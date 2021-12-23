Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,52
|-0,88
|-41,60
|Acıpayam Selüloz
|17,87
|0,96
|4,94
|Adel Kalemcilik
|24,52
|-2,78
|-26,56
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,45
|0,29
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,88
|1,02
|16,01
|Ak Enerji
|1,73
|-0,57
|-21,72
|Akbank
|7,62
|0,40
|12,76
|Akçansa
|19,33
|-1,23
|20,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|-2,30
|-29,26
|Akfen GMYO
|6,20
|-2,52
|243,02
|Akın Tekstil
|37,18
|-1,43
|17,07
|Akiş GMYO
|1,71
|1,18
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|43,80
|-1,71
|-28,39
|Aksa
|31,28
|-2,92
|126,43
|Aksa Enerji
|9,28
|1,53
|149,46
|Aksigorta
|9,18
|-0,22
|10,48
|Aksu Enerji
|23,02
|-0,95
|205,01
|Alarko Carrıer
|293,00
|-2,33
|-19,08
|Alarko GMYO
|25,90
|-3,43
|2,25
|Alarko Holding
|12,15
|8,48
|42,58
|Albaraka Türk
|1,82
|-0,55
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,74
|-3,81
|-23,33
|Alkim Kağıt
|15,35
|1,72
|18,59
|Alkim Kimya
|16,66
|-1,13
|18,27
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|-0,77
|-12,00
|Altınyunus Çeşme
|60,00
|-2,44
|20,10
|Anadolu Efes
|28,00
|-1,20
|31,08
|Anadolu Grubu Holding
|39,28
|9,11
|50,36
|Anadolu Hayat Emek.
|11,74
|0,26
|46,10
|Anadolu Isuzu
|32,44
|9,97
|80,22
|Anadolu Sigorta
|5,81
|-1,19
|-19,53
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|26,10
|-4,47
|Anel Elektrik
|2,22
|3,74
|-17,28
|Arçelik
|48,88
|4,00
|71,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,11
|-1,25
|5,30
|Arena Bilgisayar
|11,44
|-4,67
|4,93
|Armada Bilgisayar
|57,50
|0,35
|17,16
|Arsan Tekstil
|4,95
|1,02
|24,19
|Arzum Ev Aletleri
|15,65
|0,32
|-35,24
|Aselsan
|19,83
|-1,25
|9,69
|Ata GMYO
|3,65
|-0,54
|-33,76
|Atakule GMYO
|2,57
|-0,39
|9,78
|Atlantis Yatırım Holding
|8,25
|0,00
|48,38
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-2,27
|-25,09
|ATP Bilgisayar
|54,35
|0,18
|Avrasya GMYO
|2,75
|7,00
|4,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|0,00
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,00
|3,45
|0,00
|Aydem Enerji
|6,03
|-1,95
|Ayen Enerji
|6,41
|-2,73
|18,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,80
|-2,36
|119,87
|Aygaz
|20,60
|0,00
|45,21
|Bagfaş
|14,37
|-9,05
|100,69
|Bak Ambalaj
|18,26
|1,11
|-7,67
|Balatacılar Balatacılık
|8,15
|-4,12
|-1,09
|Bantaş Ambalaj
|3,01
|-0,99
|-3,73
|Banvit
|82,00
|-2,15
|57,69
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,89
|3,66
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|4,76
|-36,67
|Batı Çimento
|14,02
|-2,64
|197,66
|Batısöke Çimento
|2,09
|-0,95
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|6,45
|-2,42
|-39,21
|Bera Holding
|9,78
|1,77
|-51,78
|Berkosan Yalıtım
|7,94
|-3,05
|-10,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,51
|6,12
|11,63
|Beyaz Filo
|9,20
|7,73
|-8,72
|Bilici Yatırım
|14,04
|0,29
|153,73
|Bim Mağazalar
|64,00
|-2,96
|-7,44
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,55
|0,73
|Birko Mensucat
|1,04
|-2,80
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|7,94
|0,13
|Birlik Mensucat
|1,96
|-2,00
|-43,35
|Bizim Mağazaları
|12,25
|-1,21
|-18,19
|BMS Çelik Hasır
|8,42
|-2,09
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,11
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|24,32
|-1,54
|-12,52
|Borusan Yat. Paz.
|360,30
|-2,25
|-20,69
|Bosch Fren Sistemleri
|1.018,20
|-2,95
|-17,20
|Bossa
|38,52
|-3,46
|115,80
|Brisa
|25,52
|-1,24
|31,80
|Burçelik
|33,10
|-1,61
|57,47
|Burçelik Vana
|23,36
|-2,50
|-52,96
|Bursa Çimento
|3,62
|0,56
|-27,27
|Carrefoursa
|37,34
|-0,59
|-47,99
|Casa Emtia Petrol
|121,40
|0,08
|14,53
|Ceo Event Medya
|12,29
|-0,32
|91,14
|Coca Cola İçecek
|88,25
|1,73
|38,96
|Cosmos Yat. Holding
|8,66
|-2,59
|7,44
|Credıtwest Faktorıng
|3,06
|-0,97
|-47,87
|Çan2 Termik
|10,95
|3,79
|Çelebi
|172,30
|-2,10
|-5,60
|Çelik Halat
|8,13
|-3,67
|-10,64
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|15,92
|0,82
|1,33
|Çimbeton
|207,00
|-2,59
|-30,19
|Çimentaş
|28,02
|-6,29
|-22,51
|Çimsa
|31,12
|0,19
|74,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,91
|0,22
|17,12
|Dagi Giyim
|2,60
|0,00
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,40
|-1,23
|-19,38
|Dardanel
|2,87
|-2,71
|-46,10
|Datagate Bilgisayar
|11,55
|1,76
|-28,31
|Demısaş Döküm
|8,66
|-2,48
|33,74
|Denge Holding
|1,29
|-4,44
|-57,53
|Deniz GMYO
|2,34
|-10,00
|27,03
|Derimod
|7,40
|-0,27
|-24,02
|Derlüks Yatırım Holding
|4,88
|9,42
|-44,67
|Desa Deri
|8,07
|1,13
|-17,15
|Despec Bilgisayar
|9,00
|-0,11
|-31,09
|Deva Holding
|27,48
|-2,62
|14,22
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,28
|-2,54
|13,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,50
|-0,85
|-6,17
|Ditaş Doğan
|26,74
|-0,07
|105,60
|DO-CO
|1.027,20
|-10,00
|63,05
|Doğan Burda
|79,95
|-9,97
|256,28
|Doğan Holding
|2,72
|-2,16
|-9,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|1,46
|-10,69
|Doğu Aras Enerji
|90,20
|7,77
|Doğusan
|4,27
|4,15
|17,60
|Doğuş GMYO
|10,35
|3,50
|26,68
|Doğuş Otomotiv
|42,68
|1,28
|64,64
|Döktaş Dökümcülük
|32,82
|-2,03
|7,18
|Duran Doğan Basım
|18,69
|-0,32
|78,17
|Dyo Boya
|8,89
|-0,89
|-20,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,65
|-1,77
|-7,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,36
|-2,26
|79,65
|E-Data Teknoloji
|14,90
|-3,75
|Edip Gayrimenkul
|2,83
|-1,39
|-14,76
|Ege Endüstri
|1.682,10
|-0,18
|1,03
|Ege Gübre
|214,40
|-0,09
|49,45
|Ege Profil
|30,18
|0,60
|-19,83
|Ege Seramik
|13,80
|1,77
|42,82
|Egeplast
|24,30
|-10,00
|-27,03
|Ekiz Kimya
|6,78
|0,00
|-4,91
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,80
|-1,67
|Emek Elektrik
|2,46
|-0,40
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|17,98
|-1,64
|-51,19
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|-0,47
|0,25
|Enerjisa Enerji
|11,81
|-2,40
|2,42
|Enka İnşaat
|14,50
|-0,55
|105,91
|Erbosan
|120,70
|1,94
|197,62
|Ereğli Demir Çelik
|26,38
|3,69
|100,82
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,09
|-1,28
|Ersu Gıda
|5,30
|0,38
|7,29
|Escar Turizm Taşımacılık
|31,24
|-1,20
|Escort Teknoloji
|5,48
|5,79
|-16,59
|Esenboğa Elektrik
|26,98
|-0,88
|41,80
|Etiler Gıda
|5,92
|-3,27
|48,74
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|0,82
|-3,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,81
|-2,06
|7,68
|Euro Yat. Ort.
|3,22
|-0,62
|-27,50
|Euro Yatırım Holding
|2,31
|2,21
|-18,66
|Europap Tezol Kağıt
|14,73
|-0,41
|Fade Gıda
|6,87
|-0,72
|32,07
|Fenerbahçe Futbol
|28,08
|-4,10
|-5,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|1,73
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|112,60
|-1,23
|-8,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,40
|-2,97
|-4,83
|Ford Otosan
|222,00
|-1,99
|84,85
|Formet Metal ve Cam
|1,12
|0,00
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|3,33
|-3,20
|28,57
|Galata Wind Enerji
|5,09
|-4,14
|Galatasaray Sportif
|3,29
|-1,50
|-18,77
|Garanti Bankası
|11,74
|-1,18
|15,65
|Garanti Faktoring
|14,05
|2,18
|26,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|-2,30
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,97
|-0,85
|17,62
|Gediz Ambalaj
|16,53
|-0,30
|23,36
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,26
|9,96
|Gen İlaç
|14,00
|-3,18
|Gentaş
|3,73
|3,04
|-17,36
|Gersan Elektrik
|4,78
|-0,83
|-22,15
|Gimat Mağazacılık
|2,11
|-0,94
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,94
|0,83
|Global Men. Değ.
|5,65
|0,53
|-5,99
|Global Yat. Holding
|2,01
|1,52
|-42,79
|Good-Year
|9,11
|3,17
|14,33
|Göltaş Çimento
|38,22
|-2,15
|-6,88
|Gözde Girişim
|8,21
|3,27
|2,88
|GSD Denizcilik
|3,16
|-3,36
|29,77
|GSD Holding
|2,70
|-10,00
|7,57
|Gübre Fabrik.
|72,10
|4,49
|-16,21
|Güler Yat. Holding
|2,52
|-0,79
|-27,22
|Halk GMYO
|2,34
|0,86
|-23,23
|Hatay Tekstil
|16,05
|1,20
|17,71
|Hedef Girişim
|2,62
|1,55
|3,77
|Hedef Holding
|6,02
|6,74
|Hektaş
|12,74
|-0,39
|138,47
|HUB Girişim
|9,14
|-0,87
|-49,78
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|-2,69
|-13,81
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|-1,64
|-17,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|29,40
|5,38
|118,42
|İdealist GMYO
|1,89
|0,53
|-20,36
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-36,80
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|0,00
|-70,37
|İhlas Haber Ajansı
|9,19
|7,74
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-1,45
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,93
|-0,14
|49,16
|Info Yatırım
|5,35
|-2,19
|14,55
|İntema
|79,00
|4,84
|97,99
|Inveo Yatırım Holding
|26,50
|-1,12
|83,11
|İpek Doğal Enerji
|12,80
|-1,39
|-2,14
|İskenderun Demir Çelik
|20,90
|1,85
|146,37
(Sürecek)
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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