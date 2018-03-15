Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.300,00
|2,25
|3,93
|İş Bankası (C)
|7,38
|-1,47
|5,88
|İş Bankası (Kur.)
|7.107,60
|-8,17
|İş Fin.Kir.
|1,90
|0,00
|27,52
|İş Girişim
|1,56
|0,00
|-10,34
|İş GMYO
|1,33
|-0,75
|-2,21
|İş Yat. Men. Değ.
|2,39
|0,00
|-2,45
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|7,29
|İşbir Holding
|390,40
|5,49
|110,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|3,00
|-0,66
|28,76
|İz Hayvancılık Tarım
|2,48
|-1,98
|30,53
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|-0,34
|-9,88
|İzmir Fırça
|4,81
|-2,24
|-48,00
|İzocam
|27,74
|0,22
|4,92
|Jantsa Jant Sanayi
|31,64
|-0,94
|-2,22
|Kapital Yat. Holding
|1,10
|1,85
|-11,29
|Kaplamin
|6,35
|-13,96
|61,99
|Kardemir (A)
|3,66
|4,27
|24,07
|Kardemir (B)
|3,77
|4,72
|28,67
|Kardemir (D)
|4,09
|3,81
|27,41
|Karel Elektronik
|8,51
|-0,82
|46,47
|Karsan Otomotiv
|2,07
|-0,48
|32,69
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,00
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,85
|-2,02
|-2,02
|Kartonsan
|284,30
|0,07
|0,35
|Katmerciler Ekipman
|10,55
|0,00
|-11,79
|Kent Gıda
|145,40
|-0,95
|6,52
|Kerevitaş Gıda
|91,10
|0,39
|-22,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|4,35
|37,14
|Kiler GMYO
|3,55
|-0,28
|-3,01
|Kipa Ticaret
|3,74
|-2,09
|44,96
|Klimasan Klima
|6,67
|-0,45
|14,02
|Koç Holding
|16,51
|-2,19
|-10,66
|Konfrut Gıda
|17,68
|-1,12
|23,64
|Konya Çimento
|246,50
|-0,24
|-3,33
|Kordsa Global
|7,92
|-1,00
|3,26
|Koza Altın
|38,90
|2,37
|1,83
|Koza Madencilik
|6,47
|2,70
|0,47
|Körfez GMYO
|1,58
|0,64
|-4,82
|Kristal Kola
|1,90
|-1,04
|5,56
|Kron Telekomünikasyon
|14,37
|-0,90
|-22,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,50
|0,61
|15,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|5,03
|1,21
|21,20
|Kütahya Porselen
|6,13
|-0,33
|-14,50
|Lider Faktoring
|4,65
|0,65
|5,44
|Link Bilgisayar
|14,07
|0,86
|-1,33
|Logo Yazılım
|52,60
|-0,47
|-10,47
|Lokman Hekim Sağlık
|6,45
|0,00
|4,71
|Lüks Kadife
|4,93
|0,61
|4,67
|Makina Takım
|1,82
|-0,55
|-9,00
|Mardin Çimento
|4,26
|-0,23
|-0,70
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|0,00
|-26,63
|Marmaris Altınyunus
|16,11
|-0,31
|-15,21
|Marshall
|60,65
|0,17
|17,08
|Martı GMYO
|1,12
|6,67
|-47,17
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|8,70
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,50
|-0,66
|-9,48
|Mazhar Zorlu Holding
|4,99
|1,84
|25,06
|MCT Danışmanlık
|6,16
|-1,60
|2,67
|Mega Polietilen
|1,20
|0,84
|5,26
|Menderes Tekstil
|0,98
|4,26
|18,07
|Merit Turizm
|6,54
|-2,39
|11,04
|Merko Gıda
|1,38
|-1,43
|3,76
|Metal Gayrimenkul
|1,84
|16,46
|41,54
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|-1,29
|3,38
|Metro Holding
|1,00
|0,00
|1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|-0,84
|-14,18
|Migros Ticaret
|23,94
|-1,07
|-13,13
|Milpa
|1,65
|-4,07
|-23,61
|Mish Dekorasyon
|0,22
|0,00
|-8,33
|Mistral GMYO
|7,04
|0,43
|-4,74
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,85
|-0,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,49
|0,00
|7,19
|Mondi Tire Kutsan
|1,81
|-0,55
|0,00
|Net Holding
|2,36
|-1,67
|6,79
|Netaş Telekom.
|15,04
|-0,07
|-5,05
|Niğbaş Niğde Beton
|0,93
|0,00
|-1,06
|Nuh Çimento
|10,44
|0,68
|4,71
|Nurol GMYO
|4,45
|0,68
|-6,32
|Odaş Elektrik
|7,24
|-0,55
|20,67
|Olmuksan-IP
|4,68
|-1,06
|2,32
|Orge Enerji Elektrik
|8,60
|-0,12
|-14,94
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|-0,84
|4,42
|Osmanlı Menkul
|4,12
|0,49
|31,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|0,00
|-7,36
|Otokar
|114,60
|0,00
|-7,43
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,77
|0,57
|4,12
|Özak GMYO
|2,62
|-0,76
|11,97
|Özbal Çelik Boru
|1,58
|-1,25
|-4,24
|Özderici GMYO
|6,00
|-14,16
|284,62
|Özerden Plastik
|3,78
|-0,26
|26,85
|Panora GMYO
|4,70
|1,08
|-3,89
|Park Elek.Madencilik
|4,02
|-1,47
|-3,60
|Parsan
|15,40
|1,12
|31,62
|Pegasus
|37,22
|-0,32
|10,12
|Peker GYO
|5,50
|0,55
|Penguen Gıda
|2,04
|0,00
|-8,52
|Pera GMYO
|0,91
|-4,21
|3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|7,31
|0,69
|65,01
|Petkim
|8,16
|2,26
|5,02
|Petrokent Turizm
|47,50
|3,04
|0,04
|Pınar Et ve Un
|9,87
|-0,30
|1,96
|Pınar Su
|1,78
|0,00
|-1,11
|Pınar Süt
|12,33
|0,16
|-1,36
|Plastikkart
|2,92
|1,39
|1,04
|Polisan Holding
|7,01
|-1,41
|-19,61
|Politeknik Metal
|41,02
|1,53
|23,18
|Prizma Press Matbaacılık
|1,81
|0,56
|11,73
|QNB Finansbank
|6,15
|0,00
|11,82
|Ray Sigorta
|1,36
|0,00
|-24,86
|Reysaş GMYO
|1,45
|-3,33
|14,17
|Reysaş Lojistik
|1,17
|-0,85
|-8,59
|Rhea Girişim
|1,04
|0,00
|-7,14
|Rodrigo Tekstil
|1,76
|-0,56
|-41,14
|Royal Halı
|0,94
|0,00
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,71
|0,37
|-1,81
|Sabancı Holding
|10,53
|-2,05
|-5,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,19
|1,39
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|-3,89
|-46,15
|Sanel Mühendislik
|1,85
|-1,07
|8,19
|Sanifoam Sünger
|1,85
|-0,54
|10,12
|Sanko Pazarlama
|3,74
|-1,06
|10,32
|Saray Matbaacılık
|1,10
|0,00
|2,80
|Sarkuysan
|3,43
|-0,29
|3,94
|Sasa Polyester
|11,60
|0,52
|0,96
|Say Reklamcılık
|1,75
|-1,13
|4,79
|Sekuro Plastik
|11,62
|0,43
|35,12
|Selçuk Ecza Deposu
|3,77
|0,00
|4,72
|Selçuk Gıda
|0,39
|-2,50
|39,29
|Senkron Güvenlik
|1,67
|0,00
|-10,22
|Serve Kırtasiye
|0,56
|-1,75
|-9,68
|Servet GMYO
|3,62
|-0,55
|19,08
|Seyitler Kimya
|9,50
|-0,94
|5,79
|Silverline Endüstri
|2,29
|-0,87
|4,57
|Sinpaş GMYO
|0,72
|-1,37
|-6,49
|Soda Sanayii
|5,14
|1,58
|1,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,44
|-0,22
|16,84
|Söktaş
|1,72
|-0,58
|3,61
|Sönmez Filament
|4,41
|-2,43
|6,27
|Sönmez Pamuklu
|4,39
|-1,57
|10,86
|Sumaş Suni Tahta
|4,78
|-12,77
|Şeker Fin. Kir.
|2,51
|0,80
|-2,33
|Şekerbank
|1,59
|0,00
|-13,11
|Şişe Cam
|5,07
|-2,31
|7,87
|T. Halk Bankası
|9,26
|-0,54
|-14,10
|T. Kalkınma Bank.
|5,37
|-0,56
|-3,07
|T.S.K.B.
|1,62
|0,62
|12,50
|T.Tuborg
|10,99
|-0,09
|8,81
|Taç Tarım Ürünleri
|2,56
|-0,78
|5,35
|Tat Gıda
|5,84
|0,00
|9,98
|TAV Havalimanları
|24,46
|-0,73
|8,90
|Taze Kuru Gıda
|8,20
|0,61
|0,61
|Tek-Art Turizm
|1,14
|0,00
|48,05
|Tekfen Holding
|17,49
|0,63
|2,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,68
|-1,68
|-9,13
|Temapol Polimer Plastik
|4,32
|0,00
|-9,43
|TGS Dış Ticaret
|5,34
|-2,73
|47,11
|Tofaş Oto. Fab.
|28,14
|-1,26
|-14,78
|Torunlar GMYO
|3,02
|-0,66
|-9,31
|Trabzon Liman
|14,35
|-0,35
|Trabzonspor Sportif
|2,02
|0,00
|-8,18
|Trakya Cam
|4,94
|1,65
|6,93
|Transtürk Hold.
|0,59
|-1,67
|-3,28
|Trend GMYO
|1,44
|0,70
|TSKB GMYO
|0,77
|2,67
|5,48
|Tuğçelik
|3,15
|0,96
|-0,94
|Tukaş
|2,39
|-1,65
|7,17
|Turcas Petrol
|2,59
|3,60
|8,82
|Turkcell
|15,56
|1,17
|0,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,08
|1,13
|6,46
|Tüpraş
|115,90
|0,09
|-4,61
|Türk Hava Yolları
|18,17
|-0,98
|15,81
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|-0,44
|-10,63
|Türk Telekom
|6,90
|-0,29
|7,14
|Türk Traktör
|76,40
|-0,26
|0,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,50
|-0,50
|5,17
|Ufuk Yatırım
|2,30
|0,00
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,79
|-1,10
|4,68
|Ulusoy Elektrik
|19,68
|-0,15
|5,47
|Ulusoy Un Sanayi
|2,71
|-1,09
|-2,52
|Umpaş Holding
|0,64
|-1,54
|1,59
|Uşak Seramik
|2,32
|0,43
|-5,31
|Utopya Turizm
|3,82
|-1,29
|-14,92
|Uzertaş Boya
|1,04
|-1,89
|-8,77
|Ülker Bisküvi
|22,22
|1,93
|12,96
|Ünye Çimento
|4,58
|0,44
|10,10
|Vakıf Fin. Kir.
|2,22
|-0,45
|6,73
|Vakıf GMYO
|2,64
|-0,38
|1,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|7,75
|Vakıflar Bankası
|6,81
|-1,16
|0,59
|Vakko Tekstil
|4,35
|0,00
|41,23
|Vanet Gıda
|3,37
|0,00
|5,31
|Verusa Holding
|28,28
|1,14
|23,39
|Verusaturk Girisim
|2,53
|4,55
|7,20
|Vestel
|9,94
|-1,19
|31,31
|Vestel Beyaz Eşya
|10,73
|0,56
|12,12
|Viking Kağıt
|1,25
|-3,85
|4,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,24
|-0,44
|-3,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,65
|-1,27
|7,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,53
|1,20
|1,61
|Yataş
|36,06
|0,78
|27,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,85
|3,93
|76,23
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|1,04
|0,52
|Yeşil GMYO
|0,68
|0,00
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,08
|-0,92
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|21,88
|-1,44
|36,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.500,00
|0,00
|37,36
|Yonga Mobilya
|2.160,00
|20,00
|804,14
|Yünsa
|7,31
|-1,22
|62,44
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,43
|33,54
(Son)