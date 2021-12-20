Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,60 -0,86 -40,57 Acıpayam Selüloz 18,00 -1,91 5,71 Adel Kalemcilik 25,84 -5,42 -22,61 Adese Gayrimenkul 0,75 1,35 -69,03 Afyon Çimento 3,56 -4,56 -30,33 AGESA Hayat Emeklilik 19,97 -9,96 16,54 Ak Enerji 1,73 -2,81 -21,72 Akbank 7,33 -0,95 8,46 Akçansa 20,54 0,39 27,56 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 1,14 -25,93 Akfen GMYO 5,86 9,94 224,21 Akın Tekstil 39,38 -6,64 23,99 Akiş GMYO 1,65 -3,51 -40,91 Akmerkez GMYO 44,36 -7,00 -27,48 Aksa 37,72 8,33 173,04 Aksa Enerji 9,94 3,54 167,20 Aksigorta 9,30 3,33 11,93 Aksu Enerji 23,70 -4,13 214,02 Alarko Carrıer 290,20 -4,51 -19,85 Alarko GMYO 31,72 1,28 25,22 Alarko Holding 11,52 1,77 35,19 Albaraka Türk 1,78 -4,81 -8,25 Alcatel Lucent Teletaş 24,50 -1,69 -17,40 Alkim Kağıt 16,39 -4,65 26,63 Alkim Kimya 19,01 -3,84 34,95 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,31 -2,24 -10,63 Altınyunus Çeşme 63,15 5,07 26,40 Anadolu Efes 34,96 -0,46 63,66 Anadolu Grubu Holding 40,30 -0,59 54,26 Anadolu Hayat Emek. 11,38 -7,10 41,62 Anadolu Isuzu 28,02 9,97 55,67 Anadolu Sigorta 6,39 -2,29 -11,50 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,90 9,96 Anel Elektrik 2,12 -5,78 -21,00 Arçelik 53,50 7,95 87,99 ARD Bilişim Teknolojileri 7,01 -5,91 3,81 Arena Bilgisayar 12,99 1,33 19,15 Armada Bilgisayar 56,75 -8,54 15,63 Arsan Tekstil 5,34 -4,64 33,97 Arzum Ev Aletleri 15,63 -2,92 -35,32 Aselsan 24,20 -1,71 33,86 Ata GMYO 3,55 -2,47 -35,57 Atakule GMYO 2,63 -3,66 12,34 Atlantis Yatırım Holding 8,00 0,00 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,21 -3,97 -29,74 ATP Bilgisayar 53,00 -8,93 Avrasya GMYO 2,13 -6,17 -18,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 -2,75 -33,75 Avrupa Yatırım Holding 5,83 -3,64 -2,83 Aydem Enerji 6,14 -3,91 Ayen Enerji 5,83 -3,64 7,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,40 3,83 116,32 Aygaz 23,64 -4,68 66,64 Bagfaş 19,13 -0,88 167,17 Bak Ambalaj 18,21 -2,10 -7,92 Balatacılar Balatacılık 8,51 -3,84 3,28 Bantaş Ambalaj 3,10 0,32 -0,85 Banvit 83,75 0,00 61,06 Başkent Doğalgaz GMYO 11,46 -6,83 Baştaş Başkent Çimento 10,22 -6,92 -41,16 Batı Çimento 14,60 -3,88 209,98 Batısöke Çimento 2,13 -3,62 -12,70 Bayrak Taban Sanayi 6,52 -3,98 -38,55 Bera Holding 10,01 -3,19 -50,64 Berkosan Yalıtım 7,80 -4,18 -12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 4,34 -3,98 7,43 Beyaz Filo 8,62 -4,33 -14,48 Bilici Yatırım 14,01 -5,15 153,19 Bim Mağazalar 71,65 -7,25 3,62 Biotrend Çevre ve Enerji 5,56 -5,60 Birko Mensucat 0,99 -1,00 -10,81 Birleşim Mühendislik 7,99 -7,20 Birlik Mensucat 1,99 -0,50 -42,49 Bizim Mağazaları 12,66 -4,95 -15,45 BMS Çelik Hasır 8,97 4,91 Boğaziçi Beton Sanayi 3,98 -8,92 Borusan Mannesmann 26,30 -4,36 -5,40 Borusan Yat. Paz. 350,00 -4,71 -22,95 Bosch Fren Sistemleri 1.095,00 -3,95 -10,95 Bossa 37,68 -3,68 111,09 Brisa 29,94 -3,73 54,62 Burçelik 40,28 8,86 91,63 Burçelik Vana 26,30 2,98 -47,04 Bursa Çimento 4,11 -5,30 -17,43 Carrefoursa 39,26 -2,87 -45,32 Casa Emtia Petrol 121,00 -3,97 14,15 Ceo Event Medya 12,15 -9,93 88,96 Coca Cola İçecek 101,50 -4,96 59,82 Cosmos Yat. Holding 8,75 -2,78 8,56 Credıtwest Faktorıng 3,09 -4,92 -47,36 Çan2 Termik 10,58 -6,78 Çelebi 201,70 -0,40 10,51 Çelik Halat 7,90 -3,66 -13,16 Çemaş Döküm 1,18 -2,48 -30,69 Çemtaş 18,78 2,62 19,53 Çimbeton 229,70 0,79 -22,53 Çimentaş 27,50 -6,27 -23,95 Çimsa 33,98 -3,19 90,90 Çuhadaroğlu Metal 9,47 -6,42 24,49 Dagi Giyim 2,53 -3,80 -25,73 Dagi Yatırım Holding 10,36 -4,07 -19,69 Dardanel 2,94 -2,33 -44,79 Datagate Bilgisayar 12,55 5,20 -22,10 Demısaş Döküm 8,59 -4,66 32,65 Denge Holding 1,30 -7,80 -57,20 Deniz GMYO 2,22 9,90 20,52 Derimod 7,20 -5,01 -26,08 Derlüks Yatırım Holding 4,62 -0,22 -47,62 Desa Deri 8,10 -4,71 -16,84 Despec Bilgisayar 9,22 -4,85 -29,40 Deva Holding 34,24 2,33 42,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,70 -5,49 8,58 Diriteks Diriliş Tekstil 3,40 -9,33 -8,85 Ditaş Doğan 23,60 -8,53 81,46 DO-CO 1.409,00 6,82 123,65 Doğan Burda 109,60 -9,94 388,41 Doğan Holding 3,42 1,18 14,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -5,56 -12,41 Doğu Aras Enerji 80,00 -7,94 Doğusan 4,28 -7,96 17,87 Doğuş GMYO 9,41 0,00 15,18 Doğuş Otomotiv 45,32 -2,16 74,82 Döktaş Dökümcülük 33,90 -5,57 10,71 Duran Doğan Basım 17,89 0,51 70,54 Dyo Boya 9,24 -3,04 -17,85 Eczacıbaşı İlaç 7,27 -1,76 0,94 Eczacıbaşı Yatırım 49,64 -2,38 84,40 E-Data Teknoloji 16,20 -4,54 Edip Gayrimenkul 2,89 -6,77 -12,95 Ege Endüstri 1.841,00 -3,87 10,58 Ege Gübre 242,00 -2,62 68,69 Ege Profil 31,62 -2,04 -16,01 Ege Seramik 15,59 -1,33 61,35 Egeplast 25,14 -3,97 -24,50 Ekiz Kimya 6,69 -4,43 -6,17 Elite Naturel Organik Gıda 25,00 -0,87 Emek Elektrik 2,53 -6,30 -11,39 Eminiş Ambalaj 18,00 2,56 -51,14 Emlak Konut GMYO 2,34 -6,40 10,66 Enerjisa Enerji 13,62 -3,81 18,12 Enka İnşaat 18,00 0,45 155,62 Erbosan 118,70 -6,54 192,69 Ereğli Demir Çelik 31,38 1,55 138,88 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,11 1,63 Ersu Gıda 5,47 4,59 10,73 Escar Turizm Taşımacılık 32,66 -4,56 Escort Teknoloji 5,47 -3,01 -16,74 Esenboğa Elektrik 27,98 -3,18 47,06 Etiler Gıda 5,76 3,78 44,72 Euro Kapital Yat. Ort. 3,74 -2,86 -2,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,78 7,08 6,83 Euro Yat. Ort. 3,10 -7,74 -30,20 Euro Yatırım Holding 2,20 -9,09 -22,54 Europap Tezol Kağıt 15,03 2,95 Fade Gıda 6,95 -2,11 33,61 Fenerbahçe Futbol 27,90 -7,62 -5,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 -7,75 -19,27 F-M İzmit Piston 120,00 -4,15 -2,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,73 0,51 5,37 Ford Otosan 279,50 3,67 132,73 Formet Metal ve Cam 1,11 -3,48 -54,75 Frigo Pak Gıda 3,60 2,56 38,99 Galata Wind Enerji 5,76 1,41 Galatasaray Sportif 3,36 -5,62 -17,04 Garanti Bankası 11,58 -0,43 14,08 Garanti Faktoring 14,99 -9,97 34,68 Garanti Yat. Ort. 2,65 5,16 -17,60 Gedik Y. Men. Değ. 7,14 -4,55 20,48 Gediz Ambalaj 17,34 -0,29 29,40 Gelecek Varlık Yönetimi 11,07 -6,97 Gen İlaç 15,00 7,60 Gentaş 3,43 -3,92 -24,00 Gersan Elektrik 4,86 -7,43 -20,85 Gimat Mağazacılık 2,06 -2,83 Girişim Elektrik Sanayi 16,82 -5,13 Global Men. Değ. 5,73 -5,29 -4,66 Global Yat. Holding 2,11 -4,52 -39,94 Good-Year 10,60 -8,30 33,03 Göltaş Çimento 40,32 -6,58 -1,76 Gözde Girişim 8,60 -4,02 7,77 GSD Denizcilik 3,95 3,95 62,21 GSD Holding 3,70 8,82 47,41 Gübre Fabrik. 80,40 -6,57 -6,57 Güler Yat. Holding 2,67 3,49 -22,89 Halk GMYO 2,35 -6,37 -22,90 Hatay Tekstil 16,58 -4,99 21,59 Hedef Girişim 2,58 -1,15 2,19 Hedef Holding 5,07 -8,65 Hektaş 13,73 -1,65 157,00 HUB Girişim 9,23 0,11 -49,29 Hürriyet Gzt. 1,87 -3,11 -10,95 ICBC Turkey Bank 5,59 -4,44 -14,00 İdeal Finansal Teknolojiler 27,14 -6,41 101,63 İdealist GMYO 1,83 -3,68 -22,88 İhlas Ev Aletleri 0,98 -2,00 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,82 -4,65 -34,40 İhlas Gazetecilik 0,75 -2,60 -69,56 İhlas Haber Ajansı 8,16 3,95 İhlas Holding 0,58 -3,33 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,70 -1,41 -38,60 İndeks Bilgisayar 8,15 0,00 75,42 Info Yatırım 5,68 -2,91 21,61 İntema 83,70 -10,00 109,77 Inveo Yatırım Holding 27,80 -4,01 92,09 İpek Doğal Enerji 15,49 -2,27 18,43 İskenderun Demir Çelik 25,32 4,63 198,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi