Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,64
|-8,12
|-40,05
|Acıpayam Selüloz
|18,35
|-9,96
|7,76
|Adel Kalemcilik
|27,32
|-9,89
|-18,18
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|-7,50
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,73
|-8,35
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,18
|1,56
|29,44
|Ak Enerji
|1,78
|-9,64
|-19,46
|Akbank
|7,40
|-9,98
|9,50
|Akçansa
|20,46
|-6,49
|27,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|-8,33
|-26,76
|Akfen GMYO
|5,33
|-0,93
|194,88
|Akın Tekstil
|42,18
|-9,37
|32,81
|Akiş GMYO
|1,71
|-8,06
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|47,70
|-10,00
|-22,01
|Aksa
|34,82
|-7,83
|152,05
|Aksa Enerji
|9,60
|-7,69
|158,06
|Aksigorta
|9,00
|-2,17
|8,31
|Aksu Enerji
|24,72
|-4,56
|227,54
|Alarko Carrıer
|303,90
|-9,93
|-16,07
|Alarko GMYO
|31,32
|-6,23
|23,65
|Alarko Holding
|11,32
|-5,82
|32,84
|Albaraka Türk
|1,87
|-9,66
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,92
|-8,78
|-15,98
|Alkim Kağıt
|17,19
|-10,00
|32,81
|Alkim Kimya
|19,77
|-9,31
|40,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,34
|-2,19
|-8,59
|Altınyunus Çeşme
|60,10
|-8,94
|20,30
|Anadolu Efes
|35,12
|2,51
|64,41
|Anadolu Grubu Holding
|40,54
|-9,99
|55,18
|Anadolu Hayat Emek.
|12,25
|-5,41
|52,45
|Anadolu Isuzu
|25,48
|-4,93
|41,56
|Anadolu Sigorta
|6,54
|-3,40
|-9,42
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,10
|-2,90
|Anel Elektrik
|2,25
|-9,64
|-16,16
|Arçelik
|49,56
|-9,97
|74,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,45
|-9,92
|10,33
|Arena Bilgisayar
|12,82
|-8,75
|17,59
|Armada Bilgisayar
|62,05
|-5,98
|26,43
|Arsan Tekstil
|5,60
|-9,97
|40,49
|Arzum Ev Aletleri
|16,10
|-5,74
|-33,37
|Aselsan
|24,62
|-9,95
|36,19
|Ata GMYO
|3,64
|-5,45
|-33,94
|Atakule GMYO
|2,73
|-9,90
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|-4,19
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-5,26
|-26,83
|ATP Bilgisayar
|58,20
|-5,13
|Avrasya GMYO
|2,27
|-9,92
|-13,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-8,02
|-31,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,05
|-9,57
|0,83
|Aydem Enerji
|6,39
|-6,58
|Ayen Enerji
|6,05
|-8,05
|11,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,50
|-9,96
|108,34
|Aygaz
|24,80
|-6,63
|74,82
|Bagfaş
|19,30
|4,89
|169,55
|Bak Ambalaj
|18,60
|-9,18
|-5,95
|Balatacılar Balatacılık
|8,85
|1,72
|7,40
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|-9,91
|-1,17
|Banvit
|83,75
|3,52
|61,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,30
|-9,96
|Baştaş Başkent Çimento
|10,98
|-10,00
|-36,79
|Batı Çimento
|15,19
|-9,69
|222,51
|Batısöke Çimento
|2,21
|-9,80
|-9,43
|Bayrak Taban Sanayi
|6,79
|-7,49
|-36,00
|Bera Holding
|10,34
|-9,93
|-49,01
|Berkosan Yalıtım
|8,14
|-6,44
|-8,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,52
|-8,87
|11,88
|Beyaz Filo
|9,01
|-9,90
|-10,61
|Bilici Yatırım
|14,77
|-9,99
|166,93
|Bim Mağazalar
|77,25
|-9,17
|11,72
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,89
|-9,94
|Birko Mensucat
|1,00
|-4,76
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|8,61
|-9,84
|Birlik Mensucat
|2,00
|-2,44
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|13,32
|-9,51
|-11,05
|BMS Çelik Hasır
|8,55
|-10,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,37
|-2,24
|Borusan Mannesmann
|27,50
|-9,30
|-1,08
|Borusan Yat. Paz.
|367,30
|-10,00
|-19,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.140,00
|-9,85
|-7,29
|Bossa
|39,12
|-9,99
|119,16
|Brisa
|31,10
|-9,96
|60,61
|Burçelik
|37,00
|4,70
|76,02
|Burçelik Vana
|25,54
|-8,46
|-48,57
|Bursa Çimento
|4,34
|-9,96
|-12,81
|Carrefoursa
|40,42
|-8,14
|-43,70
|Casa Emtia Petrol
|126,00
|-10,00
|18,87
|Ceo Event Medya
|13,49
|-9,95
|109,80
|Coca Cola İçecek
|106,80
|-1,29
|68,17
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|-1,53
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|3,25
|-8,71
|-44,63
|Çan2 Termik
|11,35
|-9,99
|Çelebi
|202,50
|-8,74
|10,94
|Çelik Halat
|8,20
|-7,76
|-9,87
|Çemaş Döküm
|1,21
|-9,02
|-28,93
|Çemtaş
|18,30
|-8,04
|16,48
|Çimbeton
|227,90
|-8,84
|-23,14
|Çimentaş
|29,34
|-5,35
|-18,86
|Çimsa
|35,10
|-9,91
|97,19
|Çuhadaroğlu Metal
|10,12
|-7,16
|33,03
|Dagi Giyim
|2,63
|-8,04
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,80
|-8,24
|-16,28
|Dardanel
|3,01
|3,79
|-43,47
|Datagate Bilgisayar
|11,93
|-9,35
|-25,95
|Demısaş Döküm
|9,01
|-9,99
|39,14
|Denge Holding
|1,41
|-2,08
|-53,58
|Deniz GMYO
|2,02
|9,78
|9,66
|Derimod
|7,58
|-5,01
|-22,18
|Derlüks Yatırım Holding
|4,63
|-9,92
|-47,51
|Desa Deri
|8,50
|-2,52
|-12,73
|Despec Bilgisayar
|9,69
|-9,94
|-25,80
|Deva Holding
|33,46
|0,30
|39,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,38
|-9,96
|14,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|0,00
|0,54
|Ditaş Doğan
|25,80
|-6,05
|98,37
|DO-CO
|1.319,00
|0,09
|109,37
|Doğan Burda
|121,70
|-9,99
|442,34
|Doğan Holding
|3,38
|-9,63
|12,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|-10,00
|-7,25
|Doğu Aras Enerji
|86,90
|-6,31
|Doğusan
|4,65
|9,93
|28,06
|Doğuş GMYO
|9,41
|-9,61
|15,18
|Doğuş Otomotiv
|46,32
|-7,45
|78,68
|Döktaş Dökümcülük
|35,90
|0,50
|17,24
|Duran Doğan Basım
|17,80
|-7,29
|69,69
|Dyo Boya
|9,53
|-9,32
|-15,27
|Eczacıbaşı İlaç
|7,40
|-8,64
|2,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,85
|-10,00
|88,90
|E-Data Teknoloji
|16,97
|-9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-8,01
|-6,63
|Ege Endüstri
|1.915,10
|-10,00
|15,03
|Ege Gübre
|248,50
|-9,54
|73,22
|Ege Profil
|32,28
|-9,22
|-14,25
|Ege Seramik
|15,80
|-9,66
|63,52
|Egeplast
|26,18
|-3,75
|-21,38
|Ekiz Kimya
|7,00
|-1,82
|-1,82
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,22
|-4,18
|Emek Elektrik
|2,70
|-10,00
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|-10,00
|-52,36
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|-9,75
|18,22
|Enerjisa Enerji
|14,16
|-5,35
|22,81
|Enka İnşaat
|17,92
|-1,75
|154,48
|Erbosan
|127,00
|-9,99
|213,16
|Ereğli Demir Çelik
|30,90
|-8,04
|135,22
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,06
|-6,71
|Ersu Gıda
|5,23
|-4,91
|5,87
|Escar Turizm Taşımacılık
|34,22
|-8,75
|Escort Teknoloji
|5,64
|-9,76
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|-8,54
|51,90
|Etiler Gıda
|5,55
|-1,77
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|-7,89
|0,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-9,95
|-0,23
|Euro Yat. Ort.
|3,36
|-6,41
|-24,35
|Euro Yatırım Holding
|2,42
|-9,70
|-14,79
|Europap Tezol Kağıt
|14,60
|-9,15
|Fade Gıda
|7,10
|-8,97
|36,49
|Fenerbahçe Futbol
|30,20
|-4,07
|2,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|-9,79
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|125,20
|-9,93
|2,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,66
|-5,79
|4,83
|Ford Otosan
|269,60
|-9,98
|124,49
|Formet Metal ve Cam
|1,15
|-9,45
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|3,51
|-10,00
|35,52
|Galata Wind Enerji
|5,68
|-2,41
|Galatasaray Sportif
|3,56
|-4,30
|-12,10
|Garanti Bankası
|11,63
|-6,29
|14,57
|Garanti Faktoring
|16,65
|-10,00
|49,60
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|-1,56
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,48
|-9,99
|26,22
|Gediz Ambalaj
|17,39
|-9,71
|29,78
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,90
|-9,78
|Gen İlaç
|13,94
|-2,59
|Gentaş
|3,57
|-7,03
|-20,90
|Gersan Elektrik
|5,25
|-6,42
|-14,50
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|-6,61
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,73
|-9,95
|Global Men. Değ.
|6,05
|-9,97
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,21
|-9,80
|-37,09
|Good-Year
|11,56
|4,81
|45,08
|Göltaş Çimento
|43,16
|-9,97
|5,15
|Gözde Girişim
|8,96
|-9,95
|12,28
|GSD Denizcilik
|3,80
|-6,17
|56,05
|GSD Holding
|3,40
|-9,09
|35,46
|Gübre Fabrik.
|86,05
|-9,99
|0,00
|Güler Yat. Holding
|2,58
|-9,47
|-25,49
|Halk GMYO
|2,51
|-9,71
|-17,65
|Hatay Tekstil
|17,45
|-9,77
|27,98
|Hedef Girişim
|2,61
|-10,00
|3,37
|Hedef Holding
|5,55
|-9,90
|Hektaş
|13,96
|-8,82
|161,31
|HUB Girişim
|9,22
|-9,07
|-49,34
|Hürriyet Gzt.
|1,93
|-9,39
|-8,10
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|-6,25
|-10,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|29,00
|-9,38
|115,45
|İdealist GMYO
|1,90
|-7,32
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-9,91
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-9,47
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|-9,41
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|7,85
|-6,66
|İhlas Holding
|0,60
|-6,25
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-7,79
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|8,15
|-7,70
|75,42
|Info Yatırım
|5,85
|-3,31
|25,25
|İntema
|93,00
|-9,97
|133,08
|Inveo Yatırım Holding
|28,96
|-9,95
|100,11
|İpek Doğal Enerji
|15,85
|-9,01
|21,18
|İskenderun Demir Çelik
|24,20
|-5,62
|185,27
(Sürecek)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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