Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.346,00
|7,65
|İş Bankası (C)
|6,51
|0,93
|-2,54
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|3,58
|9,15
|140,27
|İş Girişim
|1,99
|-11,95
|14,37
|İş GMYO
|1,26
|-1,56
|-1,86
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-1,44
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|5,19
|İşbir Holding
|240,00
|0,21
|29,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-12,50
|İttifak Holding
|2,78
|-3,81
|19,31
|İz Hayvancılık Tarım
|2,42
|2,98
|27,37
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|0,00
|-20,37
|İzmir Fırça
|6,49
|3,84
|-29,84
|İzocam
|25,68
|-1,83
|-2,87
|Jantsa Jant Sanayi
|30,04
|-1,51
|-7,17
|Kapital Yat. Holding
|1,93
|-6,31
|55,65
|Kaplamin
|4,02
|-3,13
|2,55
|Kardemir (A)
|3,50
|0,29
|18,64
|Kardemir (B)
|3,46
|-1,42
|18,09
|Kardemir (D)
|3,79
|-1,81
|18,07
|Karel Elektronik
|7,22
|0,00
|24,27
|Karsan Otomotiv
|1,95
|-1,02
|25,00
|Karsu Tekstil
|1,37
|-1,44
|-30,81
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,47
|2,70
|30,71
|Kartonsan
|270,00
|-1,10
|-2,96
|Katmerciler Ekipman
|10,14
|-0,29
|-15,22
|Kent Gıda
|135,10
|-1,60
|-1,03
|Kerevitaş Gıda
|95,55
|-11,77
|-19,23
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,09
|-1,59
|-15,57
|Kipa Ticaret
|3,37
|-1,75
|30,62
|Klimasan Klima
|7,60
|2,98
|29,91
|Koç Holding
|14,85
|-0,47
|-17,91
|Konfrut Gıda
|18,15
|5,52
|26,92
|Konya Çimento
|232,30
|0,56
|-8,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,30
|-1,48
|-0,57
|Koza Altın
|48,88
|3,56
|27,96
|Koza Madencilik
|6,09
|3,57
|-5,43
|Körfez GMYO
|1,47
|0,68
|-11,45
|Kristal Kola
|1,72
|0,00
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|14,05
|0,57
|-24,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,00
|8,89
|20,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,64
|-1,28
|11,81
|Kütahya Porselen
|5,62
|-0,35
|-21,62
|Lider Faktoring
|4,32
|0,00
|-2,04
|Link Bilgisayar
|11,00
|-0,90
|-22,86
|Logo Yazılım
|45,04
|-0,18
|-23,34
|Lokman Hekim Sağlık
|6,70
|-1,76
|8,77
|Lüks Kadife
|4,33
|-0,92
|-8,07
|Makina Takım
|1,52
|0,00
|-24,00
|Mardin Çimento
|4,47
|0,45
|4,20
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|5,00
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|16,30
|-0,31
|-14,21
|Marshall
|49,68
|1,76
|-4,09
|Martı GMYO
|1,02
|5,15
|-51,89
|Martı Otel
|0,90
|3,45
|-2,17
|Mavi Giyim
|49,40
|-1,12
|-14,83
|Mazhar Zorlu Holding
|6,90
|7,64
|72,93
|MCT Danışmanlık
|9,64
|19,90
|60,67
|Mega Polietilen
|1,43
|5,15
|25,44
|Menderes Tekstil
|1,03
|0,00
|24,10
|Merit Turizm
|7,00
|-0,71
|18,85
|Merko Gıda
|1,20
|0,84
|-9,77
|Metal Gayrimenkul
|1,61
|3,21
|23,85
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|0,72
|-5,41
|Metro Holding
|0,91
|0,00
|-8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,11
|-0,47
|-23,27
|Migros Ticaret
|22,00
|-0,18
|-20,17
|Milpa
|1,61
|3,21
|-25,46
|Mish Dekorasyon
|0,20
|0,00
|-16,67
|Mistral GMYO
|6,15
|2,84
|-16,78
|MLP Sağlık
|18,20
|1,11
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,42
|-2,07
|2,16
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-0,63
|-12,15
|Net Holding
|2,13
|-0,93
|-3,62
|Netaş Telekom.
|13,36
|-1,04
|-15,66
|Niğbaş Niğde Beton
|1,35
|1,50
|43,62
|Nuh Çimento
|10,34
|0,78
|3,71
|Nurol GMYO
|4,36
|-1,58
|-8,21
|Odaş Elektrik
|6,34
|-0,94
|5,67
|Olmuksan-IP
|4,55
|0,22
|-0,52
|Orge Enerji Elektrik
|8,81
|-0,34
|-12,86
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|4,55
|1,77
|Osmanlı Menkul
|2,82
|-4,41
|-10,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,33
|0,76
|-18,40
|Otokar
|98,00
|0,00
|-18,82
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|2,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,73
|0,00
|1,76
|Özak GMYO
|2,48
|0,00
|5,98
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|0,00
|-11,52
|Özderici GMYO
|10,08
|2,86
|546,15
|Özerden Plastik
|3,19
|-4,49
|7,05
|Panora GMYO
|4,70
|-0,84
|4,28
|Park Elek.Madencilik
|3,70
|2,21
|-11,27
|Parsan
|14,40
|-1,03
|23,08
|Pegasus
|32,08
|-2,61
|-5,09
|Peker GMYO
|7,60
|-10,27
|Penguen Gıda
|1,85
|0,00
|-17,04
|Pera GMYO
|0,90
|-1,10
|2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|6,07
|-1,14
|58,49
|Petkim
|7,61
|-0,91
|-2,06
|Petrokent Turizm
|58,70
|6,92
|23,63
|Pınar Et ve Un
|9,85
|-0,30
|1,76
|Pınar Su
|1,71
|-0,58
|-5,00
|Pınar Süt
|12,00
|-0,25
|-4,00
|Plastikkart
|2,73
|2,63
|-5,54
|Polisan Holding
|6,00
|-0,99
|-31,19
|Politeknik Metal
|40,30
|1,82
|21,02
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|0,60
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,36
|3,81
|11,79
|QNB Finansbank
|5,59
|-1,06
|1,64
|Ral Yatırım Holding
|1,19
|-1,65
|-26,99
|Ray Sigorta
|1,38
|3,76
|-23,76
|Reysaş GMYO
|1,31
|0,00
|3,15
|Reysaş Lojistik
|0,99
|-1,98
|-22,66
|Rhea Girişim
|0,91
|0,00
|-18,75
|Rodrigo Tekstil
|1,41
|-2,08
|-52,84
|Royal Halı
|0,86
|1,18
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,10
|-0,47
|-23,91
|Sabancı Holding
|10,00
|-1,19
|-7,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,94
|-3,96
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-1,20
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,57
|-1,26
|-8,19
|Sanifoam Sünger
|1,69
|-1,17
|0,60
|Sanko Pazarlama
|3,90
|0,52
|15,04
|Saray Matbaacılık
|1,05
|0,00
|-1,87
|Sarkuysan
|3,47
|1,17
|5,15
|Sasa Polyester
|11,28
|-2,59
|-1,83
|Say Reklamcılık
|1,41
|-1,40
|-15,57
|Sekuro Plastik
|13,27
|0,61
|54,30
|Selçuk Ecza Deposu
|3,52
|-0,28
|0,51
|Selçuk Gıda
|0,40
|11,11
|42,86
|Senkron Güvenlik
|1,36
|-0,73
|-26,88
|Serve Kırtasiye
|0,54
|1,89
|-12,90
|Servet GMYO
|3,53
|-1,94
|16,12
|Seyitler Kimya
|8,67
|-7,57
|-3,45
|Silverline Endüstri
|2,25
|3,69
|2,74
|Sinpaş GMYO
|0,68
|0,00
|-11,69
|Soda Sanayii
|5,04
|-2,14
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,20
|0,00
|23,22
|Söktaş
|1,66
|-1,19
|0,00
|Sönmez Filament
|4,00
|-0,99
|-3,61
|Sönmez Pamuklu
|4,02
|-1,95
|1,52
|Sumaş Suni Tahta
|4,33
|0,23
|Şeker Fin. Kir.
|2,44
|0,41
|-5,06
|Şekerbank
|1,52
|-0,65
|-16,94
|Şişe Cam
|4,84
|-1,63
|2,98
|T. Halk Bankası
|8,82
|-0,56
|-18,18
|T. Kalkınma Bank.
|5,31
|1,53
|-4,15
|T.S.K.B.
|1,41
|-0,70
|0,44
|T.Tuborg
|11,94
|2,05
|18,22
|Taç Tarım Ürünleri
|2,33
|-1,69
|-4,12
|Tat Gıda
|5,29
|0,00
|3,01
|TAV Havalimanları
|25,08
|3,12
|16,87
|Taze Kuru Gıda
|7,85
|-1,75
|-3,68
|Tek-Art Turizm
|0,88
|-2,22
|16,93
|Tekfen Holding
|16,70
|-4,30
|1,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,15
|0,73
|-19,42
|Temapol Polimer Plastik
|3,92
|0,26
|-17,82
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|15,03
|45,45
|Tofaş Oto. Fab.
|27,10
|-0,07
|-13,00
|Torunlar GMYO
|2,71
|0,37
|-18,62
|Trabzon Liman
|13,70
|1,63
|Trabzonspor Sportif
|1,76
|0,57
|-20,00
|Trakya Cam
|4,95
|-1,00
|7,14
|Transtürk Hold.
|0,50
|0,00
|-18,03
|Trend GMYO
|1,44
|-2,04
|TSKB GMYO
|0,73
|1,39
|0,00
|Tuğçelik
|3,07
|1,66
|-3,46
|Tukaş
|1,84
|2,79
|-17,49
|Turcas Petrol
|2,21
|0,45
|-7,14
|Turkcell
|14,10
|-1,40
|-8,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,87
|-0,72
|-9,49
|Tüpraş
|112,70
|-0,88
|4,49
|Türk Hava Yolları
|18,26
|-1,78
|16,38
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|0,47
|-16,14
|Türk Telekom
|6,08
|-0,33
|-5,59
|Türk Traktör
|70,80
|0,14
|0,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,60
|-0,53
|0,11
|Ufuk Yatırım
|2,30
|-7,63
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|-0,59
|-1,75
|Ulusoy Elektrik
|17,89
|1,65
|-4,13
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|-0,79
|-10,07
|Umpaş Holding
|0,58
|-3,33
|-7,94
|Uşak Seramik
|2,07
|0,00
|-15,51
|Utopya Turizm
|4,04
|-3,12
|-10,02
|Uzertaş Boya
|1,02
|-0,97
|-10,53
|Ülker Bisküvi
|20,66
|-0,39
|5,03
|Ünye Çimento
|4,74
|-0,42
|13,94
|Vakıf Fin. Kir.
|2,02
|0,00
|-2,88
|Vakıf GMYO
|2,49
|-0,80
|-4,23
|Vakıf Yat. Ort.
|1,42
|1,43
|0,00
|Vakıflar Bankası
|6,14
|-2,69
|-9,31
|Vakko Tekstil
|4,47
|1,13
|45,13
|Vanet Gıda
|2,43
|0,83
|-24,06
|Verusa Holding
|26,10
|-2,10
|13,87
|Verusaturk Girisim
|2,16
|0,47
|-8,47
|Vestel
|9,38
|-1,47
|23,91
|Vestel Beyaz Eşya
|10,58
|-0,28
|10,55
|Viking Kağıt
|1,35
|0,75
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,01
|-0,50
|-13,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,26
|-1,39
|-1,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,25
|-2,17
|-9,64
|Yataş
|30,20
|-0,92
|6,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|0,00
|40,03
|Yeni Gimat GMYO
|12,35
|-0,80
|-1,22
|Yeşil GMYO
|0,60
|-3,23
|-4,76
|Yeşil Yapı
|0,64
|-3,03
|-37,25
|Yeşil Yatırım Holding
|17,03
|0,18
|6,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.520,40
|0,00
|38,48
|Yonga Mobilya
|1.779,60
|1,70
|644,91
|Yünsa
|6,60
|-2,80
|46,67
|Zorlu Enerji
|1,82
|-1,62
|15,19
(Son)