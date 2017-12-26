Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.666,00
|4,46
|İş Bankası (B)
|1.253,80
|6,26
|28,64
|İş Bankası (C)
|6,76
|0,60
|35,80
|İş Bankası (Kur.)
|7.740,00
|-0,13
|24,90
|İş Fin.Kir.
|1,47
|-0,68
|42,18
|İş Girişim
|1,75
|1,16
|16,67
|İş GMYO
|1,37
|0,00
|-0,89
|İş Yat. Men. Değ.
|2,43
|0,00
|111,33
|İş Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|11,90
|İşbir Holding
|180,30
|0,73
|78,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-4,88
|44,34
|İttifak Holding
|2,37
|-0,84
|33,15
|İz Hayvancılık Tarım
|1,78
|-0,56
|30,88
|İzmir Demir Çelik
|3,12
|-0,32
|17,74
|İzmir Fırça
|8,65
|-0,57
|742,53
|İzocam
|24,48
|-0,24
|-0,24
|Jantsa Jant Sanayi
|31,92
|-0,13
|55,06
|Kapital Yat. Holding
|1,06
|3,92
|164,21
|Kaplamin
|3,60
|-1,91
|271,13
|Kardemir (A)
|2,87
|-3,69
|103,55
|Kardemir (B)
|2,88
|-3,03
|94,59
|Kardemir (D)
|2,99
|-4,17
|160,00
|Karel Elektronik
|5,80
|0,69
|206,88
|Karsan Otomotiv
|1,54
|-3,14
|42,59
|Karsu Tekstil
|1,83
|1,67
|335,71
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|0,00
|104,08
|Kartonsan
|283,40
|0,18
|10,34
|Katmerciler Ekipman
|12,33
|5,47
|68,44
|Kent Gıda
|135,00
|0,67
|4,25
|Kerevitaş Gıda
|102,80
|-1,63
|190,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-5,56
|54,55
|Kiler GMYO
|3,78
|-2,07
|148,68
|Kipa Ticaret
|2,69
|-4,95
|72,44
|Klimasan Klima
|5,82
|2,83
|-23,62
|Koç Holding
|17,49
|-0,51
|29,38
|Konfrut Gıda
|14,29
|0,07
|16,18
|Konya Çimento
|254,80
|-0,66
|-1,77
|Kordsa Global
|7,19
|-1,37
|15,56
|Koza Altın
|38,00
|8,88
|132,56
|Koza Madencilik
|6,69
|1,98
|212,62
|Körfez GMYO
|1,63
|-1,21
|8,67
|Kristal Kola
|1,74
|0,00
|21,68
|Kron Telekomünikasyon
|17,40
|0,46
|246,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,60
|-5,70
|24,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,09
|-0,73
|31,91
|Kütahya Porselen
|6,96
|2,50
|-3,85
|Lider Faktoring
|4,47
|0,45
|-3,46
|Link Bilgisayar
|14,63
|-3,30
|139,84
|Logo Yazılım
|57,20
|0,35
|5,24
|Lokman Hekim Sağlık
|5,93
|-1,98
|52,78
|Lüks Kadife
|4,50
|0,22
|15,38
|Makina Takım
|1,95
|1,04
|38,30
|Mardin Çimento
|4,28
|-0,70
|3,01
|Marka Yatırım Holding
|1,72
|0,00
|91,11
|Marmaris Altınyunus
|19,00
|0,53
|-0,52
|Marshall
|49,50
|-2,94
|43,48
|Martı GMYO
|1,79
|-5,29
|371,05
|Martı Otel
|0,89
|-1,11
|147,22
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|55,50
|-0,27
|Mazhar Zorlu Holding
|3,46
|1,17
|195,73
|MCT Danışmanlık
|5,89
|-0,17
|17,56
|Mega Polietilen
|1,11
|-0,89
|19,35
|Menderes Tekstil
|0,82
|0,00
|36,67
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|48,15
|Merko Gıda
|1,33
|0,00
|17,70
|Metal Gayrimenkul
|1,27
|-2,31
|69,33
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|-1,36
|2,11
|Metro Holding
|1,00
|5,26
|11,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,82
|1,08
|-4,08
|Migros Ticaret
|26,80
|0,15
|52,45
|Milpa
|2,16
|-0,46
|125,00
|Mish Dekorasyon
|0,25
|0,00
|0,00
|Mistral GMYO
|7,52
|-1,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,20
|-2,44
|140,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,81
|-0,55
|50,83
|Net Holding
|2,11
|0,00
|-30,82
|Netaş Telekom.
|15,76
|0,90
|57,76
|Niğbaş Niğde Beton
|0,88
|-2,22
|15,79
|Nuh Çimento
|9,82
|0,00
|5,84
|Nurol GMYO
|4,95
|-2,17
|20,15
|Odaş Elektrik
|5,88
|1,38
|98,45
|Olmuksan-IP
|9,82
|0,61
|6,16
|Orge Enerji Elektrik
|10,27
|0,20
|76,95
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|-0,85
|19,59
|Osmanlı Menkul
|3,01
|0,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,59
|-1,85
|-19,14
|Otokar
|119,40
|-0,67
|-8,62
|Oyak Yat. Ort.
|1,02
|0,99
|39,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,68
|-0,59
|-10,64
|Özak GMYO
|2,29
|0,00
|22,46
|Özbal Çelik Boru
|1,66
|-1,19
|12,16
|Özderici GMYO
|1,57
|-4,85
|24,60
|Özerden Plastik
|2,94
|-0,68
|21,08
|Panora GMYO
|4,93
|-5,19
|23,11
|Park Elek.Madencilik
|4,18
|3,98
|104,90
|Parsan
|11,46
|-2,96
|37,41
|Pegasus
|32,00
|0,25
|126,15
|Penguen Gıda
|2,28
|-1,30
|18,13
|Pera GMYO
|0,94
|4,44
|135,00
|Pergamon Dış Ticaret
|4,44
|-0,67
|25,56
|Petkim
|7,53
|0,40
|121,10
|Petrokent Turizm
|45,96
|-0,09
|4,45
|Pimaş
|4,79
|0,21
|76,75
|Pınar Et ve Un
|9,46
|0,53
|0,62
|Pınar Su
|1,78
|-2,20
|0,56
|Pınar Süt
|12,37
|0,90
|-16,96
|Plastikkart
|2,94
|-1,67
|6,91
|Polisan Holding
|8,61
|-0,12
|29,20
|Politeknik Metal
|31,48
|0,19
|80,25
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|3,11
|-28,76
|Ray Sigorta
|1,74
|-0,57
|200,00
|Reysaş GMYO
|1,24
|4,20
|85,07
|Reysaş Lojistik
|1,29
|1,57
|63,29
|Rhea Girişim
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|-0,73
|9,68
|Royal Halı
|0,91
|-1,09
|-5,21
|RTA Laboratuvarları
|2,81
|-2,09
|40,15
|Sabancı Holding
|10,75
|0,00
|19,88
|Salix Yatırım Holding
|7,71
|-3,02
|111,81
|Sanel Mühendislik
|1,73
|0,00
|-2,26
|Sanifoam Sünger
|1,68
|0,60
|40,00
|Sanko Pazarlama
|3,39
|0,89
|61,59
|Saray Matbaacılık
|1,07
|-0,93
|5,94
|Sarkuysan
|3,27
|-0,91
|77,37
|Sasa Polyester
|11,11
|-6,32
|377,55
|Say Reklamcılık
|1,68
|-2,33
|-0,59
|Sekuro Plastik
|8,50
|0,24
|-3,41
|Selçuk Ecza Deposu
|3,56
|-0,56
|18,67
|Selçuk Gıda
|0,29
|0,00
|-3,33
|Senkron Güvenlik
|1,84
|-0,54
|-2,65
|Serve Kırtasiye
|0,63
|3,28
|6,78
|Servet GMYO
|2,90
|0,69
|1,75
|Seyitler Kimya
|6,76
|19,86
|233,00
|Silverline Endüstri
|2,20
|-0,45
|96,43
|Sinpaş GMYO
|0,77
|0,00
|32,76
|Soda Sanayii
|4,99
|0,20
|18,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,65
|3,40
|51,41
|Söktaş
|1,68
|-0,59
|-12,11
|Sönmez Filament
|4,29
|3,62
|73,68
|Sönmez Pamuklu
|4,06
|-4,25
|98,05
|Şeker Fin. Kir.
|2,36
|-0,84
|102,00
|Şekerbank
|1,76
|4,14
|49,15
|Şişe Cam
|4,54
|-0,87
|33,47
|T. Halk Bankası
|10,16
|-0,78
|10,49
|T. Kalkınma Bank.
|5,50
|0,18
|94,35
|T.S.K.B.
|1,42
|0,00
|21,25
|T.Tuborg
|10,23
|0,49
|34,56
|Taç Tarım Ürünleri
|2,40
|0,42
|0,00
|Tat Gıda
|5,28
|-0,38
|-5,35
|TAV Havalimanları
|21,72
|1,50
|61,99
|Taze Kuru Gıda
|7,17
|-0,14
|-12,56
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-2,50
|27,87
|Tekfen Holding
|16,21
|0,19
|160,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,10
|-1,54
|50,89
|Temapol Polimer Plastik
|4,65
|2,42
|-50,48
|TGS Dış Ticaret
|3,61
|-0,28
|-2,96
|Tofaş Oto. Fab.
|31,44
|-0,57
|30,97
|Torunlar GMYO
|7,00
|0,86
|72,26
|Trabzonspor Sportif
|2,21
|-2,64
|-22,18
|Trakya Cam
|4,35
|-0,46
|91,62
|Transtürk Hold.
|0,64
|-3,03
|68,42
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|10,61
|Tuğçelik
|3,18
|1,60
|-20,10
|Tukaş
|2,15
|-0,46
|59,26
|Turcas Petrol
|2,37
|0,00
|66,35
|Turkcell
|15,16
|2,29
|72,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|-0,78
|2,70
|Tüpraş
|119,80
|-0,50
|82,01
|Türk Hava Yolları
|15,12
|0,80
|201,80
|Türk Prysmian Kablo
|2,57
|0,39
|27,32
|Türk Telekom
|6,31
|-0,32
|19,51
|Türk Traktör
|76,15
|0,40
|7,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,48
|0,16
|8,32
|Ufuk Yatırım
|3,07
|0,33
|169,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|0,00
|41,03
|Ulusoy Elektrik
|18,49
|1,26
|160,28
|Ulusoy Un Sanayi
|2,78
|3,73
|56,18
|Umpaş Holding
|0,62
|-1,59
|40,91
|Uşak Seramik
|2,47
|3,35
|78,99
|Utopya Turizm
|4,32
|0,47
|94,59
|Uzertaş Boya
|1,16
|10,48
|34,88
|Ülker Bisküvi
|19,57
|-0,41
|22,39
|Ünye Çimento
|4,16
|0,48
|10,36
|Vakıf Fin. Kir.
|1,96
|-2,00
|59,46
|Vakıf GMYO
|2,58
|0,39
|14,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|-2,19
|18,58
|Vakıflar Bankası
|6,41
|-0,77
|48,43
|Vakko Tekstil
|3,09
|-3,44
|51,47
|Vanet Gıda
|3,04
|-19,79
|29,36
|Verusa Holding
|20,34
|0,59
|40,91
|Verusaturk Girisim
|2,24
|0,00
|-26,33
|Vestel
|7,55
|-0,92
|18,90
|Vestel Beyaz Eşya
|9,64
|-3,70
|-13,22
|Viking Kağıt
|1,31
|2,34
|43,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,33
|0,43
|94,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,24
|0,24
|23,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,44
|1,67
|52,50
|Yataş
|28,00
|0,72
|432,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,91
|-0,52
|-15,49
|Yazıcılar Holdıng
|23,36
|0,17
|82,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,70
|0,74
|6,17
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|10,53
|Yeşil Yapı
|1,05
|1,94
|17,98
|Yeşil Yatırım Holding
|16,00
|0,00
|1851,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.820,00
|0,00
|9,62
|Yonga Mobilya
|238,90
|0,00
|-2,09
|Yünsa
|4,56
|-0,22
|82,40
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,32
|32,11
(Son)