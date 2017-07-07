Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,12 -0,88 -8,94 Acıpayam Selüloz 2,97 0,34 -3,57 Adana Çimento (A) 6,70 0,00 7,04 Adana Çimento (B) 4,75 -0,42 8,73 Adana Çimento (C) 0,83 0,00 2,96 Adel Kalemcilik 18,75 0,43 22,40 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -1,02 8,33 Afyon Çimento 8,96 0,22 13,27 Ak Enerji 1,08 0,00 27,06 Akbank 9,86 -0,70 29,40 Akçansa 11,64 -0,09 -6,56 Akdenız Güvenlık Hız. 2,91 3,93 22,30 Akfen GMYO 1,38 -0,72 6,15 Akın Tekstil 10,50 2,04 12,42 Akiş GMYO 3,07 -0,65 31,20 Akmerkez GMYO 20,82 -0,29 5,09 Aksa 13,88 2,81 66,85 Aksa Enerji 3,93 2,61 31,88 Aksel Yat. Hol. 0,53 1,92 -30,26 Aksigorta 3,18 0,95 39,47 Aksu Enerji 11,40 -1,72 31,79 Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06 Alarko Carrıer 50,55 -1,17 40,85 Alarko GMYO 40,12 -1,33 9,39 Alarko Holding 5,54 0,00 35,28 Albaraka Türk 1,33 1,53 16,30 Alcatel Lucent Teletaş 10,69 1,14 57,67 Alkim Kağıt 5,95 1,36 153,76 Alkim Kimya 25,24 0,16 44,30 Altınyağ 0,74 0,00 -15,91 Altınyunus Çeşme 5,80 -3,33 45,00 Anadolu Cam 3,57 -1,65 39,24 Anadolu Efes 21,12 -2,22 21,20 Anadolu Hayat Emek. 5,89 2,79 26,22 Anadolu Isuzu 6,37 0,47 8,50 Anadolu Sigorta 2,85 0,00 51,42 Anel Elektrik 2,45 -0,41 75,00 Anel Telekom 0,80 0,00 60,00 Arçelik 24,84 -1,43 20,51 Arena Bilgisayar 4,19 0,24 0,66 Armada Bilgisayar 5,82 0,17 -8,06 Arsan Tekstil 1,57 0,00 15,44 Artı Yatırım Holding 0,62 -1,59 8,77 Aselsan 21,52 -0,46 69,51 Asil Çelik 3,76 1,90 0,00 Aslan Çimento 37,74 -0,16 -6,17 Ata GMYO 4,00 0,25 -13,23 Atakule GMYO 3,43 3,31 31,92 Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,00 20,54 Atlantis Yatırım Holding 0,58 -1,69 -13,43 Atlas Yat. Ort. 1,30 1,56 32,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,70 -2,38 3,43 Avrasya GMYO 4,81 -3,80 284,80 Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 1,85 -15,38 Avrupa Yatırım Holding 2,42 2,54 24,10 Ayen Enerji 5,06 1,40 3,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 -3,97 10,87 Aygaz 15,38 -0,45 42,05 Bagfaş 11,46 -1,12 16,11 Bak Ambalaj 5,38 -1,82 87,46 Balatacılar Balatacılık 0,62 1,64 0,00 Bantaş Ambalaj 2,65 -0,75 -5,58 Banvit 13,00 -0,31 101,86 Baştaş Başkent Çimento 2,65 1,15 26,23 Batı Çimento 7,11 -0,14 7,56 Batısöke Çimento 2,24 -1,32 10,89 Bera Holding 2,17 -3,56 38,22 Berkosan Yalıtım 1,96 -0,51 -30,50 Beşiktaş Futbol Yat. 4,42 0,23 10,50 Beyaz Filo 9,02 0,11 10,27 Bilici Yatırım 1,69 -1,74 45,69 Bim Mağazalar 64,40 -1,45 33,30 Bimeks 0,53 17,78 -39,77 Birko Mensucat 0,48 0,00 -5,95 Birlik Mensucat 1,65 -0,60 83,33 Bısaş Tekstil 1,05 0,00 144,19 Bizim Mağazaları 11,90 0,25 10,19 Bolu Çimento 5,70 -0,87 -4,54 Bomonti Elektrik 1,18 -2,48 -46,85 Borusan Mannesmann 8,47 0,47 12,40 Borusan Yat. Paz. 41,52 0,48 40,12 Bosch Fren Sistemleri 149,00 2,55 11,99 Bossa 3,96 -0,25 59,68 Boyner Perakende Yat. 39,58 -1,20 -45,63 Brisa 7,05 0,00 14,08 Burçelik 3,96 0,00 17,86 Burçelik Vana 2,02 -0,98 40,28 Bursa Çimento 5,74 -0,35 -4,12 Carrefoursa 6,67 -0,15 -7,62 Coca Cola İçecek 41,20 -0,24 25,15 Componenta Dökümcülük 4,34 0,23 6,90 Cosmos Yat. Holding 0,98 0,00 -1,01 Credıtwest Faktorıng 1,73 -0,57 8,12 Çelebi 27,30 0,22 25,21 Çelik Halat 3,96 -0,25 70,48 Çemaş Döküm 1,87 1,63 43,85 Çemtaş 4,46 -0,45 85,84 Çimbeton 35,94 0,00 -0,83 Çimentaş 11,13 -0,18 24,36 Çimsa 14,92 -0,73 3,24 Çuhadaroğlu Metal 3,18 -1,24 22,82 Dagi Giyim 1,67 1,83 32,54 Dagi Yatırım Holding 1,46 -0,68 8,15 Dardanel 2,20 0,92 70,54 Datagate Bilgisayar 4,99 0,40 24,67 Demısaş Döküm 1,93 7,22 58,20 Denge Holding 3,29 0,61 58,17 Deniz GMYO 2,16 1,89 14,89 Denizbank 3,71 -0,27 -22,22 Denizli Cam 11,17 -0,36 -16,02 Derimod 7,94 0,51 3,25 Desa Deri 1,04 -0,95 16,85 Despec Bilgisayar 3,79 -0,52 34,34 Deva Holding 4,07 -0,25 15,63 Diriteks Diriliş Tekstil 1,52 0,00 -10,59 Ditaş Doğan 6,20 0,65 55,00 DO-CO 251,50 0,52 7,85 Doğan Burda 4,36 1,16 46,80 Doğan Gazetecilik 2,83 -1,39 11,42 Doğan Holding 0,74 1,37 -2,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 4,29 2,63 153,85 Doğusan 1,53 0,00 51,49 Doğuş GMYO 3,10 0,00 0,62 Doğuş Otomotiv 9,31 0,65 6,04 Duran Doğan Basım 2,69 -1,10 28,71 Dyo Boya 3,59 -2,71 5,59 Eczacıbaşı İlaç 4,62 -1,70 67,61 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,54 0,00 24,90 Eczacıbaşı Yatırım 9,43 -0,63 18,67 Edip Gayrimenkul 1,07 -1,83 35,44 Ege Endüstri 236,10 -0,04 10,18 Ege Gübre 25,94 -0,99 27,66 Ege Profil 9,05 -1,31 45,21 Ege Seramik 4,46 0,22 47,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 1,64 3,33 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 0,00 -12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 -5,56 6,25 Egeplast 3,95 -13,94 102,56 Ekiz Kimya 0,41 -4,65 10,81 Emek Elektrik 1,32 0,76 20,66 Eminiş Ambalaj 5,13 -0,19 20,99 Emlak Konut GMYO 2,90 -0,34 -3,01 Enka İnşaat 5,27 0,38 9,46 Erbosan 65,75 -3,10 81,42 Ereğli Demir Celik 7,06 0,00 47,45 Ersu Gıda 0,98 0,00 19,51 Escort Teknoloji 1,32 0,00 17,86 Esem Spor Giyim 0,25 4,17 -3,85 Etiler Gıda 13,90 3,12 113,85 Euro Kapital Yat. Ort. 1,17 -2,50 28,57 Euro Trend Yat. Ort. 0,93 -5,10 17,72 Euro Yat. Ort. 0,97 -2,02 22,78 Euro Yatırım Holding 0,73 1,39 21,67 Fenerbahçe Futbol 35,94 0,17 -7,85 Finans Fin. Kir. 4,59 1,10 9,55 Finansbank 6,09 -3,03 27,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,22 -0,92 30,36 F-M İzmit Piston 13,58 0,37 6,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,98 3,11 Ford Otosan 41,84 -1,23 41,35 Frigo Pak Gıda 0,77 0,00 16,67 Galatasaray Sportif 6,66 1,83 -9,73 Garanti Bankası 9,86 0,10 33,54 Garanti Faktoring 3,16 -2,47 51,20 Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 17,41 Gedik Girişim 1,18 1,72 1,72 Gedik Y. Men. Değ. 2,32 0,87 4,50 Gedik Yatırım Holding 1,36 3,82 0,74 Gediz Ambalaj 6,28 -0,95 -3,38 Gentaş 1,27 0,00 -8,96 Gersan Elektrik 1,87 -1,06 16,88 Global Men. Değ. 0,44 2,33 22,22 Global Yat. Holding 2,86 0,35 77,64 Good-Year 4,41 -1,12 26,64 Göltaş Çimento 76,45 -0,52 1,80 Gözde Girişim 2,76 -0,72 54,19 GSD Denizcilik 1,52 0,66 38,18 GSD Holding 0,65 0,00 18,18 Gübre Fabrik. 4,98 -0,40 13,70 Güler Yat. Holding 1,49 -2,61 65,56 Güneş Sigorta 1,53 -0,65 45,71 Halk GMYO 1,04 -0,95 14,70 Halk Sigorta 2,78 0,00 1,09 Hatay Tekstil 4,47 0,00 24,17 Hedef Girişim 4,65 -10,06 232,02 Hektaş 5,00 -0,60 56,25 Hürriyet Gzt. 0,79 0,00 6,76 ICBC Turkey Bank 3,05 -1,29 93,17 İdealist GMYO 2,52 -1,18 57,50 İhlas Ev Aletleri 0,40 0,00 37,93 İhlas Gayrimenkul 0,82 1,23 18,84 İhlas Gazetecilik 0,71 0,00 36,54 İhlas Holding 0,39 0,00 30,00 İhlas Yayın Holding 0,38 -2,56 65,22 İndeks Bilgisayar 11,04 -0,63 40,32 Info Yatırım 1,31 0,77 23,52 İntema 19,20 1,05 -7,07 İpek Doğal Enerji 2,62 -5,42 24,76 İskenderun Demir ve Çelik 3,75 -1,57 107,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)