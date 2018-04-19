Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.310,70
|0,00
|4,82
|İş Bankası (C)
|6,58
|-0,60
|-1,49
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|3,80
|7,95
|155,03
|İş Girişim
|1,92
|5,49
|10,34
|İş GMYO
|1,27
|0,79
|-1,08
|İş Y. Men. Değ.
|2,12
|1,92
|-0,58
|İş Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|5,19
|İşbir Holding
|244,00
|1,24
|31,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-12,50
|İttifak Holding
|2,92
|5,42
|25,32
|İz Hayvancılık Tarım
|2,40
|0,00
|26,32
|İzmir Demir Çelik
|2,73
|3,80
|-15,74
|İzmir Fırça
|6,96
|2,35
|-24,76
|İzocam
|25,46
|0,87
|-3,71
|Jantsa Jant Sanayi
|29,90
|-0,07
|-7,60
|Kapital Yat. Holding
|2,00
|19,76
|61,29
|Kaplamin
|3,95
|-0,50
|0,77
|Kardemir (A)
|3,72
|2,48
|26,10
|Kardemir (B)
|3,75
|3,31
|27,99
|Kardemir (D)
|4,25
|4,17
|32,40
|Karel Elektronik
|7,27
|-1,09
|25,13
|Karsan Otomotiv
|2,08
|-0,48
|33,33
|Karsu Tekstil
|1,44
|3,60
|-27,27
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,00
|1,69
|21,21
|Kartonsan
|265,30
|-0,45
|-4,65
|Katmerciler Ekipman
|10,40
|-0,86
|-13,04
|Kent Gıda
|135,00
|-1,46
|-1,10
|Kerevitaş Gıda
|85,80
|3,44
|-27,47
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,20
|-0,93
|-12,57
|Kipa Ticaret
|3,82
|19,75
|48,06
|Klimasan Klima
|7,36
|2,36
|25,81
|Koç Holding
|15,15
|-0,20
|-16,25
|Konfrut Gıda
|18,20
|0,89
|27,27
|Konya Çimento
|234,40
|0,51
|-8,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,39
|1,51
|0,65
|Koza Altın
|50,75
|1,10
|32,85
|Koza Madencilik
|6,34
|2,42
|-1,55
|Körfez GMYO
|1,51
|-1,31
|-9,04
|Kristal Kola
|1,76
|0,00
|-2,22
|Kron Telekomünikasyon
|14,30
|0,92
|-22,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,00
|-3,51
|15,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,80
|-0,21
|15,66
|Kütahya Porselen
|5,81
|1,93
|-18,97
|Lider Faktoring
|4,44
|0,91
|0,68
|Link Bilgisayar
|11,52
|1,59
|-19,21
|Logo Yazılım
|48,16
|1,43
|-18,03
|Lokman Hekim Sağlık
|6,72
|-0,74
|9,09
|Lüks Kadife
|4,55
|0,00
|-3,40
|Makina Takım
|1,67
|0,00
|-16,50
|Mardin Çimento
|4,56
|0,44
|6,29
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|0,80
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|16,43
|-0,12
|-13,53
|Marshall
|53,10
|1,14
|2,51
|Martı GMYO
|1,04
|-2,80
|-50,94
|Martı Otel
|0,91
|-1,09
|-1,09
|Mavi Giyim
|49,80
|0,00
|-14,14
|Mazhar Zorlu Holding
|8,34
|10,03
|109,02
|MCT Danışmanlık
|10,40
|-10,81
|73,33
|Mega Polietilen
|1,44
|0,70
|26,32
|Menderes Tekstil
|1,16
|5,45
|39,76
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|18,85
|Merko Gıda
|1,22
|0,83
|-8,27
|Metal Gayrimenkul
|1,65
|1,23
|26,92
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|-2,04
|-2,70
|Metro Holding
|0,99
|1,02
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|1,83
|-19,27
|Migros Ticaret
|23,80
|5,97
|-13,64
|Milpa
|1,73
|4,85
|-19,91
|Mish Dekorasyon
|0,20
|5,26
|-16,67
|Mistral GMYO
|6,00
|0,84
|-18,81
|MLP Sağlık
|17,50
|-1,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,54
|4,76
|10,79
|Mondi Tire Kutsan
|1,63
|0,00
|-9,94
|Net Holding
|2,11
|1,44
|-4,52
|Netaş Telekom.
|12,80
|-0,93
|-19,19
|Niğbaş Niğde Beton
|1,95
|0,00
|107,45
|Nuh Çimento
|10,39
|-0,48
|4,21
|Nurol GMYO
|4,55
|-4,21
|-4,21
|Odaş Elektrik
|6,43
|-0,62
|7,17
|Olmuksan-IP
|4,64
|-0,22
|1,44
|Orge Enerji Elektrik
|9,05
|1,34
|-10,48
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|-1,69
|2,65
|Osmanlı Menkul
|2,79
|3,33
|-11,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,44
|1,41
|-11,66
|Otokar
|99,30
|-0,70
|-17,74
|Oyak Yat. Ort.
|1,06
|0,00
|4,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,75
|1,16
|2,94
|Özak GMYO
|2,54
|-1,17
|8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,49
|0,00
|-9,70
|Özderici GMYO
|12,36
|-0,32
|692,31
|Özerden Plastik
|3,59
|-0,83
|20,47
|Panora GMYO
|4,70
|1,29
|4,28
|Park Elek.Madencilik
|3,89
|2,37
|-6,71
|Parsan
|17,55
|5,22
|50,00
|Pegasus
|32,64
|-0,79
|-3,43
|Peker GMYO
|7,18
|-0,14
|Penguen Gıda
|1,92
|2,13
|-13,90
|Pera GMYO
|0,92
|1,10
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|6,51
|3,99
|69,98
|Petkim
|7,74
|-0,26
|-0,39
|Petrokent Turizm
|56,85
|-1,13
|19,73
|Pınar Et ve Un
|9,99
|1,94
|3,20
|Pınar Su
|1,72
|0,00
|-4,44
|Pınar Süt
|12,35
|1,73
|-1,20
|Plastikkart
|2,77
|1,47
|-4,15
|Polisan Holding
|6,05
|-1,14
|-30,62
|Politeknik Metal
|40,90
|0,54
|22,82
|Prizma Press Matbaacılık
|1,77
|-5,85
|9,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,29
|0,23
|10,00
|QNB Finansbank
|5,65
|0,18
|2,73
|Ral Yatırım Holding
|1,29
|5,74
|-20,86
|Ray Sigorta
|1,38
|0,73
|-23,76
|Reysaş GMYO
|1,35
|0,00
|6,30
|Reysaş Lojistik
|1,04
|1,96
|-18,75
|Rhea Girişim
|0,92
|-1,08
|-17,86
|Rodrigo Tekstil
|1,35
|-5,59
|-54,85
|Royal Halı
|0,87
|-1,14
|-4,40
|RTA Laboratuvarları
|2,13
|-0,93
|-22,83
|Sabancı Holding
|10,18
|-1,64
|-5,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,93
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,04
|0,75
|-48,21
|Sanel Mühendislik
|1,62
|0,00
|-5,26
|Sanifoam Sünger
|1,72
|1,78
|2,38
|Sanko Pazarlama
|3,87
|0,52
|14,16
|Saray Matbaacılık
|1,31
|0,77
|22,43
|Sarkuysan
|3,57
|1,71
|8,18
|Sasa Polyester
|14,62
|3,76
|27,24
|Say Reklamcılık
|1,47
|-2,65
|-11,98
|Sekuro Plastik
|13,57
|0,59
|57,79
|Selçuk Ecza Deposu
|3,67
|1,94
|4,79
|Selçuk Gıda
|0,51
|2,00
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,38
|-0,72
|-25,81
|Serve Kırtasiye
|0,55
|1,85
|-11,29
|Servet GMYO
|3,50
|-0,28
|15,13
|Seyitler Kimya
|8,68
|0,00
|-3,34
|Silverline Endüstri
|2,26
|-0,44
|3,20
|Sinpaş GMYO
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,29
|2,72
|4,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,13
|-2,36
|21,16
|Söktaş
|1,68
|0,00
|1,20
|Sönmez Filament
|4,14
|1,72
|-0,24
|Sönmez Pamuklu
|4,32
|-1,59
|9,09
|Sumaş Suni Tahta
|4,50
|-1,75
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|0,00
|-3,50
|Şekerbank
|1,61
|0,63
|-12,02
|Şişe Cam
|4,85
|0,00
|3,19
|T. Halk Bankası
|9,27
|2,54
|-14,01
|T. Kalkınma Bank.
|5,22
|0,00
|-5,78
|T.S.K.B.
|1,46
|0,69
|4,01
|T.Tuborg
|11,95
|0,42
|18,32
|Taç Tarım Ürünleri
|2,43
|3,40
|0,00
|Tat Gıda
|5,45
|1,11
|6,13
|TAV Havalimanları
|25,56
|2,49
|19,11
|Taze Kuru Gıda
|7,72
|-2,28
|-5,28
|Tek-Art Turizm
|0,92
|2,22
|22,24
|Tekfen Holding
|17,10
|1,18
|4,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,38
|1,39
|-14,95
|Temapol Polimer Plastik
|3,89
|-0,77
|-18,45
|TGS Dış Ticaret
|5,29
|-1,12
|45,73
|Tofaş Oto. Fab.
|27,00
|-0,59
|-13,32
|Torunlar GMYO
|2,74
|2,24
|-17,72
|Trabzon Liman
|13,76
|1,47
|Trabzonspor Sportif
|1,79
|2,29
|-18,64
|Trakya Cam
|5,00
|1,42
|8,23
|Trend GMYO
|1,44
|0,00
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|1,37
|Tuğçelik
|3,28
|1,86
|3,14
|Tukaş
|1,88
|0,00
|-15,70
|Turcas Petrol
|2,21
|0,45
|-7,14
|Turkcell
|14,48
|0,21
|-6,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,15
|-0,83
|-5,80
|Tüpraş
|111,10
|-1,86
|3,01
|Türk Hava Yolları
|18,87
|-0,94
|20,27
|Türk Prysmian Kablo
|2,16
|1,89
|-13,71
|Türk Telekom
|6,39
|0,79
|-0,78
|Türk Traktör
|71,20
|1,21
|1,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,68
|0,05
|0,32
|Ufuk Yatırım
|2,26
|3,67
|-26,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,72
|0,00
|0,58
|Ulusoy Elektrik
|17,99
|-0,28
|-3,59
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|1,57
|-7,19
|Umpaş Holding
|0,59
|-1,67
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,19
|1,39
|-10,61
|Utopya Turizm
|3,91
|-3,22
|-12,92
|Uzertaş Boya
|1,00
|0,00
|-12,28
|Ülker Bisküvi
|21,66
|0,74
|10,12
|Ünye Çimento
|4,80
|0,00
|15,38
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|-1,82
|3,85
|Vakıf GMYO
|2,53
|0,00
|-2,69
|Vakıf Yat. Ort.
|1,41
|-0,70
|-0,70
|Vakıflar Bankası
|6,45
|0,47
|-4,73
|Vakko Tekstil
|4,53
|2,26
|47,08
|Vanet Gıda
|2,60
|1,56
|-18,75
|Verusa Holding
|25,36
|-1,09
|10,65
|Verusaturk Girisim
|2,32
|4,98
|-1,69
|Vestel
|10,59
|2,12
|39,89
|Vestel Beyaz Eşya
|10,91
|1,02
|14,00
|Viking Kağıt
|1,37
|2,24
|14,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|-0,98
|-12,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,34
|-0,23
|0,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,33
|0,43
|-6,43
|Yataş
|30,52
|0,20
|7,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,51
|-1,31
|43,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,14
|0,41
|-2,90
|Yeşil GMYO
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Yeşil Yapı
|0,64
|-1,54
|-37,25
|Yeşil Yatırım Holding
|19,99
|-4,90
|24,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.555,10
|0,20
|40,39
|Yonga Mobilya
|1.659,00
|8,39
|594,43
|Yünsa
|7,01
|2,79
|55,78
|Zorlu Enerji
|1,89
|-0,53
|19,62
(Son)