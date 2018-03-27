Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.319,90 -0,01 5,52 İş Bankası (C) 7,12 0,00 2,15 İş Bankası (Kur.) 7.151,00 -2,80 -7,61 İş Fin.Kir. 2,08 2,46 39,60 İş Girişim 1,52 -0,65 -12,64 İş GMYO 1,28 1,19 -0,30 İş Yat. Men. Değ. 2,39 -0,42 -2,45 İş Yat. Ort. 0,82 -2,38 3,93 İşbir Holding 325,00 -5,19 75,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -5,00 İttifak Holding 2,62 2,34 12,45 İz Hayvancılık Tarım 2,43 0,00 27,89 İzmir Demir Çelik 2,85 0,35 -12,04 İzmir Fırça 4,98 2,47 -46,16 İzocam 27,54 0,15 4,16 Jantsa Jant Sanayi 31,98 0,25 -1,17 Kapital Yat. Holding 1,40 11,11 12,90 Kaplamin 4,92 -8,21 25,51 Kardemir (A) 3,62 -3,47 22,71 Kardemir (B) 3,64 -2,93 24,23 Kardemir (D) 3,89 -2,02 21,18 Karel Elektronik 8,05 -2,31 38,55 Karsan Otomotiv 2,30 -6,50 47,44 Karsu Tekstil 1,38 -4,83 -30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 5,71 -0,52 15,35 Kartonsan 288,00 0,84 1,66 Katmerciler Ekipman 10,99 -0,54 -8,11 Kent Gıda 144,60 -0,21 5,93 Kerevitaş Gıda 95,25 -1,80 -19,48 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -1,85 51,43 Kiler GMYO 3,50 -0,28 -4,37 Kipa Ticaret 3,69 -1,60 43,02 Klimasan Klima 6,87 0,15 17,44 Koç Holding 15,91 -1,55 -13,91 Konfrut Gıda 18,40 -3,46 28,67 Konya Çimento 245,00 -0,45 -3,92 Kordsa Global 7,82 -0,13 1,96 Koza Altın 40,92 -1,87 7,12 Koza Madencilik 6,26 -2,19 -2,80 Körfez GMYO 1,57 1,29 -5,42 Kristal Kola 1,95 -1,02 8,33 Kron Telekomünikasyon 13,97 -1,27 -24,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 0,00 18,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,93 0,61 18,80 Kütahya Porselen 5,96 -0,17 -16,88 Lider Faktoring 4,74 1,94 7,48 Link Bilgisayar 13,76 -1,22 -3,51 Logo Yazılım 50,60 -1,08 -13,87 Lokman Hekim Sağlık 6,47 0,94 5,03 Lüks Kadife 4,94 -0,40 4,88 Makina Takım 1,73 0,58 -13,50 Mardin Çimento 4,39 0,00 2,33 Marka Yatırım Holding 1,22 -0,81 -27,81 Marmaris Altınyunus 15,78 0,13 -16,95 Marshall 55,45 -0,54 7,05 Martı GMYO 1,10 2,80 -48,11 Martı Otel 1,00 1,01 8,70 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,15 3,44 -6,64 Mazhar Zorlu Holding 5,21 -1,51 30,58 MCT Danışmanlık 7,00 0,72 16,67 Mega Polietilen 1,26 7,69 10,53 Menderes Tekstil 1,17 -7,87 40,96 Merit Turizm 6,79 15,28 Merko Gıda 1,33 -2,92 0,00 Metal Gayrimenkul 1,55 -1,90 19,23 Metemtur Otelcilik 1,57 -1,26 6,08 Metro Holding 1,00 1,01 1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 0,00 -14,55 Migros Ticaret 23,58 -1,50 -14,44 Milpa 1,91 -5,45 -11,57 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral GMYO 6,60 0,15 -10,69 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,86 -0,74 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 -3,23 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,78 -1,66 -1,66 Net Holding 2,28 -1,72 3,17 Netaş Telekom. 14,80 -1,73 -6,57 Niğbaş Niğde Beton 1,39 5,30 47,87 Nuh Çimento 10,85 0,18 8,83 Nurol GMYO 4,51 1,58 -5,05 Odaş Elektrik 6,87 2,38 14,50 Olmuksan-IP 4,76 -1,04 4,07 Orge Enerji Elektrik 9,60 -1,03 -5,04 Orma Orman Mahsulleri 1,20 3,45 6,19 Osmanlı Menkul 4,06 -0,49 29,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 0,00 -6,75 Otokar 115,90 -1,78 -3,99 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 11,88 Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 0,00 2,94 Özak GMYO 2,51 -0,79 7,26 Özbal Çelik Boru 1,56 -1,27 -5,45 Özderici GMYO 8,06 19,94 416,67 Özerden Plastik 3,85 -0,77 29,19 Panora GMYO 4,51 -2,92 0,06 Park Elek.Madencilik 4,01 -1,23 -3,84 Parsan 16,00 0,00 36,75 Pegasus 35,00 -1,96 3,55 Peker GYO 5,50 0,36 Penguen Gıda 2,22 4,23 -0,45 Pera GMYO 0,95 0,00 7,95 Pergamon Dış Ticaret 8,01 -8,46 80,81 Petkim 7,95 -0,87 2,32 Petrokent Turizm 58,05 -9,51 22,26 Pınar Et ve Un 9,77 0,41 0,93 Pınar Su 1,79 -0,56 -0,56 Pınar Süt 12,17 -0,81 -2,64 Plastikkart 2,89 0,35 0,00 Polisan Holding 6,37 -1,09 -26,95 Politeknik Metal 42,32 -0,19 27,09 Prizma Press Matbaacılık 1,77 0,00 9,26 QNB Finansbank 6,01 0,17 9,27 Ral Yatırım Holding 1,34 14,53 -17,79 Ray Sigorta 1,42 0,71 -21,55 Reysaş GMYO 1,43 2,88 12,60 Reysaş Lojistik 1,16 0,00 -9,38 Rhea Girişim 1,03 0,00 -8,04 Rodrigo Tekstil 1,74 -1,14 -41,81 Royal Halı 0,94 0,00 3,30 RTA Laboratuvarları 2,82 -1,05 2,17 Sabancı Holding 10,48 -0,10 -5,76 Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 -0,87 Salix Yatırım Holding 4,32 -1,37 -44,62 Sanel Mühendislik 1,74 -0,57 1,75 Sanifoam Sünger 1,81 0,00 7,74 Sanko Pazarlama 3,77 0,00 11,21 Saray Matbaacılık 1,16 2,65 8,41 Sarkuysan 3,53 -1,40 6,97 Sasa Polyester 14,15 -10,73 23,15 Say Reklamcılık 1,60 -0,62 -4,19 Sekuro Plastik 12,12 0,50 40,93 Selçuk Ecza Deposu 3,70 -0,54 2,78 Selçuk Gıda 0,39 2,63 39,29 Senkron Güvenlik 1,64 0,61 -11,83 Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06 Servet GMYO 4,03 2,03 32,57 Seyitler Kimya 8,86 -2,85 -1,34 Silverline Endüstri 2,43 0,00 10,96 Sinpaş GMYO 0,74 7,25 -3,90 Soda Sanayii 5,42 1,50 7,54 Sodaş Sodyum Sanayii 4,38 0,00 15,26 Söktaş 1,80 4,05 8,43 Sönmez Filament 4,37 -0,91 5,30 Sönmez Pamuklu 4,40 -0,45 11,11 Sumaş Suni Tahta 5,00 0,60 Şeker Fin. Kir. 2,53 -0,39 -1,56 Şekerbank 1,69 0,60 -7,65 Şişe Cam 5,11 0,00 8,72 T. Halk Bankası 9,11 0,33 -15,49 T. Kalkınma Bank. 5,41 -0,55 -2,35 T.S.K.B. 1,55 0,65 10,42 T.Tuborg 12,00 0,42 18,81 Taç Tarım Ürünleri 2,45 0,82 0,82 Tat Gıda 5,87 -1,84 14,31 TAV Havalimanları 25,12 0,24 11,84 Taze Kuru Gıda 8,11 0,00 -0,49 Tek-Art Turizm 0,98 -6,67 27,27 Tekfen Holding 17,43 -0,23 2,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,60 -1,08 -10,68 Temapol Polimer Plastik 4,19 -0,95 -12,16 TGS Dış Ticaret 5,45 -0,18 50,14 Tofaş Oto. Fab. 26,44 -0,97 -15,11 Torunlar GMYO 2,86 -0,35 -14,11 Trabzon Liman 14,88 -1,33 Trabzonspor Sportif 2,01 0,00 -8,64 Trakya Cam 5,04 2,65 9,09 Transtürk Hold. 0,55 -1,79 -9,84 Trend GMYO 1,44 -2,04 TSKB GMYO 0,76 -1,30 4,11 Tuğçelik 3,29 1,23 3,46 Tukaş 2,39 0,42 7,17 Turcas Petrol 2,53 -0,39 6,30 Turkcell 15,09 0,20 -2,52 Tümosan Motor ve Traktör 8,30 -2,12 9,35 Tüpraş 124,80 -0,24 2,72 Türk Hava Yolları 18,94 -1,41 20,71 Türk Prysmian Kablo 2,27 0,00 -10,63 Türk Telekom 6,85 0,29 6,37 Türk Traktör 73,65 0,41 4,49 Türker Proje Gayrimenkul 38,70 -0,51 3,04 Ufuk Yatırım 2,30 -3,77 -25,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,81 5,23 5,85 Ulusoy Elektrik 18,91 -1,20 1,34 Ulusoy Un Sanayi 2,62 -0,38 -5,76 Umpaş Holding 0,64 1,59 1,59 Uşak Seramik 2,29 0,44 -6,53 Utopya Turizm 4,45 4,22 -0,89 Uzertaş Boya 1,04 -0,95 -8,77 Ülker Bisküvi 22,32 1,55 13,47 Ünye Çimento 4,80 1,05 15,38 Vakıf Fin. Kir. 2,19 -0,90 5,29 Vakıf GMYO 2,69 -0,37 3,46 Vakıf Yat. Ort. 1,51 -1,31 6,34 Vakıflar Bankası 6,60 -1,05 -2,51 Vakko Tekstil 4,72 -9,58 53,25 Vanet Gıda 2,71 -4,24 -15,31 Verusa Holding 28,70 0,35 25,22 Verusaturk Girisim 2,47 -2,76 4,66 Vestel 11,40 -6,79 50,59 Vestel Beyaz Eşya 11,45 1,06 19,64 Viking Kağıt 1,28 0,00 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 2,27 -0,44 -2,16 Yapı ve Kredi Bank. 4,56 -0,44 5,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 18,40 0,80 Yataş 36,00 -2,70 27,21 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,75 -1,13 66,70 Yeni Gimat GMYO 13,60 -0,37 0,15 Yeşil GMYO 0,67 -1,47 6,35 Yeşil Yapı 1,07 -0,93 4,90 Yeşil Yatırım Holding 21,50 -0,65 34,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.379,90 -3,39 85,71 Yonga Mobilya 1.794,60 5,50 651,19 Yünsa 8,15 4,09 81,11 Zorlu Enerji 2,10 0,00 32,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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