Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.320,00
|-1,49
|5,52
|İş Bankası (C)
|7,21
|1,12
|3,44
|İş Bankası (Kur.)
|7.321,00
|-5,41
|İş Fin.Kir.
|2,01
|2,55
|34,90
|İş Girişim
|1,53
|-0,65
|-12,07
|İş GMYO
|1,32
|-0,75
|-2,94
|İş Yat. Men. Değ.
|2,34
|0,43
|-4,49
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|7,29
|İşbir Holding
|379,00
|-4,03
|104,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|2,50
|İttifak Holding
|2,97
|1,71
|27,47
|İz Hayvancılık Tarım
|2,41
|0,00
|26,84
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|0,34
|-9,88
|İzmir Fırça
|4,82
|-1,03
|-47,89
|İzocam
|27,32
|0,59
|3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|31,76
|0,32
|-1,85
|Kapital Yat. Holding
|1,13
|2,73
|-8,87
|Kaplamin
|5,91
|2,07
|50,77
|Kardemir (A)
|3,89
|-1,02
|31,86
|Kardemir (B)
|3,88
|-1,77
|32,42
|Kardemir (D)
|4,09
|-2,15
|27,41
|Karel Elektronik
|8,45
|-0,24
|45,44
|Karsan Otomotiv
|2,14
|0,00
|37,18
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,72
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|-0,57
|5,05
|Kartonsan
|288,00
|1,16
|1,66
|Katmerciler Ekipman
|10,51
|1,06
|-12,12
|Kent Gıda
|144,90
|-0,55
|6,15
|Kerevitaş Gıda
|96,30
|3,27
|-18,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|2,08
|40,00
|Kiler GMYO
|3,56
|2,89
|-2,73
|Kipa Ticaret
|3,67
|-0,81
|42,25
|Klimasan Klima
|6,72
|-0,15
|14,87
|Koç Holding
|16,51
|-0,60
|-10,66
|Konfrut Gıda
|18,00
|2,04
|25,87
|Konya Çimento
|248,40
|0,61
|-2,59
|Kordsa Global
|7,64
|-0,26
|-0,39
|Koza Altın
|39,94
|3,96
|4,55
|Koza Madencilik
|6,59
|4,94
|2,33
|Körfez GMYO
|1,57
|0,00
|-5,42
|Kristal Kola
|2,01
|-1,95
|11,67
|Kron Telekomünikasyon
|14,23
|0,99
|-23,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|2,95
|18,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,89
|1,03
|17,83
|Kütahya Porselen
|5,99
|0,67
|-16,46
|Lider Faktoring
|4,60
|0,22
|4,31
|Link Bilgisayar
|14,04
|0,29
|-1,54
|Logo Yazılım
|53,20
|1,14
|-9,45
|Lokman Hekim Sağlık
|6,54
|1,71
|6,17
|Lüks Kadife
|4,94
|-0,80
|4,88
|Makina Takım
|1,80
|-1,10
|-10,00
|Mardin Çimento
|4,32
|0,23
|0,70
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|3,85
|-20,12
|Marmaris Altınyunus
|15,90
|0,63
|-16,32
|Marshall
|62,35
|0,89
|20,37
|Martı GMYO
|1,16
|5,45
|-45,28
|Martı Otel
|0,99
|0,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,30
|1,99
|-11,55
|Mazhar Zorlu Holding
|4,99
|-0,20
|25,06
|MCT Danışmanlık
|6,50
|1,56
|8,33
|Mega Polietilen
|1,17
|-0,85
|2,63
|Menderes Tekstil
|0,97
|1,04
|16,87
|Merit Turizm
|6,30
|-1,72
|6,96
|Merko Gıda
|1,36
|-2,16
|2,26
|Metal Gayrimenkul
|1,55
|-8,82
|19,23
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|4,61
|7,43
|Metro Holding
|1,02
|0,99
|3,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|0,00
|-13,45
|Migros Ticaret
|23,40
|-1,27
|-15,09
|Milpa
|1,62
|0,00
|-25,00
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|7,00
|-0,57
|-5,28
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,24
|1,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,52
|0,00
|9,35
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|0,56
|-1,10
|Net Holding
|2,38
|2,59
|7,69
|Netaş Telekom.
|14,92
|0,27
|-5,81
|Niğbaş Niğde Beton
|0,94
|0,00
|0,00
|Nuh Çimento
|10,40
|-0,29
|4,31
|Nurol GMYO
|4,36
|-0,23
|-8,21
|Odaş Elektrik
|6,93
|-0,43
|15,50
|Olmuksan-IP
|4,74
|1,94
|3,63
|Orge Enerji Elektrik
|8,56
|-0,12
|-15,33
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|-0,85
|3,54
|Osmanlı Menkul
|4,12
|0,49
|31,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|0,66
|-6,75
|Otokar
|115,30
|-0,69
|-6,87
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,74
|1,16
|2,35
|Özak GMYO
|2,59
|0,00
|10,68
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|0,00
|-3,03
|Özderici GMYO
|5,00
|0,20
|220,51
|Özerden Plastik
|3,85
|-1,28
|29,19
|Panora GMYO
|5,00
|6,38
|2,25
|Park Elek.Madencilik
|3,90
|1,04
|-6,47
|Parsan
|15,40
|3,08
|31,62
|Pegasus
|36,10
|1,92
|6,80
|Peker GYO
|5,52
|0,18
|Penguen Gıda
|2,00
|0,00
|-10,31
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|5,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,46
|-0,53
|68,40
|Petkim
|7,98
|0,38
|2,70
|Petrokent Turizm
|52,50
|9,38
|10,57
|Pınar Et ve Un
|9,76
|-0,31
|0,83
|Pınar Su
|1,77
|0,57
|-1,67
|Pınar Süt
|12,20
|0,25
|-2,40
|Plastikkart
|2,93
|0,34
|1,38
|Polisan Holding
|6,80
|-0,73
|-22,02
|Politeknik Metal
|41,00
|0,24
|23,12
|Prizma Press Matbaacılık
|1,80
|0,56
|11,11
|QNB Finansbank
|6,08
|0,66
|10,55
|Ray Sigorta
|1,37
|1,48
|-24,31
|Reysaş GMYO
|1,42
|0,71
|11,81
|Reysaş Lojistik
|1,17
|2,63
|-8,59
|Rhea Girişim
|1,06
|3,92
|-5,36
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|0,56
|-39,80
|Royal Halı
|0,96
|2,13
|5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,82
|2,17
|2,17
|Sabancı Holding
|10,50
|0,86
|-5,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,16
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,01
|-0,74
|-48,59
|Sanel Mühendislik
|1,76
|0,00
|2,92
|Sanifoam Sünger
|1,81
|0,56
|7,74
|Sanko Pazarlama
|3,77
|0,80
|11,21
|Saray Matbaacılık
|1,14
|-3,39
|6,54
|Sarkuysan
|3,56
|-0,28
|7,88
|Sasa Polyester
|12,76
|2,08
|11,05
|Say Reklamcılık
|1,72
|0,00
|2,99
|Sekuro Plastik
|11,80
|0,34
|37,21
|Selçuk Ecza Deposu
|3,76
|-0,27
|4,44
|Selçuk Gıda
|0,38
|-2,56
|35,71
|Senkron Güvenlik
|1,66
|1,22
|-10,75
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,78
|3,56
|24,34
|Seyitler Kimya
|9,33
|-1,27
|3,90
|Silverline Endüstri
|2,47
|3,35
|12,79
|Sinpaş GMYO
|0,70
|-1,41
|-9,09
|Soda Sanayii
|5,08
|-0,59
|0,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,40
|0,00
|15,79
|Söktaş
|1,68
|1,20
|1,20
|Sönmez Filament
|4,39
|0,00
|5,78
|Sönmez Pamuklu
|4,40
|0,69
|11,11
|Sumaş Suni Tahta
|4,69
|0,64
|Şeker Fin. Kir.
|2,55
|1,59
|-0,78
|Şekerbank
|1,57
|0,64
|-14,21
|Şişe Cam
|5,12
|1,59
|8,94
|T. Halk Bankası
|9,24
|0,76
|-14,29
|T. Kalkınma Bank.
|5,37
|-0,19
|-3,07
|T.S.K.B.
|1,61
|1,26
|11,81
|T.Tuborg
|11,51
|3,14
|13,96
|Taç Tarım Ürünleri
|2,42
|-3,97
|-0,41
|Tat Gıda
|5,95
|0,53
|15,87
|TAV Havalimanları
|24,52
|1,57
|9,17
|Taze Kuru Gıda
|8,35
|-1,76
|2,45
|Tek-Art Turizm
|1,13
|0,00
|46,75
|Tekfen Holding
|17,49
|-0,63
|2,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,50
|-0,66
|-12,62
|Temapol Polimer Plastik
|4,25
|-0,23
|-10,90
|TGS Dış Ticaret
|5,45
|3,02
|50,14
|Tofaş Oto. Fab.
|28,22
|1,36
|-14,54
|Torunlar GMYO
|2,96
|-0,67
|-11,11
|Trabzon Liman
|14,67
|2,30
|Trabzonspor Sportif
|2,00
|-0,50
|-9,09
|Trakya Cam
|4,85
|0,62
|4,98
|Transtürk Hold.
|0,57
|0,00
|-6,56
|Trend GMYO
|1,47
|-0,68
|TSKB GMYO
|0,75
|0,00
|2,74
|Tuğçelik
|3,23
|0,31
|1,57
|Tukaş
|2,43
|-0,82
|8,97
|Turcas Petrol
|2,52
|1,61
|5,88
|Turkcell
|15,11
|0,47
|-2,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,31
|0,00
|9,49
|Tüpraş
|115,50
|0,00
|-4,94
|Türk Hava Yolları
|18,86
|5,48
|20,20
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|0,00
|-11,42
|Türk Telekom
|6,85
|-1,58
|6,37
|Türk Traktör
|77,50
|0,52
|1,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,90
|0,35
|6,23
|Ufuk Yatırım
|2,27
|2,25
|-26,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|0,00
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|18,98
|0,16
|1,71
|Ulusoy Un Sanayi
|2,65
|0,38
|-4,68
|Umpaş Holding
|0,64
|-1,54
|1,59
|Uşak Seramik
|2,31
|-0,43
|-5,71
|Utopya Turizm
|4,10
|7,89
|-8,69
|Uzertaş Boya
|1,00
|-0,99
|-12,28
|Ülker Bisküvi
|22,56
|2,73
|14,69
|Ünye Çimento
|4,57
|0,22
|9,86
|Vakıf Fin. Kir.
|2,22
|0,91
|6,73
|Vakıf GMYO
|2,63
|1,15
|1,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,54
|1,99
|8,45
|Vakıflar Bankası
|6,77
|2,11
|0,00
|Vakko Tekstil
|4,47
|2,29
|45,13
|Vanet Gıda
|3,29
|1,86
|2,81
|Verusa Holding
|28,14
|-1,19
|22,77
|Verusaturk Girisim
|2,53
|-0,39
|7,20
|Vestel
|10,51
|-0,57
|38,84
|Vestel Beyaz Eşya
|10,84
|-1,99
|13,27
|Viking Kağıt
|1,32
|3,94
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,25
|0,90
|-3,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,61
|2,22
|6,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|1,18
|3,61
|Yataş
|35,68
|-2,62
|26,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,82
|-0,55
|73,37
|Yeni Gimat GMYO
|13,62
|-0,87
|0,29
|Yeşil GMYO
|0,67
|-1,47
|6,35
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|22,08
|0,00
|38,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.300,00
|19,44
|136,26
|Yonga Mobilya
|2.500,00
|-6,89
|946,46
|Yünsa
|7,06
|0,86
|56,89
|Zorlu Enerji
|2,06
|0,49
|30,38
(Son)