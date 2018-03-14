Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.271,40
|-5,47
|1,64
|İş Bankası (C)
|7,49
|-2,09
|7,46
|İş Bankası (Kur.)
|7.107,60
|-8,17
|İş Fin.Kir.
|1,90
|5,56
|27,52
|İş Girişim
|1,56
|0,00
|-10,34
|İş GMYO
|1,34
|0,75
|-1,47
|İş Yat. Men. Değ.
|2,39
|-1,24
|-2,45
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|6,25
|İşbir Holding
|370,10
|9,17
|99,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|3,02
|8,24
|29,61
|İz Hayvancılık Tarım
|2,53
|5,42
|33,16
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|0,34
|-9,57
|İzmir Fırça
|4,92
|0,41
|-46,81
|İzocam
|27,68
|-2,19
|4,69
|Jantsa Jant Sanayi
|31,94
|-0,75
|-1,30
|Kapital Yat. Holding
|1,08
|-1,82
|-12,90
|Kaplamin
|7,38
|16,40
|88,27
|Kardemir (A)
|3,51
|-1,13
|18,98
|Kardemir (B)
|3,60
|-1,10
|22,87
|Kardemir (D)
|3,94
|-0,76
|22,74
|Karel Elektronik
|8,58
|1,90
|47,68
|Karsan Otomotiv
|2,08
|-3,26
|33,33
|Karsu Tekstil
|1,39
|-0,71
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,95
|1,02
|0,00
|Kartonsan
|284,10
|-1,08
|0,28
|Katmerciler Ekipman
|10,55
|-0,66
|-11,79
|Kent Gıda
|146,80
|1,24
|7,55
|Kerevitaş Gıda
|90,75
|0,00
|-23,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|6,98
|31,43
|Kiler GMYO
|3,56
|-0,56
|-2,73
|Kipa Ticaret
|3,82
|-1,29
|48,06
|Klimasan Klima
|6,70
|-0,45
|14,53
|Koç Holding
|16,88
|-1,40
|-8,66
|Konfrut Gıda
|17,88
|0,51
|25,03
|Konya Çimento
|247,10
|-0,20
|-3,10
|Kordsa Global
|8,00
|0,76
|4,30
|Koza Altın
|38,00
|5,56
|-0,52
|Koza Madencilik
|6,30
|3,62
|-2,17
|Körfez GMYO
|1,57
|0,00
|-5,42
|Kristal Kola
|1,92
|0,52
|6,67
|Kron Telekomünikasyon
|14,50
|0,69
|-21,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,43
|3,72
|14,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,97
|2,90
|19,76
|Kütahya Porselen
|6,15
|-0,49
|-14,23
|Lider Faktoring
|4,62
|0,00
|4,76
|Link Bilgisayar
|13,95
|-0,92
|-2,17
|Logo Yazılım
|52,85
|-0,66
|-10,04
|Lokman Hekim Sağlık
|6,45
|1,10
|4,71
|Lüks Kadife
|4,90
|-1,01
|4,03
|Makina Takım
|1,83
|-1,08
|-8,50
|Mardin Çimento
|4,27
|-0,47
|-0,47
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|-0,80
|-26,63
|Marmaris Altınyunus
|16,16
|0,94
|-14,95
|Marshall
|60,55
|0,17
|16,89
|Martı GMYO
|1,05
|0,00
|-50,47
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|8,70
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,85
|-0,56
|-8,88
|Mazhar Zorlu Holding
|4,90
|-2,39
|22,81
|MCT Danışmanlık
|6,26
|-2,03
|4,33
|Mega Polietilen
|1,19
|-2,46
|4,39
|Menderes Tekstil
|0,94
|0,00
|13,25
|Merit Turizm
|6,70
|-0,74
|13,75
|Merko Gıda
|1,40
|0,00
|5,26
|Metal Gayrimenkul
|1,58
|6,76
|21,54
|Metemtur Otelcilik
|1,55
|-1,90
|4,73
|Metro Holding
|1,00
|-2,91
|1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|0,00
|-13,45
|Migros Ticaret
|24,20
|-0,25
|-12,19
|Milpa
|1,72
|0,58
|-20,37
|Mish Dekorasyon
|0,22
|0,00
|-8,33
|Mistral GMYO
|7,01
|-1,27
|-5,14
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,01
|-0,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,49
|-0,67
|7,19
|Mondi Tire Kutsan
|1,82
|-2,15
|0,55
|Net Holding
|2,40
|0,00
|8,60
|Netaş Telekom.
|15,05
|-1,63
|-4,99
|Niğbaş Niğde Beton
|0,93
|0,00
|-1,06
|Nuh Çimento
|10,37
|-0,19
|4,01
|Nurol GMYO
|4,42
|-0,45
|-6,95
|Odaş Elektrik
|7,28
|1,11
|21,33
|Olmuksan-IP
|4,73
|0,42
|3,41
|Orge Enerji Elektrik
|8,61
|-0,81
|-14,84
|Orma Orman Mahsulleri
|1,19
|0,85
|5,31
|Osmanlı Menkul
|4,10
|-2,15
|30,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|-0,66
|-7,36
|Otokar
|114,60
|-0,61
|-7,43
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,76
|0,57
|3,53
|Özak GMYO
|2,64
|-1,49
|12,82
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|-0,62
|-3,03
|Özderici GMYO
|6,99
|6,23
|348,08
|Özerden Plastik
|3,79
|-1,04
|27,18
|Panora GMYO
|4,65
|-0,85
|-4,91
|Park Elek.Madencilik
|4,08
|3,55
|-2,16
|Parsan
|15,23
|-4,51
|30,17
|Pegasus
|37,34
|2,08
|10,47
|Peker GYO
|5,47
|-0,18
|Penguen Gıda
|2,04
|0,00
|-8,52
|Pera GMYO
|0,95
|10,47
|7,95
|Pergamon Dış Ticaret
|7,26
|5,37
|63,88
|Petkim
|7,98
|-0,50
|2,70
|Petrokent Turizm
|46,10
|-1,91
|-2,91
|Pınar Et ve Un
|9,90
|0,92
|2,27
|Pınar Su
|1,78
|-0,56
|-1,11
|Pınar Süt
|12,31
|-0,08
|-1,52
|Plastikkart
|2,88
|-1,71
|-0,35
|Polisan Holding
|7,11
|2,45
|-18,46
|Politeknik Metal
|40,40
|-1,08
|21,32
|Prizma Press Matbaacılık
|1,80
|-1,10
|11,11
|QNB Finansbank
|6,15
|-0,32
|11,82
|Ray Sigorta
|1,36
|-0,73
|-24,86
|Reysaş GMYO
|1,50
|-0,66
|18,11
|Reysaş Lojistik
|1,18
|-0,84
|-7,81
|Rhea Girişim
|1,04
|0,00
|-7,14
|Rodrigo Tekstil
|1,77
|-1,67
|-40,80
|Royal Halı
|0,94
|-1,05
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,70
|-0,37
|-2,17
|Sabancı Holding
|10,75
|-0,46
|-3,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,16
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,37
|-4,79
|-43,97
|Sanel Mühendislik
|1,87
|-0,53
|9,36
|Sanifoam Sünger
|1,86
|-0,53
|10,71
|Sanko Pazarlama
|3,78
|-1,05
|11,50
|Saray Matbaacılık
|1,10
|1,85
|2,80
|Sarkuysan
|3,44
|-1,71
|4,24
|Sasa Polyester
|11,54
|-1,95
|0,44
|Say Reklamcılık
|1,77
|1,72
|5,99
|Sekuro Plastik
|11,57
|0,43
|34,53
|Selçuk Ecza Deposu
|3,77
|-0,79
|4,72
|Selçuk Gıda
|0,40
|0,00
|42,86
|Senkron Güvenlik
|1,67
|0,00
|-10,22
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,64
|-0,27
|19,74
|Seyitler Kimya
|9,59
|-2,04
|6,79
|Silverline Endüstri
|2,31
|-1,28
|5,48
|Sinpaş GMYO
|0,73
|0,00
|-5,19
|Soda Sanayii
|5,06
|0,60
|0,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,45
|1,14
|17,11
|Söktaş
|1,73
|0,00
|4,22
|Sönmez Filament
|4,52
|-1,09
|8,92
|Sönmez Pamuklu
|4,46
|-0,22
|12,63
|Sumaş Suni Tahta
|5,48
|14,64
|Şeker Fin. Kir.
|2,49
|-1,19
|-3,11
|Şekerbank
|1,59
|-1,85
|-13,11
|Şişe Cam
|5,19
|-0,19
|10,43
|T. Halk Bankası
|9,31
|-0,96
|-13,64
|T. Kalkınma Bank.
|5,40
|-0,18
|-2,53
|T.S.K.B.
|1,61
|-3,01
|11,81
|T.Tuborg
|11,00
|-2,65
|8,91
|Taç Tarım Ürünleri
|2,58
|3,61
|6,17
|Tat Gıda
|5,84
|-0,68
|9,98
|TAV Havalimanları
|24,64
|-0,88
|9,71
|Taze Kuru Gıda
|8,15
|-3,44
|0,00
|Tek-Art Turizm
|1,14
|0,00
|48,05
|Tekfen Holding
|17,38
|-2,08
|2,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,76
|-0,63
|-7,57
|Temapol Polimer Plastik
|4,32
|0,00
|-9,43
|TGS Dış Ticaret
|5,49
|3,20
|51,24
|Tofaş Oto. Fab.
|28,50
|-1,25
|-13,69
|Torunlar GMYO
|3,04
|-1,30
|-8,71
|Trabzon Liman
|14,40
|-0,69
|Trabzonspor Sportif
|2,02
|0,00
|-8,18
|Trakya Cam
|4,86
|0,00
|5,19
|Transtürk Hold.
|0,60
|0,00
|-1,64
|Trend GMYO
|1,43
|0,70
|TSKB GMYO
|0,75
|0,00
|2,74
|Tuğçelik
|3,12
|-0,64
|-1,89
|Tukaş
|2,43
|-0,41
|8,97
|Turcas Petrol
|2,50
|1,21
|5,04
|Turkcell
|15,38
|2,95
|-0,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,99
|-0,12
|5,27
|Tüpraş
|115,80
|0,43
|-4,69
|Türk Hava Yolları
|18,35
|1,94
|16,95
|Türk Prysmian Kablo
|2,28
|0,00
|-10,24
|Türk Telekom
|6,92
|-2,40
|7,45
|Türk Traktör
|76,60
|-0,78
|0,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,70
|-0,10
|5,70
|Ufuk Yatırım
|2,30
|0,00
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,81
|-1,09
|5,85
|Ulusoy Elektrik
|19,71
|0,00
|5,63
|Ulusoy Un Sanayi
|2,74
|0,74
|-1,44
|Umpaş Holding
|0,65
|-1,52
|3,17
|Uşak Seramik
|2,31
|-1,70
|-5,71
|Utopya Turizm
|3,87
|1,84
|-13,81
|Uzertaş Boya
|1,06
|0,00
|-7,02
|Ülker Bisküvi
|21,80
|-4,05
|10,83
|Ünye Çimento
|4,56
|-0,22
|9,62
|Vakıf Fin. Kir.
|2,23
|1,36
|7,21
|Vakıf GMYO
|2,65
|-0,38
|1,92
|Vakıf Yat. Ort.
|1,54
|1,32
|8,45
|Vakıflar Bankası
|6,89
|-1,57
|1,77
|Vakko Tekstil
|4,35
|0,46
|41,23
|Vanet Gıda
|3,37
|-3,71
|5,31
|Verusa Holding
|27,96
|0,87
|21,99
|Verusaturk Girisim
|2,42
|0,41
|2,54
|Vestel
|10,06
|2,34
|32,89
|Vestel Beyaz Eşya
|10,67
|4,51
|11,49
|Viking Kağıt
|1,30
|-1,52
|8,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,25
|0,00
|-3,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,71
|-1,46
|8,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-2,34
|0,40
|Yataş
|35,78
|0,22
|26,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,78
|-1,11
|69,56
|Yeni Gimat GMYO
|13,51
|-0,66
|-0,52
|Yeşil GMYO
|0,68
|0,00
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,09
|0,00
|6,86
|Yeşil Yatırım Holding
|22,20
|-6,09
|38,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.500,00
|10,04
|37,36
|Yonga Mobilya
|1.800,00
|20,00
|653,45
|Yünsa
|7,40
|-2,63
|64,44
|Zorlu Enerji
|2,06
|-0,48
|30,38
(Son)