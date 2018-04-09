Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.370,00
|1,86
|9,57
|İş Bankası (C)
|6,63
|-1,63
|-0,74
|İş Bankası (Kur.)
|7.147,02
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|3,51
|-5,39
|135,57
|İş Girişim
|1,52
|-0,65
|-12,64
|İş GMYO
|1,33
|-0,75
|3,59
|İş Yat. Men. Değ.
|2,04
|-1,45
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,82
|-2,38
|3,93
|İşbir Holding
|233,00
|-7,13
|25,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-7,50
|İttifak Holding
|2,84
|5,97
|21,89
|İz Hayvancılık Tarım
|2,42
|-2,42
|27,37
|İzmir Demir Çelik
|2,73
|-1,09
|-15,74
|İzmir Fırça
|5,66
|3,47
|-38,81
|İzocam
|26,78
|-1,54
|1,29
|Jantsa Jant Sanayi
|31,00
|-3,37
|-4,20
|Kapital Yat. Holding
|1,80
|20,00
|45,16
|Kaplamin
|4,15
|-5,68
|5,87
|Kardemir (A)
|3,63
|-3,20
|23,05
|Kardemir (B)
|3,63
|-3,20
|23,89
|Kardemir (D)
|3,84
|-1,54
|19,63
|Karel Elektronik
|8,15
|-3,55
|40,28
|Karsan Otomotiv
|2,14
|-7,76
|37,18
|Karsu Tekstil
|1,34
|-2,19
|-32,32
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,50
|8,33
|31,31
|Kartonsan
|264,30
|-1,53
|-5,01
|Katmerciler Ekipman
|10,66
|-2,56
|-10,87
|Kent Gıda
|140,80
|-0,85
|3,15
|Kerevitaş Gıda
|103,00
|-0,68
|-12,93
|Kervan saray Yat. Holding
|0,57
|-5,00
|62,86
|Kiler GMYO
|3,38
|-2,59
|-7,65
|Kipa Ticaret
|3,70
|-2,37
|43,41
|Klimasan Klima
|7,36
|2,36
|25,81
|Koç Holding
|15,68
|-0,32
|-13,32
|Konfrut Gıda
|18,20
|-2,67
|27,27
|Konya Çimento
|244,60
|0,37
|-4,08
|Kordsa Global
|7,60
|-2,69
|3,51
|Koza Altın
|44,74
|-4,81
|17,12
|Koza Madencilik
|6,13
|-5,55
|-4,81
|Körfez GMYO
|1,53
|-0,65
|-7,83
|Kristal Kola
|1,87
|-1,06
|3,89
|Kron Telekomünikasyon
|13,90
|-2,66
|-24,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,20
|-1,75
|12,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,68
|0,00
|12,77
|Kütahya Porselen
|5,90
|-2,48
|-17,71
|Lider Faktoring
|4,66
|-0,64
|5,67
|Link Bilgisayar
|12,52
|-2,19
|-12,20
|Logo Yazılım
|46,34
|-1,95
|-21,12
|Lokman Hekim Sağlık
|7,20
|3,60
|16,88
|Lüks Kadife
|4,77
|-0,83
|1,27
|Makina Takım
|1,69
|-1,17
|-15,50
|Mardin Çimento
|4,60
|-0,86
|7,23
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|0,00
|-20,12
|Marmaris Altınyunus
|16,59
|-2,75
|-12,68
|Marshall
|53,00
|0,95
|2,32
|Martı GMYO
|1,05
|-0,94
|-50,47
|Martı Otel
|0,92
|-4,17
|0,00
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,60
|-2,64
|-11,03
|Mazhar Zorlu Holding
|6,00
|10,09
|50,38
|MCT Danışmanlık
|6,90
|-1,43
|15,00
|Mega Polietilen
|1,53
|-1,29
|34,21
|Menderes Tekstil
|1,19
|-11,85
|43,37
|Merit Turizm
|7,50
|-6,02
|27,33
|Merko Gıda
|1,28
|-0,78
|-3,76
|Metal Gayrimenkul
|1,50
|-3,23
|15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|-1,29
|3,38
|Metro Holding
|0,98
|-1,01
|-1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|-2,59
|-17,82
|Migros Ticaret
|23,82
|-2,78
|-13,57
|Milpa
|1,81
|-3,21
|-16,20
|Mish Dekorasyon
|0,20
|0,00
|-16,67
|Mistral GMYO
|6,10
|0,00
|-17,46
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,37
|-0,49
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,45
|-3,33
|4,32
|Mondi Tire Kutsan
|1,76
|-2,22
|-2,76
|Net Holding
|2,26
|-3,42
|2,26
|Netaş Telekom.
|14,27
|-2,93
|-9,91
|Niğbaş Niğde Beton
|1,78
|1,71
|89,36
|Nuh Çimento
|10,45
|-1,42
|4,81
|Nurol GMYO
|4,59
|1,77
|-3,37
|Odaş Elektrik
|6,53
|-2,10
|8,83
|Olmuksan-IP
|4,75
|-1,66
|3,85
|Orge Enerji Elektrik
|9,40
|-1,36
|-7,02
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|3,10
|-2,82
|-1,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,42
|-2,74
|-12,88
|Otokar
|106,90
|-2,20
|-11,44
|Oyak Yat. Ort.
|1,09
|-1,80
|7,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,65
|-1,79
|-2,94
|Özak GMYO
|2,54
|-3,79
|8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,57
|0,00
|-4,85
|Özderici GMYO
|11,00
|3,58
|605,13
|Özerden Plastik
|3,74
|0,81
|25,50
|Panora GMYO
|4,43
|-1,34
|-1,71
|Park Elek.Madencilik
|3,90
|-5,34
|-6,47
|Parsan
|15,10
|-0,66
|29,06
|Pegasus
|35,94
|-2,12
|6,33
|Peker GYO
|6,15
|10,41
|Penguen Gıda
|1,97
|-1,50
|-11,66
|Pera GMYO
|0,92
|-2,13
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|6,22
|-6,04
|62,41
|Petkim
|7,80
|-2,50
|0,39
|Petrokent Turizm
|55,60
|0,18
|17,10
|Pınar Et ve Un
|9,93
|0,00
|2,58
|Pınar Su
|1,73
|-2,26
|-3,89
|Pınar Süt
|12,55
|-0,87
|0,40
|Plastikkart
|2,83
|-1,39
|-2,08
|Polisan Holding
|6,05
|-1,79
|-30,62
|Politeknik Metal
|39,36
|-3,86
|18,20
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|-0,59
|4,32
|QNB Finansbank
|5,83
|-0,34
|6,00
|Ral Yatırım Holding
|1,10
|-2,65
|-32,52
|Ray Sigorta
|1,36
|-2,86
|-24,86
|Reysaş GMYO
|1,32
|-3,65
|3,94
|Reysaş Lojistik
|1,08
|-2,70
|-15,62
|Rhea Girişim
|1,00
|-1,96
|-10,71
|Rodrigo Tekstil
|1,50
|-0,66
|-49,83
|Royal Halı
|0,89
|-1,11
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|-7,63
|-21,01
|Sabancı Holding
|10,39
|0,00
|-3,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,19
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,35
|-5,43
|-44,23
|Sanel Mühendislik
|1,69
|-1,74
|-1,17
|Sanifoam Sünger
|1,78
|-1,11
|5,95
|Sanko Pazarlama
|3,77
|-0,26
|11,21
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-3,45
|4,67
|Sarkuysan
|3,51
|-1,96
|6,36
|Sasa Polyester
|13,70
|-13,56
|19,23
|Say Reklamcılık
|1,51
|-1,31
|-9,58
|Sekuro Plastik
|12,83
|0,16
|49,19
|Selçuk Ecza Deposu
|3,69
|-0,54
|2,50
|Selçuk Gıda
|0,35
|-2,78
|25,00
|Senkron Güvenlik
|1,50
|-3,85
|-19,35
|Serve Kırtasiye
|0,54
|0,00
|-12,90
|Servet GMYO
|3,80
|-1,04
|25,00
|Seyitler Kimya
|9,82
|-1,70
|9,35
|Silverline Endüstri
|2,32
|-3,33
|5,94
|Sinpaş GMYO
|0,72
|-1,37
|-6,49
|Soda Sanayii
|5,31
|0,57
|5,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,25
|-0,93
|24,68
|Söktaş
|1,72
|-2,27
|3,61
|Sönmez Filament
|4,17
|-1,18
|0,48
|Sönmez Pamuklu
|4,15
|-1,43
|4,80
|Sumaş Suni Tahta
|4,66
|-1,89
|Şeker Fin. Kir.
|2,38
|-5,93
|-7,39
|Şekerbank
|1,57
|-3,68
|-14,21
|Şişe Cam
|5,05
|-1,37
|7,45
|T. Halk Bankası
|9,67
|-1,73
|-10,30
|T. Kalkınma Bank.
|5,44
|0,00
|-1,81
|T.S.K.B.
|1,51
|0,00
|7,57
|T.Tuborg
|11,92
|-3,09
|18,02
|Taç Tarım Ürünleri
|2,45
|-2,00
|0,82
|Tat Gıda
|5,41
|-1,81
|5,35
|TAV Havalimanları
|24,06
|-1,07
|12,12
|Taze Kuru Gıda
|8,17
|0,37
|0,25
|Tek-Art Turizm
|0,92
|-5,15
|22,24
|Tekfen Holding
|17,33
|1,05
|5,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,48
|-0,88
|-13,01
|Temapol Polimer Plastik
|4,05
|-0,74
|-15,09
|TGS Dış Ticaret
|5,20
|-3,17
|43,25
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|-0,73
|-13,06
|Torunlar GMYO
|2,88
|-2,04
|-13,51
|Trabzon Liman
|14,20
|-2,07
|Trabzonspor Sportif
|1,96
|1,03
|-10,91
|Trakya Cam
|5,14
|0,39
|11,26
|Transtürk Hold.
|0,53
|0,00
|-13,11
|Trend GMYO
|1,42
|-2,07
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|1,37
|Tuğçelik
|3,31
|-2,36
|4,09
|Tukaş
|1,97
|-3,43
|-11,66
|Turcas Petrol
|2,36
|-5,22
|-0,84
|Turkcell
|14,53
|-1,56
|-6,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,80
|-5,68
|2,77
|Tüpraş
|112,70
|-0,79
|4,49
|Türk Hava Yolları
|19,77
|0,51
|26,00
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|-0,44
|-11,02
|Türk Telekom
|6,28
|-3,38
|-2,48
|Türk Traktör
|71,25
|-1,59
|1,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,28
|-1,31
|4,58
|Ufuk Yatırım
|2,35
|0,43
|-23,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,81
|0,00
|5,85
|Ulusoy Elektrik
|17,85
|-2,35
|-4,34
|Ulusoy Un Sanayi
|2,68
|-4,29
|-3,60
|Umpaş Holding
|0,61
|0,00
|-3,17
|Uşak Seramik
|2,23
|-2,19
|-8,98
|Utopya Turizm
|4,29
|-6,74
|-4,45
|Uzertaş Boya
|1,03
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|21,70
|-1,09
|10,32
|Ünye Çimento
|4,87
|-0,41
|17,07
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|-2,28
|2,88
|Vakıf GMYO
|2,61
|-0,76
|0,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,47
|-2,65
|3,52
|Vakıflar Bankası
|6,38
|-1,24
|-5,76
|Vakko Tekstil
|4,73
|-4,25
|53,57
|Vanet Gıda
|2,61
|-3,69
|-18,44
|Verusa Holding
|26,18
|-2,68
|14,22
|Verusaturk Girisim
|2,30
|-1,71
|-2,54
|Vestel
|10,74
|-9,44
|41,88
|Vestel Beyaz Eşya
|11,10
|-3,06
|15,99
|Viking Kağıt
|1,33
|-1,48
|10,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,26
|-2,16
|-2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,32
|-1,37
|-0,46
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,39
|2,58
|-4,02
|Yataş
|30,56
|-5,21
|7,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,56
|-3,11
|48,60
|Yeni Gimat GMYO
|13,47
|-0,52
|-0,81
|Yeşil GMYO
|0,67
|-1,47
|6,35
|Yeşil Yapı
|0,69
|-4,17
|-32,35
|Yeşil Yatırım Holding
|18,87
|-1,82
|17,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.685,00
|4,11
|47,53
|Yonga Mobilya
|1.830,00
|0,54
|666,01
|Yünsa
|7,38
|-2,89
|64,00
|Zorlu Enerji
|1,97
|-2,96
|24,68
(Son)