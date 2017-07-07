Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,12 -0,88 -8,94
Acıpayam Selüloz 2,97 0,34 -3,57
Adana Çimento (A) 6,70 0,00 7,04
Adana Çimento (B) 4,75 -0,42 8,73
Adana Çimento (C) 0,83 0,00 2,96
Adel Kalemcilik 18,75 0,43 22,40
Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -1,02 8,33
Afyon Çimento 8,96 0,22 13,27
Ak Enerji 1,08 0,00 27,06
Akbank 9,86 -0,70 29,40
Akçansa 11,64 -0,09 -6,56
Akdenız Güvenlık Hız. 2,91 3,93 22,30
Akfen GMYO 1,38 -0,72 6,15
Akın Tekstil 10,50 2,04 12,42
Akiş GMYO 3,07 -0,65 31,20
Akmerkez GMYO 20,82 -0,29 5,09
Aksa 13,88 2,81 66,85
Aksa Enerji 3,93 2,61 31,88
Aksel Yat. Hol. 0,53 1,92 -30,26
Aksigorta 3,18 0,95 39,47
Aksu Enerji 11,40 -1,72 31,79
Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06
Alarko Carrıer 50,55 -1,17 40,85
Alarko GMYO 40,12 -1,33 9,39
Alarko Holding 5,54 0,00 35,28
Albaraka Türk 1,33 1,53 16,30
Alcatel Lucent Teletaş 10,69 1,14 57,67
Alkim Kağıt 5,95 1,36 153,76
Alkim Kimya 25,24 0,16 44,30
Altınyağ 0,74 0,00 -15,91
Altınyunus Çeşme 5,80 -3,33 45,00
Anadolu Cam 3,57 -1,65 39,24
Anadolu Efes 21,12 -2,22 21,20
Anadolu Hayat Emek. 5,89 2,79 26,22
Anadolu Isuzu 6,37 0,47 8,50
Anadolu Sigorta 2,85 0,00 51,42
Anel Elektrik 2,45 -0,41 75,00
Anel Telekom 0,80 0,00 60,00
Arçelik 24,84 -1,43 20,51
Arena Bilgisayar 4,19 0,24 0,66
Armada Bilgisayar 5,82 0,17 -8,06
Arsan Tekstil 1,57 0,00 15,44
Artı Yatırım Holding 0,62 -1,59 8,77
Aselsan 21,52 -0,46 69,51
Asil Çelik 3,76 1,90 0,00
Aslan Çimento 37,74 -0,16 -6,17
Ata GMYO 4,00 0,25 -13,23
Atakule GMYO 3,43 3,31 31,92
Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,00 20,54
Atlantis Yatırım Holding 0,58 -1,69 -13,43
Atlas Yat. Ort. 1,30 1,56 32,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,70 -2,38 3,43
Avrasya GMYO 4,81 -3,80 284,80
Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 1,85 -15,38
Avrupa Yatırım Holding 2,42 2,54 24,10
Ayen Enerji 5,06 1,40 3,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 -3,97 10,87
Aygaz 15,38 -0,45 42,05
Bagfaş 11,46 -1,12 16,11
Bak Ambalaj 5,38 -1,82 87,46
Balatacılar Balatacılık 0,62 1,64 0,00
Bantaş Ambalaj 2,65 -0,75 -5,58
Banvit 13,00 -0,31 101,86
Baştaş Başkent Çimento 2,65 1,15 26,23
Batı Çimento 7,11 -0,14 7,56
Batısöke Çimento 2,24 -1,32 10,89
Bera Holding 2,17 -3,56 38,22
Berkosan Yalıtım 1,96 -0,51 -30,50
Beşiktaş Futbol Yat. 4,42 0,23 10,50
Beyaz Filo 9,02 0,11 10,27
Bilici Yatırım 1,69 -1,74 45,69
Bim Mağazalar 64,40 -1,45 33,30
Bimeks 0,53 17,78 -39,77
Birko Mensucat 0,48 0,00 -5,95
Birlik Mensucat 1,65 -0,60 83,33
Bısaş Tekstil 1,05 0,00 144,19
Bizim Mağazaları 11,90 0,25 10,19
Bolu Çimento 5,70 -0,87 -4,54
Bomonti Elektrik 1,18 -2,48 -46,85
Borusan Mannesmann 8,47 0,47 12,40
Borusan Yat. Paz. 41,52 0,48 40,12
Bosch Fren Sistemleri 149,00 2,55 11,99
Bossa 3,96 -0,25 59,68
Boyner Perakende Yat. 39,58 -1,20 -45,63
Brisa 7,05 0,00 14,08
Burçelik 3,96 0,00 17,86
Burçelik Vana 2,02 -0,98 40,28
Bursa Çimento 5,74 -0,35 -4,12
Carrefoursa 6,67 -0,15 -7,62
Coca Cola İçecek 41,20 -0,24 25,15
Componenta Dökümcülük 4,34 0,23 6,90
Cosmos Yat. Holding 0,98 0,00 -1,01
Credıtwest Faktorıng 1,73 -0,57 8,12
Çelebi 27,30 0,22 25,21
Çelik Halat 3,96 -0,25 70,48
Çemaş Döküm 1,87 1,63 43,85
Çemtaş 4,46 -0,45 85,84
Çimbeton 35,94 0,00 -0,83
Çimentaş 11,13 -0,18 24,36
Çimsa 14,92 -0,73 3,24
Çuhadaroğlu Metal 3,18 -1,24 22,82
Dagi Giyim 1,67 1,83 32,54
Dagi Yatırım Holding 1,46 -0,68 8,15
Dardanel 2,20 0,92 70,54
Datagate Bilgisayar 4,99 0,40 24,67
Demısaş Döküm 1,93 7,22 58,20
Denge Holding 3,29 0,61 58,17
Deniz GMYO 2,16 1,89 14,89
Denizbank 3,71 -0,27 -22,22
Denizli Cam 11,17 -0,36 -16,02
Derimod 7,94 0,51 3,25
Desa Deri 1,04 -0,95 16,85
Despec Bilgisayar 3,79 -0,52 34,34
Deva Holding 4,07 -0,25 15,63
Diriteks Diriliş Tekstil 1,52 0,00 -10,59
Ditaş Doğan 6,20 0,65 55,00
DO-CO 251,50 0,52 7,85
Doğan Burda 4,36 1,16 46,80
Doğan Gazetecilik 2,83 -1,39 11,42
Doğan Holding 0,74 1,37 -2,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 4,29 2,63 153,85
Doğusan 1,53 0,00 51,49
Doğuş GMYO 3,10 0,00 0,62
Doğuş Otomotiv 9,31 0,65 6,04
Duran Doğan Basım 2,69 -1,10 28,71
Dyo Boya 3,59 -2,71 5,59
Eczacıbaşı İlaç 4,62 -1,70 67,61
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,54 0,00 24,90
Eczacıbaşı Yatırım 9,43 -0,63 18,67
Edip Gayrimenkul 1,07 -1,83 35,44
Ege Endüstri 236,10 -0,04 10,18
Ege Gübre 25,94 -0,99 27,66
Ege Profil 9,05 -1,31 45,21
Ege Seramik 4,46 0,22 47,46
Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 1,64 3,33
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 0,00 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 -5,56 6,25
Egeplast 3,95 -13,94 102,56
Ekiz Kimya 0,41 -4,65 10,81
Emek Elektrik 1,32 0,76 20,66
Eminiş Ambalaj 5,13 -0,19 20,99
Emlak Konut GMYO 2,90 -0,34 -3,01
Enka İnşaat 5,27 0,38 9,46
Erbosan 65,75 -3,10 81,42
Ereğli Demir Celik 7,06 0,00 47,45
Ersu Gıda 0,98 0,00 19,51
Escort Teknoloji 1,32 0,00 17,86
Esem Spor Giyim 0,25 4,17 -3,85
Etiler Gıda 13,90 3,12 113,85
Euro Kapital Yat. Ort. 1,17 -2,50 28,57
Euro Trend Yat. Ort. 0,93 -5,10 17,72
Euro Yat. Ort. 0,97 -2,02 22,78
Euro Yatırım Holding 0,73 1,39 21,67
Fenerbahçe Futbol 35,94 0,17 -7,85
Finans Fin. Kir. 4,59 1,10 9,55
Finansbank 6,09 -3,03 27,14
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,22 -0,92 30,36
F-M İzmit Piston 13,58 0,37 6,50
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,98 3,11
Ford Otosan 41,84 -1,23 41,35
Frigo Pak Gıda 0,77 0,00 16,67
Galatasaray Sportif 6,66 1,83 -9,73
Garanti Bankası 9,86 0,10 33,54
Garanti Faktoring 3,16 -2,47 51,20
Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 17,41
Gedik Girişim 1,18 1,72 1,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,32 0,87 4,50
Gedik Yatırım Holding 1,36 3,82 0,74
Gediz Ambalaj 6,28 -0,95 -3,38
Gentaş 1,27 0,00 -8,96
Gersan Elektrik 1,87 -1,06 16,88
Global Men. Değ. 0,44 2,33 22,22
Global Yat. Holding 2,86 0,35 77,64
Good-Year 4,41 -1,12 26,64
Göltaş Çimento 76,45 -0,52 1,80
Gözde Girişim 2,76 -0,72 54,19
GSD Denizcilik 1,52 0,66 38,18
GSD Holding 0,65 0,00 18,18
Gübre Fabrik. 4,98 -0,40 13,70
Güler Yat. Holding 1,49 -2,61 65,56
Güneş Sigorta 1,53 -0,65 45,71
Halk GMYO 1,04 -0,95 14,70
Halk Sigorta 2,78 0,00 1,09
Hatay Tekstil 4,47 0,00 24,17
Hedef Girişim 4,65 -10,06 232,02
Hektaş 5,00 -0,60 56,25
Hürriyet Gzt. 0,79 0,00 6,76
ICBC Turkey Bank 3,05 -1,29 93,17
İdealist GMYO 2,52 -1,18 57,50
İhlas Ev Aletleri 0,40 0,00 37,93
İhlas Gayrimenkul 0,82 1,23 18,84
İhlas Gazetecilik 0,71 0,00 36,54
İhlas Holding 0,39 0,00 30,00
İhlas Yayın Holding 0,38 -2,56 65,22
İndeks Bilgisayar 11,04 -0,63 40,32
Info Yatırım 1,31 0,77 23,52
İntema 19,20 1,05 -7,07
İpek Doğal Enerji 2,62 -5,42 24,76
İskenderun Demir ve Çelik 3,75 -1,57 107,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)