Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.340,00 3,10 7,12
İş Bankası (C) 7,13 -3,78 2,30
İş Bankası (Kur.) 7.321,00 -5,41
İş Fin.Kir. 1,96 1,03 31,54
İş Girişim 1,54 -1,91 -11,49
İş GMYO 1,33 -0,75 -2,21
İş Yat. Men. Değ. 2,33 -1,69 -4,90
İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 6,25
İşbir Holding 394,90 9,21 113,34
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00
İttifak Holding 2,92 -1,02 25,32
İz Hayvancılık Tarım 2,41 -2,43 26,84
İzmir Demir Çelik 2,91 0,00 -10,19
İzmir Fırça 4,87 1,46 -47,35
İzocam 27,16 -1,31 2,72
Jantsa Jant Sanayi 31,66 -0,31 -2,16
Kapital Yat. Holding 1,10 0,00 -11,29
Kaplamin 5,79 -13,32 47,70
Kardemir (A) 3,93 2,08 33,22
Kardemir (B) 3,95 1,80 34,81
Kardemir (D) 4,18 0,48 30,22
Karel Elektronik 8,47 -1,63 45,78
Karsan Otomotiv 2,14 0,47 37,18
Karsu Tekstil 1,38 -0,72 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 4,81 5,66
Kartonsan 284,70 0,00 0,49
Katmerciler Ekipman 10,40 -0,67 -13,04
Kent Gıda 145,70 -0,27 6,74
Kerevitaş Gıda 93,25 1,41 -21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 37,14
Kiler GMYO 3,46 -1,98 -5,46
Kipa Ticaret 3,70 -1,60 43,41
Klimasan Klima 6,73 2,12 15,04
Koç Holding 16,61 -2,41 -10,12
Konfrut Gıda 17,64 0,17 23,36
Konya Çimento 246,90 -0,76 -3,18
Kordsa Global 7,66 -2,17 -0,13
Koza Altın 38,42 -1,54 0,58
Koza Madencilik 6,28 -2,33 -2,48
Körfez GMYO 1,57 -0,63 -5,42
Kristal Kola 2,05 5,13 13,89
Kron Telekomünikasyon 14,09 0,14 -23,84
Kuştur Kuşadası Turizm 11,51 0,00 15,10
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,84 -1,22 16,63
Kütahya Porselen 5,95 -1,00 -17,02
Lider Faktoring 4,59 -1,29 4,08
Link Bilgisayar 14,00 -1,06 -1,82
Logo Yazılım 52,60 -0,28 -10,47
Lokman Hekim Sağlık 6,43 0,31 4,38
Lüks Kadife 4,98 -3,49 5,73
Makina Takım 1,82 -0,55 -9,00
Mardin Çimento 4,31 0,70 0,47
Marka Yatırım Holding 1,30 3,17 -23,08
Marmaris Altınyunus 15,80 -0,88 -16,84
Marshall 61,80 -0,08 19,31
Martı GMYO 1,10 0,00 -48,11
Martı Otel 0,99 0,00 7,61
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 50,30 -1,76 -13,28
Mazhar Zorlu Holding 5,00 2,67 25,31
MCT Danışmanlık 6,40 3,23 6,67
Mega Polietilen 1,18 0,00 3,51
Menderes Tekstil 0,96 -1,03 15,66
Merit Turizm 6,41 -2,88 8,83
Merko Gıda 1,39 2,21 4,51
Metal Gayrimenkul 1,70 5,59 30,77
Metemtur Otelcilik 1,52 0,00 2,70
Metro Holding 1,01 1,00 2,02
Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 0,42 -13,45
Migros Ticaret 23,70 -2,15 -14,01
Milpa 1,62 -1,82 -25,00
Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50
Mistral GMYO 7,04 -0,85 -4,74
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,04 -0,10
MMC San. ve Tic. Yat. 1,52 0,00 9,35
Mondi Tire Kutsan 1,78 -1,11 -1,66
Net Holding 2,32 -2,52 4,98
Netaş Telekom. 14,88 -1,00 -6,06
Niğbaş Niğde Beton 0,94 2,17 0,00
Nuh Çimento 10,43 -0,19 4,61
Nurol GMYO 4,37 -1,35 -8,00
Odaş Elektrik 6,96 -2,25 16,00
Olmuksan-IP 4,65 -0,64 1,66
Orge Enerji Elektrik 8,57 -0,46 -15,23
Orma Orman Mahsulleri 1,18 -1,67 4,42
Osmanlı Menkul 4,10 0,49 30,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -0,66 -7,36
Otokar 116,10 1,66 -6,22
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 -0,58 1,18
Özak GMYO 2,59 -1,15 10,68
Özbal Çelik Boru 1,60 0,63 -3,03
Özderici GMYO 4,99 -0,20 219,87
Özerden Plastik 3,90 2,90 30,87
Panora GMYO 4,70 -0,21 -3,89
Park Elek.Madencilik 3,86 -3,02 -7,43
Parsan 14,94 -2,03 27,69
Pegasus 35,42 -2,59 4,79
Peker GYO 5,51 0,73
Penguen Gıda 2,00 -1,48 -10,31
Pera GMYO 0,94 2,17 6,82
Pergamon Dış Ticaret 7,50 2,18 69,30
Petkim 7,95 -1,97 2,32
Petrokent Turizm 48,00 -0,62 1,10
Pınar Et ve Un 9,79 -1,11 1,14
Pınar Su 1,76 -0,56 -2,22
Pınar Süt 12,17 -1,14 -2,64
Plastikkart 2,92 0,00 1,04
Polisan Holding 6,85 -0,29 -21,44
Politeknik Metal 40,90 1,24 22,82
Prizma Press Matbaacılık 1,79 -0,56 10,49
QNB Finansbank 6,04 -1,79 9,82
Ray Sigorta 1,35 -0,74 -25,41
Reysaş GMYO 1,41 -2,08 11,02
Reysaş Lojistik 1,14 -1,72 -10,94
Rhea Girişim 1,02 -0,97 -8,93
Rodrigo Tekstil 1,79 0,56 -40,13
Royal Halı 0,94 0,00 3,30
RTA Laboratuvarları 2,76 1,10 0,00
Sabancı Holding 10,41 -1,33 -6,38
Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 -0,46
Salix Yatırım Holding 4,04 -0,25 -48,21
Sanel Mühendislik 1,76 -2,76 2,92
Sanifoam Sünger 1,80 -1,64 7,14
Sanko Pazarlama 3,74 0,54 10,32
Saray Matbaacılık 1,18 5,36 10,28
Sarkuysan 3,57 1,42 8,18
Sasa Polyester 12,50 5,66 8,79
Say Reklamcılık 1,72 -0,58 2,99
Sekuro Plastik 11,76 0,68 36,74
Selçuk Ecza Deposu 3,77 0,00 4,72
Selçuk Gıda 0,39 0,00 39,29
Senkron Güvenlik 1,64 -1,20 -11,83
Serve Kırtasiye 0,57 -1,72 -8,06
Servet GMYO 3,65 0,55 20,07
Seyitler Kimya 9,45 0,00 5,23
Silverline Endüstri 2,39 2,58 9,13
Sinpaş GMYO 0,71 0,00 -7,79
Soda Sanayii 5,11 0,59 1,39
Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 0,00 15,79
Söktaş 1,66 -2,92 0,00
Sönmez Filament 4,39 -0,68 5,78
Sönmez Pamuklu 4,37 -1,13 10,35
Sumaş Suni Tahta 4,66 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,51 0,40 -2,33
Şekerbank 1,56 -1,27 -14,75
Şişe Cam 5,04 -1,37 7,23
T. Halk Bankası 9,17 -1,29 -14,94
T. Kalkınma Bank. 5,38 -0,74 -2,89
T.S.K.B. 1,59 -2,45 10,42
T.Tuborg 11,16 0,54 10,50
Taç Tarım Ürünleri 2,52 -1,18 3,70
Tat Gıda 6,12 4,08 15,25
TAV Havalimanları 24,14 -1,63 7,48
Taze Kuru Gıda 8,50 2,66 4,29
Tek-Art Turizm 1,13 -2,59 46,75
Tekfen Holding 17,60 0,57 3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,53 -0,88 -12,04
Temapol Polimer Plastik 4,26 -0,93 -10,69
TGS Dış Ticaret 5,29 0,38 45,73
Tofaş Oto. Fab. 27,84 -0,29 -15,69
Torunlar GMYO 2,98 -0,67 -10,51
Trabzon Liman 14,34 -0,21
Trabzonspor Sportif 2,01 -0,50 -8,64
Trakya Cam 4,82 -1,03 4,33
Transtürk Hold. 0,57 -1,72 -6,56
Trend GMYO 1,48 2,07
TSKB GMYO 0,75 -1,32 2,74
Tuğçelik 3,22 0,94 1,26
Tukaş 2,45 2,08 9,87
Turcas Petrol 2,48 -1,98 4,20
Turkcell 15,04 -2,34 -2,84
Tümosan Motor ve Traktör 8,31 2,21 9,49
Tüpraş 115,50 0,17 -4,94
Türk Hava Yolları 17,88 -2,24 13,96
Türk Prysmian Kablo 2,25 -0,44 -11,42
Türk Telekom 6,96 0,14 8,07
Türk Traktör 77,10 1,58 1,45
Türker Proje Gayrimenkul 39,76 1,07 5,86
Ufuk Yatırım 2,22 -2,20 -27,69
Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 -2,79 1,75
Ulusoy Elektrik 18,95 -1,56 1,55
Ulusoy Un Sanayi 2,64 -1,86 -5,04
Umpaş Holding 0,65 0,00 3,17
Uşak Seramik 2,32 0,00 -5,31
Utopya Turizm 3,80 -0,78 -15,37
Uzertaş Boya 1,01 -2,88 -11,40
Ülker Bisküvi 21,96 -0,72 11,64
Ünye Çimento 4,56 -0,44 9,62
Vakıf Fin. Kir. 2,20 -1,35 5,77
Vakıf GMYO 2,60 -1,89 0,00
Vakıf Yat. Ort. 1,51 -0,66 6,34
Vakıflar Bankası 6,63 -4,05 -2,07
Vakko Tekstil 4,37 0,46 41,88
Vanet Gıda 3,23 -3,29 0,94
Verusa Holding 28,48 0,28 24,26
Verusaturk Girisim 2,54 0,40 7,63
Vestel 10,57 2,03 39,63
Vestel Beyaz Eşya 11,06 2,03 15,57
Viking Kağıt 1,27 0,00 5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 -1,33 -3,88
Yapı ve Kredi Bank. 4,51 -2,17 3,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 0,00 2,41
Yataş 36,64 0,16 29,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,83 -0,54 74,32
Yeni Gimat GMYO 13,74 -0,15 1,18
Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94
Yeşil Yapı 1,08 0,00 5,88
Yeşil Yatırım Holding 22,08 3,86 38,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.600,00 20,00 97,80
Yonga Mobilya 2.685,00 15,34 1023,90
Yünsa 7,00 -2,51 55,56
Zorlu Enerji 2,05 -1,91 29,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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