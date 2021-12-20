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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,60-0,86-40,57
Acıpayam Selüloz18,00-1,915,71
Adel Kalemcilik25,84-5,42-22,61
Adese Gayrimenkul0,751,35-69,03
Afyon Çimento3,56-4,56-30,33
AGESA Hayat Emeklilik19,97-9,9616,54
Ak Enerji1,73-2,81-21,72
Akbank7,33-0,958,46
Akçansa20,540,3927,56
Akdeniz Yatırım Hold.1,781,14-25,93
Akfen GMYO5,869,94224,21
Akın Tekstil39,38-6,6423,99
Akiş GMYO1,65-3,51-40,91
Akmerkez GMYO44,36-7,00-27,48
Aksa37,728,33173,04
Aksa Enerji9,943,54167,20
Aksigorta9,303,3311,93
Aksu Enerji23,70-4,13214,02
Alarko Carrıer290,20-4,51-19,85
Alarko GMYO31,721,2825,22
Alarko Holding11,521,7735,19
Albaraka Türk1,78-4,81-8,25
Alcatel Lucent Teletaş24,50-1,69-17,40
Alkim Kağıt16,39-4,6526,63
Alkim Kimya19,01-3,8434,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,31-2,24-10,63
Altınyunus Çeşme63,155,0726,40
Anadolu Efes34,96-0,4663,66
Anadolu Grubu Holding40,30-0,5954,26
Anadolu Hayat Emek.11,38-7,1041,62
Anadolu Isuzu28,029,9755,67
Anadolu Sigorta6,39-2,29-11,50
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,909,96

Anel Elektrik2,12-5,78-21,00
Arçelik53,507,9587,99
ARD Bilişim Teknolojileri7,01-5,913,81
Arena Bilgisayar12,991,3319,15
Armada Bilgisayar56,75-8,5415,63
Arsan Tekstil5,34-4,6433,97
Arzum Ev Aletleri15,63-2,92-35,32
Aselsan24,20-1,7133,86
Ata GMYO3,55-2,47-35,57
Atakule GMYO2,63-3,6612,34
Atlantis Yatırım Holding8,000,0043,88
Atlas Yat. Ort.1,21-3,97-29,74
ATP Bilgisayar53,00-8,93

Avrasya GMYO2,13-6,17-18,68
Avrasya Petrol ve Tur.2,12-2,75-33,75
Avrupa Yatırım Holding5,83-3,64-2,83
Aydem Enerji6,14-3,91

Ayen Enerji5,83-3,647,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,403,83116,32
Aygaz23,64-4,6866,64
Bagfaş19,13-0,88167,17
Bak Ambalaj18,21-2,10-7,92
Balatacılar Balatacılık8,51-3,843,28
Bantaş Ambalaj3,100,32-0,85
Banvit83,750,0061,06
Başkent Doğalgaz GMYO11,46-6,83

Baştaş Başkent Çimento10,22-6,92-41,16
Batı Çimento14,60-3,88209,98
Batısöke Çimento2,13-3,62-12,70
Bayrak Taban Sanayi6,52-3,98-38,55
Bera Holding10,01-3,19-50,64
Berkosan Yalıtım7,80-4,18-12,56
Beşiktaş Futbol Yat.4,34-3,987,43
Beyaz Filo8,62-4,33-14,48
Bilici Yatırım14,01-5,15153,19
Bim Mağazalar71,65-7,253,62
Biotrend Çevre ve Enerji5,56-5,60

Birko Mensucat0,99-1,00-10,81
Birleşim Mühendislik7,99-7,20

Birlik Mensucat1,99-0,50-42,49
Bizim Mağazaları12,66-4,95-15,45
BMS Çelik Hasır8,974,91

Boğaziçi Beton Sanayi3,98-8,92

Borusan Mannesmann26,30-4,36-5,40
Borusan Yat. Paz.350,00-4,71-22,95
Bosch Fren Sistemleri1.095,00-3,95-10,95
Bossa37,68-3,68111,09
Brisa29,94-3,7354,62
Burçelik40,288,8691,63
Burçelik Vana26,302,98-47,04
Bursa Çimento4,11-5,30-17,43
Carrefoursa39,26-2,87-45,32
Casa Emtia Petrol121,00-3,9714,15
Ceo Event Medya12,15-9,9388,96
Coca Cola İçecek101,50-4,9659,82
Cosmos Yat. Holding8,75-2,788,56
Credıtwest Faktorıng3,09-4,92-47,36
Çan2 Termik10,58-6,78

Çelebi201,70-0,4010,51
Çelik Halat7,90-3,66-13,16
Çemaş Döküm1,18-2,48-30,69
Çemtaş18,782,6219,53
Çimbeton229,700,79-22,53
Çimentaş27,50-6,27-23,95
Çimsa33,98-3,1990,90
Çuhadaroğlu Metal9,47-6,4224,49
Dagi Giyim2,53-3,80-25,73
Dagi Yatırım Holding10,36-4,07-19,69
Dardanel2,94-2,33-44,79
Datagate Bilgisayar12,555,20-22,10
Demısaş Döküm8,59-4,6632,65
Denge Holding1,30-7,80-57,20
Deniz GMYO2,229,9020,52
Derimod7,20-5,01-26,08
Derlüks Yatırım Holding4,62-0,22-47,62
Desa Deri8,10-4,71-16,84
Despec Bilgisayar9,22-4,85-29,40
Deva Holding34,242,3342,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,70-5,498,58
Diriteks Diriliş Tekstil3,40-9,33-8,85
Ditaş Doğan23,60-8,5381,46
DO-CO1.409,006,82123,65
Doğan Burda109,60-9,94388,41
Doğan Holding3,421,1814,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,04-5,56-12,41
Doğu Aras Enerji80,00-7,94

Doğusan4,28-7,9617,87
Doğuş GMYO9,410,0015,18
Doğuş Otomotiv45,32-2,1674,82
Döktaş Dökümcülük33,90-5,5710,71
Duran Doğan Basım17,890,5170,54
Dyo Boya9,24-3,04-17,85
Eczacıbaşı İlaç7,27-1,760,94
Eczacıbaşı Yatırım49,64-2,3884,40
E-Data Teknoloji16,20-4,54

Edip Gayrimenkul2,89-6,77-12,95
Ege Endüstri1.841,00-3,8710,58
Ege Gübre242,00-2,6268,69
Ege Profil31,62-2,04-16,01
Ege Seramik15,59-1,3361,35
Egeplast25,14-3,97-24,50
Ekiz Kimya6,69-4,43-6,17
Elite Naturel Organik Gıda25,00-0,87

Emek Elektrik2,53-6,30-11,39
Eminiş Ambalaj18,002,56-51,14
Emlak Konut GMYO2,34-6,4010,66
Enerjisa Enerji13,62-3,8118,12
Enka İnşaat18,000,45155,62
Erbosan118,70-6,54192,69
Ereğli Demir Çelik31,381,55138,88
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,111,63

Ersu Gıda5,474,5910,73
Escar Turizm Taşımacılık32,66-4,56

Escort Teknoloji5,47-3,01-16,74
Esenboğa Elektrik27,98-3,1847,06
Etiler Gıda5,763,7844,72
Euro Kapital Yat. Ort.3,74-2,86-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,787,086,83
Euro Yat. Ort.3,10-7,74-30,20
Euro Yatırım Holding2,20-9,09-22,54
Europap Tezol Kağıt15,032,95

Fade Gıda6,95-2,1133,61
Fenerbahçe Futbol27,90-7,62-5,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,38-7,75-19,27
F-M İzmit Piston120,00-4,15-2,12
Fonet Bilgi Teknolojileri13,730,515,37
Ford Otosan279,503,67132,73
Formet Metal ve Cam1,11-3,48-54,75
Frigo Pak Gıda3,602,5638,99
Galata Wind Enerji5,761,41

Galatasaray Sportif3,36-5,62-17,04
Garanti Bankası11,58-0,4314,08
Garanti Faktoring14,99-9,9734,68
Garanti Yat. Ort.2,655,16-17,60
Gedik Y. Men. Değ.7,14-4,5520,48
Gediz Ambalaj17,34-0,2929,40
Gelecek Varlık Yönetimi11,07-6,97

Gen İlaç15,007,60

Gentaş3,43-3,92-24,00
Gersan Elektrik4,86-7,43-20,85
Gimat Mağazacılık2,06-2,83

Girişim Elektrik Sanayi16,82-5,13

Global Men. Değ.5,73-5,29-4,66
Global Yat. Holding2,11-4,52-39,94
Good-Year10,60-8,3033,03
Göltaş Çimento40,32-6,58-1,76
Gözde Girişim8,60-4,027,77
GSD Denizcilik3,953,9562,21
GSD Holding3,708,8247,41
Gübre Fabrik.80,40-6,57-6,57
Güler Yat. Holding2,673,49-22,89
Halk GMYO2,35-6,37-22,90
Hatay Tekstil16,58-4,9921,59
Hedef Girişim2,58-1,152,19
Hedef Holding5,07-8,65

Hektaş13,73-1,65157,00
HUB Girişim9,230,11-49,29
Hürriyet Gzt.1,87-3,11-10,95
ICBC Turkey Bank5,59-4,44-14,00
İdeal Finansal Teknolojiler27,14-6,41101,63
İdealist GMYO1,83-3,68-22,88
İhlas Ev Aletleri0,98-2,00-47,40
İhlas Gayrimenkul0,82-4,65-34,40
İhlas Gazetecilik0,75-2,60-69,56
İhlas Haber Ajansı8,163,95

İhlas Holding0,58-3,33-48,34
İhlas Yayın Holding0,70-1,41-38,60
İndeks Bilgisayar8,150,0075,42
Info Yatırım5,68-2,9121,61
İntema83,70-10,00109,77
Inveo Yatırım Holding27,80-4,0192,09
İpek Doğal Enerji15,49-2,2718,43
İskenderun Demir Çelik25,324,63198,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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