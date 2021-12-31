Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,56 -0,65 -41,09 Acıpayam Selüloz 17,90 -3,14 5,12 Adel Kalemcilik 33,02 2,23 -1,10 Adese Gayrimenkul 0,75 1,35 -69,03 Afyon Çimento 3,49 0,58 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 20,52 1,58 19,75 Ak Enerji 1,82 0,55 -17,65 Akbank 7,20 -1,91 6,54 Akçansa 17,99 0,22 11,72 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 2,38 -28,43 Akfen GMYO 7,35 5,00 306,64 Akın Tekstil 43,12 4,71 35,77 Akiş GMYO 1,67 0,60 -40,19 Akmerkez GMYO 43,28 1,74 -29,24 Aksa 34,28 2,15 148,14 Aksa Enerji 9,99 -0,10 168,55 Aksigorta 10,60 9,28 27,57 Aksu Enerji 25,40 2,01 236,55 Alarko Carrıer 292,30 0,72 -19,27 Alarko GMYO 32,92 2,68 29,96 Alarko Holding 12,40 0,98 45,51 Albaraka Türk 1,74 1,16 -10,31 Alcatel Lucent Teletaş 23,82 -0,08 -19,69 Alkim Kağıt 16,37 -0,24 26,47 Alkim Kimya 16,87 -1,00 19,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 -1,40 -3,81 Altınyunus Çeşme 64,20 3,46 28,50 Anadolu Efes 29,62 1,23 38,66 Anadolu Grubu Holding 39,32 3,47 50,51 Anadolu Hayat Emek. 12,00 2,83 49,34 Anadolu Isuzu 34,52 -2,43 91,78 Anadolu Sigorta 6,57 5,63 -9,01 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 29,20 0,07 Anel Elektrik 2,53 -0,39 -5,73 Arçelik 48,40 -0,82 70,07 ARD Bilişim Teknolojileri 7,33 3,39 8,58 Arena Bilgisayar 13,03 0,93 19,52 Armada Bilgisayar 59,85 -1,72 21,94 Arsan Tekstil 5,48 -0,90 37,48 Arzum Ev Aletleri 15,27 0,46 -36,81 Aselsan 20,88 -1,14 15,50 Ata GMYO 3,52 -2,22 -36,12 Atakule GMYO 2,61 0,38 11,49 Atlantis Yatırım Holding 8,79 1,62 58,09 Atlas Yat. Ort. 1,22 0,00 -29,15 ATP Bilgisayar 60,25 3,52 Avrasya GMYO 2,96 -3,27 13,00 Avrasya Petrol ve Tur. 2,55 9,91 -20,31 Avrupa Yatırım Holding 5,88 0,68 -2,00 Aydem Enerji 5,95 -0,50 Ayen Enerji 7,29 -2,28 34,75 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,04 0,23 130,86 Aygaz 22,44 1,91 58,18 Bagfaş 17,50 -2,23 144,41 Bak Ambalaj 18,93 2,49 -4,28 Balatacılar Balatacılık 9,04 6,35 9,71 Bantaş Ambalaj 3,04 0,00 -2,77 Banvit 93,85 3,36 80,48 Başkent Doğalgaz GMYO 12,04 1,60 Baştaş Başkent Çimento 9,90 -3,41 -43,01 Batı Çimento 15,00 0,00 218,47 Batısöke Çimento 2,08 0,48 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 6,70 -0,59 -36,85 Bera Holding 9,72 1,36 -52,07 Berkosan Yalıtım 7,85 -1,01 -12,00 Beşiktaş Futbol Yat. 4,15 -2,12 2,72 Beyaz Filo 8,76 -0,11 -13,09 Bilici Yatırım 14,15 1,58 155,72 Bim Mağazalar 61,30 -0,57 -11,35 Biotrend Çevre ve Enerji 5,50 -0,54 Birko Mensucat 0,99 -1,00 -10,81 Birleşim Mühendislik 8,07 -1,59 Birlik Mensucat 1,90 0,00 -45,09 Bizim Mağazaları 12,39 0,57 -17,26 BMS Çelik Hasır 8,77 1,04 Boğaziçi Beton Sanayi 4,07 0,49 Borusan Mannesmann 27,00 0,37 -2,88 Borusan Yat. Paz. 379,80 4,05 -16,39 Bosch Fren Sistemleri 1.050,00 1,94 -14,61 Bossa 37,14 0,11 108,07 Brisa 29,10 -0,75 50,28 Burçelik 30,28 -2,95 44,05 Burçelik Vana 23,32 -1,10 -53,04 Bursa Çimento 3,92 3,16 -21,25 Carrefoursa 38,20 1,06 -46,80 Casa Emtia Petrol 117,10 -2,18 10,74 Ceo Event Medya 13,59 -1,09 111,35 Coca Cola İçecek 88,55 -0,56 39,43 Cosmos Yat. Holding 9,30 5,44 15,38 Credıtwest Faktorıng 2,96 0,00 -49,57 Çan2 Termik 12,75 -0,78 Çelebi 175,00 0,57 -4,12 Çelik Halat 8,11 -0,25 -10,86 Çemaş Döküm 1,17 1,74 -31,28 Çemtaş 18,69 6,07 18,96 Çimbeton 210,90 0,29 -28,87 Çimentaş 27,96 1,08 -22,68 Çimsa 30,80 0,06 73,03 Çuhadaroğlu Metal 9,04 1,69 18,83 Dagi Giyim 2,63 1,15 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,80 4,15 -16,28 Dardanel 2,91 0,34 -45,35 Datagate Bilgisayar 11,42 0,18 -29,11 Demısaş Döküm 9,73 9,94 50,26 Denge Holding 1,28 0,00 -57,86 Deniz GMYO 2,38 5,78 29,20 Derimod 7,12 -0,70 -26,90 Derlüks Yatırım Holding 4,55 -1,73 -48,41 Desa Deri 8,40 -1,41 -13,76 Despec Bilgisayar 9,10 1,34 -30,32 Deva Holding 28,74 1,48 19,46 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,58 -0,17 7,47 Diriteks Diriliş Tekstil 3,20 -3,32 -14,21 Ditaş Doğan 26,14 0,38 100,99 DO-CO 1.074,90 1,40 70,62 Doğan Burda 70,50 -2,49 214,17 Doğan Holding 2,75 -1,08 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 0,00 -12,41 Doğu Aras Enerji 87,50 1,92 Doğusan 4,12 1,23 13,46 Doğuş GMYO 9,90 -0,30 21,18 Doğuş Otomotiv 43,80 -0,23 68,96 Döktaş Dökümcülük 32,50 2,20 6,14 Duran Doğan Basım 19,93 -3,25 89,99 Dyo Boya 9,05 1,12 -19,54 Eczacıbaşı İlaç 7,49 4,17 4,00 Eczacıbaşı Yatırım 51,50 -1,06 91,31 E-Data Teknoloji 19,65 3,58 Edip Gayrimenkul 2,79 0,00 -15,96 Ege Endüstri 1.758,00 1,21 5,59 Ege Gübre 225,00 1,99 56,84 Ege Profil 32,12 0,31 -14,68 Ege Seramik 14,02 0,36 45,10 Egeplast 22,82 3,16 -31,47 Ekiz Kimya 6,85 -2,14 -3,93 Elite Naturel Organik Gıda 24,20 0,58 Emek Elektrik 2,44 -0,41 -14,54 Eminiş Ambalaj 17,96 5,71 -51,25 Emlak Konut GMYO 2,14 -2,28 1,20 Enerjisa Enerji 12,88 5,40 11,70 Enka İnşaat 15,06 -1,89 113,87 Erbosan 112,00 0,09 176,17 Ereğli Demir Çelik 28,16 -0,71 114,37 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,09 0,98 Ersu Gıda 6,18 6,00 25,10 Escar Turizm Taşımacılık 30,94 3,06 Escort Teknoloji 6,07 -1,14 -7,61 Esenboğa Elektrik 33,70 1,20 77,12 Etiler Gıda 6,25 1,30 57,04 Euro Kapital Yat. Ort. 3,53 0,86 -7,58 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 1,37 4,29 Euro Yat. Ort. 3,20 0,95 -27,95 Euro Yatırım Holding 2,13 0,47 -25,00 Europap Tezol Kağıt 15,54 0,84 Fade Gıda 6,81 2,25 30,92 Fenerbahçe Futbol 28,16 1,22 -4,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 1,30 -20,62 F-M İzmit Piston 114,20 0,18 -6,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,90 3,53 -1,00 Ford Otosan 238,10 -0,54 98,26 Formet Metal ve Cam 1,09 2,83 -55,57 Frigo Pak Gıda 3,70 9,79 42,85 Galata Wind Enerji 5,84 6,18 Galatasaray Sportif 3,25 -0,31 -19,75 Garanti Bankası 11,27 -1,66 11,02 Garanti Faktoring 13,70 -1,08 23,09 Garanti Yat. Ort. 2,52 0,00 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 8,00 -0,62 35,00 Gediz Ambalaj 16,89 -1,00 26,04 Gelecek Varlık Yönetimi 11,46 -0,95 Gen İlaç 15,35 -0,39 Gentaş 3,72 -0,80 -17,58 Gersan Elektrik 4,53 0,22 -26,22 Gimat Mağazacılık 2,07 1,47 Girişim Elektrik Sanayi 17,10 1,48 Global Men. Değ. 5,80 5,26 -3,49 Global Yat. Holding 1,98 0,00 -43,64 Good-Year 9,26 -0,43 16,21 Göltaş Çimento 39,92 -0,94 -2,74 Gözde Girişim 9,05 0,11 13,41 GSD Denizcilik 3,60 0,56 47,83 GSD Holding 2,99 1,01 19,12 Gübre Fabrik. 76,85 -2,10 -10,69 Güler Yat. Holding 2,71 0,00 -21,74 Halk GMYO 2,33 -0,85 -23,56 Hatay Tekstil 16,30 0,31 19,54 Hedef Girişim 2,56 -0,39 1,39 Hedef Holding 6,09 -0,65 Hektaş 14,87 -2,56 178,34 HUB Girişim 9,10 0,22 -50,00 Hürriyet Gzt. 1,78 -3,78 -15,24 ICBC Turkey Bank 5,28 0,96 -18,77 İdeal Finansal Teknolojiler 32,20 3,01 139,23 İdealist GMYO 1,89 -0,53 -20,36 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,79 -1,25 -36,80 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -69,96 İhlas Haber Ajansı 9,50 -3,26 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,66 -1,49 -42,11 İndeks Bilgisayar 6,64 -1,34 42,92 Info Yatırım 5,57 0,00 19,26 İntema 89,50 7,38 124,31 Inveo Yatırım Holding 27,66 -1,07 91,13 İpek Doğal Enerji 13,63 0,89 4,20 İskenderun Demir Çelik 23,24 0,87 173,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi