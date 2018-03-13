Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.345,00
|7,52
|İş Bankası (C)
|7,65
|-1,16
|9,76
|İş Bankası (Kur.)
|7.107,60
|0,00
|-8,17
|İş Fin.Kir.
|1,80
|-1,10
|20,81
|İş Girişim
|1,56
|-1,27
|-10,34
|İş GMYO
|1,33
|-0,75
|-2,21
|İş Yat. Men. Değ.
|2,42
|-1,63
|-1,22
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|6,25
|İşbir Holding
|339,00
|-4,13
|83,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|0,00
|İttifak Holding
|2,79
|4,89
|19,74
|İz Hayvancılık Tarım
|2,40
|-0,83
|26,32
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|-0,34
|-9,88
|İzmir Fırça
|4,90
|-2,58
|-47,03
|İzocam
|28,30
|-0,21
|7,03
|Jantsa Jant Sanayi
|32,18
|1,39
|-0,56
|Kapital Yat. Holding
|1,10
|2,80
|-11,29
|Kaplamin
|6,34
|3,09
|61,73
|Kardemir (A)
|3,55
|5,03
|20,34
|Kardemir (B)
|3,64
|7,69
|24,23
|Kardemir (D)
|3,97
|1,79
|23,68
|Karel Elektronik
|8,42
|-5,92
|44,92
|Karsan Otomotiv
|2,15
|3,86
|37,82
|Karsu Tekstil
|1,40
|0,72
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,90
|-2,00
|-1,01
|Kartonsan
|287,20
|0,81
|1,38
|Katmerciler Ekipman
|10,62
|-0,56
|-11,20
|Kent Gıda
|145,00
|-0,21
|6,23
|Kerevitaş Gıda
|90,75
|-2,00
|-23,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|0,00
|22,86
|Kiler GMYO
|3,58
|0,00
|-2,19
|Kipa Ticaret
|3,87
|-0,77
|50,00
|Klimasan Klima
|6,73
|-0,30
|15,04
|Koç Holding
|17,12
|-0,75
|-7,36
|Konfrut Gıda
|17,79
|-0,11
|24,41
|Konya Çimento
|247,60
|0,24
|-2,90
|Kordsa Global
|7,94
|-1,24
|3,52
|Koza Altın
|36,00
|-2,60
|-5,76
|Koza Madencilik
|6,08
|-3,49
|-5,59
|Körfez GMYO
|1,57
|0,00
|-5,42
|Kristal Kola
|1,91
|0,53
|6,11
|Kron Telekomünikasyon
|14,40
|-2,04
|-22,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,02
|-3,33
|10,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,83
|1,26
|16,39
|Kütahya Porselen
|6,18
|-0,16
|-13,81
|Lider Faktoring
|4,62
|-0,43
|4,76
|Link Bilgisayar
|14,08
|0,43
|-1,26
|Logo Yazılım
|53,20
|-0,84
|-9,45
|Lokman Hekim Sağlık
|6,38
|-0,47
|3,57
|Lüks Kadife
|4,95
|-0,60
|5,10
|Makina Takım
|1,85
|0,00
|-7,50
|Mardin Çimento
|4,29
|0,00
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|0,00
|-26,04
|Marmaris Altınyunus
|16,01
|0,06
|-15,74
|Marshall
|60,45
|0,08
|16,70
|Martı GMYO
|1,05
|-0,94
|-50,47
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|8,70
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|53,15
|-0,19
|-8,36
|Mazhar Zorlu Holding
|5,02
|3,29
|25,81
|MCT Danışmanlık
|6,39
|-6,30
|6,50
|Mega Polietilen
|1,22
|-0,81
|7,02
|Menderes Tekstil
|0,94
|0,00
|13,25
|Merit Turizm
|6,75
|0,00
|14,60
|Merko Gıda
|1,40
|-1,41
|5,26
|Metal Gayrimenkul
|1,48
|1,37
|13,85
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|-0,63
|6,76
|Metro Holding
|1,03
|-1,90
|4,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|-0,83
|-13,45
|Migros Ticaret
|24,26
|-2,33
|-11,97
|Milpa
|1,71
|-1,72
|-20,83
|Mish Dekorasyon
|0,22
|0,00
|-8,33
|Mistral GMYO
|7,10
|-2,47
|-3,92
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,05
|0,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|0,67
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,86
|-1,06
|2,76
|Net Holding
|2,40
|-3,23
|8,60
|Netaş Telekom.
|15,30
|-2,11
|-3,41
|Niğbaş Niğde Beton
|0,93
|-3,12
|-1,06
|Nuh Çimento
|10,39
|0,39
|4,21
|Nurol GMYO
|4,44
|0,68
|-6,53
|Odaş Elektrik
|7,20
|-0,41
|20,00
|Olmuksan-IP
|4,71
|0,43
|2,97
|Orge Enerji Elektrik
|8,68
|-1,03
|-14,14
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|0,00
|4,42
|Osmanlı Menkul
|4,19
|0,48
|33,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|-1,94
|-6,75
|Otokar
|115,30
|-0,43
|-6,87
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,75
|-0,57
|2,94
|Özak GMYO
|2,68
|1,52
|14,53
|Özbal Çelik Boru
|1,61
|-0,62
|-2,42
|Özderici GMYO
|6,58
|321,79
|Özerden Plastik
|3,83
|-1,29
|28,52
|Panora GMYO
|4,69
|0,64
|-4,09
|Park Elek.Madencilik
|3,94
|-0,51
|-5,52
|Parsan
|15,95
|-0,93
|36,32
|Pegasus
|36,58
|2,87
|8,22
|Peker GYO
|5,48
|0,37
|Penguen Gıda
|2,04
|-1,45
|-8,52
|Pera GMYO
|0,86
|3,61
|-2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|6,89
|2,07
|55,53
|Petkim
|8,02
|0,75
|3,22
|Petrokent Turizm
|47,00
|-1,84
|-1,01
|Pınar Et ve Un
|9,81
|-0,41
|1,34
|Pınar Su
|1,79
|0,56
|-0,56
|Pınar Süt
|12,32
|0,49
|-1,44
|Plastikkart
|2,93
|-0,34
|1,38
|Polisan Holding
|6,94
|-0,57
|-20,41
|Politeknik Metal
|40,84
|-1,83
|22,64
|Prizma Press Matbaacılık
|1,82
|0,55
|12,35
|QNB Finansbank
|6,17
|0,49
|12,18
|Ray Sigorta
|1,37
|0,00
|-24,31
|Reysaş GMYO
|1,51
|-2,58
|18,90
|Reysaş Lojistik
|1,19
|-0,83
|-7,03
|Rhea Girişim
|1,04
|0,00
|-7,14
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|1,12
|-39,80
|Royal Halı
|0,95
|0,00
|4,40
|RTA Laboratuvarları
|2,71
|-1,81
|-1,81
|Sabancı Holding
|10,80
|0,00
|-2,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,16
|-1,82
|Salix Yatırım Holding
|4,59
|-1,29
|-41,15
|Sanel Mühendislik
|1,88
|-2,08
|9,94
|Sanifoam Sünger
|1,87
|-2,09
|11,31
|Sanko Pazarlama
|3,82
|1,60
|12,68
|Saray Matbaacılık
|1,08
|-0,92
|0,93
|Sarkuysan
|3,50
|2,04
|6,06
|Sasa Polyester
|11,77
|12,85
|2,44
|Say Reklamcılık
|1,74
|0,58
|4,19
|Sekuro Plastik
|11,52
|0,70
|33,95
|Selçuk Ecza Deposu
|3,80
|-0,78
|5,56
|Selçuk Gıda
|0,40
|2,56
|42,86
|Senkron Güvenlik
|1,67
|0,00
|-10,22
|Serve Kırtasiye
|0,57
|0,00
|-8,06
|Servet GMYO
|3,65
|0,00
|20,07
|Seyitler Kimya
|9,79
|-5,68
|9,02
|Silverline Endüstri
|2,34
|0,43
|6,85
|Sinpaş GMYO
|0,73
|-5,19
|-5,19
|Soda Sanayii
|5,03
|0,40
|-0,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,40
|1,85
|15,79
|Söktaş
|1,73
|-0,57
|4,22
|Sönmez Filament
|4,57
|-0,44
|10,12
|Sönmez Pamuklu
|4,47
|-0,22
|12,88
|Sumaş Suni Tahta
|4,78
|-19,66
|Şeker Fin. Kir.
|2,52
|0,80
|-1,95
|Şekerbank
|1,62
|-0,61
|-11,48
|Şişe Cam
|5,20
|2,77
|10,64
|T. Halk Bankası
|9,40
|0,00
|-12,80
|T. Kalkınma Bank.
|5,41
|-0,92
|-2,35
|T.S.K.B.
|1,66
|-0,60
|15,28
|T.Tuborg
|11,30
|6,10
|11,88
|Taç Tarım Ürünleri
|2,49
|-0,80
|2,47
|Tat Gıda
|5,88
|-0,68
|10,73
|TAV Havalimanları
|24,86
|1,89
|10,69
|Taze Kuru Gıda
|8,44
|-3,10
|3,56
|Tek-Art Turizm
|1,14
|-1,72
|48,05
|Tekfen Holding
|17,75
|0,17
|4,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,79
|-0,83
|-6,99
|Temapol Polimer Plastik
|4,32
|-0,46
|-9,43
|TGS Dış Ticaret
|5,32
|-0,37
|46,56
|Tofaş Oto. Fab.
|28,86
|-1,30
|-12,60
|Torunlar GMYO
|3,08
|0,00
|-7,51
|Trabzon Liman
|14,50
|-1,02
|Trabzonspor Sportif
|2,02
|0,00
|-8,18
|Trakya Cam
|4,86
|1,25
|5,19
|Transtürk Hold.
|0,60
|3,45
|-1,64
|Trend GMYO
|1,42
|-0,70
|TSKB GMYO
|0,75
|0,00
|2,74
|Tuğçelik
|3,14
|-1,57
|-1,26
|Tukaş
|2,44
|1,24
|9,42
|Turcas Petrol
|2,47
|-1,98
|3,78
|Turkcell
|14,94
|0,67
|-3,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,00
|-1,36
|5,40
|Tüpraş
|115,30
|-0,26
|-5,10
|Türk Hava Yolları
|18,00
|2,62
|14,72
|Türk Prysmian Kablo
|2,28
|-0,87
|-10,24
|Türk Telekom
|7,09
|2,46
|10,09
|Türk Traktör
|77,20
|-0,06
|1,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,74
|0,81
|5,80
|Ufuk Yatırım
|2,30
|-2,54
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,83
|-2,14
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|19,71
|-1,84
|5,63
|Ulusoy Un Sanayi
|2,72
|0,74
|-2,16
|Umpaş Holding
|0,66
|0,00
|4,76
|Uşak Seramik
|2,35
|2,17
|-4,08
|Utopya Turizm
|3,80
|4,11
|-15,37
|Uzertaş Boya
|1,06
|2,91
|-7,02
|Ülker Bisküvi
|22,72
|-1,47
|15,51
|Ünye Çimento
|4,57
|-0,22
|9,86
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|-1,35
|5,77
|Vakıf GMYO
|2,66
|-1,12
|2,31
|Vakıf Yat. Ort.
|1,52
|-1,94
|7,04
|Vakıflar Bankası
|7,00
|-0,71
|3,40
|Vakko Tekstil
|4,33
|0,23
|40,58
|Vanet Gıda
|3,50
|0,29
|9,37
|Verusa Holding
|27,72
|-1,49
|20,94
|Verusaturk Girisim
|2,41
|-1,63
|2,12
|Vestel
|9,83
|0,31
|29,85
|Vestel Beyaz Eşya
|10,21
|-0,20
|6,69
|Viking Kağıt
|1,32
|-2,94
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,25
|-0,88
|-3,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,78
|-1,24
|10,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|0,00
|2,81
|Yataş
|35,70
|2,41
|26,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,80
|-1,64
|71,46
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|-0,95
|0,15
|Yeşil GMYO
|0,68
|0,00
|7,94
|Yeşil Yapı
|1,09
|-0,91
|6,86
|Yeşil Yatırım Holding
|23,64
|-6,19
|47,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.272,00
|1,25
|24,84
|Yonga Mobilya
|1.500,00
|0,00
|527,88
|Yünsa
|7,60
|3,26
|68,89
|Zorlu Enerji
|2,07
|-2,36
|31,01
(Son)