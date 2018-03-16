Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.299,70
|-0,02
|3,90
|İş Bankası (C)
|7,41
|0,41
|6,31
|İş Bankası (Kur.)
|7.321,00
|3,00
|-5,41
|İş Fin.Kir.
|1,94
|2,11
|30,20
|İş Girişim
|1,57
|0,64
|-9,77
|İş GMYO
|1,34
|0,75
|-1,47
|İş Yat. Men. Değ.
|2,37
|-0,84
|-3,27
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|7,29
|İşbir Holding
|361,60
|-7,38
|95,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|2,95
|-1,67
|26,61
|İz Hayvancılık Tarım
|2,47
|-0,40
|30,00
|İzmir Demir Çelik
|2,91
|-0,34
|-10,19
|İzmir Fırça
|4,80
|-0,21
|-48,11
|İzocam
|27,52
|-0,79
|4,08
|Jantsa Jant Sanayi
|31,76
|0,38
|-1,85
|Kapital Yat. Holding
|1,10
|0,00
|-11,29
|Kaplamin
|6,68
|5,20
|70,41
|Kardemir (A)
|3,85
|5,19
|30,51
|Kardemir (B)
|3,88
|2,92
|32,42
|Kardemir (D)
|4,16
|1,71
|29,60
|Karel Elektronik
|8,61
|1,18
|48,19
|Karsan Otomotiv
|2,13
|2,90
|36,54
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,00
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,99
|2,89
|0,81
|Kartonsan
|284,70
|0,14
|0,49
|Katmerciler Ekipman
|10,47
|-0,76
|-12,46
|Kent Gıda
|146,10
|0,48
|7,03
|Kerevitaş Gıda
|91,95
|0,93
|-22,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|2,08
|40,00
|Kiler GMYO
|3,53
|-0,56
|-3,55
|Kipa Ticaret
|3,76
|0,53
|45,74
|Klimasan Klima
|6,59
|-1,20
|12,65
|Koç Holding
|17,02
|3,09
|-7,90
|Konfrut Gıda
|17,61
|-0,40
|23,15
|Konya Çimento
|248,80
|0,93
|-2,43
|Kordsa Global
|7,83
|-1,14
|2,09
|Koza Altın
|39,02
|0,31
|2,15
|Koza Madencilik
|6,43
|-0,62
|-0,16
|Körfez GMYO
|1,58
|0,00
|-4,82
|Kristal Kola
|1,95
|2,63
|8,33
|Kron Telekomünikasyon
|14,07
|-2,09
|-23,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,51
|0,09
|15,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,90
|-2,58
|18,07
|Kütahya Porselen
|6,01
|-1,96
|-16,18
|Lider Faktoring
|4,65
|0,00
|5,44
|Link Bilgisayar
|14,15
|0,57
|-0,77
|Logo Yazılım
|52,75
|0,29
|-10,21
|Lokman Hekim Sağlık
|6,41
|-0,62
|4,06
|Lüks Kadife
|5,16
|4,67
|9,55
|Makina Takım
|1,83
|0,55
|-8,50
|Mardin Çimento
|4,28
|0,47
|-0,23
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|1,61
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|15,94
|-1,06
|-16,11
|Marshall
|61,85
|1,98
|19,40
|Martı GMYO
|1,10
|-1,79
|-48,11
|Martı Otel
|0,99
|-1,00
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,20
|-2,48
|-11,72
|Mazhar Zorlu Holding
|4,87
|-2,40
|22,06
|MCT Danışmanlık
|6,20
|0,65
|3,33
|Mega Polietilen
|1,18
|-1,67
|3,51
|Menderes Tekstil
|0,97
|-1,02
|16,87
|Merit Turizm
|6,60
|0,92
|12,05
|Merko Gıda
|1,36
|-1,45
|2,26
|Metal Gayrimenkul
|1,61
|-12,50
|23,85
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|-0,65
|2,70
|Metro Holding
|1,00
|0,00
|1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,37
|0,42
|-13,82
|Migros Ticaret
|24,22
|1,17
|-12,12
|Milpa
|1,65
|0,00
|-23,61
|Mish Dekorasyon
|0,21
|-4,55
|-12,50
|Mistral GMYO
|7,10
|0,85
|-3,92
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,06
|1,11
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,52
|2,01
|9,35
|Mondi Tire Kutsan
|1,80
|-0,55
|-0,55
|Net Holding
|2,38
|0,85
|7,69
|Netaş Telekom.
|15,03
|-0,07
|-5,11
|Niğbaş Niğde Beton
|0,92
|-1,08
|-2,13
|Nuh Çimento
|10,45
|0,10
|4,81
|Nurol GMYO
|4,43
|-0,45
|-6,74
|Odaş Elektrik
|7,12
|-1,66
|18,67
|Olmuksan-IP
|4,68
|0,00
|2,32
|Orge Enerji Elektrik
|8,61
|0,12
|-14,84
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|1,69
|6,19
|Osmanlı Menkul
|4,08
|-0,97
|29,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|0,66
|-6,75
|Otokar
|114,20
|-0,35
|-7,75
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,90
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,73
|-2,26
|1,76
|Özak GMYO
|2,62
|0,00
|11,97
|Özbal Çelik Boru
|1,59
|0,63
|-3,64
|Özderici GMYO
|5,00
|-16,67
|220,51
|Özerden Plastik
|3,79
|0,26
|27,18
|Panora GMYO
|4,71
|0,21
|-3,68
|Park Elek.Madencilik
|3,98
|-1,00
|-4,56
|Parsan
|15,25
|-0,97
|30,34
|Pegasus
|36,36
|-2,31
|7,57
|Peker GYO
|5,47
|-0,55
|Penguen Gıda
|2,03
|-0,49
|-8,97
|Pera GMYO
|0,92
|1,10
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|7,34
|0,41
|65,69
|Petkim
|8,11
|-0,61
|4,38
|Petrokent Turizm
|48,30
|1,68
|1,73
|Pınar Et ve Un
|9,90
|0,30
|2,27
|Pınar Su
|1,77
|-0,56
|-1,67
|Pınar Süt
|12,31
|-0,16
|-1,52
|Plastikkart
|2,92
|0,00
|1,04
|Polisan Holding
|6,87
|-2,00
|-21,22
|Politeknik Metal
|40,40
|-1,51
|21,32
|Prizma Press Matbaacılık
|1,80
|-0,55
|11,11
|QNB Finansbank
|6,15
|0,00
|11,82
|Ray Sigorta
|1,36
|0,00
|-24,86
|Reysaş GMYO
|1,44
|-0,69
|13,39
|Reysaş Lojistik
|1,16
|-0,85
|-9,38
|Rhea Girişim
|1,03
|-0,96
|-8,04
|Rodrigo Tekstil
|1,78
|1,14
|-40,47
|Royal Halı
|0,94
|0,00
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,73
|0,74
|-1,09
|Sabancı Holding
|10,55
|0,19
|-5,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,17
|-0,91
|Salix Yatırım Holding
|4,05
|-3,57
|-48,08
|Sanel Mühendislik
|1,81
|-2,16
|5,85
|Sanifoam Sünger
|1,83
|-1,08
|8,93
|Sanko Pazarlama
|3,72
|-0,53
|9,73
|Saray Matbaacılık
|1,12
|1,82
|4,67
|Sarkuysan
|3,52
|2,62
|6,67
|Sasa Polyester
|11,83
|1,98
|2,96
|Say Reklamcılık
|1,73
|-1,14
|3,59
|Sekuro Plastik
|11,68
|0,52
|35,81
|Selçuk Ecza Deposu
|3,77
|0,00
|4,72
|Selçuk Gıda
|0,39
|0,00
|39,29
|Senkron Güvenlik
|1,66
|-0,60
|-10,75
|Serve Kırtasiye
|0,58
|3,57
|-6,45
|Servet GMYO
|3,63
|0,28
|19,41
|Seyitler Kimya
|9,45
|-0,53
|5,23
|Silverline Endüstri
|2,33
|1,75
|6,39
|Sinpaş GMYO
|0,71
|-1,39
|-7,79
|Soda Sanayii
|5,08
|-1,17
|0,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,40
|-0,90
|15,79
|Söktaş
|1,71
|-0,58
|3,01
|Sönmez Filament
|4,42
|0,23
|6,51
|Sönmez Pamuklu
|4,42
|0,68
|11,62
|Sumaş Suni Tahta
|4,66
|-2,51
|Şeker Fin. Kir.
|2,50
|-0,40
|-2,72
|Şekerbank
|1,58
|-0,63
|-13,66
|Şişe Cam
|5,11
|0,79
|8,72
|T. Halk Bankası
|9,29
|0,32
|-13,82
|T. Kalkınma Bank.
|5,42
|0,93
|-2,17
|T.S.K.B.
|1,63
|0,62
|13,19
|T.Tuborg
|11,10
|1,00
|9,90
|Taç Tarım Ürünleri
|2,55
|-0,39
|4,94
|Tat Gıda
|5,88
|0,68
|10,73
|TAV Havalimanları
|24,54
|0,33
|9,26
|Taze Kuru Gıda
|8,28
|0,98
|1,60
|Tek-Art Turizm
|1,16
|1,75
|50,65
|Tekfen Holding
|17,50
|0,06
|2,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,57
|-2,35
|-11,26
|Temapol Polimer Plastik
|4,30
|-0,46
|-9,85
|TGS Dış Ticaret
|5,27
|-1,31
|45,18
|Tofaş Oto. Fab.
|27,92
|-0,78
|-15,45
|Torunlar GMYO
|3,00
|-0,66
|-9,91
|Trabzon Liman
|14,37
|0,14
|Trabzonspor Sportif
|2,02
|0,00
|-8,18
|Trakya Cam
|4,87
|-1,42
|5,41
|Transtürk Hold.
|0,58
|-1,69
|-4,92
|Trend GMYO
|1,45
|0,69
|TSKB GMYO
|0,76
|-1,30
|4,11
|Tuğçelik
|3,19
|1,27
|0,31
|Tukaş
|2,40
|0,42
|7,62
|Turcas Petrol
|2,53
|-2,32
|6,30
|Turkcell
|15,40
|-1,03
|-0,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,13
|0,62
|7,11
|Tüpraş
|115,30
|-0,52
|-5,10
|Türk Hava Yolları
|18,29
|0,66
|16,57
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|-0,44
|-11,02
|Türk Telekom
|6,95
|0,72
|7,92
|Türk Traktör
|75,90
|-0,65
|-0,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,34
|-0,41
|4,74
|Ufuk Yatırım
|2,27
|-1,30
|-26,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,79
|0,00
|4,68
|Ulusoy Elektrik
|19,25
|-2,18
|3,16
|Ulusoy Un Sanayi
|2,69
|-0,74
|-3,24
|Umpaş Holding
|0,65
|1,56
|3,17
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|-5,31
|Utopya Turizm
|3,83
|0,26
|-14,70
|Uzertaş Boya
|1,04
|0,00
|-8,77
|Ülker Bisküvi
|22,12
|-0,45
|12,46
|Ünye Çimento
|4,58
|0,00
|10,10
|Vakıf Fin. Kir.
|2,23
|0,45
|7,21
|Vakıf GMYO
|2,65
|0,38
|1,92
|Vakıf Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|7,04
|Vakıflar Bankası
|6,91
|1,47
|2,07
|Vakko Tekstil
|4,35
|0,00
|41,23
|Vanet Gıda
|3,34
|-0,89
|4,37
|Verusa Holding
|28,40
|0,42
|23,91
|Verusaturk Girisim
|2,53
|0,00
|7,20
|Vestel
|10,36
|4,23
|36,86
|Vestel Beyaz Eşya
|10,84
|1,03
|13,27
|Viking Kağıt
|1,27
|1,60
|5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,26
|0,89
|-2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,61
|-0,86
|6,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|0,79
|2,41
|Yataş
|36,58
|1,44
|29,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,84
|-0,54
|75,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|0,81
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,68
|0,00
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|21,26
|-2,83
|32,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.000,00
|20,00
|64,84
|Yonga Mobilya
|2.328,00
|7,78
|874,47
|Yünsa
|7,18
|-1,78
|59,56
|Zorlu Enerji
|2,09
|-0,95
|32,28
(Son)