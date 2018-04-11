Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.359,90 -0,01 8,76 İş Bankası (C) 6,39 -1,84 -4,34 İş Bankası (Kur.) 7.002,00 -9,48 İş Fin.Kir. 3,50 -9,09 134,90 İş Girişim 2,18 19,78 25,29 İş GMYO 1,28 -1,54 -0,30 İş Y. Men. Değ. 2,09 2,45 -1,99 İş Yat. Ort. 0,84 -2,33 6,46 İşbir Holding 231,50 -3,50 25,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -10,00 İttifak Holding 3,01 -0,33 29,18 İz Hayvancılık Tarım 2,35 -2,89 23,68 İzmir Demir Çelik 2,53 -4,53 -21,91 İzmir Fırça 6,08 6,11 -34,27 İzocam 24,30 -4,18 -8,09 Jantsa Jant Sanayi 29,56 -3,02 -8,65 Kapital Yat. Holding 2,45 13,43 97,58 Kaplamin 3,96 0,25 1,02 Kardemir (A) 3,46 -2,54 17,29 Kardemir (B) 3,47 -1,98 18,43 Kardemir (D) 3,78 -0,79 17,76 Karel Elektronik 7,38 -2,77 27,02 Karsan Otomotiv 1,97 -2,48 26,28 Karsu Tekstil 1,37 -2,14 -30,81 Karsusan Su Ürünleri San. 6,30 4,83 27,27 Kartonsan 257,40 -0,12 -7,49 Katmerciler Ekipman 10,15 -2,40 -15,13 Kent Gıda 129,50 -4,71 -5,13 Kerevitaş Gıda 103,70 5,82 -12,34 Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,10 -3,73 -15,30 Kipa Ticaret 3,42 -2,56 32,56 Klimasan Klima 7,32 0,55 25,13 Koç Holding 15,27 -1,86 -15,59 Konfrut Gıda 16,94 -1,57 18,46 Konya Çimento 229,50 -3,25 -10,00 Kordsa Teknik Tekstil 7,41 -1,98 0,93 Koza Altın 45,28 -0,48 18,53 Koza Madencilik 5,64 -4,41 -12,42 Körfez GMYO 1,46 -3,95 -12,05 Kristal Kola 1,72 -3,91 -4,44 Kron Telekomünikasyon 14,00 2,94 -24,32 Kuştur Kuşadası Turizm 11,80 2,79 18,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,65 0,43 12,05 Kütahya Porselen 5,62 -1,75 -21,62 Lider Faktoring 4,25 -5,97 -3,63 Link Bilgisayar 11,16 -6,53 -21,74 Logo Yazılım 44,40 -0,58 -24,43 Lokman Hekim Sağlık 6,84 -2,29 11,04 Lüks Kadife 4,32 -4,42 -8,28 Makina Takım 1,51 -5,63 -24,50 Mardin Çimento 4,45 -0,22 3,73 Marka Yatırım Holding 1,21 -3,97 -28,40 Marmaris Altınyunus 17,00 7,94 -10,53 Marshall 48,32 -3,46 -6,72 Martı GMYO 0,97 -3,00 -54,25 Martı Otel 0,86 -3,37 -6,52 Mavi Giyim 49,68 -0,84 -14,34 Mazhar Zorlu Holding 6,78 9,53 69,92 MCT Danışmanlık 6,70 -2,19 11,67 Mega Polietilen 1,39 -3,47 21,93 Menderes Tekstil 1,03 -3,74 24,10 Merit Turizm 7,50 0,00 27,33 Merko Gıda 1,20 -2,44 -9,77 Metal Gayrimenkul 1,52 -1,30 16,92 Metemtur Otelcilik 1,38 -4,83 -6,76 Metro Holding 0,91 -3,19 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -3,69 -24,00 Migros Ticaret 21,76 -5,39 -21,04 Milpa 1,57 -6,55 -27,31 Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83 Mistral GMYO 5,85 -2,34 -20,84 MLP Sağlık 17,92 -1,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -3,45 0,72 Mondi Tire Kutsan 1,60 -4,19 -11,60 Net Holding 2,14 -3,17 -3,17 Netaş Telekom. 13,53 -2,52 -14,58 Niğbaş Niğde Beton 1,39 -9,15 47,87 Nuh Çimento 10,26 0,10 2,91 Nurol GMYO 4,62 1,54 -2,74 Odaş Elektrik 6,23 -2,50 3,83 Olmuksan-IP 4,50 -4,46 -1,62 Orge Enerji Elektrik 8,75 -2,89 -13,45 Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88 Osmanlı Menkul 2,94 -1,67 -6,37 Ostim Endüstriyel Yat 1,32 -3,65 -19,02 Otokar 98,00 -3,73 -18,82 Oyak Yat. Ort. 1,03 -4,63 1,98 Oylum Sınai Yatırımlar 1,65 -1,20 -2,94 Özak GMYO 2,49 -2,73 6,41 Özbal Çelik Boru 1,46 -2,01 -11,52 Özderici GMYO 9,60 -11,03 515,38 Özerden Plastik 3,58 -4,28 20,13 Panora GMYO 4,72 7,27 4,72 Park Elek.Madencilik 3,57 -4,03 -14,39 Parsan 14,30 -2,32 22,22 Pegasus 33,98 -3,68 0,53 Peker GMYO 7,44 14,81 Penguen Gıda 1,83 -3,17 -17,94 Pera GMYO 0,90 1,12 2,27 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -1,94 57,97 Petkim 7,65 -0,39 -1,54 Petrokent Turizm 51,00 -7,19 7,41 Pınar Et ve Un 9,65 -1,63 -0,31 Pınar Su 1,67 -1,76 -7,22 Pınar Süt 12,00 -2,28 -4,00 Plastikkart 2,62 -3,68 -9,34 Polisan Holding 5,87 0,34 -32,68 Politeknik Metal 39,34 -0,41 18,14 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -2,98 0,62 QNB Finans Fin. Kir. 4,05 -4,93 3,85 QNB Finansbank 5,60 -0,88 1,82 Ral Yatırım Holding 1,11 -6,72 -31,90 Ray Sigorta 1,33 0,76 -26,52 Reysaş GMYO 1,30 -1,52 2,36 Reysaş Lojistik 1,01 -2,88 -21,09 Rhea Girişim 0,92 -4,17 -17,86 Rodrigo Tekstil 1,43 -2,05 -52,17 Royal Halı 0,85 -3,41 -6,59 RTA Laboratuvarları 2,05 -2,38 -25,72 Sabancı Holding 10,10 -0,98 -6,49 Safkar Ege Soğutmacılık 2,11 -1,86 Salix Yatırım Holding 4,18 -0,24 -46,41 Sanel Mühendislik 1,56 -4,88 -8,77 Sanifoam Sünger 1,71 -1,72 1,79 Sanko Pazarlama 3,83 0,00 12,98 Saray Matbaacılık 1,04 -4,59 -2,80 Sarkuysan 3,35 -2,62 1,52 Sasa Polyester 11,89 -5,26 3,48 Say Reklamcılık 1,40 -3,45 -16,17 Sekuro Plastik 13,08 0,69 52,09 Selçuk Ecza Deposu 3,52 -1,68 0,51 Selçuk Gıda 0,36 2,86 28,57 Senkron Güvenlik 1,37 -6,16 -26,34 Serve Kırtasiye 0,52 -1,89 -16,13 Servet GMYO 3,66 0,55 20,39 Seyitler Kimya 9,81 -0,20 9,24 Silverline Endüstri 2,15 -2,71 -1,83 Sinpaş GMYO 0,67 -4,29 -12,99 Soda Sanayii 5,17 -1,71 2,58 Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 -2,33 23,22 Söktaş 1,69 0,60 1,81 Sönmez Filament 4,12 -10,24 -0,72 Sönmez Pamuklu 4,15 -12,63 4,80 Sumaş Suni Tahta 4,44 9,36 Şeker Fin. Kir. 2,36 0,85 -8,17 Şekerbank 1,52 0,00 -16,94 Şişe Cam 4,94 -1,00 5,11 T. Halk Bankası 8,35 -5,01 -22,54 T. Kalkınma Bank. 5,33 0,38 -3,79 T.S.K.B. 1,41 -2,76 0,44 T.Tuborg 11,64 2,11 15,25 Taç Tarım Ürünleri 2,39 -1,24 -1,65 Tat Gıda 5,09 -1,55 -0,88 TAV Havalimanları 24,40 1,16 13,70 Taze Kuru Gıda 8,00 0,25 -1,84 Tek-Art Turizm 0,89 -2,20 18,25 Tekfen Holding 16,97 0,83 3,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,18 -2,56 -18,83 Temapol Polimer Plastik 3,84 -1,03 -19,50 TGS Dış Ticaret 4,29 -8,14 18,18 Tofaş Oto. Fab. 27,40 2,70 -12,03 Torunlar GMYO 2,69 -3,58 -19,22 Trabzon Liman 13,06 -4,11 Trabzonspor Sportif 1,74 -5,43 -20,91 Trakya Cam 5,05 -2,13 9,31 Transtürk Hold. 0,51 -1,92 -16,39 Trend GMYO 1,40 -2,10 TSKB GMYO 0,73 -1,35 0,00 Tuğçelik 3,03 -5,90 -4,72 Tukaş 1,77 -4,84 -20,63 Turcas Petrol 2,17 -2,69 -8,82 Turkcell 13,86 -3,21 -10,47 Tümosan Motor ve Traktör 6,92 -5,46 -8,83 Tüpraş 113,80 2,15 5,51 Türk Hava Yolları 18,60 -3,23 18,55 Türk Prysmian Kablo 2,11 -5,38 -16,93 Türk Telekom 6,02 -1,31 -6,52 Türk Traktör 71,95 1,55 2,07 Türker Proje Gayrimenkul 37,86 -2,27 0,80 Ufuk Yatırım 2,20 -3,93 -28,34 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -4,00 -1,75 Ulusoy Elektrik 17,42 -1,41 -6,65 Ulusoy Un Sanayi 2,53 -5,24 -8,99 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,04 -3,77 -16,73 Utopya Turizm 3,94 -6,19 -12,25 Uzertaş Boya 1,03 -9,65 Ülker Bisküvi 21,06 -1,31 7,07 Ünye Çimento 4,70 -0,42 12,98 Vakıf Fin. Kir. 1,97 -4,37 -5,29 Vakıf GMYO 2,47 -3,52 -5,00 Vakıf Yat. Ort. 1,35 -5,59 -4,93 Vakıflar Bankası 6,24 -0,79 -7,83 Vakko Tekstil 4,40 -4,56 42,86 Vanet Gıda 2,46 -3,53 -23,13 Verusa Holding 26,78 -1,54 16,84 Verusaturk Girisim 2,15 -4,02 -8,90 Vestel 9,70 -4,06 28,14 Vestel Beyaz Eşya 10,60 -1,49 10,76 Viking Kağıt 1,35 3,85 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,06 -4,19 -11,21 Yapı ve Kredi Bank. 4,19 -0,24 -3,46 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,36 2,16 -5,22 Yataş 29,10 2,11 2,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -6,04 33,36 Yeni Gimat GMYO 13,49 0,60 -0,66 Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -1,59 Yeşil Yapı 0,63 -4,55 -38,24 Yeşil Yatırım Holding 17,60 -3,08 10,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.600,10 2,81 42,86 Yonga Mobilya 1.854,00 -0,32 676,06 Yünsa 6,68 -3,88 48,44 Zorlu Enerji 1,84 -2,65 16,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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