Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.370,00 9,57 İş Bankası (C) 6,51 -1,81 -2,54 İş Bankası (Kur.) 7.002,00 -9,48 İş Fin.Kir. 3,85 9,69 158,39 İş Girişim 1,82 19,74 4,60 İş GMYO 1,30 -2,26 1,26 İş Yat. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33 İş Yat. Ort. 0,86 4,88 8,99 İşbir Holding 239,90 2,96 29,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -7,50 İttifak Holding 3,02 6,34 29,61 İz Hayvancılık Tarım 2,42 0,00 27,37 İzmir Demir Çelik 2,65 -2,93 -18,21 İzmir Fırça 5,73 1,24 -38,05 İzocam 25,36 -5,30 -4,08 Jantsa Jant Sanayi 30,48 -1,68 -5,81 Kapital Yat. Holding 2,16 20,00 74,19 Kaplamin 3,95 -4,82 0,77 Kardemir (A) 3,55 -2,20 20,34 Kardemir (B) 3,54 -2,48 20,82 Kardemir (D) 3,81 -0,78 18,69 Karel Elektronik 7,59 -6,87 30,64 Karsan Otomotiv 2,02 -5,61 29,49 Karsu Tekstil 1,40 4,48 -29,29 Karsusan Su Ürünleri San. 6,01 -7,54 21,41 Kartonsan 257,70 -2,50 -7,39 Katmerciler Ekipman 10,40 -2,44 -13,04 Kent Gıda 135,90 -3,48 -0,44 Kerevitaş Gıda 98,00 -4,85 -17,16 Kervan saray Yat. Holding 0,54 -5,26 54,29 Kiler GMYO 3,22 -4,73 -12,02 Kipa Ticaret 3,51 -5,14 36,05 Klimasan Klima 7,28 -1,09 24,44 Koç Holding 15,56 -0,77 -13,98 Konfrut Gıda 17,21 -5,44 20,35 Konya Çimento 237,20 -3,03 -6,98 Kordsa Global 7,56 -0,53 2,97 Koza Altın 45,50 1,70 19,11 Koza Madencilik 5,90 -3,75 -8,39 Körfez GMYO 1,52 -0,65 -8,43 Kristal Kola 1,79 -4,28 -0,56 Kron Telekomünikasyon 13,60 -2,16 -26,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,48 0,09 14,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,63 -1,07 11,57 Kütahya Porselen 5,72 -3,05 -20,22 Lider Faktoring 4,52 -3,00 2,49 Link Bilgisayar 11,94 -4,63 -16,27 Logo Yazılım 44,66 -3,63 -23,98 Lokman Hekim Sağlık 7,00 -2,78 13,64 Lüks Kadife 4,52 -5,24 -4,03 Makina Takım 1,60 -5,33 -20,00 Mardin Çimento 4,46 -3,04 3,96 Marka Yatırım Holding 1,26 -6,67 -25,44 Marmaris Altınyunus 15,75 -5,06 -17,11 Marshall 50,05 -5,57 -3,38 Martı GMYO 1,00 -4,76 -52,83 Martı Otel 0,89 -3,26 -3,26 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 50,10 -2,91 -13,62 Mazhar Zorlu Holding 6,19 3,17 55,14 MCT Danışmanlık 6,85 -0,72 14,17 Mega Polietilen 1,44 -5,88 26,32 Menderes Tekstil 1,07 -10,08 28,92 Merit Turizm 7,50 27,33 Merko Gıda 1,23 -3,91 -7,52 Metal Gayrimenkul 1,54 2,67 18,46 Metemtur Otelcilik 1,45 -5,23 -2,03 Metro Holding 0,94 -4,08 -5,05 Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 -3,98 -21,09 Migros Ticaret 23,00 -3,44 -16,55 Milpa 1,68 -7,18 -22,22 Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67 Mistral GMYO 5,99 -1,80 -18,94 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,25 -0,65 MMC San. ve Tic. Yat. 1,45 0,00 4,32 Mondi Tire Kutsan 1,67 -5,11 -7,73 Net Holding 2,21 -2,21 0,00 Netaş Telekom. 13,88 -2,73 -12,37 Niğbaş Niğde Beton 1,53 -14,04 62,77 Nuh Çimento 10,25 -1,91 2,81 Nurol GMYO 4,55 -0,87 -4,21 Odaş Elektrik 6,39 -2,14 6,50 Olmuksan-IP 4,71 -0,84 2,97 Orge Enerji Elektrik 9,01 -4,15 -10,88 Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88 Osmanlı Menkul 2,99 -3,55 -4,78 Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -3,52 -15,95 Otokar 101,80 -4,77 -15,67 Oyak Yat. Ort. 1,08 -0,92 6,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 1,21 -1,76 Özak GMYO 2,56 0,79 9,40 Özbal Çelik Boru 1,49 -5,10 -9,70 Özderici GMYO 10,79 -1,91 591,67 Özerden Plastik 3,74 0,00 25,50 Panora GMYO 4,40 -0,68 -2,38 Park Elek.Madencilik 3,72 -4,62 -10,79 Parsan 14,64 -3,05 25,13 Pegasus 35,28 -1,84 4,38 Peker GYO 6,48 5,37 Penguen Gıda 1,89 -4,06 -15,25 Pera GMYO 0,89 -3,26 1,14 Pergamon Dış Ticaret 6,17 -0,80 61,10 Petkim 7,68 -1,54 -1,16 Petrokent Turizm 54,95 -1,17 15,73 Pınar Et ve Un 9,81 -1,21 1,34 Pınar Su 1,70 -1,73 -5,56 Pınar Süt 12,28 -2,15 -1,76 Plastikkart 2,72 -3,89 -5,88 Polisan Holding 5,85 -3,31 -32,91 Politeknik Metal 39,50 0,36 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,68 -0,59 3,70 QNB Finansbank 5,65 -3,09 2,73 Ral Yatırım Holding 1,19 8,18 -26,99 Ray Sigorta 1,32 -2,94 -27,07 Reysaş GMYO 1,32 0,00 3,94 Reysaş Lojistik 1,04 -3,70 -18,75 Rhea Girişim 0,96 -4,00 -14,29 Rodrigo Tekstil 1,46 -2,67 -51,17 Royal Halı 0,88 -1,12 -3,30 RTA Laboratuvarları 2,10 -3,67 -23,91 Sabancı Holding 10,20 -1,83 -5,57 Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 -1,83 Salix Yatırım Holding 4,19 -3,68 -46,28 Sanel Mühendislik 1,64 -2,96 -4,09 Sanifoam Sünger 1,74 -2,25 3,57 Sanko Pazarlama 3,83 1,59 12,98 Saray Matbaacılık 1,09 -2,68 1,87 Sarkuysan 3,44 -1,99 4,24 Sasa Polyester 12,55 -8,39 9,23 Say Reklamcılık 1,45 -3,97 -13,17 Sekuro Plastik 12,99 1,25 51,05 Selçuk Ecza Deposu 3,68 -0,27 2,22 Selçuk Gıda 0,35 0,00 25,00 Senkron Güvenlik 1,46 -2,67 -21,51 Serve Kırtasiye 0,53 -1,85 -14,52 Servet GMYO 3,64 -4,21 19,74 Seyitler Kimya 9,83 0,10 9,47 Silverline Endüstri 2,21 -4,74 0,91 Sinpaş GMYO 0,70 -2,78 -9,09 Soda Sanayii 5,26 -0,94 4,37 Sodaş Sodyum Sanayii 4,30 1,42 26,15 Söktaş 1,68 -2,33 1,20 Sönmez Filament 4,59 10,07 10,60 Sönmez Pamuklu 4,75 14,46 19,95 Sumaş Suni Tahta 4,06 -12,88 Şeker Fin. Kir. 2,34 -1,68 -8,95 Şekerbank 1,52 -3,18 -16,94 Şişe Cam 4,99 -1,19 6,17 T. Halk Bankası 8,79 -9,10 -18,46 T. Kalkınma Bank. 5,31 -2,39 -4,15 T.S.K.B. 1,45 -3,97 3,29 T.Tuborg 11,40 -4,36 12,87 Taç Tarım Ürünleri 2,42 -1,22 -0,41 Tat Gıda 5,17 -4,44 0,68 TAV Havalimanları 24,12 0,25 12,40 Taze Kuru Gıda 7,98 -2,33 -2,09 Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 20,91 Tekfen Holding 16,83 -2,89 2,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,29 -4,24 -16,70 Temapol Polimer Plastik 3,88 -4,20 -18,66 TGS Dış Ticaret 4,67 -10,19 28,65 Tofaş Oto. Fab. 26,68 -1,48 -14,34 Torunlar GMYO 2,79 -3,12 -16,22 Trabzon Liman 13,62 -4,08 Trabzonspor Sportif 1,84 -6,12 -16,36 Trakya Cam 5,16 0,39 11,69 Transtürk Hold. 0,52 -1,89 -14,75 Trend GMYO 1,43 0,70 TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37 Tuğçelik 3,22 -2,72 1,26 Tukaş 1,86 -5,58 -16,59 Turcas Petrol 2,23 -5,51 -6,30 Turkcell 14,32 -1,45 -7,49 Tümosan Motor ve Traktör 7,32 -6,15 -3,56 Tüpraş 111,40 -1,15 3,29 Türk Hava Yolları 19,22 -2,78 22,50 Türk Prysmian Kablo 2,23 -1,33 -12,20 Türk Telekom 6,10 -2,87 -5,28 Türk Traktör 70,85 -0,56 0,51 Türker Proje Gayrimenkul 38,74 -1,37 3,14 Ufuk Yatırım 2,29 -2,55 -25,41 Ulaşlar Turizm Yat. 1,75 -3,31 2,34 Ulusoy Elektrik 17,67 -1,01 -5,31 Ulusoy Un Sanayi 2,67 -0,37 -3,96 Umpaş Holding 0,59 -3,28 -6,35 Uşak Seramik 2,12 -4,93 -13,47 Utopya Turizm 4,20 -2,10 -6,46 Uzertaş Boya 1,03 0,00 -9,65 Ülker Bisküvi 21,34 -1,66 8,49 Ünye Çimento 4,72 -3,08 13,46 Vakıf Fin. Kir. 2,06 -3,74 -0,96 Vakıf GMYO 2,56 -1,92 -1,54 Vakıf Yat. Ort. 1,43 -2,72 0,70 Vakıflar Bankası 6,29 -1,41 -7,09 Vakko Tekstil 4,61 -2,54 49,68 Vanet Gıda 2,55 -2,30 -20,31 Verusa Holding 27,20 3,90 18,67 Verusaturk Girisim 2,24 -2,61 -5,08 Vestel 10,11 -5,87 33,55 Vestel Beyaz Eşya 10,76 -3,06 12,43 Viking Kağıt 1,30 -2,26 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 2,15 -4,87 -7,33 Yapı ve Kredi Bank. 4,20 -2,78 -3,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,31 -3,35 -7,23 Yataş 28,50 -6,74 0,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,49 -4,49 41,93 Yeni Gimat GMYO 13,41 -0,45 -1,25 Yeşil GMYO 0,63 -5,97 0,00 Yeşil Yapı 0,66 -4,35 -35,29 Yeşil Yatırım Holding 18,16 -3,76 13,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.529,00 -5,81 38,96 Yonga Mobilya 1.860,00 1,64 678,57 Yünsa 6,95 -5,83 54,44 Zorlu Enerji 1,89 -4,06 19,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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