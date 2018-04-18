Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.310,70 4,27 4,82 İş Bankası (C) 6,62 3,28 -0,89 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 3,52 -0,85 136,24 İş Girişim 1,82 3,41 4,60 İş GMYO 1,26 2,44 -1,86 İş Y. Men. Değ. 2,08 1,96 -2,46 İş Yat. Ort. 0,83 1,22 5,19 İşbir Holding 241,00 0,58 30,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -10,00 İttifak Holding 2,77 1,09 18,88 İz Hayvancılık Tarım 2,40 1,27 26,32 İzmir Demir Çelik 2,63 4,37 -18,83 İzmir Fırça 6,80 2,87 -26,49 İzocam 25,24 0,08 -4,54 Jantsa Jant Sanayi 29,92 2,33 -7,54 Kapital Yat. Holding 1,67 -1,18 34,68 Kaplamin 3,97 2,58 1,28 Kardemir (A) 3,63 5,83 23,05 Kardemir (B) 3,63 6,14 23,89 Kardemir (D) 4,08 7,37 27,10 Karel Elektronik 7,35 1,24 26,51 Karsan Otomotiv 2,09 5,03 33,97 Karsu Tekstil 1,39 0,00 -29,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,90 1,90 19,19 Kartonsan 266,50 1,80 -4,22 Katmerciler Ekipman 10,49 3,15 -12,29 Kent Gıda 137,00 2,62 0,37 Kerevitaş Gıda 82,95 -2,35 -29,88 Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,23 3,19 -11,75 Kipa Ticaret 3,19 2,57 23,64 Klimasan Klima 7,19 1,41 22,91 Koç Holding 15,18 2,57 -16,08 Konfrut Gıda 18,04 2,04 26,15 Konya Çimento 233,20 1,75 -8,55 Kordsa Teknik Tekstil 7,28 1,68 -0,84 Koza Altın 50,20 7,36 31,41 Koza Madencilik 6,19 5,81 -3,88 Körfez GMYO 1,53 2,68 -7,83 Kristal Kola 1,76 2,33 -2,22 Kron Telekomünikasyon 14,17 1,72 -23,41 Kuştur Kuşadası Turizm 11,40 0,00 19,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,81 3,66 15,90 Kütahya Porselen 5,70 2,33 -20,50 Lider Faktoring 4,40 3,53 -0,23 Link Bilgisayar 11,34 1,43 -20,48 Logo Yazılım 47,48 5,14 -19,18 Lokman Hekim Sağlık 6,77 1,04 9,90 Lüks Kadife 4,55 3,41 -3,40 Makina Takım 1,67 -6,18 -16,50 Mardin Çimento 4,54 1,79 5,83 Marka Yatırım Holding 1,25 0,00 -26,04 Marmaris Altınyunus 16,45 1,92 -13,42 Marshall 52,50 5,00 1,35 Martı GMYO 1,07 1,90 -49,53 Martı Otel 0,92 3,37 0,00 Mavi Giyim 49,80 0,73 -14,14 Mazhar Zorlu Holding 7,58 0,13 89,97 MCT Danışmanlık 11,66 19,59 94,33 Mega Polietilen 1,43 0,70 25,44 Menderes Tekstil 1,10 4,76 32,53 Merit Turizm 7,00 0,00 18,85 Merko Gıda 1,21 1,68 -9,02 Metal Gayrimenkul 1,63 0,00 25,38 Metemtur Otelcilik 1,47 3,52 -0,68 Metro Holding 0,98 3,16 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,18 2,83 -20,73 Migros Ticaret 22,46 4,47 -18,51 Milpa 1,65 5,10 -23,61 Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83 Mistral GMYO 5,95 1,02 -19,49 MLP Sağlık 17,70 -0,28 MMC San. ve Tic. Yat. 1,47 5,00 5,76 Mondi Tire Kutsan 1,63 2,52 -9,94 Net Holding 2,08 0,48 -5,88 Netaş Telekom. 12,92 2,13 -18,43 Niğbaş Niğde Beton 1,95 2,63 107,45 Nuh Çimento 10,44 1,66 4,71 Nurol GMYO 4,75 8,70 0,00 Odaş Elektrik 6,47 4,02 7,83 Olmuksan-IP 4,65 1,31 1,66 Orge Enerji Elektrik 8,93 2,53 -11,67 Orma Orman Mahsulleri 1,18 4,42 4,42 Osmanlı Menkul 2,70 -1,46 -14,01 Ostim Endüstriyel Yat 1,42 1,43 -12,88 Otokar 100,00 1,73 -17,16 Oyak Yat. Ort. 1,06 1,92 4,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 2,37 1,76 Özak GMYO 2,57 0,78 9,83 Özbal Çelik Boru 1,49 1,36 -9,70 Özderici GMYO 12,40 2,06 694,87 Özerden Plastik 3,62 2,26 21,48 Panora GMYO 4,64 1,09 2,95 Park Elek.Madencilik 3,80 3,54 -8,87 Parsan 16,68 4,91 42,56 Pegasus 32,90 5,79 -2,66 Peker GMYO 7,19 -0,14 Penguen Gıda 1,88 2,73 -15,70 Pera GMYO 0,91 2,25 3,41 Pergamon Dış Ticaret 6,26 -0,95 63,45 Petkim 7,76 2,11 -0,13 Petrokent Turizm 57,50 0,00 21,10 Pınar Et ve Un 9,80 0,72 1,24 Pınar Su 1,72 2,38 -4,44 Pınar Süt 12,14 1,51 -2,88 Plastikkart 2,73 1,49 -5,54 Polisan Holding 6,12 0,99 -29,82 Politeknik Metal 40,68 0,49 22,16 Prizma Press Matbaacılık 1,88 11,24 16,05 QNB Finans Fin. Kir. 4,28 -0,93 9,74 QNB Finansbank 5,64 1,99 2,55 Ral Yatırım Holding 1,22 10,91 -25,15 Ray Sigorta 1,37 3,79 -24,31 Reysaş GMYO 1,35 3,05 6,30 Reysaş Lojistik 1,02 2,00 -20,31 Rhea Girişim 0,93 4,49 -16,96 Rodrigo Tekstil 1,43 3,62 -52,17 Royal Halı 0,88 -1,12 -3,30 RTA Laboratuvarları 2,15 1,90 -22,10 Sabancı Holding 10,35 2,78 -4,18 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 0,52 Salix Yatırım Holding 4,01 2,82 -48,59 Sanel Mühendislik 1,62 3,18 -5,26 Sanifoam Sünger 1,69 1,81 0,60 Sanko Pazarlama 3,85 1,05 13,57 Saray Matbaacılık 1,30 19,27 21,50 Sarkuysan 3,51 1,74 6,36 Sasa Polyester 14,09 9,74 22,63 Say Reklamcılık 1,51 11,03 -9,58 Sekuro Plastik 13,49 0,75 56,86 Selçuk Ecza Deposu 3,60 2,27 2,79 Selçuk Gıda 0,50 -10,71 78,57 Senkron Güvenlik 1,39 2,21 -25,27 Serve Kırtasiye 0,54 3,85 -12,90 Servet GMYO 3,51 0,57 15,46 Seyitler Kimya 8,68 0,35 -3,34 Silverline Endüstri 2,27 1,79 3,65 Sinpaş GMYO 0,70 4,48 -9,09 Soda Sanayii 5,15 2,18 2,18 Sodaş Sodyum Sanayii 4,23 0,00 24,10 Söktaş 1,68 3,07 1,20 Sönmez Filament 4,07 3,30 -1,93 Sönmez Pamuklu 4,39 9,48 10,86 Sumaş Suni Tahta 4,58 2,23 Şeker Fin. Kir. 2,48 0,40 -3,50 Şekerbank 1,60 3,23 -12,57 Şişe Cam 4,85 2,54 3,19 T. Halk Bankası 9,04 3,08 -16,14 T. Kalkınma Bank. 5,22 0,19 -5,78 T.S.K.B. 1,45 3,57 3,29 T.Tuborg 11,90 -0,67 17,82 Taç Tarım Ürünleri 2,35 3,07 -3,29 Tat Gıda 5,39 2,67 4,96 TAV Havalimanları 24,94 -0,64 16,22 Taze Kuru Gıda 7,90 2,20 -3,07 Tek-Art Turizm 0,90 2,27 19,58 Tekfen Holding 16,90 1,62 3,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,32 1,89 -16,12 Temapol Polimer Plastik 3,92 2,89 -17,82 TGS Dış Ticaret 5,35 -1,29 47,38 Tofaş Oto. Fab. 27,16 1,65 -12,80 Torunlar GMYO 2,68 0,75 -19,52 Trabzon Liman 13,56 2,19 Trabzonspor Sportif 1,75 1,74 -20,45 Trakya Cam 4,93 1,86 6,71 Trend GMYO 1,44 1,41 TSKB GMYO 0,74 2,78 1,37 Tuğçelik 3,22 3,21 1,26 Tukaş 1,88 3,30 -15,70 Turcas Petrol 2,20 2,80 -7,56 Turkcell 14,45 1,76 -6,65 Tümosan Motor ve Traktör 7,21 2,71 -5,01 Tüpraş 113,20 1,16 4,96 Türk Hava Yolları 19,05 4,67 21,41 Türk Prysmian Kablo 2,12 2,44 -15,31 Türk Telekom 6,34 3,26 -1,55 Türk Traktör 70,35 1,96 -0,20 Türker Proje Gayrimenkul 37,66 1,02 0,27 Ufuk Yatırım 2,18 -0,91 -28,99 Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 1,78 0,58 Ulusoy Elektrik 18,04 1,63 -3,32 Ulusoy Un Sanayi 2,54 3,25 -8,63 Umpaş Holding 0,60 1,69 -4,76 Uşak Seramik 2,16 4,85 -11,84 Utopya Turizm 4,04 1,51 -10,02 Uzertaş Boya 1,00 -1,96 -12,28 Ülker Bisküvi 21,50 3,76 9,30 Ünye Çimento 4,80 0,42 15,38 Vakıf Fin. Kir. 2,20 0,46 5,77 Vakıf GMYO 2,53 2,02 -2,69 Vakıf Yat. Ort. 1,42 0,00 0,00 Vakıflar Bankası 6,42 4,56 -5,17 Vakko Tekstil 4,43 2,78 43,83 Vanet Gıda 2,56 2,40 -20,00 Verusa Holding 25,64 0,08 11,87 Verusaturk Girisim 2,21 2,79 -6,36 Vestel 10,37 4,64 36,99 Vestel Beyaz Eşya 10,80 1,31 12,85 Viking Kağıt 1,34 -0,74 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 2,04 4,08 -12,07 Yapı ve Kredi Bank. 4,35 2,84 0,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 0,87 -6,83 Yataş 30,46 2,56 7,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,53 5,52 45,74 Yeni Gimat GMYO 12,09 -0,49 -3,30 Yeşil GMYO 0,63 5,00 0,00 Yeşil Yapı 0,65 3,17 -36,27 Yeşil Yatırım Holding 21,02 0,10 31,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.549,90 -4,85 40,10 Yonga Mobilya 1.530,60 0,26 540,69 Yünsa 6,82 0,44 51,56 Zorlu Enerji 1,90 5,56 20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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