Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.271,40 -5,47 1,64 İş Bankası (C) 7,49 -2,09 7,46 İş Bankası (Kur.) 7.107,60 -8,17 İş Fin.Kir. 1,90 5,56 27,52 İş Girişim 1,56 0,00 -10,34 İş GMYO 1,34 0,75 -1,47 İş Yat. Men. Değ. 2,39 -1,24 -2,45 İş Yat. Ort. 1,02 0,00 6,25 İşbir Holding 370,10 9,17 99,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00 İttifak Holding 3,02 8,24 29,61 İz Hayvancılık Tarım 2,53 5,42 33,16 İzmir Demir Çelik 2,93 0,34 -9,57 İzmir Fırça 4,92 0,41 -46,81 İzocam 27,68 -2,19 4,69 Jantsa Jant Sanayi 31,94 -0,75 -1,30 Kapital Yat. Holding 1,08 -1,82 -12,90 Kaplamin 7,38 16,40 88,27 Kardemir (A) 3,51 -1,13 18,98 Kardemir (B) 3,60 -1,10 22,87 Kardemir (D) 3,94 -0,76 22,74 Karel Elektronik 8,58 1,90 47,68 Karsan Otomotiv 2,08 -3,26 33,33 Karsu Tekstil 1,39 -0,71 -29,80 Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 1,02 0,00 Kartonsan 284,10 -1,08 0,28 Katmerciler Ekipman 10,55 -0,66 -11,79 Kent Gıda 146,80 1,24 7,55 Kerevitaş Gıda 90,75 0,00 -23,29 Kervansaray Yat. Holding 0,46 6,98 31,43 Kiler GMYO 3,56 -0,56 -2,73 Kipa Ticaret 3,82 -1,29 48,06 Klimasan Klima 6,70 -0,45 14,53 Koç Holding 16,88 -1,40 -8,66 Konfrut Gıda 17,88 0,51 25,03 Konya Çimento 247,10 -0,20 -3,10 Kordsa Global 8,00 0,76 4,30 Koza Altın 38,00 5,56 -0,52 Koza Madencilik 6,30 3,62 -2,17 Körfez GMYO 1,57 0,00 -5,42 Kristal Kola 1,92 0,52 6,67 Kron Telekomünikasyon 14,50 0,69 -21,62 Kuştur Kuşadası Turizm 11,43 3,72 14,30 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,97 2,90 19,76 Kütahya Porselen 6,15 -0,49 -14,23 Lider Faktoring 4,62 0,00 4,76 Link Bilgisayar 13,95 -0,92 -2,17 Logo Yazılım 52,85 -0,66 -10,04 Lokman Hekim Sağlık 6,45 1,10 4,71 Lüks Kadife 4,90 -1,01 4,03 Makina Takım 1,83 -1,08 -8,50 Mardin Çimento 4,27 -0,47 -0,47 Marka Yatırım Holding 1,24 -0,80 -26,63 Marmaris Altınyunus 16,16 0,94 -14,95 Marshall 60,55 0,17 16,89 Martı GMYO 1,05 0,00 -50,47 Martı Otel 1,00 0,00 8,70 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,85 -0,56 -8,88 Mazhar Zorlu Holding 4,90 -2,39 22,81 MCT Danışmanlık 6,26 -2,03 4,33 Mega Polietilen 1,19 -2,46 4,39 Menderes Tekstil 0,94 0,00 13,25 Merit Turizm 6,70 -0,74 13,75 Merko Gıda 1,40 0,00 5,26 Metal Gayrimenkul 1,58 6,76 21,54 Metemtur Otelcilik 1,55 -1,90 4,73 Metro Holding 1,00 -2,91 1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 0,00 -13,45 Migros Ticaret 24,20 -0,25 -12,19 Milpa 1,72 0,58 -20,37 Mish Dekorasyon 0,22 0,00 -8,33 Mistral GMYO 7,01 -1,27 -5,14 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,01 -0,21 MMC San. ve Tic. Yat. 1,49 -0,67 7,19 Mondi Tire Kutsan 1,82 -2,15 0,55 Net Holding 2,40 0,00 8,60 Netaş Telekom. 15,05 -1,63 -4,99 Niğbaş Niğde Beton 0,93 0,00 -1,06 Nuh Çimento 10,37 -0,19 4,01 Nurol GMYO 4,42 -0,45 -6,95 Odaş Elektrik 7,28 1,11 21,33 Olmuksan-IP 4,73 0,42 3,41 Orge Enerji Elektrik 8,61 -0,81 -14,84 Orma Orman Mahsulleri 1,19 0,85 5,31 Osmanlı Menkul 4,10 -2,15 30,57 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -0,66 -7,36 Otokar 114,60 -0,61 -7,43 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 0,57 3,53 Özak GMYO 2,64 -1,49 12,82 Özbal Çelik Boru 1,60 -0,62 -3,03 Özderici GMYO 6,99 6,23 348,08 Özerden Plastik 3,79 -1,04 27,18 Panora GMYO 4,65 -0,85 -4,91 Park Elek.Madencilik 4,08 3,55 -2,16 Parsan 15,23 -4,51 30,17 Pegasus 37,34 2,08 10,47 Peker GYO 5,47 -0,18 Penguen Gıda 2,04 0,00 -8,52 Pera GMYO 0,95 10,47 7,95 Pergamon Dış Ticaret 7,26 5,37 63,88 Petkim 7,98 -0,50 2,70 Petrokent Turizm 46,10 -1,91 -2,91 Pınar Et ve Un 9,90 0,92 2,27 Pınar Su 1,78 -0,56 -1,11 Pınar Süt 12,31 -0,08 -1,52 Plastikkart 2,88 -1,71 -0,35 Polisan Holding 7,11 2,45 -18,46 Politeknik Metal 40,40 -1,08 21,32 Prizma Press Matbaacılık 1,80 -1,10 11,11 QNB Finansbank 6,15 -0,32 11,82 Ray Sigorta 1,36 -0,73 -24,86 Reysaş GMYO 1,50 -0,66 18,11 Reysaş Lojistik 1,18 -0,84 -7,81 Rhea Girişim 1,04 0,00 -7,14 Rodrigo Tekstil 1,77 -1,67 -40,80 Royal Halı 0,94 -1,05 3,30 RTA Laboratuvarları 2,70 -0,37 -2,17 Sabancı Holding 10,75 -0,46 -3,33 Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 0,00 Salix Yatırım Holding 4,37 -4,79 -43,97 Sanel Mühendislik 1,87 -0,53 9,36 Sanifoam Sünger 1,86 -0,53 10,71 Sanko Pazarlama 3,78 -1,05 11,50 Saray Matbaacılık 1,10 1,85 2,80 Sarkuysan 3,44 -1,71 4,24 Sasa Polyester 11,54 -1,95 0,44 Say Reklamcılık 1,77 1,72 5,99 Sekuro Plastik 11,57 0,43 34,53 Selçuk Ecza Deposu 3,77 -0,79 4,72 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,67 0,00 -10,22 Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06 Servet GMYO 3,64 -0,27 19,74 Seyitler Kimya 9,59 -2,04 6,79 Silverline Endüstri 2,31 -1,28 5,48 Sinpaş GMYO 0,73 0,00 -5,19 Soda Sanayii 5,06 0,60 0,40 Sodaş Sodyum Sanayii 4,45 1,14 17,11 Söktaş 1,73 0,00 4,22 Sönmez Filament 4,52 -1,09 8,92 Sönmez Pamuklu 4,46 -0,22 12,63 Sumaş Suni Tahta 5,48 14,64 Şeker Fin. Kir. 2,49 -1,19 -3,11 Şekerbank 1,59 -1,85 -13,11 Şişe Cam 5,19 -0,19 10,43 T. Halk Bankası 9,31 -0,96 -13,64 T. Kalkınma Bank. 5,40 -0,18 -2,53 T.S.K.B. 1,61 -3,01 11,81 T.Tuborg 11,00 -2,65 8,91 Taç Tarım Ürünleri 2,58 3,61 6,17 Tat Gıda 5,84 -0,68 9,98 TAV Havalimanları 24,64 -0,88 9,71 Taze Kuru Gıda 8,15 -3,44 0,00 Tek-Art Turizm 1,14 0,00 48,05 Tekfen Holding 17,38 -2,08 2,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,76 -0,63 -7,57 Temapol Polimer Plastik 4,32 0,00 -9,43 TGS Dış Ticaret 5,49 3,20 51,24 Tofaş Oto. Fab. 28,50 -1,25 -13,69 Torunlar GMYO 3,04 -1,30 -8,71 Trabzon Liman 14,40 -0,69 Trabzonspor Sportif 2,02 0,00 -8,18 Trakya Cam 4,86 0,00 5,19 Transtürk Hold. 0,60 0,00 -1,64 Trend GMYO 1,43 0,70 TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74 Tuğçelik 3,12 -0,64 -1,89 Tukaş 2,43 -0,41 8,97 Turcas Petrol 2,50 1,21 5,04 Turkcell 15,38 2,95 -0,65 Tümosan Motor ve Traktör 7,99 -0,12 5,27 Tüpraş 115,80 0,43 -4,69 Türk Hava Yolları 18,35 1,94 16,95 Türk Prysmian Kablo 2,28 0,00 -10,24 Türk Telekom 6,92 -2,40 7,45 Türk Traktör 76,60 -0,78 0,79 Türker Proje Gayrimenkul 39,70 -0,10 5,70 Ufuk Yatırım 2,30 0,00 -25,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,81 -1,09 5,85 Ulusoy Elektrik 19,71 0,00 5,63 Ulusoy Un Sanayi 2,74 0,74 -1,44 Umpaş Holding 0,65 -1,52 3,17 Uşak Seramik 2,31 -1,70 -5,71 Utopya Turizm 3,87 1,84 -13,81 Uzertaş Boya 1,06 0,00 -7,02 Ülker Bisküvi 21,80 -4,05 10,83 Ünye Çimento 4,56 -0,22 9,62 Vakıf Fin. Kir. 2,23 1,36 7,21 Vakıf GMYO 2,65 -0,38 1,92 Vakıf Yat. Ort. 1,54 1,32 8,45 Vakıflar Bankası 6,89 -1,57 1,77 Vakko Tekstil 4,35 0,46 41,23 Vanet Gıda 3,37 -3,71 5,31 Verusa Holding 27,96 0,87 21,99 Verusaturk Girisim 2,42 0,41 2,54 Vestel 10,06 2,34 32,89 Vestel Beyaz Eşya 10,67 4,51 11,49 Viking Kağıt 1,30 -1,52 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 2,25 0,00 -3,02 Yapı ve Kredi Bank. 4,71 -1,46 8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -2,34 0,40 Yataş 35,78 0,22 26,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,78 -1,11 69,56 Yeni Gimat GMYO 13,51 -0,66 -0,52 Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94 Yeşil Yapı 1,09 0,00 6,86 Yeşil Yatırım Holding 22,20 -6,09 38,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,00 10,04 37,36 Yonga Mobilya 1.800,00 20,00 653,45 Yünsa 7,40 -2,63 64,44 Zorlu Enerji 2,06 -0,48 30,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)