Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.320,00
|0,00
|5,52
|İş Bankası (C)
|7,12
|-1,39
|2,15
|İş Bankası (Kur.)
|7.357,00
|-4,95
|İş Fin.Kir.
|2,03
|-1,46
|36,24
|İş Girişim
|1,53
|-0,65
|-12,07
|İş GMYO
|1,34
|0,75
|-1,47
|İş Yat. Men. Değ.
|2,40
|1,27
|-2,04
|İş Yat. Ort.
|0,84
|-2,67
|6,46
|İşbir Holding
|342,80
|-0,32
|85,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-5,00
|İttifak Holding
|2,56
|-5,19
|9,87
|İz Hayvancılık Tarım
|2,43
|-4,71
|27,89
|İzmir Demir Çelik
|2,84
|-0,70
|-12,35
|İzmir Fırça
|4,86
|0,21
|-47,46
|İzocam
|27,50
|-0,51
|4,01
|Jantsa Jant Sanayi
|31,90
|1,01
|-1,42
|Kapital Yat. Holding
|1,26
|1,61
|1,61
|Kaplamin
|5,36
|6,56
|36,73
|Kardemir (A)
|3,75
|-1,57
|27,12
|Kardemir (B)
|3,75
|-1,57
|27,99
|Kardemir (D)
|3,97
|-1,49
|23,68
|Karel Elektronik
|8,24
|-2,72
|41,82
|Karsan Otomotiv
|2,46
|9,33
|57,69
|Karsu Tekstil
|1,45
|5,84
|-26,77
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,74
|1,59
|15,96
|Kartonsan
|285,60
|0,49
|0,81
|Katmerciler Ekipman
|11,05
|2,22
|-7,61
|Kent Gıda
|144,90
|-0,07
|6,15
|Kerevitaş Gıda
|97,00
|-2,02
|-18,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,51
|0,57
|-4,10
|Kipa Ticaret
|3,75
|-0,53
|45,35
|Klimasan Klima
|6,86
|3,16
|17,26
|Koç Holding
|16,16
|-1,52
|-12,55
|Konfrut Gıda
|19,06
|2,14
|33,29
|Konya Çimento
|246,10
|0,04
|-3,49
|Kordsa Global
|7,83
|0,64
|2,09
|Koza Altın
|41,70
|2,26
|9,16
|Koza Madencilik
|6,40
|-0,62
|-0,62
|Körfez GMYO
|1,55
|-1,27
|-6,63
|Kristal Kola
|1,97
|-0,51
|9,44
|Kron Telekomünikasyon
|14,15
|-0,35
|-23,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|18,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,90
|2,30
|18,07
|Kütahya Porselen
|5,97
|0,84
|-16,74
|Lider Faktoring
|4,65
|0,22
|5,44
|Link Bilgisayar
|13,93
|0,51
|-2,31
|Logo Yazılım
|51,15
|-2,20
|-12,94
|Lokman Hekim Sağlık
|6,41
|-0,62
|4,06
|Lüks Kadife
|4,96
|1,43
|5,31
|Makina Takım
|1,72
|-0,58
|-14,00
|Mardin Çimento
|4,39
|0,69
|2,33
|Marka Yatırım Holding
|1,23
|-2,38
|-27,22
|Marmaris Altınyunus
|15,76
|-0,69
|-17,05
|Marshall
|55,75
|-5,11
|7,63
|Martı GMYO
|1,07
|0,00
|-49,53
|Martı Otel
|0,99
|-1,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,35
|4,08
|-9,74
|Mazhar Zorlu Holding
|5,29
|-1,49
|32,58
|MCT Danışmanlık
|6,95
|2,36
|15,83
|Mega Polietilen
|1,17
|0,86
|2,63
|Menderes Tekstil
|1,27
|19,81
|53,01
|Merit Turizm
|6,79
|-0,44
|15,28
|Merko Gıda
|1,37
|-1,44
|3,01
|Metal Gayrimenkul
|1,58
|1,94
|21,54
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|0,00
|7,43
|Metro Holding
|0,99
|-1,98
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|0,00
|-14,55
|Migros Ticaret
|23,94
|0,93
|-13,13
|Milpa
|2,02
|-13,30
|-6,48
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,59
|-1,49
|-10,83
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,00
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,55
|0,00
|11,51
|Mondi Tire Kutsan
|1,81
|1,69
|0,00
|Net Holding
|2,32
|-0,43
|4,98
|Netaş Telekom.
|15,06
|1,89
|-4,92
|Niğbaş Niğde Beton
|1,32
|20,00
|40,43
|Nuh Çimento
|10,83
|3,14
|8,63
|Nurol GMYO
|4,44
|2,78
|-6,53
|Odaş Elektrik
|6,71
|-1,90
|11,83
|Olmuksan-IP
|4,81
|2,34
|5,16
|Orge Enerji Elektrik
|9,70
|4,08
|-4,06
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|-4,92
|2,65
|Osmanlı Menkul
|4,08
|1,49
|29,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|0,00
|-6,75
|Otokar
|118,00
|0,85
|-2,25
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,90
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,75
|2,34
|2,94
|Özak GMYO
|2,53
|-1,56
|8,12
|Özbal Çelik Boru
|1,58
|3,27
|-4,24
|Özderici GMYO
|6,72
|20,00
|330,77
|Özerden Plastik
|3,88
|0,26
|30,20
|Panora GMYO
|5,04
|0,20
|3,07
|Park Elek.Madencilik
|4,06
|0,50
|-2,64
|Parsan
|16,00
|2,17
|36,75
|Pegasus
|35,70
|0,90
|5,62
|Peker GYO
|5,48
|0,00
|Penguen Gıda
|2,13
|4,41
|-4,48
|Pera GMYO
|0,95
|1,06
|7,95
|Pergamon Dış Ticaret
|8,75
|9,38
|97,52
|Petkim
|8,02
|0,00
|3,22
|Petrokent Turizm
|64,15
|3,72
|35,11
|Pınar Et ve Un
|9,73
|-0,31
|0,52
|Pınar Su
|1,80
|1,12
|0,00
|Pınar Süt
|12,27
|0,08
|-1,84
|Plastikkart
|2,88
|0,35
|-0,35
|Polisan Holding
|6,44
|-1,08
|-26,15
|Politeknik Metal
|42,40
|-0,24
|27,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,77
|-0,56
|9,26
|QNB Finansbank
|6,00
|0,00
|9,09
|Ray Sigorta
|1,41
|2,17
|-22,10
|Reysaş GMYO
|1,39
|-3,47
|9,45
|Reysaş Lojistik
|1,16
|0,87
|-9,38
|Rhea Girişim
|1,03
|-0,96
|-8,04
|Rodrigo Tekstil
|1,76
|0,00
|-41,14
|Royal Halı
|0,94
|-2,08
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,85
|1,79
|3,26
|Sabancı Holding
|10,49
|0,00
|-5,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,30
|6,98
|Salix Yatırım Holding
|4,38
|-2,01
|-43,85
|Sanel Mühendislik
|1,75
|1,16
|2,34
|Sanifoam Sünger
|1,81
|-1,09
|7,74
|Sanko Pazarlama
|3,77
|0,53
|11,21
|Saray Matbaacılık
|1,13
|3,67
|5,61
|Sarkuysan
|3,58
|1,70
|8,48
|Sasa Polyester
|15,85
|6,38
|37,95
|Say Reklamcılık
|1,61
|-3,01
|-3,59
|Sekuro Plastik
|12,06
|0,50
|40,23
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|0,00
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,38
|2,70
|35,71
|Senkron Güvenlik
|1,63
|-0,61
|-12,37
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,95
|2,60
|29,93
|Seyitler Kimya
|9,12
|1,45
|1,56
|Silverline Endüstri
|2,43
|1,67
|10,96
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,00
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,34
|-0,19
|5,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,38
|0,23
|15,26
|Söktaş
|1,73
|1,17
|4,22
|Sönmez Filament
|4,41
|2,32
|6,27
|Sönmez Pamuklu
|4,42
|1,61
|11,62
|Sumaş Suni Tahta
|4,97
|6,20
|Şeker Fin. Kir.
|2,54
|0,00
|-1,17
|Şekerbank
|1,68
|2,44
|-8,20
|Şişe Cam
|5,11
|-1,35
|8,72
|T. Halk Bankası
|9,08
|-1,30
|-15,77
|T. Kalkınma Bank.
|5,44
|1,12
|-1,81
|T.S.K.B.
|1,54
|-0,65
|9,70
|T.Tuborg
|11,95
|-0,33
|18,32
|Taç Tarım Ürünleri
|2,43
|-3,95
|0,00
|Tat Gıda
|5,98
|-1,32
|16,45
|TAV Havalimanları
|25,06
|-1,03
|11,58
|Taze Kuru Gıda
|8,11
|-2,29
|-0,49
|Tek-Art Turizm
|1,05
|-4,55
|36,36
|Tekfen Holding
|17,47
|-1,36
|2,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,65
|3,56
|-9,71
|Temapol Polimer Plastik
|4,23
|-0,47
|-11,32
|TGS Dış Ticaret
|5,46
|-0,55
|50,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26,70
|-0,67
|-14,28
|Torunlar GMYO
|2,87
|-1,03
|-13,81
|Trabzon Liman
|15,08
|-1,11
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|0,50
|-8,64
|Trakya Cam
|4,91
|0,20
|6,28
|Transtürk Hold.
|0,56
|-1,75
|-8,20
|Trend GMYO
|1,47
|0,00
|TSKB GMYO
|0,77
|0,00
|5,48
|Tuğçelik
|3,25
|0,00
|2,20
|Tukaş
|2,38
|-2,06
|6,73
|Turcas Petrol
|2,54
|-1,93
|6,72
|Turkcell
|15,06
|-0,33
|-2,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,48
|3,54
|11,73
|Tüpraş
|125,10
|1,13
|2,96
|Türk Hava Yolları
|19,21
|1,80
|22,43
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|0,00
|-10,63
|Türk Telekom
|6,83
|1,64
|6,06
|Türk Traktör
|73,35
|0,96
|4,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,90
|-0,26
|3,57
|Ufuk Yatırım
|2,39
|3,02
|-22,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,72
|0,58
|0,58
|Ulusoy Elektrik
|19,14
|-0,26
|2,57
|Ulusoy Un Sanayi
|2,63
|-0,75
|-5,40
|Umpaş Holding
|0,63
|0,00
|0,00
|Uşak Seramik
|2,28
|-0,87
|-6,94
|Utopya Turizm
|4,27
|0,23
|-4,90
|Uzertaş Boya
|1,05
|-7,89
|Ülker Bisküvi
|21,98
|1,01
|11,74
|Ünye Çimento
|4,75
|-0,42
|14,18
|Vakıf Fin. Kir.
|2,21
|0,00
|6,25
|Vakıf GMYO
|2,70
|-1,46
|3,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|7,75
|Vakıflar Bankası
|6,67
|-1,62
|-1,48
|Vakko Tekstil
|5,22
|0,77
|69,48
|Vanet Gıda
|2,83
|-4,39
|-11,56
|Verusa Holding
|28,60
|3,10
|24,78
|Verusaturk Girisim
|2,54
|-0,39
|7,63
|Vestel
|12,23
|3,47
|61,56
|Vestel Beyaz Eşya
|11,33
|0,09
|18,39
|Viking Kağıt
|1,28
|-0,78
|6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,28
|-1,30
|-1,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,58
|0,88
|5,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,12
|-17,51
|-14,86
|Yataş
|37,00
|2,21
|30,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,77
|-1,12
|68,61
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|0,07
|0,52
|Yeşil GMYO
|0,68
|1,49
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|21,64
|-1,46
|35,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.498,40
|-5,42
|92,22
|Yonga Mobilya
|1.701,00
|-9,52
|612,01
|Yünsa
|7,83
|-2,25
|74,00
|Zorlu Enerji
|2,10
|0,96
|32,91
(Son)