Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,10
|0,05
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.344,90
|-0,07
|7,56
|İş Bankası (C)
|6,71
|-1,32
|0,45
|İş Bankası (Kur.)
|7.147,02
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|3,00
|13,21
|101,34
|İş Girişim
|1,51
|0,67
|-13,22
|İş GMYO
|1,30
|-0,76
|1,26
|İş Yat. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,82
|-1,20
|3,93
|İşbir Holding
|309,00
|-9,12
|66,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-7,50
|İttifak Holding
|2,71
|0,37
|16,31
|İz Hayvancılık Tarım
|2,51
|0,40
|32,11
|İzmir Demir Çelik
|2,78
|-0,71
|-14,20
|İzmir Fırça
|5,22
|1,36
|-43,57
|İzocam
|27,30
|-0,58
|3,25
|Jantsa Jant Sanayi
|31,88
|-3,45
|-1,48
|Kapital Yat. Holding
|1,25
|0,00
|0,81
|Kaplamin
|4,80
|1,69
|22,45
|Kardemir (A)
|3,73
|2,47
|26,44
|Kardemir (B)
|3,71
|1,92
|26,62
|Kardemir (D)
|3,82
|-0,26
|19,00
|Karel Elektronik
|8,53
|3,65
|46,82
|Karsan Otomotiv
|2,28
|-0,87
|46,15
|Karsu Tekstil
|1,38
|-1,43
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,84
|-2,34
|17,98
|Kartonsan
|269,00
|-0,81
|-3,32
|Katmerciler Ekipman
|11,00
|-1,79
|-8,03
|Kent Gıda
|143,00
|0,35
|4,76
|Kerevitaş Gıda
|104,60
|3,46
|-11,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-4,92
|65,71
|Kiler GMYO
|3,48
|-0,57
|-4,92
|Kipa Ticaret
|3,82
|0,53
|48,06
|Klimasan Klima
|7,21
|-1,37
|23,25
|Koç Holding
|15,63
|-0,13
|-13,60
|Konfrut Gıda
|18,65
|-2,41
|30,42
|Konya Çimento
|243,00
|-0,69
|-4,71
|Kordsa Global
|7,71
|0,65
|5,01
|Koza Altın
|44,90
|-0,58
|17,54
|Koza Madencilik
|6,17
|-2,37
|-4,19
|Körfez GMYO
|1,55
|0,00
|-6,63
|Kristal Kola
|1,89
|-2,07
|5,00
|Kron Telekomünikasyon
|14,30
|3,40
|-22,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,56
|-2,94
|15,60
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,90
|1,03
|18,07
|Kütahya Porselen
|6,15
|-1,60
|-14,23
|Lider Faktoring
|4,70
|0,21
|6,58
|Link Bilgisayar
|14,04
|12,86
|-1,54
|Logo Yazılım
|48,52
|-0,41
|-17,41
|Lokman Hekim Sağlık
|6,54
|-1,51
|6,17
|Lüks Kadife
|4,92
|-0,20
|4,46
|Makina Takım
|1,71
|-0,58
|-14,50
|Mardin Çimento
|4,70
|1,51
|9,56
|Marka Yatırım Holding
|1,12
|-0,88
|-33,73
|Marmaris Altınyunus
|16,71
|4,18
|-12,05
|Marshall
|54,65
|-3,62
|5,50
|Martı GMYO
|1,08
|-2,70
|-49,06
|Martı Otel
|0,96
|-3,03
|4,35
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,00
|-0,28
|-6,90
|Mazhar Zorlu Holding
|5,29
|-0,56
|32,58
|MCT Danışmanlık
|7,05
|1,29
|17,50
|Mega Polietilen
|1,68
|13,51
|47,37
|Menderes Tekstil
|1,36
|3,03
|63,86
|Merit Turizm
|6,50
|-4,41
|10,36
|Merko Gıda
|1,28
|1,59
|-3,76
|Metal Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|24,62
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|-1,89
|5,41
|Metro Holding
|1,01
|-3,81
|2,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|-1,69
|-15,27
|Migros Ticaret
|23,74
|-1,66
|-13,86
|Milpa
|1,86
|-4,12
|-13,89
|Mish Dekorasyon
|0,20
|-4,76
|-16,67
|Mistral GMYO
|6,27
|-2,18
|-15,16
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,47
|-2,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,46
|-1,35
|5,04
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|-1,10
|-1,10
|Net Holding
|2,34
|4,93
|5,88
|Netaş Telekom.
|14,60
|-1,42
|-7,83
|Niğbaş Niğde Beton
|1,63
|1,24
|73,40
|Nuh Çimento
|10,60
|-2,12
|6,32
|Nurol GMYO
|4,68
|-2,09
|-1,47
|Odaş Elektrik
|6,65
|-1,63
|10,83
|Olmuksan-IP
|4,80
|0,21
|4,94
|Orge Enerji Elektrik
|9,27
|-0,22
|-8,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|0,00
|4,42
|Osmanlı Menkul
|3,54
|-2,48
|12,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|0,00
|-11,04
|Otokar
|109,80
|-2,05
|-9,04
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,60
|-1,84
|-5,88
|Özak GMYO
|2,57
|1,18
|9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|-3,03
|-3,03
|Özderici GMYO
|10,00
|-3,85
|541,03
|Özerden Plastik
|3,97
|7,59
|33,22
|Panora GMYO
|4,50
|-0,22
|-0,16
|Park Elek.Madencilik
|4,05
|-2,64
|-2,88
|Parsan
|15,78
|-1,31
|34,87
|Pegasus
|35,54
|0,23
|5,15
|Peker GYO
|5,58
|0,54
|Penguen Gıda
|2,04
|-2,86
|-8,52
|Pera GMYO
|0,93
|-3,12
|5,68
|Pergamon Dış Ticaret
|6,74
|1,12
|75,98
|Petkim
|7,85
|-3,44
|1,03
|Petrokent Turizm
|55,00
|-0,18
|15,84
|Pınar Et ve Un
|9,88
|0,20
|2,07
|Pınar Su
|1,76
|-0,56
|-2,22
|Pınar Süt
|12,03
|0,17
|-3,76
|Plastikkart
|2,87
|0,00
|-0,69
|Polisan Holding
|6,24
|-1,89
|-28,44
|Politeknik Metal
|41,78
|-1,65
|25,47
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|-0,58
|6,17
|QNB Finansbank
|5,85
|-1,18
|6,36
|Ral Yatırım Holding
|1,35
|-2,88
|-17,18
|Ray Sigorta
|1,41
|0,00
|-22,10
|Reysaş GMYO
|1,32
|0,00
|3,94
|Reysaş Lojistik
|1,12
|0,00
|-12,50
|Rhea Girişim
|1,01
|0,00
|-9,82
|Rodrigo Tekstil
|1,53
|0,66
|-48,83
|Royal Halı
|0,90
|-1,10
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,72
|-1,09
|-1,45
|Sabancı Holding
|10,39
|1,07
|-3,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,22
|0,45
|Salix Yatırım Holding
|4,34
|-0,69
|-44,36
|Sanel Mühendislik
|1,72
|0,00
|0,58
|Sanifoam Sünger
|1,80
|0,56
|7,14
|Sanko Pazarlama
|3,82
|-0,52
|12,68
|Saray Matbaacılık
|1,18
|0,00
|10,28
|Sarkuysan
|3,58
|1,42
|8,48
|Sasa Polyester
|14,13
|-2,01
|22,98
|Say Reklamcılık
|1,54
|-2,53
|-7,78
|Sekuro Plastik
|12,60
|1,45
|46,51
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|0,00
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,36
|0,00
|28,57
|Senkron Güvenlik
|1,53
|-2,55
|-17,74
|Serve Kırtasiye
|0,55
|-1,79
|-11,29
|Servet GMYO
|3,82
|-0,52
|25,66
|Seyitler Kimya
|10,02
|0,20
|11,58
|Silverline Endüstri
|2,39
|1,27
|9,13
|Sinpaş GMYO
|0,74
|-1,33
|-3,90
|Soda Sanayii
|5,27
|-0,57
|4,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,40
|8,52
|29,08
|Söktaş
|1,77
|-1,12
|6,63
|Sönmez Filament
|4,25
|-1,16
|2,41
|Sönmez Pamuklu
|4,24
|-2,08
|7,07
|Sumaş Suni Tahta
|4,89
|1,24
|Şeker Fin. Kir.
|2,52
|-0,40
|-1,95
|Şekerbank
|1,67
|-2,34
|-8,74
|Şişe Cam
|5,06
|0,40
|7,66
|T. Halk Bankası
|9,05
|0,00
|-16,05
|T. Kalkınma Bank.
|5,44
|-0,37
|-1,81
|T.S.K.B.
|1,50
|-1,32
|6,85
|T.Tuborg
|12,86
|-1,00
|27,33
|Taç Tarım Ürünleri
|2,53
|-1,17
|4,12
|Tat Gıda
|5,61
|-0,53
|9,24
|TAV Havalimanları
|24,06
|0,25
|12,12
|Taze Kuru Gıda
|8,29
|1,72
|1,72
|Tek-Art Turizm
|0,93
|2,31
|23,57
|Tekfen Holding
|17,00
|2,40
|3,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,45
|-0,89
|-13,59
|Temapol Polimer Plastik
|4,10
|-0,73
|-14,05
|TGS Dış Ticaret
|5,38
|0,00
|48,21
|Tofaş Oto. Fab.
|26,92
|1,58
|-13,57
|Torunlar GMYO
|2,85
|-0,70
|-14,41
|Trabzon Liman
|14,23
|-1,04
|Trabzonspor Sportif
|1,94
|-0,51
|-11,82
|Trakya Cam
|5,08
|1,60
|9,96
|Transtürk Hold.
|0,55
|-3,51
|-9,84
|Trend GMYO
|1,40
|-1,41
|TSKB GMYO
|0,75
|0,00
|2,74
|Tuğçelik
|3,24
|-1,22
|1,89
|Tukaş
|2,33
|-19,93
|4,48
|Turcas Petrol
|2,39
|-1,65
|0,42
|Turkcell
|15,26
|-0,52
|-1,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,04
|-1,71
|5,93
|Tüpraş
|108,90
|-0,82
|0,97
|Türk Hava Yolları
|19,36
|-0,36
|23,39
|Türk Prysmian Kablo
|2,30
|2,22
|-9,45
|Türk Telekom
|6,66
|0,00
|3,42
|Türk Traktör
|72,20
|0,28
|2,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,22
|-0,71
|4,42
|Ufuk Yatırım
|2,36
|0,00
|-23,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,73
|-0,57
|1,17
|Ulusoy Elektrik
|18,34
|-0,70
|-1,71
|Ulusoy Un Sanayi
|2,84
|9,65
|2,16
|Umpaş Holding
|0,62
|0,00
|-1,59
|Uşak Seramik
|2,35
|3,07
|-4,08
|Utopya Turizm
|4,64
|-2,93
|3,34
|Uzertaş Boya
|1,03
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|22,20
|-2,37
|12,86
|Ünye Çimento
|4,93
|0,61
|18,51
|Vakıf Fin. Kir.
|2,17
|-1,36
|4,33
|Vakıf GMYO
|2,63
|-0,38
|1,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,51
|0,67
|6,34
|Vakıflar Bankası
|6,37
|-0,78
|-5,91
|Vakko Tekstil
|5,10
|5,81
|65,58
|Vanet Gıda
|2,78
|0,00
|-13,13
|Verusa Holding
|27,48
|-2,55
|19,90
|Verusaturk Girisim
|2,33
|-2,51
|-1,27
|Vestel
|11,62
|-2,19
|53,50
|Vestel Beyaz Eşya
|11,36
|-1,05
|18,70
|Viking Kağıt
|1,35
|2,27
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,34
|-2,90
|0,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,37
|-0,68
|0,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,31
|-1,70
|-7,23
|Yataş
|32,92
|-2,60
|16,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|-3,64
|51,46
|Yeni Gimat GMYO
|13,32
|-1,19
|-1,91
|Yeşil GMYO
|0,69
|1,47
|9,52
|Yeşil Yapı
|0,75
|1,35
|-26,47
|Yeşil Yatırım Holding
|20,34
|-3,60
|27,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.599,80
|-0,01
|42,85
|Yonga Mobilya
|1.776,90
|-4,98
|643,78
|Yünsa
|7,60
|0,66
|68,89
|Zorlu Enerji
|2,04
|-0,49
|29,11
(Son)