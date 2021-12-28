Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,43-1,99-42,76
Acıpayam Selüloz18,01-0,725,77
Adel Kalemcilik29,900,88-10,45
Adese Gayrimenkul0,74-1,33-69,44
Afyon Çimento3,49-1,69-31,70
AGESA Hayat Emeklilik19,75-1,9415,25
Ak Enerji1,77-1,12-19,91
Akbank7,36-6,008,91
Akçansa17,91-5,4411,23
Akdeniz Yatırım Hold.1,70-2,30-29,26
Akfen GMYO7,114,87293,36
Akın Tekstil41,802,5531,61
Akiş GMYO1,69-2,31-39,48
Akmerkez GMYO43,54-2,51-28,82
Aksa32,00-2,32131,64
Aksa Enerji10,071,92170,70
Aksigorta8,99-3,758,19
Aksu Enerji25,002,04231,25
Alarko Carrıer297,00-2,50-17,97
Alarko GMYO31,769,9725,38
Alarko Holding12,43-1,2745,87
Albaraka Türk1,74-3,87-10,31
Alcatel Lucent Teletaş23,48-1,01-20,84
Alkim Kağıt16,120,6224,54
Alkim Kimya17,22-1,0922,24
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,78-11,32
Altınyunus Çeşme59,00-1,6718,09
Anadolu Efes28,920,0035,38
Anadolu Grubu Holding38,56-7,5347,60
Anadolu Hayat Emek.11,51-2,0443,24
Anadolu Isuzu39,301,81118,33
Anadolu Sigorta6,100,00-15,52
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,38-1,04

Anel Elektrik2,502,88-6,84
Arçelik49,54-2,6774,08
ARD Bilişim Teknolojileri7,360,419,00
Arena Bilgisayar12,67-2,1616,21
Armada Bilgisayar58,45-4,9619,09
Arsan Tekstil5,24-1,8731,46
Arzum Ev Aletleri15,40-1,72-36,27
Aselsan21,16-3,0217,05
Ata GMYO3,61-0,55-34,48
Atakule GMYO2,59-1,1510,63
Atlantis Yatırım Holding8,401,2051,08
Atlas Yat. Ort.1,23-0,81-28,57
ATP Bilgisayar60,609,58

Avrasya GMYO2,69-6,602,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,19-2,67-31,56
Avrupa Yatırım Holding5,85-1,35-2,50
Aydem Enerji6,06-0,49

Ayen Enerji7,54-1,4439,37
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,002,46121,64
Aygaz21,342,4050,43
Bagfaş18,003,57151,39
Bak Ambalaj18,30-0,05-7,47
Balatacılar Balatacılık8,61-0,124,49
Bantaş Ambalaj3,092,66-1,17
Banvit90,004,8373,08
Başkent Doğalgaz GMYO11,90-3,02

Baştaş Başkent Çimento10,691,14-38,46
Batı Çimento15,605,91231,21
Batısöke Çimento2,09-0,48-14,34
Bayrak Taban Sanayi6,72-4,68-36,66
Bera Holding9,63-2,23-52,51
Berkosan Yalıtım7,85-1,51-12,00
Beşiktaş Futbol Yat.4,02-6,94-0,50
Beyaz Filo8,85-0,45-12,20
Bilici Yatırım14,090,79154,64
Bim Mağazalar62,60-2,03-9,47
Biotrend Çevre ve Enerji5,37-4,11

Birko Mensucat1,01-1,94-9,01
Birleşim Mühendislik8,23-2,26

Birlik Mensucat1,910,00-44,80
Bizim Mağazaları12,31-2,30-17,79
BMS Çelik Hasır8,83-2,32

Boğaziçi Beton Sanayi4,09-1,21

Borusan Mannesmann28,904,413,96
Borusan Yat. Paz.383,10-1,14-15,67
Bosch Fren Sistemleri1.035,00-1,57-15,83
Bossa38,40-6,34115,13
Brisa28,48-1,7947,08
Burçelik33,508,0659,37
Burçelik Vana24,224,85-51,23
Bursa Çimento3,79-1,30-23,86
Carrefoursa38,46-1,13-46,43
Casa Emtia Petrol122,00-2,6315,09
Ceo Event Medya13,070,31103,27
Coca Cola İçecek90,050,2241,79
Cosmos Yat. Holding8,70-2,257,94
Credıtwest Faktorıng2,96-1,99-49,57
Çan2 Termik12,202,52

Çelebi175,80-1,79-3,68
Çelik Halat8,05-1,71-11,52
Çemaş Döküm1,18-2,48-30,69
Çemtaş16,10-2,542,48
Çimbeton214,70-0,92-27,59
Çimentaş27,78-0,07-23,17
Çimsa30,56-4,8671,69
Çuhadaroğlu Metal9,04-3,6218,83
Dagi Giyim2,693,46-21,03
Dagi Yatırım Holding10,47-0,19-18,84
Dardanel2,920,00-45,16
Datagate Bilgisayar11,39-2,73-29,30
Demısaş Döküm8,70-0,4634,35
Denge Holding1,26-3,08-58,52
Deniz GMYO2,14-5,3116,17
Derimod7,18-2,31-26,28
Derlüks Yatırım Holding4,50-2,81-48,98
Desa Deri8,334,52-14,48
Despec Bilgisayar8,99-1,10-31,16
Deva Holding28,44-3,5318,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,90-3,0910,44
Diriteks Diriliş Tekstil3,41-6,58-8,58
Ditaş Doğan26,30-0,15102,22
DO-CO1.000,00-0,9158,73
Doğan Burda73,40-7,32227,09
Doğan Holding2,74-1,44-8,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,04-1,45-12,41
Doğu Aras Enerji86,60-5,36

Doğusan3,99-5,009,88
Doğuş GMYO9,86-3,1420,69
Doğuş Otomotiv45,76-1,4276,52
Döktaş Dökümcülük32,24-1,535,29
Duran Doğan Basım18,971,6180,84
Dyo Boya8,93-1,54-20,60
Eczacıbaşı İlaç7,20-2,83-0,03
Eczacıbaşı Yatırım51,10-7,2689,83
E-Data Teknoloji19,829,99

Edip Gayrimenkul2,81-2,77-15,36
Ege Endüstri1.741,80-0,354,62
Ege Gübre225,90-5,1657,47
Ege Profil30,92-1,47-17,87
Ege Seramik14,03-1,8945,20
Egeplast21,96-2,23-34,05
Ekiz Kimya6,94-4,01-2,66
Elite Naturel Organik Gıda25,500,31

Emek Elektrik2,40-2,04-15,95
Eminiş Ambalaj17,00-4,87-53,85
Emlak Konut GMYO2,20-0,904,04
Enerjisa Enerji12,06-2,434,59
Enka İnşaat13,95-2,1198,10
Erbosan114,00-4,84181,10
Ereğli Demir Çelik27,82-3,13111,78
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,06-1,29

Ersu Gıda5,35-0,568,30
Escar Turizm Taşımacılık32,12-2,43

Escort Teknoloji5,854,09-10,96
Esenboğa Elektrik31,501,6165,56
Etiler Gıda5,701,7943,22
Euro Kapital Yat. Ort.3,47-2,25-9,15
Euro Trend Yat. Ort.3,69-1,864,29
Euro Yat. Ort.3,00-3,54-32,45
Euro Yatırım Holding2,10-4,11-26,06
Europap Tezol Kağıt15,603,38

Fade Gıda6,77-2,3130,15
Fenerbahçe Futbol27,50-2,07-6,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,310,00-21,64
F-M İzmit Piston115,30-0,60-5,95
Fonet Bilgi Teknolojileri12,00-3,46-7,90
Ford Otosan238,10-2,4698,26
Formet Metal ve Cam1,100,00-55,16
Frigo Pak Gıda3,30-3,5127,41
Galata Wind Enerji5,08-1,36

Galatasaray Sportif3,24-1,52-20,00
Garanti Bankası11,24-3,6810,73
Garanti Faktoring13,900,0024,89
Garanti Yat. Ort.2,49-1,58-22,57
Gedik Y. Men. Değ.7,220,1421,83
Gediz Ambalaj16,79-2,0425,30
Gelecek Varlık Yönetimi11,83-5,06

Gen İlaç15,272,48

Gentaş3,932,88-12,92
Gersan Elektrik4,67-2,91-23,94
Gimat Mağazacılık2,04-3,77

Girişim Elektrik Sanayi16,25-1,99

Global Men. Değ.5,55-2,46-7,65
Global Yat. Holding2,03-2,40-42,22
Good-Year9,51-0,1119,35
Göltaş Çimento41,642,061,45
Gözde Girişim9,07-3,5113,66
GSD Denizcilik3,55-4,5745,78
GSD Holding2,72-1,818,37
Gübre Fabrik.81,85-1,98-4,88
Güler Yat. Holding2,51-0,79-27,51
Halk GMYO2,35-0,84-22,90
Hatay Tekstil16,52-1,0821,15
Hedef Girişim2,610,003,37
Hedef Holding6,289,98

Hektaş14,95-2,03179,84
HUB Girişim9,20-0,76-49,45
Hürriyet Gzt.1,90-3,06-9,52
ICBC Turkey Bank5,33-2,56-18,00
İdeal Finansal Teknolojiler31,54-2,53134,32
İdealist GMYO1,85-3,65-22,04
İhlas Ev Aletleri0,94-2,08-49,55
İhlas Gayrimenkul0,80-1,23-36,00
İhlas Gazetecilik0,803,90-67,53
İhlas Haber Ajansı10,373,18

İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,69-1,43-39,47
İndeks Bilgisayar6,79-3,9646,15
Info Yatırım5,50-3,6817,76
İntema78,101,6995,74
Inveo Yatırım Holding27,06-1,1786,98
İpek Doğal Enerji13,890,806,19
İskenderun Demir Çelik22,52-1,49165,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title