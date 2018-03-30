Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.300,00
|0,00
|3,93
|İş Bankası (C)
|7,14
|0,14
|2,44
|İş Bankası (Kur.)
|7.151,00
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|2,08
|1,96
|39,60
|İş Girişim
|1,50
|-1,32
|-13,79
|İş GMYO
|1,28
|-0,78
|-0,30
|İş Yat. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|5,19
|İşbir Holding
|320,00
|2,60
|72,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-2,63
|-7,50
|İttifak Holding
|2,52
|1,61
|8,15
|İz Hayvancılık Tarım
|2,54
|0,00
|33,68
|İzmir Demir Çelik
|2,80
|0,00
|-13,58
|İzmir Fırça
|5,23
|1,95
|-43,46
|İzocam
|27,38
|0,66
|3,56
|Jantsa Jant Sanayi
|32,50
|2,14
|0,43
|Kapital Yat. Holding
|1,38
|0,00
|11,29
|Kaplamin
|4,70
|4,21
|19,90
|Kardemir (A)
|3,76
|1,08
|27,46
|Kardemir (B)
|3,78
|1,07
|29,01
|Kardemir (D)
|3,96
|-0,50
|23,36
|Karel Elektronik
|8,14
|0,74
|40,10
|Karsan Otomotiv
|2,27
|-0,87
|45,51
|Karsu Tekstil
|1,39
|-0,71
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,00
|10,09
|21,21
|Kartonsan
|284,10
|0,21
|0,28
|Katmerciler Ekipman
|11,04
|-1,69
|-7,69
|Kent Gıda
|142,80
|-0,14
|4,62
|Kerevitaş Gıda
|106,30
|4,63
|-10,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|0,00
|57,14
|Kiler GMYO
|3,52
|0,00
|-3,83
|Kipa Ticaret
|3,67
|0,00
|42,25
|Klimasan Klima
|7,34
|1,38
|25,47
|Koç Holding
|16,34
|0,37
|-11,58
|Konfrut Gıda
|19,00
|2,81
|32,87
|Konya Çimento
|243,00
|0,00
|-4,71
|Kordsa Global
|8,04
|1,90
|4,82
|Koza Altın
|42,20
|3,79
|10,47
|Koza Madencilik
|6,28
|1,29
|-2,48
|Körfez GMYO
|1,56
|0,65
|-6,02
|Kristal Kola
|1,91
|1,60
|6,11
|Kron Telekomünikasyon
|13,88
|1,98
|-24,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,81
|2,61
|18,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,85
|0,62
|16,87
|Kütahya Porselen
|5,97
|0,67
|-16,74
|Lider Faktoring
|4,70
|0,86
|6,58
|Link Bilgisayar
|12,85
|-0,39
|-9,89
|Logo Yazılım
|48,96
|0,53
|-16,66
|Lokman Hekim Sağlık
|6,63
|0,45
|7,63
|Lüks Kadife
|4,96
|-0,20
|5,31
|Makina Takım
|1,71
|-0,58
|-14,50
|Mardin Çimento
|4,77
|7,19
|11,19
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|-0,83
|-29,59
|Marmaris Altınyunus
|16,00
|1,59
|-15,79
|Marshall
|56,50
|2,91
|9,07
|Martı GMYO
|1,09
|0,93
|-48,58
|Martı Otel
|0,99
|0,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,00
|-0,18
|-6,90
|Mazhar Zorlu Holding
|5,23
|4,81
|31,08
|MCT Danışmanlık
|6,94
|-0,14
|15,67
|Mega Polietilen
|1,61
|5,23
|41,23
|Menderes Tekstil
|1,21
|6,14
|45,78
|Merit Turizm
|6,46
|2,54
|9,68
|Merko Gıda
|1,30
|3,17
|-2,26
|Metal Gayrimenkul
|1,60
|1,27
|23,08
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|3,87
|8,78
|Metro Holding
|0,98
|-1,01
|-1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|-0,43
|-15,64
|Migros Ticaret
|23,78
|0,34
|-13,72
|Milpa
|1,81
|1,12
|-16,20
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,45
|0,78
|-12,72
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|17,66
|-7,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,55
|0,65
|11,51
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|0,00
|-1,10
|Net Holding
|2,22
|-0,89
|0,45
|Netaş Telekom.
|14,65
|-0,34
|-7,51
|Niğbaş Niğde Beton
|1,54
|-1,28
|63,83
|Nuh Çimento
|11,00
|0,55
|10,33
|Nurol GMYO
|5,11
|5,80
|7,58
|Odaş Elektrik
|6,75
|0,15
|12,50
|Olmuksan-IP
|4,81
|0,63
|5,16
|Orge Enerji Elektrik
|9,25
|-1,49
|-8,51
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|0,00
|7,08
|Osmanlı Menkul
|4,03
|0,50
|28,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,46
|-0,68
|-10,43
|Otokar
|114,20
|-2,31
|-5,40
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,66
|0,00
|-2,35
|Özak GMYO
|2,50
|0,00
|6,84
|Özbal Çelik Boru
|1,54
|0,00
|-6,67
|Özderici GMYO
|9,99
|14,17
|540,38
|Özerden Plastik
|3,83
|0,00
|28,52
|Panora GMYO
|4,56
|0,88
|1,17
|Park Elek.Madencilik
|4,14
|4,55
|-0,72
|Parsan
|15,85
|-0,38
|35,47
|Pegasus
|35,66
|-0,34
|5,50
|Peker GYO
|5,56
|0,18
|Penguen Gıda
|2,05
|-0,49
|-8,07
|Pera GMYO
|0,90
|-1,10
|2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|8,24
|-0,48
|86,00
|Petkim
|8,14
|0,49
|4,76
|Petrokent Turizm
|58,00
|5,45
|22,16
|Pınar Et ve Un
|9,87
|-0,10
|1,96
|Pınar Su
|1,78
|0,00
|-1,11
|Pınar Süt
|12,10
|0,08
|-3,20
|Plastikkart
|2,90
|0,69
|0,35
|Polisan Holding
|6,60
|1,38
|-24,31
|Politeknik Metal
|42,44
|-0,09
|27,45
|Prizma Press Matbaacılık
|1,75
|1,16
|8,02
|QNB Finansbank
|5,98
|0,00
|8,73
|Ral Yatırım Holding
|1,36
|0,74
|-16,56
|Ray Sigorta
|1,42
|0,00
|-21,55
|Reysaş GMYO
|1,46
|2,82
|14,96
|Reysaş Lojistik
|1,14
|-0,87
|-10,94
|Rhea Girişim
|1,03
|0,00
|-8,04
|Rodrigo Tekstil
|1,63
|-2,40
|-45,48
|Royal Halı
|0,91
|0,00
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,74
|-1,08
|-0,72
|Sabancı Holding
|10,50
|0,19
|-5,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,23
|0,45
|Salix Yatırım Holding
|4,38
|-0,45
|-43,85
|Sanel Mühendislik
|1,73
|0,58
|1,17
|Sanifoam Sünger
|1,79
|0,00
|6,55
|Sanko Pazarlama
|3,75
|-0,27
|10,62
|Saray Matbaacılık
|1,14
|2,70
|6,54
|Sarkuysan
|3,54
|1,14
|7,27
|Sasa Polyester
|14,92
|-1,19
|29,85
|Say Reklamcılık
|1,58
|-0,63
|-5,39
|Sekuro Plastik
|12,30
|0,74
|43,02
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|-0,27
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,37
|-2,63
|32,14
|Senkron Güvenlik
|1,62
|-1,22
|-12,90
|Serve Kırtasiye
|0,56
|-1,75
|-9,68
|Servet GMYO
|3,92
|-1,26
|28,95
|Seyitler Kimya
|9,54
|3,92
|6,24
|Silverline Endüstri
|2,40
|-0,41
|9,59
|Sinpaş GMYO
|0,73
|1,39
|-5,19
|Soda Sanayii
|5,52
|0,91
|9,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,45
|0,45
|17,11
|Söktaş
|1,79
|-1,65
|7,83
|Sönmez Filament
|4,30
|0,00
|3,61
|Sönmez Pamuklu
|4,36
|-0,46
|10,10
|Sumaş Suni Tahta
|4,77
|-4,60
|Şeker Fin. Kir.
|2,54
|-3,42
|-1,17
|Şekerbank
|1,71
|-1,16
|-6,56
|Şişe Cam
|5,16
|-0,19
|9,79
|T. Halk Bankası
|8,95
|-1,10
|-16,98
|T. Kalkınma Bank.
|5,45
|0,18
|-1,62
|T.S.K.B.
|1,54
|1,32
|9,70
|T.Tuborg
|12,67
|2,18
|25,45
|Taç Tarım Ürünleri
|2,57
|3,63
|5,76
|Tat Gıda
|5,72
|0,35
|11,39
|TAV Havalimanları
|23,88
|0,93
|11,28
|Taze Kuru Gıda
|8,25
|1,60
|1,23
|Tek-Art Turizm
|0,97
|0,00
|25,97
|Tekfen Holding
|17,05
|0,29
|0,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,54
|-1,30
|-11,84
|Temapol Polimer Plastik
|4,15
|-0,72
|-13,00
|TGS Dış Ticaret
|5,47
|-0,73
|50,69
|Tofaş Oto. Fab.
|27,04
|2,04
|-13,19
|Torunlar GMYO
|2,90
|0,35
|-12,91
|Trabzon Liman
|14,49
|-2,03
|Trabzonspor Sportif
|1,99
|-0,50
|-9,55
|Trakya Cam
|5,14
|0,59
|11,26
|Transtürk Hold.
|0,55
|5,77
|-9,84
|Trend GMYO
|1,41
|0,00
|TSKB GMYO
|0,76
|0,00
|4,11
|Tuğçelik
|3,29
|-0,60
|3,46
|Tukaş
|2,37
|-0,84
|6,28
|Turcas Petrol
|2,42
|-1,22
|1,68
|Turkcell
|15,15
|0,60
|-2,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,23
|-0,84
|8,43
|Tüpraş
|108,40
|-1,36
|0,51
|Türk Hava Yolları
|19,11
|-1,55
|21,80
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|-0,88
|-11,42
|Türk Telekom
|6,65
|-0,89
|3,26
|Türk Traktör
|72,25
|0,00
|2,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|-0,56
|3,83
|Ufuk Yatırım
|2,38
|1,28
|-22,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|-0,57
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|18,35
|0,22
|-1,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,55
|-1,16
|-8,27
|Umpaş Holding
|0,63
|0,00
|0,00
|Uşak Seramik
|2,27
|0,89
|-7,35
|Utopya Turizm
|4,79
|4,13
|6,68
|Uzertaş Boya
|1,03
|0,00
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|22,20
|1,09
|12,86
|Ünye Çimento
|4,85
|0,83
|16,59
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|-0,46
|3,85
|Vakıf GMYO
|2,64
|-0,38
|1,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,51
|0,67
|6,34
|Vakıflar Bankası
|6,51
|0,15
|-3,84
|Vakko Tekstil
|4,58
|-0,65
|48,70
|Vanet Gıda
|2,87
|-1,37
|-10,31
|Verusa Holding
|28,92
|0,91
|26,18
|Verusaturk Girisim
|2,39
|-0,42
|1,27
|Vestel
|11,67
|-0,93
|54,16
|Vestel Beyaz Eşya
|11,30
|-0,44
|18,08
|Viking Kağıt
|1,34
|-0,74
|11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,36
|-0,42
|1,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,44
|-0,22
|2,30
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,38
|-2,86
|-4,42
|Yataş
|35,00
|1,86
|23,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,72
|-0,58
|63,84
|Yeni Gimat GMYO
|13,44
|-0,37
|-1,03
|Yeşil GMYO
|0,69
|1,47
|9,52
|Yeşil Yapı
|1,05
|-2,78
|2,94
|Yeşil Yatırım Holding
|21,00
|-1,59
|31,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.750,00
|1,85
|51,10
|Yonga Mobilya
|1.450,40
|-2,89
|507,12
|Yünsa
|7,79
|1,83
|73,11
|Zorlu Enerji
|2,05
|-0,49
|29,75
(Son)