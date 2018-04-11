Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.359,90 -0,01 8,76
İş Bankası (C) 6,39 -1,84 -4,34
İş Bankası (Kur.) 7.002,00 -9,48
İş Fin.Kir. 3,50 -9,09 134,90
İş Girişim 2,18 19,78 25,29
İş GMYO 1,28 -1,54 -0,30
İş Y. Men. Değ. 2,09 2,45 -1,99
İş Yat. Ort. 0,84 -2,33 6,46
İşbir Holding 231,50 -3,50 25,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -10,00
İttifak Holding 3,01 -0,33 29,18
İz Hayvancılık Tarım 2,35 -2,89 23,68
İzmir Demir Çelik 2,53 -4,53 -21,91
İzmir Fırça 6,08 6,11 -34,27
İzocam 24,30 -4,18 -8,09
Jantsa Jant Sanayi 29,56 -3,02 -8,65
Kapital Yat. Holding 2,45 13,43 97,58
Kaplamin 3,96 0,25 1,02
Kardemir (A) 3,46 -2,54 17,29
Kardemir (B) 3,47 -1,98 18,43
Kardemir (D) 3,78 -0,79 17,76
Karel Elektronik 7,38 -2,77 27,02
Karsan Otomotiv 1,97 -2,48 26,28
Karsu Tekstil 1,37 -2,14 -30,81
Karsusan Su Ürünleri San. 6,30 4,83 27,27
Kartonsan 257,40 -0,12 -7,49
Katmerciler Ekipman 10,15 -2,40 -15,13
Kent Gıda 129,50 -4,71 -5,13
Kerevitaş Gıda 103,70 5,82 -12,34
Kervan saray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29
Kiler GMYO 3,10 -3,73 -15,30
Kipa Ticaret 3,42 -2,56 32,56
Klimasan Klima 7,32 0,55 25,13
Koç Holding 15,27 -1,86 -15,59
Konfrut Gıda 16,94 -1,57 18,46
Konya Çimento 229,50 -3,25 -10,00
Kordsa Teknik Tekstil 7,41 -1,98 0,93
Koza Altın 45,28 -0,48 18,53
Koza Madencilik 5,64 -4,41 -12,42
Körfez GMYO 1,46 -3,95 -12,05
Kristal Kola 1,72 -3,91 -4,44
Kron Telekomünikasyon 14,00 2,94 -24,32
Kuştur Kuşadası Turizm 11,80 2,79 18,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,65 0,43 12,05
Kütahya Porselen 5,62 -1,75 -21,62
Lider Faktoring 4,25 -5,97 -3,63
Link Bilgisayar 11,16 -6,53 -21,74
Logo Yazılım 44,40 -0,58 -24,43
Lokman Hekim Sağlık 6,84 -2,29 11,04
Lüks Kadife 4,32 -4,42 -8,28
Makina Takım 1,51 -5,63 -24,50
Mardin Çimento 4,45 -0,22 3,73
Marka Yatırım Holding 1,21 -3,97 -28,40
Marmaris Altınyunus 17,00 7,94 -10,53
Marshall 48,32 -3,46 -6,72
Martı GMYO 0,97 -3,00 -54,25
Martı Otel 0,86 -3,37 -6,52
Mavi Giyim 49,68 -0,84 -14,34
Mazhar Zorlu Holding 6,78 9,53 69,92
MCT Danışmanlık 6,70 -2,19 11,67
Mega Polietilen 1,39 -3,47 21,93
Menderes Tekstil 1,03 -3,74 24,10
Merit Turizm 7,50 0,00 27,33
Merko Gıda 1,20 -2,44 -9,77
Metal Gayrimenkul 1,52 -1,30 16,92
Metemtur Otelcilik 1,38 -4,83 -6,76
Metro Holding 0,91 -3,19 -8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -3,69 -24,00
Migros Ticaret 21,76 -5,39 -21,04
Milpa 1,57 -6,55 -27,31
Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83
Mistral GMYO 5,85 -2,34 -20,84
MLP Sağlık 17,92 -1,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -3,45 0,72
Mondi Tire Kutsan 1,60 -4,19 -11,60
Net Holding 2,14 -3,17 -3,17
Netaş Telekom. 13,53 -2,52 -14,58
Niğbaş Niğde Beton 1,39 -9,15 47,87
Nuh Çimento 10,26 0,10 2,91
Nurol GMYO 4,62 1,54 -2,74
Odaş Elektrik 6,23 -2,50 3,83
Olmuksan-IP 4,50 -4,46 -1,62
Orge Enerji Elektrik 8,75 -2,89 -13,45
Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88
Osmanlı Menkul 2,94 -1,67 -6,37
Ostim Endüstriyel Yat 1,32 -3,65 -19,02
Otokar 98,00 -3,73 -18,82
Oyak Yat. Ort. 1,03 -4,63 1,98
Oylum Sınai Yatırımlar 1,65 -1,20 -2,94
Özak GMYO 2,49 -2,73 6,41
Özbal Çelik Boru 1,46 -2,01 -11,52
Özderici GMYO 9,60 -11,03 515,38
Özerden Plastik 3,58 -4,28 20,13
Panora GMYO 4,72 7,27 4,72
Park Elek.Madencilik 3,57 -4,03 -14,39
Parsan 14,30 -2,32 22,22
Pegasus 33,98 -3,68 0,53
Peker GMYO 7,44 14,81
Penguen Gıda 1,83 -3,17 -17,94
Pera GMYO 0,90 1,12 2,27
Pergamon Dış Ticaret 6,05 -1,94 57,97
Petkim 7,65 -0,39 -1,54
Petrokent Turizm 51,00 -7,19 7,41
Pınar Et ve Un 9,65 -1,63 -0,31
Pınar Su 1,67 -1,76 -7,22
Pınar Süt 12,00 -2,28 -4,00
Plastikkart 2,62 -3,68 -9,34
Polisan Holding 5,87 0,34 -32,68
Politeknik Metal 39,34 -0,41 18,14
Prizma Press Matbaacılık 1,63 -2,98 0,62
QNB Finans Fin. Kir. 4,05 -4,93 3,85
QNB Finansbank 5,60 -0,88 1,82
Ral Yatırım Holding 1,11 -6,72 -31,90
Ray Sigorta 1,33 0,76 -26,52
Reysaş GMYO 1,30 -1,52 2,36
Reysaş Lojistik 1,01 -2,88 -21,09
Rhea Girişim 0,92 -4,17 -17,86
Rodrigo Tekstil 1,43 -2,05 -52,17
Royal Halı 0,85 -3,41 -6,59
RTA Laboratuvarları 2,05 -2,38 -25,72
Sabancı Holding 10,10 -0,98 -6,49
Safkar Ege Soğutmacılık 2,11 -1,86
Salix Yatırım Holding 4,18 -0,24 -46,41
Sanel Mühendislik 1,56 -4,88 -8,77
Sanifoam Sünger 1,71 -1,72 1,79
Sanko Pazarlama 3,83 0,00 12,98
Saray Matbaacılık 1,04 -4,59 -2,80
Sarkuysan 3,35 -2,62 1,52
Sasa Polyester 11,89 -5,26 3,48
Say Reklamcılık 1,40 -3,45 -16,17
Sekuro Plastik 13,08 0,69 52,09
Selçuk Ecza Deposu 3,52 -1,68 0,51
Selçuk Gıda 0,36 2,86 28,57
Senkron Güvenlik 1,37 -6,16 -26,34
Serve Kırtasiye 0,52 -1,89 -16,13
Servet GMYO 3,66 0,55 20,39
Seyitler Kimya 9,81 -0,20 9,24
Silverline Endüstri 2,15 -2,71 -1,83
Sinpaş GMYO 0,67 -4,29 -12,99
Soda Sanayii 5,17 -1,71 2,58
Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 -2,33 23,22
Söktaş 1,69 0,60 1,81
Sönmez Filament 4,12 -10,24 -0,72
Sönmez Pamuklu 4,15 -12,63 4,80
Sumaş Suni Tahta 4,44 9,36
Şeker Fin. Kir. 2,36 0,85 -8,17
Şekerbank 1,52 0,00 -16,94
Şişe Cam 4,94 -1,00 5,11
T. Halk Bankası 8,35 -5,01 -22,54
T. Kalkınma Bank. 5,33 0,38 -3,79
T.S.K.B. 1,41 -2,76 0,44
T.Tuborg 11,64 2,11 15,25
Taç Tarım Ürünleri 2,39 -1,24 -1,65
Tat Gıda 5,09 -1,55 -0,88
TAV Havalimanları 24,40 1,16 13,70
Taze Kuru Gıda 8,00 0,25 -1,84
Tek-Art Turizm 0,89 -2,20 18,25
Tekfen Holding 16,97 0,83 3,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,18 -2,56 -18,83
Temapol Polimer Plastik 3,84 -1,03 -19,50
TGS Dış Ticaret 4,29 -8,14 18,18
Tofaş Oto. Fab. 27,40 2,70 -12,03
Torunlar GMYO 2,69 -3,58 -19,22
Trabzon Liman 13,06 -4,11
Trabzonspor Sportif 1,74 -5,43 -20,91
Trakya Cam 5,05 -2,13 9,31
Transtürk Hold. 0,51 -1,92 -16,39
Trend GMYO 1,40 -2,10
TSKB GMYO 0,73 -1,35 0,00
Tuğçelik 3,03 -5,90 -4,72
Tukaş 1,77 -4,84 -20,63
Turcas Petrol 2,17 -2,69 -8,82
Turkcell 13,86 -3,21 -10,47
Tümosan Motor ve Traktör 6,92 -5,46 -8,83
Tüpraş 113,80 2,15 5,51
Türk Hava Yolları 18,60 -3,23 18,55
Türk Prysmian Kablo 2,11 -5,38 -16,93
Türk Telekom 6,02 -1,31 -6,52
Türk Traktör 71,95 1,55 2,07
Türker Proje Gayrimenkul 37,86 -2,27 0,80
Ufuk Yatırım 2,20 -3,93 -28,34
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -4,00 -1,75
Ulusoy Elektrik 17,42 -1,41 -6,65
Ulusoy Un Sanayi 2,53 -5,24 -8,99
Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35
Uşak Seramik 2,04 -3,77 -16,73
Utopya Turizm 3,94 -6,19 -12,25
Uzertaş Boya 1,03 -9,65
Ülker Bisküvi 21,06 -1,31 7,07
Ünye Çimento 4,70 -0,42 12,98
Vakıf Fin. Kir. 1,97 -4,37 -5,29
Vakıf GMYO 2,47 -3,52 -5,00
Vakıf Yat. Ort. 1,35 -5,59 -4,93
Vakıflar Bankası 6,24 -0,79 -7,83
Vakko Tekstil 4,40 -4,56 42,86
Vanet Gıda 2,46 -3,53 -23,13
Verusa Holding 26,78 -1,54 16,84
Verusaturk Girisim 2,15 -4,02 -8,90
Vestel 9,70 -4,06 28,14
Vestel Beyaz Eşya 10,60 -1,49 10,76
Viking Kağıt 1,35 3,85 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,06 -4,19 -11,21
Yapı ve Kredi Bank. 4,19 -0,24 -3,46
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,36 2,16 -5,22
Yataş 29,10 2,11 2,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -6,04 33,36
Yeni Gimat GMYO 13,49 0,60 -0,66
Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -1,59
Yeşil Yapı 0,63 -4,55 -38,24
Yeşil Yatırım Holding 17,60 -3,08 10,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.600,10 2,81 42,86
Yonga Mobilya 1.854,00 -0,32 676,06
Yünsa 6,68 -3,88 48,44
Zorlu Enerji 1,84 -2,65 16,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et