Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.992,22 -5,88 İş Bankası (B) 1.345,80 -0,28 7,63 İş Bankası (C) 6,80 0,22 1,80 İş Bankası (Kur.) 7.147,02 -7,61 İş Fin.Kir. 2,65 19,91 77,85 İş Girişim 1,50 0,00 -13,79 İş GMYO 1,31 0,77 2,03 İş Yat. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,83 0,00 5,19 İşbir Holding 340,00 3,09 83,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -2,63 -7,50 İttifak Holding 2,70 -1,10 15,88 İz Hayvancılık Tarım 2,50 -1,19 31,58 İzmir Demir Çelik 2,80 -0,36 -13,58 İzmir Fırça 5,15 -2,83 -44,32 İzocam 27,46 0,00 3,86 Jantsa Jant Sanayi 33,02 0,67 2,04 Kapital Yat. Holding 1,25 -7,41 0,81 Kaplamin 4,72 -4,45 20,41 Kardemir (A) 3,64 -1,09 23,39 Kardemir (B) 3,64 -1,62 24,23 Kardemir (D) 3,83 -2,05 19,31 Karel Elektronik 8,23 -0,24 41,65 Karsan Otomotiv 2,30 0,00 47,44 Karsu Tekstil 1,40 1,45 -29,29 Karsusan Su Ürünleri San. 5,98 -2,76 20,81 Kartonsan 271,20 -0,48 -2,53 Katmerciler Ekipman 11,20 0,54 -6,35 Kent Gıda 142,50 -0,14 4,40 Kerevitaş Gıda 101,10 -6,56 -14,54 Kervansaray Yat. Holding 0,61 0,00 74,29 Kiler GMYO 3,50 -0,28 -4,37 Kipa Ticaret 3,80 2,70 47,29 Klimasan Klima 7,31 0,97 24,96 Koç Holding 15,65 -2,07 -13,48 Konfrut Gıda 19,11 -0,47 33,64 Konya Çimento 244,70 1,03 -4,04 Kordsa Global 7,66 0,26 4,33 Koza Altın 45,16 2,87 18,22 Koza Madencilik 6,32 0,32 -1,86 Körfez GMYO 1,55 0,00 -6,63 Kristal Kola 1,93 0,52 7,22 Kron Telekomünikasyon 13,83 0,95 -25,24 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 0,85 19,10 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,85 -0,21 16,87 Kütahya Porselen 6,25 2,80 -12,83 Lider Faktoring 4,69 -0,21 6,35 Link Bilgisayar 12,44 -2,20 -12,76 Logo Yazılım 48,72 -0,16 -17,07 Lokman Hekim Sağlık 6,64 1,07 7,79 Lüks Kadife 4,93 -0,80 4,67 Makina Takım 1,72 -0,58 -14,00 Mardin Çimento 4,63 -1,28 7,93 Marka Yatırım Holding 1,13 -0,88 -33,14 Marmaris Altınyunus 16,04 -0,68 -15,58 Marshall 56,70 0,18 9,46 Martı GMYO 1,11 1,83 -47,64 Martı Otel 0,99 1,02 7,61 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,15 -0,46 -6,64 Mazhar Zorlu Holding 5,32 1,33 33,33 MCT Danışmanlık 6,96 1,75 16,00 Mega Polietilen 1,48 -7,50 29,82 Menderes Tekstil 1,32 -2,94 59,04 Merit Turizm 6,80 5,43 15,45 Merko Gıda 1,26 -0,79 -5,26 Metal Gayrimenkul 1,62 1,89 24,62 Metemtur Otelcilik 1,59 -0,63 7,43 Metro Holding 1,05 6,06 6,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37 0,85 -13,82 Migros Ticaret 24,14 1,43 -12,41 Milpa 1,94 4,86 -10,19 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral GMYO 6,41 0,00 -13,26 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,88 3,57 MMC San. ve Tic. Yat. 1,48 -2,63 6,47 Mondi Tire Kutsan 1,81 -1,09 0,00 Net Holding 2,23 -0,45 0,90 Netaş Telekom. 14,81 0,54 -6,50 Niğbaş Niğde Beton 1,61 3,21 71,28 Nuh Çimento 10,83 -1,81 8,63 Nurol GMYO 4,78 -14,34 0,63 Odaş Elektrik 6,76 -1,02 12,67 Olmuksan-IP 4,79 0,84 4,72 Orge Enerji Elektrik 9,29 0,76 -8,11 Orma Orman Mahsulleri 1,18 -1,67 4,42 Osmanlı Menkul 3,63 -5,96 15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,45 0,00 -11,04 Otokar 112,10 -0,62 -7,14 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,63 -2,40 -4,12 Özak GMYO 2,54 2,42 8,55 Özbal Çelik Boru 1,65 7,84 0,00 Özderici GMYO 10,40 1,96 566,67 Özerden Plastik 3,69 -1,86 23,83 Panora GMYO 4,51 -0,66 0,06 Park Elek.Madencilik 4,16 -2,35 -0,24 Parsan 15,99 2,83 36,67 Pegasus 35,46 -0,39 4,91 Peker GYO 5,55 0,00 Penguen Gıda 2,10 1,45 -5,83 Pera GMYO 0,96 7,87 9,09 Pergamon Dış Ticaret 7,71 -3,02 74,04 Petkim 8,13 -1,09 4,63 Petrokent Turizm 55,10 -5,08 16,05 Pınar Et ve Un 9,86 -0,70 1,86 Pınar Su 1,77 0,00 -1,67 Pınar Süt 12,01 -0,33 -3,92 Plastikkart 2,87 -0,35 -0,69 Polisan Holding 6,36 -3,64 -27,06 Politeknik Metal 42,48 0,19 27,57 Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,58 6,79 QNB Finansbank 5,92 -0,84 7,64 Ral Yatırım Holding 1,39 6,92 -14,72 Ray Sigorta 1,41 0,71 -22,10 Reysaş GMYO 1,32 -5,04 3,94 Reysaş Lojistik 1,12 -1,75 -12,50 Rhea Girişim 1,01 -0,98 -9,82 Rodrigo Tekstil 1,52 -7,32 -49,16 Royal Halı 0,91 -1,09 0,00 RTA Laboratuvarları 2,75 0,00 -0,36 Sabancı Holding 10,28 1,08 -4,83 Safkar Ege Soğutmacılık 2,21 -0,45 Salix Yatırım Holding 4,37 -0,23 -43,97 Sanel Mühendislik 1,72 -1,15 0,58 Sanifoam Sünger 1,79 -1,65 6,55 Sanko Pazarlama 3,84 1,05 13,27 Saray Matbaacılık 1,18 -1,67 10,28 Sarkuysan 3,53 -1,12 6,97 Sasa Polyester 14,42 -1,77 25,50 Say Reklamcılık 1,58 -0,63 -5,39 Sekuro Plastik 12,42 0,24 44,42 Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33 Selçuk Gıda 0,36 0,00 28,57 Senkron Güvenlik 1,57 -0,63 -15,59 Serve Kırtasiye 0,56 0,00 -9,68 Servet GMYO 3,84 -1,79 26,32 Seyitler Kimya 10,00 0,81 11,36 Silverline Endüstri 2,36 -0,84 7,76 Sinpaş GMYO 0,75 1,35 -2,60 Soda Sanayii 5,30 -1,30 5,16 Sodaş Sodyum Sanayii 4,52 0,67 18,95 Söktaş 1,79 0,56 7,83 Sönmez Filament 4,30 -1,15 3,61 Sönmez Pamuklu 4,33 -0,92 9,34 Sumaş Suni Tahta 4,83 -3,21 Şeker Fin. Kir. 2,53 -0,39 -1,56 Şekerbank 1,71 1,18 -6,56 Şişe Cam 5,04 -0,59 7,23 T. Halk Bankası 9,05 0,78 -16,05 T. Kalkınma Bank. 5,46 -0,36 -1,44 T.S.K.B. 1,52 0,00 8,28 T.Tuborg 12,99 1,01 28,61 Taç Tarım Ürünleri 2,56 -1,54 5,35 Tat Gıda 5,64 -0,70 9,83 TAV Havalimanları 24,00 1,69 11,84 Taze Kuru Gıda 8,15 -3,21 0,00 Tek-Art Turizm 0,93 -1,06 20,78 Tekfen Holding 17,23 -0,98 1,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 0,00 -12,82 Temapol Polimer Plastik 4,13 -0,24 -13,42 TGS Dış Ticaret 5,38 2,28 48,21 Tofaş Oto. Fab. 26,50 -1,34 -14,92 Torunlar GMYO 2,87 -1,37 -13,81 Trabzon Liman 14,38 -0,14 Trabzonspor Sportif 1,95 -1,02 -11,36 Trakya Cam 5,00 -1,57 8,23 Transtürk Hold. 0,57 0,00 -6,56 Trend GMYO 1,42 -1,39 TSKB GMYO 0,75 -1,32 2,74 Tuğçelik 3,28 -0,61 3,14 Tukaş 2,91 19,75 30,49 Turcas Petrol 2,43 1,67 2,10 Turkcell 15,34 0,99 -0,90 Tümosan Motor ve Traktör 8,18 -0,24 7,77 Tüpraş 109,80 1,67 1,81 Türk Hava Yolları 19,43 2,05 23,84 Türk Prysmian Kablo 2,25 0,00 -11,42 Türk Telekom 6,66 1,68 3,42 Türk Traktör 72,00 -0,55 2,15 Türker Proje Gayrimenkul 39,50 0,82 5,17 Ufuk Yatırım 2,36 0,00 -23,13 Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 0,00 1,75 Ulusoy Elektrik 18,47 -0,05 -1,02 Ulusoy Un Sanayi 2,59 1,57 -6,83 Umpaş Holding 0,62 -1,59 -1,59 Uşak Seramik 2,28 1,33 -6,94 Utopya Turizm 4,78 -0,21 6,46 Uzertaş Boya 1,03 -9,65 Ülker Bisküvi 22,74 1,61 15,61 Ünye Çimento 4,90 -0,61 17,79 Vakıf Fin. Kir. 2,20 1,85 5,77 Vakıf GMYO 2,64 0,00 1,54 Vakıf Yat. Ort. 1,50 0,00 5,63 Vakıflar Bankası 6,42 -0,47 -5,17 Vakko Tekstil 4,82 4,10 56,49 Vanet Gıda 2,78 -1,77 -13,13 Verusa Holding 28,20 1,44 23,04 Verusaturk Girisim 2,39 0,42 1,27 Vestel 11,88 -0,67 56,94 Vestel Beyaz Eşya 11,48 1,06 19,96 Viking Kağıt 1,32 -0,75 10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,41 1,69 3,88 Yapı ve Kredi Bank. 4,40 -0,45 1,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,35 -0,84 -5,62 Yataş 33,80 -3,43 19,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,65 -3,51 57,17 Yeni Gimat GMYO 13,48 0,52 -0,74 Yeşil GMYO 0,68 -1,45 7,94 Yeşil Yapı 0,74 -11,90 -27,45 Yeşil Yatırım Holding 21,10 -1,86 31,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.600,00 -4,76 42,86 Yonga Mobilya 1.870,00 9,04 682,75 Yünsa 7,55 -0,66 67,78 Zorlu Enerji 2,05 -0,49 29,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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