Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.370,00 1,86 9,57 İş Bankası (C) 6,63 -1,63 -0,74 İş Bankası (Kur.) 7.147,02 -7,61 İş Fin.Kir. 3,51 -5,39 135,57 İş Girişim 1,52 -0,65 -12,64 İş GMYO 1,33 -0,75 3,59 İş Yat. Men. Değ. 2,04 -1,45 -4,33 İş Yat. Ort. 0,82 -2,38 3,93 İşbir Holding 233,00 -7,13 25,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -7,50 İttifak Holding 2,84 5,97 21,89 İz Hayvancılık Tarım 2,42 -2,42 27,37 İzmir Demir Çelik 2,73 -1,09 -15,74 İzmir Fırça 5,66 3,47 -38,81 İzocam 26,78 -1,54 1,29 Jantsa Jant Sanayi 31,00 -3,37 -4,20 Kapital Yat. Holding 1,80 20,00 45,16 Kaplamin 4,15 -5,68 5,87 Kardemir (A) 3,63 -3,20 23,05 Kardemir (B) 3,63 -3,20 23,89 Kardemir (D) 3,84 -1,54 19,63 Karel Elektronik 8,15 -3,55 40,28 Karsan Otomotiv 2,14 -7,76 37,18 Karsu Tekstil 1,34 -2,19 -32,32 Karsusan Su Ürünleri San. 6,50 8,33 31,31 Kartonsan 264,30 -1,53 -5,01 Katmerciler Ekipman 10,66 -2,56 -10,87 Kent Gıda 140,80 -0,85 3,15 Kerevitaş Gıda 103,00 -0,68 -12,93 Kervan saray Yat. Holding 0,57 -5,00 62,86 Kiler GMYO 3,38 -2,59 -7,65 Kipa Ticaret 3,70 -2,37 43,41 Klimasan Klima 7,36 2,36 25,81 Koç Holding 15,68 -0,32 -13,32 Konfrut Gıda 18,20 -2,67 27,27 Konya Çimento 244,60 0,37 -4,08 Kordsa Global 7,60 -2,69 3,51 Koza Altın 44,74 -4,81 17,12 Koza Madencilik 6,13 -5,55 -4,81 Körfez GMYO 1,53 -0,65 -7,83 Kristal Kola 1,87 -1,06 3,89 Kron Telekomünikasyon 13,90 -2,66 -24,86 Kuştur Kuşadası Turizm 11,20 -1,75 12,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,68 0,00 12,77 Kütahya Porselen 5,90 -2,48 -17,71 Lider Faktoring 4,66 -0,64 5,67 Link Bilgisayar 12,52 -2,19 -12,20 Logo Yazılım 46,34 -1,95 -21,12 Lokman Hekim Sağlık 7,20 3,60 16,88 Lüks Kadife 4,77 -0,83 1,27 Makina Takım 1,69 -1,17 -15,50 Mardin Çimento 4,60 -0,86 7,23 Marka Yatırım Holding 1,35 0,00 -20,12 Marmaris Altınyunus 16,59 -2,75 -12,68 Marshall 53,00 0,95 2,32 Martı GMYO 1,05 -0,94 -50,47 Martı Otel 0,92 -4,17 0,00 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 51,60 -2,64 -11,03 Mazhar Zorlu Holding 6,00 10,09 50,38 MCT Danışmanlık 6,90 -1,43 15,00 Mega Polietilen 1,53 -1,29 34,21 Menderes Tekstil 1,19 -11,85 43,37 Merit Turizm 7,50 -6,02 27,33 Merko Gıda 1,28 -0,78 -3,76 Metal Gayrimenkul 1,50 -3,23 15,38 Metemtur Otelcilik 1,53 -1,29 3,38 Metro Holding 0,98 -1,01 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 -2,59 -17,82 Migros Ticaret 23,82 -2,78 -13,57 Milpa 1,81 -3,21 -16,20 Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67 Mistral GMYO 6,10 0,00 -17,46 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,37 -0,49 MMC San. ve Tic. Yat. 1,45 -3,33 4,32 Mondi Tire Kutsan 1,76 -2,22 -2,76 Net Holding 2,26 -3,42 2,26 Netaş Telekom. 14,27 -2,93 -9,91 Niğbaş Niğde Beton 1,78 1,71 89,36 Nuh Çimento 10,45 -1,42 4,81 Nurol GMYO 4,59 1,77 -3,37 Odaş Elektrik 6,53 -2,10 8,83 Olmuksan-IP 4,75 -1,66 3,85 Orge Enerji Elektrik 9,40 -1,36 -7,02 Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88 Osmanlı Menkul 3,10 -2,82 -1,27 Ostim Endüstriyel Yat 1,42 -2,74 -12,88 Otokar 106,90 -2,20 -11,44 Oyak Yat. Ort. 1,09 -1,80 7,92 Oylum Sınai Yatırımlar 1,65 -1,79 -2,94 Özak GMYO 2,54 -3,79 8,55 Özbal Çelik Boru 1,57 0,00 -4,85 Özderici GMYO 11,00 3,58 605,13 Özerden Plastik 3,74 0,81 25,50 Panora GMYO 4,43 -1,34 -1,71 Park Elek.Madencilik 3,90 -5,34 -6,47 Parsan 15,10 -0,66 29,06 Pegasus 35,94 -2,12 6,33 Peker GYO 6,15 10,41 Penguen Gıda 1,97 -1,50 -11,66 Pera GMYO 0,92 -2,13 4,55 Pergamon Dış Ticaret 6,22 -6,04 62,41 Petkim 7,80 -2,50 0,39 Petrokent Turizm 55,60 0,18 17,10 Pınar Et ve Un 9,93 0,00 2,58 Pınar Su 1,73 -2,26 -3,89 Pınar Süt 12,55 -0,87 0,40 Plastikkart 2,83 -1,39 -2,08 Polisan Holding 6,05 -1,79 -30,62 Politeknik Metal 39,36 -3,86 18,20 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -0,59 4,32 QNB Finansbank 5,83 -0,34 6,00 Ral Yatırım Holding 1,10 -2,65 -32,52 Ray Sigorta 1,36 -2,86 -24,86 Reysaş GMYO 1,32 -3,65 3,94 Reysaş Lojistik 1,08 -2,70 -15,62 Rhea Girişim 1,00 -1,96 -10,71 Rodrigo Tekstil 1,50 -0,66 -49,83 Royal Halı 0,89 -1,11 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,18 -7,63 -21,01 Sabancı Holding 10,39 0,00 -3,81 Safkar Ege Soğutmacılık 2,19 0,00 Salix Yatırım Holding 4,35 -5,43 -44,23 Sanel Mühendislik 1,69 -1,74 -1,17 Sanifoam Sünger 1,78 -1,11 5,95 Sanko Pazarlama 3,77 -0,26 11,21 Saray Matbaacılık 1,12 -3,45 4,67 Sarkuysan 3,51 -1,96 6,36 Sasa Polyester 13,70 -13,56 19,23 Say Reklamcılık 1,51 -1,31 -9,58 Sekuro Plastik 12,83 0,16 49,19 Selçuk Ecza Deposu 3,69 -0,54 2,50 Selçuk Gıda 0,35 -2,78 25,00 Senkron Güvenlik 1,50 -3,85 -19,35 Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -12,90 Servet GMYO 3,80 -1,04 25,00 Seyitler Kimya 9,82 -1,70 9,35 Silverline Endüstri 2,32 -3,33 5,94 Sinpaş GMYO 0,72 -1,37 -6,49 Soda Sanayii 5,31 0,57 5,36 Sodaş Sodyum Sanayii 4,25 -0,93 24,68 Söktaş 1,72 -2,27 3,61 Sönmez Filament 4,17 -1,18 0,48 Sönmez Pamuklu 4,15 -1,43 4,80 Sumaş Suni Tahta 4,66 -1,89 Şeker Fin. Kir. 2,38 -5,93 -7,39 Şekerbank 1,57 -3,68 -14,21 Şişe Cam 5,05 -1,37 7,45 T. Halk Bankası 9,67 -1,73 -10,30 T. Kalkınma Bank. 5,44 0,00 -1,81 T.S.K.B. 1,51 0,00 7,57 T.Tuborg 11,92 -3,09 18,02 Taç Tarım Ürünleri 2,45 -2,00 0,82 Tat Gıda 5,41 -1,81 5,35 TAV Havalimanları 24,06 -1,07 12,12 Taze Kuru Gıda 8,17 0,37 0,25 Tek-Art Turizm 0,92 -5,15 22,24 Tekfen Holding 17,33 1,05 5,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,48 -0,88 -13,01 Temapol Polimer Plastik 4,05 -0,74 -15,09 TGS Dış Ticaret 5,20 -3,17 43,25 Tofaş Oto. Fab. 27,08 -0,73 -13,06 Torunlar GMYO 2,88 -2,04 -13,51 Trabzon Liman 14,20 -2,07 Trabzonspor Sportif 1,96 1,03 -10,91 Trakya Cam 5,14 0,39 11,26 Transtürk Hold. 0,53 0,00 -13,11 Trend GMYO 1,42 -2,07 TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37 Tuğçelik 3,31 -2,36 4,09 Tukaş 1,97 -3,43 -11,66 Turcas Petrol 2,36 -5,22 -0,84 Turkcell 14,53 -1,56 -6,14 Tümosan Motor ve Traktör 7,80 -5,68 2,77 Tüpraş 112,70 -0,79 4,49 Türk Hava Yolları 19,77 0,51 26,00 Türk Prysmian Kablo 2,26 -0,44 -11,02 Türk Telekom 6,28 -3,38 -2,48 Türk Traktör 71,25 -1,59 1,08 Türker Proje Gayrimenkul 39,28 -1,31 4,58 Ufuk Yatırım 2,35 0,43 -23,45 Ulaşlar Turizm Yat. 1,81 0,00 5,85 Ulusoy Elektrik 17,85 -2,35 -4,34 Ulusoy Un Sanayi 2,68 -4,29 -3,60 Umpaş Holding 0,61 0,00 -3,17 Uşak Seramik 2,23 -2,19 -8,98 Utopya Turizm 4,29 -6,74 -4,45 Uzertaş Boya 1,03 -9,65 Ülker Bisküvi 21,70 -1,09 10,32 Ünye Çimento 4,87 -0,41 17,07 Vakıf Fin. Kir. 2,14 -2,28 2,88 Vakıf GMYO 2,61 -0,76 0,38 Vakıf Yat. Ort. 1,47 -2,65 3,52 Vakıflar Bankası 6,38 -1,24 -5,76 Vakko Tekstil 4,73 -4,25 53,57 Vanet Gıda 2,61 -3,69 -18,44 Verusa Holding 26,18 -2,68 14,22 Verusaturk Girisim 2,30 -1,71 -2,54 Vestel 10,74 -9,44 41,88 Vestel Beyaz Eşya 11,10 -3,06 15,99 Viking Kağıt 1,33 -1,48 10,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 -2,16 -2,59 Yapı ve Kredi Bank. 4,32 -1,37 -0,46 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,39 2,58 -4,02 Yataş 30,56 -5,21 7,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,56 -3,11 48,60 Yeni Gimat GMYO 13,47 -0,52 -0,81 Yeşil GMYO 0,67 -1,47 6,35 Yeşil Yapı 0,69 -4,17 -32,35 Yeşil Yatırım Holding 18,87 -1,82 17,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.685,00 4,11 47,53 Yonga Mobilya 1.830,00 0,54 666,01 Yünsa 7,38 -2,89 64,00 Zorlu Enerji 1,97 -2,96 24,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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