Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.340,00
|3,10
|7,12
|İş Bankası (C)
|7,13
|-3,78
|2,30
|İş Bankası (Kur.)
|7.321,00
|-5,41
|İş Fin.Kir.
|1,96
|1,03
|31,54
|İş Girişim
|1,54
|-1,91
|-11,49
|İş GMYO
|1,33
|-0,75
|-2,21
|İş Yat. Men. Değ.
|2,33
|-1,69
|-4,90
|İş Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|6,25
|İşbir Holding
|394,90
|9,21
|113,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|2,92
|-1,02
|25,32
|İz Hayvancılık Tarım
|2,41
|-2,43
|26,84
|İzmir Demir Çelik
|2,91
|0,00
|-10,19
|İzmir Fırça
|4,87
|1,46
|-47,35
|İzocam
|27,16
|-1,31
|2,72
|Jantsa Jant Sanayi
|31,66
|-0,31
|-2,16
|Kapital Yat. Holding
|1,10
|0,00
|-11,29
|Kaplamin
|5,79
|-13,32
|47,70
|Kardemir (A)
|3,93
|2,08
|33,22
|Kardemir (B)
|3,95
|1,80
|34,81
|Kardemir (D)
|4,18
|0,48
|30,22
|Karel Elektronik
|8,47
|-1,63
|45,78
|Karsan Otomotiv
|2,14
|0,47
|37,18
|Karsu Tekstil
|1,38
|-0,72
|-30,30
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,23
|4,81
|5,66
|Kartonsan
|284,70
|0,00
|0,49
|Katmerciler Ekipman
|10,40
|-0,67
|-13,04
|Kent Gıda
|145,70
|-0,27
|6,74
|Kerevitaş Gıda
|93,25
|1,41
|-21,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|37,14
|Kiler GMYO
|3,46
|-1,98
|-5,46
|Kipa Ticaret
|3,70
|-1,60
|43,41
|Klimasan Klima
|6,73
|2,12
|15,04
|Koç Holding
|16,61
|-2,41
|-10,12
|Konfrut Gıda
|17,64
|0,17
|23,36
|Konya Çimento
|246,90
|-0,76
|-3,18
|Kordsa Global
|7,66
|-2,17
|-0,13
|Koza Altın
|38,42
|-1,54
|0,58
|Koza Madencilik
|6,28
|-2,33
|-2,48
|Körfez GMYO
|1,57
|-0,63
|-5,42
|Kristal Kola
|2,05
|5,13
|13,89
|Kron Telekomünikasyon
|14,09
|0,14
|-23,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,51
|0,00
|15,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,84
|-1,22
|16,63
|Kütahya Porselen
|5,95
|-1,00
|-17,02
|Lider Faktoring
|4,59
|-1,29
|4,08
|Link Bilgisayar
|14,00
|-1,06
|-1,82
|Logo Yazılım
|52,60
|-0,28
|-10,47
|Lokman Hekim Sağlık
|6,43
|0,31
|4,38
|Lüks Kadife
|4,98
|-3,49
|5,73
|Makina Takım
|1,82
|-0,55
|-9,00
|Mardin Çimento
|4,31
|0,70
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|1,30
|3,17
|-23,08
|Marmaris Altınyunus
|15,80
|-0,88
|-16,84
|Marshall
|61,80
|-0,08
|19,31
|Martı GMYO
|1,10
|0,00
|-48,11
|Martı Otel
|0,99
|0,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|50,30
|-1,76
|-13,28
|Mazhar Zorlu Holding
|5,00
|2,67
|25,31
|MCT Danışmanlık
|6,40
|3,23
|6,67
|Mega Polietilen
|1,18
|0,00
|3,51
|Menderes Tekstil
|0,96
|-1,03
|15,66
|Merit Turizm
|6,41
|-2,88
|8,83
|Merko Gıda
|1,39
|2,21
|4,51
|Metal Gayrimenkul
|1,70
|5,59
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|0,00
|2,70
|Metro Holding
|1,01
|1,00
|2,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|0,42
|-13,45
|Migros Ticaret
|23,70
|-2,15
|-14,01
|Milpa
|1,62
|-1,82
|-25,00
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|7,04
|-0,85
|-4,74
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,04
|-0,10
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,52
|0,00
|9,35
|Mondi Tire Kutsan
|1,78
|-1,11
|-1,66
|Net Holding
|2,32
|-2,52
|4,98
|Netaş Telekom.
|14,88
|-1,00
|-6,06
|Niğbaş Niğde Beton
|0,94
|2,17
|0,00
|Nuh Çimento
|10,43
|-0,19
|4,61
|Nurol GMYO
|4,37
|-1,35
|-8,00
|Odaş Elektrik
|6,96
|-2,25
|16,00
|Olmuksan-IP
|4,65
|-0,64
|1,66
|Orge Enerji Elektrik
|8,57
|-0,46
|-15,23
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|-1,67
|4,42
|Osmanlı Menkul
|4,10
|0,49
|30,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|-0,66
|-7,36
|Otokar
|116,10
|1,66
|-6,22
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,72
|-0,58
|1,18
|Özak GMYO
|2,59
|-1,15
|10,68
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|0,63
|-3,03
|Özderici GMYO
|4,99
|-0,20
|219,87
|Özerden Plastik
|3,90
|2,90
|30,87
|Panora GMYO
|4,70
|-0,21
|-3,89
|Park Elek.Madencilik
|3,86
|-3,02
|-7,43
|Parsan
|14,94
|-2,03
|27,69
|Pegasus
|35,42
|-2,59
|4,79
|Peker GYO
|5,51
|0,73
|Penguen Gıda
|2,00
|-1,48
|-10,31
|Pera GMYO
|0,94
|2,17
|6,82
|Pergamon Dış Ticaret
|7,50
|2,18
|69,30
|Petkim
|7,95
|-1,97
|2,32
|Petrokent Turizm
|48,00
|-0,62
|1,10
|Pınar Et ve Un
|9,79
|-1,11
|1,14
|Pınar Su
|1,76
|-0,56
|-2,22
|Pınar Süt
|12,17
|-1,14
|-2,64
|Plastikkart
|2,92
|0,00
|1,04
|Polisan Holding
|6,85
|-0,29
|-21,44
|Politeknik Metal
|40,90
|1,24
|22,82
|Prizma Press Matbaacılık
|1,79
|-0,56
|10,49
|QNB Finansbank
|6,04
|-1,79
|9,82
|Ray Sigorta
|1,35
|-0,74
|-25,41
|Reysaş GMYO
|1,41
|-2,08
|11,02
|Reysaş Lojistik
|1,14
|-1,72
|-10,94
|Rhea Girişim
|1,02
|-0,97
|-8,93
|Rodrigo Tekstil
|1,79
|0,56
|-40,13
|Royal Halı
|0,94
|0,00
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,76
|1,10
|0,00
|Sabancı Holding
|10,41
|-1,33
|-6,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,16
|-0,46
|Salix Yatırım Holding
|4,04
|-0,25
|-48,21
|Sanel Mühendislik
|1,76
|-2,76
|2,92
|Sanifoam Sünger
|1,80
|-1,64
|7,14
|Sanko Pazarlama
|3,74
|0,54
|10,32
|Saray Matbaacılık
|1,18
|5,36
|10,28
|Sarkuysan
|3,57
|1,42
|8,18
|Sasa Polyester
|12,50
|5,66
|8,79
|Say Reklamcılık
|1,72
|-0,58
|2,99
|Sekuro Plastik
|11,76
|0,68
|36,74
|Selçuk Ecza Deposu
|3,77
|0,00
|4,72
|Selçuk Gıda
|0,39
|0,00
|39,29
|Senkron Güvenlik
|1,64
|-1,20
|-11,83
|Serve Kırtasiye
|0,57
|-1,72
|-8,06
|Servet GMYO
|3,65
|0,55
|20,07
|Seyitler Kimya
|9,45
|0,00
|5,23
|Silverline Endüstri
|2,39
|2,58
|9,13
|Sinpaş GMYO
|0,71
|0,00
|-7,79
|Soda Sanayii
|5,11
|0,59
|1,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,40
|0,00
|15,79
|Söktaş
|1,66
|-2,92
|0,00
|Sönmez Filament
|4,39
|-0,68
|5,78
|Sönmez Pamuklu
|4,37
|-1,13
|10,35
|Sumaş Suni Tahta
|4,66
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,51
|0,40
|-2,33
|Şekerbank
|1,56
|-1,27
|-14,75
|Şişe Cam
|5,04
|-1,37
|7,23
|T. Halk Bankası
|9,17
|-1,29
|-14,94
|T. Kalkınma Bank.
|5,38
|-0,74
|-2,89
|T.S.K.B.
|1,59
|-2,45
|10,42
|T.Tuborg
|11,16
|0,54
|10,50
|Taç Tarım Ürünleri
|2,52
|-1,18
|3,70
|Tat Gıda
|6,12
|4,08
|15,25
|TAV Havalimanları
|24,14
|-1,63
|7,48
|Taze Kuru Gıda
|8,50
|2,66
|4,29
|Tek-Art Turizm
|1,13
|-2,59
|46,75
|Tekfen Holding
|17,60
|0,57
|3,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,53
|-0,88
|-12,04
|Temapol Polimer Plastik
|4,26
|-0,93
|-10,69
|TGS Dış Ticaret
|5,29
|0,38
|45,73
|Tofaş Oto. Fab.
|27,84
|-0,29
|-15,69
|Torunlar GMYO
|2,98
|-0,67
|-10,51
|Trabzon Liman
|14,34
|-0,21
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|-0,50
|-8,64
|Trakya Cam
|4,82
|-1,03
|4,33
|Transtürk Hold.
|0,57
|-1,72
|-6,56
|Trend GMYO
|1,48
|2,07
|TSKB GMYO
|0,75
|-1,32
|2,74
|Tuğçelik
|3,22
|0,94
|1,26
|Tukaş
|2,45
|2,08
|9,87
|Turcas Petrol
|2,48
|-1,98
|4,20
|Turkcell
|15,04
|-2,34
|-2,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,31
|2,21
|9,49
|Tüpraş
|115,50
|0,17
|-4,94
|Türk Hava Yolları
|17,88
|-2,24
|13,96
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|-0,44
|-11,42
|Türk Telekom
|6,96
|0,14
|8,07
|Türk Traktör
|77,10
|1,58
|1,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,76
|1,07
|5,86
|Ufuk Yatırım
|2,22
|-2,20
|-27,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|-2,79
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|18,95
|-1,56
|1,55
|Ulusoy Un Sanayi
|2,64
|-1,86
|-5,04
|Umpaş Holding
|0,65
|0,00
|3,17
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|-5,31
|Utopya Turizm
|3,80
|-0,78
|-15,37
|Uzertaş Boya
|1,01
|-2,88
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|21,96
|-0,72
|11,64
|Ünye Çimento
|4,56
|-0,44
|9,62
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|-1,35
|5,77
|Vakıf GMYO
|2,60
|-1,89
|0,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|6,34
|Vakıflar Bankası
|6,63
|-4,05
|-2,07
|Vakko Tekstil
|4,37
|0,46
|41,88
|Vanet Gıda
|3,23
|-3,29
|0,94
|Verusa Holding
|28,48
|0,28
|24,26
|Verusaturk Girisim
|2,54
|0,40
|7,63
|Vestel
|10,57
|2,03
|39,63
|Vestel Beyaz Eşya
|11,06
|2,03
|15,57
|Viking Kağıt
|1,27
|0,00
|5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,23
|-1,33
|-3,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,51
|-2,17
|3,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|0,00
|2,41
|Yataş
|36,64
|0,16
|29,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,83
|-0,54
|74,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,74
|-0,15
|1,18
|Yeşil GMYO
|0,68
|0,00
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|22,08
|3,86
|38,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.600,00
|20,00
|97,80
|Yonga Mobilya
|2.685,00
|15,34
|1023,90
|Yünsa
|7,00
|-2,51
|55,56
|Zorlu Enerji
|2,05
|-1,91
|29,75
(Son)