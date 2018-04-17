Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.257,00 -5,86 0,53
İş Bankası (C) 6,41 -1,54 -4,04
İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84
İş Fin.Kir. 3,55 -4,83 138,26
İş Girişim 1,76 -6,88 1,15
İş GMYO 1,23 -2,38 -4,20
İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,92 -4,33
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93
İşbir Holding 239,60 -5,67 29,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50
İttifak Holding 2,74 -4,20 17,60
İz Hayvancılık Tarım 2,37 -3,27 24,74
İzmir Demir Çelik 2,52 -3,45 -22,22
İzmir Fırça 6,61 -1,64 -28,54
İzocam 25,22 -1,71 -4,61
Jantsa Jant Sanayi 29,24 -3,43 -9,64
Kapital Yat. Holding 1,69 -11,05 36,29
Kaplamin 3,87 -3,25 -1,28
Kardemir (A) 3,43 -3,92 16,27
Kardemir (B) 3,42 -4,20 16,72
Kardemir (D) 3,80 -4,04 18,38
Karel Elektronik 7,26 -1,89 24,96
Karsan Otomotiv 1,99 -2,93 27,56
Karsu Tekstil 1,39 0,00 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,79 -3,50 16,97
Kartonsan 261,80 -3,04 -5,91
Katmerciler Ekipman 10,17 -1,64 -14,97
Kent Gıda 133,50 -2,13 -2,20
Kerevitaş Gıda 84,95 -7,31 -28,19
Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29
Kiler GMYO 3,13 -3,40 -14,48
Kipa Ticaret 3,11 -5,18 20,54
Klimasan Klima 7,09 -6,71 21,20
Koç Holding 14,80 0,68 -18,18
Konfrut Gıda 17,68 -3,81 23,64
Konya Çimento 229,20 -2,59 -10,12
Kordsa Teknik Tekstil 7,16 -2,72 -2,48
Koza Altın 46,76 -3,67 22,41
Koza Madencilik 5,85 -4,41 -9,16
Körfez GMYO 1,49 0,00 -10,24
Kristal Kola 1,72 -2,27 -4,44
Kron Telekomünikasyon 13,93 -2,99 -24,70
Kuştur Kuşadası Turizm 11,40 -0,10 19,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,64 0,00 11,81
Kütahya Porselen 5,57 -3,13 -22,32
Lider Faktoring 4,25 -3,41 -3,63
Link Bilgisayar 11,18 -3,62 -21,60
Logo Yazılım 45,16 0,40 -23,13
Lokman Hekim Sağlık 6,70 -2,47 8,77
Lüks Kadife 4,40 -2,22 -6,58
Makina Takım 1,78 14,84 -11,00
Mardin Çimento 4,46 -1,55 3,96
Marka Yatırım Holding 1,25 0,00 -26,04
Marmaris Altınyunus 16,14 -2,24 -15,05
Marshall 50,00 -3,57 -3,47
Martı GMYO 1,05 -1,87 -50,47
Martı Otel 0,89 -5,32 -3,26
Mavi Giyim 49,44 -0,88 -14,76
Mazhar Zorlu Holding 7,57 0,00 89,72
MCT Danışmanlık 9,75 -15,66 62,50
Mega Polietilen 1,42 -2,07 24,56
Menderes Tekstil 1,05 -4,55 26,51
Merit Turizm 7,00 -6,04 18,85
Merko Gıda 1,19 -2,46 -10,53
Metal Gayrimenkul 1,63 1,24 25,38
Metemtur Otelcilik 1,42 -2,74 -4,05
Metro Holding 0,95 -3,06 -4,04
Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 -2,75 -22,91
Migros Ticaret 21,50 -3,07 -21,99
Milpa 1,57 -3,09 -27,31
Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83
Mistral GMYO 5,89 -3,60 -20,30
MLP Sağlık 17,75 -2,47
MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -2,78 0,72
Mondi Tire Kutsan 1,59 -3,05 -12,15
Net Holding 2,07 -3,72 -6,33
Netaş Telekom. 12,65 -6,37 -20,14
Niğbaş Niğde Beton 1,90 17,28 102,13
Nuh Çimento 10,27 -0,96 3,01
Nurol GMYO 4,37 -0,23 -8,00
Odaş Elektrik 6,22 -1,11 3,67
Olmuksan-IP 4,59 -0,22 0,35
Orge Enerji Elektrik 8,71 -3,54 -13,85
Orma Orman Mahsulleri 1,13 -1,74 0,00
Osmanlı Menkul 2,74 -3,52 -12,74
Ostim Endüstriyel Yat 1,40 3,70 -14,11
Otokar 98,30 -2,19 -18,57
Oyak Yat. Ort. 1,04 -2,80 2,97
Oylum Sınai Yatırımlar 1,69 -2,87 -0,59
Özak GMYO 2,55 0,39 8,97
Özbal Çelik Boru 1,47 -1,34 -10,91
Özderici GMYO 12,15 1,00 678,85
Özerden Plastik 3,54 -5,35 18,79
Panora GMYO 4,59 -2,55 1,84
Park Elek.Madencilik 3,67 -2,91 -11,99
Parsan 15,90 0,63 35,90
Pegasus 31,10 -4,01 -7,99
Peker GMYO 7,20 -2,83
Penguen Gıda 1,83 -3,17 -17,94
Pera GMYO 0,89 -2,20 1,14
Pergamon Dış Ticaret 6,32 0,00 65,02
Petkim 7,60 -2,44 -2,19
Petrokent Turizm 57,50 -2,46 21,10
Pınar Et ve Un 9,73 -1,72 0,52
Pınar Su 1,68 -2,33 -6,67
Pınar Süt 11,96 -0,83 -4,32
Plastikkart 2,69 -1,10 -6,92
Polisan Holding 6,06 -0,98 -30,50
Politeknik Metal 40,48 -2,79 21,56
Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 4,32
QNB Finans Fin. Kir. 4,32 10,77
QNB Finansbank 5,53 -2,12 0,55
Ral Yatırım Holding 1,10 -7,56 -32,52
Ray Sigorta 1,32 -3,65 -27,07
Reysaş GMYO 1,31 -2,96 3,15
Reysaş Lojistik 1,00 -1,96 -21,88
Rhea Girişim 0,89 -3,26 -20,54
Rodrigo Tekstil 1,38 -3,50 -53,85
Royal Halı 0,89 0,00 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,11 -1,86 -23,55
Sabancı Holding 10,07 -0,30 -6,77
Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 -2,04
Salix Yatırım Holding 3,90 -2,50 -50,00
Sanel Mühendislik 1,57 -1,88 -8,19
Sanifoam Sünger 1,66 -2,35 -1,19
Sanko Pazarlama 3,81 -2,06 12,39
Saray Matbaacılık 1,09 0,00 1,87
Sarkuysan 3,45 -1,71 4,55
Sasa Polyester 12,84 1,66 11,75
Say Reklamcılık 1,36 -4,23 -18,56
Sekuro Plastik 13,39 0,60 55,70
Selçuk Ecza Deposu 3,52 -0,28 0,51
Selçuk Gıda 0,56 16,67 100,00
Senkron Güvenlik 1,36 -0,73 -26,88
Serve Kırtasiye 0,52 -7,14 -16,13
Servet GMYO 3,49 0,00 14,80
Seyitler Kimya 8,65 -0,12 -3,67
Silverline Endüstri 2,23 -2,19 1,83
Sinpaş GMYO 0,67 -1,47 -12,99
Soda Sanayii 5,04 -0,98 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 4,23 0,00 24,10
Söktaş 1,63 -3,55 -1,81
Sönmez Filament 3,94 -1,50 -5,06
Sönmez Pamuklu 4,01 -1,23 1,26
Sumaş Suni Tahta 4,48 -7,05
Şeker Fin. Kir. 2,47 0,41 -3,89
Şekerbank 1,55 -1,90 -15,30
Şişe Cam 4,73 -1,46 0,64
T. Halk Bankası 8,77 -3,09 -18,65
T. Kalkınma Bank. 5,21 -1,70 -5,96
T.S.K.B. 1,40 -2,10 -0,27
T.Tuborg 11,98 0,17 18,61
Taç Tarım Ürünleri 2,28 -3,39 -6,17
Tat Gıda 5,25 -1,87 2,23
TAV Havalimanları 25,10 2,03 16,96
Taze Kuru Gıda 7,73 -3,37 -5,15
Tek-Art Turizm 0,88 -3,30 16,93
Tekfen Holding 16,63 -3,48 1,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,24 -2,08 -17,67
Temapol Polimer Plastik 3,81 -4,27 -20,13
TGS Dış Ticaret 5,42 1,88 49,31
Tofaş Oto. Fab. 26,72 -0,74 -14,22
Torunlar GMYO 2,66 -3,62 -20,12
Trabzon Liman 13,27 -5,01
Trabzonspor Sportif 1,72 -2,82 -21,82
Trakya Cam 4,84 -2,62 4,76
Trend GMYO 1,42 -2,74
TSKB GMYO 0,72 -2,70 -1,37
Tuğçelik 3,12 -0,95 -1,89
Tukaş 1,82 -3,70 -18,39
Turcas Petrol 2,14 -4,04 -10,08
Turkcell 14,20 0,28 -8,27
Tümosan Motor ve Traktör 7,02 -3,44 -7,51
Tüpraş 111,90 -0,97 3,75
Türk Hava Yolları 18,20 -4,96 16,00
Türk Prysmian Kablo 2,10 -2,78 -17,32
Türk Telekom 6,14 0,66 -4,66
Türk Traktör 69,00 -2,27 -2,11
Türker Proje Gayrimenkul 37,28 -1,64 -0,75
Ufuk Yatırım 2,20 -3,51 -28,34
Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 -2,31 -1,17
Ulusoy Elektrik 17,75 -2,53 -4,88
Ulusoy Un Sanayi 2,46 -2,77 -11,51
Umpaş Holding 0,59 -1,67 -6,35
Uşak Seramik 2,06 -2,83 -15,92
Utopya Turizm 3,98 -4,33 -11,36
Uzertaş Boya 1,02 0,00 -10,53
Ülker Bisküvi 20,72 -1,80 5,34
Ünye Çimento 4,78 -0,83 14,90
Vakıf Fin. Kir. 2,19 6,83 5,29
Vakıf GMYO 2,48 -1,98 -4,62
Vakıf Yat. Ort. 1,42 0,00 0,00
Vakıflar Bankası 6,14 -1,92 -9,31
Vakko Tekstil 4,31 -4,43 39,94
Vanet Gıda 2,50 -3,10 -21,88
Verusa Holding 25,62 -2,14 11,78
Verusaturk Girisim 2,15 -3,59 -8,90
Vestel 9,91 -0,40 30,91
Vestel Beyaz Eşya 10,66 -1,93 11,39
Viking Kağıt 1,35 0,00 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,96 -3,45 -15,52
Yapı ve Kredi Bank. 4,23 -2,08 -2,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,30 -1,71 -7,63
Yataş 29,70 -2,94 4,95
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,45 -5,84 38,12
Yeni Gimat GMYO 12,15 -0,16 -2,82
Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -4,76
Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -38,24
Yeşil Yatırım Holding 21,00 8,64 31,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.680,00 5,51 47,25
Yonga Mobilya 1.526,60 -10,54 539,01
Yünsa 6,79 2,41 50,89
Zorlu Enerji 1,80 -4,26 13,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et