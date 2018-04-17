Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.257,00
|-5,86
|0,53
|İş Bankası (C)
|6,41
|-1,54
|-4,04
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|3,55
|-4,83
|138,26
|İş Girişim
|1,76
|-6,88
|1,15
|İş GMYO
|1,23
|-2,38
|-4,20
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-1,92
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|239,60
|-5,67
|29,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-12,50
|İttifak Holding
|2,74
|-4,20
|17,60
|İz Hayvancılık Tarım
|2,37
|-3,27
|24,74
|İzmir Demir Çelik
|2,52
|-3,45
|-22,22
|İzmir Fırça
|6,61
|-1,64
|-28,54
|İzocam
|25,22
|-1,71
|-4,61
|Jantsa Jant Sanayi
|29,24
|-3,43
|-9,64
|Kapital Yat. Holding
|1,69
|-11,05
|36,29
|Kaplamin
|3,87
|-3,25
|-1,28
|Kardemir (A)
|3,43
|-3,92
|16,27
|Kardemir (B)
|3,42
|-4,20
|16,72
|Kardemir (D)
|3,80
|-4,04
|18,38
|Karel Elektronik
|7,26
|-1,89
|24,96
|Karsan Otomotiv
|1,99
|-2,93
|27,56
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,00
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,79
|-3,50
|16,97
|Kartonsan
|261,80
|-3,04
|-5,91
|Katmerciler Ekipman
|10,17
|-1,64
|-14,97
|Kent Gıda
|133,50
|-2,13
|-2,20
|Kerevitaş Gıda
|84,95
|-7,31
|-28,19
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,13
|-3,40
|-14,48
|Kipa Ticaret
|3,11
|-5,18
|20,54
|Klimasan Klima
|7,09
|-6,71
|21,20
|Koç Holding
|14,80
|0,68
|-18,18
|Konfrut Gıda
|17,68
|-3,81
|23,64
|Konya Çimento
|229,20
|-2,59
|-10,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,16
|-2,72
|-2,48
|Koza Altın
|46,76
|-3,67
|22,41
|Koza Madencilik
|5,85
|-4,41
|-9,16
|Körfez GMYO
|1,49
|0,00
|-10,24
|Kristal Kola
|1,72
|-2,27
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|13,93
|-2,99
|-24,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,40
|-0,10
|19,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,64
|0,00
|11,81
|Kütahya Porselen
|5,57
|-3,13
|-22,32
|Lider Faktoring
|4,25
|-3,41
|-3,63
|Link Bilgisayar
|11,18
|-3,62
|-21,60
|Logo Yazılım
|45,16
|0,40
|-23,13
|Lokman Hekim Sağlık
|6,70
|-2,47
|8,77
|Lüks Kadife
|4,40
|-2,22
|-6,58
|Makina Takım
|1,78
|14,84
|-11,00
|Mardin Çimento
|4,46
|-1,55
|3,96
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|0,00
|-26,04
|Marmaris Altınyunus
|16,14
|-2,24
|-15,05
|Marshall
|50,00
|-3,57
|-3,47
|Martı GMYO
|1,05
|-1,87
|-50,47
|Martı Otel
|0,89
|-5,32
|-3,26
|Mavi Giyim
|49,44
|-0,88
|-14,76
|Mazhar Zorlu Holding
|7,57
|0,00
|89,72
|MCT Danışmanlık
|9,75
|-15,66
|62,50
|Mega Polietilen
|1,42
|-2,07
|24,56
|Menderes Tekstil
|1,05
|-4,55
|26,51
|Merit Turizm
|7,00
|-6,04
|18,85
|Merko Gıda
|1,19
|-2,46
|-10,53
|Metal Gayrimenkul
|1,63
|1,24
|25,38
|Metemtur Otelcilik
|1,42
|-2,74
|-4,05
|Metro Holding
|0,95
|-3,06
|-4,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,12
|-2,75
|-22,91
|Migros Ticaret
|21,50
|-3,07
|-21,99
|Milpa
|1,57
|-3,09
|-27,31
|Mish Dekorasyon
|0,19
|-5,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,89
|-3,60
|-20,30
|MLP Sağlık
|17,75
|-2,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,40
|-2,78
|0,72
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-3,05
|-12,15
|Net Holding
|2,07
|-3,72
|-6,33
|Netaş Telekom.
|12,65
|-6,37
|-20,14
|Niğbaş Niğde Beton
|1,90
|17,28
|102,13
|Nuh Çimento
|10,27
|-0,96
|3,01
|Nurol GMYO
|4,37
|-0,23
|-8,00
|Odaş Elektrik
|6,22
|-1,11
|3,67
|Olmuksan-IP
|4,59
|-0,22
|0,35
|Orge Enerji Elektrik
|8,71
|-3,54
|-13,85
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|-1,74
|0,00
|Osmanlı Menkul
|2,74
|-3,52
|-12,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,40
|3,70
|-14,11
|Otokar
|98,30
|-2,19
|-18,57
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|-2,80
|2,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,69
|-2,87
|-0,59
|Özak GMYO
|2,55
|0,39
|8,97
|Özbal Çelik Boru
|1,47
|-1,34
|-10,91
|Özderici GMYO
|12,15
|1,00
|678,85
|Özerden Plastik
|3,54
|-5,35
|18,79
|Panora GMYO
|4,59
|-2,55
|1,84
|Park Elek.Madencilik
|3,67
|-2,91
|-11,99
|Parsan
|15,90
|0,63
|35,90
|Pegasus
|31,10
|-4,01
|-7,99
|Peker GMYO
|7,20
|-2,83
|Penguen Gıda
|1,83
|-3,17
|-17,94
|Pera GMYO
|0,89
|-2,20
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|6,32
|0,00
|65,02
|Petkim
|7,60
|-2,44
|-2,19
|Petrokent Turizm
|57,50
|-2,46
|21,10
|Pınar Et ve Un
|9,73
|-1,72
|0,52
|Pınar Su
|1,68
|-2,33
|-6,67
|Pınar Süt
|11,96
|-0,83
|-4,32
|Plastikkart
|2,69
|-1,10
|-6,92
|Polisan Holding
|6,06
|-0,98
|-30,50
|Politeknik Metal
|40,48
|-2,79
|21,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|0,00
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,32
|10,77
|QNB Finansbank
|5,53
|-2,12
|0,55
|Ral Yatırım Holding
|1,10
|-7,56
|-32,52
|Ray Sigorta
|1,32
|-3,65
|-27,07
|Reysaş GMYO
|1,31
|-2,96
|3,15
|Reysaş Lojistik
|1,00
|-1,96
|-21,88
|Rhea Girişim
|0,89
|-3,26
|-20,54
|Rodrigo Tekstil
|1,38
|-3,50
|-53,85
|Royal Halı
|0,89
|0,00
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,11
|-1,86
|-23,55
|Sabancı Holding
|10,07
|-0,30
|-6,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,92
|-2,04
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|-2,50
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|1,57
|-1,88
|-8,19
|Sanifoam Sünger
|1,66
|-2,35
|-1,19
|Sanko Pazarlama
|3,81
|-2,06
|12,39
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,00
|1,87
|Sarkuysan
|3,45
|-1,71
|4,55
|Sasa Polyester
|12,84
|1,66
|11,75
|Say Reklamcılık
|1,36
|-4,23
|-18,56
|Sekuro Plastik
|13,39
|0,60
|55,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,52
|-0,28
|0,51
|Selçuk Gıda
|0,56
|16,67
|100,00
|Senkron Güvenlik
|1,36
|-0,73
|-26,88
|Serve Kırtasiye
|0,52
|-7,14
|-16,13
|Servet GMYO
|3,49
|0,00
|14,80
|Seyitler Kimya
|8,65
|-0,12
|-3,67
|Silverline Endüstri
|2,23
|-2,19
|1,83
|Sinpaş GMYO
|0,67
|-1,47
|-12,99
|Soda Sanayii
|5,04
|-0,98
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,23
|0,00
|24,10
|Söktaş
|1,63
|-3,55
|-1,81
|Sönmez Filament
|3,94
|-1,50
|-5,06
|Sönmez Pamuklu
|4,01
|-1,23
|1,26
|Sumaş Suni Tahta
|4,48
|-7,05
|Şeker Fin. Kir.
|2,47
|0,41
|-3,89
|Şekerbank
|1,55
|-1,90
|-15,30
|Şişe Cam
|4,73
|-1,46
|0,64
|T. Halk Bankası
|8,77
|-3,09
|-18,65
|T. Kalkınma Bank.
|5,21
|-1,70
|-5,96
|T.S.K.B.
|1,40
|-2,10
|-0,27
|T.Tuborg
|11,98
|0,17
|18,61
|Taç Tarım Ürünleri
|2,28
|-3,39
|-6,17
|Tat Gıda
|5,25
|-1,87
|2,23
|TAV Havalimanları
|25,10
|2,03
|16,96
|Taze Kuru Gıda
|7,73
|-3,37
|-5,15
|Tek-Art Turizm
|0,88
|-3,30
|16,93
|Tekfen Holding
|16,63
|-3,48
|1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,24
|-2,08
|-17,67
|Temapol Polimer Plastik
|3,81
|-4,27
|-20,13
|TGS Dış Ticaret
|5,42
|1,88
|49,31
|Tofaş Oto. Fab.
|26,72
|-0,74
|-14,22
|Torunlar GMYO
|2,66
|-3,62
|-20,12
|Trabzon Liman
|13,27
|-5,01
|Trabzonspor Sportif
|1,72
|-2,82
|-21,82
|Trakya Cam
|4,84
|-2,62
|4,76
|Trend GMYO
|1,42
|-2,74
|TSKB GMYO
|0,72
|-2,70
|-1,37
|Tuğçelik
|3,12
|-0,95
|-1,89
|Tukaş
|1,82
|-3,70
|-18,39
|Turcas Petrol
|2,14
|-4,04
|-10,08
|Turkcell
|14,20
|0,28
|-8,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|-3,44
|-7,51
|Tüpraş
|111,90
|-0,97
|3,75
|Türk Hava Yolları
|18,20
|-4,96
|16,00
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|-2,78
|-17,32
|Türk Telekom
|6,14
|0,66
|-4,66
|Türk Traktör
|69,00
|-2,27
|-2,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,28
|-1,64
|-0,75
|Ufuk Yatırım
|2,20
|-3,51
|-28,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|-2,31
|-1,17
|Ulusoy Elektrik
|17,75
|-2,53
|-4,88
|Ulusoy Un Sanayi
|2,46
|-2,77
|-11,51
|Umpaş Holding
|0,59
|-1,67
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,06
|-2,83
|-15,92
|Utopya Turizm
|3,98
|-4,33
|-11,36
|Uzertaş Boya
|1,02
|0,00
|-10,53
|Ülker Bisküvi
|20,72
|-1,80
|5,34
|Ünye Çimento
|4,78
|-0,83
|14,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|6,83
|5,29
|Vakıf GMYO
|2,48
|-1,98
|-4,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,42
|0,00
|0,00
|Vakıflar Bankası
|6,14
|-1,92
|-9,31
|Vakko Tekstil
|4,31
|-4,43
|39,94
|Vanet Gıda
|2,50
|-3,10
|-21,88
|Verusa Holding
|25,62
|-2,14
|11,78
|Verusaturk Girisim
|2,15
|-3,59
|-8,90
|Vestel
|9,91
|-0,40
|30,91
|Vestel Beyaz Eşya
|10,66
|-1,93
|11,39
|Viking Kağıt
|1,35
|0,00
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,96
|-3,45
|-15,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,23
|-2,08
|-2,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,30
|-1,71
|-7,63
|Yataş
|29,70
|-2,94
|4,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,45
|-5,84
|38,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|-0,16
|-2,82
|Yeşil GMYO
|0,60
|-3,23
|-4,76
|Yeşil Yapı
|0,63
|-1,56
|-38,24
|Yeşil Yatırım Holding
|21,00
|8,64
|31,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.680,00
|5,51
|47,25
|Yonga Mobilya
|1.526,60
|-10,54
|539,01
|Yünsa
|6,79
|2,41
|50,89
|Zorlu Enerji
|1,80
|-4,26
|13,92
(Son)