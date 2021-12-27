Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,52 -1,74 -41,60 Acıpayam Selüloz 18,14 -0,06 6,53 Adel Kalemcilik 29,64 9,94 -11,23 Adese Gayrimenkul 0,75 -1,32 -69,03 Afyon Çimento 3,55 1,14 -30,53 AGESA Hayat Emeklilik 20,14 -0,98 17,53 Ak Enerji 1,79 1,70 -19,00 Akbank 7,83 2,76 15,86 Akçansa 18,94 -0,26 17,62 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 1,75 -27,60 Akfen GMYO 6,78 4,31 275,11 Akın Tekstil 40,76 6,31 28,34 Akiş GMYO 1,73 0,58 -38,04 Akmerkez GMYO 44,66 0,90 -26,98 Aksa 32,76 -0,24 137,14 Aksa Enerji 9,88 -0,70 165,59 Aksigorta 9,34 -1,99 12,41 Aksu Enerji 24,50 7,08 224,62 Alarko Carrıer 304,60 2,21 -15,87 Alarko GMYO 28,88 7,04 14,01 Alarko Holding 12,59 4,39 47,74 Albaraka Türk 1,81 -1,09 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,72 -0,34 -20,03 Alkim Kağıt 16,02 1,07 23,77 Alkim Kimya 17,41 -0,40 23,59 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 1,57 -12,00 Altınyunus Çeşme 60,00 -2,83 20,10 Anadolu Efes 28,92 0,28 35,38 Anadolu Grubu Holding 41,70 3,22 59,62 Anadolu Hayat Emek. 11,75 -1,26 46,23 Anadolu Isuzu 38,60 9,97 114,44 Anadolu Sigorta 6,10 2,35 -15,52 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,70 7,34 Anel Elektrik 2,43 8,00 -9,45 Arçelik 50,90 -2,68 78,86 ARD Bilişim Teknolojileri 7,33 1,66 8,55 Arena Bilgisayar 12,95 2,94 18,78 Armada Bilgisayar 61,50 -0,32 25,31 Arsan Tekstil 5,34 3,69 33,97 Arzum Ev Aletleri 15,67 -1,32 -35,15 Aselsan 21,82 0,93 20,70 Ata GMYO 3,63 -1,09 -34,12 Atakule GMYO 2,62 0,38 11,91 Atlantis Yatırım Holding 8,30 0,00 49,28 Atlas Yat. Ort. 1,24 -0,80 -27,99 ATP Bilgisayar 55,30 1,28 Avrasya GMYO 2,88 -0,69 9,95 Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 -1,32 -29,69 Avrupa Yatırım Holding 5,93 -0,34 -1,17 Aydem Enerji 6,09 0,33 Ayen Enerji 7,65 8,97 41,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,40 -2,71 116,32 Aygaz 20,84 -0,19 46,90 Bagfaş 17,38 10,00 142,73 Bak Ambalaj 18,31 0,11 -7,41 Balatacılar Balatacılık 8,62 1,06 4,61 Bantaş Ambalaj 3,01 -0,99 -3,73 Banvit 85,85 2,39 65,10 Başkent Doğalgaz GMYO 12,27 3,02 Baştaş Başkent Çimento 10,57 -2,49 -39,15 Batı Çimento 14,73 4,47 212,74 Batısöke Çimento 2,10 -0,47 -13,93 Bayrak Taban Sanayi 7,05 7,96 -33,55 Bera Holding 9,85 -1,30 -51,43 Berkosan Yalıtım 7,97 -0,87 -10,65 Beşiktaş Futbol Yat. 4,32 -3,14 6,93 Beyaz Filo 8,89 -2,84 -11,80 Bilici Yatırım 13,98 -1,83 152,65 Bim Mağazalar 63,90 -2,29 -7,59 Biotrend Çevre ve Enerji 5,60 0,36 Birko Mensucat 1,03 0,00 -7,21 Birleşim Mühendislik 8,42 0,84 Birlik Mensucat 1,91 -2,55 -44,80 Bizim Mağazaları 12,60 -2,33 -15,86 BMS Çelik Hasır 9,04 2,49 Boğaziçi Beton Sanayi 4,14 -0,48 Borusan Mannesmann 27,68 9,93 -0,43 Borusan Yat. Paz. 387,50 7,22 -14,70 Bosch Fren Sistemleri 1.051,50 -0,29 -14,49 Bossa 41,00 3,27 129,69 Brisa 29,00 3,57 49,77 Burçelik 31,00 -5,26 47,48 Burçelik Vana 23,10 -1,53 -53,48 Bursa Çimento 3,84 1,05 -22,85 Carrefoursa 38,90 0,36 -45,82 Casa Emtia Petrol 125,30 1,62 18,21 Ceo Event Medya 13,03 5,17 102,64 Coca Cola İçecek 89,85 0,28 41,48 Cosmos Yat. Holding 8,90 3,13 10,42 Credıtwest Faktorıng 3,02 -1,95 -48,55 Çan2 Termik 11,90 6,73 Çelebi 179,00 -2,66 -1,93 Çelik Halat 8,19 -1,09 -9,98 Çemaş Döküm 1,21 3,42 -28,93 Çemtaş 16,52 -1,67 5,15 Çimbeton 216,70 2,17 -26,91 Çimentaş 27,80 -1,42 -23,12 Çimsa 32,12 -0,68 80,45 Çuhadaroğlu Metal 9,38 4,22 23,30 Dagi Giyim 2,60 0,39 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,49 0,58 -18,68 Dardanel 2,92 -1,35 -45,16 Datagate Bilgisayar 11,71 0,00 -27,31 Demısaş Döküm 8,74 0,00 34,97 Denge Holding 1,30 -1,52 -57,20 Deniz GMYO 2,26 -2,59 22,69 Derimod 7,35 -0,41 -24,54 Derlüks Yatırım Holding 4,63 -1,91 -47,51 Desa Deri 7,97 -0,25 -18,17 Despec Bilgisayar 9,09 -0,66 -30,40 Deva Holding 29,48 3,80 22,54 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,28 -2,07 13,97 Diriteks Diriliş Tekstil 3,65 1,96 -2,14 Ditaş Doğan 26,34 -1,42 102,52 DO-CO 1.009,20 -1,43 60,19 Doğan Burda 79,20 10,00 252,94 Doğan Holding 2,78 -1,77 -7,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 -1,43 -11,12 Doğu Aras Enerji 91,50 3,98 Doğusan 4,20 -0,71 15,67 Doğuş GMYO 10,18 -2,21 24,60 Doğuş Otomotiv 46,42 0,61 79,06 Döktaş Dökümcülük 32,74 -1,86 6,92 Duran Doğan Basım 18,67 2,19 77,98 Dyo Boya 9,07 -0,98 -19,36 Eczacıbaşı İlaç 7,41 8,97 2,89 Eczacıbaşı Yatırım 55,10 9,98 104,69 E-Data Teknoloji 18,02 9,95 Edip Gayrimenkul 2,89 -0,34 -12,95 Ege Endüstri 1.748,00 -1,24 4,99 Ege Gübre 238,20 6,82 66,04 Ege Profil 31,38 1,23 -16,65 Ege Seramik 14,30 1,06 47,99 Egeplast 22,46 -4,10 -32,55 Ekiz Kimya 7,23 -0,82 1,40 Elite Naturel Organik Gıda 25,42 4,44 Emek Elektrik 2,45 -1,21 -14,19 Eminiş Ambalaj 17,87 -0,61 -51,49 Emlak Konut GMYO 2,22 0,00 4,98 Enerjisa Enerji 12,36 0,08 7,19 Enka İnşaat 14,25 -3,46 102,36 Erbosan 119,80 0,25 195,40 Ereğli Demir Çelik 28,72 1,20 118,63 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 -0,64 Ersu Gıda 5,38 1,89 8,91 Escar Turizm Taşımacılık 32,92 0,55 Escort Teknoloji 5,62 0,36 -14,46 Esenboğa Elektrik 31,00 6,16 62,93 Etiler Gıda 5,60 0,36 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,55 -2,47 -7,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,76 -1,57 6,27 Euro Yat. Ort. 3,11 -3,72 -29,98 Euro Yatırım Holding 2,19 -3,10 -22,89 Europap Tezol Kağıt 15,09 -0,53 Fade Gıda 6,93 -0,57 33,23 Fenerbahçe Futbol 28,08 -1,75 -5,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -1,70 -21,64 F-M İzmit Piston 116,00 -0,85 -5,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,43 -1,04 -4,60 Ford Otosan 244,10 0,41 103,25 Formet Metal ve Cam 1,10 -1,79 -55,16 Frigo Pak Gıda 3,42 -1,16 32,04 Galata Wind Enerji 5,15 -0,19 Galatasaray Sportif 3,29 -1,50 -18,77 Garanti Bankası 11,67 -0,43 14,97 Garanti Faktoring 13,90 -0,57 24,89 Garanti Yat. Ort. 2,53 -0,78 -21,33 Gedik Y. Men. Değ. 7,21 1,69 21,67 Gediz Ambalaj 17,14 -0,12 27,91 Gelecek Varlık Yönetimi 12,46 -1,19 Gen İlaç 14,90 6,43 Gentaş 3,82 -2,05 -15,36 Gersan Elektrik 4,81 -0,82 -21,66 Gimat Mağazacılık 2,12 0,00 Girişim Elektrik Sanayi 16,58 -1,60 Global Men. Değ. 5,69 -0,70 -5,32 Global Yat. Holding 2,08 -0,48 -40,79 Good-Year 9,52 2,15 19,47 Göltaş Çimento 40,80 2,82 -0,60 Gözde Girişim 9,40 8,05 17,79 GSD Denizcilik 3,72 9,09 52,76 GSD Holding 2,77 -0,72 10,36 Gübre Fabrik. 83,50 9,87 -2,96 Güler Yat. Holding 2,53 -0,39 -26,94 Halk GMYO 2,37 -0,42 -22,24 Hatay Tekstil 16,70 0,18 22,47 Hedef Girişim 2,61 -1,14 3,37 Hedef Holding 5,71 -1,38 Hektaş 15,26 8,92 185,64 HUB Girişim 9,27 0,22 -49,07 Hürriyet Gzt. 1,96 9,50 -6,67 ICBC Turkey Bank 5,47 1,11 -15,85 İdeal Finansal Teknolojiler 32,36 7,22 140,42 İdealist GMYO 1,92 -0,52 -19,09 İhlas Ev Aletleri 0,96 -1,03 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,81 1,25 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,77 1,32 -68,74 İhlas Haber Ajansı 10,05 5,57 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,07 -1,12 52,17 Info Yatırım 5,71 1,96 22,26 İntema 76,80 -4,54 92,48 Inveo Yatırım Holding 27,38 0,51 89,19 İpek Doğal Enerji 13,78 1,62 5,35 İskenderun Demir Çelik 22,86 1,87 169,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi