Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.666,00
|-7,85
|İş Bankası (B)
|1.269,50
|2,30
|1,49
|İş Bankası (C)
|7,39
|-2,76
|6,03
|İş Bankası (Kur.)
|7.150,00
|-7,62
|İş Fin.Kir.
|1,53
|-0,65
|2,68
|İş Girişim
|1,58
|-0,63
|-9,20
|İş GMYO
|1,37
|1,48
|0,74
|İş Yat. Men. Değ.
|2,42
|-1,22
|-1,22
|İş Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|1,04
|İşbir Holding
|220,00
|0,55
|18,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-4,88
|-2,50
|İttifak Holding
|2,26
|-0,88
|-3,00
|İz Hayvancılık Tarım
|2,80
|0,36
|47,37
|İzmir Demir Çelik
|3,20
|6,31
|-1,23
|İzmir Fırça
|8,60
|2,99
|-7,03
|İzocam
|29,42
|-2,84
|11,27
|Jantsa Jant Sanayi
|34,70
|-0,80
|7,23
|Kapital Yat. Holding
|1,13
|0,00
|-8,87
|Kaplamin
|4,05
|3,32
|3,32
|Kardemir (A)
|3,15
|1,29
|6,78
|Kardemir (B)
|3,13
|1,29
|6,83
|Kardemir (D)
|3,29
|-1,50
|2,49
|Karel Elektronik
|7,70
|-5,75
|32,53
|Karsan Otomotiv
|2,06
|-1,44
|32,05
|Karsu Tekstil
|1,42
|-12,88
|-28,28
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,90
|-3,92
|-1,01
|Kartonsan
|285,80
|-1,38
|0,88
|Katmerciler Ekipman
|12,03
|-1,39
|0,59
|Kent Gıda
|145,00
|0,00
|6,23
|Kerevitaş Gıda
|96,90
|3,64
|-18,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-2,94
|-5,71
|Kiler GMYO
|3,48
|-0,85
|-4,92
|Kipa Ticaret
|4,06
|-1,22
|57,36
|Klimasan Klima
|8,07
|0,75
|37,95
|Koç Holding
|17,59
|-0,62
|-4,82
|Konfrut Gıda
|16,67
|-1,36
|16,57
|Konya Çimento
|253,10
|0,04
|-0,75
|Kordsa Global
|7,74
|-0,90
|0,91
|Koza Altın
|35,90
|4,48
|-6,02
|Koza Madencilik
|5,74
|0,17
|-10,87
|Körfez GMYO
|1,62
|-1,22
|-2,41
|Kristal Kola
|1,96
|0,00
|8,89
|Kron Telekomünikasyon
|15,98
|-3,09
|-13,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|0,00
|18,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,74
|1,94
|14,22
|Kütahya Porselen
|6,07
|-7,61
|-15,34
|Lider Faktoring
|4,55
|-1,30
|3,17
|Link Bilgisayar
|14,66
|-3,30
|2,81
|Logo Yazılım
|55,65
|-0,89
|-5,28
|Lokman Hekim Sağlık
|6,53
|-1,36
|6,01
|Lüks Kadife
|5,42
|-1,81
|15,07
|Makina Takım
|1,85
|-1,07
|-7,50
|Mardin Çimento
|4,35
|0,69
|1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,54
|0,65
|-8,88
|Marmaris Altınyunus
|15,66
|0,00
|-17,58
|Marshall
|55,00
|-2,91
|6,18
|Martı GMYO
|1,06
|-2,75
|-50,00
|Martı Otel
|0,98
|0,00
|6,52
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|53,95
|-0,74
|-6,98
|Mazhar Zorlu Holding
|4,30
|1,18
|7,77
|MCT Danışmanlık
|7,98
|20,00
|33,00
|Mega Polietilen
|1,19
|-3,25
|4,39
|Menderes Tekstil
|0,90
|-2,17
|8,43
|Merit Turizm
|6,10
|-1,61
|3,57
|Merko Gıda
|1,74
|-1,69
|30,83
|Metal Gayrimenkul
|1,46
|-13,10
|12,31
|Metemtur Otelcilik
|1,71
|-1,72
|15,54
|Metro Holding
|0,87
|-1,14
|-12,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|-0,81
|-10,55
|Migros Ticaret
|24,02
|0,08
|-12,84
|Milpa
|2,03
|2,01
|-6,02
|Mish Dekorasyon
|0,22
|-4,35
|-8,33
|Mistral GMYO
|7,13
|0,28
|-3,52
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,63
|-1,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,47
|-2,00
|5,76
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|0,52
|7,18
|Net Holding
|2,26
|-0,88
|2,26
|Netaş Telekom.
|14,80
|2,99
|-6,57
|Niğbaş Niğde Beton
|0,97
|-3,00
|3,19
|Nuh Çimento
|10,52
|-2,86
|5,52
|Nurol GMYO
|4,62
|-4,74
|-2,74
|Odaş Elektrik
|7,03
|-0,99
|17,17
|Olmuksan-IP
|10,71
|-4,03
|6,04
|Orge Enerji Elektrik
|8,87
|-1,88
|-12,27
|Orma Orman Mahsulleri
|1,27
|0,00
|12,39
|Osmanlı Menkul
|4,05
|-0,25
|28,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,50
|-1,96
|-7,98
|Otokar
|118,30
|-3,19
|-4,44
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|11,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,75
|-0,57
|2,94
|Özak GMYO
|2,37
|0,42
|1,28
|Özbal Çelik Boru
|1,62
|-1,22
|-1,82
|Özderici GMYO
|1,48
|-0,67
|-5,13
|Özerden Plastik
|3,98
|0,25
|33,56
|Panora GMYO
|4,55
|-0,87
|-6,95
|Park Elek.Madencilik
|3,80
|2,43
|-8,87
|Parsan
|14,40
|1,41
|23,08
|Pegasus
|34,72
|1,76
|2,72
|Penguen Gıda
|2,10
|-1,87
|-5,83
|Pera GMYO
|0,89
|0,00
|1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|5,91
|-0,67
|33,41
|Petkim
|7,88
|2,20
|1,42
|Petrokent Turizm
|48,76
|-1,49
|2,70
|Pınar Et ve Un
|10,77
|0,84
|11,26
|Pınar Su
|1,77
|0,00
|-1,67
|Pınar Süt
|12,58
|2,78
|0,64
|Plastikkart
|2,91
|0,00
|0,69
|Polisan Holding
|12,07
|-0,49
|38,42
|Politeknik Metal
|44,24
|-1,65
|32,85
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|-2,87
|4,32
|QNB Finansbank
|6,04
|-1,63
|9,82
|Ray Sigorta
|1,46
|-1,35
|-19,34
|Reysaş GMYO
|1,53
|0,00
|20,47
|Reysaş Lojistik
|1,24
|-0,80
|-3,13
|Rhea Girişim
|1,01
|-1,94
|-9,82
|Rodrigo Tekstil
|3,13
|-2,19
|4,68
|Royal Halı
|0,97
|2,11
|6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,73
|-1,09
|-1,09
|Sabancı Holding
|10,51
|-1,13
|-5,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|-1,70
|Salix Yatırım Holding
|6,00
|-1,64
|-23,08
|Sanel Mühendislik
|2,12
|-4,93
|23,98
|Sanifoam Sünger
|1,84
|2,22
|9,52
|Sanko Pazarlama
|3,30
|-0,60
|-2,65
|Saray Matbaacılık
|1,05
|0,00
|-1,87
|Sarkuysan
|3,34
|2,77
|1,21
|Sasa Polyester
|10,49
|-3,23
|-8,70
|Say Reklamcılık
|1,79
|-0,56
|7,19
|Sekuro Plastik
|10,55
|0,76
|22,67
|Selçuk Ecza Deposu
|3,81
|-1,80
|5,83
|Selçuk Gıda
|0,36
|20,00
|28,57
|Senkron Güvenlik
|1,71
|-0,58
|-8,06
|Serve Kırtasiye
|0,58
|-1,69
|-6,45
|Servet GMYO
|4,24
|1,19
|39,47
|Seyitler Kimya
|13,93
|10,73
|55,12
|Silverline Endüstri
|2,32
|-2,52
|5,94
|Sinpaş GMYO
|0,75
|0,00
|-2,60
|Soda Sanayii
|4,95
|0,81
|-1,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,83
|0,79
|0,79
|Söktaş
|1,78
|-2,20
|7,23
|Sönmez Filament
|5,01
|-2,34
|20,72
|Sönmez Pamuklu
|5,03
|-0,98
|27,02
|Şeker Fin. Kir.
|2,51
|1,21
|-2,33
|Şekerbank
|1,63
|-1,81
|-10,93
|Şişe Cam
|4,86
|0,83
|3,40
|T. Halk Bankası
|9,69
|-1,62
|-10,11
|T. Kalkınma Bank.
|5,29
|-0,38
|-4,51
|T.S.K.B.
|1,62
|0,00
|12,50
|T.Tuborg
|9,43
|-0,74
|-6,63
|Taç Tarım Ürünleri
|2,64
|-0,38
|8,64
|Tat Gıda
|5,83
|2,10
|9,79
|TAV Havalimanları
|22,68
|0,18
|0,98
|Taze Kuru Gıda
|7,25
|-0,41
|-11,04
|Tek-Art Turizm
|1,48
|2,78
|92,21
|Tekfen Holding
|17,83
|4,45
|4,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,18
|-0,96
|0,58
|Temapol Polimer Plastik
|4,39
|1,15
|-7,97
|TGS Dış Ticaret
|3,66
|0,00
|0,83
|Tofaş Oto. Fab.
|30,60
|1,19
|-7,33
|Torunlar GMYO
|3,06
|0,99
|-8,11
|Trabzon Liman
|14,51
|-2,29
|Trabzonspor Sportif
|2,17
|-0,91
|-1,36
|Trakya Cam
|4,64
|1,53
|0,43
|Transtürk Hold.
|0,77
|-7,23
|26,23
|TSKB GMYO
|0,77
|4,05
|5,48
|Tuğçelik
|3,07
|0,33
|-3,46
|Tukaş
|2,34
|0,86
|4,93
|Turcas Petrol
|2,44
|3,83
|2,52
|Turkcell
|15,37
|0,39
|-0,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,29
|-4,27
|9,22
|Tüpraş
|113,20
|0,44
|-6,83
|Türk Hava Yolları
|17,18
|-0,75
|9,50
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|-1,30
|-10,63
|Türk Telekom
|6,19
|0,49
|-3,88
|Türk Traktör
|78,50
|0,06
|3,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,72
|-0,45
|5,75
|Ufuk Yatırım
|2,70
|-1,82
|-12,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,86
|-2,11
|8,77
|Ulusoy Elektrik
|19,90
|3,32
|6,65
|Ulusoy Un Sanayi
|2,71
|-1,81
|-2,52
|Umpaş Holding
|0,62
|0,00
|-1,59
|Uşak Seramik
|2,46
|-0,81
|0,41
|Utopya Turizm
|4,11
|-0,48
|-8,46
|Uzertaş Boya
|1,10
|-0,90
|-3,51
|Ülker Bisküvi
|22,60
|-0,79
|14,90
|Ünye Çimento
|4,32
|-0,46
|3,85
|Vakıf Fin. Kir.
|2,29
|4,09
|10,10
|Vakıf GMYO
|2,70
|3,05
|3,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,64
|0,00
|15,49
|Vakıflar Bankası
|7,13
|-2,06
|5,32
|Vakko Tekstil
|4,72
|-1,67
|53,25
|Vanet Gıda
|2,99
|19,60
|-6,56
|Verusa Holding
|25,94
|1,09
|13,18
|Verusaturk Girisim
|2,24
|-1,75
|-5,08
|Vestel
|10,01
|-1,96
|32,23
|Vestel Beyaz Eşya
|10,37
|-0,77
|8,36
|Viking Kağıt
|1,17
|-1,68
|-2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,26
|-1,31
|-2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,82
|0,21
|11,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,65
|0,00
|6,43
|Yataş
|24,00
|-1,23
|-15,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,25
|-2,60
|114,33
|Yeni Gimat GMYO
|13,54
|1,42
|-0,29
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,00
|7,84
|Yeşil Yatırım Holding
|27,50
|-1,79
|71,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.130,10
|4,42
|17,04
|Yonga Mobilya
|609,40
|19,98
|155,09
|Yünsa
|6,38
|5,45
|41,78
|Zorlu Enerji
|2,02
|-1,94
|27,85
(Son)