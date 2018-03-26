Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.320,00 0,00 5,52 İş Bankası (C) 7,12 -1,39 2,15 İş Bankası (Kur.) 7.357,00 -4,95 İş Fin.Kir. 2,03 -1,46 36,24 İş Girişim 1,53 -0,65 -12,07 İş GMYO 1,34 0,75 -1,47 İş Yat. Men. Değ. 2,40 1,27 -2,04 İş Yat. Ort. 0,84 -2,67 6,46 İşbir Holding 342,80 -0,32 85,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -5,00 İttifak Holding 2,56 -5,19 9,87 İz Hayvancılık Tarım 2,43 -4,71 27,89 İzmir Demir Çelik 2,84 -0,70 -12,35 İzmir Fırça 4,86 0,21 -47,46 İzocam 27,50 -0,51 4,01 Jantsa Jant Sanayi 31,90 1,01 -1,42 Kapital Yat. Holding 1,26 1,61 1,61 Kaplamin 5,36 6,56 36,73 Kardemir (A) 3,75 -1,57 27,12 Kardemir (B) 3,75 -1,57 27,99 Kardemir (D) 3,97 -1,49 23,68 Karel Elektronik 8,24 -2,72 41,82 Karsan Otomotiv 2,46 9,33 57,69 Karsu Tekstil 1,45 5,84 -26,77 Karsusan Su Ürünleri San. 5,74 1,59 15,96 Kartonsan 285,60 0,49 0,81 Katmerciler Ekipman 11,05 2,22 -7,61 Kent Gıda 144,90 -0,07 6,15 Kerevitaş Gıda 97,00 -2,02 -18,01 Kervansaray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,51 0,57 -4,10 Kipa Ticaret 3,75 -0,53 45,35 Klimasan Klima 6,86 3,16 17,26 Koç Holding 16,16 -1,52 -12,55 Konfrut Gıda 19,06 2,14 33,29 Konya Çimento 246,10 0,04 -3,49 Kordsa Global 7,83 0,64 2,09 Koza Altın 41,70 2,26 9,16 Koza Madencilik 6,40 -0,62 -0,62 Körfez GMYO 1,55 -1,27 -6,63 Kristal Kola 1,97 -0,51 9,44 Kron Telekomünikasyon 14,15 -0,35 -23,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 18,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,90 2,30 18,07 Kütahya Porselen 5,97 0,84 -16,74 Lider Faktoring 4,65 0,22 5,44 Link Bilgisayar 13,93 0,51 -2,31 Logo Yazılım 51,15 -2,20 -12,94 Lokman Hekim Sağlık 6,41 -0,62 4,06 Lüks Kadife 4,96 1,43 5,31 Makina Takım 1,72 -0,58 -14,00 Mardin Çimento 4,39 0,69 2,33 Marka Yatırım Holding 1,23 -2,38 -27,22 Marmaris Altınyunus 15,76 -0,69 -17,05 Marshall 55,75 -5,11 7,63 Martı GMYO 1,07 0,00 -49,53 Martı Otel 0,99 -1,00 7,61 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,35 4,08 -9,74 Mazhar Zorlu Holding 5,29 -1,49 32,58 MCT Danışmanlık 6,95 2,36 15,83 Mega Polietilen 1,17 0,86 2,63 Menderes Tekstil 1,27 19,81 53,01 Merit Turizm 6,79 -0,44 15,28 Merko Gıda 1,37 -1,44 3,01 Metal Gayrimenkul 1,58 1,94 21,54 Metemtur Otelcilik 1,59 0,00 7,43 Metro Holding 0,99 -1,98 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 0,00 -14,55 Migros Ticaret 23,94 0,93 -13,13 Milpa 2,02 -13,30 -6,48 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral GMYO 6,59 -1,49 -10,83 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 0,00 MMC San. ve Tic. Yat. 1,55 0,00 11,51 Mondi Tire Kutsan 1,81 1,69 0,00 Net Holding 2,32 -0,43 4,98 Netaş Telekom. 15,06 1,89 -4,92 Niğbaş Niğde Beton 1,32 20,00 40,43 Nuh Çimento 10,83 3,14 8,63 Nurol GMYO 4,44 2,78 -6,53 Odaş Elektrik 6,71 -1,90 11,83 Olmuksan-IP 4,81 2,34 5,16 Orge Enerji Elektrik 9,70 4,08 -4,06 Orma Orman Mahsulleri 1,16 -4,92 2,65 Osmanlı Menkul 4,08 1,49 29,94 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 0,00 -6,75 Otokar 118,00 0,85 -2,25 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 2,34 2,94 Özak GMYO 2,53 -1,56 8,12 Özbal Çelik Boru 1,58 3,27 -4,24 Özderici GMYO 6,72 20,00 330,77 Özerden Plastik 3,88 0,26 30,20 Panora GMYO 5,04 0,20 3,07 Park Elek.Madencilik 4,06 0,50 -2,64 Parsan 16,00 2,17 36,75 Pegasus 35,70 0,90 5,62 Peker GYO 5,48 0,00 Penguen Gıda 2,13 4,41 -4,48 Pera GMYO 0,95 1,06 7,95 Pergamon Dış Ticaret 8,75 9,38 97,52 Petkim 8,02 0,00 3,22 Petrokent Turizm 64,15 3,72 35,11 Pınar Et ve Un 9,73 -0,31 0,52 Pınar Su 1,80 1,12 0,00 Pınar Süt 12,27 0,08 -1,84 Plastikkart 2,88 0,35 -0,35 Polisan Holding 6,44 -1,08 -26,15 Politeknik Metal 42,40 -0,24 27,33 Prizma Press Matbaacılık 1,77 -0,56 9,26 QNB Finansbank 6,00 0,00 9,09 Ray Sigorta 1,41 2,17 -22,10 Reysaş GMYO 1,39 -3,47 9,45 Reysaş Lojistik 1,16 0,87 -9,38 Rhea Girişim 1,03 -0,96 -8,04 Rodrigo Tekstil 1,76 0,00 -41,14 Royal Halı 0,94 -2,08 3,30 RTA Laboratuvarları 2,85 1,79 3,26 Sabancı Holding 10,49 0,00 -5,67 Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 6,98 Salix Yatırım Holding 4,38 -2,01 -43,85 Sanel Mühendislik 1,75 1,16 2,34 Sanifoam Sünger 1,81 -1,09 7,74 Sanko Pazarlama 3,77 0,53 11,21 Saray Matbaacılık 1,13 3,67 5,61 Sarkuysan 3,58 1,70 8,48 Sasa Polyester 15,85 6,38 37,95 Say Reklamcılık 1,61 -3,01 -3,59 Sekuro Plastik 12,06 0,50 40,23 Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33 Selçuk Gıda 0,38 2,70 35,71 Senkron Güvenlik 1,63 -0,61 -12,37 Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06 Servet GMYO 3,95 2,60 29,93 Seyitler Kimya 9,12 1,45 1,56 Silverline Endüstri 2,43 1,67 10,96 Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 5,34 -0,19 5,95 Sodaş Sodyum Sanayii 4,38 0,23 15,26 Söktaş 1,73 1,17 4,22 Sönmez Filament 4,41 2,32 6,27 Sönmez Pamuklu 4,42 1,61 11,62 Sumaş Suni Tahta 4,97 6,20 Şeker Fin. Kir. 2,54 0,00 -1,17 Şekerbank 1,68 2,44 -8,20 Şişe Cam 5,11 -1,35 8,72 T. Halk Bankası 9,08 -1,30 -15,77 T. Kalkınma Bank. 5,44 1,12 -1,81 T.S.K.B. 1,54 -0,65 9,70 T.Tuborg 11,95 -0,33 18,32 Taç Tarım Ürünleri 2,43 -3,95 0,00 Tat Gıda 5,98 -1,32 16,45 TAV Havalimanları 25,06 -1,03 11,58 Taze Kuru Gıda 8,11 -2,29 -0,49 Tek-Art Turizm 1,05 -4,55 36,36 Tekfen Holding 17,47 -1,36 2,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 3,56 -9,71 Temapol Polimer Plastik 4,23 -0,47 -11,32 TGS Dış Ticaret 5,46 -0,55 50,41 Tofaş Oto. Fab. 26,70 -0,67 -14,28 Torunlar GMYO 2,87 -1,03 -13,81 Trabzon Liman 15,08 -1,11 Trabzonspor Sportif 2,01 0,50 -8,64 Trakya Cam 4,91 0,20 6,28 Transtürk Hold. 0,56 -1,75 -8,20 Trend GMYO 1,47 0,00 TSKB GMYO 0,77 0,00 5,48 Tuğçelik 3,25 0,00 2,20 Tukaş 2,38 -2,06 6,73 Turcas Petrol 2,54 -1,93 6,72 Turkcell 15,06 -0,33 -2,71 Tümosan Motor ve Traktör 8,48 3,54 11,73 Tüpraş 125,10 1,13 2,96 Türk Hava Yolları 19,21 1,80 22,43 Türk Prysmian Kablo 2,27 0,00 -10,63 Türk Telekom 6,83 1,64 6,06 Türk Traktör 73,35 0,96 4,06 Türker Proje Gayrimenkul 38,90 -0,26 3,57 Ufuk Yatırım 2,39 3,02 -22,15 Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 0,58 0,58 Ulusoy Elektrik 19,14 -0,26 2,57 Ulusoy Un Sanayi 2,63 -0,75 -5,40 Umpaş Holding 0,63 0,00 0,00 Uşak Seramik 2,28 -0,87 -6,94 Utopya Turizm 4,27 0,23 -4,90 Uzertaş Boya 1,05 -7,89 Ülker Bisküvi 21,98 1,01 11,74 Ünye Çimento 4,75 -0,42 14,18 Vakıf Fin. Kir. 2,21 0,00 6,25 Vakıf GMYO 2,70 -1,46 3,85 Vakıf Yat. Ort. 1,53 0,66 7,75 Vakıflar Bankası 6,67 -1,62 -1,48 Vakko Tekstil 5,22 0,77 69,48 Vanet Gıda 2,83 -4,39 -11,56 Verusa Holding 28,60 3,10 24,78 Verusaturk Girisim 2,54 -0,39 7,63 Vestel 12,23 3,47 61,56 Vestel Beyaz Eşya 11,33 0,09 18,39 Viking Kağıt 1,28 -0,78 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 2,28 -1,30 -1,72 Yapı ve Kredi Bank. 4,58 0,88 5,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 -17,51 -14,86 Yataş 37,00 2,21 30,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,77 -1,12 68,61 Yeni Gimat GMYO 13,65 0,07 0,52 Yeşil GMYO 0,68 1,49 7,94 Yeşil Yapı 1,08 0,93 5,88 Yeşil Yatırım Holding 21,64 -1,46 35,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.498,40 -5,42 92,22 Yonga Mobilya 1.701,00 -9,52 612,01 Yünsa 7,83 -2,25 74,00 Zorlu Enerji 2,10 0,96 32,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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