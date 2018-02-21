Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.666,00
-7,85
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.666,00
|-7,85
|İş Bankası (B)
|1.250,00
|0,35
|-0,07
|İş Bankası (C)
|7,42
|6,00
|6,46
|İş Bankası (Kur.)
|7.100,00
|-8,27
|İş Fin.Kir.
|1,53
|0,66
|2,68
|İş Girişim
|1,58
|0,64
|-9,20
|İş GMYO
|1,37
|2,24
|0,74
|İş Yat. Men. Değ.
|2,45
|0,00
|0,00
|İş Yat. Ort.
|0,98
|1,03
|2,08
|İşbir Holding
|225,00
|2,27
|21,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|2,56
|0,00
|İttifak Holding
|2,27
|2,71
|-2,58
|İz Hayvancılık Tarım
|2,71
|2,26
|42,63
|İzmir Demir Çelik
|3,09
|2,32
|-4,63
|İzmir Fırça
|8,41
|-3,44
|-9,08
|İzocam
|28,44
|1,57
|7,56
|Jantsa Jant Sanayi
|34,20
|6,88
|5,69
|Kapital Yat. Holding
|1,19
|11,21
|-4,03
|Kaplamin
|3,96
|1,54
|1,02
|Kardemir (A)
|3,14
|3,63
|6,44
|Kardemir (B)
|3,13
|3,99
|6,83
|Kardemir (D)
|3,33
|4,06
|3,74
|Karel Elektronik
|7,82
|4,69
|34,60
|Karsan Otomotiv
|2,02
|4,12
|29,49
|Karsu Tekstil
|1,40
|0,72
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,90
|0,00
|-1,01
|Kartonsan
|287,70
|1,84
|1,55
|Katmerciler Ekipman
|12,05
|1,26
|0,75
|Kent Gıda
|145,10
|0,97
|6,30
|Kerevitaş Gıda
|97,05
|3,69
|-17,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|6,06
|0,00
|Kiler GMYO
|3,41
|2,10
|-6,83
|Kipa Ticaret
|4,64
|11,00
|79,84
|Klimasan Klima
|7,40
|-0,27
|26,50
|Koç Holding
|17,57
|1,15
|-4,92
|Konfrut Gıda
|15,80
|0,77
|10,49
|Konya Çimento
|250,60
|0,85
|-1,73
|Kordsa Global
|7,54
|-0,79
|-1,69
|Koza Altın
|34,10
|4,73
|-10,73
|Koza Madencilik
|5,49
|3,00
|-14,75
|Körfez GMYO
|1,73
|6,79
|4,22
|Kristal Kola
|1,93
|2,12
|7,22
|Kron Telekomünikasyon
|16,05
|3,02
|-13,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,55
|3,13
|15,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,84
|1,89
|16,63
|Kütahya Porselen
|5,97
|1,19
|-16,74
|Lider Faktoring
|4,61
|1,32
|4,54
|Link Bilgisayar
|14,40
|1,34
|0,98
|Logo Yazılım
|56,50
|2,73
|-3,83
|Lokman Hekim Sağlık
|6,42
|1,74
|4,22
|Lüks Kadife
|5,37
|1,32
|14,01
|Makina Takım
|1,85
|2,78
|-7,50
|Mardin Çimento
|4,31
|0,70
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|1,57
|0,64
|-7,10
|Marmaris Altınyunus
|15,97
|5,76
|-15,95
|Marshall
|56,20
|1,81
|8,49
|Martı GMYO
|1,04
|0,97
|-50,94
|Martı Otel
|1,01
|3,06
|9,78
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,00
|0,37
|-6,90
|Mazhar Zorlu Holding
|4,25
|6,25
|6,52
|MCT Danışmanlık
|7,05
|0,71
|17,50
|Mega Polietilen
|1,24
|3,33
|8,77
|Menderes Tekstil
|0,88
|1,15
|6,02
|Merit Turizm
|6,19
|1,48
|5,09
|Merko Gıda
|1,70
|5,59
|27,82
|Metal Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|22,31
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|1,92
|7,43
|Metro Holding
|0,87
|0,00
|-12,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,65
|1,92
|-3,64
|Migros Ticaret
|23,86
|1,53
|-13,43
|Milpa
|1,97
|3,68
|-8,80
|Mish Dekorasyon
|0,22
|0,00
|-8,33
|Mistral GMYO
|7,17
|1,41
|-2,98
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,46
|-0,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,45
|2,84
|4,32
|Mondi Tire Kutsan
|1,91
|2,69
|5,52
|Net Holding
|2,22
|3,74
|0,45
|Netaş Telekom.
|14,51
|3,57
|-8,40
|Niğbaş Niğde Beton
|0,94
|1,08
|0,00
|Nuh Çimento
|10,62
|3,51
|6,52
|Nurol GMYO
|4,53
|5,35
|-4,63
|Odaş Elektrik
|7,02
|0,72
|17,00
|Olmuksan-IP
|10,32
|0,68
|2,18
|Orge Enerji Elektrik
|8,70
|2,35
|-13,95
|Orma Orman Mahsulleri
|1,26
|0,80
|11,50
|Osmanlı Menkul
|4,07
|0,74
|29,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,47
|2,08
|-9,82
|Otokar
|118,10
|1,37
|-4,60
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|1,82
|10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,76
|1,73
|3,53
|Özak GMYO
|2,47
|5,11
|5,56
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|0,63
|-3,03
|Özderici GMYO
|1,81
|19,87
|16,03
|Özerden Plastik
|3,99
|-0,75
|33,89
|Panora GMYO
|4,56
|4,11
|-6,75
|Park Elek.Madencilik
|3,70
|2,49
|-11,27
|Parsan
|14,00
|1,30
|19,66
|Pegasus
|34,60
|3,35
|2,37
|Peker GYO
|5,47
|Penguen Gıda
|2,06
|3,00
|-7,62
|Pera GMYO
|0,87
|3,57
|-1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|6,94
|2,81
|56,66
|Petkim
|7,84
|3,16
|0,90
|Petrokent Turizm
|47,00
|-3,09
|-1,01
|Pınar Et ve Un
|10,69
|1,42
|10,43
|Pınar Su
|1,75
|1,16
|-2,78
|Pınar Süt
|12,60
|1,37
|0,80
|Plastikkart
|2,84
|0,35
|-1,73
|Polisan Holding
|12,06
|0,25
|38,30
|Politeknik Metal
|42,98
|4,47
|29,07
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|6,10
|7,41
|QNB Finansbank
|6,03
|0,67
|9,64
|Ray Sigorta
|1,42
|0,71
|-21,55
|Reysaş GMYO
|1,50
|2,04
|18,11
|Reysaş Lojistik
|1,20
|1,69
|-6,25
|Rhea Girişim
|1,05
|0,00
|-6,25
|Rodrigo Tekstil
|3,18
|-1,24
|6,35
|Royal Halı
|0,96
|0,00
|5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,72
|1,87
|-1,45
|Sabancı Holding
|10,55
|1,44
|-5,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,29
|2,69
|Salix Yatırım Holding
|6,20
|-1,59
|-20,51
|Sanel Mühendislik
|2,04
|0,49
|19,30
|Sanifoam Sünger
|1,77
|0,00
|5,36
|Sanko Pazarlama
|3,42
|3,01
|0,88
|Saray Matbaacılık
|1,04
|1,96
|-2,80
|Sarkuysan
|3,28
|0,92
|-0,61
|Sasa Polyester
|10,42
|4,62
|-9,31
|Say Reklamcılık
|1,71
|3,64
|2,40
|Sekuro Plastik
|10,73
|0,75
|24,77
|Selçuk Ecza Deposu
|3,80
|0,26
|5,56
|Selçuk Gıda
|0,43
|0,00
|53,57
|Senkron Güvenlik
|1,68
|0,60
|-9,68
|Serve Kırtasiye
|0,59
|-1,67
|-4,84
|Servet GMYO
|3,75
|-8,98
|23,36
|Seyitler Kimya
|12,41
|-1,35
|38,20
|Silverline Endüstri
|2,28
|2,24
|4,11
|Sinpaş GMYO
|0,75
|2,74
|-2,60
|Soda Sanayii
|5,06
|1,40
|0,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,87
|0,26
|1,84
|Söktaş
|1,79
|1,70
|7,83
|Sönmez Filament
|4,82
|0,63
|16,14
|Sönmez Pamuklu
|4,84
|1,26
|22,22
|Şeker Fin. Kir.
|2,51
|0,40
|-2,33
|Şekerbank
|1,61
|2,55
|-12,02
|Şişe Cam
|4,77
|1,71
|1,49
|T. Halk Bankası
|9,60
|2,02
|-10,95
|T. Kalkınma Bank.
|5,70
|0,71
|2,89
|T.S.K.B.
|1,65
|4,43
|14,58
|T.Tuborg
|9,84
|0,61
|-2,57
|Taç Tarım Ürünleri
|2,58
|0,39
|6,17
|Tat Gıda
|5,77
|4,72
|8,66
|TAV Havalimanları
|22,34
|-1,24
|-0,53
|Taze Kuru Gıda
|7,13
|-1,66
|-12,52
|Tek-Art Turizm
|1,29
|3,20
|67,53
|Tekfen Holding
|18,08
|3,61
|6,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,00
|1,21
|-2,91
|Temapol Polimer Plastik
|4,32
|0,93
|-9,43
|TGS Dış Ticaret
|3,70
|0,82
|1,93
|Tofaş Oto. Fab.
|30,64
|0,52
|-7,21
|Torunlar GMYO
|3,04
|0,00
|-8,71
|Trabzon Liman
|14,46
|2,41
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|0,47
|-3,18
|Trakya Cam
|4,64
|1,98
|0,43
|Transtürk Hold.
|0,84
|3,70
|37,70
|TSKB GMYO
|0,77
|4,05
|5,48
|Tuğçelik
|3,10
|0,98
|-2,52
|Tukaş
|2,27
|3,65
|1,79
|Turcas Petrol
|2,38
|4,39
|0,00
|Turkcell
|15,05
|3,01
|-2,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,21
|4,06
|8,17
|Tüpraş
|113,40
|1,89
|-6,67
|Türk Hava Yolları
|17,65
|5,69
|12,49
|Türk Prysmian Kablo
|2,35
|0,86
|-7,48
|Türk Telekom
|6,26
|1,46
|-2,80
|Türk Traktör
|78,40
|1,36
|3,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,36
|-0,56
|4,79
|Ufuk Yatırım
|2,63
|0,38
|-14,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,85
|1,65
|8,19
|Ulusoy Elektrik
|20,28
|5,24
|8,68
|Ulusoy Un Sanayi
|2,70
|1,89
|-2,88
|Umpaş Holding
|0,63
|1,61
|0,00
|Uşak Seramik
|2,41
|3,88
|-1,63
|Utopya Turizm
|4,13
|0,24
|-8,02
|Uzertaş Boya
|1,02
|-2,86
|-10,53
|Ülker Bisküvi
|23,14
|1,49
|17,64
|Ünye Çimento
|4,36
|0,93
|4,81
|Vakıf Fin. Kir.
|2,27
|4,61
|9,13
|Vakıf GMYO
|2,71
|5,86
|4,23
|Vakıf Yat. Ort.
|1,61
|5,92
|13,38
|Vakıflar Bankası
|7,06
|2,47
|4,28
|Vakko Tekstil
|4,46
|6,19
|44,81
|Vanet Gıda
|3,25
|19,93
|1,56
|Verusa Holding
|25,72
|-0,46
|12,22
|Verusaturk Girisim
|2,30
|3,14
|-2,54
|Vestel
|10,27
|3,95
|35,67
|Vestel Beyaz Eşya
|10,38
|2,06
|8,46
|Viking Kağıt
|1,14
|0,88
|-5,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,30
|5,02
|-0,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,72
|2,16
|8,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,66
|1,53
|6,83
|Yataş
|24,98
|3,82
|-11,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,14
|-6,55
|103,85
|Yeni Gimat GMYO
|13,77
|0,51
|1,40
|Yeşil GMYO
|0,63
|1,61
|0,00
|Yeşil Yapı
|1,08
|3,85
|5,88
|Yeşil Yatırım Holding
|27,10
|-1,45
|69,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.280,00
|-10,80
|25,27
|Yonga Mobilya
|877,40
|19,99
|267,27
|Yünsa
|6,65
|7,43
|47,78
|Zorlu Enerji
|2,03
|5,73
|28,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)