Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.257,00 -5,86 0,53 İş Bankası (C) 6,41 -1,54 -4,04 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 3,55 -4,83 138,26 İş Girişim 1,76 -6,88 1,15 İş GMYO 1,23 -2,38 -4,20 İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,92 -4,33 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 239,60 -5,67 29,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50 İttifak Holding 2,74 -4,20 17,60 İz Hayvancılık Tarım 2,37 -3,27 24,74 İzmir Demir Çelik 2,52 -3,45 -22,22 İzmir Fırça 6,61 -1,64 -28,54 İzocam 25,22 -1,71 -4,61 Jantsa Jant Sanayi 29,24 -3,43 -9,64 Kapital Yat. Holding 1,69 -11,05 36,29 Kaplamin 3,87 -3,25 -1,28 Kardemir (A) 3,43 -3,92 16,27 Kardemir (B) 3,42 -4,20 16,72 Kardemir (D) 3,80 -4,04 18,38 Karel Elektronik 7,26 -1,89 24,96 Karsan Otomotiv 1,99 -2,93 27,56 Karsu Tekstil 1,39 0,00 -29,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,79 -3,50 16,97 Kartonsan 261,80 -3,04 -5,91 Katmerciler Ekipman 10,17 -1,64 -14,97 Kent Gıda 133,50 -2,13 -2,20 Kerevitaş Gıda 84,95 -7,31 -28,19 Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,13 -3,40 -14,48 Kipa Ticaret 3,11 -5,18 20,54 Klimasan Klima 7,09 -6,71 21,20 Koç Holding 14,80 0,68 -18,18 Konfrut Gıda 17,68 -3,81 23,64 Konya Çimento 229,20 -2,59 -10,12 Kordsa Teknik Tekstil 7,16 -2,72 -2,48 Koza Altın 46,76 -3,67 22,41 Koza Madencilik 5,85 -4,41 -9,16 Körfez GMYO 1,49 0,00 -10,24 Kristal Kola 1,72 -2,27 -4,44 Kron Telekomünikasyon 13,93 -2,99 -24,70 Kuştur Kuşadası Turizm 11,40 -0,10 19,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,64 0,00 11,81 Kütahya Porselen 5,57 -3,13 -22,32 Lider Faktoring 4,25 -3,41 -3,63 Link Bilgisayar 11,18 -3,62 -21,60 Logo Yazılım 45,16 0,40 -23,13 Lokman Hekim Sağlık 6,70 -2,47 8,77 Lüks Kadife 4,40 -2,22 -6,58 Makina Takım 1,78 14,84 -11,00 Mardin Çimento 4,46 -1,55 3,96 Marka Yatırım Holding 1,25 0,00 -26,04 Marmaris Altınyunus 16,14 -2,24 -15,05 Marshall 50,00 -3,57 -3,47 Martı GMYO 1,05 -1,87 -50,47 Martı Otel 0,89 -5,32 -3,26 Mavi Giyim 49,44 -0,88 -14,76 Mazhar Zorlu Holding 7,57 0,00 89,72 MCT Danışmanlık 9,75 -15,66 62,50 Mega Polietilen 1,42 -2,07 24,56 Menderes Tekstil 1,05 -4,55 26,51 Merit Turizm 7,00 -6,04 18,85 Merko Gıda 1,19 -2,46 -10,53 Metal Gayrimenkul 1,63 1,24 25,38 Metemtur Otelcilik 1,42 -2,74 -4,05 Metro Holding 0,95 -3,06 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 -2,75 -22,91 Migros Ticaret 21,50 -3,07 -21,99 Milpa 1,57 -3,09 -27,31 Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83 Mistral GMYO 5,89 -3,60 -20,30 MLP Sağlık 17,75 -2,47 MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -2,78 0,72 Mondi Tire Kutsan 1,59 -3,05 -12,15 Net Holding 2,07 -3,72 -6,33 Netaş Telekom. 12,65 -6,37 -20,14 Niğbaş Niğde Beton 1,90 17,28 102,13 Nuh Çimento 10,27 -0,96 3,01 Nurol GMYO 4,37 -0,23 -8,00 Odaş Elektrik 6,22 -1,11 3,67 Olmuksan-IP 4,59 -0,22 0,35 Orge Enerji Elektrik 8,71 -3,54 -13,85 Orma Orman Mahsulleri 1,13 -1,74 0,00 Osmanlı Menkul 2,74 -3,52 -12,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,40 3,70 -14,11 Otokar 98,30 -2,19 -18,57 Oyak Yat. Ort. 1,04 -2,80 2,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,69 -2,87 -0,59 Özak GMYO 2,55 0,39 8,97 Özbal Çelik Boru 1,47 -1,34 -10,91 Özderici GMYO 12,15 1,00 678,85 Özerden Plastik 3,54 -5,35 18,79 Panora GMYO 4,59 -2,55 1,84 Park Elek.Madencilik 3,67 -2,91 -11,99 Parsan 15,90 0,63 35,90 Pegasus 31,10 -4,01 -7,99 Peker GMYO 7,20 -2,83 Penguen Gıda 1,83 -3,17 -17,94 Pera GMYO 0,89 -2,20 1,14 Pergamon Dış Ticaret 6,32 0,00 65,02 Petkim 7,60 -2,44 -2,19 Petrokent Turizm 57,50 -2,46 21,10 Pınar Et ve Un 9,73 -1,72 0,52 Pınar Su 1,68 -2,33 -6,67 Pınar Süt 11,96 -0,83 -4,32 Plastikkart 2,69 -1,10 -6,92 Polisan Holding 6,06 -0,98 -30,50 Politeknik Metal 40,48 -2,79 21,56 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,32 10,77 QNB Finansbank 5,53 -2,12 0,55 Ral Yatırım Holding 1,10 -7,56 -32,52 Ray Sigorta 1,32 -3,65 -27,07 Reysaş GMYO 1,31 -2,96 3,15 Reysaş Lojistik 1,00 -1,96 -21,88 Rhea Girişim 0,89 -3,26 -20,54 Rodrigo Tekstil 1,38 -3,50 -53,85 Royal Halı 0,89 0,00 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,11 -1,86 -23,55 Sabancı Holding 10,07 -0,30 -6,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 -2,04 Salix Yatırım Holding 3,90 -2,50 -50,00 Sanel Mühendislik 1,57 -1,88 -8,19 Sanifoam Sünger 1,66 -2,35 -1,19 Sanko Pazarlama 3,81 -2,06 12,39 Saray Matbaacılık 1,09 0,00 1,87 Sarkuysan 3,45 -1,71 4,55 Sasa Polyester 12,84 1,66 11,75 Say Reklamcılık 1,36 -4,23 -18,56 Sekuro Plastik 13,39 0,60 55,70 Selçuk Ecza Deposu 3,52 -0,28 0,51 Selçuk Gıda 0,56 16,67 100,00 Senkron Güvenlik 1,36 -0,73 -26,88 Serve Kırtasiye 0,52 -7,14 -16,13 Servet GMYO 3,49 0,00 14,80 Seyitler Kimya 8,65 -0,12 -3,67 Silverline Endüstri 2,23 -2,19 1,83 Sinpaş GMYO 0,67 -1,47 -12,99 Soda Sanayii 5,04 -0,98 0,00 Sodaş Sodyum Sanayii 4,23 0,00 24,10 Söktaş 1,63 -3,55 -1,81 Sönmez Filament 3,94 -1,50 -5,06 Sönmez Pamuklu 4,01 -1,23 1,26 Sumaş Suni Tahta 4,48 -7,05 Şeker Fin. Kir. 2,47 0,41 -3,89 Şekerbank 1,55 -1,90 -15,30 Şişe Cam 4,73 -1,46 0,64 T. Halk Bankası 8,77 -3,09 -18,65 T. Kalkınma Bank. 5,21 -1,70 -5,96 T.S.K.B. 1,40 -2,10 -0,27 T.Tuborg 11,98 0,17 18,61 Taç Tarım Ürünleri 2,28 -3,39 -6,17 Tat Gıda 5,25 -1,87 2,23 TAV Havalimanları 25,10 2,03 16,96 Taze Kuru Gıda 7,73 -3,37 -5,15 Tek-Art Turizm 0,88 -3,30 16,93 Tekfen Holding 16,63 -3,48 1,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,24 -2,08 -17,67 Temapol Polimer Plastik 3,81 -4,27 -20,13 TGS Dış Ticaret 5,42 1,88 49,31 Tofaş Oto. Fab. 26,72 -0,74 -14,22 Torunlar GMYO 2,66 -3,62 -20,12 Trabzon Liman 13,27 -5,01 Trabzonspor Sportif 1,72 -2,82 -21,82 Trakya Cam 4,84 -2,62 4,76 Trend GMYO 1,42 -2,74 TSKB GMYO 0,72 -2,70 -1,37 Tuğçelik 3,12 -0,95 -1,89 Tukaş 1,82 -3,70 -18,39 Turcas Petrol 2,14 -4,04 -10,08 Turkcell 14,20 0,28 -8,27 Tümosan Motor ve Traktör 7,02 -3,44 -7,51 Tüpraş 111,90 -0,97 3,75 Türk Hava Yolları 18,20 -4,96 16,00 Türk Prysmian Kablo 2,10 -2,78 -17,32 Türk Telekom 6,14 0,66 -4,66 Türk Traktör 69,00 -2,27 -2,11 Türker Proje Gayrimenkul 37,28 -1,64 -0,75 Ufuk Yatırım 2,20 -3,51 -28,34 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 -2,31 -1,17 Ulusoy Elektrik 17,75 -2,53 -4,88 Ulusoy Un Sanayi 2,46 -2,77 -11,51 Umpaş Holding 0,59 -1,67 -6,35 Uşak Seramik 2,06 -2,83 -15,92 Utopya Turizm 3,98 -4,33 -11,36 Uzertaş Boya 1,02 0,00 -10,53 Ülker Bisküvi 20,72 -1,80 5,34 Ünye Çimento 4,78 -0,83 14,90 Vakıf Fin. Kir. 2,19 6,83 5,29 Vakıf GMYO 2,48 -1,98 -4,62 Vakıf Yat. Ort. 1,42 0,00 0,00 Vakıflar Bankası 6,14 -1,92 -9,31 Vakko Tekstil 4,31 -4,43 39,94 Vanet Gıda 2,50 -3,10 -21,88 Verusa Holding 25,62 -2,14 11,78 Verusaturk Girisim 2,15 -3,59 -8,90 Vestel 9,91 -0,40 30,91 Vestel Beyaz Eşya 10,66 -1,93 11,39 Viking Kağıt 1,35 0,00 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,96 -3,45 -15,52 Yapı ve Kredi Bank. 4,23 -2,08 -2,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,30 -1,71 -7,63 Yataş 29,70 -2,94 4,95 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,45 -5,84 38,12 Yeni Gimat GMYO 12,15 -0,16 -2,82 Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -4,76 Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -38,24 Yeşil Yatırım Holding 21,00 8,64 31,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.680,00 5,51 47,25 Yonga Mobilya 1.526,60 -10,54 539,01 Yünsa 6,79 2,41 50,89 Zorlu Enerji 1,80 -4,26 13,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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