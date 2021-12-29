Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021 Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,87 9,93 -37,08 Acıpayam Selüloz 17,88 -0,72 5,00 Adel Kalemcilik 31,36 4,88 -6,08 Adese Gayrimenkul 0,73 -1,35 -69,85 Afyon Çimento 3,52 0,86 -31,12 AGESA Hayat Emeklilik 19,96 1,06 16,48 Ak Enerji 1,74 -1,69 -21,27 Akbank 7,35 -0,14 8,76 Akçansa 18,50 3,29 14,89 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 0,00 -29,26 Akfen GMYO 7,22 1,55 299,45 Akın Tekstil 41,60 -0,48 30,98 Akiş GMYO 1,68 -0,59 -39,83 Akmerkez GMYO 43,00 -1,24 -29,70 Aksa 32,50 1,56 135,26 Aksa Enerji 10,13 0,60 172,31 Aksigorta 9,03 0,44 8,68 Aksu Enerji 25,20 0,80 233,90 Alarko Carrıer 293,00 -1,35 -19,08 Alarko GMYO 33,12 4,28 30,75 Alarko Holding 12,28 -1,21 44,11 Albaraka Türk 1,78 2,30 -8,25 Alcatel Lucent Teletaş 23,84 1,53 -19,62 Alkim Kağıt 16,62 3,10 28,40 Alkim Kimya 17,30 0,46 22,81 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,00 -11,32 Altınyunus Çeşme 58,65 -0,59 17,39 Anadolu Efes 29,20 0,97 36,70 Anadolu Grubu Holding 38,24 -0,83 46,37 Anadolu Hayat Emek. 11,48 -0,26 42,87 Anadolu Isuzu 39,30 0,00 118,33 Anadolu Sigorta 6,22 1,97 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 29,88 -1,65 Anel Elektrik 2,52 0,80 -6,10 Arçelik 50,20 1,33 76,40 ARD Bilişim Teknolojileri 7,20 -2,17 6,63 Arena Bilgisayar 12,86 1,50 17,96 Armada Bilgisayar 59,70 2,14 21,64 Arsan Tekstil 5,32 1,53 33,47 Arzum Ev Aletleri 15,38 -0,13 -36,35 Aselsan 21,64 2,27 19,70 Ata GMYO 3,57 -1,11 -35,21 Atakule GMYO 2,60 0,39 11,06 Atlantis Yatırım Holding 8,50 1,19 52,88 Atlas Yat. Ort. 1,23 0,00 -28,57 ATP Bilgisayar 58,75 -3,05 Avrasya GMYO 2,95 9,67 12,62 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 0,00 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 5,81 -0,68 -3,17 Aydem Enerji 6,02 -0,66 Ayen Enerji 7,40 -1,86 36,78 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,98 3,92 130,33 Aygaz 23,46 9,93 65,37 Bagfaş 17,66 -1,89 146,64 Bak Ambalaj 18,59 1,58 -6,00 Balatacılar Balatacılık 8,63 0,23 4,73 Bantaş Ambalaj 3,04 -1,62 -2,77 Banvit 90,00 0,00 73,08 Başkent Doğalgaz GMYO 11,90 0,00 Baştaş Başkent Çimento 10,65 -0,37 -38,69 Batı Çimento 15,17 -2,76 222,08 Batısöke Çimento 2,09 0,00 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 6,72 0,00 -36,66 Bera Holding 9,71 0,83 -52,12 Berkosan Yalıtım 7,73 -1,53 -13,34 Beşiktaş Futbol Yat. 4,10 1,99 1,49 Beyaz Filo 8,75 -1,13 -13,19 Bilici Yatırım 13,90 -1,35 151,20 Bim Mağazalar 63,70 1,76 -7,88 Biotrend Çevre ve Enerji 5,42 0,93 Birko Mensucat 1,01 0,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 8,18 -0,61 Birlik Mensucat 1,88 -1,57 -45,66 Bizim Mağazaları 12,49 1,46 -16,59 BMS Çelik Hasır 8,71 -1,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,09 0,00 Borusan Mannesmann 27,72 -4,08 -0,29 Borusan Yat. Paz. 373,30 -2,56 -17,82 Bosch Fren Sistemleri 1.039,60 0,44 -15,46 Bossa 37,98 -1,09 112,77 Brisa 29,80 4,63 53,90 Burçelik 32,80 -2,09 56,04 Burçelik Vana 23,96 -1,07 -51,75 Bursa Çimento 3,90 2,90 -21,65 Carrefoursa 38,28 -0,47 -46,69 Casa Emtia Petrol 118,90 -2,54 12,17 Ceo Event Medya 13,28 1,61 106,53 Coca Cola İçecek 89,60 -0,50 41,08 Cosmos Yat. Holding 9,14 5,06 13,40 Credıtwest Faktorıng 3,01 1,69 -48,72 Çan2 Termik 12,53 2,70 Çelebi 176,00 0,11 -3,57 Çelik Halat 7,96 -1,12 -12,50 Çemaş Döküm 1,17 -0,85 -31,28 Çemtaş 16,90 4,97 7,57 Çimbeton 212,00 -1,26 -28,50 Çimentaş 27,70 -0,29 -23,40 Çimsa 31,50 3,08 76,97 Çuhadaroğlu Metal 9,03 -0,11 18,70 Dagi Giyim 2,63 -2,23 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,40 -0,67 -19,38 Dardanel 2,96 1,37 -44,41 Datagate Bilgisayar 11,43 0,35 -29,05 Demısaş Döküm 8,94 2,76 38,06 Denge Holding 1,27 0,79 -58,19 Deniz GMYO 2,05 -4,21 11,29 Derimod 7,25 0,97 -25,56 Derlüks Yatırım Holding 4,66 3,56 -47,17 Desa Deri 8,24 -1,08 -15,40 Despec Bilgisayar 9,02 0,33 -30,93 Deva Holding 28,64 0,70 19,04 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,74 -1,34 8,96 Diriteks Diriliş Tekstil 3,35 -1,76 -10,19 Ditaş Doğan 26,46 0,61 103,45 DO-CO 1.072,70 7,27 70,27 Doğan Burda 76,25 3,88 239,80 Doğan Holding 2,82 2,92 -5,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 1,47 -11,12 Doğu Aras Enerji 86,05 -0,64 Doğusan 4,16 4,26 14,57 Doğuş GMYO 10,00 1,42 22,40 Doğuş Otomotiv 44,90 -1,88 73,20 Döktaş Dökümcülük 32,30 0,19 5,49 Duran Doğan Basım 19,68 3,74 87,61 Dyo Boya 9,03 1,12 -19,71 Eczacıbaşı İlaç 7,29 1,25 1,22 Eczacıbaşı Yatırım 51,70 1,17 92,06 E-Data Teknoloji 20,28 2,32 Edip Gayrimenkul 2,84 1,07 -14,46 Ege Endüstri 1.759,00 0,99 5,65 Ege Gübre 224,00 -0,84 56,14 Ege Profil 31,08 0,52 -17,44 Ege Seramik 14,12 0,64 46,13 Egeplast 22,00 0,18 -33,93 Ekiz Kimya 6,92 -0,29 -2,95 Elite Naturel Organik Gıda 24,66 -3,29 Emek Elektrik 2,43 1,25 -14,90 Eminiş Ambalaj 17,39 2,29 -52,80 Emlak Konut GMYO 2,20 0,00 4,04 Enerjisa Enerji 12,33 2,24 6,93 Enka İnşaat 15,34 9,96 117,84 Erbosan 113,90 -0,09 180,85 Ereğli Demir Çelik 29,28 5,25 122,89 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 0,33 Ersu Gıda 5,50 2,80 11,34 Escar Turizm Taşımacılık 30,92 -3,74 Escort Teknoloji 5,75 -1,71 -12,48 Esenboğa Elektrik 32,72 3,87 71,97 Etiler Gıda 5,80 1,75 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,40 -2,02 -10,98 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 0,00 4,29 Euro Yat. Ort. 2,96 -1,33 -33,35 Euro Yatırım Holding 2,10 0,00 -26,06 Europap Tezol Kağıt 15,55 -0,32 Fade Gıda 6,77 0,00 30,15 Fenerbahçe Futbol 28,00 1,82 -5,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,29 -0,87 -22,32 F-M İzmit Piston 114,40 -0,78 -6,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,08 0,67 -7,29 Ford Otosan 242,90 2,02 102,25 Formet Metal ve Cam 1,07 -2,73 -56,38 Frigo Pak Gıda 3,37 2,12 30,11 Galata Wind Enerji 5,25 3,35 Galatasaray Sportif 3,25 0,31 -19,75 Garanti Bankası 11,44 1,78 12,70 Garanti Faktoring 14,02 0,86 25,97 Garanti Yat. Ort. 2,50 0,40 -22,26 Gedik Y. Men. Değ. 7,32 1,39 23,52 Gediz Ambalaj 16,89 0,60 26,04 Gelecek Varlık Yönetimi 11,86 0,25 Gen İlaç 15,22 -0,33 Gentaş 3,86 -1,78 -14,48 Gersan Elektrik 4,63 -0,86 -24,59 Gimat Mağazacılık 2,07 1,47 Girişim Elektrik Sanayi 17,20 5,85 Global Men. Değ. 5,56 0,18 -7,49 Global Yat. Holding 1,99 -1,97 -43,36 Good-Year 9,50 -0,11 19,22 Göltaş Çimento 41,46 -0,43 1,01 Gözde Girişim 9,26 2,09 16,04 GSD Denizcilik 3,61 1,69 48,24 GSD Holding 2,92 7,35 16,33 Gübre Fabrik. 81,20 -0,79 -5,64 Güler Yat. Holding 2,76 9,96 -20,29 Halk GMYO 2,40 2,13 -21,26 Hatay Tekstil 16,50 -0,12 21,01 Hedef Girişim 2,59 -0,77 2,58 Hedef Holding 6,22 -0,96 Hektaş 14,85 -0,67 177,97 HUB Girişim 9,14 -0,65 -49,78 Hürriyet Gzt. 1,83 -3,68 -12,86 ICBC Turkey Bank 5,33 0,00 -18,00 İdeal Finansal Teknolojiler 31,54 0,00 134,32 İdealist GMYO 1,90 2,70 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,80 0,00 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,79 -1,25 -67,93 İhlas Haber Ajansı 10,91 5,21 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,68 -1,45 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,85 0,88 47,44 Info Yatırım 5,50 0,00 17,76 İntema 76,05 -2,62 90,60 Inveo Yatırım Holding 27,20 0,52 87,95 İpek Doğal Enerji 13,85 -0,29 5,89 İskenderun Demir Çelik 23,28 3,37 174,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi