Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.346,00 7,65
İş Bankası (C) 6,51 0,93 -2,54
İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84
İş Fin.Kir. 3,58 9,15 140,27
İş Girişim 1,99 -11,95 14,37
İş GMYO 1,26 -1,56 -1,86
İş Y. Men. Değ. 2,06 -1,44 -3,39
İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 5,19
İşbir Holding 240,00 0,21 29,66
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50
İttifak Holding 2,78 -3,81 19,31
İz Hayvancılık Tarım 2,42 2,98 27,37
İzmir Demir Çelik 2,58 0,00 -20,37
İzmir Fırça 6,49 3,84 -29,84
İzocam 25,68 -1,83 -2,87
Jantsa Jant Sanayi 30,04 -1,51 -7,17
Kapital Yat. Holding 1,93 -6,31 55,65
Kaplamin 4,02 -3,13 2,55
Kardemir (A) 3,50 0,29 18,64
Kardemir (B) 3,46 -1,42 18,09
Kardemir (D) 3,79 -1,81 18,07
Karel Elektronik 7,22 0,00 24,27
Karsan Otomotiv 1,95 -1,02 25,00
Karsu Tekstil 1,37 -1,44 -30,81
Karsusan Su Ürünleri San. 6,47 2,70 30,71
Kartonsan 270,00 -1,10 -2,96
Katmerciler Ekipman 10,14 -0,29 -15,22
Kent Gıda 135,10 -1,60 -1,03
Kerevitaş Gıda 95,55 -11,77 -19,23
Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29
Kiler GMYO 3,09 -1,59 -15,57
Kipa Ticaret 3,37 -1,75 30,62
Klimasan Klima 7,60 2,98 29,91
Koç Holding 14,85 -0,47 -17,91
Konfrut Gıda 18,15 5,52 26,92
Konya Çimento 232,30 0,56 -8,90
Kordsa Teknik Tekstil 7,30 -1,48 -0,57
Koza Altın 48,88 3,56 27,96
Koza Madencilik 6,09 3,57 -5,43
Körfez GMYO 1,47 0,68 -11,45
Kristal Kola 1,72 0,00 -4,44
Kron Telekomünikasyon 14,05 0,57 -24,05
Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 8,89 20,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,64 -1,28 11,81
Kütahya Porselen 5,62 -0,35 -21,62
Lider Faktoring 4,32 0,00 -2,04
Link Bilgisayar 11,00 -0,90 -22,86
Logo Yazılım 45,04 -0,18 -23,34
Lokman Hekim Sağlık 6,70 -1,76 8,77
Lüks Kadife 4,33 -0,92 -8,07
Makina Takım 1,52 0,00 -24,00
Mardin Çimento 4,47 0,45 4,20
Marka Yatırım Holding 1,26 5,00 -25,44
Marmaris Altınyunus 16,30 -0,31 -14,21
Marshall 49,68 1,76 -4,09
Martı GMYO 1,02 5,15 -51,89
Martı Otel 0,90 3,45 -2,17
Mavi Giyim 49,40 -1,12 -14,83
Mazhar Zorlu Holding 6,90 7,64 72,93
MCT Danışmanlık 9,64 19,90 60,67
Mega Polietilen 1,43 5,15 25,44
Menderes Tekstil 1,03 0,00 24,10
Merit Turizm 7,00 -0,71 18,85
Merko Gıda 1,20 0,84 -9,77
Metal Gayrimenkul 1,61 3,21 23,85
Metemtur Otelcilik 1,40 0,72 -5,41
Metro Holding 0,91 0,00 -8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 -0,47 -23,27
Migros Ticaret 22,00 -0,18 -20,17
Milpa 1,61 3,21 -25,46
Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67
Mistral GMYO 6,15 2,84 -16,78
MLP Sağlık 18,20 1,11
MMC San. ve Tic. Yat. 1,42 -2,07 2,16
Mondi Tire Kutsan 1,59 -0,63 -12,15
Net Holding 2,13 -0,93 -3,62
Netaş Telekom. 13,36 -1,04 -15,66
Niğbaş Niğde Beton 1,35 1,50 43,62
Nuh Çimento 10,34 0,78 3,71
Nurol GMYO 4,36 -1,58 -8,21
Odaş Elektrik 6,34 -0,94 5,67
Olmuksan-IP 4,55 0,22 -0,52
Orge Enerji Elektrik 8,81 -0,34 -12,86
Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 1,77
Osmanlı Menkul 2,82 -4,41 -10,19
Ostim Endüstriyel Yat 1,33 0,76 -18,40
Otokar 98,00 0,00 -18,82
Oyak Yat. Ort. 1,04 0,00 2,97
Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 0,00 1,76
Özak GMYO 2,48 0,00 5,98
Özbal Çelik Boru 1,46 0,00 -11,52
Özderici GMYO 10,08 2,86 546,15
Özerden Plastik 3,19 -4,49 7,05
Panora GMYO 4,70 -0,84 4,28
Park Elek.Madencilik 3,70 2,21 -11,27
Parsan 14,40 -1,03 23,08
Pegasus 32,08 -2,61 -5,09
Peker GMYO 7,60 -10,27
Penguen Gıda 1,85 0,00 -17,04
Pera GMYO 0,90 -1,10 2,27
Pergamon Dış Ticaret 6,07 -1,14 58,49
Petkim 7,61 -0,91 -2,06
Petrokent Turizm 58,70 6,92 23,63
Pınar Et ve Un 9,85 -0,30 1,76
Pınar Su 1,71 -0,58 -5,00
Pınar Süt 12,00 -0,25 -4,00
Plastikkart 2,73 2,63 -5,54
Polisan Holding 6,00 -0,99 -31,19
Politeknik Metal 40,30 1,82 21,02
Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,60 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,36 3,81 11,79
QNB Finansbank 5,59 -1,06 1,64
Ral Yatırım Holding 1,19 -1,65 -26,99
Ray Sigorta 1,38 3,76 -23,76
Reysaş GMYO 1,31 0,00 3,15
Reysaş Lojistik 0,99 -1,98 -22,66
Rhea Girişim 0,91 0,00 -18,75
Rodrigo Tekstil 1,41 -2,08 -52,84
Royal Halı 0,86 1,18 -5,49
RTA Laboratuvarları 2,10 -0,47 -23,91
Sabancı Holding 10,00 -1,19 -7,42
Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -3,96
Salix Yatırım Holding 4,10 -1,20 -47,44
Sanel Mühendislik 1,57 -1,26 -8,19
Sanifoam Sünger 1,69 -1,17 0,60
Sanko Pazarlama 3,90 0,52 15,04
Saray Matbaacılık 1,05 0,00 -1,87
Sarkuysan 3,47 1,17 5,15
Sasa Polyester 11,28 -2,59 -1,83
Say Reklamcılık 1,41 -1,40 -15,57
Sekuro Plastik 13,27 0,61 54,30
Selçuk Ecza Deposu 3,52 -0,28 0,51
Selçuk Gıda 0,40 11,11 42,86
Senkron Güvenlik 1,36 -0,73 -26,88
Serve Kırtasiye 0,54 1,89 -12,90
Servet GMYO 3,53 -1,94 16,12
Seyitler Kimya 8,67 -7,57 -3,45
Silverline Endüstri 2,25 3,69 2,74
Sinpaş GMYO 0,68 0,00 -11,69
Soda Sanayii 5,04 -2,14 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 0,00 23,22
Söktaş 1,66 -1,19 0,00
Sönmez Filament 4,00 -0,99 -3,61
Sönmez Pamuklu 4,02 -1,95 1,52
Sumaş Suni Tahta 4,33 0,23
Şeker Fin. Kir. 2,44 0,41 -5,06
Şekerbank 1,52 -0,65 -16,94
Şişe Cam 4,84 -1,63 2,98
T. Halk Bankası 8,82 -0,56 -18,18
T. Kalkınma Bank. 5,31 1,53 -4,15
T.S.K.B. 1,41 -0,70 0,44
T.Tuborg 11,94 2,05 18,22
Taç Tarım Ürünleri 2,33 -1,69 -4,12
Tat Gıda 5,29 0,00 3,01
TAV Havalimanları 25,08 3,12 16,87
Taze Kuru Gıda 7,85 -1,75 -3,68
Tek-Art Turizm 0,88 -2,22 16,93
Tekfen Holding 16,70 -4,30 1,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,15 0,73 -19,42
Temapol Polimer Plastik 3,92 0,26 -17,82
TGS Dış Ticaret 5,28 15,03 45,45
Tofaş Oto. Fab. 27,10 -0,07 -13,00
Torunlar GMYO 2,71 0,37 -18,62
Trabzon Liman 13,70 1,63
Trabzonspor Sportif 1,76 0,57 -20,00
Trakya Cam 4,95 -1,00 7,14
Transtürk Hold. 0,50 0,00 -18,03
Trend GMYO 1,44 -2,04
TSKB GMYO 0,73 1,39 0,00
Tuğçelik 3,07 1,66 -3,46
Tukaş 1,84 2,79 -17,49
Turcas Petrol 2,21 0,45 -7,14
Turkcell 14,10 -1,40 -8,91
Tümosan Motor ve Traktör 6,87 -0,72 -9,49
Tüpraş 112,70 -0,88 4,49
Türk Hava Yolları 18,26 -1,78 16,38
Türk Prysmian Kablo 2,13 0,47 -16,14
Türk Telekom 6,08 -0,33 -5,59
Türk Traktör 70,80 0,14 0,44
Türker Proje Gayrimenkul 37,60 -0,53 0,11
Ufuk Yatırım 2,30 -7,63 -25,08
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -0,59 -1,75
Ulusoy Elektrik 17,89 1,65 -4,13
Ulusoy Un Sanayi 2,50 -0,79 -10,07
Umpaş Holding 0,58 -3,33 -7,94
Uşak Seramik 2,07 0,00 -15,51
Utopya Turizm 4,04 -3,12 -10,02
Uzertaş Boya 1,02 -0,97 -10,53
Ülker Bisküvi 20,66 -0,39 5,03
Ünye Çimento 4,74 -0,42 13,94
Vakıf Fin. Kir. 2,02 0,00 -2,88
Vakıf GMYO 2,49 -0,80 -4,23
Vakıf Yat. Ort. 1,42 1,43 0,00
Vakıflar Bankası 6,14 -2,69 -9,31
Vakko Tekstil 4,47 1,13 45,13
Vanet Gıda 2,43 0,83 -24,06
Verusa Holding 26,10 -2,10 13,87
Verusaturk Girisim 2,16 0,47 -8,47
Vestel 9,38 -1,47 23,91
Vestel Beyaz Eşya 10,58 -0,28 10,55
Viking Kağıt 1,35 0,75 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 -0,50 -13,36
Yapı ve Kredi Bank. 4,26 -1,39 -1,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 -2,17 -9,64
Yataş 30,20 -0,92 6,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 0,00 40,03
Yeni Gimat GMYO 12,35 -0,80 -1,22
Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -4,76
Yeşil Yapı 0,64 -3,03 -37,25
Yeşil Yatırım Holding 17,03 0,18 6,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.520,40 0,00 38,48
Yonga Mobilya 1.779,60 1,70 644,91
Yünsa 6,60 -2,80 46,67
Zorlu Enerji 1,82 -1,62 15,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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