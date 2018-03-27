Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.319,90
|-0,01
|5,52
|İş Bankası (C)
|7,12
|0,00
|2,15
|İş Bankası (Kur.)
|7.151,00
|-2,80
|-7,61
|İş Fin.Kir.
|2,08
|2,46
|39,60
|İş Girişim
|1,52
|-0,65
|-12,64
|İş GMYO
|1,28
|1,19
|-0,30
|İş Yat. Men. Değ.
|2,39
|-0,42
|-2,45
|İş Yat. Ort.
|0,82
|-2,38
|3,93
|İşbir Holding
|325,00
|-5,19
|75,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-5,00
|İttifak Holding
|2,62
|2,34
|12,45
|İz Hayvancılık Tarım
|2,43
|0,00
|27,89
|İzmir Demir Çelik
|2,85
|0,35
|-12,04
|İzmir Fırça
|4,98
|2,47
|-46,16
|İzocam
|27,54
|0,15
|4,16
|Jantsa Jant Sanayi
|31,98
|0,25
|-1,17
|Kapital Yat. Holding
|1,40
|11,11
|12,90
|Kaplamin
|4,92
|-8,21
|25,51
|Kardemir (A)
|3,62
|-3,47
|22,71
|Kardemir (B)
|3,64
|-2,93
|24,23
|Kardemir (D)
|3,89
|-2,02
|21,18
|Karel Elektronik
|8,05
|-2,31
|38,55
|Karsan Otomotiv
|2,30
|-6,50
|47,44
|Karsu Tekstil
|1,38
|-4,83
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,71
|-0,52
|15,35
|Kartonsan
|288,00
|0,84
|1,66
|Katmerciler Ekipman
|10,99
|-0,54
|-8,11
|Kent Gıda
|144,60
|-0,21
|5,93
|Kerevitaş Gıda
|95,25
|-1,80
|-19,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|51,43
|Kiler GMYO
|3,50
|-0,28
|-4,37
|Kipa Ticaret
|3,69
|-1,60
|43,02
|Klimasan Klima
|6,87
|0,15
|17,44
|Koç Holding
|15,91
|-1,55
|-13,91
|Konfrut Gıda
|18,40
|-3,46
|28,67
|Konya Çimento
|245,00
|-0,45
|-3,92
|Kordsa Global
|7,82
|-0,13
|1,96
|Koza Altın
|40,92
|-1,87
|7,12
|Koza Madencilik
|6,26
|-2,19
|-2,80
|Körfez GMYO
|1,57
|1,29
|-5,42
|Kristal Kola
|1,95
|-1,02
|8,33
|Kron Telekomünikasyon
|13,97
|-1,27
|-24,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|0,00
|18,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,93
|0,61
|18,80
|Kütahya Porselen
|5,96
|-0,17
|-16,88
|Lider Faktoring
|4,74
|1,94
|7,48
|Link Bilgisayar
|13,76
|-1,22
|-3,51
|Logo Yazılım
|50,60
|-1,08
|-13,87
|Lokman Hekim Sağlık
|6,47
|0,94
|5,03
|Lüks Kadife
|4,94
|-0,40
|4,88
|Makina Takım
|1,73
|0,58
|-13,50
|Mardin Çimento
|4,39
|0,00
|2,33
|Marka Yatırım Holding
|1,22
|-0,81
|-27,81
|Marmaris Altınyunus
|15,78
|0,13
|-16,95
|Marshall
|55,45
|-0,54
|7,05
|Martı GMYO
|1,10
|2,80
|-48,11
|Martı Otel
|1,00
|1,01
|8,70
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,15
|3,44
|-6,64
|Mazhar Zorlu Holding
|5,21
|-1,51
|30,58
|MCT Danışmanlık
|7,00
|0,72
|16,67
|Mega Polietilen
|1,26
|7,69
|10,53
|Menderes Tekstil
|1,17
|-7,87
|40,96
|Merit Turizm
|6,79
|15,28
|Merko Gıda
|1,33
|-2,92
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|1,55
|-1,90
|19,23
|Metemtur Otelcilik
|1,57
|-1,26
|6,08
|Metro Holding
|1,00
|1,01
|1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|0,00
|-14,55
|Migros Ticaret
|23,58
|-1,50
|-14,44
|Milpa
|1,91
|-5,45
|-11,57
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,60
|0,15
|-10,69
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,86
|-0,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|-3,23
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,78
|-1,66
|-1,66
|Net Holding
|2,28
|-1,72
|3,17
|Netaş Telekom.
|14,80
|-1,73
|-6,57
|Niğbaş Niğde Beton
|1,39
|5,30
|47,87
|Nuh Çimento
|10,85
|0,18
|8,83
|Nurol GMYO
|4,51
|1,58
|-5,05
|Odaş Elektrik
|6,87
|2,38
|14,50
|Olmuksan-IP
|4,76
|-1,04
|4,07
|Orge Enerji Elektrik
|9,60
|-1,03
|-5,04
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|3,45
|6,19
|Osmanlı Menkul
|4,06
|-0,49
|29,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|0,00
|-6,75
|Otokar
|115,90
|-1,78
|-3,99
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|11,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,75
|0,00
|2,94
|Özak GMYO
|2,51
|-0,79
|7,26
|Özbal Çelik Boru
|1,56
|-1,27
|-5,45
|Özderici GMYO
|8,06
|19,94
|416,67
|Özerden Plastik
|3,85
|-0,77
|29,19
|Panora GMYO
|4,51
|-2,92
|0,06
|Park Elek.Madencilik
|4,01
|-1,23
|-3,84
|Parsan
|16,00
|0,00
|36,75
|Pegasus
|35,00
|-1,96
|3,55
|Peker GYO
|5,50
|0,36
|Penguen Gıda
|2,22
|4,23
|-0,45
|Pera GMYO
|0,95
|0,00
|7,95
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|-8,46
|80,81
|Petkim
|7,95
|-0,87
|2,32
|Petrokent Turizm
|58,05
|-9,51
|22,26
|Pınar Et ve Un
|9,77
|0,41
|0,93
|Pınar Su
|1,79
|-0,56
|-0,56
|Pınar Süt
|12,17
|-0,81
|-2,64
|Plastikkart
|2,89
|0,35
|0,00
|Polisan Holding
|6,37
|-1,09
|-26,95
|Politeknik Metal
|42,32
|-0,19
|27,09
|Prizma Press Matbaacılık
|1,77
|0,00
|9,26
|QNB Finansbank
|6,01
|0,17
|9,27
|Ral Yatırım Holding
|1,34
|14,53
|-17,79
|Ray Sigorta
|1,42
|0,71
|-21,55
|Reysaş GMYO
|1,43
|2,88
|12,60
|Reysaş Lojistik
|1,16
|0,00
|-9,38
|Rhea Girişim
|1,03
|0,00
|-8,04
|Rodrigo Tekstil
|1,74
|-1,14
|-41,81
|Royal Halı
|0,94
|0,00
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,82
|-1,05
|2,17
|Sabancı Holding
|10,48
|-0,10
|-5,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-0,87
|Salix Yatırım Holding
|4,32
|-1,37
|-44,62
|Sanel Mühendislik
|1,74
|-0,57
|1,75
|Sanifoam Sünger
|1,81
|0,00
|7,74
|Sanko Pazarlama
|3,77
|0,00
|11,21
|Saray Matbaacılık
|1,16
|2,65
|8,41
|Sarkuysan
|3,53
|-1,40
|6,97
|Sasa Polyester
|14,15
|-10,73
|23,15
|Say Reklamcılık
|1,60
|-0,62
|-4,19
|Sekuro Plastik
|12,12
|0,50
|40,93
|Selçuk Ecza Deposu
|3,70
|-0,54
|2,78
|Selçuk Gıda
|0,39
|2,63
|39,29
|Senkron Güvenlik
|1,64
|0,61
|-11,83
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|4,03
|2,03
|32,57
|Seyitler Kimya
|8,86
|-2,85
|-1,34
|Silverline Endüstri
|2,43
|0,00
|10,96
|Sinpaş GMYO
|0,74
|7,25
|-3,90
|Soda Sanayii
|5,42
|1,50
|7,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,38
|0,00
|15,26
|Söktaş
|1,80
|4,05
|8,43
|Sönmez Filament
|4,37
|-0,91
|5,30
|Sönmez Pamuklu
|4,40
|-0,45
|11,11
|Sumaş Suni Tahta
|5,00
|0,60
|Şeker Fin. Kir.
|2,53
|-0,39
|-1,56
|Şekerbank
|1,69
|0,60
|-7,65
|Şişe Cam
|5,11
|0,00
|8,72
|T. Halk Bankası
|9,11
|0,33
|-15,49
|T. Kalkınma Bank.
|5,41
|-0,55
|-2,35
|T.S.K.B.
|1,55
|0,65
|10,42
|T.Tuborg
|12,00
|0,42
|18,81
|Taç Tarım Ürünleri
|2,45
|0,82
|0,82
|Tat Gıda
|5,87
|-1,84
|14,31
|TAV Havalimanları
|25,12
|0,24
|11,84
|Taze Kuru Gıda
|8,11
|0,00
|-0,49
|Tek-Art Turizm
|0,98
|-6,67
|27,27
|Tekfen Holding
|17,43
|-0,23
|2,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,60
|-1,08
|-10,68
|Temapol Polimer Plastik
|4,19
|-0,95
|-12,16
|TGS Dış Ticaret
|5,45
|-0,18
|50,14
|Tofaş Oto. Fab.
|26,44
|-0,97
|-15,11
|Torunlar GMYO
|2,86
|-0,35
|-14,11
|Trabzon Liman
|14,88
|-1,33
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|0,00
|-8,64
|Trakya Cam
|5,04
|2,65
|9,09
|Transtürk Hold.
|0,55
|-1,79
|-9,84
|Trend GMYO
|1,44
|-2,04
|TSKB GMYO
|0,76
|-1,30
|4,11
|Tuğçelik
|3,29
|1,23
|3,46
|Tukaş
|2,39
|0,42
|7,17
|Turcas Petrol
|2,53
|-0,39
|6,30
|Turkcell
|15,09
|0,20
|-2,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,30
|-2,12
|9,35
|Tüpraş
|124,80
|-0,24
|2,72
|Türk Hava Yolları
|18,94
|-1,41
|20,71
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|0,00
|-10,63
|Türk Telekom
|6,85
|0,29
|6,37
|Türk Traktör
|73,65
|0,41
|4,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,70
|-0,51
|3,04
|Ufuk Yatırım
|2,30
|-3,77
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,81
|5,23
|5,85
|Ulusoy Elektrik
|18,91
|-1,20
|1,34
|Ulusoy Un Sanayi
|2,62
|-0,38
|-5,76
|Umpaş Holding
|0,64
|1,59
|1,59
|Uşak Seramik
|2,29
|0,44
|-6,53
|Utopya Turizm
|4,45
|4,22
|-0,89
|Uzertaş Boya
|1,04
|-0,95
|-8,77
|Ülker Bisküvi
|22,32
|1,55
|13,47
|Ünye Çimento
|4,80
|1,05
|15,38
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|-0,90
|5,29
|Vakıf GMYO
|2,69
|-0,37
|3,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|6,34
|Vakıflar Bankası
|6,60
|-1,05
|-2,51
|Vakko Tekstil
|4,72
|-9,58
|53,25
|Vanet Gıda
|2,71
|-4,24
|-15,31
|Verusa Holding
|28,70
|0,35
|25,22
|Verusaturk Girisim
|2,47
|-2,76
|4,66
|Vestel
|11,40
|-6,79
|50,59
|Vestel Beyaz Eşya
|11,45
|1,06
|19,64
|Viking Kağıt
|1,28
|0,00
|6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,27
|-0,44
|-2,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,56
|-0,44
|5,07
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|18,40
|0,80
|Yataş
|36,00
|-2,70
|27,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,75
|-1,13
|66,70
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|-0,37
|0,15
|Yeşil GMYO
|0,67
|-1,47
|6,35
|Yeşil Yapı
|1,07
|-0,93
|4,90
|Yeşil Yatırım Holding
|21,50
|-0,65
|34,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.379,90
|-3,39
|85,71
|Yonga Mobilya
|1.794,60
|5,50
|651,19
|Yünsa
|8,15
|4,09
|81,11
|Zorlu Enerji
|2,10
|0,00
|32,91
(Son)