Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,601,77-40,57
Acıpayam Selüloz18,151,576,59
Adel Kalemcilik26,969,95-19,25
Adese Gayrimenkul0,761,33-68,61
Afyon Çimento3,511,74-31,31
AGESA Hayat Emeklilik20,342,3118,70
Ak Enerji1,761,73-20,36
Akbank7,620,0012,76
Akçansa18,99-1,7617,93
Akdeniz Yatırım Hold.1,710,59-28,84
Akfen GMYO6,504,84259,61
Akın Tekstil38,343,1220,72
Akiş GMYO1,720,58-38,40
Akmerkez GMYO44,261,05-27,64
Aksa32,844,99137,72
Aksa Enerji9,957,22167,47
Aksigorta9,533,8114,69
Aksu Enerji22,88-0,61203,16
Alarko Carrıer298,001,71-17,70
Alarko GMYO26,984,176,51
Alarko Holding12,06-0,7441,52
Albaraka Türk1,830,55-5,67
Alcatel Lucent Teletaş23,804,66-19,76
Alkim Kağıt15,853,2622,45
Alkim Kimya17,484,9224,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,27-1,55-13,36
Altınyunus Çeşme61,752,9223,60
Anadolu Efes28,843,0035,01
Anadolu Grubu Holding40,402,8554,64
Anadolu Hayat Emek.11,901,3648,09
Anadolu Isuzu35,108,2095,00
Anadolu Sigorta5,962,58-17,46
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,609,58

Anel Elektrik2,251,35-16,16
Arçelik52,307,0083,78
ARD Bilişim Teknolojileri7,211,416,78
Arena Bilgisayar12,589,9715,39
Armada Bilgisayar61,707,3025,71
Arsan Tekstil5,154,0429,20
Arzum Ev Aletleri15,881,47-34,28
Aselsan21,629,0319,59
Ata GMYO3,670,55-33,39
Atakule GMYO2,611,5611,49
Atlantis Yatırım Holding8,300,6149,28
Atlas Yat. Ort.1,25-3,10-27,41
ATP Bilgisayar54,600,46

Avrasya GMYO2,905,4510,71
Avrasya Petrol ve Tur.2,28-1,30-28,75
Avrupa Yatırım Holding5,95-0,83-0,83
Aydem Enerji6,070,66

Ayen Enerji7,029,5229,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,081,13122,35
Aygaz20,881,3647,18
Bagfaş15,809,95120,67
Bak Ambalaj18,290,16-7,52
Balatacılar Balatacılık8,534,663,52
Bantaş Ambalaj3,041,00-2,77
Banvit83,852,2661,25
Başkent Doğalgaz GMYO11,910,17

Baştaş Başkent Çimento10,84-1,45-37,59
Batı Çimento14,100,57199,36
Batısöke Çimento2,110,96-13,52
Bayrak Taban Sanayi6,531,24-38,45
Bera Holding9,982,04-50,79
Berkosan Yalıtım8,041,26-9,87
Beşiktaş Futbol Yat.4,46-1,1110,40
Beyaz Filo9,15-0,54-9,22
Bilici Yatırım14,241,42157,35
Bim Mağazalar65,402,19-5,42
Biotrend Çevre ve Enerji5,580,54

Birko Mensucat1,03-0,96-7,21
Birleşim Mühendislik8,355,16

Birlik Mensucat1,960,00-43,35
Bizim Mağazaları12,905,31-13,85
BMS Çelik Hasır8,824,75

Boğaziçi Beton Sanayi4,161,22

Borusan Mannesmann25,183,54-9,42
Borusan Yat. Paz.361,400,31-20,44
Bosch Fren Sistemleri1.054,603,57-14,24
Bossa39,703,06122,41
Brisa28,009,7244,60
Burçelik32,72-1,1555,66
Burçelik Vana23,460,43-52,76
Bursa Çimento3,804,97-23,66
Carrefoursa38,763,80-46,02
Casa Emtia Petrol123,301,5716,32
Ceo Event Medya12,390,8192,69
Coca Cola İçecek89,601,5341,08
Cosmos Yat. Holding8,63-0,357,07
Credıtwest Faktorıng3,080,65-47,53
Çan2 Termik11,151,83

Çelebi183,906,730,75
Çelik Halat8,281,85-8,99
Çemaş Döküm1,172,63-31,28
Çemtaş16,805,536,93
Çimbeton212,102,46-28,47
Çimentaş28,200,64-22,01
Çimsa32,343,9281,69
Çuhadaroğlu Metal9,001,0118,31
Dagi Giyim2,59-0,38-23,97
Dagi Yatırım Holding10,430,29-19,15
Dardanel2,963,14-44,41
Datagate Bilgisayar11,711,39-27,31
Demısaş Döküm8,740,9234,97
Denge Holding1,322,33-56,54
Deniz GMYO2,32-0,8525,95
Derimod7,38-0,27-24,23
Derlüks Yatırım Holding4,72-3,28-46,49
Desa Deri7,99-0,99-17,97
Despec Bilgisayar9,151,67-29,94
Deva Holding28,403,3518,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,542,1216,38
Diriteks Diriliş Tekstil3,582,29-4,02
Ditaş Doğan26,72-0,07105,45
DO-CO1.023,80-0,3362,51
Doğan Burda72,00-9,94220,86
Doğan Holding2,834,04-5,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,100,96-9,83
Doğu Aras Enerji88,00-2,44

Doğusan4,23-0,9416,49
Doğuş GMYO10,410,5827,42
Doğuş Otomotiv46,148,1177,98
Döktaş Dökümcülük33,361,658,95
Duran Doğan Basım18,27-2,2574,17
Dyo Boya9,163,04-18,56
Eczacıbaşı İlaç6,802,26-5,58
Eczacıbaşı Yatırım50,103,6086,11
E-Data Teknoloji16,3910,00

Edip Gayrimenkul2,902,47-12,65
Ege Endüstri1.770,005,236,31
Ege Gübre223,004,0155,45
Ege Profil31,002,72-17,65
Ege Seramik14,152,5446,44
Egeplast23,42-3,62-29,67
Ekiz Kimya7,297,522,24
Elite Naturel Organik Gıda24,34-1,85

Emek Elektrik2,480,81-13,14
Eminiş Ambalaj17,980,00-51,19
Emlak Konut GMYO2,224,724,98
Enerjisa Enerji12,354,577,11
Enka İnşaat14,761,79109,61
Erbosan119,50-0,99194,66
Ereğli Demir Çelik28,387,58116,04
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,120,97

Ersu Gıda5,28-0,386,88
Escar Turizm Taşımacılık32,744,80

Escort Teknoloji5,602,19-14,76
Esenboğa Elektrik29,208,2353,47
Etiler Gıda5,58-5,7440,20
Euro Kapital Yat. Ort.3,64-0,82-4,70
Euro Trend Yat. Ort.3,820,267,96
Euro Yat. Ort.3,230,31-27,28
Euro Yatırım Holding2,26-2,16-20,42
Europap Tezol Kağıt15,172,99

Fade Gıda6,971,4634,00
Fenerbahçe Futbol28,581,78-3,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,350,00-20,28
F-M İzmit Piston117,003,91-4,57
Fonet Bilgi Teknolojileri12,561,29-3,61
Ford Otosan243,109,50102,42
Formet Metal ve Cam1,120,00-54,35
Frigo Pak Gıda3,463,9033,59
Galata Wind Enerji5,161,38

Galatasaray Sportif3,341,52-17,53
Garanti Bankası11,72-0,1715,46
Garanti Faktoring13,98-0,5025,61
Garanti Yat. Ort.2,550,00-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,091,7219,64
Gediz Ambalaj17,163,8128,06
Gelecek Varlık Yönetimi12,612,85

Gen İlaç14,000,00

Gentaş3,904,56-13,59
Gersan Elektrik4,851,46-21,01
Gimat Mağazacılık2,120,47

Girişim Elektrik Sanayi16,85-0,53

Global Men. Değ.5,731,42-4,66
Global Yat. Holding2,093,98-40,51
Good-Year9,322,3116,96
Göltaş Çimento39,683,82-3,32
Gözde Girişim8,705,979,02
GSD Denizcilik3,417,9140,03
GSD Holding2,793,3311,16
Gübre Fabrik.76,005,41-11,68
Güler Yat. Holding2,540,79-26,65
Halk GMYO2,381,71-21,91
Hatay Tekstil16,673,8622,25
Hedef Girişim2,640,764,56
Hedef Holding5,79-3,82

Hektaş14,019,97162,25
HUB Girişim9,251,20-49,18
Hürriyet Gzt.1,79-1,10-14,76
ICBC Turkey Bank5,410,37-16,77
İdeal Finansal Teknolojiler30,182,65124,22
İdealist GMYO1,932,12-18,67
İhlas Ev Aletleri0,972,11-47,94
İhlas Gayrimenkul0,801,27-36,00
İhlas Gazetecilik0,764,11-69,15
İhlas Haber Ajansı9,523,59

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,691,47-39,47
İndeks Bilgisayar7,153,1753,90
Info Yatırım5,604,6719,90
İntema80,451,84101,63
Inveo Yatırım Holding27,242,7988,22
İpek Doğal Enerji13,565,943,67
İskenderun Demir Çelik22,447,37164,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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