Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,60 1,77 -40,57 Acıpayam Selüloz 18,15 1,57 6,59 Adel Kalemcilik 26,96 9,95 -19,25 Adese Gayrimenkul 0,76 1,33 -68,61 Afyon Çimento 3,51 1,74 -31,31 AGESA Hayat Emeklilik 20,34 2,31 18,70 Ak Enerji 1,76 1,73 -20,36 Akbank 7,62 0,00 12,76 Akçansa 18,99 -1,76 17,93 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 0,59 -28,84 Akfen GMYO 6,50 4,84 259,61 Akın Tekstil 38,34 3,12 20,72 Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 44,26 1,05 -27,64 Aksa 32,84 4,99 137,72 Aksa Enerji 9,95 7,22 167,47 Aksigorta 9,53 3,81 14,69 Aksu Enerji 22,88 -0,61 203,16 Alarko Carrıer 298,00 1,71 -17,70 Alarko GMYO 26,98 4,17 6,51 Alarko Holding 12,06 -0,74 41,52 Albaraka Türk 1,83 0,55 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 23,80 4,66 -19,76 Alkim Kağıt 15,85 3,26 22,45 Alkim Kimya 17,48 4,92 24,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,27 -1,55 -13,36 Altınyunus Çeşme 61,75 2,92 23,60 Anadolu Efes 28,84 3,00 35,01 Anadolu Grubu Holding 40,40 2,85 54,64 Anadolu Hayat Emek. 11,90 1,36 48,09 Anadolu Isuzu 35,10 8,20 95,00 Anadolu Sigorta 5,96 2,58 -17,46 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,60 9,58 Anel Elektrik 2,25 1,35 -16,16 Arçelik 52,30 7,00 83,78 ARD Bilişim Teknolojileri 7,21 1,41 6,78 Arena Bilgisayar 12,58 9,97 15,39 Armada Bilgisayar 61,70 7,30 25,71 Arsan Tekstil 5,15 4,04 29,20 Arzum Ev Aletleri 15,88 1,47 -34,28 Aselsan 21,62 9,03 19,59 Ata GMYO 3,67 0,55 -33,39 Atakule GMYO 2,61 1,56 11,49 Atlantis Yatırım Holding 8,30 0,61 49,28 Atlas Yat. Ort. 1,25 -3,10 -27,41 ATP Bilgisayar 54,60 0,46 Avrasya GMYO 2,90 5,45 10,71 Avrasya Petrol ve Tur. 2,28 -1,30 -28,75 Avrupa Yatırım Holding 5,95 -0,83 -0,83 Aydem Enerji 6,07 0,66 Ayen Enerji 7,02 9,52 29,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,08 1,13 122,35 Aygaz 20,88 1,36 47,18 Bagfaş 15,80 9,95 120,67 Bak Ambalaj 18,29 0,16 -7,52 Balatacılar Balatacılık 8,53 4,66 3,52 Bantaş Ambalaj 3,04 1,00 -2,77 Banvit 83,85 2,26 61,25 Başkent Doğalgaz GMYO 11,91 0,17 Baştaş Başkent Çimento 10,84 -1,45 -37,59 Batı Çimento 14,10 0,57 199,36 Batısöke Çimento 2,11 0,96 -13,52 Bayrak Taban Sanayi 6,53 1,24 -38,45 Bera Holding 9,98 2,04 -50,79 Berkosan Yalıtım 8,04 1,26 -9,87 Beşiktaş Futbol Yat. 4,46 -1,11 10,40 Beyaz Filo 9,15 -0,54 -9,22 Bilici Yatırım 14,24 1,42 157,35 Bim Mağazalar 65,40 2,19 -5,42 Biotrend Çevre ve Enerji 5,58 0,54 Birko Mensucat 1,03 -0,96 -7,21 Birleşim Mühendislik 8,35 5,16 Birlik Mensucat 1,96 0,00 -43,35 Bizim Mağazaları 12,90 5,31 -13,85 BMS Çelik Hasır 8,82 4,75 Boğaziçi Beton Sanayi 4,16 1,22 Borusan Mannesmann 25,18 3,54 -9,42 Borusan Yat. Paz. 361,40 0,31 -20,44 Bosch Fren Sistemleri 1.054,60 3,57 -14,24 Bossa 39,70 3,06 122,41 Brisa 28,00 9,72 44,60 Burçelik 32,72 -1,15 55,66 Burçelik Vana 23,46 0,43 -52,76 Bursa Çimento 3,80 4,97 -23,66 Carrefoursa 38,76 3,80 -46,02 Casa Emtia Petrol 123,30 1,57 16,32 Ceo Event Medya 12,39 0,81 92,69 Coca Cola İçecek 89,60 1,53 41,08 Cosmos Yat. Holding 8,63 -0,35 7,07 Credıtwest Faktorıng 3,08 0,65 -47,53 Çan2 Termik 11,15 1,83 Çelebi 183,90 6,73 0,75 Çelik Halat 8,28 1,85 -8,99 Çemaş Döküm 1,17 2,63 -31,28 Çemtaş 16,80 5,53 6,93 Çimbeton 212,10 2,46 -28,47 Çimentaş 28,20 0,64 -22,01 Çimsa 32,34 3,92 81,69 Çuhadaroğlu Metal 9,00 1,01 18,31 Dagi Giyim 2,59 -0,38 -23,97 Dagi Yatırım Holding 10,43 0,29 -19,15 Dardanel 2,96 3,14 -44,41 Datagate Bilgisayar 11,71 1,39 -27,31 Demısaş Döküm 8,74 0,92 34,97 Denge Holding 1,32 2,33 -56,54 Deniz GMYO 2,32 -0,85 25,95 Derimod 7,38 -0,27 -24,23 Derlüks Yatırım Holding 4,72 -3,28 -46,49 Desa Deri 7,99 -0,99 -17,97 Despec Bilgisayar 9,15 1,67 -29,94 Deva Holding 28,40 3,35 18,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,54 2,12 16,38 Diriteks Diriliş Tekstil 3,58 2,29 -4,02 Ditaş Doğan 26,72 -0,07 105,45 DO-CO 1.023,80 -0,33 62,51 Doğan Burda 72,00 -9,94 220,86 Doğan Holding 2,83 4,04 -5,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 0,96 -9,83 Doğu Aras Enerji 88,00 -2,44 Doğusan 4,23 -0,94 16,49 Doğuş GMYO 10,41 0,58 27,42 Doğuş Otomotiv 46,14 8,11 77,98 Döktaş Dökümcülük 33,36 1,65 8,95 Duran Doğan Basım 18,27 -2,25 74,17 Dyo Boya 9,16 3,04 -18,56 Eczacıbaşı İlaç 6,80 2,26 -5,58 Eczacıbaşı Yatırım 50,10 3,60 86,11 E-Data Teknoloji 16,39 10,00 Edip Gayrimenkul 2,90 2,47 -12,65 Ege Endüstri 1.770,00 5,23 6,31 Ege Gübre 223,00 4,01 55,45 Ege Profil 31,00 2,72 -17,65 Ege Seramik 14,15 2,54 46,44 Egeplast 23,42 -3,62 -29,67 Ekiz Kimya 7,29 7,52 2,24 Elite Naturel Organik Gıda 24,34 -1,85 Emek Elektrik 2,48 0,81 -13,14 Eminiş Ambalaj 17,98 0,00 -51,19 Emlak Konut GMYO 2,22 4,72 4,98 Enerjisa Enerji 12,35 4,57 7,11 Enka İnşaat 14,76 1,79 109,61 Erbosan 119,50 -0,99 194,66 Ereğli Demir Çelik 28,38 7,58 116,04 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,12 0,97 Ersu Gıda 5,28 -0,38 6,88 Escar Turizm Taşımacılık 32,74 4,80 Escort Teknoloji 5,60 2,19 -14,76 Esenboğa Elektrik 29,20 8,23 53,47 Etiler Gıda 5,58 -5,74 40,20 Euro Kapital Yat. Ort. 3,64 -0,82 -4,70 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 0,26 7,96 Euro Yat. Ort. 3,23 0,31 -27,28 Euro Yatırım Holding 2,26 -2,16 -20,42 Europap Tezol Kağıt 15,17 2,99 Fade Gıda 6,97 1,46 34,00 Fenerbahçe Futbol 28,58 1,78 -3,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 0,00 -20,28 F-M İzmit Piston 117,00 3,91 -4,57 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 1,29 -3,61 Ford Otosan 243,10 9,50 102,42 Formet Metal ve Cam 1,12 0,00 -54,35 Frigo Pak Gıda 3,46 3,90 33,59 Galata Wind Enerji 5,16 1,38 Galatasaray Sportif 3,34 1,52 -17,53 Garanti Bankası 11,72 -0,17 15,46 Garanti Faktoring 13,98 -0,50 25,61 Garanti Yat. Ort. 2,55 0,00 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,09 1,72 19,64 Gediz Ambalaj 17,16 3,81 28,06 Gelecek Varlık Yönetimi 12,61 2,85 Gen İlaç 14,00 0,00 Gentaş 3,90 4,56 -13,59 Gersan Elektrik 4,85 1,46 -21,01 Gimat Mağazacılık 2,12 0,47 Girişim Elektrik Sanayi 16,85 -0,53 Global Men. Değ. 5,73 1,42 -4,66 Global Yat. Holding 2,09 3,98 -40,51 Good-Year 9,32 2,31 16,96 Göltaş Çimento 39,68 3,82 -3,32 Gözde Girişim 8,70 5,97 9,02 GSD Denizcilik 3,41 7,91 40,03 GSD Holding 2,79 3,33 11,16 Gübre Fabrik. 76,00 5,41 -11,68 Güler Yat. Holding 2,54 0,79 -26,65 Halk GMYO 2,38 1,71 -21,91 Hatay Tekstil 16,67 3,86 22,25 Hedef Girişim 2,64 0,76 4,56 Hedef Holding 5,79 -3,82 Hektaş 14,01 9,97 162,25 HUB Girişim 9,25 1,20 -49,18 Hürriyet Gzt. 1,79 -1,10 -14,76 ICBC Turkey Bank 5,41 0,37 -16,77 İdeal Finansal Teknolojiler 30,18 2,65 124,22 İdealist GMYO 1,93 2,12 -18,67 İhlas Ev Aletleri 0,97 2,11 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,80 1,27 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,76 4,11 -69,15 İhlas Haber Ajansı 9,52 3,59 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,69 1,47 -39,47 İndeks Bilgisayar 7,15 3,17 53,90 Info Yatırım 5,60 4,67 19,90 İntema 80,45 1,84 101,63 Inveo Yatırım Holding 27,24 2,79 88,22 İpek Doğal Enerji 13,56 5,94 3,67 İskenderun Demir Çelik 22,44 7,37 164,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti, ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Bucak salebi kilosu 1500 liradan satılıyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi