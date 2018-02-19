Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.666,00 -7,85 İş Bankası (B) 1.269,50 2,30 1,49 İş Bankası (C) 7,39 -2,76 6,03 İş Bankası (Kur.) 7.150,00 -7,62 İş Fin.Kir. 1,53 -0,65 2,68 İş Girişim 1,58 -0,63 -9,20 İş GMYO 1,37 1,48 0,74 İş Yat. Men. Değ. 2,42 -1,22 -1,22 İş Yat. Ort. 0,97 0,00 1,04 İşbir Holding 220,00 0,55 18,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -4,88 -2,50 İttifak Holding 2,26 -0,88 -3,00 İz Hayvancılık Tarım 2,80 0,36 47,37 İzmir Demir Çelik 3,20 6,31 -1,23 İzmir Fırça 8,60 2,99 -7,03 İzocam 29,42 -2,84 11,27 Jantsa Jant Sanayi 34,70 -0,80 7,23 Kapital Yat. Holding 1,13 0,00 -8,87 Kaplamin 4,05 3,32 3,32 Kardemir (A) 3,15 1,29 6,78 Kardemir (B) 3,13 1,29 6,83 Kardemir (D) 3,29 -1,50 2,49 Karel Elektronik 7,70 -5,75 32,53 Karsan Otomotiv 2,06 -1,44 32,05 Karsu Tekstil 1,42 -12,88 -28,28 Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 -3,92 -1,01 Kartonsan 285,80 -1,38 0,88 Katmerciler Ekipman 12,03 -1,39 0,59 Kent Gıda 145,00 0,00 6,23 Kerevitaş Gıda 96,90 3,64 -18,09 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 3,48 -0,85 -4,92 Kipa Ticaret 4,06 -1,22 57,36 Klimasan Klima 8,07 0,75 37,95 Koç Holding 17,59 -0,62 -4,82 Konfrut Gıda 16,67 -1,36 16,57 Konya Çimento 253,10 0,04 -0,75 Kordsa Global 7,74 -0,90 0,91 Koza Altın 35,90 4,48 -6,02 Koza Madencilik 5,74 0,17 -10,87 Körfez GMYO 1,62 -1,22 -2,41 Kristal Kola 1,96 0,00 8,89 Kron Telekomünikasyon 15,98 -3,09 -13,62 Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 0,00 18,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,74 1,94 14,22 Kütahya Porselen 6,07 -7,61 -15,34 Lider Faktoring 4,55 -1,30 3,17 Link Bilgisayar 14,66 -3,30 2,81 Logo Yazılım 55,65 -0,89 -5,28 Lokman Hekim Sağlık 6,53 -1,36 6,01 Lüks Kadife 5,42 -1,81 15,07 Makina Takım 1,85 -1,07 -7,50 Mardin Çimento 4,35 0,69 1,40 Marka Yatırım Holding 1,54 0,65 -8,88 Marmaris Altınyunus 15,66 0,00 -17,58 Marshall 55,00 -2,91 6,18 Martı GMYO 1,06 -2,75 -50,00 Martı Otel 0,98 0,00 6,52 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,95 -0,74 -6,98 Mazhar Zorlu Holding 4,30 1,18 7,77 MCT Danışmanlık 7,98 20,00 33,00 Mega Polietilen 1,19 -3,25 4,39 Menderes Tekstil 0,90 -2,17 8,43 Merit Turizm 6,10 -1,61 3,57 Merko Gıda 1,74 -1,69 30,83 Metal Gayrimenkul 1,46 -13,10 12,31 Metemtur Otelcilik 1,71 -1,72 15,54 Metro Holding 0,87 -1,14 -12,12 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 -0,81 -10,55 Migros Ticaret 24,02 0,08 -12,84 Milpa 2,03 2,01 -6,02 Mish Dekorasyon 0,22 -4,35 -8,33 Mistral GMYO 7,13 0,28 -3,52 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,63 -1,48 MMC San. ve Tic. Yat. 1,47 -2,00 5,76 Mondi Tire Kutsan 1,94 0,52 7,18 Net Holding 2,26 -0,88 2,26 Netaş Telekom. 14,80 2,99 -6,57 Niğbaş Niğde Beton 0,97 -3,00 3,19 Nuh Çimento 10,52 -2,86 5,52 Nurol GMYO 4,62 -4,74 -2,74 Odaş Elektrik 7,03 -0,99 17,17 Olmuksan-IP 10,71 -4,03 6,04 Orge Enerji Elektrik 8,87 -1,88 -12,27 Orma Orman Mahsulleri 1,27 0,00 12,39 Osmanlı Menkul 4,05 -0,25 28,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -1,96 -7,98 Otokar 118,30 -3,19 -4,44 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 11,88 Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 -0,57 2,94 Özak GMYO 2,37 0,42 1,28 Özbal Çelik Boru 1,62 -1,22 -1,82 Özderici GMYO 1,48 -0,67 -5,13 Özerden Plastik 3,98 0,25 33,56 Panora GMYO 4,55 -0,87 -6,95 Park Elek.Madencilik 3,80 2,43 -8,87 Parsan 14,40 1,41 23,08 Pegasus 34,72 1,76 2,72 Penguen Gıda 2,10 -1,87 -5,83 Pera GMYO 0,89 0,00 1,14 Pergamon Dış Ticaret 5,91 -0,67 33,41 Petkim 7,88 2,20 1,42 Petrokent Turizm 48,76 -1,49 2,70 Pınar Et ve Un 10,77 0,84 11,26 Pınar Su 1,77 0,00 -1,67 Pınar Süt 12,58 2,78 0,64 Plastikkart 2,91 0,00 0,69 Polisan Holding 12,07 -0,49 38,42 Politeknik Metal 44,24 -1,65 32,85 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -2,87 4,32 QNB Finansbank 6,04 -1,63 9,82 Ray Sigorta 1,46 -1,35 -19,34 Reysaş GMYO 1,53 0,00 20,47 Reysaş Lojistik 1,24 -0,80 -3,13 Rhea Girişim 1,01 -1,94 -9,82 Rodrigo Tekstil 3,13 -2,19 4,68 Royal Halı 0,97 2,11 6,59 RTA Laboratuvarları 2,73 -1,09 -1,09 Sabancı Holding 10,51 -1,13 -5,49 Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 -1,70 Salix Yatırım Holding 6,00 -1,64 -23,08 Sanel Mühendislik 2,12 -4,93 23,98 Sanifoam Sünger 1,84 2,22 9,52 Sanko Pazarlama 3,30 -0,60 -2,65 Saray Matbaacılık 1,05 0,00 -1,87 Sarkuysan 3,34 2,77 1,21 Sasa Polyester 10,49 -3,23 -8,70 Say Reklamcılık 1,79 -0,56 7,19 Sekuro Plastik 10,55 0,76 22,67 Selçuk Ecza Deposu 3,81 -1,80 5,83 Selçuk Gıda 0,36 20,00 28,57 Senkron Güvenlik 1,71 -0,58 -8,06 Serve Kırtasiye 0,58 -1,69 -6,45 Servet GMYO 4,24 1,19 39,47 Seyitler Kimya 13,93 10,73 55,12 Silverline Endüstri 2,32 -2,52 5,94 Sinpaş GMYO 0,75 0,00 -2,60 Soda Sanayii 4,95 0,81 -1,79 Sodaş Sodyum Sanayii 3,83 0,79 0,79 Söktaş 1,78 -2,20 7,23 Sönmez Filament 5,01 -2,34 20,72 Sönmez Pamuklu 5,03 -0,98 27,02 Şeker Fin. Kir. 2,51 1,21 -2,33 Şekerbank 1,63 -1,81 -10,93 Şişe Cam 4,86 0,83 3,40 T. Halk Bankası 9,69 -1,62 -10,11 T. Kalkınma Bank. 5,29 -0,38 -4,51 T.S.K.B. 1,62 0,00 12,50 T.Tuborg 9,43 -0,74 -6,63 Taç Tarım Ürünleri 2,64 -0,38 8,64 Tat Gıda 5,83 2,10 9,79 TAV Havalimanları 22,68 0,18 0,98 Taze Kuru Gıda 7,25 -0,41 -11,04 Tek-Art Turizm 1,48 2,78 92,21 Tekfen Holding 17,83 4,45 4,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 -0,96 0,58 Temapol Polimer Plastik 4,39 1,15 -7,97 TGS Dış Ticaret 3,66 0,00 0,83 Tofaş Oto. Fab. 30,60 1,19 -7,33 Torunlar GMYO 3,06 0,99 -8,11 Trabzon Liman 14,51 -2,29 Trabzonspor Sportif 2,17 -0,91 -1,36 Trakya Cam 4,64 1,53 0,43 Transtürk Hold. 0,77 -7,23 26,23 TSKB GMYO 0,77 4,05 5,48 Tuğçelik 3,07 0,33 -3,46 Tukaş 2,34 0,86 4,93 Turcas Petrol 2,44 3,83 2,52 Turkcell 15,37 0,39 -0,71 Tümosan Motor ve Traktör 8,29 -4,27 9,22 Tüpraş 113,20 0,44 -6,83 Türk Hava Yolları 17,18 -0,75 9,50 Türk Prysmian Kablo 2,27 -1,30 -10,63 Türk Telekom 6,19 0,49 -3,88 Türk Traktör 78,50 0,06 3,29 Türker Proje Gayrimenkul 39,72 -0,45 5,75 Ufuk Yatırım 2,70 -1,82 -12,05 Ulaşlar Turizm Yat. 1,86 -2,11 8,77 Ulusoy Elektrik 19,90 3,32 6,65 Ulusoy Un Sanayi 2,71 -1,81 -2,52 Umpaş Holding 0,62 0,00 -1,59 Uşak Seramik 2,46 -0,81 0,41 Utopya Turizm 4,11 -0,48 -8,46 Uzertaş Boya 1,10 -0,90 -3,51 Ülker Bisküvi 22,60 -0,79 14,90 Ünye Çimento 4,32 -0,46 3,85 Vakıf Fin. Kir. 2,29 4,09 10,10 Vakıf GMYO 2,70 3,05 3,85 Vakıf Yat. Ort. 1,64 0,00 15,49 Vakıflar Bankası 7,13 -2,06 5,32 Vakko Tekstil 4,72 -1,67 53,25 Vanet Gıda 2,99 19,60 -6,56 Verusa Holding 25,94 1,09 13,18 Verusaturk Girisim 2,24 -1,75 -5,08 Vestel 10,01 -1,96 32,23 Vestel Beyaz Eşya 10,37 -0,77 8,36 Viking Kağıt 1,17 -1,68 -2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 -1,31 -2,59 Yapı ve Kredi Bank. 4,82 0,21 11,06 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,65 0,00 6,43 Yataş 24,00 -1,23 -15,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,25 -2,60 114,33 Yeni Gimat GMYO 13,54 1,42 -0,29 Yeşil GMYO 0,63 0,00 0,00 Yeşil Yapı 1,10 0,00 7,84 Yeşil Yatırım Holding 27,50 -1,79 71,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.130,10 4,42 17,04 Yonga Mobilya 609,40 19,98 155,09 Yünsa 6,38 5,45 41,78 Zorlu Enerji 2,02 -1,94 27,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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