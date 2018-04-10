Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.370,00
|9,57
|İş Bankası (C)
|6,51
|-1,81
|-2,54
|İş Bankası (Kur.)
|7.002,00
|-9,48
|İş Fin.Kir.
|3,85
|9,69
|158,39
|İş Girişim
|1,82
|19,74
|4,60
|İş GMYO
|1,30
|-2,26
|1,26
|İş Yat. Men. Değ.
|2,04
|0,00
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,86
|4,88
|8,99
|İşbir Holding
|239,90
|2,96
|29,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-7,50
|İttifak Holding
|3,02
|6,34
|29,61
|İz Hayvancılık Tarım
|2,42
|0,00
|27,37
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-2,93
|-18,21
|İzmir Fırça
|5,73
|1,24
|-38,05
|İzocam
|25,36
|-5,30
|-4,08
|Jantsa Jant Sanayi
|30,48
|-1,68
|-5,81
|Kapital Yat. Holding
|2,16
|20,00
|74,19
|Kaplamin
|3,95
|-4,82
|0,77
|Kardemir (A)
|3,55
|-2,20
|20,34
|Kardemir (B)
|3,54
|-2,48
|20,82
|Kardemir (D)
|3,81
|-0,78
|18,69
|Karel Elektronik
|7,59
|-6,87
|30,64
|Karsan Otomotiv
|2,02
|-5,61
|29,49
|Karsu Tekstil
|1,40
|4,48
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,01
|-7,54
|21,41
|Kartonsan
|257,70
|-2,50
|-7,39
|Katmerciler Ekipman
|10,40
|-2,44
|-13,04
|Kent Gıda
|135,90
|-3,48
|-0,44
|Kerevitaş Gıda
|98,00
|-4,85
|-17,16
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|-5,26
|54,29
|Kiler GMYO
|3,22
|-4,73
|-12,02
|Kipa Ticaret
|3,51
|-5,14
|36,05
|Klimasan Klima
|7,28
|-1,09
|24,44
|Koç Holding
|15,56
|-0,77
|-13,98
|Konfrut Gıda
|17,21
|-5,44
|20,35
|Konya Çimento
|237,20
|-3,03
|-6,98
|Kordsa Global
|7,56
|-0,53
|2,97
|Koza Altın
|45,50
|1,70
|19,11
|Koza Madencilik
|5,90
|-3,75
|-8,39
|Körfez GMYO
|1,52
|-0,65
|-8,43
|Kristal Kola
|1,79
|-4,28
|-0,56
|Kron Telekomünikasyon
|13,60
|-2,16
|-26,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,48
|0,09
|14,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,63
|-1,07
|11,57
|Kütahya Porselen
|5,72
|-3,05
|-20,22
|Lider Faktoring
|4,52
|-3,00
|2,49
|Link Bilgisayar
|11,94
|-4,63
|-16,27
|Logo Yazılım
|44,66
|-3,63
|-23,98
|Lokman Hekim Sağlık
|7,00
|-2,78
|13,64
|Lüks Kadife
|4,52
|-5,24
|-4,03
|Makina Takım
|1,60
|-5,33
|-20,00
|Mardin Çimento
|4,46
|-3,04
|3,96
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|-6,67
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|15,75
|-5,06
|-17,11
|Marshall
|50,05
|-5,57
|-3,38
|Martı GMYO
|1,00
|-4,76
|-52,83
|Martı Otel
|0,89
|-3,26
|-3,26
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|50,10
|-2,91
|-13,62
|Mazhar Zorlu Holding
|6,19
|3,17
|55,14
|MCT Danışmanlık
|6,85
|-0,72
|14,17
|Mega Polietilen
|1,44
|-5,88
|26,32
|Menderes Tekstil
|1,07
|-10,08
|28,92
|Merit Turizm
|7,50
|27,33
|Merko Gıda
|1,23
|-3,91
|-7,52
|Metal Gayrimenkul
|1,54
|2,67
|18,46
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|-5,23
|-2,03
|Metro Holding
|0,94
|-4,08
|-5,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,17
|-3,98
|-21,09
|Migros Ticaret
|23,00
|-3,44
|-16,55
|Milpa
|1,68
|-7,18
|-22,22
|Mish Dekorasyon
|0,20
|0,00
|-16,67
|Mistral GMYO
|5,99
|-1,80
|-18,94
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,25
|-0,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,45
|0,00
|4,32
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|-5,11
|-7,73
|Net Holding
|2,21
|-2,21
|0,00
|Netaş Telekom.
|13,88
|-2,73
|-12,37
|Niğbaş Niğde Beton
|1,53
|-14,04
|62,77
|Nuh Çimento
|10,25
|-1,91
|2,81
|Nurol GMYO
|4,55
|-0,87
|-4,21
|Odaş Elektrik
|6,39
|-2,14
|6,50
|Olmuksan-IP
|4,71
|-0,84
|2,97
|Orge Enerji Elektrik
|9,01
|-4,15
|-10,88
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|2,99
|-3,55
|-4,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,37
|-3,52
|-15,95
|Otokar
|101,80
|-4,77
|-15,67
|Oyak Yat. Ort.
|1,08
|-0,92
|6,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,67
|1,21
|-1,76
|Özak GMYO
|2,56
|0,79
|9,40
|Özbal Çelik Boru
|1,49
|-5,10
|-9,70
|Özderici GMYO
|10,79
|-1,91
|591,67
|Özerden Plastik
|3,74
|0,00
|25,50
|Panora GMYO
|4,40
|-0,68
|-2,38
|Park Elek.Madencilik
|3,72
|-4,62
|-10,79
|Parsan
|14,64
|-3,05
|25,13
|Pegasus
|35,28
|-1,84
|4,38
|Peker GYO
|6,48
|5,37
|Penguen Gıda
|1,89
|-4,06
|-15,25
|Pera GMYO
|0,89
|-3,26
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|6,17
|-0,80
|61,10
|Petkim
|7,68
|-1,54
|-1,16
|Petrokent Turizm
|54,95
|-1,17
|15,73
|Pınar Et ve Un
|9,81
|-1,21
|1,34
|Pınar Su
|1,70
|-1,73
|-5,56
|Pınar Süt
|12,28
|-2,15
|-1,76
|Plastikkart
|2,72
|-3,89
|-5,88
|Polisan Holding
|5,85
|-3,31
|-32,91
|Politeknik Metal
|39,50
|0,36
|18,62
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|-0,59
|3,70
|QNB Finansbank
|5,65
|-3,09
|2,73
|Ral Yatırım Holding
|1,19
|8,18
|-26,99
|Ray Sigorta
|1,32
|-2,94
|-27,07
|Reysaş GMYO
|1,32
|0,00
|3,94
|Reysaş Lojistik
|1,04
|-3,70
|-18,75
|Rhea Girişim
|0,96
|-4,00
|-14,29
|Rodrigo Tekstil
|1,46
|-2,67
|-51,17
|Royal Halı
|0,88
|-1,12
|-3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,10
|-3,67
|-23,91
|Sabancı Holding
|10,20
|-1,83
|-5,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,15
|-1,83
|Salix Yatırım Holding
|4,19
|-3,68
|-46,28
|Sanel Mühendislik
|1,64
|-2,96
|-4,09
|Sanifoam Sünger
|1,74
|-2,25
|3,57
|Sanko Pazarlama
|3,83
|1,59
|12,98
|Saray Matbaacılık
|1,09
|-2,68
|1,87
|Sarkuysan
|3,44
|-1,99
|4,24
|Sasa Polyester
|12,55
|-8,39
|9,23
|Say Reklamcılık
|1,45
|-3,97
|-13,17
|Sekuro Plastik
|12,99
|1,25
|51,05
|Selçuk Ecza Deposu
|3,68
|-0,27
|2,22
|Selçuk Gıda
|0,35
|0,00
|25,00
|Senkron Güvenlik
|1,46
|-2,67
|-21,51
|Serve Kırtasiye
|0,53
|-1,85
|-14,52
|Servet GMYO
|3,64
|-4,21
|19,74
|Seyitler Kimya
|9,83
|0,10
|9,47
|Silverline Endüstri
|2,21
|-4,74
|0,91
|Sinpaş GMYO
|0,70
|-2,78
|-9,09
|Soda Sanayii
|5,26
|-0,94
|4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,30
|1,42
|26,15
|Söktaş
|1,68
|-2,33
|1,20
|Sönmez Filament
|4,59
|10,07
|10,60
|Sönmez Pamuklu
|4,75
|14,46
|19,95
|Sumaş Suni Tahta
|4,06
|-12,88
|Şeker Fin. Kir.
|2,34
|-1,68
|-8,95
|Şekerbank
|1,52
|-3,18
|-16,94
|Şişe Cam
|4,99
|-1,19
|6,17
|T. Halk Bankası
|8,79
|-9,10
|-18,46
|T. Kalkınma Bank.
|5,31
|-2,39
|-4,15
|T.S.K.B.
|1,45
|-3,97
|3,29
|T.Tuborg
|11,40
|-4,36
|12,87
|Taç Tarım Ürünleri
|2,42
|-1,22
|-0,41
|Tat Gıda
|5,17
|-4,44
|0,68
|TAV Havalimanları
|24,12
|0,25
|12,40
|Taze Kuru Gıda
|7,98
|-2,33
|-2,09
|Tek-Art Turizm
|0,91
|-1,09
|20,91
|Tekfen Holding
|16,83
|-2,89
|2,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,29
|-4,24
|-16,70
|Temapol Polimer Plastik
|3,88
|-4,20
|-18,66
|TGS Dış Ticaret
|4,67
|-10,19
|28,65
|Tofaş Oto. Fab.
|26,68
|-1,48
|-14,34
|Torunlar GMYO
|2,79
|-3,12
|-16,22
|Trabzon Liman
|13,62
|-4,08
|Trabzonspor Sportif
|1,84
|-6,12
|-16,36
|Trakya Cam
|5,16
|0,39
|11,69
|Transtürk Hold.
|0,52
|-1,89
|-14,75
|Trend GMYO
|1,43
|0,70
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|1,37
|Tuğçelik
|3,22
|-2,72
|1,26
|Tukaş
|1,86
|-5,58
|-16,59
|Turcas Petrol
|2,23
|-5,51
|-6,30
|Turkcell
|14,32
|-1,45
|-7,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|-6,15
|-3,56
|Tüpraş
|111,40
|-1,15
|3,29
|Türk Hava Yolları
|19,22
|-2,78
|22,50
|Türk Prysmian Kablo
|2,23
|-1,33
|-12,20
|Türk Telekom
|6,10
|-2,87
|-5,28
|Türk Traktör
|70,85
|-0,56
|0,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,74
|-1,37
|3,14
|Ufuk Yatırım
|2,29
|-2,55
|-25,41
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,75
|-3,31
|2,34
|Ulusoy Elektrik
|17,67
|-1,01
|-5,31
|Ulusoy Un Sanayi
|2,67
|-0,37
|-3,96
|Umpaş Holding
|0,59
|-3,28
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,12
|-4,93
|-13,47
|Utopya Turizm
|4,20
|-2,10
|-6,46
|Uzertaş Boya
|1,03
|0,00
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|21,34
|-1,66
|8,49
|Ünye Çimento
|4,72
|-3,08
|13,46
|Vakıf Fin. Kir.
|2,06
|-3,74
|-0,96
|Vakıf GMYO
|2,56
|-1,92
|-1,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,43
|-2,72
|0,70
|Vakıflar Bankası
|6,29
|-1,41
|-7,09
|Vakko Tekstil
|4,61
|-2,54
|49,68
|Vanet Gıda
|2,55
|-2,30
|-20,31
|Verusa Holding
|27,20
|3,90
|18,67
|Verusaturk Girisim
|2,24
|-2,61
|-5,08
|Vestel
|10,11
|-5,87
|33,55
|Vestel Beyaz Eşya
|10,76
|-3,06
|12,43
|Viking Kağıt
|1,30
|-2,26
|8,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,15
|-4,87
|-7,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,20
|-2,78
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,31
|-3,35
|-7,23
|Yataş
|28,50
|-6,74
|0,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,49
|-4,49
|41,93
|Yeni Gimat GMYO
|13,41
|-0,45
|-1,25
|Yeşil GMYO
|0,63
|-5,97
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|-4,35
|-35,29
|Yeşil Yatırım Holding
|18,16
|-3,76
|13,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.529,00
|-5,81
|38,96
|Yonga Mobilya
|1.860,00
|1,64
|678,57
|Yünsa
|6,95
|-5,83
|54,44
|Zorlu Enerji
|1,89
|-4,06
|19,62
(Son)