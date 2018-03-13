Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.345,00 7,52 İş Bankası (C) 7,65 -1,16 9,76 İş Bankası (Kur.) 7.107,60 0,00 -8,17 İş Fin.Kir. 1,80 -1,10 20,81 İş Girişim 1,56 -1,27 -10,34 İş GMYO 1,33 -0,75 -2,21 İş Yat. Men. Değ. 2,42 -1,63 -1,22 İş Yat. Ort. 1,02 0,00 6,25 İşbir Holding 339,00 -4,13 83,14 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -2,44 0,00 İttifak Holding 2,79 4,89 19,74 İz Hayvancılık Tarım 2,40 -0,83 26,32 İzmir Demir Çelik 2,92 -0,34 -9,88 İzmir Fırça 4,90 -2,58 -47,03 İzocam 28,30 -0,21 7,03 Jantsa Jant Sanayi 32,18 1,39 -0,56 Kapital Yat. Holding 1,10 2,80 -11,29 Kaplamin 6,34 3,09 61,73 Kardemir (A) 3,55 5,03 20,34 Kardemir (B) 3,64 7,69 24,23 Kardemir (D) 3,97 1,79 23,68 Karel Elektronik 8,42 -5,92 44,92 Karsan Otomotiv 2,15 3,86 37,82 Karsu Tekstil 1,40 0,72 -29,29 Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 -2,00 -1,01 Kartonsan 287,20 0,81 1,38 Katmerciler Ekipman 10,62 -0,56 -11,20 Kent Gıda 145,00 -0,21 6,23 Kerevitaş Gıda 90,75 -2,00 -23,29 Kervansaray Yat. Holding 0,43 0,00 22,86 Kiler GMYO 3,58 0,00 -2,19 Kipa Ticaret 3,87 -0,77 50,00 Klimasan Klima 6,73 -0,30 15,04 Koç Holding 17,12 -0,75 -7,36 Konfrut Gıda 17,79 -0,11 24,41 Konya Çimento 247,60 0,24 -2,90 Kordsa Global 7,94 -1,24 3,52 Koza Altın 36,00 -2,60 -5,76 Koza Madencilik 6,08 -3,49 -5,59 Körfez GMYO 1,57 0,00 -5,42 Kristal Kola 1,91 0,53 6,11 Kron Telekomünikasyon 14,40 -2,04 -22,16 Kuştur Kuşadası Turizm 11,02 -3,33 10,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,83 1,26 16,39 Kütahya Porselen 6,18 -0,16 -13,81 Lider Faktoring 4,62 -0,43 4,76 Link Bilgisayar 14,08 0,43 -1,26 Logo Yazılım 53,20 -0,84 -9,45 Lokman Hekim Sağlık 6,38 -0,47 3,57 Lüks Kadife 4,95 -0,60 5,10 Makina Takım 1,85 0,00 -7,50 Mardin Çimento 4,29 0,00 0,00 Marka Yatırım Holding 1,25 0,00 -26,04 Marmaris Altınyunus 16,01 0,06 -15,74 Marshall 60,45 0,08 16,70 Martı GMYO 1,05 -0,94 -50,47 Martı Otel 1,00 0,00 8,70 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,15 -0,19 -8,36 Mazhar Zorlu Holding 5,02 3,29 25,81 MCT Danışmanlık 6,39 -6,30 6,50 Mega Polietilen 1,22 -0,81 7,02 Menderes Tekstil 0,94 0,00 13,25 Merit Turizm 6,75 0,00 14,60 Merko Gıda 1,40 -1,41 5,26 Metal Gayrimenkul 1,48 1,37 13,85 Metemtur Otelcilik 1,58 -0,63 6,76 Metro Holding 1,03 -1,90 4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 -0,83 -13,45 Migros Ticaret 24,26 -2,33 -11,97 Milpa 1,71 -1,72 -20,83 Mish Dekorasyon 0,22 0,00 -8,33 Mistral GMYO 7,10 -2,47 -3,92 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,05 0,26 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 0,67 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,86 -1,06 2,76 Net Holding 2,40 -3,23 8,60 Netaş Telekom. 15,30 -2,11 -3,41 Niğbaş Niğde Beton 0,93 -3,12 -1,06 Nuh Çimento 10,39 0,39 4,21 Nurol GMYO 4,44 0,68 -6,53 Odaş Elektrik 7,20 -0,41 20,00 Olmuksan-IP 4,71 0,43 2,97 Orge Enerji Elektrik 8,68 -1,03 -14,14 Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,00 4,42 Osmanlı Menkul 4,19 0,48 33,44 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -1,94 -6,75 Otokar 115,30 -0,43 -6,87 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 -0,57 2,94 Özak GMYO 2,68 1,52 14,53 Özbal Çelik Boru 1,61 -0,62 -2,42 Özderici GMYO 6,58 321,79 Özerden Plastik 3,83 -1,29 28,52 Panora GMYO 4,69 0,64 -4,09 Park Elek.Madencilik 3,94 -0,51 -5,52 Parsan 15,95 -0,93 36,32 Pegasus 36,58 2,87 8,22 Peker GYO 5,48 0,37 Penguen Gıda 2,04 -1,45 -8,52 Pera GMYO 0,86 3,61 -2,27 Pergamon Dış Ticaret 6,89 2,07 55,53 Petkim 8,02 0,75 3,22 Petrokent Turizm 47,00 -1,84 -1,01 Pınar Et ve Un 9,81 -0,41 1,34 Pınar Su 1,79 0,56 -0,56 Pınar Süt 12,32 0,49 -1,44 Plastikkart 2,93 -0,34 1,38 Polisan Holding 6,94 -0,57 -20,41 Politeknik Metal 40,84 -1,83 22,64 Prizma Press Matbaacılık 1,82 0,55 12,35 QNB Finansbank 6,17 0,49 12,18 Ray Sigorta 1,37 0,00 -24,31 Reysaş GMYO 1,51 -2,58 18,90 Reysaş Lojistik 1,19 -0,83 -7,03 Rhea Girişim 1,04 0,00 -7,14 Rodrigo Tekstil 1,80 1,12 -39,80 Royal Halı 0,95 0,00 4,40 RTA Laboratuvarları 2,71 -1,81 -1,81 Sabancı Holding 10,80 0,00 -2,88 Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 -1,82 Salix Yatırım Holding 4,59 -1,29 -41,15 Sanel Mühendislik 1,88 -2,08 9,94 Sanifoam Sünger 1,87 -2,09 11,31 Sanko Pazarlama 3,82 1,60 12,68 Saray Matbaacılık 1,08 -0,92 0,93 Sarkuysan 3,50 2,04 6,06 Sasa Polyester 11,77 12,85 2,44 Say Reklamcılık 1,74 0,58 4,19 Sekuro Plastik 11,52 0,70 33,95 Selçuk Ecza Deposu 3,80 -0,78 5,56 Selçuk Gıda 0,40 2,56 42,86 Senkron Güvenlik 1,67 0,00 -10,22 Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06 Servet GMYO 3,65 0,00 20,07 Seyitler Kimya 9,79 -5,68 9,02 Silverline Endüstri 2,34 0,43 6,85 Sinpaş GMYO 0,73 -5,19 -5,19 Soda Sanayii 5,03 0,40 -0,20 Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 1,85 15,79 Söktaş 1,73 -0,57 4,22 Sönmez Filament 4,57 -0,44 10,12 Sönmez Pamuklu 4,47 -0,22 12,88 Sumaş Suni Tahta 4,78 -19,66 Şeker Fin. Kir. 2,52 0,80 -1,95 Şekerbank 1,62 -0,61 -11,48 Şişe Cam 5,20 2,77 10,64 T. Halk Bankası 9,40 0,00 -12,80 T. Kalkınma Bank. 5,41 -0,92 -2,35 T.S.K.B. 1,66 -0,60 15,28 T.Tuborg 11,30 6,10 11,88 Taç Tarım Ürünleri 2,49 -0,80 2,47 Tat Gıda 5,88 -0,68 10,73 TAV Havalimanları 24,86 1,89 10,69 Taze Kuru Gıda 8,44 -3,10 3,56 Tek-Art Turizm 1,14 -1,72 48,05 Tekfen Holding 17,75 0,17 4,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,79 -0,83 -6,99 Temapol Polimer Plastik 4,32 -0,46 -9,43 TGS Dış Ticaret 5,32 -0,37 46,56 Tofaş Oto. Fab. 28,86 -1,30 -12,60 Torunlar GMYO 3,08 0,00 -7,51 Trabzon Liman 14,50 -1,02 Trabzonspor Sportif 2,02 0,00 -8,18 Trakya Cam 4,86 1,25 5,19 Transtürk Hold. 0,60 3,45 -1,64 Trend GMYO 1,42 -0,70 TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74 Tuğçelik 3,14 -1,57 -1,26 Tukaş 2,44 1,24 9,42 Turcas Petrol 2,47 -1,98 3,78 Turkcell 14,94 0,67 -3,49 Tümosan Motor ve Traktör 8,00 -1,36 5,40 Tüpraş 115,30 -0,26 -5,10 Türk Hava Yolları 18,00 2,62 14,72 Türk Prysmian Kablo 2,28 -0,87 -10,24 Türk Telekom 7,09 2,46 10,09 Türk Traktör 77,20 -0,06 1,58 Türker Proje Gayrimenkul 39,74 0,81 5,80 Ufuk Yatırım 2,30 -2,54 -25,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,83 -2,14 7,02 Ulusoy Elektrik 19,71 -1,84 5,63 Ulusoy Un Sanayi 2,72 0,74 -2,16 Umpaş Holding 0,66 0,00 4,76 Uşak Seramik 2,35 2,17 -4,08 Utopya Turizm 3,80 4,11 -15,37 Uzertaş Boya 1,06 2,91 -7,02 Ülker Bisküvi 22,72 -1,47 15,51 Ünye Çimento 4,57 -0,22 9,86 Vakıf Fin. Kir. 2,20 -1,35 5,77 Vakıf GMYO 2,66 -1,12 2,31 Vakıf Yat. Ort. 1,52 -1,94 7,04 Vakıflar Bankası 7,00 -0,71 3,40 Vakko Tekstil 4,33 0,23 40,58 Vanet Gıda 3,50 0,29 9,37 Verusa Holding 27,72 -1,49 20,94 Verusaturk Girisim 2,41 -1,63 2,12 Vestel 9,83 0,31 29,85 Vestel Beyaz Eşya 10,21 -0,20 6,69 Viking Kağıt 1,32 -2,94 10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,25 -0,88 -3,02 Yapı ve Kredi Bank. 4,78 -1,24 10,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 0,00 2,81 Yataş 35,70 2,41 26,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 -1,64 71,46 Yeni Gimat GMYO 13,60 -0,95 0,15 Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94 Yeşil Yapı 1,09 -0,91 6,86 Yeşil Yatırım Holding 23,64 -6,19 47,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.272,00 1,25 24,84 Yonga Mobilya 1.500,00 0,00 527,88 Yünsa 7,60 3,26 68,89 Zorlu Enerji 2,07 -2,36 31,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)