 1,41 -0,70 -0,70
Vakıflar Bankası 6,45 0,47 -4,73
Vakko Tekstil 4,53 2,26 47,08
Vanet Gıda 2,60 1,56 -18,75
Verusa Holding 25,36 -1,09 10,65
Verusaturk Girisim 2,32 4,98 -1,69
Vestel 10,59 2,12 39,89
Vestel Beyaz Eşya 10,91 1,02 14,00
Viking Kağıt 1,37 2,24 14,17
Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 -0,98 -12,93
Yapı ve Kredi Bank. 4,34 -0,23 0,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,33 0,43 -6,43
Yataş 30,52 0,20 7,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,51 -1,31 43,84
Yeni Gimat GMYO 12,14 0,41 -2,90
Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -1,59
Yeşil Yapı 0,64 -1,54 -37,25
Yeşil Yatırım Holding 19,99 -4,90 24,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.555,10 0,20 40,39
Yonga Mobilya 1.659,00 8,39 594,43
Yünsa 7,01 2,79 55,78
Zorlu Enerji 1,89 -0,53 19,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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