Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,12
|-0,88
|-8,94
|Acıpayam Selüloz
|2,97
|0,34
|-3,57
|Adana Çimento (A)
|6,70
|0,00
|7,04
|Adana Çimento (B)
|4,75
|-0,42
|8,73
|Adana Çimento (C)
|0,83
|0,00
|2,96
|Adel Kalemcilik
|18,75
|0,43
|22,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-1,02
|8,33
|Afyon Çimento
|8,96
|0,22
|13,27
|Ak Enerji
|1,08
|0,00
|27,06
|Akbank
|9,86
|-0,70
|29,40
|Akçansa
|11,64
|-0,09
|-6,56
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,91
|3,93
|22,30
|Akfen GMYO
|1,38
|-0,72
|6,15
|Akın Tekstil
|10,50
|2,04
|12,42
|Akiş GMYO
|3,07
|-0,65
|31,20
|Akmerkez GMYO
|20,82
|-0,29
|5,09
|Aksa
|13,88
|2,81
|66,85
|Aksa Enerji
|3,93
|2,61
|31,88
|Aksel Yat. Hol.
|0,53
|1,92
|-30,26
|Aksigorta
|3,18
|0,95
|39,47
|Aksu Enerji
|11,40
|-1,72
|31,79
|Akyürek Pazarlama
|0,35
|0,00
|6,06
|Alarko Carrıer
|50,55
|-1,17
|40,85
|Alarko GMYO
|40,12
|-1,33
|9,39
|Alarko Holding
|5,54
|0,00
|35,28
|Albaraka Türk
|1,33
|1,53
|16,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,69
|1,14
|57,67
|Alkim Kağıt
|5,95
|1,36
|153,76
|Alkim Kimya
|25,24
|0,16
|44,30
|Altınyağ
|0,74
|0,00
|-15,91
|Altınyunus Çeşme
|5,80
|-3,33
|45,00
|Anadolu Cam
|3,57
|-1,65
|39,24
|Anadolu Efes
|21,12
|-2,22
|21,20
|Anadolu Hayat Emek.
|5,89
|2,79
|26,22
|Anadolu Isuzu
|6,37
|0,47
|8,50
|Anadolu Sigorta
|2,85
|0,00
|51,42
|Anel Elektrik
|2,45
|-0,41
|75,00
|Anel Telekom
|0,80
|0,00
|60,00
|Arçelik
|24,84
|-1,43
|20,51
|Arena Bilgisayar
|4,19
|0,24
|0,66
|Armada Bilgisayar
|5,82
|0,17
|-8,06
|Arsan Tekstil
|1,57
|0,00
|15,44
|Artı Yatırım Holding
|0,62
|-1,59
|8,77
|Aselsan
|21,52
|-0,46
|69,51
|Asil Çelik
|3,76
|1,90
|0,00
|Aslan Çimento
|37,74
|-0,16
|-6,17
|Ata GMYO
|4,00
|0,25
|-13,23
|Atakule GMYO
|3,43
|3,31
|31,92
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|0,00
|20,54
|Atlantis Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-13,43
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|1,56
|32,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,70
|-2,38
|3,43
|Avrasya GMYO
|4,81
|-3,80
|284,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|1,85
|-15,38
|Avrupa Yatırım Holding
|2,42
|2,54
|24,10
|Ayen Enerji
|5,06
|1,40
|3,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|-3,97
|10,87
|Aygaz
|15,38
|-0,45
|42,05
|Bagfaş
|11,46
|-1,12
|16,11
|Bak Ambalaj
|5,38
|-1,82
|87,46
|Balatacılar Balatacılık
|0,62
|1,64
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|2,65
|-0,75
|-5,58
|Banvit
|13,00
|-0,31
|101,86
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|1,15
|26,23
|Batı Çimento
|7,11
|-0,14
|7,56
|Batısöke Çimento
|2,24
|-1,32
|10,89
|Bera Holding
|2,17
|-3,56
|38,22
|Berkosan Yalıtım
|1,96
|-0,51
|-30,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,42
|0,23
|10,50
|Beyaz Filo
|9,02
|0,11
|10,27
|Bilici Yatırım
|1,69
|-1,74
|45,69
|Bim Mağazalar
|64,40
|-1,45
|33,30
|Bimeks
|0,53
|17,78
|-39,77
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|-5,95
|Birlik Mensucat
|1,65
|-0,60
|83,33
|Bısaş Tekstil
|1,05
|0,00
|144,19
|Bizim Mağazaları
|11,90
|0,25
|10,19
|Bolu Çimento
|5,70
|-0,87
|-4,54
|Bomonti Elektrik
|1,18
|-2,48
|-46,85
|Borusan Mannesmann
|8,47
|0,47
|12,40
|Borusan Yat. Paz.
|41,52
|0,48
|40,12
|Bosch Fren Sistemleri
|149,00
|2,55
|11,99
|Bossa
|3,96
|-0,25
|59,68
|Boyner Perakende Yat.
|39,58
|-1,20
|-45,63
|Brisa
|7,05
|0,00
|14,08
|Burçelik
|3,96
|0,00
|17,86
|Burçelik Vana
|2,02
|-0,98
|40,28
|Bursa Çimento
|5,74
|-0,35
|-4,12
|Carrefoursa
|6,67
|-0,15
|-7,62
|Coca Cola İçecek
|41,20
|-0,24
|25,15
|Componenta Dökümcülük
|4,34
|0,23
|6,90
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|0,00
|-1,01
|Credıtwest Faktorıng
|1,73
|-0,57
|8,12
|Çelebi
|27,30
|0,22
|25,21
|Çelik Halat
|3,96
|-0,25
|70,48
|Çemaş Döküm
|1,87
|1,63
|43,85
|Çemtaş
|4,46
|-0,45
|85,84
|Çimbeton
|35,94
|0,00
|-0,83
|Çimentaş
|11,13
|-0,18
|24,36
|Çimsa
|14,92
|-0,73
|3,24
|Çuhadaroğlu Metal
|3,18
|-1,24
|22,82
|Dagi Giyim
|1,67
|1,83
|32,54
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|-0,68
|8,15
|Dardanel
|2,20
|0,92
|70,54
|Datagate Bilgisayar
|4,99
|0,40
|24,67
|Demısaş Döküm
|1,93
|7,22
|58,20
|Denge Holding
|3,29
|0,61
|58,17
|Deniz GMYO
|2,16
|1,89
|14,89
|Denizbank
|3,71
|-0,27
|-22,22
|Denizli Cam
|11,17
|-0,36
|-16,02
|Derimod
|7,94
|0,51
|3,25
|Desa Deri
|1,04
|-0,95
|16,85
|Despec Bilgisayar
|3,79
|-0,52
|34,34
|Deva Holding
|4,07
|-0,25
|15,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,52
|0,00
|-10,59
|Ditaş Doğan
|6,20
|0,65
|55,00
|DO-CO
|251,50
|0,52
|7,85
|Doğan Burda
|4,36
|1,16
|46,80
|Doğan Gazetecilik
|2,83
|-1,39
|11,42
|Doğan Holding
|0,74
|1,37
|-2,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|4,29
|2,63
|153,85
|Doğusan
|1,53
|0,00
|51,49
|Doğuş GMYO
|3,10
|0,00
|0,62
|Doğuş Otomotiv
|9,31
|0,65
|6,04
|Duran Doğan Basım
|2,69
|-1,10
|28,71
|Dyo Boya
|3,59
|-2,71
|5,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,62
|-1,70
|67,61
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,54
|0,00
|24,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,43
|-0,63
|18,67
|Edip Gayrimenkul
|1,07
|-1,83
|35,44
|Ege Endüstri
|236,10
|-0,04
|10,18
|Ege Gübre
|25,94
|-0,99
|27,66
|Ege Profil
|9,05
|-1,31
|45,21
|Ege Seramik
|4,46
|0,22
|47,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|1,64
|3,33
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,49
|0,00
|-12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,17
|-5,56
|6,25
|Egeplast
|3,95
|-13,94
|102,56
|Ekiz Kimya
|0,41
|-4,65
|10,81
|Emek Elektrik
|1,32
|0,76
|20,66
|Eminiş Ambalaj
|5,13
|-0,19
|20,99
|Emlak Konut GMYO
|2,90
|-0,34
|-3,01
|Enka İnşaat
|5,27
|0,38
|9,46
|Erbosan
|65,75
|-3,10
|81,42
|Ereğli Demir Celik
|7,06
|0,00
|47,45
|Ersu Gıda
|0,98
|0,00
|19,51
|Escort Teknoloji
|1,32
|0,00
|17,86
|Esem Spor Giyim
|0,25
|4,17
|-3,85
|Etiler Gıda
|13,90
|3,12
|113,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,17
|-2,50
|28,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,93
|-5,10
|17,72
|Euro Yat. Ort.
|0,97
|-2,02
|22,78
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|1,39
|21,67
|Fenerbahçe Futbol
|35,94
|0,17
|-7,85
|Finans Fin. Kir.
|4,59
|1,10
|9,55
|Finansbank
|6,09
|-3,03
|27,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,22
|-0,92
|30,36
|F-M İzmit Piston
|13,58
|0,37
|6,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,98
|3,11
|Ford Otosan
|41,84
|-1,23
|41,35
|Frigo Pak Gıda
|0,77
|0,00
|16,67
|Galatasaray Sportif
|6,66
|1,83
|-9,73
|Garanti Bankası
|9,86
|0,10
|33,54
|Garanti Faktoring
|3,16
|-2,47
|51,20
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|17,41
|Gedik Girişim
|1,18
|1,72
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,32
|0,87
|4,50
|Gedik Yatırım Holding
|1,36
|3,82
|0,74
|Gediz Ambalaj
|6,28
|-0,95
|-3,38
|Gentaş
|1,27
|0,00
|-8,96
|Gersan Elektrik
|1,87
|-1,06
|16,88
|Global Men. Değ.
|0,44
|2,33
|22,22
|Global Yat. Holding
|2,86
|0,35
|77,64
|Good-Year
|4,41
|-1,12
|26,64
|Göltaş Çimento
|76,45
|-0,52
|1,80
|Gözde Girişim
|2,76
|-0,72
|54,19
|GSD Denizcilik
|1,52
|0,66
|38,18
|GSD Holding
|0,65
|0,00
|18,18
|Gübre Fabrik.
|4,98
|-0,40
|13,70
|Güler Yat. Holding
|1,49
|-2,61
|65,56
|Güneş Sigorta
|1,53
|-0,65
|45,71
|Halk GMYO
|1,04
|-0,95
|14,70
|Halk Sigorta
|2,78
|0,00
|1,09
|Hatay Tekstil
|4,47
|0,00
|24,17
|Hedef Girişim
|4,65
|-10,06
|232,02
|Hektaş
|5,00
|-0,60
|56,25
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,00
|6,76
|ICBC Turkey Bank
|3,05
|-1,29
|93,17
|İdealist GMYO
|2,52
|-1,18
|57,50
|İhlas Ev Aletleri
|0,40
|0,00
|37,93
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|1,23
|18,84
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|0,00
|36,54
|İhlas Holding
|0,39
|0,00
|30,00
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|-2,56
|65,22
|İndeks Bilgisayar
|11,04
|-0,63
|40,32
|Info Yatırım
|1,31
|0,77
|23,52
|İntema
|19,20
|1,05
|-7,07
|İpek Doğal Enerji
|2,62
|-5,42
|24,76
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,75
|-1,57
|107,46
(Sürecek)