Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,59
|-5,75
|-40,70
|Acıpayam Selüloz
|18,48
|3,36
|8,53
|Adel Kalemcilik
|32,30
|3,00
|-3,26
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,47
|-1,42
|-32,09
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,20
|1,20
|17,88
|Ak Enerji
|1,81
|4,02
|-18,10
|Akbank
|7,34
|-0,14
|8,61
|Akçansa
|17,95
|-2,97
|11,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,68
|-1,18
|-30,09
|Akfen GMYO
|7,00
|-3,05
|287,28
|Akın Tekstil
|41,18
|-1,01
|29,66
|Akiş GMYO
|1,66
|-1,19
|-40,55
|Akmerkez GMYO
|42,54
|-1,07
|-30,45
|Aksa
|33,56
|3,26
|142,93
|Aksa Enerji
|10,00
|-1,28
|168,82
|Aksigorta
|9,70
|7,42
|16,74
|Aksu Enerji
|24,90
|-1,19
|229,92
|Alarko Carrıer
|290,20
|-0,96
|-19,85
|Alarko GMYO
|32,06
|-3,20
|26,57
|Alarko Holding
|12,28
|0,00
|44,11
|Albaraka Türk
|1,72
|-3,37
|-11,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,84
|0,00
|-19,62
|Alkim Kağıt
|16,41
|-1,26
|26,78
|Alkim Kimya
|17,04
|-1,50
|20,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|10,00
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|62,05
|5,80
|24,20
|Anadolu Efes
|29,26
|0,21
|36,98
|Anadolu Grubu Holding
|38,00
|-0,63
|45,46
|Anadolu Hayat Emek.
|11,67
|1,66
|45,23
|Anadolu Isuzu
|35,38
|-9,97
|96,56
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|29,18
|-2,34
|Anel Elektrik
|2,54
|0,79
|-5,35
|Arçelik
|48,80
|-2,79
|71,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,09
|-1,50
|5,03
|Arena Bilgisayar
|12,91
|0,39
|18,42
|Armada Bilgisayar
|60,90
|2,01
|24,08
|Arsan Tekstil
|5,53
|3,95
|38,74
|Arzum Ev Aletleri
|15,20
|-1,17
|-37,10
|Aselsan
|21,12
|-2,40
|16,83
|Ata GMYO
|3,60
|0,84
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,60
|0,00
|11,06
|Atlantis Yatırım Holding
|8,65
|1,76
|55,58
|Atlas Yat. Ort.
|1,22
|-0,81
|-29,15
|ATP Bilgisayar
|58,20
|-0,94
|Avrasya GMYO
|3,06
|3,73
|16,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,32
|5,94
|-27,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|0,52
|-2,67
|Aydem Enerji
|5,98
|-0,66
|Ayen Enerji
|7,46
|0,81
|37,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,98
|0,00
|130,33
|Aygaz
|22,02
|-6,14
|55,22
|Bagfaş
|17,90
|1,36
|150,00
|Bak Ambalaj
|18,47
|-0,65
|-6,61
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-1,51
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|0,00
|-2,77
|Banvit
|90,80
|0,89
|74,62
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,85
|-0,42
|Baştaş Başkent Çimento
|10,25
|-3,76
|-40,99
|Batı Çimento
|15,00
|-1,12
|218,47
|Batısöke Çimento
|2,07
|-0,96
|-15,16
|Bayrak Taban Sanayi
|6,74
|0,30
|-36,48
|Bera Holding
|9,59
|-1,24
|-52,71
|Berkosan Yalıtım
|7,93
|2,59
|-11,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,24
|3,41
|4,95
|Beyaz Filo
|8,77
|0,23
|-12,99
|Bilici Yatırım
|13,93
|0,22
|151,75
|Bim Mağazalar
|61,65
|-3,22
|-10,84
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,53
|2,03
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|8,20
|0,24
|Birlik Mensucat
|1,90
|1,06
|-45,09
|Bizim Mağazaları
|12,32
|-1,36
|-17,73
|BMS Çelik Hasır
|8,68
|-0,34
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,05
|-0,98
|Borusan Mannesmann
|26,90
|-2,96
|-3,24
|Borusan Yat. Paz.
|365,00
|-2,22
|-19,65
|Bosch Fren Sistemleri
|1.030,00
|-0,92
|-16,24
|Bossa
|37,10
|-2,32
|107,84
|Brisa
|29,32
|-1,61
|51,42
|Burçelik
|31,20
|-4,88
|48,43
|Burçelik Vana
|23,58
|-1,59
|-52,52
|Bursa Çimento
|3,80
|-2,56
|-23,66
|Carrefoursa
|37,80
|-1,25
|-47,35
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|0,93
|13,21
|Ceo Event Medya
|13,74
|3,46
|113,69
|Coca Cola İçecek
|89,05
|-0,61
|40,22
|Cosmos Yat. Holding
|8,82
|-3,50
|9,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,96
|-1,66
|-49,57
|Çan2 Termik
|12,85
|2,55
|Çelebi
|174,00
|-1,14
|-4,67
|Çelik Halat
|8,13
|2,14
|-10,64
|Çemaş Döküm
|1,15
|-1,71
|-32,46
|Çemtaş
|17,62
|4,26
|12,15
|Çimbeton
|210,30
|-0,80
|-29,07
|Çimentaş
|27,66
|-0,14
|-23,51
|Çimsa
|30,78
|-2,29
|72,92
|Çuhadaroğlu Metal
|8,89
|-1,55
|16,86
|Dagi Giyim
|2,60
|-1,14
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,37
|-0,29
|-19,61
|Dardanel
|2,90
|-2,03
|-45,54
|Datagate Bilgisayar
|11,40
|-0,26
|-29,24
|Demısaş Döküm
|8,85
|-1,01
|36,67
|Denge Holding
|1,28
|0,79
|-57,86
|Deniz GMYO
|2,25
|9,76
|22,15
|Derimod
|7,17
|-1,10
|-26,39
|Derlüks Yatırım Holding
|4,63
|-0,64
|-47,51
|Desa Deri
|8,52
|3,40
|-12,53
|Despec Bilgisayar
|8,98
|-0,44
|-31,24
|Deva Holding
|28,32
|-1,12
|17,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,60
|-1,19
|7,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,31
|-1,19
|-11,26
|Ditaş Doğan
|26,04
|-1,59
|100,22
|DO-CO
|1.060,10
|-1,17
|68,27
|Doğan Burda
|72,30
|-5,18
|222,19
|Doğan Holding
|2,78
|-1,42
|-7,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|-1,45
|-12,41
|Doğu Aras Enerji
|85,85
|-0,23
|Doğusan
|4,07
|-2,16
|12,09
|Doğuş GMYO
|9,93
|-0,70
|21,54
|Doğuş Otomotiv
|43,90
|-2,23
|69,34
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|-1,55
|3,85
|Duran Doğan Basım
|20,60
|4,67
|96,38
|Dyo Boya
|8,95
|-0,89
|-20,43
|Eczacıbaşı İlaç
|7,19
|-1,37
|-0,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,05
|0,68
|93,36
|E-Data Teknoloji
|18,97
|-6,46
|Edip Gayrimenkul
|2,79
|-1,76
|-15,96
|Ege Endüstri
|1.737,00
|-1,25
|4,33
|Ege Gübre
|220,60
|-1,52
|53,77
|Ege Profil
|32,02
|3,02
|-14,95
|Ege Seramik
|13,97
|-1,06
|44,58
|Egeplast
|22,12
|0,55
|-33,57
|Ekiz Kimya
|7,00
|1,16
|-1,82
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,06
|-2,43
|Emek Elektrik
|2,45
|0,82
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|16,99
|-2,30
|-53,88
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|-0,45
|3,56
|Enerjisa Enerji
|12,22
|-0,89
|5,98
|Enka İnşaat
|15,35
|0,07
|117,98
|Erbosan
|111,90
|-1,76
|175,92
|Ereğli Demir Çelik
|28,36
|-3,14
|115,89
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,06
|-0,33
|Ersu Gıda
|5,83
|6,00
|18,02
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,02
|-2,91
|Escort Teknoloji
|6,14
|6,78
|-6,54
|Esenboğa Elektrik
|33,30
|1,77
|75,02
|Etiler Gıda
|6,17
|6,38
|55,03
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,50
|2,94
|-8,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,64
|-1,36
|2,87
|Euro Yat. Ort.
|3,17
|7,09
|-28,63
|Euro Yatırım Holding
|2,12
|0,95
|-25,35
|Europap Tezol Kağıt
|15,41
|-0,90
|Fade Gıda
|6,66
|-1,62
|28,04
|Fenerbahçe Futbol
|27,82
|-0,64
|-5,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|0,87
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|114,00
|-0,35
|-7,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,46
|3,15
|-4,37
|Ford Otosan
|239,40
|-1,44
|99,34
|Formet Metal ve Cam
|1,06
|-0,93
|-56,79
|Frigo Pak Gıda
|3,37
|0,00
|30,11
|Galata Wind Enerji
|5,50
|4,76
|Galatasaray Sportif
|3,26
|0,31
|-19,51
|Garanti Bankası
|11,46
|0,17
|12,90
|Garanti Faktoring
|13,85
|-1,21
|24,44
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|0,80
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,05
|9,97
|35,84
|Gediz Ambalaj
|17,06
|1,01
|27,31
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,57
|-2,45
|Gen İlaç
|15,41
|1,25
|Gentaş
|3,75
|-2,85
|-16,91
|Gersan Elektrik
|4,52
|-2,38
|-26,38
|Gimat Mağazacılık
|2,04
|-1,45
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,85
|-2,03
|Global Men. Değ.
|5,51
|-0,90
|-8,32
|Global Yat. Holding
|1,98
|-0,50
|-43,64
|Good-Year
|9,30
|-2,11
|16,71
|Göltaş Çimento
|40,30
|-2,80
|-1,81
|Gözde Girişim
|9,04
|-2,38
|13,28
|GSD Denizcilik
|3,58
|-0,83
|47,01
|GSD Holding
|2,96
|1,37
|17,93
|Gübre Fabrik.
|78,50
|-3,33
|-8,77
|Güler Yat. Holding
|2,71
|-1,81
|-21,74
|Halk GMYO
|2,35
|-2,08
|-22,90
|Hatay Tekstil
|16,25
|-1,52
|19,17
|Hedef Girişim
|2,57
|-0,77
|1,79
|Hedef Holding
|6,13
|-1,45
|Hektaş
|15,26
|2,76
|185,64
|HUB Girişim
|9,08
|-0,66
|-50,11
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|1,09
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|-1,88
|-19,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,26
|-0,89
|132,24
|İdealist GMYO
|1,90
|0,00
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|-6,33
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|9,82
|-9,99
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|-1,47
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|6,73
|-1,75
|44,86
|Info Yatırım
|5,57
|1,27
|19,26
|İntema
|83,35
|9,60
|108,90
|Inveo Yatırım Holding
|27,96
|2,79
|93,20
|İpek Doğal Enerji
|13,51
|-2,45
|3,29
|İskenderun Demir Çelik
|23,04
|-1,03
|171,59
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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