Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021 Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,43 -1,99 -42,76 Acıpayam Selüloz 18,01 -0,72 5,77 Adel Kalemcilik 29,90 0,88 -10,45 Adese Gayrimenkul 0,74 -1,33 -69,44 Afyon Çimento 3,49 -1,69 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 19,75 -1,94 15,25 Ak Enerji 1,77 -1,12 -19,91 Akbank 7,36 -6,00 8,91 Akçansa 17,91 -5,44 11,23 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 -2,30 -29,26 Akfen GMYO 7,11 4,87 293,36 Akın Tekstil 41,80 2,55 31,61 Akiş GMYO 1,69 -2,31 -39,48 Akmerkez GMYO 43,54 -2,51 -28,82 Aksa 32,00 -2,32 131,64 Aksa Enerji 10,07 1,92 170,70 Aksigorta 8,99 -3,75 8,19 Aksu Enerji 25,00 2,04 231,25 Alarko Carrıer 297,00 -2,50 -17,97 Alarko GMYO 31,76 9,97 25,38 Alarko Holding 12,43 -1,27 45,87 Albaraka Türk 1,74 -3,87 -10,31 Alcatel Lucent Teletaş 23,48 -1,01 -20,84 Alkim Kağıt 16,12 0,62 24,54 Alkim Kimya 17,22 -1,09 22,24 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,78 -11,32 Altınyunus Çeşme 59,00 -1,67 18,09 Anadolu Efes 28,92 0,00 35,38 Anadolu Grubu Holding 38,56 -7,53 47,60 Anadolu Hayat Emek. 11,51 -2,04 43,24 Anadolu Isuzu 39,30 1,81 118,33 Anadolu Sigorta 6,10 0,00 -15,52 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,38 -1,04 Anel Elektrik 2,50 2,88 -6,84 Arçelik 49,54 -2,67 74,08 ARD Bilişim Teknolojileri 7,36 0,41 9,00 Arena Bilgisayar 12,67 -2,16 16,21 Armada Bilgisayar 58,45 -4,96 19,09 Arsan Tekstil 5,24 -1,87 31,46 Arzum Ev Aletleri 15,40 -1,72 -36,27 Aselsan 21,16 -3,02 17,05 Ata GMYO 3,61 -0,55 -34,48 Atakule GMYO 2,59 -1,15 10,63 Atlantis Yatırım Holding 8,40 1,20 51,08 Atlas Yat. Ort. 1,23 -0,81 -28,57 ATP Bilgisayar 60,60 9,58 Avrasya GMYO 2,69 -6,60 2,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 -2,67 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 5,85 -1,35 -2,50 Aydem Enerji 6,06 -0,49 Ayen Enerji 7,54 -1,44 39,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,00 2,46 121,64 Aygaz 21,34 2,40 50,43 Bagfaş 18,00 3,57 151,39 Bak Ambalaj 18,30 -0,05 -7,47 Balatacılar Balatacılık 8,61 -0,12 4,49 Bantaş Ambalaj 3,09 2,66 -1,17 Banvit 90,00 4,83 73,08 Başkent Doğalgaz GMYO 11,90 -3,02 Baştaş Başkent Çimento 10,69 1,14 -38,46 Batı Çimento 15,60 5,91 231,21 Batısöke Çimento 2,09 -0,48 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 6,72 -4,68 -36,66 Bera Holding 9,63 -2,23 -52,51 Berkosan Yalıtım 7,85 -1,51 -12,00 Beşiktaş Futbol Yat. 4,02 -6,94 -0,50 Beyaz Filo 8,85 -0,45 -12,20 Bilici Yatırım 14,09 0,79 154,64 Bim Mağazalar 62,60 -2,03 -9,47 Biotrend Çevre ve Enerji 5,37 -4,11 Birko Mensucat 1,01 -1,94 -9,01 Birleşim Mühendislik 8,23 -2,26 Birlik Mensucat 1,91 0,00 -44,80 Bizim Mağazaları 12,31 -2,30 -17,79 BMS Çelik Hasır 8,83 -2,32 Boğaziçi Beton Sanayi 4,09 -1,21 Borusan Mannesmann 28,90 4,41 3,96 Borusan Yat. Paz. 383,10 -1,14 -15,67 Bosch Fren Sistemleri 1.035,00 -1,57 -15,83 Bossa 38,40 -6,34 115,13 Brisa 28,48 -1,79 47,08 Burçelik 33,50 8,06 59,37 Burçelik Vana 24,22 4,85 -51,23 Bursa Çimento 3,79 -1,30 -23,86 Carrefoursa 38,46 -1,13 -46,43 Casa Emtia Petrol 122,00 -2,63 15,09 Ceo Event Medya 13,07 0,31 103,27 Coca Cola İçecek 90,05 0,22 41,79 Cosmos Yat. Holding 8,70 -2,25 7,94 Credıtwest Faktorıng 2,96 -1,99 -49,57 Çan2 Termik 12,20 2,52 Çelebi 175,80 -1,79 -3,68 Çelik Halat 8,05 -1,71 -11,52 Çemaş Döküm 1,18 -2,48 -30,69 Çemtaş 16,10 -2,54 2,48 Çimbeton 214,70 -0,92 -27,59 Çimentaş 27,78 -0,07 -23,17 Çimsa 30,56 -4,86 71,69 Çuhadaroğlu Metal 9,04 -3,62 18,83 Dagi Giyim 2,69 3,46 -21,03 Dagi Yatırım Holding 10,47 -0,19 -18,84 Dardanel 2,92 0,00 -45,16 Datagate Bilgisayar 11,39 -2,73 -29,30 Demısaş Döküm 8,70 -0,46 34,35 Denge Holding 1,26 -3,08 -58,52 Deniz GMYO 2,14 -5,31 16,17 Derimod 7,18 -2,31 -26,28 Derlüks Yatırım Holding 4,50 -2,81 -48,98 Desa Deri 8,33 4,52 -14,48 Despec Bilgisayar 8,99 -1,10 -31,16 Deva Holding 28,44 -3,53 18,21 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 -3,09 10,44 Diriteks Diriliş Tekstil 3,41 -6,58 -8,58 Ditaş Doğan 26,30 -0,15 102,22 DO-CO 1.000,00 -0,91 58,73 Doğan Burda 73,40 -7,32 227,09 Doğan Holding 2,74 -1,44 -8,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -1,45 -12,41 Doğu Aras Enerji 86,60 -5,36 Doğusan 3,99 -5,00 9,88 Doğuş GMYO 9,86 -3,14 20,69 Doğuş Otomotiv 45,76 -1,42 76,52 Döktaş Dökümcülük 32,24 -1,53 5,29 Duran Doğan Basım 18,97 1,61 80,84 Dyo Boya 8,93 -1,54 -20,60 Eczacıbaşı İlaç 7,20 -2,83 -0,03 Eczacıbaşı Yatırım 51,10 -7,26 89,83 E-Data Teknoloji 19,82 9,99 Edip Gayrimenkul 2,81 -2,77 -15,36 Ege Endüstri 1.741,80 -0,35 4,62 Ege Gübre 225,90 -5,16 57,47 Ege Profil 30,92 -1,47 -17,87 Ege Seramik 14,03 -1,89 45,20 Egeplast 21,96 -2,23 -34,05 Ekiz Kimya 6,94 -4,01 -2,66 Elite Naturel Organik Gıda 25,50 0,31 Emek Elektrik 2,40 -2,04 -15,95 Eminiş Ambalaj 17,00 -4,87 -53,85 Emlak Konut GMYO 2,20 -0,90 4,04 Enerjisa Enerji 12,06 -2,43 4,59 Enka İnşaat 13,95 -2,11 98,10 Erbosan 114,00 -4,84 181,10 Ereğli Demir Çelik 27,82 -3,13 111,78 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,06 -1,29 Ersu Gıda 5,35 -0,56 8,30 Escar Turizm Taşımacılık 32,12 -2,43 Escort Teknoloji 5,85 4,09 -10,96 Esenboğa Elektrik 31,50 1,61 65,56 Etiler Gıda 5,70 1,79 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 3,47 -2,25 -9,15 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 -1,86 4,29 Euro Yat. Ort. 3,00 -3,54 -32,45 Euro Yatırım Holding 2,10 -4,11 -26,06 Europap Tezol Kağıt 15,60 3,38 Fade Gıda 6,77 -2,31 30,15 Fenerbahçe Futbol 27,50 -2,07 -6,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 0,00 -21,64 F-M İzmit Piston 115,30 -0,60 -5,95 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 -3,46 -7,90 Ford Otosan 238,10 -2,46 98,26 Formet Metal ve Cam 1,10 0,00 -55,16 Frigo Pak Gıda 3,30 -3,51 27,41 Galata Wind Enerji 5,08 -1,36 Galatasaray Sportif 3,24 -1,52 -20,00 Garanti Bankası 11,24 -3,68 10,73 Garanti Faktoring 13,90 0,00 24,89 Garanti Yat. Ort. 2,49 -1,58 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 7,22 0,14 21,83 Gediz Ambalaj 16,79 -2,04 25,30 Gelecek Varlık Yönetimi 11,83 -5,06 Gen İlaç 15,27 2,48 Gentaş 3,93 2,88 -12,92 Gersan Elektrik 4,67 -2,91 -23,94 Gimat Mağazacılık 2,04 -3,77 Girişim Elektrik Sanayi 16,25 -1,99 Global Men. Değ. 5,55 -2,46 -7,65 Global Yat. Holding 2,03 -2,40 -42,22 Good-Year 9,51 -0,11 19,35 Göltaş Çimento 41,64 2,06 1,45 Gözde Girişim 9,07 -3,51 13,66 GSD Denizcilik 3,55 -4,57 45,78 GSD Holding 2,72 -1,81 8,37 Gübre Fabrik. 81,85 -1,98 -4,88 Güler Yat. Holding 2,51 -0,79 -27,51 Halk GMYO 2,35 -0,84 -22,90 Hatay Tekstil 16,52 -1,08 21,15 Hedef Girişim 2,61 0,00 3,37 Hedef Holding 6,28 9,98 Hektaş 14,95 -2,03 179,84 HUB Girişim 9,20 -0,76 -49,45 Hürriyet Gzt. 1,90 -3,06 -9,52 ICBC Turkey Bank 5,33 -2,56 -18,00 İdeal Finansal Teknolojiler 31,54 -2,53 134,32 İdealist GMYO 1,85 -3,65 -22,04 İhlas Ev Aletleri 0,94 -2,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,80 -1,23 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,80 3,90 -67,53 İhlas Haber Ajansı 10,37 3,18 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,69 -1,43 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,79 -3,96 46,15 Info Yatırım 5,50 -3,68 17,76 İntema 78,10 1,69 95,74 Inveo Yatırım Holding 27,06 -1,17 86,98 İpek Doğal Enerji 13,89 0,80 6,19 İskenderun Demir Çelik 22,52 -1,49 165,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi