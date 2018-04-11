Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.359,90
|-0,01
|8,76
|İş Bankası (C)
|6,39
|-1,84
|-4,34
|İş Bankası (Kur.)
|7.002,00
|-9,48
|İş Fin.Kir.
|3,50
|-9,09
|134,90
|İş Girişim
|2,18
|19,78
|25,29
|İş GMYO
|1,28
|-1,54
|-0,30
|İş Y. Men. Değ.
|2,09
|2,45
|-1,99
|İş Yat. Ort.
|0,84
|-2,33
|6,46
|İşbir Holding
|231,50
|-3,50
|25,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-2,70
|-10,00
|İttifak Holding
|3,01
|-0,33
|29,18
|İz Hayvancılık Tarım
|2,35
|-2,89
|23,68
|İzmir Demir Çelik
|2,53
|-4,53
|-21,91
|İzmir Fırça
|6,08
|6,11
|-34,27
|İzocam
|24,30
|-4,18
|-8,09
|Jantsa Jant Sanayi
|29,56
|-3,02
|-8,65
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|13,43
|97,58
|Kaplamin
|3,96
|0,25
|1,02
|Kardemir (A)
|3,46
|-2,54
|17,29
|Kardemir (B)
|3,47
|-1,98
|18,43
|Kardemir (D)
|3,78
|-0,79
|17,76
|Karel Elektronik
|7,38
|-2,77
|27,02
|Karsan Otomotiv
|1,97
|-2,48
|26,28
|Karsu Tekstil
|1,37
|-2,14
|-30,81
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,30
|4,83
|27,27
|Kartonsan
|257,40
|-0,12
|-7,49
|Katmerciler Ekipman
|10,15
|-2,40
|-15,13
|Kent Gıda
|129,50
|-4,71
|-5,13
|Kerevitaş Gıda
|103,70
|5,82
|-12,34
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,10
|-3,73
|-15,30
|Kipa Ticaret
|3,42
|-2,56
|32,56
|Klimasan Klima
|7,32
|0,55
|25,13
|Koç Holding
|15,27
|-1,86
|-15,59
|Konfrut Gıda
|16,94
|-1,57
|18,46
|Konya Çimento
|229,50
|-3,25
|-10,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,41
|-1,98
|0,93
|Koza Altın
|45,28
|-0,48
|18,53
|Koza Madencilik
|5,64
|-4,41
|-12,42
|Körfez GMYO
|1,46
|-3,95
|-12,05
|Kristal Kola
|1,72
|-3,91
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|14,00
|2,94
|-24,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,80
|2,79
|18,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,65
|0,43
|12,05
|Kütahya Porselen
|5,62
|-1,75
|-21,62
|Lider Faktoring
|4,25
|-5,97
|-3,63
|Link Bilgisayar
|11,16
|-6,53
|-21,74
|Logo Yazılım
|44,40
|-0,58
|-24,43
|Lokman Hekim Sağlık
|6,84
|-2,29
|11,04
|Lüks Kadife
|4,32
|-4,42
|-8,28
|Makina Takım
|1,51
|-5,63
|-24,50
|Mardin Çimento
|4,45
|-0,22
|3,73
|Marka Yatırım Holding
|1,21
|-3,97
|-28,40
|Marmaris Altınyunus
|17,00
|7,94
|-10,53
|Marshall
|48,32
|-3,46
|-6,72
|Martı GMYO
|0,97
|-3,00
|-54,25
|Martı Otel
|0,86
|-3,37
|-6,52
|Mavi Giyim
|49,68
|-0,84
|-14,34
|Mazhar Zorlu Holding
|6,78
|9,53
|69,92
|MCT Danışmanlık
|6,70
|-2,19
|11,67
|Mega Polietilen
|1,39
|-3,47
|21,93
|Menderes Tekstil
|1,03
|-3,74
|24,10
|Merit Turizm
|7,50
|0,00
|27,33
|Merko Gıda
|1,20
|-2,44
|-9,77
|Metal Gayrimenkul
|1,52
|-1,30
|16,92
|Metemtur Otelcilik
|1,38
|-4,83
|-6,76
|Metro Holding
|0,91
|-3,19
|-8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,09
|-3,69
|-24,00
|Migros Ticaret
|21,76
|-5,39
|-21,04
|Milpa
|1,57
|-6,55
|-27,31
|Mish Dekorasyon
|0,19
|-5,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,85
|-2,34
|-20,84
|MLP Sağlık
|17,92
|-1,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,40
|-3,45
|0,72
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|-4,19
|-11,60
|Net Holding
|2,14
|-3,17
|-3,17
|Netaş Telekom.
|13,53
|-2,52
|-14,58
|Niğbaş Niğde Beton
|1,39
|-9,15
|47,87
|Nuh Çimento
|10,26
|0,10
|2,91
|Nurol GMYO
|4,62
|1,54
|-2,74
|Odaş Elektrik
|6,23
|-2,50
|3,83
|Olmuksan-IP
|4,50
|-4,46
|-1,62
|Orge Enerji Elektrik
|8,75
|-2,89
|-13,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|2,94
|-1,67
|-6,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,32
|-3,65
|-19,02
|Otokar
|98,00
|-3,73
|-18,82
|Oyak Yat. Ort.
|1,03
|-4,63
|1,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,65
|-1,20
|-2,94
|Özak GMYO
|2,49
|-2,73
|6,41
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|-2,01
|-11,52
|Özderici GMYO
|9,60
|-11,03
|515,38
|Özerden Plastik
|3,58
|-4,28
|20,13
|Panora GMYO
|4,72
|7,27
|4,72
|Park Elek.Madencilik
|3,57
|-4,03
|-14,39
|Parsan
|14,30
|-2,32
|22,22
|Pegasus
|33,98
|-3,68
|0,53
|Peker GMYO
|7,44
|14,81
|Penguen Gıda
|1,83
|-3,17
|-17,94
|Pera GMYO
|0,90
|1,12
|2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-1,94
|57,97
|Petkim
|7,65
|-0,39
|-1,54
|Petrokent Turizm
|51,00
|-7,19
|7,41
|Pınar Et ve Un
|9,65
|-1,63
|-0,31
|Pınar Su
|1,67
|-1,76
|-7,22
|Pınar Süt
|12,00
|-2,28
|-4,00
|Plastikkart
|2,62
|-3,68
|-9,34
|Polisan Holding
|5,87
|0,34
|-32,68
|Politeknik Metal
|39,34
|-0,41
|18,14
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|-2,98
|0,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,05
|-4,93
|3,85
|QNB Finansbank
|5,60
|-0,88
|1,82
|Ral Yatırım Holding
|1,11
|-6,72
|-31,90
|Ray Sigorta
|1,33
|0,76
|-26,52
|Reysaş GMYO
|1,30
|-1,52
|2,36
|Reysaş Lojistik
|1,01
|-2,88
|-21,09
|Rhea Girişim
|0,92
|-4,17
|-17,86
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|-2,05
|-52,17
|Royal Halı
|0,85
|-3,41
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,05
|-2,38
|-25,72
|Sabancı Holding
|10,10
|-0,98
|-6,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|-1,86
|Salix Yatırım Holding
|4,18
|-0,24
|-46,41
|Sanel Mühendislik
|1,56
|-4,88
|-8,77
|Sanifoam Sünger
|1,71
|-1,72
|1,79
|Sanko Pazarlama
|3,83
|0,00
|12,98
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-4,59
|-2,80
|Sarkuysan
|3,35
|-2,62
|1,52
|Sasa Polyester
|11,89
|-5,26
|3,48
|Say Reklamcılık
|1,40
|-3,45
|-16,17
|Sekuro Plastik
|13,08
|0,69
|52,09
|Selçuk Ecza Deposu
|3,52
|-1,68
|0,51
|Selçuk Gıda
|0,36
|2,86
|28,57
|Senkron Güvenlik
|1,37
|-6,16
|-26,34
|Serve Kırtasiye
|0,52
|-1,89
|-16,13
|Servet GMYO
|3,66
|0,55
|20,39
|Seyitler Kimya
|9,81
|-0,20
|9,24
|Silverline Endüstri
|2,15
|-2,71
|-1,83
|Sinpaş GMYO
|0,67
|-4,29
|-12,99
|Soda Sanayii
|5,17
|-1,71
|2,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,20
|-2,33
|23,22
|Söktaş
|1,69
|0,60
|1,81
|Sönmez Filament
|4,12
|-10,24
|-0,72
|Sönmez Pamuklu
|4,15
|-12,63
|4,80
|Sumaş Suni Tahta
|4,44
|9,36
|Şeker Fin. Kir.
|2,36
|0,85
|-8,17
|Şekerbank
|1,52
|0,00
|-16,94
|Şişe Cam
|4,94
|-1,00
|5,11
|T. Halk Bankası
|8,35
|-5,01
|-22,54
|T. Kalkınma Bank.
|5,33
|0,38
|-3,79
|T.S.K.B.
|1,41
|-2,76
|0,44
|T.Tuborg
|11,64
|2,11
|15,25
|Taç Tarım Ürünleri
|2,39
|-1,24
|-1,65
|Tat Gıda
|5,09
|-1,55
|-0,88
|TAV Havalimanları
|24,40
|1,16
|13,70
|Taze Kuru Gıda
|8,00
|0,25
|-1,84
|Tek-Art Turizm
|0,89
|-2,20
|18,25
|Tekfen Holding
|16,97
|0,83
|3,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,18
|-2,56
|-18,83
|Temapol Polimer Plastik
|3,84
|-1,03
|-19,50
|TGS Dış Ticaret
|4,29
|-8,14
|18,18
|Tofaş Oto. Fab.
|27,40
|2,70
|-12,03
|Torunlar GMYO
|2,69
|-3,58
|-19,22
|Trabzon Liman
|13,06
|-4,11
|Trabzonspor Sportif
|1,74
|-5,43
|-20,91
|Trakya Cam
|5,05
|-2,13
|9,31
|Transtürk Hold.
|0,51
|-1,92
|-16,39
|Trend GMYO
|1,40
|-2,10
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|0,00
|Tuğçelik
|3,03
|-5,90
|-4,72
|Tukaş
|1,77
|-4,84
|-20,63
|Turcas Petrol
|2,17
|-2,69
|-8,82
|Turkcell
|13,86
|-3,21
|-10,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,92
|-5,46
|-8,83
|Tüpraş
|113,80
|2,15
|5,51
|Türk Hava Yolları
|18,60
|-3,23
|18,55
|Türk Prysmian Kablo
|2,11
|-5,38
|-16,93
|Türk Telekom
|6,02
|-1,31
|-6,52
|Türk Traktör
|71,95
|1,55
|2,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,86
|-2,27
|0,80
|Ufuk Yatırım
|2,20
|-3,93
|-28,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|-4,00
|-1,75
|Ulusoy Elektrik
|17,42
|-1,41
|-6,65
|Ulusoy Un Sanayi
|2,53
|-5,24
|-8,99
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,04
|-3,77
|-16,73
|Utopya Turizm
|3,94
|-6,19
|-12,25
|Uzertaş Boya
|1,03
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|21,06
|-1,31
|7,07
|Ünye Çimento
|4,70
|-0,42
|12,98
|Vakıf Fin. Kir.
|1,97
|-4,37
|-5,29
|Vakıf GMYO
|2,47
|-3,52
|-5,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,35
|-5,59
|-4,93
|Vakıflar Bankası
|6,24
|-0,79
|-7,83
|Vakko Tekstil
|4,40
|-4,56
|42,86
|Vanet Gıda
|2,46
|-3,53
|-23,13
|Verusa Holding
|26,78
|-1,54
|16,84
|Verusaturk Girisim
|2,15
|-4,02
|-8,90
|Vestel
|9,70
|-4,06
|28,14
|Vestel Beyaz Eşya
|10,60
|-1,49
|10,76
|Viking Kağıt
|1,35
|3,85
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,06
|-4,19
|-11,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,19
|-0,24
|-3,46
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,36
|2,16
|-5,22
|Yataş
|29,10
|2,11
|2,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,40
|-6,04
|33,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,49
|0,60
|-0,66
|Yeşil GMYO
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Yeşil Yapı
|0,63
|-4,55
|-38,24
|Yeşil Yatırım Holding
|17,60
|-3,08
|10,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.600,10
|2,81
|42,86
|Yonga Mobilya
|1.854,00
|-0,32
|676,06
|Yünsa
|6,68
|-3,88
|48,44
|Zorlu Enerji
|1,84
|-2,65
|16,46
(Son)