Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.346,00 7,65 İş Bankası (C) 6,51 0,93 -2,54 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 3,58 9,15 140,27 İş Girişim 1,99 -11,95 14,37 İş GMYO 1,26 -1,56 -1,86 İş Y. Men. Değ. 2,06 -1,44 -3,39 İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 5,19 İşbir Holding 240,00 0,21 29,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50 İttifak Holding 2,78 -3,81 19,31 İz Hayvancılık Tarım 2,42 2,98 27,37 İzmir Demir Çelik 2,58 0,00 -20,37 İzmir Fırça 6,49 3,84 -29,84 İzocam 25,68 -1,83 -2,87 Jantsa Jant Sanayi 30,04 -1,51 -7,17 Kapital Yat. Holding 1,93 -6,31 55,65 Kaplamin 4,02 -3,13 2,55 Kardemir (A) 3,50 0,29 18,64 Kardemir (B) 3,46 -1,42 18,09 Kardemir (D) 3,79 -1,81 18,07 Karel Elektronik 7,22 0,00 24,27 Karsan Otomotiv 1,95 -1,02 25,00 Karsu Tekstil 1,37 -1,44 -30,81 Karsusan Su Ürünleri San. 6,47 2,70 30,71 Kartonsan 270,00 -1,10 -2,96 Katmerciler Ekipman 10,14 -0,29 -15,22 Kent Gıda 135,10 -1,60 -1,03 Kerevitaş Gıda 95,55 -11,77 -19,23 Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,09 -1,59 -15,57 Kipa Ticaret 3,37 -1,75 30,62 Klimasan Klima 7,60 2,98 29,91 Koç Holding 14,85 -0,47 -17,91 Konfrut Gıda 18,15 5,52 26,92 Konya Çimento 232,30 0,56 -8,90 Kordsa Teknik Tekstil 7,30 -1,48 -0,57 Koza Altın 48,88 3,56 27,96 Koza Madencilik 6,09 3,57 -5,43 Körfez GMYO 1,47 0,68 -11,45 Kristal Kola 1,72 0,00 -4,44 Kron Telekomünikasyon 14,05 0,57 -24,05 Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 8,89 20,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,64 -1,28 11,81 Kütahya Porselen 5,62 -0,35 -21,62 Lider Faktoring 4,32 0,00 -2,04 Link Bilgisayar 11,00 -0,90 -22,86 Logo Yazılım 45,04 -0,18 -23,34 Lokman Hekim Sağlık 6,70 -1,76 8,77 Lüks Kadife 4,33 -0,92 -8,07 Makina Takım 1,52 0,00 -24,00 Mardin Çimento 4,47 0,45 4,20 Marka Yatırım Holding 1,26 5,00 -25,44 Marmaris Altınyunus 16,30 -0,31 -14,21 Marshall 49,68 1,76 -4,09 Martı GMYO 1,02 5,15 -51,89 Martı Otel 0,90 3,45 -2,17 Mavi Giyim 49,40 -1,12 -14,83 Mazhar Zorlu Holding 6,90 7,64 72,93 MCT Danışmanlık 9,64 19,90 60,67 Mega Polietilen 1,43 5,15 25,44 Menderes Tekstil 1,03 0,00 24,10 Merit Turizm 7,00 -0,71 18,85 Merko Gıda 1,20 0,84 -9,77 Metal Gayrimenkul 1,61 3,21 23,85 Metemtur Otelcilik 1,40 0,72 -5,41 Metro Holding 0,91 0,00 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 -0,47 -23,27 Migros Ticaret 22,00 -0,18 -20,17 Milpa 1,61 3,21 -25,46 Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67 Mistral GMYO 6,15 2,84 -16,78 MLP Sağlık 18,20 1,11 MMC San. ve Tic. Yat. 1,42 -2,07 2,16 Mondi Tire Kutsan 1,59 -0,63 -12,15 Net Holding 2,13 -0,93 -3,62 Netaş Telekom. 13,36 -1,04 -15,66 Niğbaş Niğde Beton 1,35 1,50 43,62 Nuh Çimento 10,34 0,78 3,71 Nurol GMYO 4,36 -1,58 -8,21 Odaş Elektrik 6,34 -0,94 5,67 Olmuksan-IP 4,55 0,22 -0,52 Orge Enerji Elektrik 8,81 -0,34 -12,86 Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 1,77 Osmanlı Menkul 2,82 -4,41 -10,19 Ostim Endüstriyel Yat 1,33 0,76 -18,40 Otokar 98,00 0,00 -18,82 Oyak Yat. Ort. 1,04 0,00 2,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 0,00 1,76 Özak GMYO 2,48 0,00 5,98 Özbal Çelik Boru 1,46 0,00 -11,52 Özderici GMYO 10,08 2,86 546,15 Özerden Plastik 3,19 -4,49 7,05 Panora GMYO 4,70 -0,84 4,28 Park Elek.Madencilik 3,70 2,21 -11,27 Parsan 14,40 -1,03 23,08 Pegasus 32,08 -2,61 -5,09 Peker GMYO 7,60 -10,27 Penguen Gıda 1,85 0,00 -17,04 Pera GMYO 0,90 -1,10 2,27 Pergamon Dış Ticaret 6,07 -1,14 58,49 Petkim 7,61 -0,91 -2,06 Petrokent Turizm 58,70 6,92 23,63 Pınar Et ve Un 9,85 -0,30 1,76 Pınar Su 1,71 -0,58 -5,00 Pınar Süt 12,00 -0,25 -4,00 Plastikkart 2,73 2,63 -5,54 Polisan Holding 6,00 -0,99 -31,19 Politeknik Metal 40,30 1,82 21,02 Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,60 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,36 3,81 11,79 QNB Finansbank 5,59 -1,06 1,64 Ral Yatırım Holding 1,19 -1,65 -26,99 Ray Sigorta 1,38 3,76 -23,76 Reysaş GMYO 1,31 0,00 3,15 Reysaş Lojistik 0,99 -1,98 -22,66 Rhea Girişim 0,91 0,00 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,41 -2,08 -52,84 Royal Halı 0,86 1,18 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,10 -0,47 -23,91 Sabancı Holding 10,00 -1,19 -7,42 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -3,96 Salix Yatırım Holding 4,10 -1,20 -47,44 Sanel Mühendislik 1,57 -1,26 -8,19 Sanifoam Sünger 1,69 -1,17 0,60 Sanko Pazarlama 3,90 0,52 15,04 Saray Matbaacılık 1,05 0,00 -1,87 Sarkuysan 3,47 1,17 5,15 Sasa Polyester 11,28 -2,59 -1,83 Say Reklamcılık 1,41 -1,40 -15,57 Sekuro Plastik 13,27 0,61 54,30 Selçuk Ecza Deposu 3,52 -0,28 0,51 Selçuk Gıda 0,40 11,11 42,86 Senkron Güvenlik 1,36 -0,73 -26,88 Serve Kırtasiye 0,54 1,89 -12,90 Servet GMYO 3,53 -1,94 16,12 Seyitler Kimya 8,67 -7,57 -3,45 Silverline Endüstri 2,25 3,69 2,74 Sinpaş GMYO 0,68 0,00 -11,69 Soda Sanayii 5,04 -2,14 0,00 Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 0,00 23,22 Söktaş 1,66 -1,19 0,00 Sönmez Filament 4,00 -0,99 -3,61 Sönmez Pamuklu 4,02 -1,95 1,52 Sumaş Suni Tahta 4,33 0,23 Şeker Fin. Kir. 2,44 0,41 -5,06 Şekerbank 1,52 -0,65 -16,94 Şişe Cam 4,84 -1,63 2,98 T. Halk Bankası 8,82 -0,56 -18,18 T. Kalkınma Bank. 5,31 1,53 -4,15 T.S.K.B. 1,41 -0,70 0,44 T.Tuborg 11,94 2,05 18,22 Taç Tarım Ürünleri 2,33 -1,69 -4,12 Tat Gıda 5,29 0,00 3,01 TAV Havalimanları 25,08 3,12 16,87 Taze Kuru Gıda 7,85 -1,75 -3,68 Tek-Art Turizm 0,88 -2,22 16,93 Tekfen Holding 16,70 -4,30 1,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,15 0,73 -19,42 Temapol Polimer Plastik 3,92 0,26 -17,82 TGS Dış Ticaret 5,28 15,03 45,45 Tofaş Oto. Fab. 27,10 -0,07 -13,00 Torunlar GMYO 2,71 0,37 -18,62 Trabzon Liman 13,70 1,63 Trabzonspor Sportif 1,76 0,57 -20,00 Trakya Cam 4,95 -1,00 7,14 Transtürk Hold. 0,50 0,00 -18,03 Trend GMYO 1,44 -2,04 TSKB GMYO 0,73 1,39 0,00 Tuğçelik 3,07 1,66 -3,46 Tukaş 1,84 2,79 -17,49 Turcas Petrol 2,21 0,45 -7,14 Turkcell 14,10 -1,40 -8,91 Tümosan Motor ve Traktör 6,87 -0,72 -9,49 Tüpraş 112,70 -0,88 4,49 Türk Hava Yolları 18,26 -1,78 16,38 Türk Prysmian Kablo 2,13 0,47 -16,14 Türk Telekom 6,08 -0,33 -5,59 Türk Traktör 70,80 0,14 0,44 Türker Proje Gayrimenkul 37,60 -0,53 0,11 Ufuk Yatırım 2,30 -7,63 -25,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -0,59 -1,75 Ulusoy Elektrik 17,89 1,65 -4,13 Ulusoy Un Sanayi 2,50 -0,79 -10,07 Umpaş Holding 0,58 -3,33 -7,94 Uşak Seramik 2,07 0,00 -15,51 Utopya Turizm 4,04 -3,12 -10,02 Uzertaş Boya 1,02 -0,97 -10,53 Ülker Bisküvi 20,66 -0,39 5,03 Ünye Çimento 4,74 -0,42 13,94 Vakıf Fin. Kir. 2,02 0,00 -2,88 Vakıf GMYO 2,49 -0,80 -4,23 Vakıf Yat. Ort. 1,42 1,43 0,00 Vakıflar Bankası 6,14 -2,69 -9,31 Vakko Tekstil 4,47 1,13 45,13 Vanet Gıda 2,43 0,83 -24,06 Verusa Holding 26,10 -2,10 13,87 Verusaturk Girisim 2,16 0,47 -8,47 Vestel 9,38 -1,47 23,91 Vestel Beyaz Eşya 10,58 -0,28 10,55 Viking Kağıt 1,35 0,75 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 -0,50 -13,36 Yapı ve Kredi Bank. 4,26 -1,39 -1,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 -2,17 -9,64 Yataş 30,20 -0,92 6,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 0,00 40,03 Yeni Gimat GMYO 12,35 -0,80 -1,22 Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -4,76 Yeşil Yapı 0,64 -3,03 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 17,03 0,18 6,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.520,40 0,00 38,48 Yonga Mobilya 1.779,60 1,70 644,91 Yünsa 6,60 -2,80 46,67 Zorlu Enerji 1,82 -1,62 15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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