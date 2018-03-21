Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.320,00
|0,00
|5,52
|İş Bankası (C)
|7,30
|1,25
|4,73
|İş Bankası (Kur.)
|7.357,00
|0,49
|-4,95
|İş Fin.Kir.
|1,99
|-1,00
|33,56
|İş Girişim
|1,54
|0,65
|-11,49
|İş GMYO
|1,33
|0,76
|-2,21
|İş Yat. Men. Değ.
|2,34
|0,00
|-4,49
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|8,33
|İşbir Holding
|358,90
|-5,30
|93,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|0,00
|İttifak Holding
|2,95
|-0,67
|26,61
|İz Hayvancılık Tarım
|2,51
|4,15
|32,11
|İzmir Demir Çelik
|2,90
|-0,68
|-10,49
|İzmir Fırça
|4,85
|0,62
|-47,57
|İzocam
|27,40
|0,29
|3,63
|Jantsa Jant Sanayi
|31,82
|0,19
|-1,67
|Kapital Yat. Holding
|1,15
|1,77
|-7,26
|Kaplamin
|5,59
|-5,41
|42,60
|Kardemir (A)
|3,90
|0,26
|32,20
|Kardemir (B)
|3,92
|1,03
|33,79
|Kardemir (D)
|4,14
|1,22
|28,97
|Karel Elektronik
|8,52
|0,83
|46,64
|Karsan Otomotiv
|2,22
|3,74
|42,31
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,00
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,19
|-0,19
|4,85
|Kartonsan
|287,50
|-0,17
|1,48
|Katmerciler Ekipman
|10,54
|0,29
|-11,87
|Kent Gıda
|145,00
|0,07
|6,23
|Kerevitaş Gıda
|95,75
|-0,57
|-19,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|37,14
|Kiler GMYO
|3,56
|0,00
|-2,73
|Kipa Ticaret
|3,82
|4,09
|48,06
|Klimasan Klima
|6,71
|-0,15
|14,70
|Koç Holding
|16,77
|1,57
|-9,25
|Konfrut Gıda
|18,20
|1,11
|27,27
|Konya Çimento
|248,00
|-0,16
|-2,75
|Kordsa Global
|7,85
|2,75
|2,35
|Koza Altın
|39,12
|-2,05
|2,41
|Koza Madencilik
|6,43
|-2,43
|-0,16
|Körfez GMYO
|1,57
|0,00
|-5,42
|Kristal Kola
|2,05
|1,99
|13,89
|Kron Telekomünikasyon
|14,55
|2,25
|-21,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,00
|1,27
|20,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,88
|-0,20
|17,59
|Kütahya Porselen
|6,01
|0,33
|-16,18
|Lider Faktoring
|4,67
|1,52
|5,90
|Link Bilgisayar
|13,92
|-0,85
|-2,38
|Logo Yazılım
|53,75
|1,03
|-8,51
|Lokman Hekim Sağlık
|6,53
|-0,15
|6,01
|Lüks Kadife
|4,96
|0,40
|5,31
|Makina Takım
|1,79
|-0,56
|-10,50
|Mardin Çimento
|4,36
|0,93
|1,63
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-2,96
|-22,49
|Marmaris Altınyunus
|15,89
|-0,06
|-16,37
|Marshall
|62,55
|0,32
|20,75
|Martı GMYO
|1,13
|-2,59
|-46,70
|Martı Otel
|0,99
|0,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,25
|-0,10
|-11,64
|Mazhar Zorlu Holding
|5,04
|1,00
|26,32
|MCT Danışmanlık
|6,80
|4,62
|13,33
|Mega Polietilen
|1,18
|0,85
|3,51
|Menderes Tekstil
|0,97
|0,00
|16,87
|Merit Turizm
|6,72
|6,67
|14,09
|Merko Gıda
|1,41
|3,68
|6,02
|Metal Gayrimenkul
|1,62
|4,52
|24,62
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|-1,89
|5,41
|Metro Holding
|1,02
|0,00
|3,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|0,42
|-13,09
|Migros Ticaret
|24,00
|2,56
|-12,92
|Milpa
|1,94
|19,75
|-10,19
|Mish Dekorasyon
|0,22
|4,76
|-8,33
|Mistral GMYO
|6,94
|-0,86
|-6,09
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,27
|0,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,53
|0,66
|10,07
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|0,00
|-1,10
|Net Holding
|2,38
|0,00
|7,69
|Netaş Telekom.
|14,96
|0,27
|-5,56
|Niğbaş Niğde Beton
|0,97
|3,19
|3,19
|Nuh Çimento
|10,45
|0,48
|4,81
|Nurol GMYO
|4,37
|0,23
|-8,00
|Odaş Elektrik
|6,95
|0,29
|15,83
|Olmuksan-IP
|4,66
|-1,69
|1,88
|Orge Enerji Elektrik
|8,80
|2,80
|-12,96
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|0,85
|4,42
|Osmanlı Menkul
|4,10
|-0,49
|30,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,54
|1,32
|-5,52
|Otokar
|117,00
|1,47
|-5,49
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,75
|0,57
|2,94
|Özak GMYO
|2,61
|0,77
|11,54
|Özbal Çelik Boru
|1,59
|-0,63
|-3,64
|Özderici GMYO
|5,00
|0,00
|220,51
|Özerden Plastik
|3,85
|0,00
|29,19
|Panora GMYO
|4,95
|-1,00
|1,23
|Park Elek.Madencilik
|3,92
|0,51
|-6,00
|Parsan
|15,85
|2,92
|35,47
|Pegasus
|36,12
|0,06
|6,86
|Peker GYO
|5,53
|0,18
|Penguen Gıda
|2,03
|1,50
|-8,97
|Pera GMYO
|0,94
|1,08
|6,82
|Pergamon Dış Ticaret
|7,89
|5,76
|78,10
|Petkim
|8,08
|1,25
|3,99
|Petrokent Turizm
|63,00
|20,00
|32,69
|Pınar Et ve Un
|9,78
|0,20
|1,03
|Pınar Su
|1,77
|0,00
|-1,67
|Pınar Süt
|12,20
|0,00
|-2,40
|Plastikkart
|2,91
|-0,68
|0,69
|Polisan Holding
|6,72
|-1,18
|-22,94
|Politeknik Metal
|40,90
|-0,24
|22,82
|Prizma Press Matbaacılık
|1,79
|-0,56
|10,49
|QNB Finansbank
|6,06
|-0,33
|10,18
|Ray Sigorta
|1,38
|0,73
|-23,76
|Reysaş GMYO
|1,42
|0,00
|11,81
|Reysaş Lojistik
|1,17
|0,00
|-8,59
|Rhea Girişim
|1,05
|-0,94
|-6,25
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|0,00
|-39,80
|Royal Halı
|0,97
|1,04
|6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,82
|0,00
|2,17
|Sabancı Holding
|10,57
|0,67
|-4,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,16
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,15
|3,49
|-46,79
|Sanel Mühendislik
|1,76
|0,00
|2,92
|Sanifoam Sünger
|1,81
|0,00
|7,74
|Sanko Pazarlama
|3,74
|-0,80
|10,32
|Saray Matbaacılık
|1,11
|-2,63
|3,74
|Sarkuysan
|3,60
|1,12
|9,09
|Sasa Polyester
|13,95
|9,33
|21,41
|Say Reklamcılık
|1,69
|-1,74
|1,20
|Sekuro Plastik
|11,86
|0,51
|37,91
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|-1,06
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,38
|0,00
|35,71
|Senkron Güvenlik
|1,66
|0,00
|-10,75
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,89
|2,91
|27,96
|Seyitler Kimya
|9,24
|-0,96
|2,90
|Silverline Endüstri
|2,41
|-2,43
|10,05
|Sinpaş GMYO
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,25
|3,35
|4,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,40
|0,00
|15,79
|Söktaş
|1,72
|2,38
|3,61
|Sönmez Filament
|4,42
|0,68
|6,51
|Sönmez Pamuklu
|4,43
|0,68
|11,87
|Sumaş Suni Tahta
|4,70
|0,21
|Şeker Fin. Kir.
|2,54
|-0,39
|-1,17
|Şekerbank
|1,57
|0,00
|-14,21
|Şişe Cam
|5,19
|1,37
|10,43
|T. Halk Bankası
|9,31
|0,76
|-13,64
|T. Kalkınma Bank.
|5,36
|-0,19
|-3,25
|T.S.K.B.
|1,59
|-1,24
|10,42
|T.Tuborg
|11,79
|2,43
|16,73
|Taç Tarım Ürünleri
|2,44
|0,83
|0,41
|Tat Gıda
|6,16
|3,53
|19,95
|TAV Havalimanları
|24,80
|1,14
|10,42
|Taze Kuru Gıda
|8,16
|-2,28
|0,12
|Tek-Art Turizm
|1,12
|-0,88
|45,45
|Tekfen Holding
|17,56
|0,40
|3,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,49
|-0,22
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|4,26
|0,24
|-10,69
|TGS Dış Ticaret
|5,57
|2,20
|53,44
|Tofaş Oto. Fab.
|27,12
|1,88
|-12,93
|Torunlar GMYO
|2,96
|0,00
|-11,11
|Trabzon Liman
|15,24
|3,89
|Trabzonspor Sportif
|2,02
|1,00
|-8,18
|Trakya Cam
|4,94
|1,86
|6,93
|Transtürk Hold.
|0,58
|1,75
|-4,92
|Trend GMYO
|1,47
|0,00
|TSKB GMYO
|0,78
|4,00
|6,85
|Tuğçelik
|3,26
|0,93
|2,52
|Tukaş
|2,42
|-0,41
|8,52
|Turcas Petrol
|2,63
|4,37
|10,50
|Turkcell
|15,40
|1,92
|-0,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,26
|-0,60
|8,83
|Tüpraş
|118,30
|2,42
|-2,63
|Türk Hava Yolları
|18,90
|0,21
|20,46
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|0,44
|-11,02
|Türk Telekom
|6,89
|0,58
|6,99
|Türk Traktör
|74,00
|2,95
|4,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,20
|-1,75
|4,37
|Ufuk Yatırım
|2,30
|1,32
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,75
|0,57
|2,34
|Ulusoy Elektrik
|18,90
|-0,42
|1,29
|Ulusoy Un Sanayi
|2,66
|0,38
|-4,32
|Umpaş Holding
|0,63
|-1,56
|0,00
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,43
|-6,12
|Utopya Turizm
|4,11
|0,24
|-8,46
|Uzertaş Boya
|1,05
|5,00
|-7,89
|Ülker Bisküvi
|23,26
|3,10
|18,25
|Ünye Çimento
|4,60
|0,66
|10,58
|Vakıf Fin. Kir.
|2,23
|0,45
|7,21
|Vakıf GMYO
|2,65
|0,76
|1,92
|Vakıf Yat. Ort.
|1,52
|-1,30
|7,04
|Vakıflar Bankası
|6,87
|1,48
|1,48
|Vakko Tekstil
|4,62
|3,36
|50,00
|Vanet Gıda
|3,30
|0,30
|3,12
|Verusa Holding
|28,20
|0,21
|23,04
|Verusaturk Girisim
|2,55
|0,79
|8,05
|Vestel
|10,93
|4,00
|44,39
|Vestel Beyaz Eşya
|11,04
|1,85
|15,36
|Viking Kağıt
|1,30
|-1,52
|8,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,25
|0,00
|-3,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,65
|0,87
|7,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,00
|3,61
|Yataş
|35,48
|-0,56
|25,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,83
|0,55
|74,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|0,22
|0,52
|Yeşil GMYO
|0,68
|1,49
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,10
|1,85
|7,84
|Yeşil Yatırım Holding
|22,06
|-0,09
|37,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.750,00
|-12,79
|106,04
|Yonga Mobilya
|2.147,40
|-14,10
|798,87
|Yünsa
|7,52
|6,52
|67,11
|Zorlu Enerji
|2,07
|0,49
|31,01
(Son)