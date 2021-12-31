Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,56
|-0,65
|-41,09
|Acıpayam Selüloz
|17,90
|-3,14
|5,12
|Adel Kalemcilik
|33,02
|2,23
|-1,10
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,49
|0,58
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,52
|1,58
|19,75
|Ak Enerji
|1,82
|0,55
|-17,65
|Akbank
|7,20
|-1,91
|6,54
|Akçansa
|17,99
|0,22
|11,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|2,38
|-28,43
|Akfen GMYO
|7,35
|5,00
|306,64
|Akın Tekstil
|43,12
|4,71
|35,77
|Akiş GMYO
|1,67
|0,60
|-40,19
|Akmerkez GMYO
|43,28
|1,74
|-29,24
|Aksa
|34,28
|2,15
|148,14
|Aksa Enerji
|9,99
|-0,10
|168,55
|Aksigorta
|10,60
|9,28
|27,57
|Aksu Enerji
|25,40
|2,01
|236,55
|Alarko Carrıer
|292,30
|0,72
|-19,27
|Alarko GMYO
|32,92
|2,68
|29,96
|Alarko Holding
|12,40
|0,98
|45,51
|Albaraka Türk
|1,74
|1,16
|-10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,82
|-0,08
|-19,69
|Alkim Kağıt
|16,37
|-0,24
|26,47
|Alkim Kimya
|16,87
|-1,00
|19,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|-1,40
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|64,20
|3,46
|28,50
|Anadolu Efes
|29,62
|1,23
|38,66
|Anadolu Grubu Holding
|39,32
|3,47
|50,51
|Anadolu Hayat Emek.
|12,00
|2,83
|49,34
|Anadolu Isuzu
|34,52
|-2,43
|91,78
|Anadolu Sigorta
|6,57
|5,63
|-9,01
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|29,20
|0,07
|Anel Elektrik
|2,53
|-0,39
|-5,73
|Arçelik
|48,40
|-0,82
|70,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,33
|3,39
|8,58
|Arena Bilgisayar
|13,03
|0,93
|19,52
|Armada Bilgisayar
|59,85
|-1,72
|21,94
|Arsan Tekstil
|5,48
|-0,90
|37,48
|Arzum Ev Aletleri
|15,27
|0,46
|-36,81
|Aselsan
|20,88
|-1,14
|15,50
|Ata GMYO
|3,52
|-2,22
|-36,12
|Atakule GMYO
|2,61
|0,38
|11,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,79
|1,62
|58,09
|Atlas Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-29,15
|ATP Bilgisayar
|60,25
|3,52
|Avrasya GMYO
|2,96
|-3,27
|13,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,55
|9,91
|-20,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,88
|0,68
|-2,00
|Aydem Enerji
|5,95
|-0,50
|Ayen Enerji
|7,29
|-2,28
|34,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,04
|0,23
|130,86
|Aygaz
|22,44
|1,91
|58,18
|Bagfaş
|17,50
|-2,23
|144,41
|Bak Ambalaj
|18,93
|2,49
|-4,28
|Balatacılar Balatacılık
|9,04
|6,35
|9,71
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|0,00
|-2,77
|Banvit
|93,85
|3,36
|80,48
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,04
|1,60
|Baştaş Başkent Çimento
|9,90
|-3,41
|-43,01
|Batı Çimento
|15,00
|0,00
|218,47
|Batısöke Çimento
|2,08
|0,48
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|6,70
|-0,59
|-36,85
|Bera Holding
|9,72
|1,36
|-52,07
|Berkosan Yalıtım
|7,85
|-1,01
|-12,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,15
|-2,12
|2,72
|Beyaz Filo
|8,76
|-0,11
|-13,09
|Bilici Yatırım
|14,15
|1,58
|155,72
|Bim Mağazalar
|61,30
|-0,57
|-11,35
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,50
|-0,54
|Birko Mensucat
|0,99
|-1,00
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|8,07
|-1,59
|Birlik Mensucat
|1,90
|0,00
|-45,09
|Bizim Mağazaları
|12,39
|0,57
|-17,26
|BMS Çelik Hasır
|8,77
|1,04
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,07
|0,49
|Borusan Mannesmann
|27,00
|0,37
|-2,88
|Borusan Yat. Paz.
|379,80
|4,05
|-16,39
|Bosch Fren Sistemleri
|1.050,00
|1,94
|-14,61
|Bossa
|37,14
|0,11
|108,07
|Brisa
|29,10
|-0,75
|50,28
|Burçelik
|30,28
|-2,95
|44,05
|Burçelik Vana
|23,32
|-1,10
|-53,04
|Bursa Çimento
|3,92
|3,16
|-21,25
|Carrefoursa
|38,20
|1,06
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|117,10
|-2,18
|10,74
|Ceo Event Medya
|13,59
|-1,09
|111,35
|Coca Cola İçecek
|88,55
|-0,56
|39,43
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|5,44
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|2,96
|0,00
|-49,57
|Çan2 Termik
|12,75
|-0,78
|Çelebi
|175,00
|0,57
|-4,12
|Çelik Halat
|8,11
|-0,25
|-10,86
|Çemaş Döküm
|1,17
|1,74
|-31,28
|Çemtaş
|18,69
|6,07
|18,96
|Çimbeton
|210,90
|0,29
|-28,87
|Çimentaş
|27,96
|1,08
|-22,68
|Çimsa
|30,80
|0,06
|73,03
|Çuhadaroğlu Metal
|9,04
|1,69
|18,83
|Dagi Giyim
|2,63
|1,15
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,80
|4,15
|-16,28
|Dardanel
|2,91
|0,34
|-45,35
|Datagate Bilgisayar
|11,42
|0,18
|-29,11
|Demısaş Döküm
|9,73
|9,94
|50,26
|Denge Holding
|1,28
|0,00
|-57,86
|Deniz GMYO
|2,38
|5,78
|29,20
|Derimod
|7,12
|-0,70
|-26,90
|Derlüks Yatırım Holding
|4,55
|-1,73
|-48,41
|Desa Deri
|8,40
|-1,41
|-13,76
|Despec Bilgisayar
|9,10
|1,34
|-30,32
|Deva Holding
|28,74
|1,48
|19,46
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,58
|-0,17
|7,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,20
|-3,32
|-14,21
|Ditaş Doğan
|26,14
|0,38
|100,99
|DO-CO
|1.074,90
|1,40
|70,62
|Doğan Burda
|70,50
|-2,49
|214,17
|Doğan Holding
|2,75
|-1,08
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|0,00
|-12,41
|Doğu Aras Enerji
|87,50
|1,92
|Doğusan
|4,12
|1,23
|13,46
|Doğuş GMYO
|9,90
|-0,30
|21,18
|Doğuş Otomotiv
|43,80
|-0,23
|68,96
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|2,20
|6,14
|Duran Doğan Basım
|19,93
|-3,25
|89,99
|Dyo Boya
|9,05
|1,12
|-19,54
|Eczacıbaşı İlaç
|7,49
|4,17
|4,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,50
|-1,06
|91,31
|E-Data Teknoloji
|19,65
|3,58
|Edip Gayrimenkul
|2,79
|0,00
|-15,96
|Ege Endüstri
|1.758,00
|1,21
|5,59
|Ege Gübre
|225,00
|1,99
|56,84
|Ege Profil
|32,12
|0,31
|-14,68
|Ege Seramik
|14,02
|0,36
|45,10
|Egeplast
|22,82
|3,16
|-31,47
|Ekiz Kimya
|6,85
|-2,14
|-3,93
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,20
|0,58
|Emek Elektrik
|2,44
|-0,41
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|17,96
|5,71
|-51,25
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-2,28
|1,20
|Enerjisa Enerji
|12,88
|5,40
|11,70
|Enka İnşaat
|15,06
|-1,89
|113,87
|Erbosan
|112,00
|0,09
|176,17
|Ereğli Demir Çelik
|28,16
|-0,71
|114,37
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,09
|0,98
|Ersu Gıda
|6,18
|6,00
|25,10
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,94
|3,06
|Escort Teknoloji
|6,07
|-1,14
|-7,61
|Esenboğa Elektrik
|33,70
|1,20
|77,12
|Etiler Gıda
|6,25
|1,30
|57,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,53
|0,86
|-7,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|1,37
|4,29
|Euro Yat. Ort.
|3,20
|0,95
|-27,95
|Euro Yatırım Holding
|2,13
|0,47
|-25,00
|Europap Tezol Kağıt
|15,54
|0,84
|Fade Gıda
|6,81
|2,25
|30,92
|Fenerbahçe Futbol
|28,16
|1,22
|-4,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|1,30
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|114,20
|0,18
|-6,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,90
|3,53
|-1,00
|Ford Otosan
|238,10
|-0,54
|98,26
|Formet Metal ve Cam
|1,09
|2,83
|-55,57
|Frigo Pak Gıda
|3,70
|9,79
|42,85
|Galata Wind Enerji
|5,84
|6,18
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-0,31
|-19,75
|Garanti Bankası
|11,27
|-1,66
|11,02
|Garanti Faktoring
|13,70
|-1,08
|23,09
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|0,00
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,00
|-0,62
|35,00
|Gediz Ambalaj
|16,89
|-1,00
|26,04
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,46
|-0,95
|Gen İlaç
|15,35
|-0,39
|Gentaş
|3,72
|-0,80
|-17,58
|Gersan Elektrik
|4,53
|0,22
|-26,22
|Gimat Mağazacılık
|2,07
|1,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,10
|1,48
|Global Men. Değ.
|5,80
|5,26
|-3,49
|Global Yat. Holding
|1,98
|0,00
|-43,64
|Good-Year
|9,26
|-0,43
|16,21
|Göltaş Çimento
|39,92
|-0,94
|-2,74
|Gözde Girişim
|9,05
|0,11
|13,41
|GSD Denizcilik
|3,60
|0,56
|47,83
|GSD Holding
|2,99
|1,01
|19,12
|Gübre Fabrik.
|76,85
|-2,10
|-10,69
|Güler Yat. Holding
|2,71
|0,00
|-21,74
|Halk GMYO
|2,33
|-0,85
|-23,56
|Hatay Tekstil
|16,30
|0,31
|19,54
|Hedef Girişim
|2,56
|-0,39
|1,39
|Hedef Holding
|6,09
|-0,65
|Hektaş
|14,87
|-2,56
|178,34
|HUB Girişim
|9,10
|0,22
|-50,00
|Hürriyet Gzt.
|1,78
|-3,78
|-15,24
|ICBC Turkey Bank
|5,28
|0,96
|-18,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,20
|3,01
|139,23
|İdealist GMYO
|1,89
|-0,53
|-20,36
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-36,80
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|0,00
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|9,50
|-3,26
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|-1,49
|-42,11
|İndeks Bilgisayar
|6,64
|-1,34
|42,92
|Info Yatırım
|5,57
|0,00
|19,26
|İntema
|89,50
|7,38
|124,31
|Inveo Yatırım Holding
|27,66
|-1,07
|91,13
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|0,89
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|23,24
|0,87
|173,95
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500