Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,14
|0,00
|-7,32
|Acıpayam Selüloz
|2,98
|2,41
|-3,25
|Adana Çimento (A)
|6,74
|-0,30
|7,68
|Adana Çimento (B)
|4,79
|0,00
|9,65
|Adana Çimento (C)
|0,84
|0,00
|4,20
|Adel Kalemcilik
|18,92
|-1,25
|23,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|-1,48
|11,11
|Afyon Çimento
|8,98
|-0,55
|13,53
|Ak Enerji
|1,09
|1,87
|28,24
|Akbank
|9,86
|-1,30
|29,40
|Akçansa
|11,75
|-0,25
|-5,67
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,79
|-0,36
|17,26
|Akfen GMYO
|1,38
|-2,13
|6,15
|Akın Tekstil
|10,29
|0,88
|10,17
|Akiş GMYO
|3,15
|-1,25
|34,61
|Akmerkez GMYO
|21,02
|0,29
|6,10
|Aksa
|13,75
|-1,86
|65,29
|Aksa Enerji
|3,77
|-2,33
|26,51
|Aksel Yat. Hol.
|0,53
|0,00
|-30,26
|Aksigorta
|3,15
|-1,56
|38,16
|Aksu Enerji
|11,83
|0,00
|36,76
|Akyürek Pazarlama
|0,34
|0,00
|3,03
|Alarko Carrıer
|51,75
|0,49
|44,19
|Alarko GMYO
|41,30
|-0,34
|12,60
|Alarko Holding
|5,65
|-1,91
|37,96
|Albaraka Türk
|1,33
|-0,75
|16,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,50
|-4,89
|54,87
|Alkim Kağıt
|5,92
|-1,00
|152,48
|Alkim Kimya
|25,34
|-1,63
|44,88
|Altınyağ
|0,73
|-2,67
|-17,05
|Altınyunus Çeşme
|5,99
|-5,22
|49,75
|Anadolu Cam
|3,65
|-1,35
|42,36
|Anadolu Efes
|21,86
|0,28
|25,45
|Anadolu Hayat Emek.
|5,60
|1,82
|20,01
|Anadolu Isuzu
|6,39
|-1,69
|8,84
|Anadolu Sigorta
|2,82
|-0,35
|49,83
|Anel Elektrik
|2,45
|-2,39
|75,00
|Anel Telekom
|0,81
|0,00
|62,00
|Arçelik
|25,46
|-1,55
|23,52
|Arena Bilgisayar
|4,20
|-1,18
|0,90
|Armada Bilgisayar
|5,89
|0,00
|-6,95
|Arsan Tekstil
|1,62
|-1,22
|19,12
|Artı Yatırım Holding
|0,61
|-1,61
|7,02
|Aselsan
|21,48
|-1,01
|69,20
|Asil Çelik
|3,69
|-3,15
|-1,86
|Aslan Çimento
|38,00
|-0,73
|-5,52
|Ata GMYO
|3,95
|-2,71
|-14,32
|Atakule GMYO
|3,22
|0,31
|23,85
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,36
|0,00
|21,43
|Atlantis Yatırım Holding
|0,59
|-3,28
|-11,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|-1,57
|27,55
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,34
|-1,26
|6,79
|Avrasya GMYO
|4,42
|-3,49
|253,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|-1,37
|-16,92
|Avrupa Yatırım Holding
|2,28
|0,88
|16,92
|Ayen Enerji
|4,97
|0,61
|1,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|-4,61
|10,87
|Aygaz
|15,48
|0,06
|42,98
|Bagfaş
|11,60
|-0,94
|17,53
|Bak Ambalaj
|5,58
|0,72
|94,43
|Balatacılar Balatacılık
|0,60
|0,00
|-3,23
|Bantaş Ambalaj
|2,65
|1,92
|-5,58
|Banvit
|12,86
|0,23
|99,69
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|0,77
|24,80
|Batı Çimento
|6,94
|0,29
|4,99
|Batısöke Çimento
|2,26
|-1,31
|11,88
|Bera Holding
|2,25
|-0,44
|43,31
|Berkosan Yalıtım
|1,99
|1,53
|-29,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,48
|-1,54
|12,00
|Beyaz Filo
|9,05
|0,00
|10,64
|Bilici Yatırım
|1,67
|-1,76
|43,97
|Bim Mağazalar
|64,95
|0,85
|34,44
|Bimeks
|0,48
|-5,88
|-45,45
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|-5,95
|Birlik Mensucat
|1,65
|-0,60
|83,33
|Bısaş Tekstil
|1,00
|0,00
|132,56
|Bizim Mağazaları
|11,99
|-0,08
|11,02
|Bolu Çimento
|5,77
|-0,86
|-3,37
|Bomonti Elektrik
|1,21
|2,54
|-45,50
|Borusan Mannesmann
|8,50
|-1,73
|12,79
|Borusan Yat. Paz.
|42,00
|-0,90
|41,74
|Bosch Fren Sistemleri
|145,10
|1,40
|9,06
|Bossa
|3,95
|-0,25
|59,27
|Boyner Perakende Yat.
|40,22
|0,65
|-44,75
|Brisa
|7,13
|-0,97
|15,37
|Burçelik
|3,95
|-0,75
|17,56
|Burçelik Vana
|2,05
|-0,49
|42,36
|Bursa Çimento
|5,86
|0,17
|-2,11
|Carrefoursa
|6,68
|-1,18
|-7,48
|Coca Cola İçecek
|41,22
|0,78
|25,21
|Componenta Dökümcülük
|4,35
|-0,23
|7,14
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|0,00
|-1,01
|Credıtwest Faktorıng
|1,74
|-1,69
|8,75
|Çelebi
|27,50
|-0,72
|26,12
|Çelik Halat
|4,04
|-0,49
|73,92
|Çemaş Döküm
|1,86
|-0,53
|43,08
|Çemtaş
|4,41
|-2,43
|83,75
|Çimbeton
|36,10
|-0,55
|-0,39
|Çimentaş
|11,15
|-0,45
|24,58
|Çimsa
|15,30
|0,33
|5,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,26
|0,00
|25,91
|Dagi Giyim
|1,56
|-3,11
|23,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-0,69
|6,67
|Dardanel
|2,20
|-0,90
|70,54
|Datagate Bilgisayar
|5,01
|-1,38
|25,17
|Demısaş Döküm
|1,65
|-4,07
|35,25
|Denge Holding
|3,29
|0,92
|58,17
|Deniz GMYO
|2,13
|-1,84
|13,30
|Denizbank
|3,72
|0,54
|-22,01
|Denizli Cam
|11,28
|0,71
|-15,19
|Derimod
|7,92
|-0,25
|2,99
|Desa Deri
|1,06
|-0,93
|19,10
|Despec Bilgisayar
|3,89
|1,04
|37,88
|Deva Holding
|4,07
|-0,73
|15,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,52
|0,66
|-10,59
|Ditaş Doğan
|6,26
|-1,42
|56,50
|DO-CO
|252,50
|0,40
|8,28
|Doğan Burda
|4,42
|-2,43
|48,82
|Doğan Gazetecilik
|2,88
|0,35
|13,39
|Doğan Holding
|0,74
|0,00
|-2,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|4,35
|-0,91
|157,40
|Doğusan
|1,55
|0,65
|53,47
|Doğuş GMYO
|3,11
|-3,72
|0,94
|Doğuş Otomotiv
|9,35
|-0,64
|6,49
|Duran Doğan Basım
|2,74
|-4,86
|31,10
|Dyo Boya
|3,58
|-12,90
|5,29
|Eczacıbaşı İlaç
|4,77
|1,49
|73,05
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|24,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,57
|-0,93
|20,43
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|-1,80
|37,97
|Ege Endüstri
|237,00
|0,42
|10,60
|Ege Gübre
|26,40
|-1,86
|29,92
|Ege Profil
|8,78
|-1,46
|40,88
|Ege Seramik
|4,51
|-1,74
|49,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|1,64
|3,33
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,50
|0,00
|-10,71
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|0,00
|12,50
|Egeplast
|4,54
|2,25
|132,82
|Ekiz Kimya
|0,44
|-2,22
|18,92
|Emek Elektrik
|1,32
|-1,49
|20,66
|Eminiş Ambalaj
|5,11
|-0,39
|20,52
|Emlak Konut GMYO
|2,93
|-0,68
|-2,01
|Enka İnşaat
|5,38
|1,13
|11,75
|Erbosan
|64,30
|-2,43
|77,42
|Ereğli Demir Celik
|7,15
|1,71
|49,33
|Ersu Gıda
|0,97
|-1,02
|18,29
|Escort Teknoloji
|1,31
|-1,50
|16,96
|Esem Spor Giyim
|0,24
|0,00
|-7,69
|Etiler Gıda
|13,60
|2,64
|109,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,00
|19,05
|9,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|20,00
|21,52
|Euro Yat. Ort.
|1,01
|3,06
|27,85
|Euro Yatırım Holding
|0,75
|7,14
|25,00
|Fenerbahçe Futbol
|35,94
|-0,83
|-7,85
|Finans Fin. Kir.
|4,57
|-0,44
|9,07
|Finansbank
|5,50
|-2,65
|14,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,35
|7,72
|35,63
|F-M İzmit Piston
|13,85
|3,13
|8,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,02
|-2,14
|Ford Otosan
|42,40
|-0,47
|43,24
|Frigo Pak Gıda
|0,76
|0,00
|15,15
|Galatasaray Sportif
|6,66
|-2,92
|-9,73
|Garanti Bankası
|9,91
|-1,29
|34,21
|Garanti Faktoring
|3,09
|1,31
|47,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|15,83
|Gedik Girişim
|1,17
|0,00
|0,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,30
|-0,43
|3,60
|Gedik Yatırım Holding
|1,29
|-3,73
|-4,44
|Gediz Ambalaj
|6,20
|-3,88
|-4,62
|Gentaş
|1,28
|-1,54
|-8,24
|Gersan Elektrik
|1,89
|-1,05
|18,12
|Global Men. Değ.
|0,44
|4,76
|22,22
|Global Yat. Holding
|2,86
|-0,35
|77,64
|Good-Year
|4,52
|-2,16
|29,79
|Göltaş Çimento
|77,40
|-0,51
|3,06
|Gözde Girişim
|2,77
|-0,36
|54,75
|GSD Denizcilik
|1,49
|-1,32
|35,45
|GSD Holding
|0,66
|0,00
|20,00
|Gübre Fabrik.
|5,03
|-1,57
|14,84
|Güler Yat. Holding
|1,58
|-3,66
|75,56
|Güneş Sigorta
|1,56
|-1,89
|48,57
|Halk GMYO
|1,05
|0,00
|15,80
|Halk Sigorta
|2,80
|0,36
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,54
|0,00
|26,11
|Hedef Girişim
|5,34
|1,91
|281,29
|Hektaş
|5,00
|0,20
|56,25
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,00
|6,76
|ICBC Turkey Bank
|3,13
|-0,95
|98,23
|İdealist GMYO
|2,50
|-0,79
|56,25
|İhlas Ev Aletleri
|0,40
|0,00
|37,93
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|-1,22
|17,39
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|0,00
|36,54
|İhlas Holding
|0,39
|0,00
|30,00
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|0,00
|69,57
|İndeks Bilgisayar
|11,34
|-1,22
|44,14
|Info Yatırım
|1,31
|-2,24
|23,52
|İntema
|19,15
|-0,88
|-7,31
|İpek Doğal Enerji
|2,68
|-3,94
|27,62
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,80
|-0,78
|110,23
(Sürecek)