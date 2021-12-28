Borsada günlük işlemler (1)
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,43
|-1,99
|-42,76
|Acıpayam Selüloz
|18,01
|-0,72
|5,77
|Adel Kalemcilik
|29,90
|0,88
|-10,45
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,49
|-1,69
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,75
|-1,94
|15,25
|Ak Enerji
|1,77
|-1,12
|-19,91
|Akbank
|7,36
|-6,00
|8,91
|Akçansa
|17,91
|-5,44
|11,23
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|-2,30
|-29,26
|Akfen GMYO
|7,11
|4,87
|293,36
|Akın Tekstil
|41,80
|2,55
|31,61
|Akiş GMYO
|1,69
|-2,31
|-39,48
|Akmerkez GMYO
|43,54
|-2,51
|-28,82
|Aksa
|32,00
|-2,32
|131,64
|Aksa Enerji
|10,07
|1,92
|170,70
|Aksigorta
|8,99
|-3,75
|8,19
|Aksu Enerji
|25,00
|2,04
|231,25
|Alarko Carrıer
|297,00
|-2,50
|-17,97
|Alarko GMYO
|31,76
|9,97
|25,38
|Alarko Holding
|12,43
|-1,27
|45,87
|Albaraka Türk
|1,74
|-3,87
|-10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,48
|-1,01
|-20,84
|Alkim Kağıt
|16,12
|0,62
|24,54
|Alkim Kimya
|17,22
|-1,09
|22,24
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,78
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|59,00
|-1,67
|18,09
|Anadolu Efes
|28,92
|0,00
|35,38
|Anadolu Grubu Holding
|38,56
|-7,53
|47,60
|Anadolu Hayat Emek.
|11,51
|-2,04
|43,24
|Anadolu Isuzu
|39,30
|1,81
|118,33
|Anadolu Sigorta
|6,10
|0,00
|-15,52
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,38
|-1,04
|Anel Elektrik
|2,50
|2,88
|-6,84
|Arçelik
|49,54
|-2,67
|74,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,36
|0,41
|9,00
|Arena Bilgisayar
|12,67
|-2,16
|16,21
|Armada Bilgisayar
|58,45
|-4,96
|19,09
|Arsan Tekstil
|5,24
|-1,87
|31,46
|Arzum Ev Aletleri
|15,40
|-1,72
|-36,27
|Aselsan
|21,16
|-3,02
|17,05
|Ata GMYO
|3,61
|-0,55
|-34,48
|Atakule GMYO
|2,59
|-1,15
|10,63
|Atlantis Yatırım Holding
|8,40
|1,20
|51,08
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|60,60
|9,58
|Avrasya GMYO
|2,69
|-6,60
|2,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|-2,67
|-31,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,85
|-1,35
|-2,50
|Aydem Enerji
|6,06
|-0,49
|Ayen Enerji
|7,54
|-1,44
|39,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,00
|2,46
|121,64
|Aygaz
|21,34
|2,40
|50,43
|Bagfaş
|18,00
|3,57
|151,39
|Bak Ambalaj
|18,30
|-0,05
|-7,47
|Balatacılar Balatacılık
|8,61
|-0,12
|4,49
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|2,66
|-1,17
|Banvit
|90,00
|4,83
|73,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,90
|-3,02
|Baştaş Başkent Çimento
|10,69
|1,14
|-38,46
|Batı Çimento
|15,60
|5,91
|231,21
|Batısöke Çimento
|2,09
|-0,48
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|6,72
|-4,68
|-36,66
|Bera Holding
|9,63
|-2,23
|-52,51
|Berkosan Yalıtım
|7,85
|-1,51
|-12,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,02
|-6,94
|-0,50
|Beyaz Filo
|8,85
|-0,45
|-12,20
|Bilici Yatırım
|14,09
|0,79
|154,64
|Bim Mağazalar
|62,60
|-2,03
|-9,47
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,37
|-4,11
|Birko Mensucat
|1,01
|-1,94
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|8,23
|-2,26
|Birlik Mensucat
|1,91
|0,00
|-44,80
|Bizim Mağazaları
|12,31
|-2,30
|-17,79
|BMS Çelik Hasır
|8,83
|-2,32
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,09
|-1,21
|Borusan Mannesmann
|28,90
|4,41
|3,96
|Borusan Yat. Paz.
|383,10
|-1,14
|-15,67
|Bosch Fren Sistemleri
|1.035,00
|-1,57
|-15,83
|Bossa
|38,40
|-6,34
|115,13
|Brisa
|28,48
|-1,79
|47,08
|Burçelik
|33,50
|8,06
|59,37
|Burçelik Vana
|24,22
|4,85
|-51,23
|Bursa Çimento
|3,79
|-1,30
|-23,86
|Carrefoursa
|38,46
|-1,13
|-46,43
|Casa Emtia Petrol
|122,00
|-2,63
|15,09
|Ceo Event Medya
|13,07
|0,31
|103,27
|Coca Cola İçecek
|90,05
|0,22
|41,79
|Cosmos Yat. Holding
|8,70
|-2,25
|7,94
|Credıtwest Faktorıng
|2,96
|-1,99
|-49,57
|Çan2 Termik
|12,20
|2,52
|Çelebi
|175,80
|-1,79
|-3,68
|Çelik Halat
|8,05
|-1,71
|-11,52
|Çemaş Döküm
|1,18
|-2,48
|-30,69
|Çemtaş
|16,10
|-2,54
|2,48
|Çimbeton
|214,70
|-0,92
|-27,59
|Çimentaş
|27,78
|-0,07
|-23,17
|Çimsa
|30,56
|-4,86
|71,69
|Çuhadaroğlu Metal
|9,04
|-3,62
|18,83
|Dagi Giyim
|2,69
|3,46
|-21,03
|Dagi Yatırım Holding
|10,47
|-0,19
|-18,84
|Dardanel
|2,92
|0,00
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|11,39
|-2,73
|-29,30
|Demısaş Döküm
|8,70
|-0,46
|34,35
|Denge Holding
|1,26
|-3,08
|-58,52
|Deniz GMYO
|2,14
|-5,31
|16,17
|Derimod
|7,18
|-2,31
|-26,28
|Derlüks Yatırım Holding
|4,50
|-2,81
|-48,98
|Desa Deri
|8,33
|4,52
|-14,48
|Despec Bilgisayar
|8,99
|-1,10
|-31,16
|Deva Holding
|28,44
|-3,53
|18,21
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,90
|-3,09
|10,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,41
|-6,58
|-8,58
|Ditaş Doğan
|26,30
|-0,15
|102,22
|DO-CO
|1.000,00
|-0,91
|58,73
|Doğan Burda
|73,40
|-7,32
|227,09
|Doğan Holding
|2,74
|-1,44
|-8,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|-1,45
|-12,41
|Doğu Aras Enerji
|86,60
|-5,36
|Doğusan
|3,99
|-5,00
|9,88
|Doğuş GMYO
|9,86
|-3,14
|20,69
|Doğuş Otomotiv
|45,76
|-1,42
|76,52
|Döktaş Dökümcülük
|32,24
|-1,53
|5,29
|Duran Doğan Basım
|18,97
|1,61
|80,84
|Dyo Boya
|8,93
|-1,54
|-20,60
|Eczacıbaşı İlaç
|7,20
|-2,83
|-0,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,10
|-7,26
|89,83
|E-Data Teknoloji
|19,82
|9,99
|Edip Gayrimenkul
|2,81
|-2,77
|-15,36
|Ege Endüstri
|1.741,80
|-0,35
|4,62
|Ege Gübre
|225,90
|-5,16
|57,47
|Ege Profil
|30,92
|-1,47
|-17,87
|Ege Seramik
|14,03
|-1,89
|45,20
|Egeplast
|21,96
|-2,23
|-34,05
|Ekiz Kimya
|6,94
|-4,01
|-2,66
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,50
|0,31
|Emek Elektrik
|2,40
|-2,04
|-15,95
|Eminiş Ambalaj
|17,00
|-4,87
|-53,85
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|-0,90
|4,04
|Enerjisa Enerji
|12,06
|-2,43
|4,59
|Enka İnşaat
|13,95
|-2,11
|98,10
|Erbosan
|114,00
|-4,84
|181,10
|Ereğli Demir Çelik
|27,82
|-3,13
|111,78
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,06
|-1,29
|Ersu Gıda
|5,35
|-0,56
|8,30
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,12
|-2,43
|Escort Teknoloji
|5,85
|4,09
|-10,96
|Esenboğa Elektrik
|31,50
|1,61
|65,56
|Etiler Gıda
|5,70
|1,79
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,47
|-2,25
|-9,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|-1,86
|4,29
|Euro Yat. Ort.
|3,00
|-3,54
|-32,45
|Euro Yatırım Holding
|2,10
|-4,11
|-26,06
|Europap Tezol Kağıt
|15,60
|3,38
|Fade Gıda
|6,77
|-2,31
|30,15
|Fenerbahçe Futbol
|27,50
|-2,07
|-6,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|0,00
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|115,30
|-0,60
|-5,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,00
|-3,46
|-7,90
|Ford Otosan
|238,10
|-2,46
|98,26
|Formet Metal ve Cam
|1,10
|0,00
|-55,16
|Frigo Pak Gıda
|3,30
|-3,51
|27,41
|Galata Wind Enerji
|5,08
|-1,36
|Galatasaray Sportif
|3,24
|-1,52
|-20,00
|Garanti Bankası
|11,24
|-3,68
|10,73
|Garanti Faktoring
|13,90
|0,00
|24,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|-1,58
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,22
|0,14
|21,83
|Gediz Ambalaj
|16,79
|-2,04
|25,30
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,83
|-5,06
|Gen İlaç
|15,27
|2,48
|Gentaş
|3,93
|2,88
|-12,92
|Gersan Elektrik
|4,67
|-2,91
|-23,94
|Gimat Mağazacılık
|2,04
|-3,77
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,25
|-1,99
|Global Men. Değ.
|5,55
|-2,46
|-7,65
|Global Yat. Holding
|2,03
|-2,40
|-42,22
|Good-Year
|9,51
|-0,11
|19,35
|Göltaş Çimento
|41,64
|2,06
|1,45
|Gözde Girişim
|9,07
|-3,51
|13,66
|GSD Denizcilik
|3,55
|-4,57
|45,78
|GSD Holding
|2,72
|-1,81
|8,37
|Gübre Fabrik.
|81,85
|-1,98
|-4,88
|Güler Yat. Holding
|2,51
|-0,79
|-27,51
|Halk GMYO
|2,35
|-0,84
|-22,90
|Hatay Tekstil
|16,52
|-1,08
|21,15
|Hedef Girişim
|2,61
|0,00
|3,37
|Hedef Holding
|6,28
|9,98
|Hektaş
|14,95
|-2,03
|179,84
|HUB Girişim
|9,20
|-0,76
|-49,45
|Hürriyet Gzt.
|1,90
|-3,06
|-9,52
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|-2,56
|-18,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,54
|-2,53
|134,32
|İdealist GMYO
|1,85
|-3,65
|-22,04
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-2,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-1,23
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|3,90
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|10,37
|3,18
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-1,43
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|-3,96
|46,15
|Info Yatırım
|5,50
|-3,68
|17,76
|İntema
|78,10
|1,69
|95,74
|Inveo Yatırım Holding
|27,06
|-1,17
|86,98
|İpek Doğal Enerji
|13,89
|0,80
|6,19
|İskenderun Demir Çelik
|22,52
|-1,49
|165,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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