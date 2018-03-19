Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.340,00 3,10 7,12 İş Bankası (C) 7,13 -3,78 2,30 İş Bankası (Kur.) 7.321,00 -5,41 İş Fin.Kir. 1,96 1,03 31,54 İş Girişim 1,54 -1,91 -11,49 İş GMYO 1,33 -0,75 -2,21 İş Yat. Men. Değ. 2,33 -1,69 -4,90 İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 6,25 İşbir Holding 394,90 9,21 113,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00 İttifak Holding 2,92 -1,02 25,32 İz Hayvancılık Tarım 2,41 -2,43 26,84 İzmir Demir Çelik 2,91 0,00 -10,19 İzmir Fırça 4,87 1,46 -47,35 İzocam 27,16 -1,31 2,72 Jantsa Jant Sanayi 31,66 -0,31 -2,16 Kapital Yat. Holding 1,10 0,00 -11,29 Kaplamin 5,79 -13,32 47,70 Kardemir (A) 3,93 2,08 33,22 Kardemir (B) 3,95 1,80 34,81 Kardemir (D) 4,18 0,48 30,22 Karel Elektronik 8,47 -1,63 45,78 Karsan Otomotiv 2,14 0,47 37,18 Karsu Tekstil 1,38 -0,72 -30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 4,81 5,66 Kartonsan 284,70 0,00 0,49 Katmerciler Ekipman 10,40 -0,67 -13,04 Kent Gıda 145,70 -0,27 6,74 Kerevitaş Gıda 93,25 1,41 -21,17 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 37,14 Kiler GMYO 3,46 -1,98 -5,46 Kipa Ticaret 3,70 -1,60 43,41 Klimasan Klima 6,73 2,12 15,04 Koç Holding 16,61 -2,41 -10,12 Konfrut Gıda 17,64 0,17 23,36 Konya Çimento 246,90 -0,76 -3,18 Kordsa Global 7,66 -2,17 -0,13 Koza Altın 38,42 -1,54 0,58 Koza Madencilik 6,28 -2,33 -2,48 Körfez GMYO 1,57 -0,63 -5,42 Kristal Kola 2,05 5,13 13,89 Kron Telekomünikasyon 14,09 0,14 -23,84 Kuştur Kuşadası Turizm 11,51 0,00 15,10 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,84 -1,22 16,63 Kütahya Porselen 5,95 -1,00 -17,02 Lider Faktoring 4,59 -1,29 4,08 Link Bilgisayar 14,00 -1,06 -1,82 Logo Yazılım 52,60 -0,28 -10,47 Lokman Hekim Sağlık 6,43 0,31 4,38 Lüks Kadife 4,98 -3,49 5,73 Makina Takım 1,82 -0,55 -9,00 Mardin Çimento 4,31 0,70 0,47 Marka Yatırım Holding 1,30 3,17 -23,08 Marmaris Altınyunus 15,80 -0,88 -16,84 Marshall 61,80 -0,08 19,31 Martı GMYO 1,10 0,00 -48,11 Martı Otel 0,99 0,00 7,61 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 50,30 -1,76 -13,28 Mazhar Zorlu Holding 5,00 2,67 25,31 MCT Danışmanlık 6,40 3,23 6,67 Mega Polietilen 1,18 0,00 3,51 Menderes Tekstil 0,96 -1,03 15,66 Merit Turizm 6,41 -2,88 8,83 Merko Gıda 1,39 2,21 4,51 Metal Gayrimenkul 1,70 5,59 30,77 Metemtur Otelcilik 1,52 0,00 2,70 Metro Holding 1,01 1,00 2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 0,42 -13,45 Migros Ticaret 23,70 -2,15 -14,01 Milpa 1,62 -1,82 -25,00 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral GMYO 7,04 -0,85 -4,74 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,04 -0,10 MMC San. ve Tic. Yat. 1,52 0,00 9,35 Mondi Tire Kutsan 1,78 -1,11 -1,66 Net Holding 2,32 -2,52 4,98 Netaş Telekom. 14,88 -1,00 -6,06 Niğbaş Niğde Beton 0,94 2,17 0,00 Nuh Çimento 10,43 -0,19 4,61 Nurol GMYO 4,37 -1,35 -8,00 Odaş Elektrik 6,96 -2,25 16,00 Olmuksan-IP 4,65 -0,64 1,66 Orge Enerji Elektrik 8,57 -0,46 -15,23 Orma Orman Mahsulleri 1,18 -1,67 4,42 Osmanlı Menkul 4,10 0,49 30,57 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -0,66 -7,36 Otokar 116,10 1,66 -6,22 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 -0,58 1,18 Özak GMYO 2,59 -1,15 10,68 Özbal Çelik Boru 1,60 0,63 -3,03 Özderici GMYO 4,99 -0,20 219,87 Özerden Plastik 3,90 2,90 30,87 Panora GMYO 4,70 -0,21 -3,89 Park Elek.Madencilik 3,86 -3,02 -7,43 Parsan 14,94 -2,03 27,69 Pegasus 35,42 -2,59 4,79 Peker GYO 5,51 0,73 Penguen Gıda 2,00 -1,48 -10,31 Pera GMYO 0,94 2,17 6,82 Pergamon Dış Ticaret 7,50 2,18 69,30 Petkim 7,95 -1,97 2,32 Petrokent Turizm 48,00 -0,62 1,10 Pınar Et ve Un 9,79 -1,11 1,14 Pınar Su 1,76 -0,56 -2,22 Pınar Süt 12,17 -1,14 -2,64 Plastikkart 2,92 0,00 1,04 Polisan Holding 6,85 -0,29 -21,44 Politeknik Metal 40,90 1,24 22,82 Prizma Press Matbaacılık 1,79 -0,56 10,49 QNB Finansbank 6,04 -1,79 9,82 Ray Sigorta 1,35 -0,74 -25,41 Reysaş GMYO 1,41 -2,08 11,02 Reysaş Lojistik 1,14 -1,72 -10,94 Rhea Girişim 1,02 -0,97 -8,93 Rodrigo Tekstil 1,79 0,56 -40,13 Royal Halı 0,94 0,00 3,30 RTA Laboratuvarları 2,76 1,10 0,00 Sabancı Holding 10,41 -1,33 -6,38 Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 -0,46 Salix Yatırım Holding 4,04 -0,25 -48,21 Sanel Mühendislik 1,76 -2,76 2,92 Sanifoam Sünger 1,80 -1,64 7,14 Sanko Pazarlama 3,74 0,54 10,32 Saray Matbaacılık 1,18 5,36 10,28 Sarkuysan 3,57 1,42 8,18 Sasa Polyester 12,50 5,66 8,79 Say Reklamcılık 1,72 -0,58 2,99 Sekuro Plastik 11,76 0,68 36,74 Selçuk Ecza Deposu 3,77 0,00 4,72 Selçuk Gıda 0,39 0,00 39,29 Senkron Güvenlik 1,64 -1,20 -11,83 Serve Kırtasiye 0,57 -1,72 -8,06 Servet GMYO 3,65 0,55 20,07 Seyitler Kimya 9,45 0,00 5,23 Silverline Endüstri 2,39 2,58 9,13 Sinpaş GMYO 0,71 0,00 -7,79 Soda Sanayii 5,11 0,59 1,39 Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 0,00 15,79 Söktaş 1,66 -2,92 0,00 Sönmez Filament 4,39 -0,68 5,78 Sönmez Pamuklu 4,37 -1,13 10,35 Sumaş Suni Tahta 4,66 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,51 0,40 -2,33 Şekerbank 1,56 -1,27 -14,75 Şişe Cam 5,04 -1,37 7,23 T. Halk Bankası 9,17 -1,29 -14,94 T. Kalkınma Bank. 5,38 -0,74 -2,89 T.S.K.B. 1,59 -2,45 10,42 T.Tuborg 11,16 0,54 10,50 Taç Tarım Ürünleri 2,52 -1,18 3,70 Tat Gıda 6,12 4,08 15,25 TAV Havalimanları 24,14 -1,63 7,48 Taze Kuru Gıda 8,50 2,66 4,29 Tek-Art Turizm 1,13 -2,59 46,75 Tekfen Holding 17,60 0,57 3,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,53 -0,88 -12,04 Temapol Polimer Plastik 4,26 -0,93 -10,69 TGS Dış Ticaret 5,29 0,38 45,73 Tofaş Oto. Fab. 27,84 -0,29 -15,69 Torunlar GMYO 2,98 -0,67 -10,51 Trabzon Liman 14,34 -0,21 Trabzonspor Sportif 2,01 -0,50 -8,64 Trakya Cam 4,82 -1,03 4,33 Transtürk Hold. 0,57 -1,72 -6,56 Trend GMYO 1,48 2,07 TSKB GMYO 0,75 -1,32 2,74 Tuğçelik 3,22 0,94 1,26 Tukaş 2,45 2,08 9,87 Turcas Petrol 2,48 -1,98 4,20 Turkcell 15,04 -2,34 -2,84 Tümosan Motor ve Traktör 8,31 2,21 9,49 Tüpraş 115,50 0,17 -4,94 Türk Hava Yolları 17,88 -2,24 13,96 Türk Prysmian Kablo 2,25 -0,44 -11,42 Türk Telekom 6,96 0,14 8,07 Türk Traktör 77,10 1,58 1,45 Türker Proje Gayrimenkul 39,76 1,07 5,86 Ufuk Yatırım 2,22 -2,20 -27,69 Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 -2,79 1,75 Ulusoy Elektrik 18,95 -1,56 1,55 Ulusoy Un Sanayi 2,64 -1,86 -5,04 Umpaş Holding 0,65 0,00 3,17 Uşak Seramik 2,32 0,00 -5,31 Utopya Turizm 3,80 -0,78 -15,37 Uzertaş Boya 1,01 -2,88 -11,40 Ülker Bisküvi 21,96 -0,72 11,64 Ünye Çimento 4,56 -0,44 9,62 Vakıf Fin. Kir. 2,20 -1,35 5,77 Vakıf GMYO 2,60 -1,89 0,00 Vakıf Yat. Ort. 1,51 -0,66 6,34 Vakıflar Bankası 6,63 -4,05 -2,07 Vakko Tekstil 4,37 0,46 41,88 Vanet Gıda 3,23 -3,29 0,94 Verusa Holding 28,48 0,28 24,26 Verusaturk Girisim 2,54 0,40 7,63 Vestel 10,57 2,03 39,63 Vestel Beyaz Eşya 11,06 2,03 15,57 Viking Kağıt 1,27 0,00 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 -1,33 -3,88 Yapı ve Kredi Bank. 4,51 -2,17 3,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 0,00 2,41 Yataş 36,64 0,16 29,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,83 -0,54 74,32 Yeni Gimat GMYO 13,74 -0,15 1,18 Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94 Yeşil Yapı 1,08 0,00 5,88 Yeşil Yatırım Holding 22,08 3,86 38,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.600,00 20,00 97,80 Yonga Mobilya 2.685,00 15,34 1023,90 Yünsa 7,00 -2,51 55,56 Zorlu Enerji 2,05 -1,91 29,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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