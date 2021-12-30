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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,59-5,75-40,70
Acıpayam Selüloz18,483,368,53
Adel Kalemcilik32,303,00-3,26
Adese Gayrimenkul0,741,37-69,44
Afyon Çimento3,47-1,42-32,09
AGESA Hayat Emeklilik20,201,2017,88
Ak Enerji1,814,02-18,10
Akbank7,34-0,148,61
Akçansa17,95-2,9711,47
Akdeniz Yatırım Hold.1,68-1,18-30,09
Akfen GMYO7,00-3,05287,28
Akın Tekstil41,18-1,0129,66
Akiş GMYO1,66-1,19-40,55
Akmerkez GMYO42,54-1,07-30,45
Aksa33,563,26142,93
Aksa Enerji10,00-1,28168,82
Aksigorta9,707,4216,74
Aksu Enerji24,90-1,19229,92
Alarko Carrıer290,20-0,96-19,85
Alarko GMYO32,06-3,2026,57
Alarko Holding12,280,0044,11
Albaraka Türk1,72-3,37-11,34
Alcatel Lucent Teletaş23,840,00-19,62
Alkim Kağıt16,41-1,2626,78
Alkim Kimya17,04-1,5020,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,4310,00-2,45
Altınyunus Çeşme62,055,8024,20
Anadolu Efes29,260,2136,98
Anadolu Grubu Holding38,00-0,6345,46
Anadolu Hayat Emek.11,671,6645,23
Anadolu Isuzu35,38-9,9796,56
Anadolu Sigorta6,220,00-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,18-2,34

Anel Elektrik2,540,79-5,35
Arçelik48,80-2,7971,48
ARD Bilişim Teknolojileri7,09-1,505,03
Arena Bilgisayar12,910,3918,42
Armada Bilgisayar60,902,0124,08
Arsan Tekstil5,533,9538,74
Arzum Ev Aletleri15,20-1,17-37,10
Aselsan21,12-2,4016,83
Ata GMYO3,600,84-34,66
Atakule GMYO2,600,0011,06
Atlantis Yatırım Holding8,651,7655,58
Atlas Yat. Ort.1,22-0,81-29,15
ATP Bilgisayar58,20-0,94

Avrasya GMYO3,063,7316,82
Avrasya Petrol ve Tur.2,325,94-27,50
Avrupa Yatırım Holding5,840,52-2,67
Aydem Enerji5,98-0,66

Ayen Enerji7,460,8137,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,980,00130,33
Aygaz22,02-6,1455,22
Bagfaş17,901,36150,00
Bak Ambalaj18,47-0,65-6,61
Balatacılar Balatacılık8,50-1,513,16
Bantaş Ambalaj3,040,00-2,77
Banvit90,800,8974,62
Başkent Doğalgaz GMYO11,85-0,42

Baştaş Başkent Çimento10,25-3,76-40,99
Batı Çimento15,00-1,12218,47
Batısöke Çimento2,07-0,96-15,16
Bayrak Taban Sanayi6,740,30-36,48
Bera Holding9,59-1,24-52,71
Berkosan Yalıtım7,932,59-11,10
Beşiktaş Futbol Yat.4,243,414,95
Beyaz Filo8,770,23-12,99
Bilici Yatırım13,930,22151,75
Bim Mağazalar61,65-3,22-10,84
Biotrend Çevre ve Enerji5,532,03

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik8,200,24

Birlik Mensucat1,901,06-45,09
Bizim Mağazaları12,32-1,36-17,73
BMS Çelik Hasır8,68-0,34

Boğaziçi Beton Sanayi4,05-0,98

Borusan Mannesmann26,90-2,96-3,24
Borusan Yat. Paz.365,00-2,22-19,65
Bosch Fren Sistemleri1.030,00-0,92-16,24
Bossa37,10-2,32107,84
Brisa29,32-1,6151,42
Burçelik31,20-4,8848,43
Burçelik Vana23,58-1,59-52,52
Bursa Çimento3,80-2,56-23,66
Carrefoursa37,80-1,25-47,35
Casa Emtia Petrol120,000,9313,21
Ceo Event Medya13,743,46113,69
Coca Cola İçecek89,05-0,6140,22
Cosmos Yat. Holding8,82-3,509,43
Credıtwest Faktorıng2,96-1,66-49,57
Çan2 Termik12,852,55

Çelebi174,00-1,14-4,67
Çelik Halat8,132,14-10,64
Çemaş Döküm1,15-1,71-32,46
Çemtaş17,624,2612,15
Çimbeton210,30-0,80-29,07
Çimentaş27,66-0,14-23,51
Çimsa30,78-2,2972,92
Çuhadaroğlu Metal8,89-1,5516,86
Dagi Giyim2,60-1,14-23,67
Dagi Yatırım Holding10,37-0,29-19,61
Dardanel2,90-2,03-45,54
Datagate Bilgisayar11,40-0,26-29,24
Demısaş Döküm8,85-1,0136,67
Denge Holding1,280,79-57,86
Deniz GMYO2,259,7622,15
Derimod7,17-1,10-26,39
Derlüks Yatırım Holding4,63-0,64-47,51
Desa Deri8,523,40-12,53
Despec Bilgisayar8,98-0,44-31,24
Deva Holding28,32-1,1217,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,60-1,197,66
Diriteks Diriliş Tekstil3,31-1,19-11,26
Ditaş Doğan26,04-1,59100,22
DO-CO1.060,10-1,1768,27
Doğan Burda72,30-5,18222,19
Doğan Holding2,78-1,42-7,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,04-1,45-12,41
Doğu Aras Enerji85,85-0,23

Doğusan4,07-2,1612,09
Doğuş GMYO9,93-0,7021,54
Doğuş Otomotiv43,90-2,2369,34
Döktaş Dökümcülük31,80-1,553,85
Duran Doğan Basım20,604,6796,38
Dyo Boya8,95-0,89-20,43
Eczacıbaşı İlaç7,19-1,37-0,17
Eczacıbaşı Yatırım52,050,6893,36
E-Data Teknoloji18,97-6,46

Edip Gayrimenkul2,79-1,76-15,96
Ege Endüstri1.737,00-1,254,33
Ege Gübre220,60-1,5253,77
Ege Profil32,023,02-14,95
Ege Seramik13,97-1,0644,58
Egeplast22,120,55-33,57
Ekiz Kimya7,001,16-1,82
Elite Naturel Organik Gıda24,06-2,43

Emek Elektrik2,450,82-14,19
Eminiş Ambalaj16,99-2,30-53,88
Emlak Konut GMYO2,19-0,453,56
Enerjisa Enerji12,22-0,895,98
Enka İnşaat15,350,07117,98
Erbosan111,90-1,76175,92
Ereğli Demir Çelik28,36-3,14115,89
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,06-0,33

Ersu Gıda5,836,0018,02
Escar Turizm Taşımacılık30,02-2,91

Escort Teknoloji6,146,78-6,54
Esenboğa Elektrik33,301,7775,02
Etiler Gıda6,176,3855,03
Euro Kapital Yat. Ort.3,502,94-8,37
Euro Trend Yat. Ort.3,64-1,362,87
Euro Yat. Ort.3,177,09-28,63
Euro Yatırım Holding2,120,95-25,35
Europap Tezol Kağıt15,41-0,90

Fade Gıda6,66-1,6228,04
Fenerbahçe Futbol27,82-0,64-5,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,310,87-21,64
F-M İzmit Piston114,00-0,35-7,01
Fonet Bilgi Teknolojileri12,463,15-4,37
Ford Otosan239,40-1,4499,34
Formet Metal ve Cam1,06-0,93-56,79
Frigo Pak Gıda3,370,0030,11
Galata Wind Enerji5,504,76

Galatasaray Sportif3,260,31-19,51
Garanti Bankası11,460,1712,90
Garanti Faktoring13,85-1,2124,44
Garanti Yat. Ort.2,520,80-21,64
Gedik Y. Men. Değ.8,059,9735,84
Gediz Ambalaj17,061,0127,31
Gelecek Varlık Yönetimi11,57-2,45

Gen İlaç15,411,25

Gentaş3,75-2,85-16,91
Gersan Elektrik4,52-2,38-26,38
Gimat Mağazacılık2,04-1,45

Girişim Elektrik Sanayi16,85-2,03

Global Men. Değ.5,51-0,90-8,32
Global Yat. Holding1,98-0,50-43,64
Good-Year9,30-2,1116,71
Göltaş Çimento40,30-2,80-1,81
Gözde Girişim9,04-2,3813,28
GSD Denizcilik3,58-0,8347,01
GSD Holding2,961,3717,93
Gübre Fabrik.78,50-3,33-8,77
Güler Yat. Holding2,71-1,81-21,74
Halk GMYO2,35-2,08-22,90
Hatay Tekstil16,25-1,5219,17
Hedef Girişim2,57-0,771,79
Hedef Holding6,13-1,45

Hektaş15,262,76185,64
HUB Girişim9,08-0,66-50,11
Hürriyet Gzt.1,851,09-11,90
ICBC Turkey Bank5,23-1,88-19,54
İdeal Finansal Teknolojiler31,26-0,89132,24
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,800,00-36,00
İhlas Gazetecilik0,74-6,33-69,96
İhlas Haber Ajansı9,82-9,99

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,67-1,47-41,23
İndeks Bilgisayar6,73-1,7544,86
Info Yatırım5,571,2719,26
İntema83,359,60108,90
Inveo Yatırım Holding27,962,7993,20
İpek Doğal Enerji13,51-2,453,29
İskenderun Demir Çelik23,04-1,03171,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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