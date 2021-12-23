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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,52-0,88-41,60
Acıpayam Selüloz17,870,964,94
Adel Kalemcilik24,52-2,78-26,56
Adese Gayrimenkul0,75-1,32-69,03
Afyon Çimento3,450,29-32,49
AGESA Hayat Emeklilik19,881,0216,01
Ak Enerji1,73-0,57-21,72
Akbank7,620,4012,76
Akçansa19,33-1,2320,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,70-2,30-29,26
Akfen GMYO6,20-2,52243,02
Akın Tekstil37,18-1,4317,07
Akiş GMYO1,711,18-38,76
Akmerkez GMYO43,80-1,71-28,39
Aksa31,28-2,92126,43
Aksa Enerji9,281,53149,46
Aksigorta9,18-0,2210,48
Aksu Enerji23,02-0,95205,01
Alarko Carrıer293,00-2,33-19,08
Alarko GMYO25,90-3,432,25
Alarko Holding12,158,4842,58
Albaraka Türk1,82-0,55-6,19
Alcatel Lucent Teletaş22,74-3,81-23,33
Alkim Kağıt15,351,7218,59
Alkim Kimya16,66-1,1318,27
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,29-0,77-12,00
Altınyunus Çeşme60,00-2,4420,10
Anadolu Efes28,00-1,2031,08
Anadolu Grubu Holding39,289,1150,36
Anadolu Hayat Emek.11,740,2646,10
Anadolu Isuzu32,449,9780,22
Anadolu Sigorta5,81-1,19-19,53
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji26,10-4,47

Anel Elektrik2,223,74-17,28
Arçelik48,884,0071,76
ARD Bilişim Teknolojileri7,11-1,255,30
Arena Bilgisayar11,44-4,674,93
Armada Bilgisayar57,500,3517,16
Arsan Tekstil4,951,0224,19
Arzum Ev Aletleri15,650,32-35,24
Aselsan19,83-1,259,69
Ata GMYO3,65-0,54-33,76
Atakule GMYO2,57-0,399,78
Atlantis Yatırım Holding8,250,0048,38
Atlas Yat. Ort.1,29-2,27-25,09
ATP Bilgisayar54,350,18

Avrasya GMYO2,757,004,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,310,00-27,81
Avrupa Yatırım Holding6,003,450,00
Aydem Enerji6,03-1,95

Ayen Enerji6,41-2,7318,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,80-2,36119,87
Aygaz20,600,0045,21
Bagfaş14,37-9,05100,69
Bak Ambalaj18,261,11-7,67
Balatacılar Balatacılık8,15-4,12-1,09
Bantaş Ambalaj3,01-0,99-3,73
Banvit82,00-2,1557,69
Başkent Doğalgaz GMYO11,893,66

Baştaş Başkent Çimento11,004,76-36,67
Batı Çimento14,02-2,64197,66
Batısöke Çimento2,09-0,95-14,34
Bayrak Taban Sanayi6,45-2,42-39,21
Bera Holding9,781,77-51,78
Berkosan Yalıtım7,94-3,05-10,99
Beşiktaş Futbol Yat.4,516,1211,63
Beyaz Filo9,207,73-8,72
Bilici Yatırım14,040,29153,73
Bim Mağazalar64,00-2,96-7,44
Biotrend Çevre ve Enerji5,550,73

Birko Mensucat1,04-2,80-6,31
Birleşim Mühendislik7,940,13

Birlik Mensucat1,96-2,00-43,35
Bizim Mağazaları12,25-1,21-18,19
BMS Çelik Hasır8,42-2,09

Boğaziçi Beton Sanayi4,11-0,72

Borusan Mannesmann24,32-1,54-12,52
Borusan Yat. Paz.360,30-2,25-20,69
Bosch Fren Sistemleri1.018,20-2,95-17,20
Bossa38,52-3,46115,80
Brisa25,52-1,2431,80
Burçelik33,10-1,6157,47
Burçelik Vana23,36-2,50-52,96
Bursa Çimento3,620,56-27,27
Carrefoursa37,34-0,59-47,99
Casa Emtia Petrol121,400,0814,53
Ceo Event Medya12,29-0,3291,14
Coca Cola İçecek88,251,7338,96
Cosmos Yat. Holding8,66-2,597,44
Credıtwest Faktorıng3,06-0,97-47,87
Çan2 Termik10,953,79

Çelebi172,30-2,10-5,60
Çelik Halat8,13-3,67-10,64
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş15,920,821,33
Çimbeton207,00-2,59-30,19
Çimentaş28,02-6,29-22,51
Çimsa31,120,1974,83
Çuhadaroğlu Metal8,910,2217,12
Dagi Giyim2,600,00-23,67
Dagi Yatırım Holding10,40-1,23-19,38
Dardanel2,87-2,71-46,10
Datagate Bilgisayar11,551,76-28,31
Demısaş Döküm8,66-2,4833,74
Denge Holding1,29-4,44-57,53
Deniz GMYO2,34-10,0027,03
Derimod7,40-0,27-24,02
Derlüks Yatırım Holding4,889,42-44,67
Desa Deri8,071,13-17,15
Despec Bilgisayar9,00-0,11-31,09
Deva Holding27,48-2,6214,22
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,28-2,5413,97
Diriteks Diriliş Tekstil3,50-0,85-6,17
Ditaş Doğan26,74-0,07105,60
DO-CO1.027,20-10,0063,05
Doğan Burda79,95-9,97256,28
Doğan Holding2,72-2,16-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,081,46-10,69
Doğu Aras Enerji90,207,77

Doğusan4,274,1517,60
Doğuş GMYO10,353,5026,68
Doğuş Otomotiv42,681,2864,64
Döktaş Dökümcülük32,82-2,037,18
Duran Doğan Basım18,69-0,3278,17
Dyo Boya8,89-0,89-20,96
Eczacıbaşı İlaç6,65-1,77-7,66
Eczacıbaşı Yatırım48,36-2,2679,65
E-Data Teknoloji14,90-3,75

Edip Gayrimenkul2,83-1,39-14,76
Ege Endüstri1.682,10-0,181,03
Ege Gübre214,40-0,0949,45
Ege Profil30,180,60-19,83
Ege Seramik13,801,7742,82
Egeplast24,30-10,00-27,03
Ekiz Kimya6,780,00-4,91
Elite Naturel Organik Gıda24,80-1,67

Emek Elektrik2,46-0,40-13,84
Eminiş Ambalaj17,98-1,64-51,19
Emlak Konut GMYO2,12-0,470,25
Enerjisa Enerji11,81-2,402,42
Enka İnşaat14,50-0,55105,91
Erbosan120,701,94197,62
Ereğli Demir Çelik26,383,69100,82
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,09-1,28

Ersu Gıda5,300,387,29
Escar Turizm Taşımacılık31,24-1,20

Escort Teknoloji5,485,79-16,59
Esenboğa Elektrik26,98-0,8841,80
Etiler Gıda5,92-3,2748,74
Euro Kapital Yat. Ort.3,670,82-3,91
Euro Trend Yat. Ort.3,81-2,067,68
Euro Yat. Ort.3,22-0,62-27,50
Euro Yatırım Holding2,312,21-18,66
Europap Tezol Kağıt14,73-0,41

Fade Gıda6,87-0,7232,07
Fenerbahçe Futbol28,08-4,10-5,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,351,73-20,28
F-M İzmit Piston112,60-1,23-8,16
Fonet Bilgi Teknolojileri12,40-2,97-4,83
Ford Otosan222,00-1,9984,85
Formet Metal ve Cam1,120,00-54,35
Frigo Pak Gıda3,33-3,2028,57
Galata Wind Enerji5,09-4,14

Galatasaray Sportif3,29-1,50-18,77
Garanti Bankası11,74-1,1815,65
Garanti Faktoring14,052,1826,24
Garanti Yat. Ort.2,55-2,30-20,71
Gedik Y. Men. Değ.6,97-0,8517,62
Gediz Ambalaj16,53-0,3023,36
Gelecek Varlık Yönetimi12,269,96

Gen İlaç14,00-3,18

Gentaş3,733,04-17,36
Gersan Elektrik4,78-0,83-22,15
Gimat Mağazacılık2,11-0,94

Girişim Elektrik Sanayi16,940,83

Global Men. Değ.5,650,53-5,99
Global Yat. Holding2,011,52-42,79
Good-Year9,113,1714,33
Göltaş Çimento38,22-2,15-6,88
Gözde Girişim8,213,272,88
GSD Denizcilik3,16-3,3629,77
GSD Holding2,70-10,007,57
Gübre Fabrik.72,104,49-16,21
Güler Yat. Holding2,52-0,79-27,22
Halk GMYO2,340,86-23,23
Hatay Tekstil16,051,2017,71
Hedef Girişim2,621,553,77
Hedef Holding6,026,74

Hektaş12,74-0,39138,47
HUB Girişim9,14-0,87-49,78
Hürriyet Gzt.1,81-2,69-13,81
ICBC Turkey Bank5,39-1,64-17,08
İdeal Finansal Teknolojiler29,405,38118,42
İdealist GMYO1,890,53-20,36
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,79-1,25-36,80
İhlas Gazetecilik0,730,00-70,37
İhlas Haber Ajansı9,197,74

İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,68-1,45-40,35
İndeks Bilgisayar6,93-0,1449,16
Info Yatırım5,35-2,1914,55
İntema79,004,8497,99
Inveo Yatırım Holding26,50-1,1283,11
İpek Doğal Enerji12,80-1,39-2,14
İskenderun Demir Çelik20,901,85146,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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