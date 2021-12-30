Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,59 -5,75 -40,70 Acıpayam Selüloz 18,48 3,36 8,53 Adel Kalemcilik 32,30 3,00 -3,26 Adese Gayrimenkul 0,74 1,37 -69,44 Afyon Çimento 3,47 -1,42 -32,09 AGESA Hayat Emeklilik 20,20 1,20 17,88 Ak Enerji 1,81 4,02 -18,10 Akbank 7,34 -0,14 8,61 Akçansa 17,95 -2,97 11,47 Akdeniz Yatırım Hold. 1,68 -1,18 -30,09 Akfen GMYO 7,00 -3,05 287,28 Akın Tekstil 41,18 -1,01 29,66 Akiş GMYO 1,66 -1,19 -40,55 Akmerkez GMYO 42,54 -1,07 -30,45 Aksa 33,56 3,26 142,93 Aksa Enerji 10,00 -1,28 168,82 Aksigorta 9,70 7,42 16,74 Aksu Enerji 24,90 -1,19 229,92 Alarko Carrıer 290,20 -0,96 -19,85 Alarko GMYO 32,06 -3,20 26,57 Alarko Holding 12,28 0,00 44,11 Albaraka Türk 1,72 -3,37 -11,34 Alcatel Lucent Teletaş 23,84 0,00 -19,62 Alkim Kağıt 16,41 -1,26 26,78 Alkim Kimya 17,04 -1,50 20,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 10,00 -2,45 Altınyunus Çeşme 62,05 5,80 24,20 Anadolu Efes 29,26 0,21 36,98 Anadolu Grubu Holding 38,00 -0,63 45,46 Anadolu Hayat Emek. 11,67 1,66 45,23 Anadolu Isuzu 35,38 -9,97 96,56 Anadolu Sigorta 6,22 0,00 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 29,18 -2,34 Anel Elektrik 2,54 0,79 -5,35 Arçelik 48,80 -2,79 71,48 ARD Bilişim Teknolojileri 7,09 -1,50 5,03 Arena Bilgisayar 12,91 0,39 18,42 Armada Bilgisayar 60,90 2,01 24,08 Arsan Tekstil 5,53 3,95 38,74 Arzum Ev Aletleri 15,20 -1,17 -37,10 Aselsan 21,12 -2,40 16,83 Ata GMYO 3,60 0,84 -34,66 Atakule GMYO 2,60 0,00 11,06 Atlantis Yatırım Holding 8,65 1,76 55,58 Atlas Yat. Ort. 1,22 -0,81 -29,15 ATP Bilgisayar 58,20 -0,94 Avrasya GMYO 3,06 3,73 16,82 Avrasya Petrol ve Tur. 2,32 5,94 -27,50 Avrupa Yatırım Holding 5,84 0,52 -2,67 Aydem Enerji 5,98 -0,66 Ayen Enerji 7,46 0,81 37,89 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,98 0,00 130,33 Aygaz 22,02 -6,14 55,22 Bagfaş 17,90 1,36 150,00 Bak Ambalaj 18,47 -0,65 -6,61 Balatacılar Balatacılık 8,50 -1,51 3,16 Bantaş Ambalaj 3,04 0,00 -2,77 Banvit 90,80 0,89 74,62 Başkent Doğalgaz GMYO 11,85 -0,42 Baştaş Başkent Çimento 10,25 -3,76 -40,99 Batı Çimento 15,00 -1,12 218,47 Batısöke Çimento 2,07 -0,96 -15,16 Bayrak Taban Sanayi 6,74 0,30 -36,48 Bera Holding 9,59 -1,24 -52,71 Berkosan Yalıtım 7,93 2,59 -11,10 Beşiktaş Futbol Yat. 4,24 3,41 4,95 Beyaz Filo 8,77 0,23 -12,99 Bilici Yatırım 13,93 0,22 151,75 Bim Mağazalar 61,65 -3,22 -10,84 Biotrend Çevre ve Enerji 5,53 2,03 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 8,20 0,24 Birlik Mensucat 1,90 1,06 -45,09 Bizim Mağazaları 12,32 -1,36 -17,73 BMS Çelik Hasır 8,68 -0,34 Boğaziçi Beton Sanayi 4,05 -0,98 Borusan Mannesmann 26,90 -2,96 -3,24 Borusan Yat. Paz. 365,00 -2,22 -19,65 Bosch Fren Sistemleri 1.030,00 -0,92 -16,24 Bossa 37,10 -2,32 107,84 Brisa 29,32 -1,61 51,42 Burçelik 31,20 -4,88 48,43 Burçelik Vana 23,58 -1,59 -52,52 Bursa Çimento 3,80 -2,56 -23,66 Carrefoursa 37,80 -1,25 -47,35 Casa Emtia Petrol 120,00 0,93 13,21 Ceo Event Medya 13,74 3,46 113,69 Coca Cola İçecek 89,05 -0,61 40,22 Cosmos Yat. Holding 8,82 -3,50 9,43 Credıtwest Faktorıng 2,96 -1,66 -49,57 Çan2 Termik 12,85 2,55 Çelebi 174,00 -1,14 -4,67 Çelik Halat 8,13 2,14 -10,64 Çemaş Döküm 1,15 -1,71 -32,46 Çemtaş 17,62 4,26 12,15 Çimbeton 210,30 -0,80 -29,07 Çimentaş 27,66 -0,14 -23,51 Çimsa 30,78 -2,29 72,92 Çuhadaroğlu Metal 8,89 -1,55 16,86 Dagi Giyim 2,60 -1,14 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,37 -0,29 -19,61 Dardanel 2,90 -2,03 -45,54 Datagate Bilgisayar 11,40 -0,26 -29,24 Demısaş Döküm 8,85 -1,01 36,67 Denge Holding 1,28 0,79 -57,86 Deniz GMYO 2,25 9,76 22,15 Derimod 7,17 -1,10 -26,39 Derlüks Yatırım Holding 4,63 -0,64 -47,51 Desa Deri 8,52 3,40 -12,53 Despec Bilgisayar 8,98 -0,44 -31,24 Deva Holding 28,32 -1,12 17,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,60 -1,19 7,66 Diriteks Diriliş Tekstil 3,31 -1,19 -11,26 Ditaş Doğan 26,04 -1,59 100,22 DO-CO 1.060,10 -1,17 68,27 Doğan Burda 72,30 -5,18 222,19 Doğan Holding 2,78 -1,42 -7,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -1,45 -12,41 Doğu Aras Enerji 85,85 -0,23 Doğusan 4,07 -2,16 12,09 Doğuş GMYO 9,93 -0,70 21,54 Doğuş Otomotiv 43,90 -2,23 69,34 Döktaş Dökümcülük 31,80 -1,55 3,85 Duran Doğan Basım 20,60 4,67 96,38 Dyo Boya 8,95 -0,89 -20,43 Eczacıbaşı İlaç 7,19 -1,37 -0,17 Eczacıbaşı Yatırım 52,05 0,68 93,36 E-Data Teknoloji 18,97 -6,46 Edip Gayrimenkul 2,79 -1,76 -15,96 Ege Endüstri 1.737,00 -1,25 4,33 Ege Gübre 220,60 -1,52 53,77 Ege Profil 32,02 3,02 -14,95 Ege Seramik 13,97 -1,06 44,58 Egeplast 22,12 0,55 -33,57 Ekiz Kimya 7,00 1,16 -1,82 Elite Naturel Organik Gıda 24,06 -2,43 Emek Elektrik 2,45 0,82 -14,19 Eminiş Ambalaj 16,99 -2,30 -53,88 Emlak Konut GMYO 2,19 -0,45 3,56 Enerjisa Enerji 12,22 -0,89 5,98 Enka İnşaat 15,35 0,07 117,98 Erbosan 111,90 -1,76 175,92 Ereğli Demir Çelik 28,36 -3,14 115,89 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,06 -0,33 Ersu Gıda 5,83 6,00 18,02 Escar Turizm Taşımacılık 30,02 -2,91 Escort Teknoloji 6,14 6,78 -6,54 Esenboğa Elektrik 33,30 1,77 75,02 Etiler Gıda 6,17 6,38 55,03 Euro Kapital Yat. Ort. 3,50 2,94 -8,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,64 -1,36 2,87 Euro Yat. Ort. 3,17 7,09 -28,63 Euro Yatırım Holding 2,12 0,95 -25,35 Europap Tezol Kağıt 15,41 -0,90 Fade Gıda 6,66 -1,62 28,04 Fenerbahçe Futbol 27,82 -0,64 -5,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 0,87 -21,64 F-M İzmit Piston 114,00 -0,35 -7,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,46 3,15 -4,37 Ford Otosan 239,40 -1,44 99,34 Formet Metal ve Cam 1,06 -0,93 -56,79 Frigo Pak Gıda 3,37 0,00 30,11 Galata Wind Enerji 5,50 4,76 Galatasaray Sportif 3,26 0,31 -19,51 Garanti Bankası 11,46 0,17 12,90 Garanti Faktoring 13,85 -1,21 24,44 Garanti Yat. Ort. 2,52 0,80 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 8,05 9,97 35,84 Gediz Ambalaj 17,06 1,01 27,31 Gelecek Varlık Yönetimi 11,57 -2,45 Gen İlaç 15,41 1,25 Gentaş 3,75 -2,85 -16,91 Gersan Elektrik 4,52 -2,38 -26,38 Gimat Mağazacılık 2,04 -1,45 Girişim Elektrik Sanayi 16,85 -2,03 Global Men. Değ. 5,51 -0,90 -8,32 Global Yat. Holding 1,98 -0,50 -43,64 Good-Year 9,30 -2,11 16,71 Göltaş Çimento 40,30 -2,80 -1,81 Gözde Girişim 9,04 -2,38 13,28 GSD Denizcilik 3,58 -0,83 47,01 GSD Holding 2,96 1,37 17,93 Gübre Fabrik. 78,50 -3,33 -8,77 Güler Yat. Holding 2,71 -1,81 -21,74 Halk GMYO 2,35 -2,08 -22,90 Hatay Tekstil 16,25 -1,52 19,17 Hedef Girişim 2,57 -0,77 1,79 Hedef Holding 6,13 -1,45 Hektaş 15,26 2,76 185,64 HUB Girişim 9,08 -0,66 -50,11 Hürriyet Gzt. 1,85 1,09 -11,90 ICBC Turkey Bank 5,23 -1,88 -19,54 İdeal Finansal Teknolojiler 31,26 -0,89 132,24 İdealist GMYO 1,90 0,00 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,80 0,00 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,74 -6,33 -69,96 İhlas Haber Ajansı 9,82 -9,99 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,67 -1,47 -41,23 İndeks Bilgisayar 6,73 -1,75 44,86 Info Yatırım 5,57 1,27 19,26 İntema 83,35 9,60 108,90 Inveo Yatırım Holding 27,96 2,79 93,20 İpek Doğal Enerji 13,51 -2,45 3,29 İskenderun Demir Çelik 23,04 -1,03 171,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi