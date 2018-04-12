Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.346,00
|-1,02
|7,65
|İş Bankası (C)
|6,45
|0,94
|-3,44
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-7,03
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|3,28
|-6,29
|120,13
|İş Girişim
|2,26
|3,67
|29,89
|İş GMYO
|1,28
|0,00
|-0,30
|İş Y. Men. Değ.
|2,09
|0,00
|-1,99
|İş Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|6,46
|İşbir Holding
|239,50
|3,46
|29,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-12,50
|İttifak Holding
|2,89
|-3,99
|24,03
|İz Hayvancılık Tarım
|2,35
|0,00
|23,68
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|1,98
|-20,37
|İzmir Fırça
|6,25
|2,80
|-32,43
|İzocam
|26,16
|7,65
|-1,06
|Jantsa Jant Sanayi
|30,50
|3,18
|-5,75
|Kapital Yat. Holding
|2,06
|-15,92
|66,13
|Kaplamin
|4,15
|4,80
|5,87
|Kardemir (A)
|3,49
|0,87
|18,31
|Kardemir (B)
|3,51
|1,15
|19,80
|Kardemir (D)
|3,86
|2,12
|20,25
|Karel Elektronik
|7,22
|-2,17
|24,27
|Karsan Otomotiv
|1,97
|0,00
|26,28
|Karsu Tekstil
|1,39
|1,46
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,30
|0,00
|27,27
|Kartonsan
|273,00
|6,06
|-1,89
|Katmerciler Ekipman
|10,17
|0,20
|-14,97
|Kent Gıda
|137,30
|6,02
|0,59
|Kerevitaş Gıda
|108,30
|4,44
|-8,45
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,14
|1,29
|-14,21
|Kipa Ticaret
|3,43
|0,29
|32,95
|Klimasan Klima
|7,38
|0,82
|26,15
|Koç Holding
|14,92
|-2,29
|-17,52
|Konfrut Gıda
|17,20
|1,53
|20,28
|Konya Çimento
|231,00
|0,65
|-9,41
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,41
|0,00
|0,93
|Koza Altın
|47,20
|4,24
|23,56
|Koza Madencilik
|5,88
|4,26
|-8,70
|Körfez GMYO
|1,46
|0,00
|-12,05
|Kristal Kola
|1,72
|0,00
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|13,97
|-0,21
|-24,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,02
|19,91
|10,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,70
|1,08
|13,25
|Kütahya Porselen
|5,64
|0,36
|-21,34
|Lider Faktoring
|4,32
|1,65
|-2,04
|Link Bilgisayar
|11,10
|-0,54
|-22,16
|Logo Yazılım
|45,12
|1,62
|-23,20
|Lokman Hekim Sağlık
|6,82
|-0,29
|10,71
|Lüks Kadife
|4,37
|1,16
|-7,22
|Makina Takım
|1,52
|0,66
|-24,00
|Mardin Çimento
|4,45
|0,00
|3,73
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|-0,83
|-28,99
|Marmaris Altınyunus
|16,35
|-3,82
|-13,95
|Marshall
|48,82
|1,03
|-5,75
|Martı GMYO
|0,97
|0,00
|-54,25
|Martı Otel
|0,87
|1,16
|-5,43
|Mavi Giyim
|49,96
|0,56
|-13,86
|Mazhar Zorlu Holding
|6,41
|-5,46
|60,65
|MCT Danışmanlık
|8,04
|20,00
|34,00
|Mega Polietilen
|1,36
|-2,16
|19,30
|Menderes Tekstil
|1,03
|0,00
|24,10
|Merit Turizm
|7,05
|-0,70
|19,69
|Merko Gıda
|1,19
|-0,83
|-10,53
|Metal Gayrimenkul
|1,56
|2,63
|20,00
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|0,72
|-6,08
|Metro Holding
|0,91
|0,00
|-8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,12
|1,44
|-22,91
|Migros Ticaret
|22,04
|1,29
|-20,03
|Milpa
|1,56
|-0,64
|-27,78
|Mish Dekorasyon
|0,20
|5,26
|-16,67
|Mistral GMYO
|5,98
|2,22
|-19,08
|MLP Sağlık
|18,00
|0,45
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,45
|3,57
|4,32
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|0,00
|-11,60
|Net Holding
|2,15
|0,47
|-2,71
|Netaş Telekom.
|13,50
|-0,22
|-14,77
|Niğbaş Niğde Beton
|1,33
|-4,32
|41,49
|Nuh Çimento
|10,26
|0,00
|2,91
|Nurol GMYO
|4,43
|-4,11
|-6,74
|Odaş Elektrik
|6,40
|2,73
|6,67
|Olmuksan-IP
|4,54
|0,89
|-0,74
|Orge Enerji Elektrik
|8,84
|1,03
|-12,56
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-1,79
|-2,65
|Osmanlı Menkul
|2,95
|0,34
|-6,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,32
|0,00
|-19,02
|Otokar
|98,00
|0,00
|-18,82
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|2,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,73
|4,85
|1,76
|Özak GMYO
|2,48
|-0,40
|5,98
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|0,00
|-11,52
|Özderici GMYO
|9,80
|2,08
|528,21
|Özerden Plastik
|3,34
|-6,70
|12,08
|Panora GMYO
|4,74
|0,42
|5,16
|Park Elek.Madencilik
|3,62
|1,40
|-13,19
|Parsan
|14,55
|1,75
|24,36
|Pegasus
|32,94
|-3,06
|-2,54
|Peker GMYO
|8,47
|13,84
|Penguen Gıda
|1,85
|1,09
|-17,04
|Pera GMYO
|0,91
|1,11
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|6,14
|1,49
|60,32
|Petkim
|7,68
|0,39
|-1,16
|Petrokent Turizm
|54,90
|7,65
|15,63
|Pınar Et ve Un
|9,88
|2,38
|2,07
|Pınar Su
|1,72
|2,99
|-4,44
|Pınar Süt
|12,03
|0,25
|-3,76
|Plastikkart
|2,66
|1,53
|-7,96
|Polisan Holding
|6,06
|3,24
|-30,50
|Politeknik Metal
|39,58
|0,61
|18,86
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|2,45
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,20
|3,70
|7,69
|QNB Finansbank
|5,65
|0,89
|2,73
|Ral Yatırım Holding
|1,21
|9,01
|-25,77
|Ray Sigorta
|1,33
|0,00
|-26,52
|Reysaş GMYO
|1,31
|0,77
|3,15
|Reysaş Lojistik
|1,01
|0,00
|-21,09
|Rhea Girişim
|0,91
|-1,09
|-18,75
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|0,70
|-51,84
|Royal Halı
|0,85
|0,00
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,11
|2,93
|-23,55
|Sabancı Holding
|10,12
|0,20
|-6,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,02
|-4,27
|Salix Yatırım Holding
|4,15
|-0,72
|-46,79
|Sanel Mühendislik
|1,59
|1,92
|-7,02
|Sanifoam Sünger
|1,71
|0,00
|1,79
|Sanko Pazarlama
|3,88
|1,31
|14,45
|Saray Matbaacılık
|1,05
|0,96
|-1,87
|Sarkuysan
|3,43
|2,39
|3,94
|Sasa Polyester
|11,58
|-2,61
|0,78
|Say Reklamcılık
|1,43
|2,14
|-14,37
|Sekuro Plastik
|13,19
|0,84
|53,37
|Selçuk Ecza Deposu
|3,53
|0,28
|0,79
|Selçuk Gıda
|0,36
|0,00
|28,57
|Senkron Güvenlik
|1,37
|0,00
|-26,34
|Serve Kırtasiye
|0,53
|1,92
|-14,52
|Servet GMYO
|3,60
|-1,64
|18,42
|Seyitler Kimya
|9,38
|-4,38
|4,45
|Silverline Endüstri
|2,17
|0,93
|-0,91
|Sinpaş GMYO
|0,68
|1,49
|-11,69
|Soda Sanayii
|5,15
|-0,39
|2,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,20
|0,00
|23,22
|Söktaş
|1,68
|-0,59
|1,20
|Sönmez Filament
|4,04
|-1,94
|-2,65
|Sönmez Pamuklu
|4,10
|-1,20
|3,54
|Sumaş Suni Tahta
|4,32
|-2,70
|Şeker Fin. Kir.
|2,43
|2,97
|-5,45
|Şekerbank
|1,53
|0,66
|-16,39
|Şişe Cam
|4,92
|-0,40
|4,68
|T. Halk Bankası
|8,87
|6,23
|-17,72
|T. Kalkınma Bank.
|5,23
|-1,88
|-5,60
|T.S.K.B.
|1,42
|0,71
|1,16
|T.Tuborg
|11,70
|0,52
|15,84
|Taç Tarım Ürünleri
|2,37
|-0,84
|-2,47
|Tat Gıda
|5,29
|3,93
|3,01
|TAV Havalimanları
|24,32
|-0,33
|13,33
|Taze Kuru Gıda
|7,99
|-0,12
|-1,96
|Tek-Art Turizm
|0,90
|1,12
|19,58
|Tekfen Holding
|17,45
|2,83
|6,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,12
|-1,44
|-20,00
|Temapol Polimer Plastik
|3,91
|1,82
|-18,03
|TGS Dış Ticaret
|4,59
|6,99
|26,45
|Tofaş Oto. Fab.
|27,12
|-1,02
|-12,93
|Torunlar GMYO
|2,70
|0,37
|-18,92
|Trabzon Liman
|13,48
|3,22
|Trabzonspor Sportif
|1,75
|0,57
|-20,45
|Trakya Cam
|5,00
|-0,99
|8,23
|Transtürk Hold.
|0,50
|-1,96
|-18,03
|Trend GMYO
|1,47
|5,00
|TSKB GMYO
|0,72
|-1,37
|-1,37
|Tuğçelik
|3,02
|-0,33
|-5,03
|Tukaş
|1,79
|1,13
|-19,73
|Turcas Petrol
|2,20
|1,38
|-7,56
|Turkcell
|14,30
|3,17
|-7,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,92
|0,00
|-8,83
|Tüpraş
|113,70
|-0,09
|5,42
|Türk Hava Yolları
|18,59
|-0,05
|18,48
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|0,47
|-16,54
|Türk Telekom
|6,10
|1,33
|-5,28
|Türk Traktör
|70,70
|-1,74
|0,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,80
|-0,16
|0,64
|Ufuk Yatırım
|2,49
|13,18
|-18,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|0,60
|-1,17
|Ulusoy Elektrik
|17,60
|1,03
|-5,68
|Ulusoy Un Sanayi
|2,52
|-0,40
|-9,35
|Umpaş Holding
|0,60
|1,69
|-4,76
|Uşak Seramik
|2,07
|1,47
|-15,51
|Utopya Turizm
|4,17
|5,84
|-7,13
|Uzertaş Boya
|1,03
|0,00
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|20,74
|-1,52
|5,44
|Ünye Çimento
|4,76
|1,28
|14,42
|Vakıf Fin. Kir.
|2,02
|2,54
|-2,88
|Vakıf GMYO
|2,51
|1,62
|-3,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,40
|3,70
|-1,41
|Vakıflar Bankası
|6,31
|1,12
|-6,79
|Vakko Tekstil
|4,42
|0,45
|43,51
|Vanet Gıda
|2,41
|-2,03
|-24,69
|Verusa Holding
|26,66
|-0,45
|16,32
|Verusaturk Girisim
|2,15
|0,00
|-8,90
|Vestel
|9,52
|-1,86
|25,76
|Vestel Beyaz Eşya
|10,61
|0,09
|10,87
|Viking Kağıt
|1,34
|-0,74
|11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|-1,94
|-12,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,32
|3,10
|-0,46
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,30
|-2,54
|-7,63
|Yataş
|30,48
|4,74
|7,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|5,00
|40,03
|Yeni Gimat GMYO
|12,45
|0,24
|-0,42
|Yeşil GMYO
|0,62
|0,00
|-1,59
|Yeşil Yapı
|0,66
|4,76
|-35,29
|Yeşil Yatırım Holding
|17,00
|-3,41
|6,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.520,40
|-3,07
|38,48
|Yonga Mobilya
|1.749,80
|-5,62
|632,44
|Yünsa
|6,79
|1,65
|50,89
|Zorlu Enerji
|1,85
|0,54
|17,09
(Son)