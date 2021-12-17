Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,64 -8,12 -40,05 Acıpayam Selüloz 18,35 -9,96 7,76 Adel Kalemcilik 27,32 -9,89 -18,18 Adese Gayrimenkul 0,74 -7,50 -69,44 Afyon Çimento 3,73 -8,35 -27,01 AGESA Hayat Emeklilik 22,18 1,56 29,44 Ak Enerji 1,78 -9,64 -19,46 Akbank 7,40 -9,98 9,50 Akçansa 20,46 -6,49 27,06 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 -8,33 -26,76 Akfen GMYO 5,33 -0,93 194,88 Akın Tekstil 42,18 -9,37 32,81 Akiş GMYO 1,71 -8,06 -38,76 Akmerkez GMYO 47,70 -10,00 -22,01 Aksa 34,82 -7,83 152,05 Aksa Enerji 9,60 -7,69 158,06 Aksigorta 9,00 -2,17 8,31 Aksu Enerji 24,72 -4,56 227,54 Alarko Carrıer 303,90 -9,93 -16,07 Alarko GMYO 31,32 -6,23 23,65 Alarko Holding 11,32 -5,82 32,84 Albaraka Türk 1,87 -9,66 -3,61 Alcatel Lucent Teletaş 24,92 -8,78 -15,98 Alkim Kağıt 17,19 -10,00 32,81 Alkim Kimya 19,77 -9,31 40,34 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 -2,19 -8,59 Altınyunus Çeşme 60,10 -8,94 20,30 Anadolu Efes 35,12 2,51 64,41 Anadolu Grubu Holding 40,54 -9,99 55,18 Anadolu Hayat Emek. 12,25 -5,41 52,45 Anadolu Isuzu 25,48 -4,93 41,56 Anadolu Sigorta 6,54 -3,40 -9,42 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,10 -2,90 Anel Elektrik 2,25 -9,64 -16,16 Arçelik 49,56 -9,97 74,15 ARD Bilişim Teknolojileri 7,45 -9,92 10,33 Arena Bilgisayar 12,82 -8,75 17,59 Armada Bilgisayar 62,05 -5,98 26,43 Arsan Tekstil 5,60 -9,97 40,49 Arzum Ev Aletleri 16,10 -5,74 -33,37 Aselsan 24,62 -9,95 36,19 Ata GMYO 3,64 -5,45 -33,94 Atakule GMYO 2,73 -9,90 16,61 Atlantis Yatırım Holding 8,00 -4,19 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,26 -5,26 -26,83 ATP Bilgisayar 58,20 -5,13 Avrasya GMYO 2,27 -9,92 -13,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -8,02 -31,88 Avrupa Yatırım Holding 6,05 -9,57 0,83 Aydem Enerji 6,39 -6,58 Ayen Enerji 6,05 -8,05 11,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,50 -9,96 108,34 Aygaz 24,80 -6,63 74,82 Bagfaş 19,30 4,89 169,55 Bak Ambalaj 18,60 -9,18 -5,95 Balatacılar Balatacılık 8,85 1,72 7,40 Bantaş Ambalaj 3,09 -9,91 -1,17 Banvit 83,75 3,52 61,06 Başkent Doğalgaz GMYO 12,30 -9,96 Baştaş Başkent Çimento 10,98 -10,00 -36,79 Batı Çimento 15,19 -9,69 222,51 Batısöke Çimento 2,21 -9,80 -9,43 Bayrak Taban Sanayi 6,79 -7,49 -36,00 Bera Holding 10,34 -9,93 -49,01 Berkosan Yalıtım 8,14 -6,44 -8,74 Beşiktaş Futbol Yat. 4,52 -8,87 11,88 Beyaz Filo 9,01 -9,90 -10,61 Bilici Yatırım 14,77 -9,99 166,93 Bim Mağazalar 77,25 -9,17 11,72 Biotrend Çevre ve Enerji 5,89 -9,94 Birko Mensucat 1,00 -4,76 -9,91 Birleşim Mühendislik 8,61 -9,84 Birlik Mensucat 2,00 -2,44 -42,20 Bizim Mağazaları 13,32 -9,51 -11,05 BMS Çelik Hasır 8,55 -10,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,37 -2,24 Borusan Mannesmann 27,50 -9,30 -1,08 Borusan Yat. Paz. 367,30 -10,00 -19,15 Bosch Fren Sistemleri 1.140,00 -9,85 -7,29 Bossa 39,12 -9,99 119,16 Brisa 31,10 -9,96 60,61 Burçelik 37,00 4,70 76,02 Burçelik Vana 25,54 -8,46 -48,57 Bursa Çimento 4,34 -9,96 -12,81 Carrefoursa 40,42 -8,14 -43,70 Casa Emtia Petrol 126,00 -10,00 18,87 Ceo Event Medya 13,49 -9,95 109,80 Coca Cola İçecek 106,80 -1,29 68,17 Cosmos Yat. Holding 9,00 -1,53 11,66 Credıtwest Faktorıng 3,25 -8,71 -44,63 Çan2 Termik 11,35 -9,99 Çelebi 202,50 -8,74 10,94 Çelik Halat 8,20 -7,76 -9,87 Çemaş Döküm 1,21 -9,02 -28,93 Çemtaş 18,30 -8,04 16,48 Çimbeton 227,90 -8,84 -23,14 Çimentaş 29,34 -5,35 -18,86 Çimsa 35,10 -9,91 97,19 Çuhadaroğlu Metal 10,12 -7,16 33,03 Dagi Giyim 2,63 -8,04 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,80 -8,24 -16,28 Dardanel 3,01 3,79 -43,47 Datagate Bilgisayar 11,93 -9,35 -25,95 Demısaş Döküm 9,01 -9,99 39,14 Denge Holding 1,41 -2,08 -53,58 Deniz GMYO 2,02 9,78 9,66 Derimod 7,58 -5,01 -22,18 Derlüks Yatırım Holding 4,63 -9,92 -47,51 Desa Deri 8,50 -2,52 -12,73 Despec Bilgisayar 9,69 -9,94 -25,80 Deva Holding 33,46 0,30 39,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,38 -9,96 14,90 Diriteks Diriliş Tekstil 3,75 0,00 0,54 Ditaş Doğan 25,80 -6,05 98,37 DO-CO 1.319,00 0,09 109,37 Doğan Burda 121,70 -9,99 442,34 Doğan Holding 3,38 -9,63 12,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 -10,00 -7,25 Doğu Aras Enerji 86,90 -6,31 Doğusan 4,65 9,93 28,06 Doğuş GMYO 9,41 -9,61 15,18 Doğuş Otomotiv 46,32 -7,45 78,68 Döktaş Dökümcülük 35,90 0,50 17,24 Duran Doğan Basım 17,80 -7,29 69,69 Dyo Boya 9,53 -9,32 -15,27 Eczacıbaşı İlaç 7,40 -8,64 2,75 Eczacıbaşı Yatırım 50,85 -10,00 88,90 E-Data Teknoloji 16,97 -9,97 Edip Gayrimenkul 3,10 -8,01 -6,63 Ege Endüstri 1.915,10 -10,00 15,03 Ege Gübre 248,50 -9,54 73,22 Ege Profil 32,28 -9,22 -14,25 Ege Seramik 15,80 -9,66 63,52 Egeplast 26,18 -3,75 -21,38 Ekiz Kimya 7,00 -1,82 -1,82 Elite Naturel Organik Gıda 25,22 -4,18 Emek Elektrik 2,70 -10,00 -5,44 Eminiş Ambalaj 17,55 -10,00 -52,36 Emlak Konut GMYO 2,50 -9,75 18,22 Enerjisa Enerji 14,16 -5,35 22,81 Enka İnşaat 17,92 -1,75 154,48 Erbosan 127,00 -9,99 213,16 Ereğli Demir Çelik 30,90 -8,04 135,22 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,06 -6,71 Ersu Gıda 5,23 -4,91 5,87 Escar Turizm Taşımacılık 34,22 -8,75 Escort Teknoloji 5,64 -9,76 -14,16 Esenboğa Elektrik 28,90 -8,54 51,90 Etiler Gıda 5,55 -1,77 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 3,85 -7,89 0,80 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -9,95 -0,23 Euro Yat. Ort. 3,36 -6,41 -24,35 Euro Yatırım Holding 2,42 -9,70 -14,79 Europap Tezol Kağıt 14,60 -9,15 Fade Gıda 7,10 -8,97 36,49 Fenerbahçe Futbol 30,20 -4,07 2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 -9,79 -12,48 F-M İzmit Piston 125,20 -9,93 2,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,66 -5,79 4,83 Ford Otosan 269,60 -9,98 124,49 Formet Metal ve Cam 1,15 -9,45 -53,12 Frigo Pak Gıda 3,51 -10,00 35,52 Galata Wind Enerji 5,68 -2,41 Galatasaray Sportif 3,56 -4,30 -12,10 Garanti Bankası 11,63 -6,29 14,57 Garanti Faktoring 16,65 -10,00 49,60 Garanti Yat. Ort. 2,52 -1,56 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 7,48 -9,99 26,22 Gediz Ambalaj 17,39 -9,71 29,78 Gelecek Varlık Yönetimi 11,90 -9,78 Gen İlaç 13,94 -2,59 Gentaş 3,57 -7,03 -20,90 Gersan Elektrik 5,25 -6,42 -14,50 Gimat Mağazacılık 2,12 -6,61 Girişim Elektrik Sanayi 17,73 -9,95 Global Men. Değ. 6,05 -9,97 0,67 Global Yat. Holding 2,21 -9,80 -37,09 Good-Year 11,56 4,81 45,08 Göltaş Çimento 43,16 -9,97 5,15 Gözde Girişim 8,96 -9,95 12,28 GSD Denizcilik 3,80 -6,17 56,05 GSD Holding 3,40 -9,09 35,46 Gübre Fabrik. 86,05 -9,99 0,00 Güler Yat. Holding 2,58 -9,47 -25,49 Halk GMYO 2,51 -9,71 -17,65 Hatay Tekstil 17,45 -9,77 27,98 Hedef Girişim 2,61 -10,00 3,37 Hedef Holding 5,55 -9,90 Hektaş 13,96 -8,82 161,31 HUB Girişim 9,22 -9,07 -49,34 Hürriyet Gzt. 1,93 -9,39 -8,10 ICBC Turkey Bank 5,85 -6,25 -10,00 İdeal Finansal Teknolojiler 29,00 -9,38 115,45 İdealist GMYO 1,90 -7,32 -19,93 İhlas Ev Aletleri 1,00 -9,91 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,86 -9,47 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,77 -9,41 -68,74 İhlas Haber Ajansı 7,85 -6,66 İhlas Holding 0,60 -6,25 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,71 -7,79 -37,72 İndeks Bilgisayar 8,15 -7,70 75,42 Info Yatırım 5,85 -3,31 25,25 İntema 93,00 -9,97 133,08 Inveo Yatırım Holding 28,96 -9,95 100,11 İpek Doğal Enerji 15,85 -9,01 21,18 İskenderun Demir Çelik 24,20 -5,62 185,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı Benzin, motorin ve LPG'ye zam AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi