Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.350,10
|3,85
|7,93
|İş Bankası (C)
|7,08
|-0,84
|1,58
|İş Bankası (Kur.)
|7.151,00
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|2,21
|6,25
|48,32
|İş Girişim
|1,50
|0,00
|-13,79
|İş GMYO
|1,30
|1,56
|1,26
|İş Yat. Men. Değ.
|2,04
|-0,97
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|5,19
|İşbir Holding
|329,80
|3,06
|78,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|2,70
|-5,00
|İttifak Holding
|2,73
|8,33
|17,17
|İz Hayvancılık Tarım
|2,53
|-0,39
|33,16
|İzmir Demir Çelik
|2,81
|0,36
|-13,27
|İzmir Fırça
|5,30
|1,34
|-42,70
|İzocam
|27,46
|0,29
|3,86
|Jantsa Jant Sanayi
|32,80
|0,92
|1,36
|Kapital Yat. Holding
|1,35
|-2,17
|8,87
|Kaplamin
|4,94
|5,11
|26,02
|Kardemir (A)
|3,68
|-2,13
|24,75
|Kardemir (B)
|3,70
|-2,12
|26,28
|Kardemir (D)
|3,91
|-1,26
|21,81
|Karel Elektronik
|8,25
|1,35
|42,00
|Karsan Otomotiv
|2,30
|1,32
|47,44
|Karsu Tekstil
|1,38
|-0,72
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,15
|2,50
|24,24
|Kartonsan
|272,50
|-2,34
|-2,07
|Katmerciler Ekipman
|11,14
|0,91
|-6,86
|Kent Gıda
|142,70
|-0,07
|4,54
|Kerevitaş Gıda
|108,20
|1,79
|-8,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|10,91
|74,29
|Kiler GMYO
|3,51
|-0,28
|-4,10
|Kipa Ticaret
|3,70
|0,82
|43,41
|Klimasan Klima
|7,24
|-1,36
|23,76
|Koç Holding
|15,98
|-0,09
|-11,66
|Konfrut Gıda
|19,20
|1,05
|34,27
|Konya Çimento
|242,20
|-0,33
|-5,02
|Kordsa Global
|7,64
|-0,73
|4,06
|Koza Altın
|43,90
|4,03
|14,92
|Koza Madencilik
|6,30
|0,32
|-2,17
|Körfez GMYO
|1,55
|-0,64
|-6,63
|Kristal Kola
|1,92
|0,52
|6,67
|Kron Telekomünikasyon
|13,70
|-1,30
|-25,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,81
|18,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,86
|0,21
|17,11
|Kütahya Porselen
|6,08
|1,84
|-15,20
|Lider Faktoring
|4,70
|0,00
|6,58
|Link Bilgisayar
|12,72
|-1,01
|-10,80
|Logo Yazılım
|48,80
|-0,33
|-16,94
|Lokman Hekim Sağlık
|6,57
|-0,90
|6,66
|Lüks Kadife
|4,97
|0,20
|5,52
|Makina Takım
|1,73
|1,17
|-13,50
|Mardin Çimento
|4,69
|-1,68
|9,32
|Marka Yatırım Holding
|1,14
|-4,20
|-32,54
|Marmaris Altınyunus
|16,15
|0,94
|-15,00
|Marshall
|56,60
|0,18
|9,27
|Martı GMYO
|1,09
|0,00
|-48,58
|Martı Otel
|0,98
|-1,01
|6,52
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,40
|0,74
|-6,21
|Mazhar Zorlu Holding
|5,25
|0,38
|31,58
|MCT Danışmanlık
|6,84
|-1,44
|14,00
|Mega Polietilen
|1,60
|-0,62
|40,35
|Menderes Tekstil
|1,36
|12,40
|63,86
|Merit Turizm
|6,45
|-0,15
|9,51
|Merko Gıda
|1,27
|-2,31
|-4,51
|Metal Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|22,31
|Metemtur Otelcilik
|1,60
|-0,62
|8,11
|Metro Holding
|0,99
|1,02
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|1,29
|-14,55
|Migros Ticaret
|23,80
|0,08
|-13,64
|Milpa
|1,85
|2,21
|-14,35
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,41
|-0,62
|-13,26
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,23
|3,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,52
|-1,94
|9,35
|Mondi Tire Kutsan
|1,83
|2,23
|1,10
|Net Holding
|2,24
|0,90
|1,36
|Netaş Telekom.
|14,73
|0,55
|-7,01
|Niğbaş Niğde Beton
|1,56
|1,30
|65,96
|Nuh Çimento
|11,03
|0,27
|10,63
|Nurol GMYO
|5,58
|9,20
|17,47
|Odaş Elektrik
|6,83
|1,19
|13,83
|Olmuksan-IP
|4,75
|-1,25
|3,85
|Orge Enerji Elektrik
|9,22
|-0,32
|-8,80
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-0,83
|6,19
|Osmanlı Menkul
|3,86
|-4,22
|22,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,45
|-0,68
|-11,04
|Otokar
|112,80
|-1,23
|-6,56
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,67
|0,60
|-1,76
|Özak GMYO
|2,48
|-0,80
|5,98
|Özbal Çelik Boru
|1,53
|-0,65
|-7,27
|Özderici GMYO
|10,20
|2,10
|553,85
|Özerden Plastik
|3,76
|-1,83
|26,17
|Panora GMYO
|4,54
|-0,44
|0,73
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|2,90
|2,16
|Parsan
|15,55
|-1,89
|32,91
|Pegasus
|35,60
|-0,17
|5,33
|Peker GYO
|5,55
|-0,18
|Penguen Gıda
|2,07
|0,98
|-7,17
|Pera GMYO
|0,89
|-1,11
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|7,95
|-3,52
|79,46
|Petkim
|8,22
|0,98
|5,79
|Petrokent Turizm
|58,05
|0,09
|22,26
|Pınar Et ve Un
|9,93
|0,61
|2,58
|Pınar Su
|1,77
|-0,56
|-1,67
|Pınar Süt
|12,05
|-0,41
|-3,60
|Plastikkart
|2,88
|-0,69
|-0,35
|Polisan Holding
|6,60
|0,00
|-24,31
|Politeknik Metal
|42,40
|-0,09
|27,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|-1,71
|6,17
|QNB Finansbank
|5,97
|-0,17
|8,55
|Ral Yatırım Holding
|1,30
|-4,41
|-20,25
|Ray Sigorta
|1,40
|-1,41
|-22,65
|Reysaş GMYO
|1,39
|-4,79
|9,45
|Reysaş Lojistik
|1,14
|0,00
|-10,94
|Rhea Girişim
|1,02
|-0,97
|-8,93
|Rodrigo Tekstil
|1,64
|0,61
|-45,15
|Royal Halı
|0,92
|1,10
|1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,75
|0,36
|-0,36
|Sabancı Holding
|10,47
|-0,29
|-5,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,22
|-0,45
|Salix Yatırım Holding
|4,38
|0,00
|-43,85
|Sanel Mühendislik
|1,74
|0,58
|1,75
|Sanifoam Sünger
|1,82
|1,68
|8,33
|Sanko Pazarlama
|3,80
|1,33
|12,09
|Saray Matbaacılık
|1,20
|5,26
|12,15
|Sarkuysan
|3,57
|0,85
|8,18
|Sasa Polyester
|14,68
|-1,61
|27,76
|Say Reklamcılık
|1,59
|0,63
|-4,79
|Sekuro Plastik
|12,39
|0,73
|44,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|0,00
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,36
|-2,70
|28,57
|Senkron Güvenlik
|1,58
|-2,47
|-15,05
|Serve Kırtasiye
|0,56
|0,00
|-9,68
|Servet GMYO
|3,91
|-0,26
|28,62
|Seyitler Kimya
|9,92
|3,98
|10,47
|Silverline Endüstri
|2,38
|-0,83
|8,68
|Sinpaş GMYO
|0,74
|1,37
|-3,90
|Soda Sanayii
|5,37
|-2,72
|6,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,49
|0,90
|18,16
|Söktaş
|1,78
|-0,56
|7,23
|Sönmez Filament
|4,35
|1,16
|4,82
|Sönmez Pamuklu
|4,37
|0,23
|10,35
|Sumaş Suni Tahta
|4,99
|4,61
|Şeker Fin. Kir.
|2,54
|0,00
|-1,17
|Şekerbank
|1,69
|-1,17
|-7,65
|Şişe Cam
|5,07
|-1,74
|7,87
|T. Halk Bankası
|8,98
|0,34
|-16,70
|T. Kalkınma Bank.
|5,48
|0,55
|-1,08
|T.S.K.B.
|1,52
|-1,30
|8,28
|T.Tuborg
|12,86
|1,50
|27,33
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|1,17
|7,00
|Tat Gıda
|5,68
|-0,70
|10,61
|TAV Havalimanları
|23,60
|-1,17
|9,97
|Taze Kuru Gıda
|8,42
|2,06
|3,31
|Tek-Art Turizm
|0,94
|-3,09
|22,08
|Tekfen Holding
|17,40
|2,05
|2,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,49
|-1,10
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|4,14
|-0,24
|-13,21
|TGS Dış Ticaret
|5,26
|-3,84
|44,90
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|-0,67
|-13,77
|Torunlar GMYO
|2,91
|0,34
|-12,61
|Trabzon Liman
|14,40
|-0,62
|Trabzonspor Sportif
|1,97
|-1,01
|-10,45
|Trakya Cam
|5,08
|-1,17
|9,96
|Transtürk Hold.
|0,57
|3,64
|-6,56
|Trend GMYO
|1,44
|2,13
|TSKB GMYO
|0,76
|0,00
|4,11
|Tuğçelik
|3,30
|0,30
|3,77
|Tukaş
|2,43
|2,53
|8,97
|Turcas Petrol
|2,39
|-1,24
|0,42
|Turkcell
|15,19
|0,26
|-1,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,20
|-0,36
|8,04
|Tüpraş
|108,00
|-0,37
|0,14
|Türk Hava Yolları
|19,04
|-0,37
|21,35
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|0,00
|-11,42
|Türk Telekom
|6,55
|-1,50
|1,71
|Türk Traktör
|72,40
|0,21
|2,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,18
|0,46
|4,31
|Ufuk Yatırım
|2,36
|-0,84
|-23,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|0,00
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|18,48
|0,71
|-0,96
|Ulusoy Un Sanayi
|2,55
|0,00
|-8,27
|Umpaş Holding
|0,63
|0,00
|0,00
|Uşak Seramik
|2,25
|-0,88
|-8,16
|Utopya Turizm
|4,79
|0,00
|6,68
|Uzertaş Boya
|1,03
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|22,38
|0,81
|13,78
|Ünye Çimento
|4,93
|1,65
|18,51
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|0,00
|3,85
|Vakıf GMYO
|2,64
|0,00
|1,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|5,63
|Vakıflar Bankası
|6,45
|-0,92
|-4,73
|Vakko Tekstil
|4,63
|1,09
|50,32
|Vanet Gıda
|2,83
|-1,39
|-11,56
|Verusa Holding
|27,80
|-3,87
|21,29
|Verusaturk Girisim
|2,38
|-0,42
|0,85
|Vestel
|11,96
|2,49
|57,99
|Vestel Beyaz Eşya
|11,36
|0,53
|18,70
|Viking Kağıt
|1,33
|-0,75
|10,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,37
|0,42
|2,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,42
|-0,45
|1,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,37
|-0,42
|-4,82
|Yataş
|35,00
|0,00
|23,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,71
|-0,58
|62,89
|Yeni Gimat GMYO
|13,41
|-0,22
|-1,25
|Yeşil GMYO
|0,69
|0,00
|9,52
|Yeşil Yapı
|0,84
|-20,00
|-17,65
|Yeşil Yatırım Holding
|21,50
|2,38
|34,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.730,00
|-0,73
|50,00
|Yonga Mobilya
|1.715,00
|18,24
|617,87
|Yünsa
|7,60
|-2,44
|68,89
|Zorlu Enerji
|2,06
|0,49
|30,38
(Son)