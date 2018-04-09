Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.370,00 1,86 9,57
İş Bankası (C) 6,63 -1,63 -0,74
İş Bankası (Kur.) 7.147,02 -7,61
İş Fin.Kir. 3,51 -5,39 135,57
İş Girişim 1,52 -0,65 -12,64
İş GMYO 1,33 -0,75 3,59
İş Yat. Men. Değ. 2,04 -1,45 -4,33
İş Yat. Ort. 0,82 -2,38 3,93
İşbir Holding 233,00 -7,13 25,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -7,50
İttifak Holding 2,84 5,97 21,89
İz Hayvancılık Tarım 2,42 -2,42 27,37
İzmir Demir Çelik 2,73 -1,09 -15,74
İzmir Fırça 5,66 3,47 -38,81
İzocam 26,78 -1,54 1,29
Jantsa Jant Sanayi 31,00 -3,37 -4,20
Kapital Yat. Holding 1,80 20,00 45,16
Kaplamin 4,15 -5,68 5,87
Kardemir (A) 3,63 -3,20 23,05
Kardemir (B) 3,63 -3,20 23,89
Kardemir (D) 3,84 -1,54 19,63
Karel Elektronik 8,15 -3,55 40,28
Karsan Otomotiv 2,14 -7,76 37,18
Karsu Tekstil 1,34 -2,19 -32,32
Karsusan Su Ürünleri San. 6,50 8,33 31,31
Kartonsan 264,30 -1,53 -5,01
Katmerciler Ekipman 10,66 -2,56 -10,87
Kent Gıda 140,80 -0,85 3,15
Kerevitaş Gıda 103,00 -0,68 -12,93
Kervan saray Yat. Holding 0,57 -5,00 62,86
Kiler GMYO 3,38 -2,59 -7,65
Kipa Ticaret 3,70 -2,37 43,41
Klimasan Klima 7,36 2,36 25,81
Koç Holding 15,68 -0,32 -13,32
Konfrut Gıda 18,20 -2,67 27,27
Konya Çimento 244,60 0,37 -4,08
Kordsa Global 7,60 -2,69 3,51
Koza Altın 44,74 -4,81 17,12
Koza Madencilik 6,13 -5,55 -4,81
Körfez GMYO 1,53 -0,65 -7,83
Kristal Kola 1,87 -1,06 3,89
Kron Telekomünikasyon 13,90 -2,66 -24,86
Kuştur Kuşadası Turizm 11,20 -1,75 12,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,68 0,00 12,77
Kütahya Porselen 5,90 -2,48 -17,71
Lider Faktoring 4,66 -0,64 5,67
Link Bilgisayar 12,52 -2,19 -12,20
Logo Yazılım 46,34 -1,95 -21,12
Lokman Hekim Sağlık 7,20 3,60 16,88
Lüks Kadife 4,77 -0,83 1,27
Makina Takım 1,69 -1,17 -15,50
Mardin Çimento 4,60 -0,86 7,23
Marka Yatırım Holding 1,35 0,00 -20,12
Marmaris Altınyunus 16,59 -2,75 -12,68
Marshall 53,00 0,95 2,32
Martı GMYO 1,05 -0,94 -50,47
Martı Otel 0,92 -4,17 0,00
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 51,60 -2,64 -11,03
Mazhar Zorlu Holding 6,00 10,09 50,38
MCT Danışmanlık 6,90 -1,43 15,00
Mega Polietilen 1,53 -1,29 34,21
Menderes Tekstil 1,19 -11,85 43,37
Merit Turizm 7,50 -6,02 27,33
Merko Gıda 1,28 -0,78 -3,76
Metal Gayrimenkul 1,50 -3,23 15,38
Metemtur Otelcilik 1,53 -1,29 3,38
Metro Holding 0,98 -1,01 -1,01
Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 -2,59 -17,82
Migros Ticaret 23,82 -2,78 -13,57
Milpa 1,81 -3,21 -16,20
Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67
Mistral GMYO 6,10 0,00 -17,46
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,37 -0,49
MMC San. ve Tic. Yat. 1,45 -3,33 4,32
Mondi Tire Kutsan 1,76 -2,22 -2,76
Net Holding 2,26 -3,42 2,26
Netaş Telekom. 14,27 -2,93 -9,91
Niğbaş Niğde Beton 1,78 1,71 89,36
Nuh Çimento 10,45 -1,42 4,81
Nurol GMYO 4,59 1,77 -3,37
Odaş Elektrik 6,53 -2,10 8,83
Olmuksan-IP 4,75 -1,66 3,85
Orge Enerji Elektrik 9,40 -1,36 -7,02
Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88
Osmanlı Menkul 3,10 -2,82 -1,27
Ostim Endüstriyel Yat 1,42 -2,74 -12,88
Otokar 106,90 -2,20 -11,44
Oyak Yat. Ort. 1,09 -1,80 7,92
Oylum Sınai Yatırımlar 1,65 -1,79 -2,94
Özak GMYO 2,54 -3,79 8,55
Özbal Çelik Boru 1,57 0,00 -4,85
Özderici GMYO 11,00 3,58 605,13
Özerden Plastik 3,74 0,81 25,50
Panora GMYO 4,43 -1,34 -1,71
Park Elek.Madencilik 3,90 -5,34 -6,47
Parsan 15,10 -0,66 29,06
Pegasus 35,94 -2,12 6,33
Peker GYO 6,15 10,41
Penguen Gıda 1,97 -1,50 -11,66
Pera GMYO 0,92 -2,13 4,55
Pergamon Dış Ticaret 6,22 -6,04 62,41
Petkim 7,80 -2,50 0,39
Petrokent Turizm 55,60 0,18 17,10
Pınar Et ve Un 9,93 0,00 2,58
Pınar Su 1,73 -2,26 -3,89
Pınar Süt 12,55 -0,87 0,40
Plastikkart 2,83 -1,39 -2,08
Polisan Holding 6,05 -1,79 -30,62
Politeknik Metal 39,36 -3,86 18,20
Prizma Press Matbaacılık 1,69 -0,59 4,32
QNB Finansbank 5,83 -0,34 6,00
Ral Yatırım Holding 1,10 -2,65 -32,52
Ray Sigorta 1,36 -2,86 -24,86
Reysaş GMYO 1,32 -3,65 3,94
Reysaş Lojistik 1,08 -2,70 -15,62
Rhea Girişim 1,00 -1,96 -10,71
Rodrigo Tekstil 1,50 -0,66 -49,83
Royal Halı 0,89 -1,11 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,18 -7,63 -21,01
Sabancı Holding 10,39 0,00 -3,81
Safkar Ege Soğutmacılık 2,19 0,00
Salix Yatırım Holding 4,35 -5,43 -44,23
Sanel Mühendislik 1,69 -1,74 -1,17
Sanifoam Sünger 1,78 -1,11 5,95
Sanko Pazarlama 3,77 -0,26 11,21
Saray Matbaacılık 1,12 -3,45 4,67
Sarkuysan 3,51 -1,96 6,36
Sasa Polyester 13,70 -13,56 19,23
Say Reklamcılık 1,51 -1,31 -9,58
Sekuro Plastik 12,83 0,16 49,19
Selçuk Ecza Deposu 3,69 -0,54 2,50
Selçuk Gıda 0,35 -2,78 25,00
Senkron Güvenlik 1,50 -3,85 -19,35
Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -12,90
Servet GMYO 3,80 -1,04 25,00
Seyitler Kimya 9,82 -1,70 9,35
Silverline Endüstri 2,32 -3,33 5,94
Sinpaş GMYO 0,72 -1,37 -6,49
Soda Sanayii 5,31 0,57 5,36
Sodaş Sodyum Sanayii 4,25 -0,93 24,68
Söktaş 1,72 -2,27 3,61
Sönmez Filament 4,17 -1,18 0,48
Sönmez Pamuklu 4,15 -1,43 4,80
Sumaş Suni Tahta 4,66 -1,89
Şeker Fin. Kir. 2,38 -5,93 -7,39
Şekerbank 1,57 -3,68 -14,21
Şişe Cam 5,05 -1,37 7,45
T. Halk Bankası 9,67 -1,73 -10,30
T. Kalkınma Bank. 5,44 0,00 -1,81
T.S.K.B. 1,51 0,00 7,57
T.Tuborg 11,92 -3,09 18,02
Taç Tarım Ürünleri 2,45 -2,00 0,82
Tat Gıda 5,41 -1,81 5,35
TAV Havalimanları 24,06 -1,07 12,12
Taze Kuru Gıda 8,17 0,37 0,25
Tek-Art Turizm 0,92 -5,15 22,24
Tekfen Holding 17,33 1,05 5,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,48 -0,88 -13,01
Temapol Polimer Plastik 4,05 -0,74 -15,09
TGS Dış Ticaret 5,20 -3,17 43,25
Tofaş Oto. Fab. 27,08 -0,73 -13,06
Torunlar GMYO 2,88 -2,04 -13,51
Trabzon Liman 14,20 -2,07
Trabzonspor Sportif 1,96 1,03 -10,91
Trakya Cam 5,14 0,39 11,26
Transtürk Hold. 0,53 0,00 -13,11
Trend GMYO 1,42 -2,07
TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37
Tuğçelik 3,31 -2,36 4,09
Tukaş 1,97 -3,43 -11,66
Turcas Petrol 2,36 -5,22 -0,84
Turkcell 14,53 -1,56 -6,14
Tümosan Motor ve Traktör 7,80 -5,68 2,77
Tüpraş 112,70 -0,79 4,49
Türk Hava Yolları 19,77 0,51 26,00
Türk Prysmian Kablo 2,26 -0,44 -11,02
Türk Telekom 6,28 -3,38 -2,48
Türk Traktör 71,25 -1,59 1,08
Türker Proje Gayrimenkul 39,28 -1,31 4,58
Ufuk Yatırım 2,35 0,43 -23,45
Ulaşlar Turizm Yat. 1,81 0,00 5,85
Ulusoy Elektrik 17,85 -2,35 -4,34
Ulusoy Un Sanayi 2,68 -4,29 -3,60
Umpaş Holding 0,61 0,00 -3,17
Uşak Seramik 2,23 -2,19 -8,98
Utopya Turizm 4,29 -6,74 -4,45
Uzertaş Boya 1,03 -9,65
Ülker Bisküvi 21,70 -1,09 10,32
Ünye Çimento 4,87 -0,41 17,07
Vakıf Fin. Kir. 2,14 -2,28 2,88
Vakıf GMYO 2,61 -0,76 0,38
Vakıf Yat. Ort. 1,47 -2,65 3,52
Vakıflar Bankası 6,38 -1,24 -5,76
Vakko Tekstil 4,73 -4,25 53,57
Vanet Gıda 2,61 -3,69 -18,44
Verusa Holding 26,18 -2,68 14,22
Verusaturk Girisim 2,30 -1,71 -2,54
Vestel 10,74 -9,44 41,88
Vestel Beyaz Eşya 11,10 -3,06 15,99
Viking Kağıt 1,33 -1,48 10,83
Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 -2,16 -2,59
Yapı ve Kredi Bank. 4,32 -1,37 -0,46
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,39 2,58 -4,02
Yataş 30,56 -5,21 7,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,56 -3,11 48,60
Yeni Gimat GMYO 13,47 -0,52 -0,81
Yeşil GMYO 0,67 -1,47 6,35
Yeşil Yapı 0,69 -4,17 -32,35
Yeşil Yatırım Holding 18,87 -1,82 17,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.685,00 4,11 47,53
Yonga Mobilya 1.830,00 0,54 666,01
Yünsa 7,38 -2,89 64,00
Zorlu Enerji 1,97 -2,96 24,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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