Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,52 -0,88 -41,60 Acıpayam Selüloz 17,87 0,96 4,94 Adel Kalemcilik 24,52 -2,78 -26,56 Adese Gayrimenkul 0,75 -1,32 -69,03 Afyon Çimento 3,45 0,29 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 19,88 1,02 16,01 Ak Enerji 1,73 -0,57 -21,72 Akbank 7,62 0,40 12,76 Akçansa 19,33 -1,23 20,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 -2,30 -29,26 Akfen GMYO 6,20 -2,52 243,02 Akın Tekstil 37,18 -1,43 17,07 Akiş GMYO 1,71 1,18 -38,76 Akmerkez GMYO 43,80 -1,71 -28,39 Aksa 31,28 -2,92 126,43 Aksa Enerji 9,28 1,53 149,46 Aksigorta 9,18 -0,22 10,48 Aksu Enerji 23,02 -0,95 205,01 Alarko Carrıer 293,00 -2,33 -19,08 Alarko GMYO 25,90 -3,43 2,25 Alarko Holding 12,15 8,48 42,58 Albaraka Türk 1,82 -0,55 -6,19 Alcatel Lucent Teletaş 22,74 -3,81 -23,33 Alkim Kağıt 15,35 1,72 18,59 Alkim Kimya 16,66 -1,13 18,27 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 -0,77 -12,00 Altınyunus Çeşme 60,00 -2,44 20,10 Anadolu Efes 28,00 -1,20 31,08 Anadolu Grubu Holding 39,28 9,11 50,36 Anadolu Hayat Emek. 11,74 0,26 46,10 Anadolu Isuzu 32,44 9,97 80,22 Anadolu Sigorta 5,81 -1,19 -19,53 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 26,10 -4,47 Anel Elektrik 2,22 3,74 -17,28 Arçelik 48,88 4,00 71,76 ARD Bilişim Teknolojileri 7,11 -1,25 5,30 Arena Bilgisayar 11,44 -4,67 4,93 Armada Bilgisayar 57,50 0,35 17,16 Arsan Tekstil 4,95 1,02 24,19 Arzum Ev Aletleri 15,65 0,32 -35,24 Aselsan 19,83 -1,25 9,69 Ata GMYO 3,65 -0,54 -33,76 Atakule GMYO 2,57 -0,39 9,78 Atlantis Yatırım Holding 8,25 0,00 48,38 Atlas Yat. Ort. 1,29 -2,27 -25,09 ATP Bilgisayar 54,35 0,18 Avrasya GMYO 2,75 7,00 4,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 0,00 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 6,00 3,45 0,00 Aydem Enerji 6,03 -1,95 Ayen Enerji 6,41 -2,73 18,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,80 -2,36 119,87 Aygaz 20,60 0,00 45,21 Bagfaş 14,37 -9,05 100,69 Bak Ambalaj 18,26 1,11 -7,67 Balatacılar Balatacılık 8,15 -4,12 -1,09 Bantaş Ambalaj 3,01 -0,99 -3,73 Banvit 82,00 -2,15 57,69 Başkent Doğalgaz GMYO 11,89 3,66 Baştaş Başkent Çimento 11,00 4,76 -36,67 Batı Çimento 14,02 -2,64 197,66 Batısöke Çimento 2,09 -0,95 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 6,45 -2,42 -39,21 Bera Holding 9,78 1,77 -51,78 Berkosan Yalıtım 7,94 -3,05 -10,99 Beşiktaş Futbol Yat. 4,51 6,12 11,63 Beyaz Filo 9,20 7,73 -8,72 Bilici Yatırım 14,04 0,29 153,73 Bim Mağazalar 64,00 -2,96 -7,44 Biotrend Çevre ve Enerji 5,55 0,73 Birko Mensucat 1,04 -2,80 -6,31 Birleşim Mühendislik 7,94 0,13 Birlik Mensucat 1,96 -2,00 -43,35 Bizim Mağazaları 12,25 -1,21 -18,19 BMS Çelik Hasır 8,42 -2,09 Boğaziçi Beton Sanayi 4,11 -0,72 Borusan Mannesmann 24,32 -1,54 -12,52 Borusan Yat. Paz. 360,30 -2,25 -20,69 Bosch Fren Sistemleri 1.018,20 -2,95 -17,20 Bossa 38,52 -3,46 115,80 Brisa 25,52 -1,24 31,80 Burçelik 33,10 -1,61 57,47 Burçelik Vana 23,36 -2,50 -52,96 Bursa Çimento 3,62 0,56 -27,27 Carrefoursa 37,34 -0,59 -47,99 Casa Emtia Petrol 121,40 0,08 14,53 Ceo Event Medya 12,29 -0,32 91,14 Coca Cola İçecek 88,25 1,73 38,96 Cosmos Yat. Holding 8,66 -2,59 7,44 Credıtwest Faktorıng 3,06 -0,97 -47,87 Çan2 Termik 10,95 3,79 Çelebi 172,30 -2,10 -5,60 Çelik Halat 8,13 -3,67 -10,64 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 15,92 0,82 1,33 Çimbeton 207,00 -2,59 -30,19 Çimentaş 28,02 -6,29 -22,51 Çimsa 31,12 0,19 74,83 Çuhadaroğlu Metal 8,91 0,22 17,12 Dagi Giyim 2,60 0,00 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,40 -1,23 -19,38 Dardanel 2,87 -2,71 -46,10 Datagate Bilgisayar 11,55 1,76 -28,31 Demısaş Döküm 8,66 -2,48 33,74 Denge Holding 1,29 -4,44 -57,53 Deniz GMYO 2,34 -10,00 27,03 Derimod 7,40 -0,27 -24,02 Derlüks Yatırım Holding 4,88 9,42 -44,67 Desa Deri 8,07 1,13 -17,15 Despec Bilgisayar 9,00 -0,11 -31,09 Deva Holding 27,48 -2,62 14,22 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,28 -2,54 13,97 Diriteks Diriliş Tekstil 3,50 -0,85 -6,17 Ditaş Doğan 26,74 -0,07 105,60 DO-CO 1.027,20 -10,00 63,05 Doğan Burda 79,95 -9,97 256,28 Doğan Holding 2,72 -2,16 -9,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 1,46 -10,69 Doğu Aras Enerji 90,20 7,77 Doğusan 4,27 4,15 17,60 Doğuş GMYO 10,35 3,50 26,68 Doğuş Otomotiv 42,68 1,28 64,64 Döktaş Dökümcülük 32,82 -2,03 7,18 Duran Doğan Basım 18,69 -0,32 78,17 Dyo Boya 8,89 -0,89 -20,96 Eczacıbaşı İlaç 6,65 -1,77 -7,66 Eczacıbaşı Yatırım 48,36 -2,26 79,65 E-Data Teknoloji 14,90 -3,75 Edip Gayrimenkul 2,83 -1,39 -14,76 Ege Endüstri 1.682,10 -0,18 1,03 Ege Gübre 214,40 -0,09 49,45 Ege Profil 30,18 0,60 -19,83 Ege Seramik 13,80 1,77 42,82 Egeplast 24,30 -10,00 -27,03 Ekiz Kimya 6,78 0,00 -4,91 Elite Naturel Organik Gıda 24,80 -1,67 Emek Elektrik 2,46 -0,40 -13,84 Eminiş Ambalaj 17,98 -1,64 -51,19 Emlak Konut GMYO 2,12 -0,47 0,25 Enerjisa Enerji 11,81 -2,40 2,42 Enka İnşaat 14,50 -0,55 105,91 Erbosan 120,70 1,94 197,62 Ereğli Demir Çelik 26,38 3,69 100,82 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,09 -1,28 Ersu Gıda 5,30 0,38 7,29 Escar Turizm Taşımacılık 31,24 -1,20 Escort Teknoloji 5,48 5,79 -16,59 Esenboğa Elektrik 26,98 -0,88 41,80 Etiler Gıda 5,92 -3,27 48,74 Euro Kapital Yat. Ort. 3,67 0,82 -3,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,81 -2,06 7,68 Euro Yat. Ort. 3,22 -0,62 -27,50 Euro Yatırım Holding 2,31 2,21 -18,66 Europap Tezol Kağıt 14,73 -0,41 Fade Gıda 6,87 -0,72 32,07 Fenerbahçe Futbol 28,08 -4,10 -5,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 1,73 -20,28 F-M İzmit Piston 112,60 -1,23 -8,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,40 -2,97 -4,83 Ford Otosan 222,00 -1,99 84,85 Formet Metal ve Cam 1,12 0,00 -54,35 Frigo Pak Gıda 3,33 -3,20 28,57 Galata Wind Enerji 5,09 -4,14 Galatasaray Sportif 3,29 -1,50 -18,77 Garanti Bankası 11,74 -1,18 15,65 Garanti Faktoring 14,05 2,18 26,24 Garanti Yat. Ort. 2,55 -2,30 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 6,97 -0,85 17,62 Gediz Ambalaj 16,53 -0,30 23,36 Gelecek Varlık Yönetimi 12,26 9,96 Gen İlaç 14,00 -3,18 Gentaş 3,73 3,04 -17,36 Gersan Elektrik 4,78 -0,83 -22,15 Gimat Mağazacılık 2,11 -0,94 Girişim Elektrik Sanayi 16,94 0,83 Global Men. Değ. 5,65 0,53 -5,99 Global Yat. Holding 2,01 1,52 -42,79 Good-Year 9,11 3,17 14,33 Göltaş Çimento 38,22 -2,15 -6,88 Gözde Girişim 8,21 3,27 2,88 GSD Denizcilik 3,16 -3,36 29,77 GSD Holding 2,70 -10,00 7,57 Gübre Fabrik. 72,10 4,49 -16,21 Güler Yat. Holding 2,52 -0,79 -27,22 Halk GMYO 2,34 0,86 -23,23 Hatay Tekstil 16,05 1,20 17,71 Hedef Girişim 2,62 1,55 3,77 Hedef Holding 6,02 6,74 Hektaş 12,74 -0,39 138,47 HUB Girişim 9,14 -0,87 -49,78 Hürriyet Gzt. 1,81 -2,69 -13,81 ICBC Turkey Bank 5,39 -1,64 -17,08 İdeal Finansal Teknolojiler 29,40 5,38 118,42 İdealist GMYO 1,89 0,53 -20,36 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,79 -1,25 -36,80 İhlas Gazetecilik 0,73 0,00 -70,37 İhlas Haber Ajansı 9,19 7,74 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,68 -1,45 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,93 -0,14 49,16 Info Yatırım 5,35 -2,19 14,55 İntema 79,00 4,84 97,99 Inveo Yatırım Holding 26,50 -1,12 83,11 İpek Doğal Enerji 12,80 -1,39 -2,14 İskenderun Demir Çelik 20,90 1,85 146,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti, ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Bucak salebi kilosu 1500 liradan satılıyor Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi