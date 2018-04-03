Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.992,22
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.345,80
|-0,28
|7,63
|İş Bankası (C)
|6,80
|0,22
|1,80
|İş Bankası (Kur.)
|7.147,02
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|2,65
|19,91
|77,85
|İş Girişim
|1,50
|0,00
|-13,79
|İş GMYO
|1,31
|0,77
|2,03
|İş Yat. Men. Değ.
|2,06
|0,98
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|5,19
|İşbir Holding
|340,00
|3,09
|83,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-2,63
|-7,50
|İttifak Holding
|2,70
|-1,10
|15,88
|İz Hayvancılık Tarım
|2,50
|-1,19
|31,58
|İzmir Demir Çelik
|2,80
|-0,36
|-13,58
|İzmir Fırça
|5,15
|-2,83
|-44,32
|İzocam
|27,46
|0,00
|3,86
|Jantsa Jant Sanayi
|33,02
|0,67
|2,04
|Kapital Yat. Holding
|1,25
|-7,41
|0,81
|Kaplamin
|4,72
|-4,45
|20,41
|Kardemir (A)
|3,64
|-1,09
|23,39
|Kardemir (B)
|3,64
|-1,62
|24,23
|Kardemir (D)
|3,83
|-2,05
|19,31
|Karel Elektronik
|8,23
|-0,24
|41,65
|Karsan Otomotiv
|2,30
|0,00
|47,44
|Karsu Tekstil
|1,40
|1,45
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,98
|-2,76
|20,81
|Kartonsan
|271,20
|-0,48
|-2,53
|Katmerciler Ekipman
|11,20
|0,54
|-6,35
|Kent Gıda
|142,50
|-0,14
|4,40
|Kerevitaş Gıda
|101,10
|-6,56
|-14,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|0,00
|74,29
|Kiler GMYO
|3,50
|-0,28
|-4,37
|Kipa Ticaret
|3,80
|2,70
|47,29
|Klimasan Klima
|7,31
|0,97
|24,96
|Koç Holding
|15,65
|-2,07
|-13,48
|Konfrut Gıda
|19,11
|-0,47
|33,64
|Konya Çimento
|244,70
|1,03
|-4,04
|Kordsa Global
|7,66
|0,26
|4,33
|Koza Altın
|45,16
|2,87
|18,22
|Koza Madencilik
|6,32
|0,32
|-1,86
|Körfez GMYO
|1,55
|0,00
|-6,63
|Kristal Kola
|1,93
|0,52
|7,22
|Kron Telekomünikasyon
|13,83
|0,95
|-25,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,91
|0,85
|19,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,85
|-0,21
|16,87
|Kütahya Porselen
|6,25
|2,80
|-12,83
|Lider Faktoring
|4,69
|-0,21
|6,35
|Link Bilgisayar
|12,44
|-2,20
|-12,76
|Logo Yazılım
|48,72
|-0,16
|-17,07
|Lokman Hekim Sağlık
|6,64
|1,07
|7,79
|Lüks Kadife
|4,93
|-0,80
|4,67
|Makina Takım
|1,72
|-0,58
|-14,00
|Mardin Çimento
|4,63
|-1,28
|7,93
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|-0,88
|-33,14
|Marmaris Altınyunus
|16,04
|-0,68
|-15,58
|Marshall
|56,70
|0,18
|9,46
|Martı GMYO
|1,11
|1,83
|-47,64
|Martı Otel
|0,99
|1,02
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,15
|-0,46
|-6,64
|Mazhar Zorlu Holding
|5,32
|1,33
|33,33
|MCT Danışmanlık
|6,96
|1,75
|16,00
|Mega Polietilen
|1,48
|-7,50
|29,82
|Menderes Tekstil
|1,32
|-2,94
|59,04
|Merit Turizm
|6,80
|5,43
|15,45
|Merko Gıda
|1,26
|-0,79
|-5,26
|Metal Gayrimenkul
|1,62
|1,89
|24,62
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|-0,63
|7,43
|Metro Holding
|1,05
|6,06
|6,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,37
|0,85
|-13,82
|Migros Ticaret
|24,14
|1,43
|-12,41
|Milpa
|1,94
|4,86
|-10,19
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,41
|0,00
|-13,26
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,88
|3,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,48
|-2,63
|6,47
|Mondi Tire Kutsan
|1,81
|-1,09
|0,00
|Net Holding
|2,23
|-0,45
|0,90
|Netaş Telekom.
|14,81
|0,54
|-6,50
|Niğbaş Niğde Beton
|1,61
|3,21
|71,28
|Nuh Çimento
|10,83
|-1,81
|8,63
|Nurol GMYO
|4,78
|-14,34
|0,63
|Odaş Elektrik
|6,76
|-1,02
|12,67
|Olmuksan-IP
|4,79
|0,84
|4,72
|Orge Enerji Elektrik
|9,29
|0,76
|-8,11
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|-1,67
|4,42
|Osmanlı Menkul
|3,63
|-5,96
|15,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|0,00
|-11,04
|Otokar
|112,10
|-0,62
|-7,14
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,63
|-2,40
|-4,12
|Özak GMYO
|2,54
|2,42
|8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|7,84
|0,00
|Özderici GMYO
|10,40
|1,96
|566,67
|Özerden Plastik
|3,69
|-1,86
|23,83
|Panora GMYO
|4,51
|-0,66
|0,06
|Park Elek.Madencilik
|4,16
|-2,35
|-0,24
|Parsan
|15,99
|2,83
|36,67
|Pegasus
|35,46
|-0,39
|4,91
|Peker GYO
|5,55
|0,00
|Penguen Gıda
|2,10
|1,45
|-5,83
|Pera GMYO
|0,96
|7,87
|9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|7,71
|-3,02
|74,04
|Petkim
|8,13
|-1,09
|4,63
|Petrokent Turizm
|55,10
|-5,08
|16,05
|Pınar Et ve Un
|9,86
|-0,70
|1,86
|Pınar Su
|1,77
|0,00
|-1,67
|Pınar Süt
|12,01
|-0,33
|-3,92
|Plastikkart
|2,87
|-0,35
|-0,69
|Polisan Holding
|6,36
|-3,64
|-27,06
|Politeknik Metal
|42,48
|0,19
|27,57
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|0,58
|6,79
|QNB Finansbank
|5,92
|-0,84
|7,64
|Ral Yatırım Holding
|1,39
|6,92
|-14,72
|Ray Sigorta
|1,41
|0,71
|-22,10
|Reysaş GMYO
|1,32
|-5,04
|3,94
|Reysaş Lojistik
|1,12
|-1,75
|-12,50
|Rhea Girişim
|1,01
|-0,98
|-9,82
|Rodrigo Tekstil
|1,52
|-7,32
|-49,16
|Royal Halı
|0,91
|-1,09
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,75
|0,00
|-0,36
|Sabancı Holding
|10,28
|1,08
|-4,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,21
|-0,45
|Salix Yatırım Holding
|4,37
|-0,23
|-43,97
|Sanel Mühendislik
|1,72
|-1,15
|0,58
|Sanifoam Sünger
|1,79
|-1,65
|6,55
|Sanko Pazarlama
|3,84
|1,05
|13,27
|Saray Matbaacılık
|1,18
|-1,67
|10,28
|Sarkuysan
|3,53
|-1,12
|6,97
|Sasa Polyester
|14,42
|-1,77
|25,50
|Say Reklamcılık
|1,58
|-0,63
|-5,39
|Sekuro Plastik
|12,42
|0,24
|44,42
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|0,00
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,36
|0,00
|28,57
|Senkron Güvenlik
|1,57
|-0,63
|-15,59
|Serve Kırtasiye
|0,56
|0,00
|-9,68
|Servet GMYO
|3,84
|-1,79
|26,32
|Seyitler Kimya
|10,00
|0,81
|11,36
|Silverline Endüstri
|2,36
|-0,84
|7,76
|Sinpaş GMYO
|0,75
|1,35
|-2,60
|Soda Sanayii
|5,30
|-1,30
|5,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,52
|0,67
|18,95
|Söktaş
|1,79
|0,56
|7,83
|Sönmez Filament
|4,30
|-1,15
|3,61
|Sönmez Pamuklu
|4,33
|-0,92
|9,34
|Sumaş Suni Tahta
|4,83
|-3,21
|Şeker Fin. Kir.
|2,53
|-0,39
|-1,56
|Şekerbank
|1,71
|1,18
|-6,56
|Şişe Cam
|5,04
|-0,59
|7,23
|T. Halk Bankası
|9,05
|0,78
|-16,05
|T. Kalkınma Bank.
|5,46
|-0,36
|-1,44
|T.S.K.B.
|1,52
|0,00
|8,28
|T.Tuborg
|12,99
|1,01
|28,61
|Taç Tarım Ürünleri
|2,56
|-1,54
|5,35
|Tat Gıda
|5,64
|-0,70
|9,83
|TAV Havalimanları
|24,00
|1,69
|11,84
|Taze Kuru Gıda
|8,15
|-3,21
|0,00
|Tek-Art Turizm
|0,93
|-1,06
|20,78
|Tekfen Holding
|17,23
|-0,98
|1,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,49
|0,00
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|4,13
|-0,24
|-13,42
|TGS Dış Ticaret
|5,38
|2,28
|48,21
|Tofaş Oto. Fab.
|26,50
|-1,34
|-14,92
|Torunlar GMYO
|2,87
|-1,37
|-13,81
|Trabzon Liman
|14,38
|-0,14
|Trabzonspor Sportif
|1,95
|-1,02
|-11,36
|Trakya Cam
|5,00
|-1,57
|8,23
|Transtürk Hold.
|0,57
|0,00
|-6,56
|Trend GMYO
|1,42
|-1,39
|TSKB GMYO
|0,75
|-1,32
|2,74
|Tuğçelik
|3,28
|-0,61
|3,14
|Tukaş
|2,91
|19,75
|30,49
|Turcas Petrol
|2,43
|1,67
|2,10
|Turkcell
|15,34
|0,99
|-0,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,18
|-0,24
|7,77
|Tüpraş
|109,80
|1,67
|1,81
|Türk Hava Yolları
|19,43
|2,05
|23,84
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|0,00
|-11,42
|Türk Telekom
|6,66
|1,68
|3,42
|Türk Traktör
|72,00
|-0,55
|2,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,50
|0,82
|5,17
|Ufuk Yatırım
|2,36
|0,00
|-23,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|0,00
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|18,47
|-0,05
|-1,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,59
|1,57
|-6,83
|Umpaş Holding
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Uşak Seramik
|2,28
|1,33
|-6,94
|Utopya Turizm
|4,78
|-0,21
|6,46
|Uzertaş Boya
|1,03
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|22,74
|1,61
|15,61
|Ünye Çimento
|4,90
|-0,61
|17,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|1,85
|5,77
|Vakıf GMYO
|2,64
|0,00
|1,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|0,00
|5,63
|Vakıflar Bankası
|6,42
|-0,47
|-5,17
|Vakko Tekstil
|4,82
|4,10
|56,49
|Vanet Gıda
|2,78
|-1,77
|-13,13
|Verusa Holding
|28,20
|1,44
|23,04
|Verusaturk Girisim
|2,39
|0,42
|1,27
|Vestel
|11,88
|-0,67
|56,94
|Vestel Beyaz Eşya
|11,48
|1,06
|19,96
|Viking Kağıt
|1,32
|-0,75
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,41
|1,69
|3,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,40
|-0,45
|1,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,35
|-0,84
|-5,62
|Yataş
|33,80
|-3,43
|19,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,65
|-3,51
|57,17
|Yeni Gimat GMYO
|13,48
|0,52
|-0,74
|Yeşil GMYO
|0,68
|-1,45
|7,94
|Yeşil Yapı
|0,74
|-11,90
|-27,45
|Yeşil Yatırım Holding
|21,10
|-1,86
|31,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.600,00
|-4,76
|42,86
|Yonga Mobilya
|1.870,00
|9,04
|682,75
|Yünsa
|7,55
|-0,66
|67,78
|Zorlu Enerji
|2,05
|-0,49
|29,75
(Son)