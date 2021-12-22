Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,56 -2,36 -41,09 Acıpayam Selüloz 17,70 0,40 3,95 Adel Kalemcilik 25,22 -3,30 -24,47 Adese Gayrimenkul 0,76 0,00 -68,61 Afyon Çimento 3,44 -2,55 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 19,68 -4,00 14,85 Ak Enerji 1,74 0,58 -21,27 Akbank 7,59 4,69 12,31 Akçansa 19,57 -3,41 21,54 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -0,57 -27,60 Akfen GMYO 6,36 -1,24 251,87 Akın Tekstil 37,72 -1,67 18,77 Akiş GMYO 1,69 1,81 -39,48 Akmerkez GMYO 44,56 1,83 -27,15 Aksa 32,22 -5,12 133,23 Aksa Enerji 9,14 2,12 145,70 Aksigorta 9,20 -0,54 10,72 Aksu Enerji 23,24 -2,43 207,93 Alarko Carrıer 300,00 1,08 -17,14 Alarko GMYO 26,82 -6,09 5,88 Alarko Holding 11,20 0,90 31,43 Albaraka Türk 1,83 1,10 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 23,64 1,11 -20,30 Alkim Kağıt 15,09 -2,46 16,58 Alkim Kimya 16,85 -4,69 19,62 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,78 -11,32 Altınyunus Çeşme 61,50 -2,07 23,10 Anadolu Efes 28,34 -9,97 32,67 Anadolu Grubu Holding 36,00 -6,20 37,80 Anadolu Hayat Emek. 11,71 -1,35 45,73 Anadolu Isuzu 29,50 3,15 63,89 Anadolu Sigorta 5,88 -4,08 -18,56 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 27,32 -1,80 Anel Elektrik 2,14 0,47 -20,26 Arçelik 47,00 -2,41 65,15 ARD Bilişim Teknolojileri 7,20 -1,10 6,63 Arena Bilgisayar 12,00 0,76 10,07 Armada Bilgisayar 57,30 -3,70 16,75 Arsan Tekstil 4,90 -2,00 22,93 Arzum Ev Aletleri 15,60 -0,45 -35,44 Aselsan 20,08 -7,81 11,07 Ata GMYO 3,67 -1,34 -33,39 Atakule GMYO 2,58 -1,15 10,20 Atlantis Yatırım Holding 8,25 1,85 48,38 Atlas Yat. Ort. 1,32 6,45 -23,35 ATP Bilgisayar 54,25 -1,36 Avrasya GMYO 2,57 9,83 -1,88 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 5,00 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 5,80 -0,34 -3,33 Aydem Enerji 6,15 1,82 Ayen Enerji 6,59 2,81 21,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,40 2,25 125,18 Aygaz 20,60 -3,20 45,21 Bagfaş 15,80 -8,25 120,67 Bak Ambalaj 18,06 -0,33 -8,68 Balatacılar Balatacılık 8,50 -0,58 3,16 Bantaş Ambalaj 3,04 -0,98 -2,77 Banvit 83,80 -0,24 61,15 Başkent Doğalgaz GMYO 11,47 -2,30 Baştaş Başkent Çimento 10,50 -3,49 -39,55 Batı Çimento 14,40 2,86 205,73 Batısöke Çimento 2,11 0,48 -13,52 Bayrak Taban Sanayi 6,61 -0,30 -37,70 Bera Holding 9,61 -2,04 -52,61 Berkosan Yalıtım 8,19 1,74 -8,18 Beşiktaş Futbol Yat. 4,25 -2,30 5,20 Beyaz Filo 8,54 1,07 -15,27 Bilici Yatırım 14,00 -2,57 153,01 Bim Mağazalar 65,95 0,84 -4,62 Biotrend Çevre ve Enerji 5,51 2,04 Birko Mensucat 1,07 1,90 -3,60 Birleşim Mühendislik 7,93 1,28 Birlik Mensucat 2,00 1,52 -42,20 Bizim Mağazaları 12,40 -3,35 -17,19 BMS Çelik Hasır 8,60 -2,16 Boğaziçi Beton Sanayi 4,14 -1,90 Borusan Mannesmann 24,70 -3,21 -11,15 Borusan Yat. Paz. 368,60 -0,30 -18,86 Bosch Fren Sistemleri 1.049,10 -4,63 -14,69 Bossa 39,90 2,36 123,53 Brisa 25,84 -4,15 33,45 Burçelik 33,64 -7,23 60,04 Burçelik Vana 23,96 -4,39 -51,75 Bursa Çimento 3,60 -3,74 -27,68 Carrefoursa 37,56 -2,59 -47,69 Casa Emtia Petrol 121,30 1,59 14,43 Ceo Event Medya 12,33 -2,14 91,76 Coca Cola İçecek 86,75 -5,04 36,60 Cosmos Yat. Holding 8,89 1,60 10,30 Credıtwest Faktorıng 3,09 1,31 -47,36 Çan2 Termik 10,55 1,64 Çelebi 176,00 -3,77 -3,57 Çelik Halat 8,44 5,11 -7,23 Çemaş Döküm 1,15 1,77 -32,46 Çemtaş 15,79 -6,62 0,50 Çimbeton 212,50 -2,66 -28,33 Çimentaş 29,90 6,79 -17,31 Çimsa 31,06 -6,16 74,49 Çuhadaroğlu Metal 8,89 -3,47 16,86 Dagi Giyim 2,60 -0,76 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,53 -0,28 -18,37 Dardanel 2,95 5,73 -44,60 Datagate Bilgisayar 11,35 -5,34 -29,55 Demısaş Döküm 8,88 2,78 37,13 Denge Holding 1,35 3,05 -55,55 Deniz GMYO 2,60 6,56 41,15 Derimod 7,42 -6,31 -23,82 Derlüks Yatırım Holding 4,46 -2,83 -49,43 Desa Deri 7,98 -3,51 -18,07 Despec Bilgisayar 9,01 1,12 -31,01 Deva Holding 28,22 -8,44 17,30 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,60 0,00 16,94 Diriteks Diriliş Tekstil 3,53 -0,56 -5,36 Ditaş Doğan 26,76 9,94 105,75 DO-CO 1.141,30 -10,00 81,16 Doğan Burda 88,80 -9,98 295,72 Doğan Holding 2,78 -9,74 -7,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 0,00 -11,98 Doğu Aras Enerji 83,70 3,46 Doğusan 4,10 -0,24 12,91 Doğuş GMYO 10,00 2,67 22,40 Doğuş Otomotiv 42,14 -2,36 62,55 Döktaş Dökümcülük 33,50 0,00 9,41 Duran Doğan Basım 18,75 4,81 78,74 Dyo Boya 8,97 -1,32 -20,25 Eczacıbaşı İlaç 6,77 -1,88 -6,00 Eczacıbaşı Yatırım 49,48 -0,04 83,81 E-Data Teknoloji 15,48 1,24 Edip Gayrimenkul 2,87 0,35 -13,55 Ege Endüstri 1.685,20 -2,14 1,22 Ege Gübre 214,60 -3,85 49,59 Ege Profil 30,00 -3,85 -20,31 Ege Seramik 13,56 -3,97 40,34 Egeplast 27,00 1,28 -18,92 Ekiz Kimya 6,78 1,19 -4,91 Elite Naturel Organik Gıda 25,22 -1,10 Emek Elektrik 2,47 -3,14 -13,49 Eminiş Ambalaj 18,28 -0,60 -50,38 Emlak Konut GMYO 2,13 -2,29 0,73 Enerjisa Enerji 12,10 -2,02 4,94 Enka İnşaat 14,58 -10,00 107,05 Erbosan 118,40 2,25 191,95 Ereğli Demir Çelik 25,44 -9,98 93,66 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,13 1,29 Ersu Gıda 5,28 -2,94 6,88 Escar Turizm Taşımacılık 31,62 -1,56 Escort Teknoloji 5,18 -1,52 -21,16 Esenboğa Elektrik 27,22 -1,73 43,07 Etiler Gıda 6,12 -2,86 53,77 Euro Kapital Yat. Ort. 3,64 -2,41 -4,70 Euro Trend Yat. Ort. 3,89 0,00 9,94 Euro Yat. Ort. 3,24 -2,41 -27,05 Euro Yatırım Holding 2,26 5,12 -20,42 Europap Tezol Kağıt 14,79 -1,53 Fade Gıda 6,92 -0,29 33,03 Fenerbahçe Futbol 29,28 -1,15 -0,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -1,70 -21,64 F-M İzmit Piston 114,00 -3,23 -7,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,78 -1,39 -1,92 Ford Otosan 226,50 -9,98 88,60 Formet Metal ve Cam 1,12 -0,88 -54,35 Frigo Pak Gıda 3,44 -0,58 32,81 Galata Wind Enerji 5,31 2,31 Galatasaray Sportif 3,34 -3,75 -17,53 Garanti Bankası 11,88 4,39 17,03 Garanti Faktoring 13,75 -8,39 23,54 Garanti Yat. Ort. 2,61 -0,76 -18,84 Gedik Y. Men. Değ. 7,03 -0,14 18,63 Gediz Ambalaj 16,58 -3,27 23,73 Gelecek Varlık Yönetimi 11,15 -0,98 Gen İlaç 14,46 4,93 Gentaş 3,62 0,00 -19,79 Gersan Elektrik 4,82 0,00 -21,50 Gimat Mağazacılık 2,13 2,40 Girişim Elektrik Sanayi 16,80 -1,18 Global Men. Değ. 5,62 -0,71 -6,49 Global Yat. Holding 1,98 -0,50 -43,64 Good-Year 8,83 -7,44 10,81 Göltaş Çimento 39,06 -2,40 -4,83 Gözde Girişim 7,95 0,00 -0,38 GSD Denizcilik 3,27 -8,15 34,28 GSD Holding 3,00 -9,91 19,52 Gübre Fabrik. 69,00 -4,70 -19,81 Güler Yat. Holding 2,54 0,79 -26,65 Halk GMYO 2,32 -1,28 -23,88 Hatay Tekstil 15,86 -3,59 16,31 Hedef Girişim 2,58 2,38 2,19 Hedef Holding 5,64 9,94 Hektaş 12,79 3,48 139,41 HUB Girişim 9,22 -0,75 -49,34 Hürriyet Gzt. 1,86 -3,63 -11,43 ICBC Turkey Bank 5,48 -2,32 -15,69 İdeal Finansal Teknolojiler 27,90 -0,99 107,28 İdealist GMYO 1,88 -1,05 -20,78 İhlas Ev Aletleri 0,96 -2,04 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,80 -1,23 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,73 -1,35 -70,37 İhlas Haber Ajansı 8,53 5,44 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,69 -1,43 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,94 -5,45 49,38 Info Yatırım 5,47 -0,73 17,12 İntema 75,35 0,00 88,85 Inveo Yatırım Holding 26,80 -1,83 85,18 İpek Doğal Enerji 12,98 -6,95 -0,76 İskenderun Demir Çelik 20,52 -10,00 141,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi