Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.317,80 -0,16 5,35 İş Bankası (C) 6,95 -2,39 -0,29 İş Bankası (Kur.) 7.151,00 -7,61 İş Fin.Kir. 2,03 -2,40 36,24 İş Girişim 1,50 -1,32 -13,79 İş GMYO 1,26 -1,56 -1,86 İş Yat. Men. Değ. 2,08 -0,01 -2,46 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 304,30 -6,37 64,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -5,00 İttifak Holding 2,52 -3,82 8,15 İz Hayvancılık Tarım 2,49 2,47 31,05 İzmir Demir Çelik 2,81 -1,40 -13,27 İzmir Fırça 5,02 0,80 -45,73 İzocam 27,06 -1,74 2,34 Jantsa Jant Sanayi 31,52 -1,44 -2,60 Kapital Yat. Holding 1,38 -1,43 11,29 Kaplamin 4,64 -5,69 18,37 Kardemir (A) 3,49 -3,59 18,31 Kardemir (B) 3,50 -3,85 19,45 Kardemir (D) 3,83 -1,54 19,31 Karel Elektronik 7,89 -1,99 35,80 Karsan Otomotiv 2,29 -0,43 46,79 Karsu Tekstil 1,38 0,00 -30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 5,47 -4,20 10,51 Kartonsan 283,40 -1,60 0,04 Katmerciler Ekipman 10,75 -2,18 -10,12 Kent Gıda 143,00 -1,11 4,76 Kerevitaş Gıda 97,40 2,26 -17,67 Kervansaray Yat. Holding 0,54 1,89 54,29 Kiler GMYO 3,49 -0,29 -4,64 Kipa Ticaret 3,64 -1,36 41,09 Klimasan Klima 7,04 2,47 20,34 Koç Holding 15,91 0,00 -13,91 Konfrut Gıda 18,41 0,05 28,74 Konya Çimento 242,50 -1,02 -4,90 Kordsa Global 7,73 -1,15 0,78 Koza Altın 39,96 -2,35 4,61 Koza Madencilik 6,09 -2,72 -5,43 Körfez GMYO 1,56 -0,64 -6,02 Kristal Kola 1,89 -3,08 5,00 Kron Telekomünikasyon 13,78 -1,36 -25,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 18,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,84 -1,83 16,63 Kütahya Porselen 5,87 -1,51 -18,13 Lider Faktoring 4,68 -1,27 6,12 Link Bilgisayar 13,15 -4,43 -7,78 Logo Yazılım 48,52 -4,11 -17,41 Lokman Hekim Sağlık 6,57 1,55 6,66 Lüks Kadife 4,90 -0,81 4,03 Makina Takım 1,69 -2,31 -15,50 Mardin Çimento 4,41 0,46 2,80 Marka Yatırım Holding 1,18 -3,28 -30,18 Marmaris Altınyunus 15,67 -0,70 -17,53 Marshall 55,05 -0,72 6,27 Martı GMYO 1,09 -0,91 -48,58 Martı Otel 1,00 0,00 8,70 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,70 -2,68 -9,14 Mazhar Zorlu Holding 5,00 -4,03 25,31 MCT Danışmanlık 6,85 -2,14 14,17 Mega Polietilen 1,28 1,59 12,28 Menderes Tekstil 1,18 0,85 42,17 Merit Turizm 6,30 -7,22 6,96 Merko Gıda 1,28 -3,76 -3,76 Metal Gayrimenkul 1,55 0,00 19,23 Metemtur Otelcilik 1,54 -1,91 4,05 Metro Holding 0,97 -3,00 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 -1,70 -16,00 Migros Ticaret 23,70 0,51 -14,01 Milpa 1,84 -3,66 -14,81 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral GMYO 6,44 -2,42 -12,86 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,55 -1,64 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,78 0,00 -1,66 Net Holding 2,22 -2,63 0,45 Netaş Telekom. 14,60 -1,35 -7,83 Niğbaş Niğde Beton 1,52 9,35 61,70 Nuh Çimento 10,84 -0,09 8,73 Nurol GMYO 4,88 8,20 2,74 Odaş Elektrik 6,76 -1,60 12,67 Olmuksan-IP 4,80 0,84 4,94 Orge Enerji Elektrik 9,16 -4,58 -9,40 Orma Orman Mahsulleri 1,21 0,83 7,08 Osmanlı Menkul 4,05 -0,25 28,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,49 -1,97 -8,59 Otokar 116,50 0,52 -3,49 Oyak Yat. Ort. 1,12 -0,88 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,69 -3,43 -0,59 Özak GMYO 2,44 -2,79 4,27 Özbal Çelik Boru 1,54 -1,28 -6,67 Özderici GMYO 8,75 8,56 460,90 Özerden Plastik 3,80 -1,30 27,52 Panora GMYO 4,53 0,44 0,50 Park Elek.Madencilik 3,93 -2,00 -5,76 Parsan 15,89 -0,69 35,81 Pegasus 34,50 -1,43 2,07 Peker GYO 5,51 0,18 Penguen Gıda 2,07 -6,76 -7,17 Pera GMYO 0,91 -4,21 3,41 Pergamon Dış Ticaret 7,84 -2,12 76,98 Petkim 8,02 0,88 3,22 Petrokent Turizm 55,00 -5,25 15,84 Pınar Et ve Un 9,75 -0,20 0,72 Pınar Su 1,77 -1,12 -1,67 Pınar Süt 12,06 -0,90 -3,52 Plastikkart 2,86 -1,04 -1,04 Polisan Holding 6,18 -2,98 -29,13 Politeknik Metal 42,20 -0,28 26,73 Prizma Press Matbaacılık 1,71 -3,39 5,56 QNB Finansbank 5,95 -1,00 8,18 Ral Yatırım Holding 1,35 0,75 -17,18 Ray Sigorta 1,41 -0,70 -22,10 Reysaş GMYO 1,41 -1,40 11,02 Reysaş Lojistik 1,15 -0,86 -10,16 Rhea Girişim 1,03 0,00 -8,04 Rodrigo Tekstil 1,70 -2,30 -43,14 Royal Halı 0,91 -3,19 0,00 RTA Laboratuvarları 2,79 -1,06 1,09 Sabancı Holding 10,41 -0,67 -6,38 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 -3,51 Salix Yatırım Holding 4,23 -2,08 -45,77 Sanel Mühendislik 1,73 -0,57 1,17 Sanifoam Sünger 1,78 -1,66 5,95 Sanko Pazarlama 3,73 -1,06 10,03 Saray Matbaacılık 1,11 -4,31 3,74 Sarkuysan 3,44 -2,55 4,24 Sasa Polyester 15,44 9,12 34,38 Say Reklamcılık 1,56 -2,50 -6,59 Sekuro Plastik 12,17 0,41 41,51 Selçuk Ecza Deposu 3,70 0,00 2,78 Selçuk Gıda 0,38 -2,56 35,71 Senkron Güvenlik 1,76 7,32 -5,38 Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06 Servet GMYO 3,95 -1,99 29,93 Seyitler Kimya 8,90 0,45 -0,89 Silverline Endüstri 2,39 -1,65 9,13 Sinpaş GMYO 0,72 -2,70 -6,49 Soda Sanayii 5,47 0,92 8,53 Sodaş Sodyum Sanayii 4,44 1,37 16,84 Söktaş 1,83 1,67 10,24 Sönmez Filament 4,30 -1,60 3,61 Sönmez Pamuklu 4,39 -0,23 10,86 Sumaş Suni Tahta 4,90 -2,00 Şeker Fin. Kir. 2,52 -0,40 -1,95 Şekerbank 1,74 2,96 -4,92 Şişe Cam 4,97 -2,74 5,74 T. Halk Bankası 9,01 -1,10 -16,42 T. Kalkınma Bank. 5,40 -0,18 -2,53 T.S.K.B. 1,52 -1,94 8,28 T.Tuborg 12,36 3,00 22,38 Taç Tarım Ürünleri 2,42 -1,22 -0,41 Tat Gıda 5,70 -2,90 11,00 TAV Havalimanları 24,08 0,33 12,21 Taze Kuru Gıda 8,20 1,11 0,61 Tek-Art Turizm 0,97 -1,02 25,97 Tekfen Holding 17,00 -2,47 0,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,50 -2,17 -12,62 Temapol Polimer Plastik 4,16 -0,72 -12,79 TGS Dış Ticaret 5,49 0,73 51,24 Tofaş Oto. Fab. 26,06 -1,44 -16,33 Torunlar GMYO 2,79 -2,45 -16,22 Trabzon Liman 14,78 -0,67 Trabzonspor Sportif 1,99 -1,00 -9,55 Trakya Cam 5,04 0,00 9,09 Transtürk Hold. 0,54 -1,82 -11,48 Trend GMYO 1,43 -0,69 TSKB GMYO 0,75 -1,32 2,74 Tuğçelik 3,27 -0,61 2,83 Tukaş 2,34 -2,09 4,93 Turcas Petrol 2,47 -2,37 3,78 Turkcell 14,82 -1,79 -4,26 Tümosan Motor ve Traktör 8,80 6,02 15,94 Tüpraş 121,10 -2,96 -0,33 Türk Hava Yolları 18,58 -1,90 18,42 Türk Prysmian Kablo 2,25 -0,88 -11,42 Türk Telekom 6,70 -2,19 4,04 Türk Traktör 72,80 -1,15 3,28 Türker Proje Gayrimenkul 38,78 0,21 3,25 Ufuk Yatırım 2,39 3,91 -22,15 Ulaşlar Turizm Yat. 1,76 -2,76 2,92 Ulusoy Elektrik 18,50 -2,17 -0,86 Ulusoy Un Sanayi 2,57 -1,91 -7,55 Umpaş Holding 0,63 -1,56 0,00 Uşak Seramik 2,24 -2,18 -8,57 Utopya Turizm 4,47 0,45 -0,45 Uzertaş Boya 1,04 -8,77 Ülker Bisküvi 21,70 -2,78 10,32 Ünye Çimento 4,79 -0,21 15,14 Vakıf Fin. Kir. 2,16 -1,37 3,85 Vakıf GMYO 2,63 -2,23 1,15 Vakıf Yat. Ort. 1,48 -1,99 4,23 Vakıflar Bankası 6,45 -2,27 -4,73 Vakko Tekstil 4,63 -1,91 50,32 Vanet Gıda 2,93 8,12 -8,44 Verusa Holding 28,82 0,42 25,74 Verusaturk Girisim 2,39 -3,24 1,27 Vestel 12,00 5,26 58,52 Vestel Beyaz Eşya 11,40 -0,44 19,12 Viking Kağıt 1,28 0,00 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 2,30 1,32 -0,86 Yapı ve Kredi Bank. 4,41 -3,29 1,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,43 -3,19 -2,41 Yataş 34,34 -4,61 21,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,71 -2,29 62,89 Yeni Gimat GMYO 13,50 -0,74 -0,59 Yeşil GMYO 0,66 -1,49 4,76 Yeşil Yapı 1,05 -1,87 2,94 Yeşil Yatırım Holding 21,30 -0,93 33,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.016,70 -10,75 65,75 Yonga Mobilya 1.600,00 -10,84 569,74 Yünsa 7,74 -5,03 72,00 Zorlu Enerji 2,05 -2,38 29,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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