Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,13
|-0,88
|-8,13
|Acıpayam Selüloz
|2,96
|-0,67
|-3,90
|Adana Çimento (A)
|6,70
|-0,59
|7,04
|Adana Çimento (B)
|4,77
|-0,42
|9,19
|Adana Çimento (C)
|0,83
|-1,19
|2,96
|Adel Kalemcilik
|18,67
|-1,32
|21,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-1,50
|9,44
|Afyon Çimento
|8,94
|-0,45
|13,02
|Ak Enerji
|1,08
|-0,92
|27,06
|Akbank
|9,93
|0,71
|30,32
|Akçansa
|11,65
|-0,85
|-6,47
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,80
|0,36
|17,68
|Akfen GMYO
|1,39
|0,72
|6,92
|Akın Tekstil
|10,29
|0,00
|10,17
|Akiş GMYO
|3,09
|-1,90
|32,05
|Akmerkez GMYO
|20,88
|-0,67
|5,40
|Aksa
|13,50
|-1,82
|62,28
|Aksa Enerji
|3,83
|1,59
|28,52
|Aksel Yat. Hol.
|0,52
|-1,89
|-31,58
|Aksigorta
|3,15
|0,00
|38,16
|Aksu Enerji
|11,60
|-1,94
|34,10
|Akyürek Pazarlama
|0,35
|2,94
|6,06
|Alarko Carrıer
|51,15
|-1,16
|42,52
|Alarko GMYO
|40,66
|-1,55
|10,86
|Alarko Holding
|5,54
|-1,95
|35,28
|Albaraka Türk
|1,31
|-1,50
|14,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,57
|0,67
|55,90
|Alkim Kağıt
|5,87
|-0,84
|150,35
|Alkim Kimya
|25,20
|-0,55
|44,07
|Altınyağ
|0,74
|1,37
|-15,91
|Altınyunus Çeşme
|6,00
|0,17
|50,00
|Anadolu Cam
|3,63
|-0,55
|41,58
|Anadolu Efes
|21,60
|-1,19
|23,95
|Anadolu Hayat Emek.
|5,73
|2,32
|22,79
|Anadolu Isuzu
|6,34
|-0,78
|7,99
|Anadolu Sigorta
|2,85
|1,06
|51,42
|Anel Elektrik
|2,46
|0,41
|75,71
|Anel Telekom
|0,80
|-1,23
|60,00
|Arçelik
|25,20
|-1,02
|22,26
|Arena Bilgisayar
|4,18
|-0,48
|0,42
|Armada Bilgisayar
|5,81
|-1,36
|-8,21
|Arsan Tekstil
|1,57
|-3,09
|15,44
|Artı Yatırım Holding
|0,63
|3,28
|10,53
|Aselsan
|21,62
|0,65
|70,30
|Asil Çelik
|3,69
|0,00
|-1,86
|Aslan Çimento
|37,80
|-0,53
|-6,02
|Ata GMYO
|3,99
|1,01
|-13,45
|Atakule GMYO
|3,32
|3,11
|27,69
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|-0,74
|20,54
|Atlantis Yatırım Holding
|0,59
|0,00
|-11,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|2,40
|30,61
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,18
|-0,79
|5,95
|Avrasya GMYO
|5,00
|13,12
|300,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|0,00
|-16,92
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|3,51
|21,03
|Ayen Enerji
|4,99
|0,40
|2,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|4,14
|15,46
|Aygaz
|15,45
|-0,19
|42,70
|Bagfaş
|11,59
|-0,09
|17,43
|Bak Ambalaj
|5,48
|-1,79
|90,94
|Balatacılar Balatacılık
|0,61
|1,67
|-1,61
|Bantaş Ambalaj
|2,67
|0,75
|-4,87
|Banvit
|13,04
|1,40
|102,48
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|0,00
|24,80
|Batı Çimento
|7,12
|2,59
|7,72
|Batısöke Çimento
|2,27
|0,44
|12,38
|Bera Holding
|2,25
|0,00
|43,31
|Berkosan Yalıtım
|1,97
|-1,01
|-30,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,41
|-1,56
|10,25
|Beyaz Filo
|9,01
|-0,44
|10,15
|Bilici Yatırım
|1,72
|2,99
|48,28
|Bim Mağazalar
|65,35
|0,62
|35,26
|Bimeks
|0,45
|-6,25
|-48,86
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|-5,95
|Birlik Mensucat
|1,66
|0,61
|84,44
|Bısaş Tekstil
|1,05
|5,00
|144,19
|Bizim Mağazaları
|11,87
|-1,00
|9,91
|Bolu Çimento
|5,75
|-0,35
|-3,71
|Bomonti Elektrik
|1,21
|0,00
|-45,50
|Borusan Mannesmann
|8,43
|-0,82
|11,86
|Borusan Yat. Paz.
|41,32
|-1,62
|39,45
|Bosch Fren Sistemleri
|145,30
|0,14
|9,21
|Bossa
|3,97
|0,51
|60,08
|Boyner Perakende Yat.
|40,06
|-0,40
|-44,97
|Brisa
|7,05
|-1,12
|14,08
|Burçelik
|3,96
|0,25
|17,86
|Burçelik Vana
|2,04
|-0,49
|41,67
|Bursa Çimento
|5,76
|-1,71
|-3,78
|Carrefoursa
|6,68
|0,00
|-7,48
|Coca Cola İçecek
|41,30
|0,19
|25,45
|Componenta Dökümcülük
|4,33
|-0,46
|6,65
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|0,00
|-1,01
|Credıtwest Faktorıng
|1,74
|0,00
|8,75
|Çelebi
|27,24
|-0,95
|24,93
|Çelik Halat
|3,97
|-1,73
|70,91
|Çemaş Döküm
|1,84
|-1,08
|41,54
|Çemtaş
|4,48
|1,59
|86,67
|Çimbeton
|35,94
|-0,44
|-0,83
|Çimentaş
|11,15
|0,00
|24,58
|Çimsa
|15,03
|-1,76
|4,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-1,23
|24,37
|Dagi Giyim
|1,64
|5,13
|30,16
|Dagi Yatırım Holding
|1,47
|2,08
|8,89
|Dardanel
|2,18
|-0,91
|68,99
|Datagate Bilgisayar
|4,97
|-0,80
|24,17
|Demısaş Döküm
|1,80
|9,09
|47,54
|Denge Holding
|3,27
|-0,61
|57,21
|Deniz GMYO
|2,12
|-0,47
|12,77
|Denizbank
|3,72
|0,00
|-22,01
|Denizli Cam
|11,21
|-0,62
|-15,71
|Derimod
|7,90
|-0,25
|2,73
|Desa Deri
|1,05
|-0,94
|17,98
|Despec Bilgisayar
|3,81
|-2,06
|35,04
|Deva Holding
|4,08
|0,25
|15,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,52
|0,00
|-10,59
|Ditaş Doğan
|6,16
|-1,60
|54,00
|DO-CO
|250,20
|-0,91
|7,29
|Doğan Burda
|4,31
|-2,49
|45,12
|Doğan Gazetecilik
|2,87
|-0,35
|12,99
|Doğan Holding
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|4,18
|-3,91
|147,34
|Doğusan
|1,53
|-1,29
|51,49
|Doğuş GMYO
|3,10
|-0,32
|0,62
|Doğuş Otomotiv
|9,25
|-1,07
|5,35
|Duran Doğan Basım
|2,72
|-0,73
|30,14
|Dyo Boya
|3,69
|3,07
|8,53
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|-1,47
|70,51
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|24,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,49
|-0,84
|19,42
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|0,00
|37,97
|Ege Endüstri
|236,20
|-0,34
|10,23
|Ege Gübre
|26,20
|-0,76
|28,94
|Ege Profil
|9,17
|4,44
|47,14
|Ege Seramik
|4,45
|-1,33
|47,13
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,61
|-1,61
|1,67
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,49
|-2,00
|-12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|0,00
|12,50
|Egeplast
|4,59
|1,10
|135,38
|Ekiz Kimya
|0,43
|-2,27
|16,22
|Emek Elektrik
|1,31
|-0,76
|19,75
|Eminiş Ambalaj
|5,14
|0,59
|21,23
|Emlak Konut GMYO
|2,91
|-0,68
|-2,68
|Enka İnşaat
|5,25
|-2,42
|9,05
|Erbosan
|67,85
|5,52
|87,21
|Ereğli Demir Celik
|7,06
|-1,26
|47,45
|Ersu Gıda
|0,98
|1,03
|19,51
|Escort Teknoloji
|1,32
|0,76
|17,86
|Esem Spor Giyim
|0,24
|0,00
|-7,69
|Etiler Gıda
|13,48
|-0,88
|107,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|20,00
|31,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,98
|2,08
|24,05
|Euro Yat. Ort.
|0,99
|-1,98
|25,32
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|-4,00
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|35,88
|-0,17
|-8,00
|Finans Fin. Kir.
|4,54
|-0,66
|8,35
|Finansbank
|6,28
|14,18
|31,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,25
|-2,99
|31,58
|F-M İzmit Piston
|13,53
|-2,31
|6,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,83
|-3,78
|Ford Otosan
|42,36
|-0,09
|43,10
|Frigo Pak Gıda
|0,77
|1,32
|16,67
|Galatasaray Sportif
|6,54
|-1,80
|-11,36
|Garanti Bankası
|9,85
|-0,61
|33,40
|Garanti Faktoring
|3,24
|4,85
|55,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|15,83
|Gedik Girişim
|1,16
|-0,85
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,30
|0,00
|3,60
|Gedik Yatırım Holding
|1,31
|1,55
|-2,96
|Gediz Ambalaj
|6,34
|2,26
|-2,46
|Gentaş
|1,27
|-0,78
|-8,96
|Gersan Elektrik
|1,89
|0,00
|18,12
|Global Men. Değ.
|0,43
|-2,27
|19,44
|Global Yat. Holding
|2,85
|-0,35
|77,02
|Good-Year
|4,46
|-1,33
|28,07
|Göltaş Çimento
|76,85
|-0,71
|2,33
|Gözde Girişim
|2,78
|0,36
|55,31
|GSD Denizcilik
|1,51
|1,34
|37,27
|GSD Holding
|0,65
|-1,52
|18,18
|Gübre Fabrik.
|5,00
|-0,60
|14,16
|Güler Yat. Holding
|1,53
|-3,16
|70,00
|Güneş Sigorta
|1,54
|-1,28
|46,67
|Halk GMYO
|1,05
|0,00
|15,80
|Halk Sigorta
|2,78
|-0,71
|1,09
|Hatay Tekstil
|4,47
|-1,54
|24,17
|Hedef Girişim
|5,17
|-3,18
|269,15
|Hektaş
|5,03
|0,60
|57,19
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,00
|6,76
|ICBC Turkey Bank
|3,09
|-1,28
|95,70
|İdealist GMYO
|2,55
|2,00
|59,37
|İhlas Ev Aletleri
|0,40
|0,00
|37,93
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|0,00
|17,39
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|0,00
|36,54
|İhlas Holding
|0,39
|0,00
|30,00
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|0,00
|69,57
|İndeks Bilgisayar
|11,11
|-2,03
|41,21
|Info Yatırım
|1,30
|-0,76
|22,58
|İntema
|19,00
|-0,78
|-8,03
|İpek Doğal Enerji
|2,77
|3,36
|31,90
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,81
|0,26
|110,78
(Sürecek)