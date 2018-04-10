Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.370,00 9,57
İş Bankası (C) 6,51 -1,81 -2,54
İş Bankası (Kur.) 7.002,00 -9,48
İş Fin.Kir. 3,85 9,69 158,39
İş Girişim 1,82 19,74 4,60
İş GMYO 1,30 -2,26 1,26
İş Yat. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33
İş Yat. Ort. 0,86 4,88 8,99
İşbir Holding 239,90 2,96 29,61
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -7,50
İttifak Holding 3,02 6,34 29,61
İz Hayvancılık Tarım 2,42 0,00 27,37
İzmir Demir Çelik 2,65 -2,93 -18,21
İzmir Fırça 5,73 1,24 -38,05
İzocam 25,36 -5,30 -4,08
Jantsa Jant Sanayi 30,48 -1,68 -5,81
Kapital Yat. Holding 2,16 20,00 74,19
Kaplamin 3,95 -4,82 0,77
Kardemir (A) 3,55 -2,20 20,34
Kardemir (B) 3,54 -2,48 20,82
Kardemir (D) 3,81 -0,78 18,69
Karel Elektronik 7,59 -6,87 30,64
Karsan Otomotiv 2,02 -5,61 29,49
Karsu Tekstil 1,40 4,48 -29,29
Karsusan Su Ürünleri San. 6,01 -7,54 21,41
Kartonsan 257,70 -2,50 -7,39
Katmerciler Ekipman 10,40 -2,44 -13,04
Kent Gıda 135,90 -3,48 -0,44
Kerevitaş Gıda 98,00 -4,85 -17,16
Kervan saray Yat. Holding 0,54 -5,26 54,29
Kiler GMYO 3,22 -4,73 -12,02
Kipa Ticaret 3,51 -5,14 36,05
Klimasan Klima 7,28 -1,09 24,44
Koç Holding 15,56 -0,77 -13,98
Konfrut Gıda 17,21 -5,44 20,35
Konya Çimento 237,20 -3,03 -6,98
Kordsa Global 7,56 -0,53 2,97
Koza Altın 45,50 1,70 19,11
Koza Madencilik 5,90 -3,75 -8,39
Körfez GMYO 1,52 -0,65 -8,43
Kristal Kola 1,79 -4,28 -0,56
Kron Telekomünikasyon 13,60 -2,16 -26,49
Kuştur Kuşadası Turizm 11,48 0,09 14,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,63 -1,07 11,57
Kütahya Porselen 5,72 -3,05 -20,22
Lider Faktoring 4,52 -3,00 2,49
Link Bilgisayar 11,94 -4,63 -16,27
Logo Yazılım 44,66 -3,63 -23,98
Lokman Hekim Sağlık 7,00 -2,78 13,64
Lüks Kadife 4,52 -5,24 -4,03
Makina Takım 1,60 -5,33 -20,00
Mardin Çimento 4,46 -3,04 3,96
Marka Yatırım Holding 1,26 -6,67 -25,44
Marmaris Altınyunus 15,75 -5,06 -17,11
Marshall 50,05 -5,57 -3,38
Martı GMYO 1,00 -4,76 -52,83
Martı Otel 0,89 -3,26 -3,26
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 50,10 -2,91 -13,62
Mazhar Zorlu Holding 6,19 3,17 55,14
MCT Danışmanlık 6,85 -0,72 14,17
Mega Polietilen 1,44 -5,88 26,32
Menderes Tekstil 1,07 -10,08 28,92
Merit Turizm 7,50 27,33
Merko Gıda 1,23 -3,91 -7,52
Metal Gayrimenkul 1,54 2,67 18,46
Metemtur Otelcilik 1,45 -5,23 -2,03
Metro Holding 0,94 -4,08 -5,05
Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 -3,98 -21,09
Migros Ticaret 23,00 -3,44 -16,55
Milpa 1,68 -7,18 -22,22
Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67
Mistral GMYO 5,99 -1,80 -18,94
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,25 -0,65
MMC San. ve Tic. Yat. 1,45 0,00 4,32
Mondi Tire Kutsan 1,67 -5,11 -7,73
Net Holding 2,21 -2,21 0,00
Netaş Telekom. 13,88 -2,73 -12,37
Niğbaş Niğde Beton 1,53 -14,04 62,77
Nuh Çimento 10,25 -1,91 2,81
Nurol GMYO 4,55 -0,87 -4,21
Odaş Elektrik 6,39 -2,14 6,50
Olmuksan-IP 4,71 -0,84 2,97
Orge Enerji Elektrik 9,01 -4,15 -10,88
Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88
Osmanlı Menkul 2,99 -3,55 -4,78
Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -3,52 -15,95
Otokar 101,80 -4,77 -15,67
Oyak Yat. Ort. 1,08 -0,92 6,93
Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 1,21 -1,76
Özak GMYO 2,56 0,79 9,40
Özbal Çelik Boru 1,49 -5,10 -9,70
Özderici GMYO 10,79 -1,91 591,67
Özerden Plastik 3,74 0,00 25,50
Panora GMYO 4,40 -0,68 -2,38
Park Elek.Madencilik 3,72 -4,62 -10,79
Parsan 14,64 -3,05 25,13
Pegasus 35,28 -1,84 4,38
Peker GYO 6,48 5,37
Penguen Gıda 1,89 -4,06 -15,25
Pera GMYO 0,89 -3,26 1,14
Pergamon Dış Ticaret 6,17 -0,80 61,10
Petkim 7,68 -1,54 -1,16
Petrokent Turizm 54,95 -1,17 15,73
Pınar Et ve Un 9,81 -1,21 1,34
Pınar Su 1,70 -1,73 -5,56
Pınar Süt 12,28 -2,15 -1,76
Plastikkart 2,72 -3,89 -5,88
Polisan Holding 5,85 -3,31 -32,91
Politeknik Metal 39,50 0,36 18,62
Prizma Press Matbaacılık 1,68 -0,59 3,70
QNB Finansbank 5,65 -3,09 2,73
Ral Yatırım Holding 1,19 8,18 -26,99
Ray Sigorta 1,32 -2,94 -27,07
Reysaş GMYO 1,32 0,00 3,94
Reysaş Lojistik 1,04 -3,70 -18,75
Rhea Girişim 0,96 -4,00 -14,29
Rodrigo Tekstil 1,46 -2,67 -51,17
Royal Halı 0,88 -1,12 -3,30
RTA Laboratuvarları 2,10 -3,67 -23,91
Sabancı Holding 10,20 -1,83 -5,57
Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 -1,83
Salix Yatırım Holding 4,19 -3,68 -46,28
Sanel Mühendislik 1,64 -2,96 -4,09
Sanifoam Sünger 1,74 -2,25 3,57
Sanko Pazarlama 3,83 1,59 12,98
Saray Matbaacılık 1,09 -2,68 1,87
Sarkuysan 3,44 -1,99 4,24
Sasa Polyester 12,55 -8,39 9,23
Say Reklamcılık 1,45 -3,97 -13,17
Sekuro Plastik 12,99 1,25 51,05
Selçuk Ecza Deposu 3,68 -0,27 2,22
Selçuk Gıda 0,35 0,00 25,00
Senkron Güvenlik 1,46 -2,67 -21,51
Serve Kırtasiye 0,53 -1,85 -14,52
Servet GMYO 3,64 -4,21 19,74
Seyitler Kimya 9,83 0,10 9,47
Silverline Endüstri 2,21 -4,74 0,91
Sinpaş GMYO 0,70 -2,78 -9,09
Soda Sanayii 5,26 -0,94 4,37
Sodaş Sodyum Sanayii 4,30 1,42 26,15
Söktaş 1,68 -2,33 1,20
Sönmez Filament 4,59 10,07 10,60
Sönmez Pamuklu 4,75 14,46 19,95
Sumaş Suni Tahta 4,06 -12,88
Şeker Fin. Kir. 2,34 -1,68 -8,95
Şekerbank 1,52 -3,18 -16,94
Şişe Cam 4,99 -1,19 6,17
T. Halk Bankası 8,79 -9,10 -18,46
T. Kalkınma Bank. 5,31 -2,39 -4,15
T.S.K.B. 1,45 -3,97 3,29
T.Tuborg 11,40 -4,36 12,87
Taç Tarım Ürünleri 2,42 -1,22 -0,41
Tat Gıda 5,17 -4,44 0,68
TAV Havalimanları 24,12 0,25 12,40
Taze Kuru Gıda 7,98 -2,33 -2,09
Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 20,91
Tekfen Holding 16,83 -2,89 2,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,29 -4,24 -16,70
Temapol Polimer Plastik 3,88 -4,20 -18,66
TGS Dış Ticaret 4,67 -10,19 28,65
Tofaş Oto. Fab. 26,68 -1,48 -14,34
Torunlar GMYO 2,79 -3,12 -16,22
Trabzon Liman 13,62 -4,08
Trabzonspor Sportif 1,84 -6,12 -16,36
Trakya Cam 5,16 0,39 11,69
Transtürk Hold. 0,52 -1,89 -14,75
Trend GMYO 1,43 0,70
TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37
Tuğçelik 3,22 -2,72 1,26
Tukaş 1,86 -5,58 -16,59
Turcas Petrol 2,23 -5,51 -6,30
Turkcell 14,32 -1,45 -7,49
Tümosan Motor ve Traktör 7,32 -6,15 -3,56
Tüpraş 111,40 -1,15 3,29
Türk Hava Yolları 19,22 -2,78 22,50
Türk Prysmian Kablo 2,23 -1,33 -12,20
Türk Telekom 6,10 -2,87 -5,28
Türk Traktör 70,85 -0,56 0,51
Türker Proje Gayrimenkul 38,74 -1,37 3,14
Ufuk Yatırım 2,29 -2,55 -25,41
Ulaşlar Turizm Yat. 1,75 -3,31 2,34
Ulusoy Elektrik 17,67 -1,01 -5,31
Ulusoy Un Sanayi 2,67 -0,37 -3,96
Umpaş Holding 0,59 -3,28 -6,35
Uşak Seramik 2,12 -4,93 -13,47
Utopya Turizm 4,20 -2,10 -6,46
Uzertaş Boya 1,03 0,00 -9,65
Ülker Bisküvi 21,34 -1,66 8,49
Ünye Çimento 4,72 -3,08 13,46
Vakıf Fin. Kir. 2,06 -3,74 -0,96
Vakıf GMYO 2,56 -1,92 -1,54
Vakıf Yat. Ort. 1,43 -2,72 0,70
Vakıflar Bankası 6,29 -1,41 -7,09
Vakko Tekstil 4,61 -2,54 49,68
Vanet Gıda 2,55 -2,30 -20,31
Verusa Holding 27,20 3,90 18,67
Verusaturk Girisim 2,24 -2,61 -5,08
Vestel 10,11 -5,87 33,55
Vestel Beyaz Eşya 10,76 -3,06 12,43
Viking Kağıt 1,30 -2,26 8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 2,15 -4,87 -7,33
Yapı ve Kredi Bank. 4,20 -2,78 -3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,31 -3,35 -7,23
Yataş 28,50 -6,74 0,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,49 -4,49 41,93
Yeni Gimat GMYO 13,41 -0,45 -1,25
Yeşil GMYO 0,63 -5,97 0,00
Yeşil Yapı 0,66 -4,35 -35,29
Yeşil Yatırım Holding 18,16 -3,76 13,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.529,00 -5,81 38,96
Yonga Mobilya 1.860,00 1,64 678,57
Yünsa 6,95 -5,83 54,44
Zorlu Enerji 1,89 -4,06 19,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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