Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,56
|-2,36
|-41,09
|Acıpayam Selüloz
|17,70
|0,40
|3,95
|Adel Kalemcilik
|25,22
|-3,30
|-24,47
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|0,00
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,44
|-2,55
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,68
|-4,00
|14,85
|Ak Enerji
|1,74
|0,58
|-21,27
|Akbank
|7,59
|4,69
|12,31
|Akçansa
|19,57
|-3,41
|21,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-0,57
|-27,60
|Akfen GMYO
|6,36
|-1,24
|251,87
|Akın Tekstil
|37,72
|-1,67
|18,77
|Akiş GMYO
|1,69
|1,81
|-39,48
|Akmerkez GMYO
|44,56
|1,83
|-27,15
|Aksa
|32,22
|-5,12
|133,23
|Aksa Enerji
|9,14
|2,12
|145,70
|Aksigorta
|9,20
|-0,54
|10,72
|Aksu Enerji
|23,24
|-2,43
|207,93
|Alarko Carrıer
|300,00
|1,08
|-17,14
|Alarko GMYO
|26,82
|-6,09
|5,88
|Alarko Holding
|11,20
|0,90
|31,43
|Albaraka Türk
|1,83
|1,10
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,64
|1,11
|-20,30
|Alkim Kağıt
|15,09
|-2,46
|16,58
|Alkim Kimya
|16,85
|-4,69
|19,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,78
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|61,50
|-2,07
|23,10
|Anadolu Efes
|28,34
|-9,97
|32,67
|Anadolu Grubu Holding
|36,00
|-6,20
|37,80
|Anadolu Hayat Emek.
|11,71
|-1,35
|45,73
|Anadolu Isuzu
|29,50
|3,15
|63,89
|Anadolu Sigorta
|5,88
|-4,08
|-18,56
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|27,32
|-1,80
|Anel Elektrik
|2,14
|0,47
|-20,26
|Arçelik
|47,00
|-2,41
|65,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,20
|-1,10
|6,63
|Arena Bilgisayar
|12,00
|0,76
|10,07
|Armada Bilgisayar
|57,30
|-3,70
|16,75
|Arsan Tekstil
|4,90
|-2,00
|22,93
|Arzum Ev Aletleri
|15,60
|-0,45
|-35,44
|Aselsan
|20,08
|-7,81
|11,07
|Ata GMYO
|3,67
|-1,34
|-33,39
|Atakule GMYO
|2,58
|-1,15
|10,20
|Atlantis Yatırım Holding
|8,25
|1,85
|48,38
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|6,45
|-23,35
|ATP Bilgisayar
|54,25
|-1,36
|Avrasya GMYO
|2,57
|9,83
|-1,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|5,00
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,80
|-0,34
|-3,33
|Aydem Enerji
|6,15
|1,82
|Ayen Enerji
|6,59
|2,81
|21,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,40
|2,25
|125,18
|Aygaz
|20,60
|-3,20
|45,21
|Bagfaş
|15,80
|-8,25
|120,67
|Bak Ambalaj
|18,06
|-0,33
|-8,68
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-0,58
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-0,98
|-2,77
|Banvit
|83,80
|-0,24
|61,15
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,47
|-2,30
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|-3,49
|-39,55
|Batı Çimento
|14,40
|2,86
|205,73
|Batısöke Çimento
|2,11
|0,48
|-13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|6,61
|-0,30
|-37,70
|Bera Holding
|9,61
|-2,04
|-52,61
|Berkosan Yalıtım
|8,19
|1,74
|-8,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,25
|-2,30
|5,20
|Beyaz Filo
|8,54
|1,07
|-15,27
|Bilici Yatırım
|14,00
|-2,57
|153,01
|Bim Mağazalar
|65,95
|0,84
|-4,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|2,04
|Birko Mensucat
|1,07
|1,90
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|7,93
|1,28
|Birlik Mensucat
|2,00
|1,52
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,40
|-3,35
|-17,19
|BMS Çelik Hasır
|8,60
|-2,16
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,14
|-1,90
|Borusan Mannesmann
|24,70
|-3,21
|-11,15
|Borusan Yat. Paz.
|368,60
|-0,30
|-18,86
|Bosch Fren Sistemleri
|1.049,10
|-4,63
|-14,69
|Bossa
|39,90
|2,36
|123,53
|Brisa
|25,84
|-4,15
|33,45
|Burçelik
|33,64
|-7,23
|60,04
|Burçelik Vana
|23,96
|-4,39
|-51,75
|Bursa Çimento
|3,60
|-3,74
|-27,68
|Carrefoursa
|37,56
|-2,59
|-47,69
|Casa Emtia Petrol
|121,30
|1,59
|14,43
|Ceo Event Medya
|12,33
|-2,14
|91,76
|Coca Cola İçecek
|86,75
|-5,04
|36,60
|Cosmos Yat. Holding
|8,89
|1,60
|10,30
|Credıtwest Faktorıng
|3,09
|1,31
|-47,36
|Çan2 Termik
|10,55
|1,64
|Çelebi
|176,00
|-3,77
|-3,57
|Çelik Halat
|8,44
|5,11
|-7,23
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,77
|-32,46
|Çemtaş
|15,79
|-6,62
|0,50
|Çimbeton
|212,50
|-2,66
|-28,33
|Çimentaş
|29,90
|6,79
|-17,31
|Çimsa
|31,06
|-6,16
|74,49
|Çuhadaroğlu Metal
|8,89
|-3,47
|16,86
|Dagi Giyim
|2,60
|-0,76
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,53
|-0,28
|-18,37
|Dardanel
|2,95
|5,73
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|11,35
|-5,34
|-29,55
|Demısaş Döküm
|8,88
|2,78
|37,13
|Denge Holding
|1,35
|3,05
|-55,55
|Deniz GMYO
|2,60
|6,56
|41,15
|Derimod
|7,42
|-6,31
|-23,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,46
|-2,83
|-49,43
|Desa Deri
|7,98
|-3,51
|-18,07
|Despec Bilgisayar
|9,01
|1,12
|-31,01
|Deva Holding
|28,22
|-8,44
|17,30
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,60
|0,00
|16,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,53
|-0,56
|-5,36
|Ditaş Doğan
|26,76
|9,94
|105,75
|DO-CO
|1.141,30
|-10,00
|81,16
|Doğan Burda
|88,80
|-9,98
|295,72
|Doğan Holding
|2,78
|-9,74
|-7,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|0,00
|-11,98
|Doğu Aras Enerji
|83,70
|3,46
|Doğusan
|4,10
|-0,24
|12,91
|Doğuş GMYO
|10,00
|2,67
|22,40
|Doğuş Otomotiv
|42,14
|-2,36
|62,55
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|0,00
|9,41
|Duran Doğan Basım
|18,75
|4,81
|78,74
|Dyo Boya
|8,97
|-1,32
|-20,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,77
|-1,88
|-6,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,48
|-0,04
|83,81
|E-Data Teknoloji
|15,48
|1,24
|Edip Gayrimenkul
|2,87
|0,35
|-13,55
|Ege Endüstri
|1.685,20
|-2,14
|1,22
|Ege Gübre
|214,60
|-3,85
|49,59
|Ege Profil
|30,00
|-3,85
|-20,31
|Ege Seramik
|13,56
|-3,97
|40,34
|Egeplast
|27,00
|1,28
|-18,92
|Ekiz Kimya
|6,78
|1,19
|-4,91
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,22
|-1,10
|Emek Elektrik
|2,47
|-3,14
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|18,28
|-0,60
|-50,38
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|-2,29
|0,73
|Enerjisa Enerji
|12,10
|-2,02
|4,94
|Enka İnşaat
|14,58
|-10,00
|107,05
|Erbosan
|118,40
|2,25
|191,95
|Ereğli Demir Çelik
|25,44
|-9,98
|93,66
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,13
|1,29
|Ersu Gıda
|5,28
|-2,94
|6,88
|Escar Turizm Taşımacılık
|31,62
|-1,56
|Escort Teknoloji
|5,18
|-1,52
|-21,16
|Esenboğa Elektrik
|27,22
|-1,73
|43,07
|Etiler Gıda
|6,12
|-2,86
|53,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,64
|-2,41
|-4,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,89
|0,00
|9,94
|Euro Yat. Ort.
|3,24
|-2,41
|-27,05
|Euro Yatırım Holding
|2,26
|5,12
|-20,42
|Europap Tezol Kağıt
|14,79
|-1,53
|Fade Gıda
|6,92
|-0,29
|33,03
|Fenerbahçe Futbol
|29,28
|-1,15
|-0,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,70
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|114,00
|-3,23
|-7,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,78
|-1,39
|-1,92
|Ford Otosan
|226,50
|-9,98
|88,60
|Formet Metal ve Cam
|1,12
|-0,88
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|3,44
|-0,58
|32,81
|Galata Wind Enerji
|5,31
|2,31
|Galatasaray Sportif
|3,34
|-3,75
|-17,53
|Garanti Bankası
|11,88
|4,39
|17,03
|Garanti Faktoring
|13,75
|-8,39
|23,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,61
|-0,76
|-18,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,03
|-0,14
|18,63
|Gediz Ambalaj
|16,58
|-3,27
|23,73
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,15
|-0,98
|Gen İlaç
|14,46
|4,93
|Gentaş
|3,62
|0,00
|-19,79
|Gersan Elektrik
|4,82
|0,00
|-21,50
|Gimat Mağazacılık
|2,13
|2,40
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,80
|-1,18
|Global Men. Değ.
|5,62
|-0,71
|-6,49
|Global Yat. Holding
|1,98
|-0,50
|-43,64
|Good-Year
|8,83
|-7,44
|10,81
|Göltaş Çimento
|39,06
|-2,40
|-4,83
|Gözde Girişim
|7,95
|0,00
|-0,38
|GSD Denizcilik
|3,27
|-8,15
|34,28
|GSD Holding
|3,00
|-9,91
|19,52
|Gübre Fabrik.
|69,00
|-4,70
|-19,81
|Güler Yat. Holding
|2,54
|0,79
|-26,65
|Halk GMYO
|2,32
|-1,28
|-23,88
|Hatay Tekstil
|15,86
|-3,59
|16,31
|Hedef Girişim
|2,58
|2,38
|2,19
|Hedef Holding
|5,64
|9,94
|Hektaş
|12,79
|3,48
|139,41
|HUB Girişim
|9,22
|-0,75
|-49,34
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|-3,63
|-11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,48
|-2,32
|-15,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|27,90
|-0,99
|107,28
|İdealist GMYO
|1,88
|-1,05
|-20,78
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-2,04
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-1,23
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|-1,35
|-70,37
|İhlas Haber Ajansı
|8,53
|5,44
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-1,43
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,94
|-5,45
|49,38
|Info Yatırım
|5,47
|-0,73
|17,12
|İntema
|75,35
|0,00
|88,85
|Inveo Yatırım Holding
|26,80
|-1,83
|85,18
|İpek Doğal Enerji
|12,98
|-6,95
|-0,76
|İskenderun Demir Çelik
|20,52
|-10,00
|141,89
(Sürecek)
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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