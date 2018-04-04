Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,10 0,05 -5,84
İş Bankası (B) 1.344,90 -0,07 7,56
İş Bankası (C) 6,71 -1,32 0,45
İş Bankası (Kur.) 7.147,02 -7,61
İş Fin.Kir. 3,00 13,21 101,34
İş Girişim 1,51 0,67 -13,22
İş GMYO 1,30 -0,76 1,26
İş Yat. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39
İş Yat. Ort. 0,82 -1,20 3,93
İşbir Holding 309,00 -9,12 66,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -7,50
İttifak Holding 2,71 0,37 16,31
İz Hayvancılık Tarım 2,51 0,40 32,11
İzmir Demir Çelik 2,78 -0,71 -14,20
İzmir Fırça 5,22 1,36 -43,57
İzocam 27,30 -0,58 3,25
Jantsa Jant Sanayi 31,88 -3,45 -1,48
Kapital Yat. Holding 1,25 0,00 0,81
Kaplamin 4,80 1,69 22,45
Kardemir (A) 3,73 2,47 26,44
Kardemir (B) 3,71 1,92 26,62
Kardemir (D) 3,82 -0,26 19,00
Karel Elektronik 8,53 3,65 46,82
Karsan Otomotiv 2,28 -0,87 46,15
Karsu Tekstil 1,38 -1,43 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 5,84 -2,34 17,98
Kartonsan 269,00 -0,81 -3,32
Katmerciler Ekipman 11,00 -1,79 -8,03
Kent Gıda 143,00 0,35 4,76
Kerevitaş Gıda 104,60 3,46 -11,58
Kervansaray Yat. Holding 0,58 -4,92 65,71
Kiler GMYO 3,48 -0,57 -4,92
Kipa Ticaret 3,82 0,53 48,06
Klimasan Klima 7,21 -1,37 23,25
Koç Holding 15,63 -0,13 -13,60
Konfrut Gıda 18,65 -2,41 30,42
Konya Çimento 243,00 -0,69 -4,71
Kordsa Global 7,71 0,65 5,01
Koza Altın 44,90 -0,58 17,54
Koza Madencilik 6,17 -2,37 -4,19
Körfez GMYO 1,55 0,00 -6,63
Kristal Kola 1,89 -2,07 5,00
Kron Telekomünikasyon 14,30 3,40 -22,70
Kuştur Kuşadası Turizm 11,56 -2,94 15,60
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,90 1,03 18,07
Kütahya Porselen 6,15 -1,60 -14,23
Lider Faktoring 4,70 0,21 6,58
Link Bilgisayar 14,04 12,86 -1,54
Logo Yazılım 48,52 -0,41 -17,41
Lokman Hekim Sağlık 6,54 -1,51 6,17
Lüks Kadife 4,92 -0,20 4,46
Makina Takım 1,71 -0,58 -14,50
Mardin Çimento 4,70 1,51 9,56
Marka Yatırım Holding 1,12 -0,88 -33,73
Marmaris Altınyunus 16,71 4,18 -12,05
Marshall 54,65 -3,62 5,50
Martı GMYO 1,08 -2,70 -49,06
Martı Otel 0,96 -3,03 4,35
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,00 -0,28 -6,90
Mazhar Zorlu Holding 5,29 -0,56 32,58
MCT Danışmanlık 7,05 1,29 17,50
Mega Polietilen 1,68 13,51 47,37
Menderes Tekstil 1,36 3,03 63,86
Merit Turizm 6,50 -4,41 10,36
Merko Gıda 1,28 1,59 -3,76
Metal Gayrimenkul 1,62 0,00 24,62
Metemtur Otelcilik 1,56 -1,89 5,41
Metro Holding 1,01 -3,81 2,02
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -1,69 -15,27
Migros Ticaret 23,74 -1,66 -13,86
Milpa 1,86 -4,12 -13,89
Mish Dekorasyon 0,20 -4,76 -16,67
Mistral GMYO 6,27 -2,18 -15,16
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,47 -2,17
MMC San. ve Tic. Yat. 1,46 -1,35 5,04
Mondi Tire Kutsan 1,79 -1,10 -1,10
Net Holding 2,34 4,93 5,88
Netaş Telekom. 14,60 -1,42 -7,83
Niğbaş Niğde Beton 1,63 1,24 73,40
Nuh Çimento 10,60 -2,12 6,32
Nurol GMYO 4,68 -2,09 -1,47
Odaş Elektrik 6,65 -1,63 10,83
Olmuksan-IP 4,80 0,21 4,94
Orge Enerji Elektrik 9,27 -0,22 -8,31
Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,00 4,42
Osmanlı Menkul 3,54 -2,48 12,74
Ostim Endüstriyel Yat 1,45 0,00 -11,04
Otokar 109,80 -2,05 -9,04
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,60 -1,84 -5,88
Özak GMYO 2,57 1,18 9,83
Özbal Çelik Boru 1,60 -3,03 -3,03
Özderici GMYO 10,00 -3,85 541,03
Özerden Plastik 3,97 7,59 33,22
Panora GMYO 4,50 -0,22 -0,16
Park Elek.Madencilik 4,05 -2,64 -2,88
Parsan 15,78 -1,31 34,87
Pegasus 35,54 0,23 5,15
Peker GYO 5,58 0,54
Penguen Gıda 2,04 -2,86 -8,52
Pera GMYO 0,93 -3,12 5,68
Pergamon Dış Ticaret 6,74 1,12 75,98
Petkim 7,85 -3,44 1,03
Petrokent Turizm 55,00 -0,18 15,84
Pınar Et ve Un 9,88 0,20 2,07
Pınar Su 1,76 -0,56 -2,22
Pınar Süt 12,03 0,17 -3,76
Plastikkart 2,87 0,00 -0,69
Polisan Holding 6,24 -1,89 -28,44
Politeknik Metal 41,78 -1,65 25,47
Prizma Press Matbaacılık 1,72 -0,58 6,17
QNB Finansbank 5,85 -1,18 6,36
Ral Yatırım Holding 1,35 -2,88 -17,18
Ray Sigorta 1,41 0,00 -22,10
Reysaş GMYO 1,32 0,00 3,94
Reysaş Lojistik 1,12 0,00 -12,50
Rhea Girişim 1,01 0,00 -9,82
Rodrigo Tekstil 1,53 0,66 -48,83
Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,72 -1,09 -1,45
Sabancı Holding 10,39 1,07 -3,81
Safkar Ege Soğutmacılık 2,22 0,45
Salix Yatırım Holding 4,34 -0,69 -44,36
Sanel Mühendislik 1,72 0,00 0,58
Sanifoam Sünger 1,80 0,56 7,14
Sanko Pazarlama 3,82 -0,52 12,68
Saray Matbaacılık 1,18 0,00 10,28
Sarkuysan 3,58 1,42 8,48
Sasa Polyester 14,13 -2,01 22,98
Say Reklamcılık 1,54 -2,53 -7,78
Sekuro Plastik 12,60 1,45 46,51
Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33
Selçuk Gıda 0,36 0,00 28,57
Senkron Güvenlik 1,53 -2,55 -17,74
Serve Kırtasiye 0,55 -1,79 -11,29
Servet GMYO 3,82 -0,52 25,66
Seyitler Kimya 10,02 0,20 11,58
Silverline Endüstri 2,39 1,27 9,13
Sinpaş GMYO 0,74 -1,33 -3,90
Soda Sanayii 5,27 -0,57 4,56
Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 8,52 29,08
Söktaş 1,77 -1,12 6,63
Sönmez Filament 4,25 -1,16 2,41
Sönmez Pamuklu 4,24 -2,08 7,07
Sumaş Suni Tahta 4,89 1,24
Şeker Fin. Kir. 2,52 -0,40 -1,95
Şekerbank 1,67 -2,34 -8,74
Şişe Cam 5,06 0,40 7,66
T. Halk Bankası 9,05 0,00 -16,05
T. Kalkınma Bank. 5,44 -0,37 -1,81
T.S.K.B. 1,50 -1,32 6,85
T.Tuborg 12,86 -1,00 27,33
Taç Tarım Ürünleri 2,53 -1,17 4,12
Tat Gıda 5,61 -0,53 9,24
TAV Havalimanları 24,06 0,25 12,12
Taze Kuru Gıda 8,29 1,72 1,72
Tek-Art Turizm 0,93 2,31 23,57
Tekfen Holding 17,00 2,40 3,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,45 -0,89 -13,59
Temapol Polimer Plastik 4,10 -0,73 -14,05
TGS Dış Ticaret 5,38 0,00 48,21
Tofaş Oto. Fab. 26,92 1,58 -13,57
Torunlar GMYO 2,85 -0,70 -14,41
Trabzon Liman 14,23 -1,04
Trabzonspor Sportif 1,94 -0,51 -11,82
Trakya Cam 5,08 1,60 9,96
Transtürk Hold. 0,55 -3,51 -9,84
Trend GMYO 1,40 -1,41
TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74
Tuğçelik 3,24 -1,22 1,89
Tukaş 2,33 -19,93 4,48
Turcas Petrol 2,39 -1,65 0,42
Turkcell 15,26 -0,52 -1,42
Tümosan Motor ve Traktör 8,04 -1,71 5,93
Tüpraş 108,90 -0,82 0,97
Türk Hava Yolları 19,36 -0,36 23,39
Türk Prysmian Kablo 2,30 2,22 -9,45
Türk Telekom 6,66 0,00 3,42
Türk Traktör 72,20 0,28 2,43
Türker Proje Gayrimenkul 39,22 -0,71 4,42
Ufuk Yatırım 2,36 0,00 -23,13
Ulaşlar Turizm Yat. 1,73 -0,57 1,17
Ulusoy Elektrik 18,34 -0,70 -1,71
Ulusoy Un Sanayi 2,84 9,65 2,16
Umpaş Holding 0,62 0,00 -1,59
Uşak Seramik 2,35 3,07 -4,08
Utopya Turizm 4,64 -2,93 3,34
Uzertaş Boya 1,03 -9,65
Ülker Bisküvi 22,20 -2,37 12,86
Ünye Çimento 4,93 0,61 18,51
Vakıf Fin. Kir. 2,17 -1,36 4,33
Vakıf GMYO 2,63 -0,38 1,15
Vakıf Yat. Ort. 1,51 0,67 6,34
Vakıflar Bankası 6,37 -0,78 -5,91
Vakko Tekstil 5,10 5,81 65,58
Vanet Gıda 2,78 0,00 -13,13
Verusa Holding 27,48 -2,55 19,90
Verusaturk Girisim 2,33 -2,51 -1,27
Vestel 11,62 -2,19 53,50
Vestel Beyaz Eşya 11,36 -1,05 18,70
Viking Kağıt 1,35 2,27 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,34 -2,90 0,86
Yapı ve Kredi Bank. 4,37 -0,68 0,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,31 -1,70 -7,23
Yataş 32,92 -2,60 16,33
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,59 -3,64 51,46
Yeni Gimat GMYO 13,32 -1,19 -1,91
Yeşil GMYO 0,69 1,47 9,52
Yeşil Yapı 0,75 1,35 -26,47
Yeşil Yatırım Holding 20,34 -3,60 27,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.599,80 -0,01 42,85
Yonga Mobilya 1.776,90 -4,98 643,78
Yünsa 7,60 0,66 68,89
Zorlu Enerji 2,04 -0,49 29,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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