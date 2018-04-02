Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.350,10 3,85 7,93 İş Bankası (C) 7,08 -0,84 1,58 İş Bankası (Kur.) 7.151,00 -7,61 İş Fin.Kir. 2,21 6,25 48,32 İş Girişim 1,50 0,00 -13,79 İş GMYO 1,30 1,56 1,26 İş Yat. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33 İş Yat. Ort. 0,83 0,00 5,19 İşbir Holding 329,80 3,06 78,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -5,00 İttifak Holding 2,73 8,33 17,17 İz Hayvancılık Tarım 2,53 -0,39 33,16 İzmir Demir Çelik 2,81 0,36 -13,27 İzmir Fırça 5,30 1,34 -42,70 İzocam 27,46 0,29 3,86 Jantsa Jant Sanayi 32,80 0,92 1,36 Kapital Yat. Holding 1,35 -2,17 8,87 Kaplamin 4,94 5,11 26,02 Kardemir (A) 3,68 -2,13 24,75 Kardemir (B) 3,70 -2,12 26,28 Kardemir (D) 3,91 -1,26 21,81 Karel Elektronik 8,25 1,35 42,00 Karsan Otomotiv 2,30 1,32 47,44 Karsu Tekstil 1,38 -0,72 -30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 6,15 2,50 24,24 Kartonsan 272,50 -2,34 -2,07 Katmerciler Ekipman 11,14 0,91 -6,86 Kent Gıda 142,70 -0,07 4,54 Kerevitaş Gıda 108,20 1,79 -8,54 Kervansaray Yat. Holding 0,61 10,91 74,29 Kiler GMYO 3,51 -0,28 -4,10 Kipa Ticaret 3,70 0,82 43,41 Klimasan Klima 7,24 -1,36 23,76 Koç Holding 15,98 -0,09 -11,66 Konfrut Gıda 19,20 1,05 34,27 Konya Çimento 242,20 -0,33 -5,02 Kordsa Global 7,64 -0,73 4,06 Koza Altın 43,90 4,03 14,92 Koza Madencilik 6,30 0,32 -2,17 Körfez GMYO 1,55 -0,64 -6,63 Kristal Kola 1,92 0,52 6,67 Kron Telekomünikasyon 13,70 -1,30 -25,95 Kuştur Kuşadası Turizm 11,81 18,10 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,86 0,21 17,11 Kütahya Porselen 6,08 1,84 -15,20 Lider Faktoring 4,70 0,00 6,58 Link Bilgisayar 12,72 -1,01 -10,80 Logo Yazılım 48,80 -0,33 -16,94 Lokman Hekim Sağlık 6,57 -0,90 6,66 Lüks Kadife 4,97 0,20 5,52 Makina Takım 1,73 1,17 -13,50 Mardin Çimento 4,69 -1,68 9,32 Marka Yatırım Holding 1,14 -4,20 -32,54 Marmaris Altınyunus 16,15 0,94 -15,00 Marshall 56,60 0,18 9,27 Martı GMYO 1,09 0,00 -48,58 Martı Otel 0,98 -1,01 6,52 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,40 0,74 -6,21 Mazhar Zorlu Holding 5,25 0,38 31,58 MCT Danışmanlık 6,84 -1,44 14,00 Mega Polietilen 1,60 -0,62 40,35 Menderes Tekstil 1,36 12,40 63,86 Merit Turizm 6,45 -0,15 9,51 Merko Gıda 1,27 -2,31 -4,51 Metal Gayrimenkul 1,59 -0,63 22,31 Metemtur Otelcilik 1,60 -0,62 8,11 Metro Holding 0,99 1,02 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 1,29 -14,55 Migros Ticaret 23,80 0,08 -13,64 Milpa 1,85 2,21 -14,35 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral GMYO 6,41 -0,62 -13,26 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,23 3,23 MMC San. ve Tic. Yat. 1,52 -1,94 9,35 Mondi Tire Kutsan 1,83 2,23 1,10 Net Holding 2,24 0,90 1,36 Netaş Telekom. 14,73 0,55 -7,01 Niğbaş Niğde Beton 1,56 1,30 65,96 Nuh Çimento 11,03 0,27 10,63 Nurol GMYO 5,58 9,20 17,47 Odaş Elektrik 6,83 1,19 13,83 Olmuksan-IP 4,75 -1,25 3,85 Orge Enerji Elektrik 9,22 -0,32 -8,80 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 6,19 Osmanlı Menkul 3,86 -4,22 22,93 Ostim Endüstriyel Yat 1,45 -0,68 -11,04 Otokar 112,80 -1,23 -6,56 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 0,60 -1,76 Özak GMYO 2,48 -0,80 5,98 Özbal Çelik Boru 1,53 -0,65 -7,27 Özderici GMYO 10,20 2,10 553,85 Özerden Plastik 3,76 -1,83 26,17 Panora GMYO 4,54 -0,44 0,73 Park Elek.Madencilik 4,26 2,90 2,16 Parsan 15,55 -1,89 32,91 Pegasus 35,60 -0,17 5,33 Peker GYO 5,55 -0,18 Penguen Gıda 2,07 0,98 -7,17 Pera GMYO 0,89 -1,11 1,14 Pergamon Dış Ticaret 7,95 -3,52 79,46 Petkim 8,22 0,98 5,79 Petrokent Turizm 58,05 0,09 22,26 Pınar Et ve Un 9,93 0,61 2,58 Pınar Su 1,77 -0,56 -1,67 Pınar Süt 12,05 -0,41 -3,60 Plastikkart 2,88 -0,69 -0,35 Polisan Holding 6,60 0,00 -24,31 Politeknik Metal 42,40 -0,09 27,33 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -1,71 6,17 QNB Finansbank 5,97 -0,17 8,55 Ral Yatırım Holding 1,30 -4,41 -20,25 Ray Sigorta 1,40 -1,41 -22,65 Reysaş GMYO 1,39 -4,79 9,45 Reysaş Lojistik 1,14 0,00 -10,94 Rhea Girişim 1,02 -0,97 -8,93 Rodrigo Tekstil 1,64 0,61 -45,15 Royal Halı 0,92 1,10 1,10 RTA Laboratuvarları 2,75 0,36 -0,36 Sabancı Holding 10,47 -0,29 -5,85 Safkar Ege Soğutmacılık 2,22 -0,45 Salix Yatırım Holding 4,38 0,00 -43,85 Sanel Mühendislik 1,74 0,58 1,75 Sanifoam Sünger 1,82 1,68 8,33 Sanko Pazarlama 3,80 1,33 12,09 Saray Matbaacılık 1,20 5,26 12,15 Sarkuysan 3,57 0,85 8,18 Sasa Polyester 14,68 -1,61 27,76 Say Reklamcılık 1,59 0,63 -4,79 Sekuro Plastik 12,39 0,73 44,07 Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33 Selçuk Gıda 0,36 -2,70 28,57 Senkron Güvenlik 1,58 -2,47 -15,05 Serve Kırtasiye 0,56 0,00 -9,68 Servet GMYO 3,91 -0,26 28,62 Seyitler Kimya 9,92 3,98 10,47 Silverline Endüstri 2,38 -0,83 8,68 Sinpaş GMYO 0,74 1,37 -3,90 Soda Sanayii 5,37 -2,72 6,55 Sodaş Sodyum Sanayii 4,49 0,90 18,16 Söktaş 1,78 -0,56 7,23 Sönmez Filament 4,35 1,16 4,82 Sönmez Pamuklu 4,37 0,23 10,35 Sumaş Suni Tahta 4,99 4,61 Şeker Fin. Kir. 2,54 0,00 -1,17 Şekerbank 1,69 -1,17 -7,65 Şişe Cam 5,07 -1,74 7,87 T. Halk Bankası 8,98 0,34 -16,70 T. Kalkınma Bank. 5,48 0,55 -1,08 T.S.K.B. 1,52 -1,30 8,28 T.Tuborg 12,86 1,50 27,33 Taç Tarım Ürünleri 2,60 1,17 7,00 Tat Gıda 5,68 -0,70 10,61 TAV Havalimanları 23,60 -1,17 9,97 Taze Kuru Gıda 8,42 2,06 3,31 Tek-Art Turizm 0,94 -3,09 22,08 Tekfen Holding 17,40 2,05 2,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -1,10 -12,82 Temapol Polimer Plastik 4,14 -0,24 -13,21 TGS Dış Ticaret 5,26 -3,84 44,90 Tofaş Oto. Fab. 26,86 -0,67 -13,77 Torunlar GMYO 2,91 0,34 -12,61 Trabzon Liman 14,40 -0,62 Trabzonspor Sportif 1,97 -1,01 -10,45 Trakya Cam 5,08 -1,17 9,96 Transtürk Hold. 0,57 3,64 -6,56 Trend GMYO 1,44 2,13 TSKB GMYO 0,76 0,00 4,11 Tuğçelik 3,30 0,30 3,77 Tukaş 2,43 2,53 8,97 Turcas Petrol 2,39 -1,24 0,42 Turkcell 15,19 0,26 -1,87 Tümosan Motor ve Traktör 8,20 -0,36 8,04 Tüpraş 108,00 -0,37 0,14 Türk Hava Yolları 19,04 -0,37 21,35 Türk Prysmian Kablo 2,25 0,00 -11,42 Türk Telekom 6,55 -1,50 1,71 Türk Traktör 72,40 0,21 2,71 Türker Proje Gayrimenkul 39,18 0,46 4,31 Ufuk Yatırım 2,36 -0,84 -23,13 Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 0,00 1,75 Ulusoy Elektrik 18,48 0,71 -0,96 Ulusoy Un Sanayi 2,55 0,00 -8,27 Umpaş Holding 0,63 0,00 0,00 Uşak Seramik 2,25 -0,88 -8,16 Utopya Turizm 4,79 0,00 6,68 Uzertaş Boya 1,03 -9,65 Ülker Bisküvi 22,38 0,81 13,78 Ünye Çimento 4,93 1,65 18,51 Vakıf Fin. Kir. 2,16 0,00 3,85 Vakıf GMYO 2,64 0,00 1,54 Vakıf Yat. Ort. 1,50 -0,66 5,63 Vakıflar Bankası 6,45 -0,92 -4,73 Vakko Tekstil 4,63 1,09 50,32 Vanet Gıda 2,83 -1,39 -11,56 Verusa Holding 27,80 -3,87 21,29 Verusaturk Girisim 2,38 -0,42 0,85 Vestel 11,96 2,49 57,99 Vestel Beyaz Eşya 11,36 0,53 18,70 Viking Kağıt 1,33 -0,75 10,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 0,42 2,16 Yapı ve Kredi Bank. 4,42 -0,45 1,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,37 -0,42 -4,82 Yataş 35,00 0,00 23,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,71 -0,58 62,89 Yeni Gimat GMYO 13,41 -0,22 -1,25 Yeşil GMYO 0,69 0,00 9,52 Yeşil Yapı 0,84 -20,00 -17,65 Yeşil Yatırım Holding 21,50 2,38 34,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.730,00 -0,73 50,00 Yonga Mobilya 1.715,00 18,24 617,87 Yünsa 7,60 -2,44 68,89 Zorlu Enerji 2,06 0,49 30,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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