Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.346,00 -1,02 7,65 İş Bankası (C) 6,45 0,94 -3,44 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -7,03 -15,84 İş Fin.Kir. 3,28 -6,29 120,13 İş Girişim 2,26 3,67 29,89 İş GMYO 1,28 0,00 -0,30 İş Y. Men. Değ. 2,09 0,00 -1,99 İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 239,50 3,46 29,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50 İttifak Holding 2,89 -3,99 24,03 İz Hayvancılık Tarım 2,35 0,00 23,68 İzmir Demir Çelik 2,58 1,98 -20,37 İzmir Fırça 6,25 2,80 -32,43 İzocam 26,16 7,65 -1,06 Jantsa Jant Sanayi 30,50 3,18 -5,75 Kapital Yat. Holding 2,06 -15,92 66,13 Kaplamin 4,15 4,80 5,87 Kardemir (A) 3,49 0,87 18,31 Kardemir (B) 3,51 1,15 19,80 Kardemir (D) 3,86 2,12 20,25 Karel Elektronik 7,22 -2,17 24,27 Karsan Otomotiv 1,97 0,00 26,28 Karsu Tekstil 1,39 1,46 -29,80 Karsusan Su Ürünleri San. 6,30 0,00 27,27 Kartonsan 273,00 6,06 -1,89 Katmerciler Ekipman 10,17 0,20 -14,97 Kent Gıda 137,30 6,02 0,59 Kerevitaş Gıda 108,30 4,44 -8,45 Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,14 1,29 -14,21 Kipa Ticaret 3,43 0,29 32,95 Klimasan Klima 7,38 0,82 26,15 Koç Holding 14,92 -2,29 -17,52 Konfrut Gıda 17,20 1,53 20,28 Konya Çimento 231,00 0,65 -9,41 Kordsa Teknik Tekstil 7,41 0,00 0,93 Koza Altın 47,20 4,24 23,56 Koza Madencilik 5,88 4,26 -8,70 Körfez GMYO 1,46 0,00 -12,05 Kristal Kola 1,72 0,00 -4,44 Kron Telekomünikasyon 13,97 -0,21 -24,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,02 19,91 10,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,70 1,08 13,25 Kütahya Porselen 5,64 0,36 -21,34 Lider Faktoring 4,32 1,65 -2,04 Link Bilgisayar 11,10 -0,54 -22,16 Logo Yazılım 45,12 1,62 -23,20 Lokman Hekim Sağlık 6,82 -0,29 10,71 Lüks Kadife 4,37 1,16 -7,22 Makina Takım 1,52 0,66 -24,00 Mardin Çimento 4,45 0,00 3,73 Marka Yatırım Holding 1,20 -0,83 -28,99 Marmaris Altınyunus 16,35 -3,82 -13,95 Marshall 48,82 1,03 -5,75 Martı GMYO 0,97 0,00 -54,25 Martı Otel 0,87 1,16 -5,43 Mavi Giyim 49,96 0,56 -13,86 Mazhar Zorlu Holding 6,41 -5,46 60,65 MCT Danışmanlık 8,04 20,00 34,00 Mega Polietilen 1,36 -2,16 19,30 Menderes Tekstil 1,03 0,00 24,10 Merit Turizm 7,05 -0,70 19,69 Merko Gıda 1,19 -0,83 -10,53 Metal Gayrimenkul 1,56 2,63 20,00 Metemtur Otelcilik 1,39 0,72 -6,08 Metro Holding 0,91 0,00 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 1,44 -22,91 Migros Ticaret 22,04 1,29 -20,03 Milpa 1,56 -0,64 -27,78 Mish Dekorasyon 0,20 5,26 -16,67 Mistral GMYO 5,98 2,22 -19,08 MLP Sağlık 18,00 0,45 MMC San. ve Tic. Yat. 1,45 3,57 4,32 Mondi Tire Kutsan 1,60 0,00 -11,60 Net Holding 2,15 0,47 -2,71 Netaş Telekom. 13,50 -0,22 -14,77 Niğbaş Niğde Beton 1,33 -4,32 41,49 Nuh Çimento 10,26 0,00 2,91 Nurol GMYO 4,43 -4,11 -6,74 Odaş Elektrik 6,40 2,73 6,67 Olmuksan-IP 4,54 0,89 -0,74 Orge Enerji Elektrik 8,84 1,03 -12,56 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -1,79 -2,65 Osmanlı Menkul 2,95 0,34 -6,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,32 0,00 -19,02 Otokar 98,00 0,00 -18,82 Oyak Yat. Ort. 1,04 0,97 2,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 4,85 1,76 Özak GMYO 2,48 -0,40 5,98 Özbal Çelik Boru 1,46 0,00 -11,52 Özderici GMYO 9,80 2,08 528,21 Özerden Plastik 3,34 -6,70 12,08 Panora GMYO 4,74 0,42 5,16 Park Elek.Madencilik 3,62 1,40 -13,19 Parsan 14,55 1,75 24,36 Pegasus 32,94 -3,06 -2,54 Peker GMYO 8,47 13,84 Penguen Gıda 1,85 1,09 -17,04 Pera GMYO 0,91 1,11 3,41 Pergamon Dış Ticaret 6,14 1,49 60,32 Petkim 7,68 0,39 -1,16 Petrokent Turizm 54,90 7,65 15,63 Pınar Et ve Un 9,88 2,38 2,07 Pınar Su 1,72 2,99 -4,44 Pınar Süt 12,03 0,25 -3,76 Plastikkart 2,66 1,53 -7,96 Polisan Holding 6,06 3,24 -30,50 Politeknik Metal 39,58 0,61 18,86 Prizma Press Matbaacılık 1,67 2,45 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,20 3,70 7,69 QNB Finansbank 5,65 0,89 2,73 Ral Yatırım Holding 1,21 9,01 -25,77 Ray Sigorta 1,33 0,00 -26,52 Reysaş GMYO 1,31 0,77 3,15 Reysaş Lojistik 1,01 0,00 -21,09 Rhea Girişim 0,91 -1,09 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,44 0,70 -51,84 Royal Halı 0,85 0,00 -6,59 RTA Laboratuvarları 2,11 2,93 -23,55 Sabancı Holding 10,12 0,20 -6,31 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 -4,27 Salix Yatırım Holding 4,15 -0,72 -46,79 Sanel Mühendislik 1,59 1,92 -7,02 Sanifoam Sünger 1,71 0,00 1,79 Sanko Pazarlama 3,88 1,31 14,45 Saray Matbaacılık 1,05 0,96 -1,87 Sarkuysan 3,43 2,39 3,94 Sasa Polyester 11,58 -2,61 0,78 Say Reklamcılık 1,43 2,14 -14,37 Sekuro Plastik 13,19 0,84 53,37 Selçuk Ecza Deposu 3,53 0,28 0,79 Selçuk Gıda 0,36 0,00 28,57 Senkron Güvenlik 1,37 0,00 -26,34 Serve Kırtasiye 0,53 1,92 -14,52 Servet GMYO 3,60 -1,64 18,42 Seyitler Kimya 9,38 -4,38 4,45 Silverline Endüstri 2,17 0,93 -0,91 Sinpaş GMYO 0,68 1,49 -11,69 Soda Sanayii 5,15 -0,39 2,18 Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 0,00 23,22 Söktaş 1,68 -0,59 1,20 Sönmez Filament 4,04 -1,94 -2,65 Sönmez Pamuklu 4,10 -1,20 3,54 Sumaş Suni Tahta 4,32 -2,70 Şeker Fin. Kir. 2,43 2,97 -5,45 Şekerbank 1,53 0,66 -16,39 Şişe Cam 4,92 -0,40 4,68 T. Halk Bankası 8,87 6,23 -17,72 T. Kalkınma Bank. 5,23 -1,88 -5,60 T.S.K.B. 1,42 0,71 1,16 T.Tuborg 11,70 0,52 15,84 Taç Tarım Ürünleri 2,37 -0,84 -2,47 Tat Gıda 5,29 3,93 3,01 TAV Havalimanları 24,32 -0,33 13,33 Taze Kuru Gıda 7,99 -0,12 -1,96 Tek-Art Turizm 0,90 1,12 19,58 Tekfen Holding 17,45 2,83 6,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,12 -1,44 -20,00 Temapol Polimer Plastik 3,91 1,82 -18,03 TGS Dış Ticaret 4,59 6,99 26,45 Tofaş Oto. Fab. 27,12 -1,02 -12,93 Torunlar GMYO 2,70 0,37 -18,92 Trabzon Liman 13,48 3,22 Trabzonspor Sportif 1,75 0,57 -20,45 Trakya Cam 5,00 -0,99 8,23 Transtürk Hold. 0,50 -1,96 -18,03 Trend GMYO 1,47 5,00 TSKB GMYO 0,72 -1,37 -1,37 Tuğçelik 3,02 -0,33 -5,03 Tukaş 1,79 1,13 -19,73 Turcas Petrol 2,20 1,38 -7,56 Turkcell 14,30 3,17 -7,62 Tümosan Motor ve Traktör 6,92 0,00 -8,83 Tüpraş 113,70 -0,09 5,42 Türk Hava Yolları 18,59 -0,05 18,48 Türk Prysmian Kablo 2,12 0,47 -16,54 Türk Telekom 6,10 1,33 -5,28 Türk Traktör 70,70 -1,74 0,30 Türker Proje Gayrimenkul 37,80 -0,16 0,64 Ufuk Yatırım 2,49 13,18 -18,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 0,60 -1,17 Ulusoy Elektrik 17,60 1,03 -5,68 Ulusoy Un Sanayi 2,52 -0,40 -9,35 Umpaş Holding 0,60 1,69 -4,76 Uşak Seramik 2,07 1,47 -15,51 Utopya Turizm 4,17 5,84 -7,13 Uzertaş Boya 1,03 0,00 -9,65 Ülker Bisküvi 20,74 -1,52 5,44 Ünye Çimento 4,76 1,28 14,42 Vakıf Fin. Kir. 2,02 2,54 -2,88 Vakıf GMYO 2,51 1,62 -3,46 Vakıf Yat. Ort. 1,40 3,70 -1,41 Vakıflar Bankası 6,31 1,12 -6,79 Vakko Tekstil 4,42 0,45 43,51 Vanet Gıda 2,41 -2,03 -24,69 Verusa Holding 26,66 -0,45 16,32 Verusaturk Girisim 2,15 0,00 -8,90 Vestel 9,52 -1,86 25,76 Vestel Beyaz Eşya 10,61 0,09 10,87 Viking Kağıt 1,34 -0,74 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 -1,94 -12,93 Yapı ve Kredi Bank. 4,32 3,10 -0,46 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,30 -2,54 -7,63 Yataş 30,48 4,74 7,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 5,00 40,03 Yeni Gimat GMYO 12,45 0,24 -0,42 Yeşil GMYO 0,62 0,00 -1,59 Yeşil Yapı 0,66 4,76 -35,29 Yeşil Yatırım Holding 17,00 -3,41 6,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.520,40 -3,07 38,48 Yonga Mobilya 1.749,80 -5,62 632,44 Yünsa 6,79 1,65 50,89 Zorlu Enerji 1,85 0,54 17,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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