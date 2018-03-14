Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.271,40 -5,47 1,64
İş Bankası (C) 7,49 -2,09 7,46
İş Bankası (Kur.) 7.107,60 -8,17
İş Fin.Kir. 1,90 5,56 27,52
İş Girişim 1,56 0,00 -10,34
İş GMYO 1,34 0,75 -1,47
İş Yat. Men. Değ. 2,39 -1,24 -2,45
İş Yat. Ort. 1,02 0,00 6,25
İşbir Holding 370,10 9,17 99,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00
İttifak Holding 3,02 8,24 29,61
İz Hayvancılık Tarım 2,53 5,42 33,16
İzmir Demir Çelik 2,93 0,34 -9,57
İzmir Fırça 4,92 0,41 -46,81
İzocam 27,68 -2,19 4,69
Jantsa Jant Sanayi 31,94 -0,75 -1,30
Kapital Yat. Holding 1,08 -1,82 -12,90
Kaplamin 7,38 16,40 88,27
Kardemir (A) 3,51 -1,13 18,98
Kardemir (B) 3,60 -1,10 22,87
Kardemir (D) 3,94 -0,76 22,74
Karel Elektronik 8,58 1,90 47,68
Karsan Otomotiv 2,08 -3,26 33,33
Karsu Tekstil 1,39 -0,71 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 1,02 0,00
Kartonsan 284,10 -1,08 0,28
Katmerciler Ekipman 10,55 -0,66 -11,79
Kent Gıda 146,80 1,24 7,55
Kerevitaş Gıda 90,75 0,00 -23,29
Kervansaray Yat. Holding 0,46 6,98 31,43
Kiler GMYO 3,56 -0,56 -2,73
Kipa Ticaret 3,82 -1,29 48,06
Klimasan Klima 6,70 -0,45 14,53
Koç Holding 16,88 -1,40 -8,66
Konfrut Gıda 17,88 0,51 25,03
Konya Çimento 247,10 -0,20 -3,10
Kordsa Global 8,00 0,76 4,30
Koza Altın 38,00 5,56 -0,52
Koza Madencilik 6,30 3,62 -2,17
Körfez GMYO 1,57 0,00 -5,42
Kristal Kola 1,92 0,52 6,67
Kron Telekomünikasyon 14,50 0,69 -21,62
Kuştur Kuşadası Turizm 11,43 3,72 14,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,97 2,90 19,76
Kütahya Porselen 6,15 -0,49 -14,23
Lider Faktoring 4,62 0,00 4,76
Link Bilgisayar 13,95 -0,92 -2,17
Logo Yazılım 52,85 -0,66 -10,04
Lokman Hekim Sağlık 6,45 1,10 4,71
Lüks Kadife 4,90 -1,01 4,03
Makina Takım 1,83 -1,08 -8,50
Mardin Çimento 4,27 -0,47 -0,47
Marka Yatırım Holding 1,24 -0,80 -26,63
Marmaris Altınyunus 16,16 0,94 -14,95
Marshall 60,55 0,17 16,89
Martı GMYO 1,05 0,00 -50,47
Martı Otel 1,00 0,00 8,70
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,85 -0,56 -8,88
Mazhar Zorlu Holding 4,90 -2,39 22,81
MCT Danışmanlık 6,26 -2,03 4,33
Mega Polietilen 1,19 -2,46 4,39
Menderes Tekstil 0,94 0,00 13,25
Merit Turizm 6,70 -0,74 13,75
Merko Gıda 1,40 0,00 5,26
Metal Gayrimenkul 1,58 6,76 21,54
Metemtur Otelcilik 1,55 -1,90 4,73
Metro Holding 1,00 -2,91 1,01
Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 0,00 -13,45
Migros Ticaret 24,20 -0,25 -12,19
Milpa 1,72 0,58 -20,37
Mish Dekorasyon 0,22 0,00 -8,33
Mistral GMYO 7,01 -1,27 -5,14
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,01 -0,21
MMC San. ve Tic. Yat. 1,49 -0,67 7,19
Mondi Tire Kutsan 1,82 -2,15 0,55
Net Holding 2,40 0,00 8,60
Netaş Telekom. 15,05 -1,63 -4,99
Niğbaş Niğde Beton 0,93 0,00 -1,06
Nuh Çimento 10,37 -0,19 4,01
Nurol GMYO 4,42 -0,45 -6,95
Odaş Elektrik 7,28 1,11 21,33
Olmuksan-IP 4,73 0,42 3,41
Orge Enerji Elektrik 8,61 -0,81 -14,84
Orma Orman Mahsulleri 1,19 0,85 5,31
Osmanlı Menkul 4,10 -2,15 30,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -0,66 -7,36
Otokar 114,60 -0,61 -7,43
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 0,57 3,53
Özak GMYO 2,64 -1,49 12,82
Özbal Çelik Boru 1,60 -0,62 -3,03
Özderici GMYO 6,99 6,23 348,08
Özerden Plastik 3,79 -1,04 27,18
Panora GMYO 4,65 -0,85 -4,91
Park Elek.Madencilik 4,08 3,55 -2,16
Parsan 15,23 -4,51 30,17
Pegasus 37,34 2,08 10,47
Peker GYO 5,47 -0,18
Penguen Gıda 2,04 0,00 -8,52
Pera GMYO 0,95 10,47 7,95
Pergamon Dış Ticaret 7,26 5,37 63,88
Petkim 7,98 -0,50 2,70
Petrokent Turizm 46,10 -1,91 -2,91
Pınar Et ve Un 9,90 0,92 2,27
Pınar Su 1,78 -0,56 -1,11
Pınar Süt 12,31 -0,08 -1,52
Plastikkart 2,88 -1,71 -0,35
Polisan Holding 7,11 2,45 -18,46
Politeknik Metal 40,40 -1,08 21,32
Prizma Press Matbaacılık 1,80 -1,10 11,11
QNB Finansbank 6,15 -0,32 11,82
Ray Sigorta 1,36 -0,73 -24,86
Reysaş GMYO 1,50 -0,66 18,11
Reysaş Lojistik 1,18 -0,84 -7,81
Rhea Girişim 1,04 0,00 -7,14
Rodrigo Tekstil 1,77 -1,67 -40,80
Royal Halı 0,94 -1,05 3,30
RTA Laboratuvarları 2,70 -0,37 -2,17
Sabancı Holding 10,75 -0,46 -3,33
Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 0,00
Salix Yatırım Holding 4,37 -4,79 -43,97
Sanel Mühendislik 1,87 -0,53 9,36
Sanifoam Sünger 1,86 -0,53 10,71
Sanko Pazarlama 3,78 -1,05 11,50
Saray Matbaacılık 1,10 1,85 2,80
Sarkuysan 3,44 -1,71 4,24
Sasa Polyester 11,54 -1,95 0,44
Say Reklamcılık 1,77 1,72 5,99
Sekuro Plastik 11,57 0,43 34,53
Selçuk Ecza Deposu 3,77 -0,79 4,72
Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86
Senkron Güvenlik 1,67 0,00 -10,22
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06
Servet GMYO 3,64 -0,27 19,74
Seyitler Kimya 9,59 -2,04 6,79
Silverline Endüstri 2,31 -1,28 5,48
Sinpaş GMYO 0,73 0,00 -5,19
Soda Sanayii 5,06 0,60 0,40
Sodaş Sodyum Sanayii 4,45 1,14 17,11
Söktaş 1,73 0,00 4,22
Sönmez Filament 4,52 -1,09 8,92
Sönmez Pamuklu 4,46 -0,22 12,63
Sumaş Suni Tahta 5,48 14,64
Şeker Fin. Kir. 2,49 -1,19 -3,11
Şekerbank 1,59 -1,85 -13,11
Şişe Cam 5,19 -0,19 10,43
T. Halk Bankası 9,31 -0,96 -13,64
T. Kalkınma Bank. 5,40 -0,18 -2,53
T.S.K.B. 1,61 -3,01 11,81
T.Tuborg 11,00 -2,65 8,91
Taç Tarım Ürünleri 2,58 3,61 6,17
Tat Gıda 5,84 -0,68 9,98
TAV Havalimanları 24,64 -0,88 9,71
Taze Kuru Gıda 8,15 -3,44 0,00
Tek-Art Turizm 1,14 0,00 48,05
Tekfen Holding 17,38 -2,08 2,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,76 -0,63 -7,57
Temapol Polimer Plastik 4,32 0,00 -9,43
TGS Dış Ticaret 5,49 3,20 51,24
Tofaş Oto. Fab. 28,50 -1,25 -13,69
Torunlar GMYO 3,04 -1,30 -8,71
Trabzon Liman 14,40 -0,69
Trabzonspor Sportif 2,02 0,00 -8,18
Trakya Cam 4,86 0,00 5,19
Transtürk Hold. 0,60 0,00 -1,64
Trend GMYO 1,43 0,70
TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74
Tuğçelik 3,12 -0,64 -1,89
Tukaş 2,43 -0,41 8,97
Turcas Petrol 2,50 1,21 5,04
Turkcell 15,38 2,95 -0,65
Tümosan Motor ve Traktör 7,99 -0,12 5,27
Tüpraş 115,80 0,43 -4,69
Türk Hava Yolları 18,35 1,94 16,95
Türk Prysmian Kablo 2,28 0,00 -10,24
Türk Telekom 6,92 -2,40 7,45
Türk Traktör 76,60 -0,78 0,79
Türker Proje Gayrimenkul 39,70 -0,10 5,70
Ufuk Yatırım 2,30 0,00 -25,08
Ulaşlar Turizm Yat. 1,81 -1,09 5,85
Ulusoy Elektrik 19,71 0,00 5,63
Ulusoy Un Sanayi 2,74 0,74 -1,44
Umpaş Holding 0,65 -1,52 3,17
Uşak Seramik 2,31 -1,70 -5,71
Utopya Turizm 3,87 1,84 -13,81
Uzertaş Boya 1,06 0,00 -7,02
Ülker Bisküvi 21,80 -4,05 10,83
Ünye Çimento 4,56 -0,22 9,62
Vakıf Fin. Kir. 2,23 1,36 7,21
Vakıf GMYO 2,65 -0,38 1,92
Vakıf Yat. Ort. 1,54 1,32 8,45
Vakıflar Bankası 6,89 -1,57 1,77
Vakko Tekstil 4,35 0,46 41,23
Vanet Gıda 3,37 -3,71 5,31
Verusa Holding 27,96 0,87 21,99
Verusaturk Girisim 2,42 0,41 2,54
Vestel 10,06 2,34 32,89
Vestel Beyaz Eşya 10,67 4,51 11,49
Viking Kağıt 1,30 -1,52 8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 2,25 0,00 -3,02
Yapı ve Kredi Bank. 4,71 -1,46 8,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -2,34 0,40
Yataş 35,78 0,22 26,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,78 -1,11 69,56
Yeni Gimat GMYO 13,51 -0,66 -0,52
Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94
Yeşil Yapı 1,09 0,00 6,86
Yeşil Yatırım Holding 22,20 -6,09 38,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,00 10,04 37,36
Yonga Mobilya 1.800,00 20,00 653,45
Yünsa 7,40 -2,63 64,44
Zorlu Enerji 2,06 -0,48 30,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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