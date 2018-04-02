Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.350,10 3,85 7,93
İş Bankası (C) 7,08 -0,84 1,58
İş Bankası (Kur.) 7.151,00 -7,61
İş Fin.Kir. 2,21 6,25 48,32
İş Girişim 1,50 0,00 -13,79
İş GMYO 1,30 1,56 1,26
İş Yat. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 5,19
İşbir Holding 329,80 3,06 78,17
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -5,00
İttifak Holding 2,73 8,33 17,17
İz Hayvancılık Tarım 2,53 -0,39 33,16
İzmir Demir Çelik 2,81 0,36 -13,27
İzmir Fırça 5,30 1,34 -42,70
İzocam 27,46 0,29 3,86
Jantsa Jant Sanayi 32,80 0,92 1,36
Kapital Yat. Holding 1,35 -2,17 8,87
Kaplamin 4,94 5,11 26,02
Kardemir (A) 3,68 -2,13 24,75
Kardemir (B) 3,70 -2,12 26,28
Kardemir (D) 3,91 -1,26 21,81
Karel Elektronik 8,25 1,35 42,00
Karsan Otomotiv 2,30 1,32 47,44
Karsu Tekstil 1,38 -0,72 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 6,15 2,50 24,24
Kartonsan 272,50 -2,34 -2,07
Katmerciler Ekipman 11,14 0,91 -6,86
Kent Gıda 142,70 -0,07 4,54
Kerevitaş Gıda 108,20 1,79 -8,54
Kervansaray Yat. Holding 0,61 10,91 74,29
Kiler GMYO 3,51 -0,28 -4,10
Kipa Ticaret 3,70 0,82 43,41
Klimasan Klima 7,24 -1,36 23,76
Koç Holding 15,98 -0,09 -11,66
Konfrut Gıda 19,20 1,05 34,27
Konya Çimento 242,20 -0,33 -5,02
Kordsa Global 7,64 -0,73 4,06
Koza Altın 43,90 4,03 14,92
Koza Madencilik 6,30 0,32 -2,17
Körfez GMYO 1,55 -0,64 -6,63
Kristal Kola 1,92 0,52 6,67
Kron Telekomünikasyon 13,70 -1,30 -25,95
Kuştur Kuşadası Turizm 11,81 18,10
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,86 0,21 17,11
Kütahya Porselen 6,08 1,84 -15,20
Lider Faktoring 4,70 0,00 6,58
Link Bilgisayar 12,72 -1,01 -10,80
Logo Yazılım 48,80 -0,33 -16,94
Lokman Hekim Sağlık 6,57 -0,90 6,66
Lüks Kadife 4,97 0,20 5,52
Makina Takım 1,73 1,17 -13,50
Mardin Çimento 4,69 -1,68 9,32
Marka Yatırım Holding 1,14 -4,20 -32,54
Marmaris Altınyunus 16,15 0,94 -15,00
Marshall 56,60 0,18 9,27
Martı GMYO 1,09 0,00 -48,58
Martı Otel 0,98 -1,01 6,52
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,40 0,74 -6,21
Mazhar Zorlu Holding 5,25 0,38 31,58
MCT Danışmanlık 6,84 -1,44 14,00
Mega Polietilen 1,60 -0,62 40,35
Menderes Tekstil 1,36 12,40 63,86
Merit Turizm 6,45 -0,15 9,51
Merko Gıda 1,27 -2,31 -4,51
Metal Gayrimenkul 1,59 -0,63 22,31
Metemtur Otelcilik 1,60 -0,62 8,11
Metro Holding 0,99 1,02 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 1,29 -14,55
Migros Ticaret 23,80 0,08 -13,64
Milpa 1,85 2,21 -14,35
Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50
Mistral GMYO 6,41 -0,62 -13,26
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,23 3,23
MMC San. ve Tic. Yat. 1,52 -1,94 9,35
Mondi Tire Kutsan 1,83 2,23 1,10
Net Holding 2,24 0,90 1,36
Netaş Telekom. 14,73 0,55 -7,01
Niğbaş Niğde Beton 1,56 1,30 65,96
Nuh Çimento 11,03 0,27 10,63
Nurol GMYO 5,58 9,20 17,47
Odaş Elektrik 6,83 1,19 13,83
Olmuksan-IP 4,75 -1,25 3,85
Orge Enerji Elektrik 9,22 -0,32 -8,80
Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 6,19
Osmanlı Menkul 3,86 -4,22 22,93
Ostim Endüstriyel Yat 1,45 -0,68 -11,04
Otokar 112,80 -1,23 -6,56
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 0,60 -1,76
Özak GMYO 2,48 -0,80 5,98
Özbal Çelik Boru 1,53 -0,65 -7,27
Özderici GMYO 10,20 2,10 553,85
Özerden Plastik 3,76 -1,83 26,17
Panora GMYO 4,54 -0,44 0,73
Park Elek.Madencilik 4,26 2,90 2,16
Parsan 15,55 -1,89 32,91
Pegasus 35,60 -0,17 5,33
Peker GYO 5,55 -0,18
Penguen Gıda 2,07 0,98 -7,17
Pera GMYO 0,89 -1,11 1,14
Pergamon Dış Ticaret 7,95 -3,52 79,46
Petkim 8,22 0,98 5,79
Petrokent Turizm 58,05 0,09 22,26
Pınar Et ve Un 9,93 0,61 2,58
Pınar Su 1,77 -0,56 -1,67
Pınar Süt 12,05 -0,41 -3,60
Plastikkart 2,88 -0,69 -0,35
Polisan Holding 6,60 0,00 -24,31
Politeknik Metal 42,40 -0,09 27,33
Prizma Press Matbaacılık 1,72 -1,71 6,17
QNB Finansbank 5,97 -0,17 8,55
Ral Yatırım Holding 1,30 -4,41 -20,25
Ray Sigorta 1,40 -1,41 -22,65
Reysaş GMYO 1,39 -4,79 9,45
Reysaş Lojistik 1,14 0,00 -10,94
Rhea Girişim 1,02 -0,97 -8,93
Rodrigo Tekstil 1,64 0,61 -45,15
Royal Halı 0,92 1,10 1,10
RTA Laboratuvarları 2,75 0,36 -0,36
Sabancı Holding 10,47 -0,29 -5,85
Safkar Ege Soğutmacılık 2,22 -0,45
Salix Yatırım Holding 4,38 0,00 -43,85
Sanel Mühendislik 1,74 0,58 1,75
Sanifoam Sünger 1,82 1,68 8,33
Sanko Pazarlama 3,80 1,33 12,09
Saray Matbaacılık 1,20 5,26 12,15
Sarkuysan 3,57 0,85 8,18
Sasa Polyester 14,68 -1,61 27,76
Say Reklamcılık 1,59 0,63 -4,79
Sekuro Plastik 12,39 0,73 44,07
Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33
Selçuk Gıda 0,36 -2,70 28,57
Senkron Güvenlik 1,58 -2,47 -15,05
Serve Kırtasiye 0,56 0,00 -9,68
Servet GMYO 3,91 -0,26 28,62
Seyitler Kimya 9,92 3,98 10,47
Silverline Endüstri 2,38 -0,83 8,68
Sinpaş GMYO 0,74 1,37 -3,90
Soda Sanayii 5,37 -2,72 6,55
Sodaş Sodyum Sanayii 4,49 0,90 18,16
Söktaş 1,78 -0,56 7,23
Sönmez Filament 4,35 1,16 4,82
Sönmez Pamuklu 4,37 0,23 10,35
Sumaş Suni Tahta 4,99 4,61
Şeker Fin. Kir. 2,54 0,00 -1,17
Şekerbank 1,69 -1,17 -7,65
Şişe Cam 5,07 -1,74 7,87
T. Halk Bankası 8,98 0,34 -16,70
T. Kalkınma Bank. 5,48 0,55 -1,08
T.S.K.B. 1,52 -1,30 8,28
T.Tuborg 12,86 1,50 27,33
Taç Tarım Ürünleri 2,60 1,17 7,00
Tat Gıda 5,68 -0,70 10,61
TAV Havalimanları 23,60 -1,17 9,97
Taze Kuru Gıda 8,42 2,06 3,31
Tek-Art Turizm 0,94 -3,09 22,08
Tekfen Holding 17,40 2,05 2,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -1,10 -12,82
Temapol Polimer Plastik 4,14 -0,24 -13,21
TGS Dış Ticaret 5,26 -3,84 44,90
Tofaş Oto. Fab. 26,86 -0,67 -13,77
Torunlar GMYO 2,91 0,34 -12,61
Trabzon Liman 14,40 -0,62
Trabzonspor Sportif 1,97 -1,01 -10,45
Trakya Cam 5,08 -1,17 9,96
Transtürk Hold. 0,57 3,64 -6,56
Trend GMYO 1,44 2,13
TSKB GMYO 0,76 0,00 4,11
Tuğçelik 3,30 0,30 3,77
Tukaş 2,43 2,53 8,97
Turcas Petrol 2,39 -1,24 0,42
Turkcell 15,19 0,26 -1,87
Tümosan Motor ve Traktör 8,20 -0,36 8,04
Tüpraş 108,00 -0,37 0,14
Türk Hava Yolları 19,04 -0,37 21,35
Türk Prysmian Kablo 2,25 0,00 -11,42
Türk Telekom 6,55 -1,50 1,71
Türk Traktör 72,40 0,21 2,71
Türker Proje Gayrimenkul 39,18 0,46 4,31
Ufuk Yatırım 2,36 -0,84 -23,13
Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 0,00 1,75
Ulusoy Elektrik 18,48 0,71 -0,96
Ulusoy Un Sanayi 2,55 0,00 -8,27
Umpaş Holding 0,63 0,00 0,00
Uşak Seramik 2,25 -0,88 -8,16
Utopya Turizm 4,79 0,00 6,68
Uzertaş Boya 1,03 -9,65
Ülker Bisküvi 22,38 0,81 13,78
Ünye Çimento 4,93 1,65 18,51
Vakıf Fin. Kir. 2,16 0,00 3,85
Vakıf GMYO 2,64 0,00 1,54
Vakıf Yat. Ort. 1,50 -0,66 5,63
Vakıflar Bankası 6,45 -0,92 -4,73
Vakko Tekstil 4,63 1,09 50,32
Vanet Gıda 2,83 -1,39 -11,56
Verusa Holding 27,80 -3,87 21,29
Verusaturk Girisim 2,38 -0,42 0,85
Vestel 11,96 2,49 57,99
Vestel Beyaz Eşya 11,36 0,53 18,70
Viking Kağıt 1,33 -0,75 10,83
Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 0,42 2,16
Yapı ve Kredi Bank. 4,42 -0,45 1,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,37 -0,42 -4,82
Yataş 35,00 0,00 23,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,71 -0,58 62,89
Yeni Gimat GMYO 13,41 -0,22 -1,25
Yeşil GMYO 0,69 0,00 9,52
Yeşil Yapı 0,84 -20,00 -17,65
Yeşil Yatırım Holding 21,50 2,38 34,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.730,00 -0,73 50,00
Yonga Mobilya 1.715,00 18,24 617,87
Yünsa 7,60 -2,44 68,89
Zorlu Enerji 2,06 0,49 30,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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