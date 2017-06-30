Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,13
|0,00
|-8,13
|Acıpayam Selüloz
|2,94
|0,68
|-4,55
|Adana Çimento (A)
|7,08
|0,57
|7,44
|Adana Çimento (B)
|5,02
|0,00
|9,13
|Adana Çimento (C)
|0,87
|1,16
|3,57
|Adel Kalemcilik
|19,03
|0,90
|24,23
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|0,00
|7,78
|Afyon Çimento
|9,07
|1,57
|14,66
|Ak Enerji
|1,08
|2,86
|27,06
|Akbank
|9,80
|-0,91
|28,62
|Akçansa
|11,68
|0,00
|-6,23
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,74
|0,00
|15,16
|Akfen GMYO
|1,43
|0,00
|10,00
|Akın Tekstil
|10,20
|1,29
|9,21
|Akiş GMYO
|3,09
|0,32
|32,05
|Akmerkez GMYO
|21,38
|1,62
|7,92
|Aksa
|13,38
|0,30
|60,84
|Aksa Enerji
|3,90
|0,26
|30,87
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|1,85
|-27,63
|Aksigorta
|3,26
|0,62
|42,98
|Aksu Enerji
|11,69
|-0,51
|35,14
|Akyürek Pazarlama
|0,35
|0,00
|6,06
|Alarko Carrıer
|52,05
|-0,67
|45,03
|Alarko GMYO
|41,16
|0,44
|12,22
|Alarko Holding
|5,72
|0,53
|39,67
|Albaraka Türk
|1,28
|0,00
|11,93
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,55
|-2,53
|70,35
|Alkim Kağıt
|6,01
|0,84
|156,32
|Alkim Kimya
|25,76
|0,31
|47,28
|Altınyağ
|0,74
|-1,33
|-15,91
|Altınyunus Çeşme
|6,24
|-0,32
|56,00
|Anadolu Cam
|3,58
|-1,10
|39,63
|Anadolu Efes
|21,84
|0,65
|25,33
|Anadolu Hayat Emek.
|5,54
|0,00
|18,72
|Anadolu Isuzu
|6,59
|0,46
|12,25
|Anadolu Sigorta
|2,82
|1,81
|49,83
|Anel Elektrik
|2,52
|3,28
|80,00
|Anel Telekom
|0,81
|-1,22
|62,00
|Arçelik
|26,06
|0,85
|26,43
|Arena Bilgisayar
|4,21
|-0,24
|1,14
|Armada Bilgisayar
|5,94
|0,34
|-6,16
|Arsan Tekstil
|1,55
|0,65
|13,97
|Artı Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|10,53
|Aselsan
|21,86
|-0,36
|72,19
|Asil Çelik
|3,72
|-1,06
|Aslan Çimento
|38,14
|-0,10
|-5,17
|Ata GMYO
|4,18
|0,97
|-9,33
|Atakule GMYO
|3,33
|2,15
|28,08
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,36
|0,00
|21,43
|Atlantis Yatırım Holding
|0,60
|-1,64
|-10,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-1,56
|28,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,42
|4,18
|7,21
|Avrasya GMYO
|5,18
|-2,81
|314,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|-0,92
|-17,31
|Avrupa Yatırım Holding
|2,28
|-0,87
|16,92
|Ayen Enerji
|4,77
|3,02
|-2,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|14,70
|Aygaz
|15,60
|0,71
|44,08
|Bagfaş
|11,63
|0,00
|17,83
|Bak Ambalaj
|5,36
|1,71
|86,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,61
|1,67
|-1,61
|Bantaş Ambalaj
|2,57
|-1,53
|-8,43
|Banvit
|13,01
|-0,31
|102,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,63
|-0,75
|25,28
|Batı Çimento
|6,72
|0,45
|1,66
|Batısöke Çimento
|2,24
|-0,44
|10,89
|Bera Holding
|2,29
|-0,87
|45,86
|Berkosan Yalıtım
|1,94
|-0,51
|-31,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,38
|0,23
|9,50
|Beyaz Filo
|9,06
|-0,55
|10,76
|Bilici Yatırım
|1,60
|2,56
|37,93
|Bim Mağazalar
|65,25
|1,16
|35,06
|Bimeks
|0,56
|-5,08
|-36,36
|Birko Mensucat
|0,49
|2,08
|-3,99
|Birlik Mensucat
|1,65
|-0,60
|83,33
|Bısaş Tekstil
|0,98
|-1,01
|127,91
|Bizim Mağazaları
|12,05
|-0,17
|11,57
|Bizim Portföy Altın BYF
|131,25
|-0,34
|5,85
|Bolu Çimento
|5,95
|0,68
|-4,80
|Bomonti Elektrik
|1,15
|0,88
|-48,20
|Borusan Mannesmann
|8,43
|0,24
|11,86
|Borusan Yat. Paz.
|41,60
|0,48
|40,39
|Bosch Fren Sistemleri
|142,90
|-0,42
|7,40
|Bossa
|3,97
|-0,25
|60,08
|Boyner Perakende Yat.
|40,16
|-0,59
|-44,84
|Brisa
|7,17
|1,13
|16,02
|Burçelik
|3,98
|-0,50
|18,45
|Burçelik Vana
|2,06
|0,49
|43,06
|Bursa Çimento
|5,71
|-0,35
|-4,62
|Carrefoursa
|6,60
|-0,15
|-8,59
|Coca Cola İçecek
|40,38
|0,40
|22,65
|Componenta Dökümcülük
|4,35
|0,23
|7,14
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|2,04
|1,01
|Credıtwest Faktorıng
|1,75
|0,57
|9,37
|Çelebi
|27,20
|-2,30
|24,75
|Çelik Halat
|3,95
|1,02
|70,05
|Çemaş Döküm
|1,84
|-1,60
|41,54
|Çemtaş
|4,57
|2,70
|90,42
|Çimbeton
|36,20
|0,22
|-0,11
|Çimentaş
|11,25
|-0,97
|25,70
|Çimsa
|15,14
|-0,98
|4,77
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-0,92
|24,37
|Dagi Giyim
|1,53
|-1,92
|21,43
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|5,93
|Dardanel
|2,39
|0,00
|85,27
|Datagate Bilgisayar
|5,04
|-1,56
|25,92
|Demısaş Döküm
|1,64
|-1,80
|34,43
|Denge Holding
|3,25
|-0,91
|56,25
|Deniz GMYO
|2,15
|-1,83
|14,36
|Denizbank
|3,68
|0,00
|-22,85
|Denizli Cam
|11,15
|-0,18
|-16,17
|Derimod
|7,78
|-0,13
|1,17
|Desa Deri
|1,07
|0,94
|20,22
|Despec Bilgisayar
|3,70
|-0,54
|31,15
|Deva Holding
|3,97
|0,25
|12,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,51
|-2,58
|-11,18
|Ditaş Doğan
|6,35
|-1,09
|58,75
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,80
|0,23
|32,02
|DO-CO
|250,10
|-0,20
|7,25
|Doğan Burda
|4,51
|-0,66
|51,85
|Doğan Gazetecilik
|2,85
|-1,38
|12,20
|Doğan Holding
|0,74
|0,00
|-2,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|4,31
|-2,05
|155,03
|Doğusan
|1,46
|-0,68
|44,55
|Doğuş GMYO
|3,11
|2,64
|0,94
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|-0,95
|7,29
|Duran Doğan Basım
|2,95
|0,68
|41,15
|Dyo Boya
|3,40
|3,03
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|4,73
|-1,66
|71,60
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,54
|1,99
|24,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,52
|0,21
|19,80
|Edip Gayrimenkul
|1,12
|0,00
|41,77
|Ege Endüstri
|235,70
|0,08
|10,00
|Ege Gübre
|26,50
|-0,15
|30,42
|Ege Profil
|8,86
|-0,45
|42,17
|Ege Seramik
|4,56
|0,66
|50,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,61
|-1,61
|1,67
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,54
|1,89
|-3,57
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|16,67
|31,25
|Egeplast
|4,10
|0,00
|110,26
|Ekiz Kimya
|0,45
|0,00
|21,62
|Emek Elektrik
|1,34
|0,75
|22,49
|Eminiş Ambalaj
|5,23
|-1,69
|23,35
|Emlak Konut GMYO
|2,94
|0,00
|-1,67
|Enka İnşaat
|5,37
|1,32
|11,54
|Erbosan
|66,10
|-1,71
|82,38
|Ereğli Demir Celik
|7,05
|1,00
|47,24
|Ersu Gıda
|0,96
|-2,04
|17,07
|Escort Teknoloji
|1,36
|-1,45
|21,43
|Esem Spor Giyim
|0,25
|0,00
|-3,85
|Etiler Gıda
|12,00
|-2,52
|84,62
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-8,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|-1,22
|2,53
|Euro Yat. Ort.
|0,97
|-2,02
|22,78
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|16,67
|Fenerbahçe Futbol
|36,06
|0,39
|-7,54
|Finans Fin. Kir.
|4,70
|0,00
|12,17
|Finansbank
|5,45
|0,37
|13,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,25
|-4,13
|31,58
|F-M İzmit Piston
|13,40
|0,37
|5,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,18
|-1,71
|Ford Otosan
|42,96
|0,14
|45,13
|Frigo Pak Gıda
|0,79
|0,00
|19,70
|Galatasaray Sportif
|28,56
|0,00
|-11,58
|Garanti Bankası
|9,79
|-0,81
|32,59
|Garanti Faktoring
|2,97
|0,68
|42,11
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|15,83
|Gedik Girişim
|1,18
|0,85
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,35
|2,62
|5,86
|Gedik Yatırım Holding
|1,38
|1,47
|2,22
|Gediz Ambalaj
|8,48
|-1,05
|30,46
|Gentaş
|1,27
|-0,78
|-8,96
|Gersan Elektrik
|1,89
|0,00
|18,12
|Global Men. Değ.
|0,44
|-2,22
|22,22
|Global Yat. Holding
|2,88
|0,00
|78,88
|Good-Year
|4,49
|2,51
|28,93
|Göltaş Çimento
|77,70
|-0,26
|3,46
|Gözde Girişim
|2,78
|3,35
|55,31
|GSD Denizcilik
|1,41
|-0,70
|28,18
|GSD Holding
|0,66
|1,54
|20,00
|Gübre Fabrik.
|4,99
|1,01
|13,93
|Güler Yat. Holding
|1,59
|-0,63
|76,67
|Güneş Sigorta
|1,59
|-0,63
|51,43
|Halk GMYO
|1,05
|-0,94
|15,80
|Halk Sigorta
|2,74
|3,79
|-0,36
|Hatay Tekstil
|4,57
|0,00
|26,94
|Hedef Girişim
|5,33
|-1,66
|280,57
|Hektaş
|4,75
|0,64
|48,44
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|-1,25
|6,76
|ICBC Turkey Bank
|3,16
|-17,28
|100,13
|İdealist GMYO
|2,61
|-2,61
|63,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,40
|0,00
|37,93
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|17,39
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|4,48
|34,62
|İhlas Holding
|0,39
|0,00
|30,00
|İhlas Yayın Holding
|0,40
|2,56
|73,91
|İndeks Bilgisayar
|11,28
|-1,14
|43,37
|Info Yatırım
|1,34
|0,00
|26,35
|İntema
|19,19
|1,05
|-7,12
|İpek Doğal Enerji
|2,43
|4,29
|15,71
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,56
|-2,20
|96,95
(Sürecek)