Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.666,00
|4,46
|İş Bankası (B)
|1.179,90
|0,85
|21,06
|İş Bankası (C)
|6,72
|0,15
|35,00
|İş Bankası (Kur.)
|7.750,00
|3,33
|25,07
|İş Fin.Kir.
|1,48
|0,00
|43,15
|İş Girişim
|1,73
|1,17
|15,33
|İş GMYO
|1,37
|-0,72
|-0,89
|İş Yat. Men. Değ.
|2,43
|-0,82
|111,33
|İş Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|14,29
|İşbir Holding
|179,00
|2,29
|77,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|51,74
|İttifak Holding
|2,39
|7,66
|34,27
|İz Hayvancılık Tarım
|1,79
|0,00
|31,62
|İzmir Demir Çelik
|3,13
|1,62
|18,11
|İzmir Fırça
|8,70
|-1,25
|747,40
|İzocam
|24,54
|0,33
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|31,96
|0,19
|55,26
|Kapital Yat. Holding
|1,02
|-2,86
|154,24
|Kaplamin
|3,67
|1,66
|278,35
|Kardemir (A)
|2,98
|0,00
|111,35
|Kardemir (B)
|2,97
|0,68
|100,68
|Kardemir (D)
|3,12
|1,63
|171,30
|Karel Elektronik
|5,76
|2,67
|204,76
|Karsan Otomotiv
|1,59
|5,30
|47,22
|Karsu Tekstil
|1,80
|1,69
|328,57
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-3,29
|104,08
|Kartonsan
|282,90
|0,89
|10,15
|Katmerciler Ekipman
|11,69
|1,92
|59,70
|Kent Gıda
|134,10
|0,83
|3,55
|Kerevitaş Gıda
|104,50
|-1,42
|195,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|63,64
|Kiler GMYO
|3,86
|0,26
|153,95
|Kipa Ticaret
|2,83
|5,99
|81,41
|Klimasan Klima
|5,66
|-1,22
|-25,72
|Koç Holding
|17,58
|1,03
|30,05
|Konfrut Gıda
|14,28
|-0,14
|16,10
|Konya Çimento
|256,50
|0,59
|-1,12
|Kordsa Global
|7,29
|0,69
|17,16
|Koza Altın
|34,90
|4,55
|113,59
|Koza Madencilik
|6,56
|3,47
|206,54
|Körfez GMYO
|1,65
|0,00
|10,00
|Kristal Kola
|1,74
|-0,57
|21,68
|Kron Telekomünikasyon
|17,32
|0,70
|245,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,18
|0,10
|31,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,12
|-1,44
|32,88
|Kütahya Porselen
|6,79
|3,35
|-6,19
|Lider Faktoring
|4,45
|0,23
|-3,89
|Link Bilgisayar
|15,13
|-0,39
|148,03
|Logo Yazılım
|57,00
|-0,35
|4,88
|Lokman Hekim Sağlık
|6,05
|0,83
|55,87
|Lüks Kadife
|4,49
|0,22
|15,13
|Makina Takım
|1,93
|2,12
|36,88
|Mardin Çimento
|4,31
|0,47
|3,73
|Marka Yatırım Holding
|1,72
|-4,97
|91,11
|Marmaris Altınyunus
|18,90
|-1,20
|-1,05
|Marshall
|51,00
|2,74
|47,83
|Martı GMYO
|1,89
|-5,03
|397,37
|Martı Otel
|0,90
|1,12
|150,00
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|55,65
|3,53
|Mazhar Zorlu Holding
|3,42
|1,18
|192,31
|MCT Danışmanlık
|5,90
|-1,01
|17,76
|Mega Polietilen
|1,12
|3,70
|20,43
|Menderes Tekstil
|0,82
|-1,20
|36,67
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|6,00
|2,56
|48,15
|Merko Gıda
|1,33
|-0,75
|17,70
|Metal Gayrimenkul
|1,30
|0,00
|73,33
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|-0,68
|3,52
|Metro Holding
|0,95
|2,15
|5,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,79
|0,36
|-5,10
|Migros Ticaret
|26,76
|2,92
|52,22
|Milpa
|2,17
|1,40
|126,04
|Mish Dekorasyon
|0,25
|4,17
|0,00
|Mistral GMYO
|7,64
|0,66
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,23
|0,00
|146,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,82
|1,11
|51,67
|Net Holding
|2,11
|0,48
|-30,82
|Netaş Telekom.
|15,62
|0,71
|56,36
|Niğbaş Niğde Beton
|0,90
|1,12
|18,42
|Nuh Çimento
|9,82
|0,20
|5,84
|Nurol GMYO
|5,06
|16,59
|22,82
|Odaş Elektrik
|5,80
|0,69
|95,75
|Olmuksan-IP
|9,76
|-1,21
|5,51
|Orge Enerji Elektrik
|10,25
|1,99
|76,60
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|8,33
|20,62
|Osmanlı Menkul
|3,01
|-4,75
|0,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,62
|-1,22
|-17,62
|Otokar
|120,20
|1,61
|-8,01
|Oyak Yat. Ort.
|1,01
|0,00
|38,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,69
|0,60
|-10,11
|Özak GMYO
|2,29
|0,44
|22,46
|Özbal Çelik Boru
|1,68
|0,00
|13,51
|Özderici GMYO
|1,65
|10,00
|30,95
|Özerden Plastik
|2,96
|1,02
|21,90
|Panora GMYO
|5,20
|3,17
|29,85
|Park Elek.Madencilik
|4,02
|1,52
|97,06
|Parsan
|11,81
|4,98
|41,61
|Pegasus
|31,92
|-0,87
|125,58
|Penguen Gıda
|2,31
|7,44
|19,69
|Pera GMYO
|0,90
|2,27
|125,00
|Pergamon Dış Ticaret
|4,47
|1,13
|26,40
|Petkim
|7,50
|0,67
|120,21
|Petrokent Turizm
|46,00
|0,00
|4,55
|Pimaş
|4,78
|0,00
|76,38
|Pınar Et ve Un
|9,41
|0,11
|0,09
|Pınar Su
|1,82
|-1,62
|2,82
|Pınar Süt
|12,26
|0,74
|-17,70
|Plastikkart
|2,99
|3,82
|8,73
|Polisan Holding
|8,62
|0,58
|29,35
|Politeknik Metal
|31,42
|0,45
|79,90
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|1,90
|-30,90
|Ray Sigorta
|1,75
|-1,13
|201,72
|Reysaş GMYO
|1,19
|1,71
|77,61
|Reysaş Lojistik
|1,27
|0,79
|60,76
|Rhea Girişim
|1,09
|-0,91
|-0,91
|Rodrigo Tekstil
|2,74
|3,01
|10,48
|Royal Halı
|0,92
|0,00
|-4,17
|RTA Laboratuvarları
|2,87
|3,61
|43,14
|Sabancı Holding
|10,75
|-0,28
|19,88
|Salix Yatırım Holding
|7,95
|-1,00
|118,41
|Sanel Mühendislik
|1,73
|0,58
|-2,26
|Sanifoam Sünger
|1,67
|1,21
|39,17
|Sanko Pazarlama
|3,36
|-0,59
|60,16
|Saray Matbaacılık
|1,08
|0,00
|6,93
|Sarkuysan
|3,30
|1,23
|78,99
|Sasa Polyester
|11,86
|4,22
|409,79
|Say Reklamcılık
|1,72
|0,00
|1,78
|Sekuro Plastik
|8,48
|0,00
|-3,64
|Selçuk Ecza Deposu
|3,58
|2,58
|19,33
|Selçuk Gıda
|0,29
|3,57
|-3,33
|Senkron Güvenlik
|1,85
|-1,60
|-2,12
|Serve Kırtasiye
|0,61
|0,00
|3,39
|Servet GMYO
|2,88
|0,35
|1,05
|Seyitler Kimya
|5,64
|-0,18
|177,83
|Silverline Endüstri
|2,21
|0,00
|97,32
|Sinpaş GMYO
|0,77
|-1,28
|32,76
|Soda Sanayii
|4,98
|1,22
|17,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,53
|-3,81
|46,43
|Söktaş
|1,69
|1,20
|-11,58
|Sönmez Filament
|4,14
|2,22
|67,61
|Sönmez Pamuklu
|4,24
|1,44
|106,83
|Şeker Fin. Kir.
|2,38
|0,85
|103,71
|Şekerbank
|1,69
|1,20
|43,22
|Şişe Cam
|4,58
|2,23
|34,65
|T. Halk Bankası
|10,24
|0,00
|11,36
|T. Kalkınma Bank.
|5,49
|-0,18
|93,99
|T.S.K.B.
|1,42
|1,43
|21,25
|T.Tuborg
|10,18
|0,00
|33,90
|Taç Tarım Ürünleri
|2,39
|0,00
|-0,42
|Tat Gıda
|5,30
|1,15
|-5,00
|TAV Havalimanları
|21,40
|-0,37
|59,60
|Taze Kuru Gıda
|7,18
|0,42
|-12,44
|Tek-Art Turizm
|0,80
|2,56
|31,15
|Tekfen Holding
|16,18
|0,75
|159,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,18
|2,98
|53,25
|Temapol Polimer Plastik
|4,54
|0,89
|-51,65
|TGS Dış Ticaret
|3,62
|0,56
|-2,69
|Tofaş Oto. Fab.
|31,62
|1,09
|31,72
|Torunlar GMYO
|6,94
|1,02
|70,78
|Trabzonspor Sportif
|2,27
|-2,99
|-20,07
|Trakya Cam
|4,37
|1,39
|92,50
|Transtürk Hold.
|0,66
|3,13
|73,68
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|10,61
|Tuğçelik
|3,13
|0,64
|-21,36
|Tukaş
|2,16
|1,41
|60,00
|Turcas Petrol
|2,37
|1,72
|66,35
|Turkcell
|14,82
|-1,27
|68,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,67
|-0,52
|3,51
|Tüpraş
|120,40
|0,75
|82,92
|Türk Hava Yolları
|15,00
|-0,99
|199,40
|Türk Prysmian Kablo
|2,56
|1,99
|26,82
|Türk Telekom
|6,33
|0,32
|19,89
|Türk Traktör
|75,85
|1,40
|7,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,42
|-0,43
|8,15
|Ufuk Yatırım
|3,06
|2,68
|168,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|1,23
|41,03
|Ulusoy Elektrik
|18,26
|-0,38
|157,05
|Ulusoy Un Sanayi
|2,68
|0,37
|50,56
|Umpaş Holding
|0,63
|1,61
|43,18
|Uşak Seramik
|2,39
|4,82
|73,19
|Utopya Turizm
|4,30
|2,38
|93,69
|Uzertaş Boya
|1,05
|1,94
|22,09
|Ülker Bisküvi
|19,65
|0,20
|22,89
|Ünye Çimento
|4,14
|-0,24
|9,83
|Vakıf Fin. Kir.
|2,00
|0,00
|62,71
|Vakıf GMYO
|2,57
|0,78
|13,61
|Vakıf Yat. Ort.
|1,37
|0,74
|21,24
|Vakıflar Bankası
|6,46
|1,89
|49,59
|Vakko Tekstil
|3,20
|1,59
|56,86
|Vanet Gıda
|3,79
|12,80
|61,28
|Verusa Holding
|20,22
|2,95
|40,08
|Verusaturk Girisim
|2,24
|0,45
|-26,33
|Vestel
|7,62
|-0,13
|20,00
|Vestel Beyaz Eşya
|10,01
|-1,48
|-9,89
|Viking Kağıt
|1,28
|5,79
|40,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,32
|2,20
|93,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,23
|0,48
|23,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,40
|0,00
|50,00
|Yataş
|27,80
|-0,64
|428,52
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|1,05
|-15,04
|Yazıcılar Holdıng
|23,32
|1,22
|82,42
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|4,21
|5,39
|Yeşil GMYO
|0,63
|-1,56
|10,53
|Yeşil Yapı
|1,03
|1,98
|15,73
|Yeşil Yatırım Holding
|16,00
|2,56
|1851,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.820,00
|-1,03
|9,62
|Yonga Mobilya
|238,90
|-0,46
|-2,09
|Yünsa
|4,57
|0,44
|82,80
|Zorlu Enerji
|1,52
|-0,65
|30,40
(Son)