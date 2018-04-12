Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.346,00 -1,02 7,65
İş Bankası (C) 6,45 0,94 -3,44
İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -7,03 -15,84
İş Fin.Kir. 3,28 -6,29 120,13
İş Girişim 2,26 3,67 29,89
İş GMYO 1,28 0,00 -0,30
İş Y. Men. Değ. 2,09 0,00 -1,99
İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46
İşbir Holding 239,50 3,46 29,39
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50
İttifak Holding 2,89 -3,99 24,03
İz Hayvancılık Tarım 2,35 0,00 23,68
İzmir Demir Çelik 2,58 1,98 -20,37
İzmir Fırça 6,25 2,80 -32,43
İzocam 26,16 7,65 -1,06
Jantsa Jant Sanayi 30,50 3,18 -5,75
Kapital Yat. Holding 2,06 -15,92 66,13
Kaplamin 4,15 4,80 5,87
Kardemir (A) 3,49 0,87 18,31
Kardemir (B) 3,51 1,15 19,80
Kardemir (D) 3,86 2,12 20,25
Karel Elektronik 7,22 -2,17 24,27
Karsan Otomotiv 1,97 0,00 26,28
Karsu Tekstil 1,39 1,46 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 6,30 0,00 27,27
Kartonsan 273,00 6,06 -1,89
Katmerciler Ekipman 10,17 0,20 -14,97
Kent Gıda 137,30 6,02 0,59
Kerevitaş Gıda 108,30 4,44 -8,45
Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29
Kiler GMYO 3,14 1,29 -14,21
Kipa Ticaret 3,43 0,29 32,95
Klimasan Klima 7,38 0,82 26,15
Koç Holding 14,92 -2,29 -17,52
Konfrut Gıda 17,20 1,53 20,28
Konya Çimento 231,00 0,65 -9,41
Kordsa Teknik Tekstil 7,41 0,00 0,93
Koza Altın 47,20 4,24 23,56
Koza Madencilik 5,88 4,26 -8,70
Körfez GMYO 1,46 0,00 -12,05
Kristal Kola 1,72 0,00 -4,44
Kron Telekomünikasyon 13,97 -0,21 -24,49
Kuştur Kuşadası Turizm 11,02 19,91 10,20
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,70 1,08 13,25
Kütahya Porselen 5,64 0,36 -21,34
Lider Faktoring 4,32 1,65 -2,04
Link Bilgisayar 11,10 -0,54 -22,16
Logo Yazılım 45,12 1,62 -23,20
Lokman Hekim Sağlık 6,82 -0,29 10,71
Lüks Kadife 4,37 1,16 -7,22
Makina Takım 1,52 0,66 -24,00
Mardin Çimento 4,45 0,00 3,73
Marka Yatırım Holding 1,20 -0,83 -28,99
Marmaris Altınyunus 16,35 -3,82 -13,95
Marshall 48,82 1,03 -5,75
Martı GMYO 0,97 0,00 -54,25
Martı Otel 0,87 1,16 -5,43
Mavi Giyim 49,96 0,56 -13,86
Mazhar Zorlu Holding 6,41 -5,46 60,65
MCT Danışmanlık 8,04 20,00 34,00
Mega Polietilen 1,36 -2,16 19,30
Menderes Tekstil 1,03 0,00 24,10
Merit Turizm 7,05 -0,70 19,69
Merko Gıda 1,19 -0,83 -10,53
Metal Gayrimenkul 1,56 2,63 20,00
Metemtur Otelcilik 1,39 0,72 -6,08
Metro Holding 0,91 0,00 -8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 1,44 -22,91
Migros Ticaret 22,04 1,29 -20,03
Milpa 1,56 -0,64 -27,78
Mish Dekorasyon 0,20 5,26 -16,67
Mistral GMYO 5,98 2,22 -19,08
MLP Sağlık 18,00 0,45
MMC San. ve Tic. Yat. 1,45 3,57 4,32
Mondi Tire Kutsan 1,60 0,00 -11,60
Net Holding 2,15 0,47 -2,71
Netaş Telekom. 13,50 -0,22 -14,77
Niğbaş Niğde Beton 1,33 -4,32 41,49
Nuh Çimento 10,26 0,00 2,91
Nurol GMYO 4,43 -4,11 -6,74
Odaş Elektrik 6,40 2,73 6,67
Olmuksan-IP 4,54 0,89 -0,74
Orge Enerji Elektrik 8,84 1,03 -12,56
Orma Orman Mahsulleri 1,10 -1,79 -2,65
Osmanlı Menkul 2,95 0,34 -6,05
Ostim Endüstriyel Yat 1,32 0,00 -19,02
Otokar 98,00 0,00 -18,82
Oyak Yat. Ort. 1,04 0,97 2,97
Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 4,85 1,76
Özak GMYO 2,48 -0,40 5,98
Özbal Çelik Boru 1,46 0,00 -11,52
Özderici GMYO 9,80 2,08 528,21
Özerden Plastik 3,34 -6,70 12,08
Panora GMYO 4,74 0,42 5,16
Park Elek.Madencilik 3,62 1,40 -13,19
Parsan 14,55 1,75 24,36
Pegasus 32,94 -3,06 -2,54
Peker GMYO 8,47 13,84
Penguen Gıda 1,85 1,09 -17,04
Pera GMYO 0,91 1,11 3,41
Pergamon Dış Ticaret 6,14 1,49 60,32
Petkim 7,68 0,39 -1,16
Petrokent Turizm 54,90 7,65 15,63
Pınar Et ve Un 9,88 2,38 2,07
Pınar Su 1,72 2,99 -4,44
Pınar Süt 12,03 0,25 -3,76
Plastikkart 2,66 1,53 -7,96
Polisan Holding 6,06 3,24 -30,50
Politeknik Metal 39,58 0,61 18,86
Prizma Press Matbaacılık 1,67 2,45 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 4,20 3,70 7,69
QNB Finansbank 5,65 0,89 2,73
Ral Yatırım Holding 1,21 9,01 -25,77
Ray Sigorta 1,33 0,00 -26,52
Reysaş GMYO 1,31 0,77 3,15
Reysaş Lojistik 1,01 0,00 -21,09
Rhea Girişim 0,91 -1,09 -18,75
Rodrigo Tekstil 1,44 0,70 -51,84
Royal Halı 0,85 0,00 -6,59
RTA Laboratuvarları 2,11 2,93 -23,55
Sabancı Holding 10,12 0,20 -6,31
Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 -4,27
Salix Yatırım Holding 4,15 -0,72 -46,79
Sanel Mühendislik 1,59 1,92 -7,02
Sanifoam Sünger 1,71 0,00 1,79
Sanko Pazarlama 3,88 1,31 14,45
Saray Matbaacılık 1,05 0,96 -1,87
Sarkuysan 3,43 2,39 3,94
Sasa Polyester 11,58 -2,61 0,78
Say Reklamcılık 1,43 2,14 -14,37
Sekuro Plastik 13,19 0,84 53,37
Selçuk Ecza Deposu 3,53 0,28 0,79
Selçuk Gıda 0,36 0,00 28,57
Senkron Güvenlik 1,37 0,00 -26,34
Serve Kırtasiye 0,53 1,92 -14,52
Servet GMYO 3,60 -1,64 18,42
Seyitler Kimya 9,38 -4,38 4,45
Silverline Endüstri 2,17 0,93 -0,91
Sinpaş GMYO 0,68 1,49 -11,69
Soda Sanayii 5,15 -0,39 2,18
Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 0,00 23,22
Söktaş 1,68 -0,59 1,20
Sönmez Filament 4,04 -1,94 -2,65
Sönmez Pamuklu 4,10 -1,20 3,54
Sumaş Suni Tahta 4,32 -2,70
Şeker Fin. Kir. 2,43 2,97 -5,45
Şekerbank 1,53 0,66 -16,39
Şişe Cam 4,92 -0,40 4,68
T. Halk Bankası 8,87 6,23 -17,72
T. Kalkınma Bank. 5,23 -1,88 -5,60
T.S.K.B. 1,42 0,71 1,16
T.Tuborg 11,70 0,52 15,84
Taç Tarım Ürünleri 2,37 -0,84 -2,47
Tat Gıda 5,29 3,93 3,01
TAV Havalimanları 24,32 -0,33 13,33
Taze Kuru Gıda 7,99 -0,12 -1,96
Tek-Art Turizm 0,90 1,12 19,58
Tekfen Holding 17,45 2,83 6,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,12 -1,44 -20,00
Temapol Polimer Plastik 3,91 1,82 -18,03
TGS Dış Ticaret 4,59 6,99 26,45
Tofaş Oto. Fab. 27,12 -1,02 -12,93
Torunlar GMYO 2,70 0,37 -18,92
Trabzon Liman 13,48 3,22
Trabzonspor Sportif 1,75 0,57 -20,45
Trakya Cam 5,00 -0,99 8,23
Transtürk Hold. 0,50 -1,96 -18,03
Trend GMYO 1,47 5,00
TSKB GMYO 0,72 -1,37 -1,37
Tuğçelik 3,02 -0,33 -5,03
Tukaş 1,79 1,13 -19,73
Turcas Petrol 2,20 1,38 -7,56
Turkcell 14,30 3,17 -7,62
Tümosan Motor ve Traktör 6,92 0,00 -8,83
Tüpraş 113,70 -0,09 5,42
Türk Hava Yolları 18,59 -0,05 18,48
Türk Prysmian Kablo 2,12 0,47 -16,54
Türk Telekom 6,10 1,33 -5,28
Türk Traktör 70,70 -1,74 0,30
Türker Proje Gayrimenkul 37,80 -0,16 0,64
Ufuk Yatırım 2,49 13,18 -18,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 0,60 -1,17
Ulusoy Elektrik 17,60 1,03 -5,68
Ulusoy Un Sanayi 2,52 -0,40 -9,35
Umpaş Holding 0,60 1,69 -4,76
Uşak Seramik 2,07 1,47 -15,51
Utopya Turizm 4,17 5,84 -7,13
Uzertaş Boya 1,03 0,00 -9,65
Ülker Bisküvi 20,74 -1,52 5,44
Ünye Çimento 4,76 1,28 14,42
Vakıf Fin. Kir. 2,02 2,54 -2,88
Vakıf GMYO 2,51 1,62 -3,46
Vakıf Yat. Ort. 1,40 3,70 -1,41
Vakıflar Bankası 6,31 1,12 -6,79
Vakko Tekstil 4,42 0,45 43,51
Vanet Gıda 2,41 -2,03 -24,69
Verusa Holding 26,66 -0,45 16,32
Verusaturk Girisim 2,15 0,00 -8,90
Vestel 9,52 -1,86 25,76
Vestel Beyaz Eşya 10,61 0,09 10,87
Viking Kağıt 1,34 -0,74 11,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 -1,94 -12,93
Yapı ve Kredi Bank. 4,32 3,10 -0,46
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,30 -2,54 -7,63
Yataş 30,48 4,74 7,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 5,00 40,03
Yeni Gimat GMYO 12,45 0,24 -0,42
Yeşil GMYO 0,62 0,00 -1,59
Yeşil Yapı 0,66 4,76 -35,29
Yeşil Yatırım Holding 17,00 -3,41 6,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.520,40 -3,07 38,48
Yonga Mobilya 1.749,80 -5,62 632,44
Yünsa 6,79 1,65 50,89
Zorlu Enerji 1,85 0,54 17,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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