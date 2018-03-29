Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|0,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.300,00
|0,00
|3,93
|İş Bankası (C)
|7,13
|2,59
|2,30
|İş Bankası (Kur.)
|7.151,00
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|2,04
|0,49
|36,91
|İş Girişim
|1,52
|1,33
|-12,64
|İş GMYO
|1,29
|2,38
|0,48
|İş Yat. Men. Değ.
|2,06
|-0,96
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|311,90
|2,50
|68,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-5,00
|İttifak Holding
|2,48
|-1,59
|6,44
|İz Hayvancılık Tarım
|2,54
|2,01
|33,68
|İzmir Demir Çelik
|2,80
|-0,36
|-13,58
|İzmir Fırça
|5,13
|2,19
|-44,54
|İzocam
|27,20
|0,52
|2,87
|Jantsa Jant Sanayi
|31,82
|0,95
|-1,67
|Kapital Yat. Holding
|1,38
|0,73
|11,29
|Kaplamin
|4,51
|-2,80
|15,05
|Kardemir (A)
|3,72
|6,59
|26,10
|Kardemir (B)
|3,74
|6,86
|27,65
|Kardemir (D)
|3,98
|3,92
|23,99
|Karel Elektronik
|8,08
|2,41
|39,07
|Karsan Otomotiv
|2,29
|0,00
|46,79
|Karsu Tekstil
|1,40
|1,45
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,45
|-0,37
|10,10
|Kartonsan
|283,50
|0,04
|0,07
|Katmerciler Ekipman
|11,23
|4,47
|-6,10
|Kent Gıda
|143,00
|0,00
|4,76
|Kerevitaş Gıda
|101,60
|4,31
|-14,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|1,85
|57,14
|Kiler GMYO
|3,52
|0,86
|-3,83
|Kipa Ticaret
|3,67
|0,82
|42,25
|Klimasan Klima
|7,24
|2,84
|23,76
|Koç Holding
|16,28
|2,33
|-11,90
|Konfrut Gıda
|18,48
|0,38
|29,23
|Konya Çimento
|243,00
|0,21
|-4,71
|Kordsa Global
|7,89
|2,07
|2,87
|Koza Altın
|40,66
|1,75
|6,44
|Koza Madencilik
|6,20
|1,81
|-3,73
|Körfez GMYO
|1,55
|-0,64
|-6,63
|Kristal Kola
|1,88
|-0,53
|4,44
|Kron Telekomünikasyon
|13,61
|-1,23
|-26,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,51
|15,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,82
|-0,41
|16,14
|Kütahya Porselen
|5,93
|1,02
|-17,29
|Lider Faktoring
|4,66
|-0,43
|5,67
|Link Bilgisayar
|12,90
|-1,90
|-9,54
|Logo Yazılım
|48,70
|0,37
|-17,11
|Lokman Hekim Sağlık
|6,60
|0,46
|7,14
|Lüks Kadife
|4,97
|1,43
|5,52
|Makina Takım
|1,72
|1,78
|-14,00
|Mardin Çimento
|4,45
|0,91
|3,73
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|1,69
|-28,99
|Marmaris Altınyunus
|15,75
|0,51
|-17,11
|Marshall
|54,90
|-0,27
|5,98
|Martı GMYO
|1,08
|-0,92
|-49,06
|Martı Otel
|0,99
|-1,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,10
|2,66
|-6,72
|Mazhar Zorlu Holding
|4,99
|-0,20
|25,06
|MCT Danışmanlık
|6,95
|1,46
|15,83
|Mega Polietilen
|1,53
|19,53
|34,21
|Menderes Tekstil
|1,14
|-3,39
|37,35
|Merit Turizm
|6,30
|6,96
|Merko Gıda
|1,26
|-1,56
|-5,26
|Metal Gayrimenkul
|1,58
|1,94
|21,54
|Metemtur Otelcilik
|1,55
|0,65
|4,73
|Metro Holding
|0,99
|2,06
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,87
|-15,27
|Migros Ticaret
|23,70
|0,00
|-14,01
|Milpa
|1,79
|-2,72
|-17,13
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,40
|-0,62
|-13,40
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,00
|2,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,54
|2,67
|10,79
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|0,56
|-1,10
|Net Holding
|2,24
|0,90
|1,36
|Netaş Telekom.
|14,70
|0,68
|-7,20
|Niğbaş Niğde Beton
|1,56
|2,63
|65,96
|Nuh Çimento
|10,94
|0,92
|9,73
|Nurol GMYO
|4,83
|-1,02
|1,68
|Odaş Elektrik
|6,74
|-0,30
|12,33
|Olmuksan-IP
|4,78
|-0,42
|4,50
|Orge Enerji Elektrik
|9,39
|2,51
|-7,12
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|0,00
|7,08
|Osmanlı Menkul
|4,01
|-0,99
|27,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,47
|-1,34
|-9,82
|Otokar
|116,90
|0,34
|-3,16
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,66
|-1,78
|-2,35
|Özak GMYO
|2,50
|2,46
|6,84
|Özbal Çelik Boru
|1,54
|0,00
|-6,67
|Özderici GMYO
|8,75
|0,00
|460,90
|Özerden Plastik
|3,83
|0,79
|28,52
|Panora GMYO
|4,52
|-0,22
|0,28
|Park Elek.Madencilik
|3,96
|0,76
|-5,04
|Parsan
|15,91
|0,13
|35,98
|Pegasus
|35,78
|3,71
|5,86
|Peker GYO
|5,55
|0,73
|Penguen Gıda
|2,06
|-0,48
|-7,62
|Pera GMYO
|0,91
|0,00
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|8,28
|5,61
|86,91
|Petkim
|8,10
|1,00
|4,25
|Petrokent Turizm
|55,00
|0,00
|15,84
|Pınar Et ve Un
|9,88
|1,33
|2,07
|Pınar Su
|1,78
|0,56
|-1,11
|Pınar Süt
|12,09
|0,25
|-3,28
|Plastikkart
|2,88
|0,70
|-0,35
|Polisan Holding
|6,51
|5,34
|-25,34
|Politeknik Metal
|42,48
|0,66
|27,57
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|1,17
|6,79
|QNB Finansbank
|5,98
|0,50
|8,73
|Ral Yatırım Holding
|1,35
|0,00
|-17,18
|Ray Sigorta
|1,42
|0,71
|-21,55
|Reysaş GMYO
|1,42
|0,71
|11,81
|Reysaş Lojistik
|1,15
|0,00
|-10,16
|Rhea Girişim
|1,03
|0,00
|-8,04
|Rodrigo Tekstil
|1,67
|-1,76
|-44,15
|Royal Halı
|0,91
|0,00
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,77
|-0,72
|0,36
|Sabancı Holding
|10,48
|0,67
|-5,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,22
|0,91
|Salix Yatırım Holding
|4,40
|4,02
|-43,59
|Sanel Mühendislik
|1,72
|-0,58
|0,58
|Sanifoam Sünger
|1,79
|0,56
|6,55
|Sanko Pazarlama
|3,76
|0,80
|10,91
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,00
|3,74
|Sarkuysan
|3,50
|1,74
|6,06
|Sasa Polyester
|15,10
|-2,20
|31,42
|Say Reklamcılık
|1,59
|1,92
|-4,79
|Sekuro Plastik
|12,21
|0,33
|41,98
|Selçuk Ecza Deposu
|3,73
|0,81
|3,61
|Selçuk Gıda
|0,38
|0,00
|35,71
|Senkron Güvenlik
|1,64
|-6,82
|-11,83
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,97
|0,51
|30,59
|Seyitler Kimya
|9,18
|3,15
|2,23
|Silverline Endüstri
|2,41
|0,84
|10,05
|Sinpaş GMYO
|0,72
|0,00
|-6,49
|Soda Sanayii
|5,47
|0,00
|8,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,43
|-0,23
|16,58
|Söktaş
|1,82
|-0,55
|9,64
|Sönmez Filament
|4,30
|0,00
|3,61
|Sönmez Pamuklu
|4,38
|-0,23
|10,61
|Sumaş Suni Tahta
|5,00
|2,04
|Şeker Fin. Kir.
|2,63
|4,37
|2,33
|Şekerbank
|1,73
|-0,57
|-5,46
|Şişe Cam
|5,17
|4,02
|10,00
|T. Halk Bankası
|9,05
|0,44
|-16,05
|T. Kalkınma Bank.
|5,44
|0,74
|-1,81
|T.S.K.B.
|1,52
|0,00
|8,28
|T.Tuborg
|12,40
|0,32
|22,77
|Taç Tarım Ürünleri
|2,48
|2,48
|2,06
|Tat Gıda
|5,70
|0,00
|11,00
|TAV Havalimanları
|23,66
|-1,74
|10,25
|Taze Kuru Gıda
|8,12
|-0,98
|-0,37
|Tek-Art Turizm
|0,97
|0,00
|25,97
|Tekfen Holding
|17,00
|0,00
|0,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,60
|2,22
|-10,68
|Temapol Polimer Plastik
|4,18
|0,48
|-12,37
|TGS Dış Ticaret
|5,51
|0,36
|51,79
|Tofaş Oto. Fab.
|26,50
|1,69
|-14,92
|Torunlar GMYO
|2,89
|3,58
|-13,21
|Trabzon Liman
|14,79
|0,07
|Trabzonspor Sportif
|2,00
|0,50
|-9,09
|Trakya Cam
|5,11
|1,39
|10,61
|Transtürk Hold.
|0,52
|-3,70
|-14,75
|Trend GMYO
|1,41
|-1,40
|TSKB GMYO
|0,76
|1,33
|4,11
|Tuğçelik
|3,31
|1,22
|4,09
|Tukaş
|2,39
|2,14
|7,17
|Turcas Petrol
|2,45
|-0,81
|2,94
|Turkcell
|15,06
|1,62
|-2,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,30
|-5,68
|9,35
|Tüpraş
|109,90
|2,24
|1,90
|Türk Hava Yolları
|19,41
|4,47
|23,71
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|0,89
|-10,63
|Türk Telekom
|6,71
|0,15
|4,19
|Türk Traktör
|72,25
|-0,76
|2,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,22
|1,13
|4,42
|Ufuk Yatırım
|2,35
|-1,67
|-23,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,75
|-0,57
|2,34
|Ulusoy Elektrik
|18,31
|-1,03
|-1,88
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|0,39
|-7,19
|Umpaş Holding
|0,63
|0,00
|0,00
|Uşak Seramik
|2,25
|0,45
|-8,16
|Utopya Turizm
|4,60
|2,91
|2,45
|Uzertaş Boya
|1,03
|-0,96
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|21,96
|1,20
|11,64
|Ünye Çimento
|4,81
|0,42
|15,62
|Vakıf Fin. Kir.
|2,17
|0,46
|4,33
|Vakıf GMYO
|2,65
|0,76
|1,92
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|1,35
|5,63
|Vakıflar Bankası
|6,50
|0,78
|-3,99
|Vakko Tekstil
|4,61
|-0,43
|49,68
|Vanet Gıda
|2,91
|-0,68
|-9,06
|Verusa Holding
|28,66
|-0,56
|25,04
|Verusaturk Girisim
|2,40
|0,42
|1,69
|Vestel
|11,78
|-1,83
|55,61
|Vestel Beyaz Eşya
|11,35
|-0,44
|18,60
|Viking Kağıt
|1,35
|5,47
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,37
|3,04
|2,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,45
|0,91
|2,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,45
|0,82
|-1,61
|Yataş
|34,36
|0,06
|21,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,73
|1,17
|64,80
|Yeni Gimat GMYO
|13,49
|-0,07
|-0,66
|Yeşil GMYO
|0,68
|3,03
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,08
|2,86
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|21,34
|0,19
|33,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.700,00
|-10,50
|48,35
|Yonga Mobilya
|1.493,50
|-6,66
|525,16
|Yünsa
|7,65
|-1,16
|70,00
|Zorlu Enerji
|2,06
|0,49
|30,38
(Son)