Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.310,70
|4,27
|4,82
|İş Bankası (C)
|6,62
|3,28
|-0,89
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|3,52
|-0,85
|136,24
|İş Girişim
|1,82
|3,41
|4,60
|İş GMYO
|1,26
|2,44
|-1,86
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|1,96
|-2,46
|İş Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|5,19
|İşbir Holding
|241,00
|0,58
|30,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-10,00
|İttifak Holding
|2,77
|1,09
|18,88
|İz Hayvancılık Tarım
|2,40
|1,27
|26,32
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|4,37
|-18,83
|İzmir Fırça
|6,80
|2,87
|-26,49
|İzocam
|25,24
|0,08
|-4,54
|Jantsa Jant Sanayi
|29,92
|2,33
|-7,54
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|-1,18
|34,68
|Kaplamin
|3,97
|2,58
|1,28
|Kardemir (A)
|3,63
|5,83
|23,05
|Kardemir (B)
|3,63
|6,14
|23,89
|Kardemir (D)
|4,08
|7,37
|27,10
|Karel Elektronik
|7,35
|1,24
|26,51
|Karsan Otomotiv
|2,09
|5,03
|33,97
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,00
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,90
|1,90
|19,19
|Kartonsan
|266,50
|1,80
|-4,22
|Katmerciler Ekipman
|10,49
|3,15
|-12,29
|Kent Gıda
|137,00
|2,62
|0,37
|Kerevitaş Gıda
|82,95
|-2,35
|-29,88
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,23
|3,19
|-11,75
|Kipa Ticaret
|3,19
|2,57
|23,64
|Klimasan Klima
|7,19
|1,41
|22,91
|Koç Holding
|15,18
|2,57
|-16,08
|Konfrut Gıda
|18,04
|2,04
|26,15
|Konya Çimento
|233,20
|1,75
|-8,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,28
|1,68
|-0,84
|Koza Altın
|50,20
|7,36
|31,41
|Koza Madencilik
|6,19
|5,81
|-3,88
|Körfez GMYO
|1,53
|2,68
|-7,83
|Kristal Kola
|1,76
|2,33
|-2,22
|Kron Telekomünikasyon
|14,17
|1,72
|-23,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,40
|0,00
|19,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,81
|3,66
|15,90
|Kütahya Porselen
|5,70
|2,33
|-20,50
|Lider Faktoring
|4,40
|3,53
|-0,23
|Link Bilgisayar
|11,34
|1,43
|-20,48
|Logo Yazılım
|47,48
|5,14
|-19,18
|Lokman Hekim Sağlık
|6,77
|1,04
|9,90
|Lüks Kadife
|4,55
|3,41
|-3,40
|Makina Takım
|1,67
|-6,18
|-16,50
|Mardin Çimento
|4,54
|1,79
|5,83
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|0,00
|-26,04
|Marmaris Altınyunus
|16,45
|1,92
|-13,42
|Marshall
|52,50
|5,00
|1,35
|Martı GMYO
|1,07
|1,90
|-49,53
|Martı Otel
|0,92
|3,37
|0,00
|Mavi Giyim
|49,80
|0,73
|-14,14
|Mazhar Zorlu Holding
|7,58
|0,13
|89,97
|MCT Danışmanlık
|11,66
|19,59
|94,33
|Mega Polietilen
|1,43
|0,70
|25,44
|Menderes Tekstil
|1,10
|4,76
|32,53
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|18,85
|Merko Gıda
|1,21
|1,68
|-9,02
|Metal Gayrimenkul
|1,63
|0,00
|25,38
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|3,52
|-0,68
|Metro Holding
|0,98
|3,16
|-1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,18
|2,83
|-20,73
|Migros Ticaret
|22,46
|4,47
|-18,51
|Milpa
|1,65
|5,10
|-23,61
|Mish Dekorasyon
|0,19
|0,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,95
|1,02
|-19,49
|MLP Sağlık
|17,70
|-0,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,47
|5,00
|5,76
|Mondi Tire Kutsan
|1,63
|2,52
|-9,94
|Net Holding
|2,08
|0,48
|-5,88
|Netaş Telekom.
|12,92
|2,13
|-18,43
|Niğbaş Niğde Beton
|1,95
|2,63
|107,45
|Nuh Çimento
|10,44
|1,66
|4,71
|Nurol GMYO
|4,75
|8,70
|0,00
|Odaş Elektrik
|6,47
|4,02
|7,83
|Olmuksan-IP
|4,65
|1,31
|1,66
|Orge Enerji Elektrik
|8,93
|2,53
|-11,67
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|4,42
|4,42
|Osmanlı Menkul
|2,70
|-1,46
|-14,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,42
|1,43
|-12,88
|Otokar
|100,00
|1,73
|-17,16
|Oyak Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|4,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,73
|2,37
|1,76
|Özak GMYO
|2,57
|0,78
|9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,49
|1,36
|-9,70
|Özderici GMYO
|12,40
|2,06
|694,87
|Özerden Plastik
|3,62
|2,26
|21,48
|Panora GMYO
|4,64
|1,09
|2,95
|Park Elek.Madencilik
|3,80
|3,54
|-8,87
|Parsan
|16,68
|4,91
|42,56
|Pegasus
|32,90
|5,79
|-2,66
|Peker GMYO
|7,19
|-0,14
|Penguen Gıda
|1,88
|2,73
|-15,70
|Pera GMYO
|0,91
|2,25
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|6,26
|-0,95
|63,45
|Petkim
|7,76
|2,11
|-0,13
|Petrokent Turizm
|57,50
|0,00
|21,10
|Pınar Et ve Un
|9,80
|0,72
|1,24
|Pınar Su
|1,72
|2,38
|-4,44
|Pınar Süt
|12,14
|1,51
|-2,88
|Plastikkart
|2,73
|1,49
|-5,54
|Polisan Holding
|6,12
|0,99
|-29,82
|Politeknik Metal
|40,68
|0,49
|22,16
|Prizma Press Matbaacılık
|1,88
|11,24
|16,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,28
|-0,93
|9,74
|QNB Finansbank
|5,64
|1,99
|2,55
|Ral Yatırım Holding
|1,22
|10,91
|-25,15
|Ray Sigorta
|1,37
|3,79
|-24,31
|Reysaş GMYO
|1,35
|3,05
|6,30
|Reysaş Lojistik
|1,02
|2,00
|-20,31
|Rhea Girişim
|0,93
|4,49
|-16,96
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|3,62
|-52,17
|Royal Halı
|0,88
|-1,12
|-3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,15
|1,90
|-22,10
|Sabancı Holding
|10,35
|2,78
|-4,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,93
|0,52
|Salix Yatırım Holding
|4,01
|2,82
|-48,59
|Sanel Mühendislik
|1,62
|3,18
|-5,26
|Sanifoam Sünger
|1,69
|1,81
|0,60
|Sanko Pazarlama
|3,85
|1,05
|13,57
|Saray Matbaacılık
|1,30
|19,27
|21,50
|Sarkuysan
|3,51
|1,74
|6,36
|Sasa Polyester
|14,09
|9,74
|22,63
|Say Reklamcılık
|1,51
|11,03
|-9,58
|Sekuro Plastik
|13,49
|0,75
|56,86
|Selçuk Ecza Deposu
|3,60
|2,27
|2,79
|Selçuk Gıda
|0,50
|-10,71
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,39
|2,21
|-25,27
|Serve Kırtasiye
|0,54
|3,85
|-12,90
|Servet GMYO
|3,51
|0,57
|15,46
|Seyitler Kimya
|8,68
|0,35
|-3,34
|Silverline Endüstri
|2,27
|1,79
|3,65
|Sinpaş GMYO
|0,70
|4,48
|-9,09
|Soda Sanayii
|5,15
|2,18
|2,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,23
|0,00
|24,10
|Söktaş
|1,68
|3,07
|1,20
|Sönmez Filament
|4,07
|3,30
|-1,93
|Sönmez Pamuklu
|4,39
|9,48
|10,86
|Sumaş Suni Tahta
|4,58
|2,23
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|0,40
|-3,50
|Şekerbank
|1,60
|3,23
|-12,57
|Şişe Cam
|4,85
|2,54
|3,19
|T. Halk Bankası
|9,04
|3,08
|-16,14
|T. Kalkınma Bank.
|5,22
|0,19
|-5,78
|T.S.K.B.
|1,45
|3,57
|3,29
|T.Tuborg
|11,90
|-0,67
|17,82
|Taç Tarım Ürünleri
|2,35
|3,07
|-3,29
|Tat Gıda
|5,39
|2,67
|4,96
|TAV Havalimanları
|24,94
|-0,64
|16,22
|Taze Kuru Gıda
|7,90
|2,20
|-3,07
|Tek-Art Turizm
|0,90
|2,27
|19,58
|Tekfen Holding
|16,90
|1,62
|3,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,32
|1,89
|-16,12
|Temapol Polimer Plastik
|3,92
|2,89
|-17,82
|TGS Dış Ticaret
|5,35
|-1,29
|47,38
|Tofaş Oto. Fab.
|27,16
|1,65
|-12,80
|Torunlar GMYO
|2,68
|0,75
|-19,52
|Trabzon Liman
|13,56
|2,19
|Trabzonspor Sportif
|1,75
|1,74
|-20,45
|Trakya Cam
|4,93
|1,86
|6,71
|Trend GMYO
|1,44
|1,41
|TSKB GMYO
|0,74
|2,78
|1,37
|Tuğçelik
|3,22
|3,21
|1,26
|Tukaş
|1,88
|3,30
|-15,70
|Turcas Petrol
|2,20
|2,80
|-7,56
|Turkcell
|14,45
|1,76
|-6,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,21
|2,71
|-5,01
|Tüpraş
|113,20
|1,16
|4,96
|Türk Hava Yolları
|19,05
|4,67
|21,41
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|2,44
|-15,31
|Türk Telekom
|6,34
|3,26
|-1,55
|Türk Traktör
|70,35
|1,96
|-0,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,66
|1,02
|0,27
|Ufuk Yatırım
|2,18
|-0,91
|-28,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,72
|1,78
|0,58
|Ulusoy Elektrik
|18,04
|1,63
|-3,32
|Ulusoy Un Sanayi
|2,54
|3,25
|-8,63
|Umpaş Holding
|0,60
|1,69
|-4,76
|Uşak Seramik
|2,16
|4,85
|-11,84
|Utopya Turizm
|4,04
|1,51
|-10,02
|Uzertaş Boya
|1,00
|-1,96
|-12,28
|Ülker Bisküvi
|21,50
|3,76
|9,30
|Ünye Çimento
|4,80
|0,42
|15,38
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|0,46
|5,77
|Vakıf GMYO
|2,53
|2,02
|-2,69
|Vakıf Yat. Ort.
|1,42
|0,00
|0,00
|Vakıflar Bankası
|6,42
|4,56
|-5,17
|Vakko Tekstil
|4,43
|2,78
|43,83
|Vanet Gıda
|2,56
|2,40
|-20,00
|Verusa Holding
|25,64
|0,08
|11,87
|Verusaturk Girisim
|2,21
|2,79
|-6,36
|Vestel
|10,37
|4,64
|36,99
|Vestel Beyaz Eşya
|10,80
|1,31
|12,85
|Viking Kağıt
|1,34
|-0,74
|11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,04
|4,08
|-12,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,35
|2,84
|0,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,32
|0,87
|-6,83
|Yataş
|30,46
|2,56
|7,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,53
|5,52
|45,74
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|-0,49
|-3,30
|Yeşil GMYO
|0,63
|5,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,65
|3,17
|-36,27
|Yeşil Yatırım Holding
|21,02
|0,10
|31,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.549,90
|-4,85
|40,10
|Yonga Mobilya
|1.530,60
|0,26
|540,69
|Yünsa
|6,82
|0,44
|51,56
|Zorlu Enerji
|1,90
|5,56
|20,25
(Son)