Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.317,80
|-0,16
|5,35
|İş Bankası (C)
|6,95
|-2,39
|-0,29
|İş Bankası (Kur.)
|7.151,00
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|2,03
|-2,40
|36,24
|İş Girişim
|1,50
|-1,32
|-13,79
|İş GMYO
|1,26
|-1,56
|-1,86
|İş Yat. Men. Değ.
|2,08
|-0,01
|-2,46
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|304,30
|-6,37
|64,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-5,00
|İttifak Holding
|2,52
|-3,82
|8,15
|İz Hayvancılık Tarım
|2,49
|2,47
|31,05
|İzmir Demir Çelik
|2,81
|-1,40
|-13,27
|İzmir Fırça
|5,02
|0,80
|-45,73
|İzocam
|27,06
|-1,74
|2,34
|Jantsa Jant Sanayi
|31,52
|-1,44
|-2,60
|Kapital Yat. Holding
|1,38
|-1,43
|11,29
|Kaplamin
|4,64
|-5,69
|18,37
|Kardemir (A)
|3,49
|-3,59
|18,31
|Kardemir (B)
|3,50
|-3,85
|19,45
|Kardemir (D)
|3,83
|-1,54
|19,31
|Karel Elektronik
|7,89
|-1,99
|35,80
|Karsan Otomotiv
|2,29
|-0,43
|46,79
|Karsu Tekstil
|1,38
|0,00
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,47
|-4,20
|10,51
|Kartonsan
|283,40
|-1,60
|0,04
|Katmerciler Ekipman
|10,75
|-2,18
|-10,12
|Kent Gıda
|143,00
|-1,11
|4,76
|Kerevitaş Gıda
|97,40
|2,26
|-17,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|1,89
|54,29
|Kiler GMYO
|3,49
|-0,29
|-4,64
|Kipa Ticaret
|3,64
|-1,36
|41,09
|Klimasan Klima
|7,04
|2,47
|20,34
|Koç Holding
|15,91
|0,00
|-13,91
|Konfrut Gıda
|18,41
|0,05
|28,74
|Konya Çimento
|242,50
|-1,02
|-4,90
|Kordsa Global
|7,73
|-1,15
|0,78
|Koza Altın
|39,96
|-2,35
|4,61
|Koza Madencilik
|6,09
|-2,72
|-5,43
|Körfez GMYO
|1,56
|-0,64
|-6,02
|Kristal Kola
|1,89
|-3,08
|5,00
|Kron Telekomünikasyon
|13,78
|-1,36
|-25,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|18,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,84
|-1,83
|16,63
|Kütahya Porselen
|5,87
|-1,51
|-18,13
|Lider Faktoring
|4,68
|-1,27
|6,12
|Link Bilgisayar
|13,15
|-4,43
|-7,78
|Logo Yazılım
|48,52
|-4,11
|-17,41
|Lokman Hekim Sağlık
|6,57
|1,55
|6,66
|Lüks Kadife
|4,90
|-0,81
|4,03
|Makina Takım
|1,69
|-2,31
|-15,50
|Mardin Çimento
|4,41
|0,46
|2,80
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|-3,28
|-30,18
|Marmaris Altınyunus
|15,67
|-0,70
|-17,53
|Marshall
|55,05
|-0,72
|6,27
|Martı GMYO
|1,09
|-0,91
|-48,58
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|8,70
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,70
|-2,68
|-9,14
|Mazhar Zorlu Holding
|5,00
|-4,03
|25,31
|MCT Danışmanlık
|6,85
|-2,14
|14,17
|Mega Polietilen
|1,28
|1,59
|12,28
|Menderes Tekstil
|1,18
|0,85
|42,17
|Merit Turizm
|6,30
|-7,22
|6,96
|Merko Gıda
|1,28
|-3,76
|-3,76
|Metal Gayrimenkul
|1,55
|0,00
|19,23
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|-1,91
|4,05
|Metro Holding
|0,97
|-3,00
|-2,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|-1,70
|-16,00
|Migros Ticaret
|23,70
|0,51
|-14,01
|Milpa
|1,84
|-3,66
|-14,81
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,44
|-2,42
|-12,86
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,55
|-1,64
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|0,00
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,78
|0,00
|-1,66
|Net Holding
|2,22
|-2,63
|0,45
|Netaş Telekom.
|14,60
|-1,35
|-7,83
|Niğbaş Niğde Beton
|1,52
|9,35
|61,70
|Nuh Çimento
|10,84
|-0,09
|8,73
|Nurol GMYO
|4,88
|8,20
|2,74
|Odaş Elektrik
|6,76
|-1,60
|12,67
|Olmuksan-IP
|4,80
|0,84
|4,94
|Orge Enerji Elektrik
|9,16
|-4,58
|-9,40
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|0,83
|7,08
|Osmanlı Menkul
|4,05
|-0,25
|28,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,49
|-1,97
|-8,59
|Otokar
|116,50
|0,52
|-3,49
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,69
|-3,43
|-0,59
|Özak GMYO
|2,44
|-2,79
|4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,54
|-1,28
|-6,67
|Özderici GMYO
|8,75
|8,56
|460,90
|Özerden Plastik
|3,80
|-1,30
|27,52
|Panora GMYO
|4,53
|0,44
|0,50
|Park Elek.Madencilik
|3,93
|-2,00
|-5,76
|Parsan
|15,89
|-0,69
|35,81
|Pegasus
|34,50
|-1,43
|2,07
|Peker GYO
|5,51
|0,18
|Penguen Gıda
|2,07
|-6,76
|-7,17
|Pera GMYO
|0,91
|-4,21
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|7,84
|-2,12
|76,98
|Petkim
|8,02
|0,88
|3,22
|Petrokent Turizm
|55,00
|-5,25
|15,84
|Pınar Et ve Un
|9,75
|-0,20
|0,72
|Pınar Su
|1,77
|-1,12
|-1,67
|Pınar Süt
|12,06
|-0,90
|-3,52
|Plastikkart
|2,86
|-1,04
|-1,04
|Polisan Holding
|6,18
|-2,98
|-29,13
|Politeknik Metal
|42,20
|-0,28
|26,73
|Prizma Press Matbaacılık
|1,71
|-3,39
|5,56
|QNB Finansbank
|5,95
|-1,00
|8,18
|Ral Yatırım Holding
|1,35
|0,75
|-17,18
|Ray Sigorta
|1,41
|-0,70
|-22,10
|Reysaş GMYO
|1,41
|-1,40
|11,02
|Reysaş Lojistik
|1,15
|-0,86
|-10,16
|Rhea Girişim
|1,03
|0,00
|-8,04
|Rodrigo Tekstil
|1,70
|-2,30
|-43,14
|Royal Halı
|0,91
|-3,19
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,79
|-1,06
|1,09
|Sabancı Holding
|10,41
|-0,67
|-6,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,20
|-3,51
|Salix Yatırım Holding
|4,23
|-2,08
|-45,77
|Sanel Mühendislik
|1,73
|-0,57
|1,17
|Sanifoam Sünger
|1,78
|-1,66
|5,95
|Sanko Pazarlama
|3,73
|-1,06
|10,03
|Saray Matbaacılık
|1,11
|-4,31
|3,74
|Sarkuysan
|3,44
|-2,55
|4,24
|Sasa Polyester
|15,44
|9,12
|34,38
|Say Reklamcılık
|1,56
|-2,50
|-6,59
|Sekuro Plastik
|12,17
|0,41
|41,51
|Selçuk Ecza Deposu
|3,70
|0,00
|2,78
|Selçuk Gıda
|0,38
|-2,56
|35,71
|Senkron Güvenlik
|1,76
|7,32
|-5,38
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,95
|-1,99
|29,93
|Seyitler Kimya
|8,90
|0,45
|-0,89
|Silverline Endüstri
|2,39
|-1,65
|9,13
|Sinpaş GMYO
|0,72
|-2,70
|-6,49
|Soda Sanayii
|5,47
|0,92
|8,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,44
|1,37
|16,84
|Söktaş
|1,83
|1,67
|10,24
|Sönmez Filament
|4,30
|-1,60
|3,61
|Sönmez Pamuklu
|4,39
|-0,23
|10,86
|Sumaş Suni Tahta
|4,90
|-2,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,52
|-0,40
|-1,95
|Şekerbank
|1,74
|2,96
|-4,92
|Şişe Cam
|4,97
|-2,74
|5,74
|T. Halk Bankası
|9,01
|-1,10
|-16,42
|T. Kalkınma Bank.
|5,40
|-0,18
|-2,53
|T.S.K.B.
|1,52
|-1,94
|8,28
|T.Tuborg
|12,36
|3,00
|22,38
|Taç Tarım Ürünleri
|2,42
|-1,22
|-0,41
|Tat Gıda
|5,70
|-2,90
|11,00
|TAV Havalimanları
|24,08
|0,33
|12,21
|Taze Kuru Gıda
|8,20
|1,11
|0,61
|Tek-Art Turizm
|0,97
|-1,02
|25,97
|Tekfen Holding
|17,00
|-2,47
|0,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,50
|-2,17
|-12,62
|Temapol Polimer Plastik
|4,16
|-0,72
|-12,79
|TGS Dış Ticaret
|5,49
|0,73
|51,24
|Tofaş Oto. Fab.
|26,06
|-1,44
|-16,33
|Torunlar GMYO
|2,79
|-2,45
|-16,22
|Trabzon Liman
|14,78
|-0,67
|Trabzonspor Sportif
|1,99
|-1,00
|-9,55
|Trakya Cam
|5,04
|0,00
|9,09
|Transtürk Hold.
|0,54
|-1,82
|-11,48
|Trend GMYO
|1,43
|-0,69
|TSKB GMYO
|0,75
|-1,32
|2,74
|Tuğçelik
|3,27
|-0,61
|2,83
|Tukaş
|2,34
|-2,09
|4,93
|Turcas Petrol
|2,47
|-2,37
|3,78
|Turkcell
|14,82
|-1,79
|-4,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,80
|6,02
|15,94
|Tüpraş
|121,10
|-2,96
|-0,33
|Türk Hava Yolları
|18,58
|-1,90
|18,42
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|-0,88
|-11,42
|Türk Telekom
|6,70
|-2,19
|4,04
|Türk Traktör
|72,80
|-1,15
|3,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,78
|0,21
|3,25
|Ufuk Yatırım
|2,39
|3,91
|-22,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,76
|-2,76
|2,92
|Ulusoy Elektrik
|18,50
|-2,17
|-0,86
|Ulusoy Un Sanayi
|2,57
|-1,91
|-7,55
|Umpaş Holding
|0,63
|-1,56
|0,00
|Uşak Seramik
|2,24
|-2,18
|-8,57
|Utopya Turizm
|4,47
|0,45
|-0,45
|Uzertaş Boya
|1,04
|-8,77
|Ülker Bisküvi
|21,70
|-2,78
|10,32
|Ünye Çimento
|4,79
|-0,21
|15,14
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|-1,37
|3,85
|Vakıf GMYO
|2,63
|-2,23
|1,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,48
|-1,99
|4,23
|Vakıflar Bankası
|6,45
|-2,27
|-4,73
|Vakko Tekstil
|4,63
|-1,91
|50,32
|Vanet Gıda
|2,93
|8,12
|-8,44
|Verusa Holding
|28,82
|0,42
|25,74
|Verusaturk Girisim
|2,39
|-3,24
|1,27
|Vestel
|12,00
|5,26
|58,52
|Vestel Beyaz Eşya
|11,40
|-0,44
|19,12
|Viking Kağıt
|1,28
|0,00
|6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,30
|1,32
|-0,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,41
|-3,29
|1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,43
|-3,19
|-2,41
|Yataş
|34,34
|-4,61
|21,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,71
|-2,29
|62,89
|Yeni Gimat GMYO
|13,50
|-0,74
|-0,59
|Yeşil GMYO
|0,66
|-1,49
|4,76
|Yeşil Yapı
|1,05
|-1,87
|2,94
|Yeşil Yatırım Holding
|21,30
|-0,93
|33,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.016,70
|-10,75
|65,75
|Yonga Mobilya
|1.600,00
|-10,84
|569,74
|Yünsa
|7,74
|-5,03
|72,00
|Zorlu Enerji
|2,05
|-2,38
|29,75
(Son)