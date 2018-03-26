Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.320,00 0,00 5,52
İş Bankası (C) 7,12 -1,39 2,15
İş Bankası (Kur.) 7.357,00 -4,95
İş Fin.Kir. 2,03 -1,46 36,24
İş Girişim 1,53 -0,65 -12,07
İş GMYO 1,34 0,75 -1,47
İş Yat. Men. Değ. 2,40 1,27 -2,04
İş Yat. Ort. 0,84 -2,67 6,46
İşbir Holding 342,80 -0,32 85,20
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -5,00
İttifak Holding 2,56 -5,19 9,87
İz Hayvancılık Tarım 2,43 -4,71 27,89
İzmir Demir Çelik 2,84 -0,70 -12,35
İzmir Fırça 4,86 0,21 -47,46
İzocam 27,50 -0,51 4,01
Jantsa Jant Sanayi 31,90 1,01 -1,42
Kapital Yat. Holding 1,26 1,61 1,61
Kaplamin 5,36 6,56 36,73
Kardemir (A) 3,75 -1,57 27,12
Kardemir (B) 3,75 -1,57 27,99
Kardemir (D) 3,97 -1,49 23,68
Karel Elektronik 8,24 -2,72 41,82
Karsan Otomotiv 2,46 9,33 57,69
Karsu Tekstil 1,45 5,84 -26,77
Karsusan Su Ürünleri San. 5,74 1,59 15,96
Kartonsan 285,60 0,49 0,81
Katmerciler Ekipman 11,05 2,22 -7,61
Kent Gıda 144,90 -0,07 6,15
Kerevitaş Gıda 97,00 -2,02 -18,01
Kervansaray Yat. Holding 0,54 0,00 54,29
Kiler GMYO 3,51 0,57 -4,10
Kipa Ticaret 3,75 -0,53 45,35
Klimasan Klima 6,86 3,16 17,26
Koç Holding 16,16 -1,52 -12,55
Konfrut Gıda 19,06 2,14 33,29
Konya Çimento 246,10 0,04 -3,49
Kordsa Global 7,83 0,64 2,09
Koza Altın 41,70 2,26 9,16
Koza Madencilik 6,40 -0,62 -0,62
Körfez GMYO 1,55 -1,27 -6,63
Kristal Kola 1,97 -0,51 9,44
Kron Telekomünikasyon 14,15 -0,35 -23,51
Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 18,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,90 2,30 18,07
Kütahya Porselen 5,97 0,84 -16,74
Lider Faktoring 4,65 0,22 5,44
Link Bilgisayar 13,93 0,51 -2,31
Logo Yazılım 51,15 -2,20 -12,94
Lokman Hekim Sağlık 6,41 -0,62 4,06
Lüks Kadife 4,96 1,43 5,31
Makina Takım 1,72 -0,58 -14,00
Mardin Çimento 4,39 0,69 2,33
Marka Yatırım Holding 1,23 -2,38 -27,22
Marmaris Altınyunus 15,76 -0,69 -17,05
Marshall 55,75 -5,11 7,63
Martı GMYO 1,07 0,00 -49,53
Martı Otel 0,99 -1,00 7,61
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,35 4,08 -9,74
Mazhar Zorlu Holding 5,29 -1,49 32,58
MCT Danışmanlık 6,95 2,36 15,83
Mega Polietilen 1,17 0,86 2,63
Menderes Tekstil 1,27 19,81 53,01
Merit Turizm 6,79 -0,44 15,28
Merko Gıda 1,37 -1,44 3,01
Metal Gayrimenkul 1,58 1,94 21,54
Metemtur Otelcilik 1,59 0,00 7,43
Metro Holding 0,99 -1,98 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 0,00 -14,55
Migros Ticaret 23,94 0,93 -13,13
Milpa 2,02 -13,30 -6,48
Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50
Mistral GMYO 6,59 -1,49 -10,83
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 0,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,55 0,00 11,51
Mondi Tire Kutsan 1,81 1,69 0,00
Net Holding 2,32 -0,43 4,98
Netaş Telekom. 15,06 1,89 -4,92
Niğbaş Niğde Beton 1,32 20,00 40,43
Nuh Çimento 10,83 3,14 8,63
Nurol GMYO 4,44 2,78 -6,53
Odaş Elektrik 6,71 -1,90 11,83
Olmuksan-IP 4,81 2,34 5,16
Orge Enerji Elektrik 9,70 4,08 -4,06
Orma Orman Mahsulleri 1,16 -4,92 2,65
Osmanlı Menkul 4,08 1,49 29,94
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 0,00 -6,75
Otokar 118,00 0,85 -2,25
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 2,34 2,94
Özak GMYO 2,53 -1,56 8,12
Özbal Çelik Boru 1,58 3,27 -4,24
Özderici GMYO 6,72 20,00 330,77
Özerden Plastik 3,88 0,26 30,20
Panora GMYO 5,04 0,20 3,07
Park Elek.Madencilik 4,06 0,50 -2,64
Parsan 16,00 2,17 36,75
Pegasus 35,70 0,90 5,62
Peker GYO 5,48 0,00
Penguen Gıda 2,13 4,41 -4,48
Pera GMYO 0,95 1,06 7,95
Pergamon Dış Ticaret 8,75 9,38 97,52
Petkim 8,02 0,00 3,22
Petrokent Turizm 64,15 3,72 35,11
Pınar Et ve Un 9,73 -0,31 0,52
Pınar Su 1,80 1,12 0,00
Pınar Süt 12,27 0,08 -1,84
Plastikkart 2,88 0,35 -0,35
Polisan Holding 6,44 -1,08 -26,15
Politeknik Metal 42,40 -0,24 27,33
Prizma Press Matbaacılık 1,77 -0,56 9,26
QNB Finansbank 6,00 0,00 9,09
Ray Sigorta 1,41 2,17 -22,10
Reysaş GMYO 1,39 -3,47 9,45
Reysaş Lojistik 1,16 0,87 -9,38
Rhea Girişim 1,03 -0,96 -8,04
Rodrigo Tekstil 1,76 0,00 -41,14
Royal Halı 0,94 -2,08 3,30
RTA Laboratuvarları 2,85 1,79 3,26
Sabancı Holding 10,49 0,00 -5,67
Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 6,98
Salix Yatırım Holding 4,38 -2,01 -43,85
Sanel Mühendislik 1,75 1,16 2,34
Sanifoam Sünger 1,81 -1,09 7,74
Sanko Pazarlama 3,77 0,53 11,21
Saray Matbaacılık 1,13 3,67 5,61
Sarkuysan 3,58 1,70 8,48
Sasa Polyester 15,85 6,38 37,95
Say Reklamcılık 1,61 -3,01 -3,59
Sekuro Plastik 12,06 0,50 40,23
Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33
Selçuk Gıda 0,38 2,70 35,71
Senkron Güvenlik 1,63 -0,61 -12,37
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06
Servet GMYO 3,95 2,60 29,93
Seyitler Kimya 9,12 1,45 1,56
Silverline Endüstri 2,43 1,67 10,96
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39
Soda Sanayii 5,34 -0,19 5,95
Sodaş Sodyum Sanayii 4,38 0,23 15,26
Söktaş 1,73 1,17 4,22
Sönmez Filament 4,41 2,32 6,27
Sönmez Pamuklu 4,42 1,61 11,62
Sumaş Suni Tahta 4,97 6,20
Şeker Fin. Kir. 2,54 0,00 -1,17
Şekerbank 1,68 2,44 -8,20
Şişe Cam 5,11 -1,35 8,72
T. Halk Bankası 9,08 -1,30 -15,77
T. Kalkınma Bank. 5,44 1,12 -1,81
T.S.K.B. 1,54 -0,65 9,70
T.Tuborg 11,95 -0,33 18,32
Taç Tarım Ürünleri 2,43 -3,95 0,00
Tat Gıda 5,98 -1,32 16,45
TAV Havalimanları 25,06 -1,03 11,58
Taze Kuru Gıda 8,11 -2,29 -0,49
Tek-Art Turizm 1,05 -4,55 36,36
Tekfen Holding 17,47 -1,36 2,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 3,56 -9,71
Temapol Polimer Plastik 4,23 -0,47 -11,32
TGS Dış Ticaret 5,46 -0,55 50,41
Tofaş Oto. Fab. 26,70 -0,67 -14,28
Torunlar GMYO 2,87 -1,03 -13,81
Trabzon Liman 15,08 -1,11
Trabzonspor Sportif 2,01 0,50 -8,64
Trakya Cam 4,91 0,20 6,28
Transtürk Hold. 0,56 -1,75 -8,20
Trend GMYO 1,47 0,00
TSKB GMYO 0,77 0,00 5,48
Tuğçelik 3,25 0,00 2,20
Tukaş 2,38 -2,06 6,73
Turcas Petrol 2,54 -1,93 6,72
Turkcell 15,06 -0,33 -2,71
Tümosan Motor ve Traktör 8,48 3,54 11,73
Tüpraş 125,10 1,13 2,96
Türk Hava Yolları 19,21 1,80 22,43
Türk Prysmian Kablo 2,27 0,00 -10,63
Türk Telekom 6,83 1,64 6,06
Türk Traktör 73,35 0,96 4,06
Türker Proje Gayrimenkul 38,90 -0,26 3,57
Ufuk Yatırım 2,39 3,02 -22,15
Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 0,58 0,58
Ulusoy Elektrik 19,14 -0,26 2,57
Ulusoy Un Sanayi 2,63 -0,75 -5,40
Umpaş Holding 0,63 0,00 0,00
Uşak Seramik 2,28 -0,87 -6,94
Utopya Turizm 4,27 0,23 -4,90
Uzertaş Boya 1,05 -7,89
Ülker Bisküvi 21,98 1,01 11,74
Ünye Çimento 4,75 -0,42 14,18
Vakıf Fin. Kir. 2,21 0,00 6,25
Vakıf GMYO 2,70 -1,46 3,85
Vakıf Yat. Ort. 1,53 0,66 7,75
Vakıflar Bankası 6,67 -1,62 -1,48
Vakko Tekstil 5,22 0,77 69,48
Vanet Gıda 2,83 -4,39 -11,56
Verusa Holding 28,60 3,10 24,78
Verusaturk Girisim 2,54 -0,39 7,63
Vestel 12,23 3,47 61,56
Vestel Beyaz Eşya 11,33 0,09 18,39
Viking Kağıt 1,28 -0,78 6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,28 -1,30 -1,72
Yapı ve Kredi Bank. 4,58 0,88 5,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 -17,51 -14,86
Yataş 37,00 2,21 30,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,77 -1,12 68,61
Yeni Gimat GMYO 13,65 0,07 0,52
Yeşil GMYO 0,68 1,49 7,94
Yeşil Yapı 1,08 0,93 5,88
Yeşil Yatırım Holding 21,64 -1,46 35,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.498,40 -5,42 92,22
Yonga Mobilya 1.701,00 -9,52 612,01
Yünsa 7,83 -2,25 74,00
Zorlu Enerji 2,10 0,96 32,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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